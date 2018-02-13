Система исправляет ошибку. ЦНИИТОЧМАШ против?
Мой оппонент В.В. Кораблин опубликовал на «Военном обозрении» статью «Ошибка одного человека или сбой системы?», где критикует моё предложение по повышению эффективности стрельбы АК74.
Во-первых, отмечу, что Кораблин, чтобы создать видимость стороннего независимого взгляда на проблему, скромно подписал статью «ветеран ВС РФ». Между тем он работает ведущим научным сотрудником ЦНИИТОЧМАШ. Как известно, ЦНИИТОЧМАШ отвечает за разработку боевой экипировки «Ратник» и автоматов, как составной части этой экипировки. И Виктор Васильевич Кораблин — не последний из ответственных за те шараханья и ляпы при разработке новых автоматов Калашникова, которые мы наблюдаем последние годы. Так что никакой он не независимый эксперт, а крайне заинтересованная сторона.
Во-вторых, не понимаю причин, по которым Кораблин вынес в СМИ эту дискуссию. Я никогда не отказывался от обсуждения темы напрямую с ЦНИИТОЧМАШ, наоборот, это ЦНИИТОЧМАШ не ответил на мои предложения исправить досадные ошибки в их в целом положительном заключении.
ЦНИИТОЧМАШ и Кораблин были согласны
Способы прицеливания из АК74 изложены в ст.155 Руководства:
Рис.1 — Руководство по 5,45-мм автомату Калашникова (АК74, АКС74, АК74Н, АКС74Н) и 5,45-мм ручному пулемёту Калашникова (РПК74, РПКС74, РПК74Н, РПКС74Н).
Как видим, в первом абзаце ст.155 описан точный выстрел, во втором абзаце — прямой выстрел, в третьем абзаце — когда каким из этих выстрелов пользоваться. В ст.155 изложены аксиомы стрелкового дела, которые приводятся в любом учебнике или наставлении по стрельбе и которые «как отче наш» обязан знать любой офицер.
Действительно, степень совмещения средней точки попаданий (СТП) с центром цели определяет точность стрельбы. И для точного выстрела надо: 1) определить дальность до цели, 2) установить соответствующий этой дальности прицел, 3) наводить в центр цели.
Но в бою цели хотят жить и потому появляются на короткое время. Стрелок не успевает выполнить эти три операции. Поэтому военная наука уже лет сто как пришла к прямому выстрелу, при котором не надо ни измерять дальность, ни менять прицел. Как установили прицел для прямого выстрела, так и работаем с него в пределах прямого выстрела, прицеливаясь всегда в одну и ту же точку - в нижний край цели (Рис.1, второй абзац).
Важно помнить, что при прямом выстреле СТП перемещается по цели в зависимости от дальности:
Рис.2. Схема автора. Эллипсы рассеивания изображены в масштабе к фигурам исходя из срединных отклонений рассеивания для механического прицела АК-74 у лучших автоматчиков - таблица «Характеристики рассеивания для АК-74» в Руководстве по АК-74 [2] или в документе ГРАУ «Таблицы стрельбы …» [3].
Как видим на Рис.2, СТП совпадает с центром цели только на ¼ и на ¾ дальности прямого выстрела. На ½ дальности прямого выстрела СТП поднимается к верхнему краю цели, а на дальности прямого выстрела и в упор опускается к точке прицеливания — к нижнему краю цели. Естественно, при несовпадении СТП с центром цели вероятность попадания снижается. Там, где СТП находится на верхнем или нижнем краю цели, как минимум половина пуль заведомо уходит выше или ниже цели, то есть вероятность попадания одиночными выстрелами будет не выше 0,5. Но мы сознательно идём на снижение точности ради простоты и скорости прицеливания прямого выстрела. А вероятность попадания поднимаем очередью.
При прямом выстреле траектория не должна быть выше цели, именно так и определяется прямой выстрел. Кроме того, прямой выстрел надо рассчитывать на самую низкую из возможных целей, потому что во все более высокие цели прямым выстрелом попадём без проблем. А вот когда прямой выстрел рассчитан на высокую цель, то через более низкую цель будет перелёт. Представьте на Рис.2 вместо ростовой, например, грудную цель, которая в 3 раза ниже. Что будет? Правильно, в средней части траектории попасть будет невозможно — траектория идёт выше грудной цели. Поэтому никому не приходит в голову с прицелом 6 (примерная дальность прямого выстрела по ростовой фигуре) стрелять прямым по грудной фигуре. Но вот сделать на АК74 прицел «П» для прямого выстрела по не самой низкой - грудной - фигуре кому-то в голову пришло.
