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Латвийские дети, школа, автомат, полигон, война…
Латвийские новости все больше становятся похожими на военные сводки с фронта. Причем, воюют латыши друг с другом. Сейчас, например, в стране развернулась непримиримая борьба против реформы образовательной системы. В соответствии с планами латвийского правительства, с 1 сентября 2019 года начнется перевод русских школ на латышский язык, а через три года дети будут учиться только на государственном языке. Акция протеста против перевода обучения в школах национальных меньшинств на латышский язык под лозунгом "Министерство, выпей яду!" пройдет напротив здания Сейма уже 8 февраля.
На этом же фронте грядут еще большие потрясения. Совсем скоро, в марте 2018 года созданная при Министерстве образования рабочая группа представит на рассмотрение комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией конкретные предложения и планы по введению в обязательную школьную программу уроков военной подготовки. Кроме того, в основной школе тематику обороны государства планируется интегрировать в другие предметы - социальные знания, историю и спорт. Как сообщил руководитель Государственного центра содержания образования Гунтарс Цатлакс, оборонную тематику в содержание образования в 1-9-х классах предполагается постепенно вводить в течение четырех лет, начиная с 2018 года. Планируется, что после окончания школы ученик, прошедший военную подготовку, будет подписывать с государством договор как военнослужащий запаса.
Интересен и подбор тем для обучения и практической отработки: это изучение принципов действия оружия массового поражения и средств защиты от него. Кроме того, детей будут знакомить с различными видами взрывчатых веществ, обучать тому, как действовать, оказавшись на минном поле. Также учащимся предстоит усвоить требования безопасности при обращении с оружием и взрывоопасными предметами. Военная подготовка предусматривает также изучение правил выживания в полевых условиях - школьников станут тренировать, как добывать огонь и воду. Планируется также обучать молодежь ориентированию на местности, стрельбе из пневматического, малокалиберного и автоматического оружия.
Все бы ничего, если бы не ряд вопросов: кто будет обучать латвийских детей и с какой целью? Умение разводить костер и выживать в экстремальных условиях - это нехитрый набор обязательных знаний туристов, которому, конечно, будут искренне рады и ученики, и их родители. Другое дело, на какие минные поля отправят вчерашних школьников, и в кого будут готовы профессионально стрелять 17-18-летние ребята, выйдя за пределы тиров? Не придут ли в латвийские школы иностранные НАТОвские инструкторы, которые захотят поделиться с детьми своим боевым опытом, своим видением места Латвии в мире, своим отношением к соседним странам. И, скорее всего, в продолжении отказа от русского языка в школах, следующим шагом станет навязывание русофобских настроений на таких уроках.
Кроме сомнительной идеологической составляющей, существует и вполне реальная финансовая сторона реформы. Ежегодно на внедрение в школьную программу уроков военной подготовки планируется выделять около 17 млн. евро. И это в то время, когда на повышение стипендий, на котором настаивали преподаватели и студенты, в бюджете 2018 года не нашлось даже 5 млн., а на революционные новшества школьной программы спокойно выделяются аж 17 млн.! Такова, видимо, цена лояльности будущих взрослых граждан Латвии.
Как ни ругают Советский Союз современные латвийские политики, но их школьное "ноу-хау" как-то уж очень напоминает уроки начальной военной подготовки в СССР. С одной стороны яростно отрицая союзное прошлое и языковые связи, с другой - власти Латвии не нашли ничего лучшего, как полностью скопировать опыт ненавистной им системы.
Особенно остро такие баталии в сфере образования воспринимаются на фоне общей милитаризации государства и увеличения финансирования оборонной сферы.
В 2018 году правительство отрапортовало о наращивании оборонного бюджета до 576,34 млн. евро, что на 126,8 млн. евро больше, чем в прошлом году. Таким образом, Латвия выполнила требование НАТО довести отчисления на оборону до 2% от ВВП.
Рост военных расходов за последние несколько лет лучше любых слов говорит о том, какие у руководства страны приоритеты в развитии государства. Так, в 2015 году расходы Латвии на оборону составляли 1,02% ВВП, в 2016 году - 1,4% ВВП, а в 2017 году - 1,7%.
Понимая, что такая милитаристская политика государства не устраивает население, своим долгом руководство Латвии видит, прежде всего, "приучить" население к необходимости добровольного и неизбежного отчисления огромных сумм денег на военные нужды. А так как старшее поколение граждан и, тем более, неграждан, почему-то остается близоруким, и никак не разглядит "угрозы", решено было взяться за детей. Дети, как известно, как пластилин, что вылепишь - то и получится. А лепить из подрастающего поколения власти Латвии намерены ни больше ни меньше, а солдат для резерва.
"Реконструировать" и "обновлять" власти планируют не только "мозги", но и военную инфраструктуру страны. Еще одна "прорва", в которую будут уходить деньги налогоплательщиков - модернизация и строительство военных объектов в Латвии. Будущих вояк будут готовить в соответствии со всеми стандартами НАТО. По сообщению пресс-службы министерства обороны, в период с 2018 до 2021 года ежегодно планируется инвестировать в развитие военной инфраструктуры примерно 50 млн. евро. Таким образом, расставив приоритеты в пользу военных расходов, Латвия становится заложницей собственных страхов, которые толкают ее на пересмотр традиционных человеческих ценностей и заставляют эксплуатировать собственных детей, обрекая их на военное будущее.
