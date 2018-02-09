11:39 09 февраля
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Киев обвинил в низких пенсиях украинцев Советский Союз

В ходе реализации украинской пенсионной реформы был отмечен один недостаток – единые правила начисления. И некоторые люди получили низкие надбавки к пенсиям только потому, что во времена СССР получали слишком низкие зарплаты, передает ИноТВ заявление министра социальной политики Украины Андрея Ревы.

Киев обвинил в низких пенсиях украинцев Советский Союз


Почему у тебя такая пенсия, а у другого такая, – это можно объяснить. Потому что ко всем применили единые правила. В этой системе есть один недостаток, который мы увидели реально уже во время проведения пенсионной реформы. Формула расчёта пенсии – как зеркало. Она отразила социально-экономическую ситуацию, которая была тогда, когда большинство людей работали в Советском Союзе. И вот сама пенсионная реформа показала, насколько несправедливая была система оплаты труда в Советском Союзе,
сказал министр в эфире канала «112 Украина».


По его словам, сегодня люди, которые имеют полный трудовой стаж, получают маленькую пенсию потому, что в своё время получали маленькие заработные платы.

Человек, который работал в колхозе, очень тяжело работал в поле от зари до зари, а ему ставили трудодни, заработок не ставили до 1965 года. Потом стали платить, но какие были зарплаты в колхозе? Копеечные. Возьмите санитарку в больнице. Она тоже могла работать до 40 лет в больнице. Какая у нее была зарплата? 80 рублей. Нянечка в садике – та же ситуация. Сегодня эти люди, которые имеют большой стаж, но маленькую зарплату, получили небольшую прибавку к пенсии,
пояснил Рева.

Он пообещал, что правительство учтёт этот вопрос на следующем этапе пенсионной реформы.

Использованы фотографии: YouTube
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Комментарии 43

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  1. Albatroz Сегодня, 10:31
    Во времена СССР все было на уровне, не токо пенсии
    Albatroz
    1. Гигант мысли Сегодня, 10:37
      Потому что нынешняя пенсионная система на Украине создавалась таким образом, чтобы платить людям меньше денег, особенно тем, кто работал при Советском Союзе.
      Гигант мысли
      1. Вас Влад Сегодня, 10:43
        Цитата: Гигант мысли
        Потому что нынешняя пенсионная система на Украине

        Не может платить больше ,так как не экономики не денег нет,при том ещё гражданская война идёт!Вот и извращаются, что бы ещё придумать мало мальское правдоподобное request
        Вас Влад
      2. влад66 Сегодня, 11:01
        Цитата: Гигант мысли
        Потому что нынешняя пенсионная система на Украине создавалась таким образом, чтобы платить людям меньше денег,

        И под влиянием МВФ yes laughing
        влад66
      3. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:24
        тем более никто не мешает этим шелкоперам пенсию увеличить,ее же не в СССР получают,а сейчас в реальном времени,но нет ,на это жаба задушит(да и Петя тоже),проще ведь помелом своим поганым махать в сторону России,тем более что по шее за это не прилетит.
        Ратник с пулеметом
        1. x.andvlad Сегодня, 11:38
          Цитата: Ратник с пулеметом
          (да и Петя тоже)

          Он пообещал, что правительство учтёт этот вопрос на следующем этапе пенсионной реформы.
          Ну, а пока вот так:
          x.andvlad
    2. Венд Сегодня, 10:46
      Плохому танцору всегда что-то мешает.
      Венд
      1. Чёрный Сегодня, 10:52
        В 2016 году один экономист подсчитал, что один советский рубль в ценах 1985 года по покупательской способности составлял примерно 269 современных российских рублей, или около 130 грн. Таким образом, согласно этим подсчетам, зарплата в 150 советских рублей соответствует современной украинской зарплате 19500 грн. Средняя зарплата в СССР в 1985 году составляла около 200 рублей. В декабре 2017 на Украине средняя зарплата составила 8777 грн. По покупательской способности это примерно 65,5 советских рублей.
        Чёрный
      2. volodya Сегодня, 10:54
        Цитата: Венд
        Плохому танцору всегда что-то мешает.