У АК74 траектория «4» имеет высоту 0,4 м, и при прицеливании в нижний край головной цели, высота которой 0,3 м, траектория на дальностях от 150 м до 300 м выходит выше головной цели, на дальности вершины траектории - на 0,1 м выше:
Рис.3 Схема составлена автором.
Траектория «П» ещё выше — 0,5 м (грудная фигура), то есть она выше головной цели на 0,2м.
Причём, когда СТП за контурами цели, то улучшая (уменьшая) кучность стрельбы, мы можем не улучшить, а ухудшить вероятность попадания, что и показывают расчёты для А-545 (АЕК-971) и видно на Рис.3.
СТП надо заводить в контуры головной цели. Вот я и предложил вернуть АК74 и всем 5,45-мм автоматам высоту траектории прямого выстрела 0,3 м, то есть привести прямой выстрел в соответствие с его определением.
С аксиомами спорить сложно и ЦНИИТОЧМАШ подтверждал:
«Использование установки «П» с дальностью прямого выстрела по грудной фигуре высотой 0,5 м или прицела «4» под обрез по головной фигуре на ближних дальностях (100...300 м) действительно неэффективно из-за больших значений превышений СТП (32 см на 300 м, 37 см на 250)... При этом здесь есть простой и эффективный выход из этого положения — необходимо использовать прицел «3»
[Заключение ЦНИИТОЧМАШ на предложение В.А. Сватеева, исх.№597/24 от 05.02.2014].
Так ведь я именно это и предлагал для уже изготовленных АК74 - стрелять прямым выстрелом с «3,» а не с «4» или с «П» [«Автоматчик должен и может поражать головную фигуру», Сватеев В.А., «Вестник Академии военных наук» №2 за 2013 г., стр.127-131].
А на разрабатываемых новых автоматах метку «П» надо сразу делать с высотой траектории 0,3 м. Но этого орденоносный ЦНИИТОЧМАШ испугался:
«Для разрабатываемого автомата установку прицела «П» с ДПВ по цели высотой 0,5 м … целесообразно сохранить, учитывая, что в Курсе стрельб ... основное количество целей приходится на эти мишени и обучение личного состава производится в соответствии с этими положениями.»
[Заключение ЦНИИТОЧМАШ на предложение В.А. Сватеева, исх.№597/24 от 05.02.2014].
Действительно, надо было убедить Минобороны вернуть Курс стрельб к реальному бою. Но ведь дело того стоит: нашим автоматчикам вернётся возможность поражать такого же автоматчика противника, залегшего с упором оружия на бруствер. И пришлось мне одному убеждать все инстанции Минобороны. Несколько месяцев назад экспериментальные стрельбы, проведённые по указанию военно-научного комитета Сухопутных войск, подтвердили: вероятность попадания с траекторией высотой 0,3 м существенно лучше, чем с «4», а тем более с «П».
Казалось бы, дебаты остались в прошлом, надо исправлять ошибку. И вдруг - статья В.В. Кораблина, где он против и взывает ко всем возможным инстанциям, которые «молчат, словно набрав в рот воды».
Особо отмечу, что процитированное выше заключение ЦНИИТОЧМАШ подписал в том числе и В.В. Кораблин. Поэтому, когда он пишет в статье, что рецензии на мои статьи «были отрицательные», он заведомо лукавит. Он лично подписывал заключение о правильности моей статьи. И когда ниже я буду сопоставлять «аргументы» статьи Кораблина с заключением ЦНИИТОЧМАШ, это я буду сопоставлять Кораблина с ним самим.
Не буду задерживаться на многочисленных театральных вздохах в статье Кораблина о влиянии моего предложения «на неокрепшие умы некоторых молодых военных учёных». Рассмотрю немногочисленную фактологию статьи Кораблина.
Выбор головной цели в качестве «основной», якобы, не обоснован
Самая низкая цель - головная и потому прямой выстрел должен быть рассчитан на её высоту.
