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Военные топографы ЮВО восстановили пункты государственной геодезической сети в Крыму
Военнослужащие Центра геопространственной информации и навигации Южного военного округа (ЮВО) завершили выполнение геодезических и топографических работ по обследованию и восстановлению пунктов государственной геодезической сети Крымского полуострова. С этой целью в различных районах Крыма были установлены около 10 наружных знаков типа «Сигнал» высотой около 30 метров, сообщил руководитель пресс-службы округа Вадим Астафьев
Эта сеть существенно облегчит привязку к местности не только в военных целях, но и в выполнении работ в проектировании и подготовке к строительству гражданских объектов и инфраструктуры.
Отмечается, что геодезисты широко использовали подвижный навигационный комплекс (ПНГК) на базе автомобиля "Камаз", позволяющий прокладывать маршруты как по асфальтовым дорогам общего назначения, так и по пересеченной местности. Всего для восстановления топогеодезической сети Крыма потребовалось обследовать с высокой точностью площадь около 5 тыс. квадратных километров, уточнил Астафьев.
Специалисты топографической службы округа восстановили топогеодезическую сеть Крыма, установив в Крыму вместо обветшавших более 700 новых пунктов государственной топогеодезической сети- сказал Астафьев, отметив, что в работах были задействованы последние специализированные технические разработки.
Эта сеть существенно облегчит привязку к местности не только в военных целях, но и в выполнении работ в проектировании и подготовке к строительству гражданских объектов и инфраструктуры.
Отмечается, что геодезисты широко использовали подвижный навигационный комплекс (ПНГК) на базе автомобиля "Камаз", позволяющий прокладывать маршруты как по асфальтовым дорогам общего назначения, так и по пересеченной местности. Всего для восстановления топогеодезической сети Крыма потребовалось обследовать с высокой точностью площадь около 5 тыс. квадратных километров, уточнил Астафьев.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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