        Я бы на их месте обвинил древний Рим! Его ведь тоже они строили!
        volodya
    3. сибиралт Сегодня, 10:49
      До СССР рабочие и крестьяне пенсий вообще нигде в мире не имели. И что?lol
      сибиралт
      1. андрей юрьевич Сегодня, 10:53
        И некоторые люди получили низкие надбавки к пенсиям только потому, что во времена СССР получали слишком низкие зарплаты, передает ИноТВ заявление министра социальной политики Украины Андрея Ревы.
        бедолаги...я на Урале,токарем-автоматным зарабатывал 300-320 после армии.84год. свадьбу без напряга сыграл,и обстановку в дом купил. а пенсия...ага...
        андрей юрьевич
      2. Венд Сегодня, 11:31
        Цитата: сибиралт
        До СССР рабочие и крестьяне пенсий вообще нигде в мире не имели. И что?lol

        Не совсем так.
        К 1914 году право на государственную пенсию за выслугу лет («за долговременную беспорочную службу») имели :

        - чиновники всех ведомств, всех классов, а также канцеляристы;

        - офицеры и прапорщики армии, таможенной службы, жандармского корпуса и др.;

        - учителя (в том числе народные, начальных классов), законоучителя и служащие духовных учебных заведений, а также преподаватели, профессора университетов и других учебных заведений;

        - ученые и инженеры на всех казенных заводах, всех ведомств и организаций;

        - врачи и фельдшеры (в том числе ветеринарной службы), а также служащие и нижние чины (обслуга) казенных больниц и заведений;

        - к 1914 году право на государственную пенсию за выслугу лет получили и рабочие казеных заводов [Фельдман М.А. Стимулы к труду в промышленности Урала в первые десятилетия XX века. с.45].

        У обычных граждан Российской империи пенсионное обеспечение состояло из нескольких слагаемых. Главное, конечно, это государственная пенсия «за долговременную беспорочную службу» либо пенсия по болезни (инвалидности) в случае вынужденного досрочного ухода с работы по состоянию здоровья, причем с 1912 года пенсия по инвалидности выплачивалась и рабочим частных предприятий.

        Второе слагаемое — эмеритура — сумма, выплачиваемая отдельными ведомствами (например, инженеров путей сообщения, горно-инженерным, юстиции и так далее) своим пенсионерам из кассы взаимопомощи пожизненно при условии, что человек отчислял в эту кассу взносы на протяжении десяти лет. Размер эмеритуры порой не уступал размеру государственной пенсии!

        И третье: пенсии, полагающиеся кавалерам наиболее престижных государственных наград. На самом деле этот контингент был не мал, и включал также солдат, награжденных георгиевскими крестами. В годы Первой мировой георгиевские кресты разных степеней получили почти полтора миллиона солдат — все они имели бы после войны и многие другие льготы. Имели бы...
        Венд
    4. Зяблицев Сегодня, 10:55
      СССР нет более 26 лет, а он все еще виноват, что хохлы-нищеброды... laughing Но сам то Рева, скорее всего, жаловаться на свою пенсию не будет - интересно, это считать достижением СССР? laughing
      Зяблицев
  2. Dym71 Сегодня, 10:31
    Сегодня эти люди, которые имеют большой стаж, но маленькую зарплату, получили небольшую прибавку к пенсии, пояснил Рева.


    А ранее Рева пояснял, что украинцы много жрут! yes
    Dym71
    1. Андрей К Сегодня, 10:39
      Андрей Рева:
      ...потому, что во времена СССР получали слишком низкие зарплаты...

      Что мешало и мешает проиндексировать людям пенсии.
      Очень удобно свои косяки списывать на государство, которого уже 27 лет не существует.
      И это уровень министра социальной политики ?
      Андрей К
      1. Dym71 Сегодня, 10:41
        Цитата: Андрей К
        Что мешало и мешает проиндексировать людям пенсии.