И до АК74 так и было. Именно по головной фигуре стреляли прямым выстрелом с начала 20-го века ещё из трёхлинеек (головную фигуру «сажали на мушку») и до АКМ включительно, у которого высота траектории «П» равна 0,34 м, практически высота головной. В Курсах стрельб, начиная как минимум с 1915 года по как минимум Курс стрельб 1947 года, утверждённый маршалом И. Коневым, не только снайперы, а все стрелки учились поражать все мишени начиная с головной. То же самое было за рубежом, например, в германском курсе стрельб. Сейчас в наставлении по М-16 и, видимо, во всём НАТО цели для автоматчиков начинаются с головной.
Почему надо поражать головную?
Потому что головная фигура обозначает стрелка за бруствером с упором цевья на бруствер. В бою все хотят жить и занимают позицию за бруствером — каким-либо укрытием. И все армии мира учат занимать позицию именно так. Поэтому головная фигура — самая многочисленная в бою из залегшей пехоты. Не попадать в головную — значит не поражать залегшего противника.
И в моих статьях, и в обращениях в ЦНИИТОЧМАШ эти факты изложены неоднократно. Но кандидат наук Кораблин сам проанализировать эти факты не может, сделать из них выводы — тем более, назвал их «картинками». Требует бумажку - «специальные исследования». Так ведь предоставил я ему лично результаты специальной НИР «Лёгкость», где головная цель указана во всех видах боя! Вот грудная, по которой сейчас сделан прицел "П", в наступательном бою отсутствует совсем, а головная есть во всех видах боя. На обсуждении в военно-научном комитете я дважды зачитал результаты НИР «Лёгкость» Кораблину и указал, что на эту НИР в своей книге ссылается бывший начальник отдела ЦНИИТОЧМАШ В.Н. Дворянинов, а нынешний специалист ЦНИИТОЧМАШ Кораблин с ней почему-то не знаком. После этого Кораблин покраснел как варёный рак и покинул комнату, где шло обсуждение. Но вот не прошло и года и Кораблин забыл, как я доводил ему эту НИР и опять требует то, что ему давно предоставлено.
Хотя, какое там помнить события годовой давности, Кораблин в середине статьи не помнит, что написал в начале! В начале статьи он заявляет, что невозможно «простым изменением значения прицела П повысить эффективность стрельбы» и всю первую половину статьи это доказывает. А в середине статьи с апломбом выдаёт: «Вполне естественно, что при стрельбе по головной фигуре с прицелом «П» … вероятность попадания оказалась ниже, чем при стрельбе с предлагаемым прицелом «П» с высотой траектории 0,3 м. Именно так и должно быть. Для доказательства очевидной истины не надо было не только проводить расчёты или экспериментальные стрельбы, не надо было даже задумываться об этом.» А ещё чуть ниже не моргнув глазом опять меняет своё мнение на противоположное: «никакого прироста в эффективности стрельбы не будет!»
Просто поразительно: в одной статье - прямо противоположные утверждения, каша, поток сознания, противоречащий сам себе. И этот человек играет некую роль в разработке новых автоматов Калашникова! Чего же удивляться метаниям при разработке этих автоматов?!
Видимо понимая цену своим «аргументам», Кораблин переходит в наступление - обвиняет меня в том, что я «отбирал такие результаты, которые работали на мою версию». Это заявление Кораблина - ложь. Расчёт для средних стрелков я делал и досылал его в ЦНИИТОЧМАШ, у средних стрелков такое же преимущество «П_0,3» над «4» и «П», как и у лучших. Точка прицеливания в нижний край цели не потому, что я так захотел, а потому, что именно так ведётся огонь прямым выстрелом, смотрите второй и третий абзацы ст.155 Руководства по АК74 (Рис.1). А варианты стрельбы с точной установкой прицела зачем рассматривать, ведь речь идёт об улучшении прямого выстрела? Чтобы запутать дело?
У АК74, якобы, «прицел «П» соответствует прицелу «4»
Кораблин сам цитирует Руководство по АК74: «Ст.13 … «П» - постоянная установка прицела, примерно соответствующая прицелу 4 (дальности стрельбы 440 м)." Руководство разрабатывалось не один год Главным управлением боевой подготовки Сухопутных войск и введено в действие приказом главнокомандующего Сухопутными войсками. Это Руководство обязательно не только для Сухопутных войск, а для всех силовых структур, которые имеют на вооружении АК74. И в Руководстве чёрным по белому: «П» равна 440 м. На каком же основании Кораблин утверждает, что «П» равна 400 м?!
