В ДНР создали крупнокалиберную снайперскую винтовку "Сепаратист"

Отдачи почти нет

В самопровозглашенной Донецкой народной республике собрали крупнокалиберную снайперскую винтовку. Калибр винтовки 23 мм, а назвали ее, на радость ВСУ, - "Сепаратист". В настоящее время проходят испытания этого крупнокалиберного снайперского комплекса. Канал WarGonzo опубликовал видео с испытаний.В аннотации к видеоролику сообщается, что прицельная дальность ведения огня составляет три тысячи метров.Боеприпасы для нее сопоставимы с боекомплектом ЗУ-23.- говорится в сообщении.Отметим, что это не первая разработка донецких оружейников. В октябре прошлого года в ДНР состоялась презентация мощной антиснайперской винтовки "Дончанка". Калибр винтовки - 12,7 миллиметра, так как при изготовлении использовался ствол советского крупнокалиберного пулемета "Утес". Винтовка получила оригинальный приклад, сошки и пламегаситель, который снижает отдачу при выстреле. Оружейники, видимо, решили и проблему с ударно-спусковым механизмом, так как советский пулемет мог вести огонь только очередями, а "Дончанка"предназначена для одиночных выстрелов.