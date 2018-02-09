11:44 09 февраля
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В ДНР создали крупнокалиберную снайперскую винтовку "Сепаратист"

В самопровозглашенной Донецкой народной республике собрали крупнокалиберную снайперскую винтовку. Калибр винтовки 23 мм, а назвали ее, на радость ВСУ, - "Сепаратист". В настоящее время проходят испытания этого крупнокалиберного снайперского комплекса. Канал WarGonzo опубликовал видео с испытаний.

В аннотации к видеоролику сообщается, что прицельная дальность ведения огня составляет три тысячи метров.

В ДНР создали крупнокалиберную снайперскую винтовку "Сепаратист"



Боеприпасы для нее сопоставимы с боекомплектом ЗУ-23.

Отдачи почти нет
- говорится в сообщении.

Отметим, что это не первая разработка донецких оружейников. В октябре прошлого года в ДНР состоялась презентация мощной антиснайперской винтовки "Дончанка". Калибр винтовки - 12,7 миллиметра, так как при изготовлении использовался ствол советского крупнокалиберного пулемета "Утес". Винтовка получила оригинальный приклад, сошки и пламегаситель, который снижает отдачу при выстреле. Оружейники, видимо, решили и проблему с ударно-спусковым механизмом, так как советский пулемет мог вести огонь только очередями, а "Дончанка"предназначена для одиночных выстрелов.


Использованы фотографии: WarGonzo
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Комментарии 33

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  1. MoJloT Сегодня, 10:59
    Появилась информация по каким таким "проправительственным формированиям" ударила коалиция. Это две тактические группы "Вагнера". Одно полностью уничтожено, во втором вроде остались живые. Сначала CУ 25, теперь наши ВЧК, что дальше ? (прошу прощения что не совсем по теме, ну это звенья одной цепи)
    MoJloT
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 11:03
      Появилась информация
      Откуда ? От "коалиции"?
      КВУ-НСвД
      1. Тралл Сегодня, 11:21
        Цитата: MoJloT
        Появилась информация по каким таким "проправительственным формированиям" ударила коалиция.

        Этот вброс позавчера одновременно начали активно накидывать на вентиляторы соцсетей десятки профессиональных ботов
        Тралл
        1. MoJloT Сегодня, 11:24
          Дай Бог, но отсутствие какой то внятной информации от нашего МО, не добавляет уверенности.
          MoJloT
    2. Burbon Сегодня, 11:04
      Цитата: MoJloT
      Это две тактические группы "Вагнера". Одно полностью уничтожено, во втором вроде остались живые

      можно узнать источник?
      Burbon
      1. MoJloT Сегодня, 11:12
        Конечно господа militarymaps.info вот источник.
        Вот комент Стрелкова
        "Российских военных там нет"
        Прошу обратить внимание тем, кто собирается "съездить на заработки" в Сирию.
        Вот что заявило наше Минобороны:
        В Минобороны заявили об отсутствии военных РФ в районе удара коалиции

        По данным из надежного источника, "официальных российских военных" в зоне ударов, нанесенных США, действительно нет (возможно "уже нет", или их было немного).Однако "под видом сирийцев", потери которых оцениваются аж в 100 человек убитых (тут: Удар по силам Асада: жертвами атаки возглавляемой США коалиции стали около 100 человек), ударам американской авиации подверглись 2 тактических подразделения "Вагнера". Одно - практически полностью уничтожено, второе - разгромлено "в хлам". Потери, по всей вероятности, очень близки к указанной цифре.

        Но не начинать же "3-ю Мировую войну" из-за каких-то там 100 одновременно убитых русских? Тем более, что часть из них - "даже не россияне", а "военных РФ" среди них, может, и вообще не было? Ответ ясен заранее.Ждем продолжения "побед" Наногения.
        MoJloT
        1. влад66 Сегодня, 11:15
          Цитата: MoJloT
          Вот комент Стрелкова

          Понятно,дальше можно не продолжать,тьфу. yesУкроСМИ до такого точно недодумаются. negative
          влад66
          1. MoJloT Сегодня, 11:23
            Теперь понятно почему конкретно этот инцидент собираются в ООН рассматривать.
            MoJloT
            1. Berkut24 Сегодня, 11:35
              Официальный повод для рассмотрения в ООН есть - нанесение коалицией США удара по подразделениям, воюющим с ИГИЛ, находящимся на подконтрольной официальным властям Сирии территории. Это политика, если США на нас постоянно бочку катят, то почему мы этого делать не можем? Тем более, что США находятся там вопреки международному праву.
              Berkut24
              1. MoJloT Сегодня, 11:40
                Комент нашего МО.
                "Произошедший инцидент в очередной раз продемонстрировал, что истинной целью продолжения незаконного нахождения сил США на территории Сирии является уже не борьба с международной террористической группировкой ИГИЛ, а захват и удержание под своим контролем экономических активов, принадлежащих только Сирийской Арабской Республике"
                MoJloT
          2. Pax tecum Сегодня, 11:31
            О, как! Есть основания не верить?
            Быстро же И.Стрелкова из национального русского героя превратили в "понятно, дальше можно не продолжать"...
            Обидно.
            Я, же предпочту поверить ему, хотя бы в силу того, что он лицо не заинтересованное, а вот контакты, связи и информационные источники у него из непосредственных участников.
            Ну, а объективную критику (если вообще имеет место быть!) в его адрес, воспринимать возможно только от людей бывших с ним рядом. Остальные - это "коньюктурный момент"...
            Pax tecum
            1. Владыка Ситх Сегодня, 11:39
              Он сам себя превратил.
              Владыка Ситх
    3. Отец солдата Сегодня, 11:05
      Дополнить оптикой и патроном разрывного действия для легкой бронетехники, будет просто улет. ВСУшникам точно понравится.
      Отец солдата
      1. Pax tecum Сегодня, 11:11
        Так, боеприпас от "ЗУшки" и так, и разрывного и бронебойного действия.
        Думается, что не "сопоставим" с бп ЗУ-23, а и есть от ЗУ-23, ибо калибр этот уникальный.
        Pax tecum
        1. Pax tecum Сегодня, 11:22