        Отсутствие грошей у пана атамана, ну и конечно же большевики, как же без них... yes
        Dym71
      2. Вас Влад Сегодня, 10:46
        Цитата: Андрей К
        Что мешало и мешает проиндексировать людям пенсии.

        Европа и США денег не дают, да ещё и по раннее выданным кредитам платить настаивают.
        Вас Влад
        1. роман66 Сегодня, 11:17
          заклеймим же их позором
          роман66
    2. volodya Сегодня, 10:57
      Цитата: Dym71
      А ранее Рева пояснял, что украинцы много жрут!

      И это правильно, вон Славик Кафтан какую рожу наел, или это уже у нас!
      volodya
      1. Dym71 Сегодня, 11:05
        Цитата: volodya
        И это правильно, вон Славик Кафтан какую рожу наел, или это уже у нас!

        Такие хлопцы, как "Лысый" нигде не пропадут. wink
        Dym71
    3. андрей юрьевич Сегодня, 11:02
      Цитата: Dym71
      А ранее Рева пояснял, что украинцы много жрут!

      это и наши министеры говорят про нас....
      андрей юрьевич
      1. Dym71 Сегодня, 11:10
        Цитата: андрей юрьевич
        это и наши министеры говорят про нас....

        И тогда я плюю в их слюнявые пасти
        А все остальное - печальная быль.....
        - Тёзка Юрьевич, голосуем за Грудинина? bully
        Dym71
        1. андрей юрьевич Сегодня, 11:27
          Цитата: Dym71
          - Тёзка Юрьевич, голосуем за Грудинина?

          а я всегда за КПРФ-из принципа.
          андрей юрьевич
    4. ioan-e Сегодня, 11:03
      Следующее заявление будет такое - "В низких пенсиях виноваты сами пенсионеры, потому что они до сих пор живы! А вот если померли бы, то не было бы проблем с низкой пенсией в виду ее отсутствия!" Театр абсурда, сами все разграбили и развалили, а виноват СССР! fool
      ioan-e
  3. TRex Сегодня, 10:32
    Советский Союз уж четверть века как почил в бозе... Нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая.
    TRex
    1. слава1974 Сегодня, 10:42
      Советский Союз уж четверть века как почил в бозе... Нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая.

      К сожалению у нас в стране тоже пытаются свалить свои промахи на Советский Союз. То Ленин им бомбу подложил 80 лет назад, то Брежнев устроил им нефтяную иглу, с которой они слезть не могут.
      слава1974
  4. НЕКСУС Сегодня, 10:35
    Человек, который работал в колхозе, очень тяжело работал в поле от зари до зари, а ему ставили трудодни, заработок не ставили до 1965 года. Потом стали платить, но какие были зарплаты в колхозе? Копеечные. Возьмите санитарку в больнице. Она тоже могла работать до 40 лет в больнице. Какая у нее была зарплата? 80 рублей. Нянечка в садике – та же ситуация. Сегодня эти люди, которые имеют большой стаж, но маленькую зарплату, получили небольшую прибавку к пенсии,

    А при царской России были крепостные.Так им вообще пенсию не назначали. Вот гады. wassat
    НЕКСУС
    1. Вас Влад Сегодня, 10:50
      Цитата: НЕКСУС
      А при царской России были крепостные.Так им вообще пенсию не назначали.

      Ну это вы того НЕКСУС laughing
      Не было в те времена такого государства Украина! hi Была конечно, но только в воображение неких альтернативных личностей в на Украине.
      Вас Влад
      1. НЕКСУС Сегодня, 10:56
        Цитата: Вас Влад
        Не было в те времена такого государства Украина!

        Можь и не было,но велико-украинцы были всегда. Был на Черном море,так на самом дне так и написано-ЗРОБЛЕНО МЫКОЛОЙ И ЕГО КУМОМ,ВАКУЛОЙ. wassat
        НЕКСУС
        1. Вас Влад Сегодня, 11:00
          Цитата: НЕКСУС
          ЗРОБЛЕНО МЫКОЛОЙ И ЕГО КУМОМ,ВАКУЛОЙ.

