11:37 09 февраля
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В текущем году военные получат четвертый спутник «Благовест»

Четвертый спутник «Благовест» будет передан Минобороны России в 2018 году, передает РИА Новости сообщение источника, знакомого с ситуацией.



В декабре прошлого года сообщалось, что второй «Благовест» проходит испытания на мощностях АО «"Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва» и готовится к отправке на космодром "Байконур", а третий "Благовест" уже прошел этап интеграции.


Четвертый спутник "Благовест" мы подготовим в этом году и сдадим заказчику. Затем по его решению он будет отправлен на хранение или поставлен на какую-то дату пуска уже в 2019 году,
сказал агентству источник на полях салона Singapore Airshow 2018.

Первый «Благовест» был запущен в космос 17 августа 2017 года. Спутники работают на геостационарной орбите, срок их службы составляет не менее 15-ти лет.

Сообщается, что аппараты предназначены для высокоскоростной передачи данных. Кроме того, они должны обеспечивать потребителей телефонной и видеоконференцсвязью и предоставлять доступ к широкополосному интернету.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 7

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  1. Romario_Argo Сегодня, 11:04
    4 спутника "Благовест" - это будет полноценная система, для обеспечения закрытой военной спутниковой связи

    на фото первый спутник связи 14Ф149 "Космос-2520"
    Аппараты построены на платформе «Экспресс-2000», их срок работы на орбите составит не менее 15 лет.
    Romario_Argo
    1. Гигант мысли Сегодня, 11:07
      Чтобы получить спутник в пользование, надо его ещё вывести на орбиту, а в последнее время на Байконуре чуть ли каждая вторая ракета падает.
      Гигант мысли
      1. Muvka Сегодня, 11:18
        хмм "каждая вторая". хмм... Напомните, сколько ракет упало с Байконура в прошлом году? Только не сливайтесь, "ура-либерал".
        Muvka
    2. Отец солдата Сегодня, 11:08
      Вчера по "Звезде" хорошая передача про освоения космоса была, Челомей с Королевым в спорах рождалась истина и космическая слава Державы.
      Отец солдата
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 11:08
    Спутники работают на геостационарной орбите, срок их службы составляет не менее 15-ти лет.
    Несбиваемые спутники спецсвязи . Таких бы много для покрытия всей планеты .
    КВУ-НСвД
  3. Игорь В Сегодня, 11:13
    Прочитав название спутника, сразу представилось, что заказчик - РПЦ, а спутник предназначен для связи с вышестоящим начальством... laughing
    Игорь В
  4. prosto_rgb Сегодня, 11:15
    главное, что бы морскую группировку ГлоНАС не пополнил
    prosto_rgb
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