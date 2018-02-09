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Киев обвинил в низких пенсиях украинцев Советский Союз
В ходе реализации украинской пенсионной реформы был отмечен один недостаток – единые правила начисления. И некоторые люди получили низкие надбавки к пенсиям только потому, что во времена СССР получали слишком низкие зарплаты, передает ИноТВ заявление министра социальной политики Украины Андрея Ревы.
По его словам, сегодня люди, которые имеют полный трудовой стаж, получают маленькую пенсию потому, что в своё время получали маленькие заработные платы.
Он пообещал, что правительство учтёт этот вопрос на следующем этапе пенсионной реформы.
Почему у тебя такая пенсия, а у другого такая, – это можно объяснить. Потому что ко всем применили единые правила. В этой системе есть один недостаток, который мы увидели реально уже во время проведения пенсионной реформы. Формула расчёта пенсии – как зеркало. Она отразила социально-экономическую ситуацию, которая была тогда, когда большинство людей работали в Советском Союзе. И вот сама пенсионная реформа показала, насколько несправедливая была система оплаты труда в Советском Союзе,сказал министр в эфире канала «112 Украина».
По его словам, сегодня люди, которые имеют полный трудовой стаж, получают маленькую пенсию потому, что в своё время получали маленькие заработные платы.
Человек, который работал в колхозе, очень тяжело работал в поле от зари до зари, а ему ставили трудодни, заработок не ставили до 1965 года. Потом стали платить, но какие были зарплаты в колхозе? Копеечные. Возьмите санитарку в больнице. Она тоже могла работать до 40 лет в больнице. Какая у нее была зарплата? 80 рублей. Нянечка в садике – та же ситуация. Сегодня эти люди, которые имеют большой стаж, но маленькую зарплату, получили небольшую прибавку к пенсии,пояснил Рева.
Он пообещал, что правительство учтёт этот вопрос на следующем этапе пенсионной реформы.
Использованы фотографии: YouTube
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