Оказывается, обращение Кораблина к «производителю автомата прояснило этот вопрос: у автомата АК74 прицел «П» соответствует прицелу «4». Название этого производителя Кораблин умалчивает.
Итак, если верить Кораблину, то производитель автомата подставил наших солдат. Ведь все войска следуют Руководству по АК74 и уверены, что с прицелом «П» попадут, начиная с 440 м. А производитель, оказывается, сделал так, что в интервале от 400 м до 440 м попасть невозможно, прицел не на эту дальность!
Я направил запрос Концерну «Калашников», и они очень оперативно ответили:
«АО «Концерн «Калашников» не вносил изменение в КД на секторный прицел автоматов АК74 и АК74М с целью изменения размеров кривой сектора, в том числе положения позиции «П». АО «Концерн «Калашников» не располагает информацией об обращении на предприятие автора статьи «Ошибка одного человека или сбой системы?» по указанному выше вопросу.»
[Ответ «АО «Концерн «Калашников» Сватееву В.А. от 08.02.2018].
Таким образом, производитель автомата не только не менял «П» к дальности 400 м, но В.В. Кораблин к производителю по этому вопросу даже не обращался! Кораблин придумал и своё обращение, и разъяснения производителя?! Похоже на то.
Отмечу, что этим письмом производителя Кораблин доказывает, что прицел «П» равен «4» и потому с ним, якобы, можно «уверенно поражать различные, в том числе малоразмерные цели». Кораблин забыл, что подписал заключение, в котором правильно указано: «Использование ... прицела «4» ... действительно неэффективно». Кораблин также забыл об аналогичном заключении института «СтиС» МВД РФ, и о стрельбах производителя прицелов НПЗ. Забыл Кораблин и о результатах недавних стрельб по указанию военно-научного комитета Сухопутных войск, которые показали вероятность попадания с «П_0,3» существенно лучше, чем с «4».
Поэтому даже если сровнять прицел «П» с прицелом «4», это не решит проблему. Траектория «4» слишком высока для головной фигуры и вероятность попадания недостаточна, её можно существенно увеличить, только снизив траекторию «П» до 0,3 м.
Несостоятельность предложения Кораблина
Что же предлагает Кораблин вместо исправления «П»? Он предлагает игнорировать указание ст.155 прицеливаться в нижний край цели, а вместо этого «правильно выбирать точку прицеливания», чтобы траектория прошла по центру цели.
Но для этого автоматчик должен: 1) как-то измерить точную дальность до цели; 2) вспомнить какое превышение согласно таблице превышений на этой дальности у того прицела, которым он сейчас прицеливается; 3) отмерить глазомером это превышение от нижнего края цели 4) и только теперь вместо нижнего края цели наводить в эту точку. Так делает снайпер из засады, когда время позволяет измерять, высчитывать и отмерять. Но это невыполнимо в том бою, который обычно ведёт автоматчик, где цели появляются неожиданно, на разных дальностях, на несколько секунд.
Таким образом, Кораблин предлагает отказаться от заключенного в ст.155 опыта всей предшествующей военной науки, которая не просто так пришла к прямому выстрелу. Если бы у автоматчика был вагон времени, то в Руководстве ему бы не рекомендовали до 400 м всегда стрелять с постоянного прицела прицеливаясь в нижний край цели, ничего не измеряя, не вычисляя и не смещая.
Кстати, если у автоматчика появляется время сделать точный выстрел до дальности 400 м, то ему и тут не следует слушать Кораблина с его смещением точки прицеливания, а лучше, как указано в ст.155, просто установить на прицеле точную дальность до цели и наводить в центр цели. Это надёжнее и точнее будет.
Не уместны ссылки Кораблина и на «систему образцов стрелкового вооружения» в каждом подразделении, которая (система) поражает все цели. Даже рассуждая формально, возможности любой системы складываются из возможностей составляющих её частей, поэтому, повысив возможности автоматов, повысим возможности всей системы стрелкового оружия. А предметно у нас по Курсу стрельб сейчас поражать головные цели учатся только снайперы с СВД. Снайпер в отделении один. А поразить ему надо всё отделение противника, так как все солдаты противника стараются залечь так, чтобы быть самой низкой целью в бою — головной. Если же снизим у АК74 «П» до 0,3м, то и все наши автоматчики начнут уверенно поражать всё залегшее отделение противника. Ещё раз напомню, что так и было до АК74. Почему Кораблин против этого понять из его статьи невозможно.
