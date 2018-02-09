В текущем году военные получат четвертый спутник «Благовест»

Четвертый спутник "Благовест" мы подготовим в этом году и сдадим заказчику. Затем по его решению он будет отправлен на хранение или поставлен на какую-то дату пуска уже в 2019 году,

Четвертый спутник «Благовест» будет передан Минобороны России в 2018 году, передает РИА Новости сообщение источника, знакомого с ситуацией.В декабре прошлого года сообщалось, что второй «Благовест» проходит испытания на мощностях АО «"Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва» и готовится к отправке на космодром "Байконур", а третий "Благовест" уже прошел этап интеграции.сказал агентству источник на полях салона Singapore Airshow 2018.Первый «Благовест» был запущен в космос 17 августа 2017 года. Спутники работают на геостационарной орбите, срок их службы составляет не менее 15-ти лет.Сообщается, что аппараты предназначены для высокоскоростной передачи данных. Кроме того, они должны обеспечивать потребителей телефонной и видеоконференцсвязью и предоставлять доступ к широкополосному интернету.