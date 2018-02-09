Киев обвинил в низких пенсиях украинцев Советский Союз

Почему у тебя такая пенсия, а у другого такая, – это можно объяснить. Потому что ко всем применили единые правила. В этой системе есть один недостаток, который мы увидели реально уже во время проведения пенсионной реформы. Формула расчёта пенсии – как зеркало. Она отразила социально-экономическую ситуацию, которая была тогда, когда большинство людей работали в Советском Союзе. И вот сама пенсионная реформа показала, насколько несправедливая была система оплаты труда в Советском Союзе,

Человек, который работал в колхозе, очень тяжело работал в поле от зари до зари, а ему ставили трудодни, заработок не ставили до 1965 года. Потом стали платить, но какие были зарплаты в колхозе? Копеечные. Возьмите санитарку в больнице. Она тоже могла работать до 40 лет в больнице. Какая у нее была зарплата? 80 рублей. Нянечка в садике – та же ситуация. Сегодня эти люди, которые имеют большой стаж, но маленькую зарплату, получили небольшую прибавку к пенсии,