          На Северном Кавказе, в обе компании, отлично работала ЗУшка в "нецелевом" режиме...

          23-мм боеприпасы:
          1.осколочно-зажигательные
          2.осколочно-зажигательно-трассирующие
          3.осколочно-фугасно-зажигательные
          4.осколочно-фугасно-зажигательно-трассирующие
          5.бронебойно-зажигательно-трассирующие
          6.бронебойно-зажигательные БЗ-А
          Pax tecum
      2. Гигант мысли Сегодня, 11:16
        Мощный механизм, рвать будет атошников крепко, пожелаем побольше поражённых целей.
        Гигант мысли
    4. alavrin Сегодня, 11:08
      С цензора какого-нибудь...или с еще более надежного - с т.н. информационного сопротивления
      alavrin
    5. влад66 Сегодня, 11:09
      Цитата: MoJloT
      Появилась информация по каким таким "проправительственным формированиям" ударила коалиция. Это две тактические группы "Вагнера"

      В случае появления такой информации.обычно дается ссылочка на первоисточник,а желательно несколько источников,иначе трактуется как желтизна и надеюсь,что источник не из укроСМИ. hi
      влад66
    6. Hammerlock Сегодня, 11:13
      адресом чай не ошиблись? Здесь вроде как о другом
      Hammerlock
  2. Влад Морозов Сегодня, 10:59
    Теперь могилизация бандерья будет без башки!
    Влад Морозов
  3. seregatara1969 Сегодня, 11:01
    ничего себе утятница ! высокие технологии на деле
    seregatara1969
  4. Александр 3 Сегодня, 11:02
    Да что скажешь -красивый ответ поставкам американских снайперским винтовкам в ВСУ.
    Александр 3
  5. iliitchitch Сегодня, 11:04
    23мм , м-да . Сепаратист серьёзный .
    iliitchitch
  6. alavrin Сегодня, 11:06
    А почему не бандеробой? wink
    alavrin
  7. FalconD Сегодня, 11:07
    После попадания 23мм в снайпера, от снайпера только ошметки найдут...дырочка будет пару метров в диаметре
    FalconD
  8. Дормидонт Сегодня, 11:08
    Команды биатлонисток наших прибалтийских партнёров останутся довольны
    Дормидонт
  9. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 11:09
    Вундервафля)))

    Не завидую тому чубатому, в которого прилетит пламенный привет от этого "Сепаратиста". Клочья долго собирать будут.
    Генерал Песчаных Карьеров
  10. К-50 Сегодня, 11:11
    Калибр винтовки - 12,7 миллиметра, так как при изготовлении использовался ствол советского крупнокалиберного пулемета "Утес". Винтовка получила оригинальный приклад, сошки и пламегаситель, который снижает отдачу при выстреле. Оружейники, видимо, решили и проблему с ударно-спусковым механизмом, так как советский пулемет мог вести огонь только очередями, а "Дончанка"предназначена для одиночных выстрелов.

    Ну так ударно-спусковой механизм не в стволе расположен, а в ствольной коробке. А уж сделать поворотно-скользящий затвор по типу противотанкового ружья уж чего проще. Вся "тяжесть" только в соответствующей чистоте обработки поверхностей, характерных для снайперского оружия.
    К-50
  11. Piramidon Сегодня, 11:14
    Интересно, боеприпасы СОПОСТАВИМЫ с ЗУ-23, или можно использовать ЗУшные? Тогда это скорее пушка, чем винтовка.
    Piramidon
  12. Лопатов Сегодня, 11:21
    Скорее это "антиматериальная" винтовка. Ждать от 23-мм пушки снайперской точности не стоит. Особенно на заявленной дальности в 3 км. Там из такого даже в цель типа "БТР" попадание с первого выстрела маловероятно.
    Лопатов
  13. Владимир Пудин Сегодня, 11:23
    Статью писал пушкинист. Пламегаситель отдачу не снижает. Снижает ДТК - дульный тормоз-компенсатор.
    Владимир Пудин
  14. Berkut24 Сегодня, 11:38
    А винтовка калибром 125мм на дальности до 5км еще круче будет. Отдача то же не очень большая - её 42 тонны на гусеницах компенсирует.
    Berkut24
  15. Метан Сегодня, 11:40
    Цитата: КВУ-НСвД
    Появилась информация
    Откуда ? От "коалиции"?

    От Стрелкова...
    Метан
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