К концу статьи Кораблин приходит к обычному для недобросовестных разработчиков оружия посылу: «для эффективной стрельбы надо не эксперименты с прицелом проводить, а учить людей стрелять». Как знакомо! Виноватым за неправильный прицел «П» уже назначен «Ванька-ротный», который замучается учить автоматчиков «правильно выбирать точку прицеливания». Расплатятся за неправильный «П», собственно, уже давно, с Афганистана, расплачиваются автоматчики. Своими жизнями. А Кораблин В.В. останется ни при чём?! Не допущу!
Точнее — не допустим. Потому что мне удалось донести до профильных структур Минобороны, и не только, суть ошибки с прицелом «П» автоматов. Потому и появилась статья Кораблина — попытка оправдаться и затормозить исправление ошибки.
Во-первых, отмечу, что Кораблин, чтобы создать видимость стороннего независимого взгляда на проблему, скромно подписал статью «ветеран ВС РФ». Между тем он работает ведущим научным сотрудником ЦНИИТОЧМАШ. Как известно, ЦНИИТОЧМАШ отвечает за разработку боевой экипировки «Ратник» и автоматов, как составной части этой экипировки. И Виктор Васильевич Кораблин — не последний из ответственных за те шараханья и ляпы при разработке новых автоматов Калашникова, которые мы наблюдаем последние годы. Так что никакой он не независимый эксперт, а крайне заинтересованная сторона.
Во-вторых, не понимаю причин, по которым Кораблин вынес в СМИ эту дискуссию. Я никогда не отказывался от обсуждения темы напрямую с ЦНИИТОЧМАШ, наоборот, это ЦНИИТОЧМАШ не ответил на мои предложения исправить досадные ошибки в их в целом положительном заключении.
ЦНИИТОЧМАШ и Кораблин были согласны
Способы прицеливания из АК74 изложены в ст.155 Руководства:
Рис.1 — Руководство по 5,45-мм автомату Калашникова (АК74, АКС74, АК74Н, АКС74Н) и 5,45-мм ручному пулемёту Калашникова (РПК74, РПКС74, РПК74Н, РПКС74Н).
Как видим, в первом абзаце ст.155 описан точный выстрел, во втором абзаце — прямой выстрел, в третьем абзаце — когда каким из этих выстрелов пользоваться. В ст.155 изложены аксиомы стрелкового дела, которые приводятся в любом учебнике или наставлении по стрельбе и которые «как отче наш» обязан знать любой офицер.
Действительно, степень совмещения средней точки попаданий (СТП) с центром цели определяет точность стрельбы. И для точного выстрела надо: 1) определить дальность до цели, 2) установить соответствующий этой дальности прицел, 3) наводить в центр цели.
Но в бою цели хотят жить и потому появляются на короткое время. Стрелок не успевает выполнить эти три операции. Поэтому военная наука уже лет сто как пришла к прямому выстрелу, при котором не надо ни измерять дальность, ни менять прицел. Как установили прицел для прямого выстрела, так и работаем с него в пределах прямого выстрела, прицеливаясь всегда в одну и ту же точку - в нижний край цели (Рис.1, второй абзац).
Важно помнить, что при прямом выстреле СТП перемещается по цели в зависимости от дальности:
Рис.2. Схема автора. Эллипсы рассеивания изображены в масштабе к фигурам исходя из срединных отклонений рассеивания для механического прицела АК-74 у лучших автоматчиков - таблица «Характеристики рассеивания для АК-74» в Руководстве по АК-74 [2] или в документе ГРАУ «Таблицы стрельбы …» [3].
Как видим на Рис.2, СТП совпадает с центром цели только на ¼ и на ¾ дальности прямого выстрела. На ½ дальности прямого выстрела СТП поднимается к верхнему краю цели, а на дальности прямого выстрела и в упор опускается к точке прицеливания — к нижнему краю цели. Естественно, при несовпадении СТП с центром цели вероятность попадания снижается. Там, где СТП находится на верхнем или нижнем краю цели, как минимум половина пуль заведомо уходит выше или ниже цели, то есть вероятность попадания одиночными выстрелами будет не выше 0,5. Но мы сознательно идём на снижение точности ради простоты и скорости прицеливания прямого выстрела. А вероятность попадания поднимаем очередью.