Автор: Олег Верас
Первоисточник: http://www.belvpo.com/ru/90732.html
На этом же фронте грядут еще большие потрясения. Совсем скоро, в марте 2018 года созданная при Министерстве образования рабочая группа представит на рассмотрение комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией конкретные предложения и планы по введению в обязательную школьную программу уроков военной подготовки. Кроме того, в основной школе тематику обороны государства планируется интегрировать в другие предметы - социальные знания, историю и спорт. Как сообщил руководитель Государственного центра содержания образования Гунтарс Цатлакс, оборонную тематику в содержание образования в 1-9-х классах предполагается постепенно вводить в течение четырех лет, начиная с 2018 года. Планируется, что после окончания школы ученик, прошедший военную подготовку, будет подписывать с государством договор как военнослужащий запаса.
Интересен и подбор тем для обучения и практической отработки: это изучение принципов действия оружия массового поражения и средств защиты от него. Кроме того, детей будут знакомить с различными видами взрывчатых веществ, обучать тому, как действовать, оказавшись на минном поле. Также учащимся предстоит усвоить требования безопасности при обращении с оружием и взрывоопасными предметами. Военная подготовка предусматривает также изучение правил выживания в полевых условиях - школьников станут тренировать, как добывать огонь и воду. Планируется также обучать молодежь ориентированию на местности, стрельбе из пневматического, малокалиберного и автоматического оружия.
Все бы ничего, если бы не ряд вопросов: кто будет обучать латвийских детей и с какой целью? Умение разводить костер и выживать в экстремальных условиях - это нехитрый набор обязательных знаний туристов, которому, конечно, будут искренне рады и ученики, и их родители. Другое дело, на какие минные поля отправят вчерашних школьников, и в кого будут готовы профессионально стрелять 17-18-летние ребята, выйдя за пределы тиров? Не придут ли в латвийские школы иностранные НАТОвские инструкторы, которые захотят поделиться с детьми своим боевым опытом, своим видением места Латвии в мире, своим отношением к соседним странам. И, скорее всего, в продолжении отказа от русского языка в школах, следующим шагом станет навязывание русофобских настроений на таких уроках.
Кроме сомнительной идеологической составляющей, существует и вполне реальная финансовая сторона реформы. Ежегодно на внедрение в школьную программу уроков военной подготовки планируется выделять около 17 млн. евро. И это в то время, когда на повышение стипендий, на котором настаивали преподаватели и студенты, в бюджете 2018 года не нашлось даже 5 млн., а на революционные новшества школьной программы спокойно выделяются аж 17 млн.! Такова, видимо, цена лояльности будущих взрослых граждан Латвии.
Как ни ругают Советский Союз современные латвийские политики, но их школьное "ноу-хау" как-то уж очень напоминает уроки начальной военной подготовки в СССР. С одной стороны яростно отрицая союзное прошлое и языковые связи, с другой - власти Латвии не нашли ничего лучшего, как полностью скопировать опыт ненавистной им системы.
Особенно остро такие баталии в сфере образования воспринимаются на фоне общей милитаризации государства и увеличения финансирования оборонной сферы.
В 2018 году правительство отрапортовало о наращивании оборонного бюджета до 576,34 млн. евро, что на 126,8 млн. евро больше, чем в прошлом году. Таким образом, Латвия выполнила требование НАТО довести отчисления на оборону до 2% от ВВП.
Рост военных расходов за последние несколько лет лучше любых слов говорит о том, какие у руководства страны приоритеты в развитии государства. Так, в 2015 году расходы Латвии на оборону составляли 1,02% ВВП, в 2016 году - 1,4% ВВП, а в 2017 году - 1,7%.
Понимая, что такая милитаристская политика государства не устраивает население, своим долгом руководство Латвии видит, прежде всего, "приучить" население к необходимости добровольного и неизбежного отчисления огромных сумм денег на военные нужды. А так как старшее поколение граждан и, тем более, неграждан, почему-то остается близоруким, и никак не разглядит "угрозы", решено было взяться за детей. Дети, как известно, как пластилин, что вылепишь - то и получится. А лепить из подрастающего поколения власти Латвии намерены ни больше ни меньше, а солдат для резерва.
"Реконструировать" и "обновлять" власти планируют не только "мозги", но и военную инфраструктуру страны. Еще одна "прорва", в которую будут уходить деньги налогоплательщиков - модернизация и строительство военных объектов в Латвии. Будущих вояк будут готовить в соответствии со всеми стандартами НАТО. По сообщению пресс-службы министерства обороны, в период с 2018 до 2021 года ежегодно планируется инвестировать в развитие военной инфраструктуры примерно 50 млн. евро. Таким образом, расставив приоритеты в пользу военных расходов, Латвия становится заложницей собственных страхов, которые толкают ее на пересмотр традиционных человеческих ценностей и заставляют эксплуатировать собственных детей, обрекая их на военное будущее.
Автор: Олег ВерасПервоисточник: http://www.belvpo.com/ru/90732.html
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