Зачем американские самолеты ударили по сирийской армии?

В ночь на 8 февраля самолеты американской коалиции (судя по поступающим данным именно самолеты ВВС США), нанесли серию ударов по позициям сирийской армии. Формальным поводом, согласно официальному заявлению штаба коалиции, послужила "атака САА на командный пункт курдских отрядов СДС".



Авиаударам ВВС США подверглись подразделения правительственных сил Дамаска, а также их союзников на восточном берегу Евфрата. По данным источников, в районе город Хушам время от времени происходили боевые столкновения ССА с СДС. В целом, это может быть правдой, ведь в этом районе находятся нефтяные месторождения, которые сирийская армия намерена вернуть под свой контроль.



Американцы не упустят возможности использовать данный инцидент, чтобы внести раскол между армией САР и курдами. Ведь в последнее время между этими силами наметились точки соприкосновения. Так, совсем недавно, сирийская армия разрешила беспрепятственно пройти через свою территорию тысячам курдских бойцов, которые выдвинулись на помощь своим товарищам в Африне.