При прямом выстреле траектория не должна быть выше цели, именно так и определяется прямой выстрел. Кроме того, прямой выстрел надо рассчитывать на самую низкую из возможных целей, потому что во все более высокие цели прямым выстрелом попадём без проблем. А вот когда прямой выстрел рассчитан на высокую цель, то через более низкую цель будет перелёт. Представьте на Рис.2 вместо ростовой, например, грудную цель, которая в 3 раза ниже. Что будет? Правильно, в средней части траектории попасть будет невозможно — траектория идёт выше грудной цели. Поэтому никому не приходит в голову с прицелом 6 (примерная дальность прямого выстрела по ростовой фигуре) стрелять прямым по грудной фигуре. Но вот сделать на АК74 прицел «П» для прямого выстрела по не самой низкой - грудной - фигуре кому-то в голову пришло.
У АК74 траектория «4» имеет высоту 0,4 м, и при прицеливании в нижний край головной цели, высота которой 0,3 м, траектория на дальностях от 150 м до 300 м выходит выше головной цели, на дальности вершины траектории - на 0,1 м выше:
Рис.3 Схема составлена автором.
Траектория «П» ещё выше — 0,5 м (грудная фигура), то есть она выше головной цели на 0,2м.
Причём, когда СТП за контурами цели, то улучшая (уменьшая) кучность стрельбы, мы можем не улучшить, а ухудшить вероятность попадания, что и показывают расчёты для А-545 (АЕК-971) и видно на Рис.3.
СТП надо заводить в контуры головной цели. Вот я и предложил вернуть АК74 и всем 5,45-мм автоматам высоту траектории прямого выстрела 0,3 м, то есть привести прямой выстрел в соответствие с его определением.
С аксиомами спорить сложно и ЦНИИТОЧМАШ подтверждал:
«Использование установки «П» с дальностью прямого выстрела по грудной фигуре высотой 0,5 м или прицела «4» под обрез по головной фигуре на ближних дальностях (100...300 м) действительно неэффективно из-за больших значений превышений СТП (32 см на 300 м, 37 см на 250)... При этом здесь есть простой и эффективный выход из этого положения — необходимо использовать прицел «3»
[Заключение ЦНИИТОЧМАШ на предложение В.А. Сватеева, исх.№597/24 от 05.02.2014].
Так ведь я именно это и предлагал для уже изготовленных АК74 - стрелять прямым выстрелом с «3,» а не с «4» или с «П» [«Автоматчик должен и может поражать головную фигуру», Сватеев В.А., «Вестник Академии военных наук» №2 за 2013 г., стр.127-131].
А на разрабатываемых новых автоматах метку «П» надо сразу делать с высотой траектории 0,3 м. Но этого орденоносный ЦНИИТОЧМАШ испугался:
«Для разрабатываемого автомата установку прицела «П» с ДПВ по цели высотой 0,5 м … целесообразно сохранить, учитывая, что в Курсе стрельб ... основное количество целей приходится на эти мишени и обучение личного состава производится в соответствии с этими положениями.»
[Заключение ЦНИИТОЧМАШ на предложение В.А. Сватеева, исх.№597/24 от 05.02.2014].
Действительно, надо было убедить Минобороны вернуть Курс стрельб к реальному бою. Но ведь дело того стоит: нашим автоматчикам вернётся возможность поражать такого же автоматчика противника, залегшего с упором оружия на бруствер. И пришлось мне одному убеждать все инстанции Минобороны. Несколько месяцев назад экспериментальные стрельбы, проведённые по указанию военно-научного комитета Сухопутных войск, подтвердили: вероятность попадания с траекторией высотой 0,3 м существенно лучше, чем с «4», а тем более с «П».
Казалось бы, дебаты остались в прошлом, надо исправлять ошибку. И вдруг - статья В.В. Кораблина, где он против и взывает ко всем возможным инстанциям, которые «молчат, словно набрав в рот воды».
Особо отмечу, что процитированное выше заключение ЦНИИТОЧМАШ подписал в том числе и В.В. Кораблин. Поэтому, когда он пишет в статье, что рецензии на мои статьи «были отрицательные», он заведомо лукавит. Он лично подписывал заключение о правильности моей статьи. И когда ниже я буду сопоставлять «аргументы» статьи Кораблина с заключением ЦНИИТОЧМАШ, это я буду сопоставлять Кораблина с ним самим.
Не буду задерживаться на многочисленных театральных вздохах в статье Кораблина о влиянии моего предложения «на неокрепшие умы некоторых молодых военных учёных». Рассмотрю немногочисленную фактологию статьи Кораблина.