          Да, в те времена не люди были,а людище!Такие памятники отгрохать!
          А вот и стёб в тему!
          Вас Влад
          1. НЕКСУС Сегодня, 11:38
            Цитата: Вас Влад
            А вот и стёб в тему!

            Казаки-иудеи? what Наши израильтяне то знают,что они единоверцы с прото-украми? lol
            НЕКСУС
  5. zloybond Сегодня, 10:35
    клоун. введите им повышающий коэффициент и платите больше. нет ничего невозможного. нужно лишь принять решение. А так - просто ссы в глаза и говори что божья роса.
    zloybond
  6. ded100 Сегодня, 10:35
    Виноваты укрополитики во главе со свинопризидентами которые все разворовали и разбазарили и платить пенсии и тем более повышать просто нечем!

    ded100
    1. Alekseits Сегодня, 11:11
      Эта сволочь, денисова, уволокла с собой из Крыма все документы из отделов кадров своих предприятий. Чем оставила без трудовых пенсий множество людей, которые не смогли подтвердить свой стаж.
      Alekseits
  7. КВУ-НСвД Сегодня, 10:40
    Он пообещал, что правительство учтёт этот вопрос на следующем этапе пенсионной реформы.
    К тому же потом и полегче будет... Проблемных совковых стариков будет поменьше...
    КВУ-НСвД
  8. rpuropuu Сегодня, 10:43
    насколько несправедливая была система оплаты труда в Советском Союзе,
    Странно... Ведь по ИЧР, Союз был на уровне современной Чехии, Австрии или Финляндии request
    rpuropuu
  9. Антисовочек Сегодня, 10:47
    За рабский труд положены только ранняя инвалидность, одиночество в пустой квартире, железные зубы и психические расстройства в обнимку с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Достаточно заглянуть на ВО, чтобы насладиться этим паноптикумом) Обставить совковых пенсионеров в перспективе смогут разве что пенсионеры парашенковские или путенские.
    Антисовочек
    1. Black_PR Сегодня, 11:01
      Очередной троллёнок нарисовался...) Оголодал, бедолага, денежку зарабатывает..))))
      Black_PR
    2. ioan-e Сегодня, 11:05
      Цитата: Антисовочек
      Обставить совковых пенсионеров в перспективе смогут разве что пенсионеры путенские

      Выпей йаду!
      ioan-e
    3. Б.Т.В. Сегодня, 11:21
      Цитата: Антисовочек
      Достаточно заглянуть на ВО, чтобы насладиться этим паноптикумом)


      Если такая устойчивая аллергия на сайт ВО и его " завсегдатаев", зачем было регистрироваться?! Из серии: "Кушать хочется, а работать лень..."?!
      Б.Т.В.
  10. Кот_Кузя Сегодня, 10:53
    Дебилы кастрюлеголовые! Причем тут советские зарплаты и современные пенсии? , хоть убейте, но никакой корреляции между ними я не вижу! В СССР у министра зарплата была 700 р, если вы пенсионерам, которые в СССР получали зарплату 80 р, платите 1500 гривней, тогда сделайте пенсии министрам 13500 гривней. Сомневаюсь, что этот хряк, оъевший такую рожу, получает пенсию 13500 гривней.
    Кот_Кузя
  11. demo Сегодня, 11:10
    Во всем виноват "совок" и Советская власть.
    Плохо одно, что нам не удастся посмотреть на результаты того как нынешние реформаторы все подготовят и какие пенсии будут у нынешних тружеников при их выходе на пенсию.
    Ибо, скорее всего, Украина до этого момента не доживет.
    А вот такие глашатаи, с такими ряшками, явно на пенсию и не рассчитывают.
    Для безбедной старости они имеют кубышку.
    И не в Украине. А в другом месте.
    demo
  12. Hariton Laptev Сегодня, 11:15
    кто угодно виноват. Интересно когда они дойдут до Чингиз хана
    Hariton Laptev
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