11:38 09 февраля
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Военные топографы ЮВО восстановили пункты государственной геодезической сети в Крыму

Военнослужащие Центра геопространственной информации и навигации Южного военного округа (ЮВО) завершили выполнение геодезических и топографических работ по обследованию и восстановлению пунктов государственной геодезической сети Крымского полуострова. С этой целью в различных районах Крыма были установлены около 10 наружных знаков типа «Сигнал» высотой около 30 метров, сообщил руководитель пресс-службы округа Вадим Астафьев

Военные топографы ЮВО восстановили пункты государственной геодезической сети в Крыму


Специалисты топографической службы округа восстановили топогеодезическую сеть Крыма, установив в Крыму вместо обветшавших более 700 новых пунктов государственной топогеодезической сети
- сказал Астафьев, отметив, что в работах были задействованы последние специализированные технические разработки.


Эта сеть существенно облегчит привязку к местности не только в военных целях, но и в выполнении работ в проектировании и подготовке к строительству гражданских объектов и инфраструктуры.

Отмечается, что геодезисты широко использовали подвижный навигационный комплекс (ПНГК) на базе автомобиля "Камаз", позволяющий прокладывать маршруты как по асфальтовым дорогам общего назначения, так и по пересеченной местности. Всего для восстановления топогеодезической сети Крыма потребовалось обследовать с высокой точностью площадь около 5 тыс. квадратных километров, уточнил Астафьев.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 6

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  1. КВУ-НСвД Сегодня, 10:46
    Дело нужное good Вспомнился преподаватель тактики , который в качестве перечня правил выживания артиллериста в оччень выразительной форме предупреждал нас от размещения позиции вблизи заметных на местности объектов и особенно тригопунктов lol
    КВУ-НСвД
  2. Гигант мысли Сегодня, 10:46
    Всё в Крыму за время хозяйствования там Украины пришло в упадок, в том числе и топогеодезическая сеть, и это хорошая весть, т.к. без нормальной топосети невозможно сделать нормальную привязку на местности. Теперь у строителей, военных, эксплуатационщиков не будет головной боли от отсутствия привязки.
    Гигант мысли
  3. Pax tecum Сегодня, 10:51
    Это, конечно же, отличная новость.
    Но, вопрос и просьба к автору новости имеется. Неужели автор думает, что здесь на сайте все (или хотя бы многие) знают так хорошо топографию, или хотя бы, какие есть и в чем отличие различных координатных систем.
    Вот, в кратце и разъяснения бы и не помешали.
    К примеру, что такое тригопункт (пункт триангуляции) и какое значение имеет в нашей государственной системе координат.
    Иначе говоря, наш Крым вернули в топогеодезическую (свою) сеть России.
    Pax tecum
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 11:14
      что такое тригопункт
      Долговременная веха на хорош заметной точке местности , обозначенная на карте и имеющая очень точно заранее определённые координаты
      КВУ-НСвД
  4. Сержант71 Сегодня, 11:26
    Молодцы! Реально нужное дело.
    Сержант71
  5. юра яковлев Сегодня, 11:30
    Еще бы не мешало улучшить геодезическую сеть США. Тогда точность наших ракет значительно улучшится.
    юра яковлев
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