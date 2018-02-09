Военные топографы ЮВО восстановили пункты государственной геодезической сети в Крыму

Специалисты топографической службы округа восстановили топогеодезическую сеть Крыма, установив в Крыму вместо обветшавших более 700 новых пунктов государственной топогеодезической сети

Военнослужащие Центра геопространственной информации и навигации Южного военного округа (ЮВО) завершили выполнение геодезических и топографических работ по обследованию и восстановлению пунктов государственной геодезической сети Крымского полуострова. С этой целью в различных районах Крыма были установлены около 10 наружных знаков типа «Сигнал» высотой около 30 метров, сообщил руководитель пресс-службы округа Вадим Астафьев- сказал Астафьев, отметив, что в работах были задействованы последние специализированные технические разработки.Эта сеть существенно облегчит привязку к местности не только в военных целях, но и в выполнении работ в проектировании и подготовке к строительству гражданских объектов и инфраструктуры.Отмечается, что геодезисты широко использовали подвижный навигационный комплекс (ПНГК) на базе автомобиля "Камаз", позволяющий прокладывать маршруты как по асфальтовым дорогам общего назначения, так и по пересеченной местности. Всего для восстановления топогеодезической сети Крыма потребовалось обследовать с высокой точностью площадь около 5 тыс. квадратных километров, уточнил Астафьев.