Выбор головной цели в качестве «основной», якобы, не обоснован
Самая низкая цель - головная и потому прямой выстрел должен быть рассчитан на её высоту.
И до АК74 так и было. Именно по головной фигуре стреляли прямым выстрелом с начала 20-го века ещё из трёхлинеек (головную фигуру «сажали на мушку») и до АКМ включительно, у которого высота траектории «П» равна 0,34 м, практически высота головной. В Курсах стрельб, начиная как минимум с 1915 года по как минимум Курс стрельб 1947 года, утверждённый маршалом И. Коневым, не только снайперы, а все стрелки учились поражать все мишени начиная с головной. То же самое было за рубежом, например, в германском курсе стрельб. Сейчас в наставлении по М-16 и, видимо, во всём НАТО цели для автоматчиков начинаются с головной.
Почему надо поражать головную?
Потому что головная фигура обозначает стрелка за бруствером с упором цевья на бруствер. В бою все хотят жить и занимают позицию за бруствером — каким-либо укрытием. И все армии мира учат занимать позицию именно так. Поэтому головная фигура — самая многочисленная в бою из залегшей пехоты. Не попадать в головную — значит не поражать залегшего противника.
И в моих статьях, и в обращениях в ЦНИИТОЧМАШ эти факты изложены неоднократно. Но кандидат наук Кораблин сам проанализировать эти факты не может, сделать из них выводы — тем более, назвал их «картинками». Требует бумажку - «специальные исследования». Так ведь предоставил я ему лично результаты специальной НИР «Лёгкость», где головная цель указана во всех видах боя! Вот грудная, по которой сейчас сделан прицел "П", в наступательном бою отсутствует совсем, а головная есть во всех видах боя. На обсуждении в военно-научном комитете я дважды зачитал результаты НИР «Лёгкость» Кораблину и указал, что на эту НИР в своей книге ссылается бывший начальник отдела ЦНИИТОЧМАШ В.Н. Дворянинов, а нынешний специалист ЦНИИТОЧМАШ Кораблин с ней почему-то не знаком. После этого Кораблин покраснел как варёный рак и покинул комнату, где шло обсуждение. Но вот не прошло и года и Кораблин забыл, как я доводил ему эту НИР и опять требует то, что ему давно предоставлено.
Хотя, какое там помнить события годовой давности, Кораблин в середине статьи не помнит, что написал в начале! В начале статьи он заявляет, что невозможно «простым изменением значения прицела П повысить эффективность стрельбы» и всю первую половину статьи это доказывает. А в середине статьи с апломбом выдаёт: «Вполне естественно, что при стрельбе по головной фигуре с прицелом «П» … вероятность попадания оказалась ниже, чем при стрельбе с предлагаемым прицелом «П» с высотой траектории 0,3 м. Именно так и должно быть. Для доказательства очевидной истины не надо было не только проводить расчёты или экспериментальные стрельбы, не надо было даже задумываться об этом.» А ещё чуть ниже не моргнув глазом опять меняет своё мнение на противоположное: «никакого прироста в эффективности стрельбы не будет!»
Просто поразительно: в одной статье - прямо противоположные утверждения, каша, поток сознания, противоречащий сам себе. И этот человек играет некую роль в разработке новых автоматов Калашникова! Чего же удивляться метаниям при разработке этих автоматов?!
Видимо понимая цену своим «аргументам», Кораблин переходит в наступление - обвиняет меня в том, что я «отбирал такие результаты, которые работали на мою версию». Это заявление Кораблина - ложь. Расчёт для средних стрелков я делал и досылал его в ЦНИИТОЧМАШ, у средних стрелков такое же преимущество «П_0,3» над «4» и «П», как и у лучших. Точка прицеливания в нижний край цели не потому, что я так захотел, а потому, что именно так ведётся огонь прямым выстрелом, смотрите второй и третий абзацы ст.155 Руководства по АК74 (Рис.1). А варианты стрельбы с точной установкой прицела зачем рассматривать, ведь речь идёт об улучшении прямого выстрела? Чтобы запутать дело?
У АК74, якобы, «прицел «П» соответствует прицелу «4»
Кораблин сам цитирует Руководство по АК74: «Ст.13 … «П» - постоянная установка прицела, примерно соответствующая прицелу 4 (дальности стрельбы 440 м)." Руководство разрабатывалось не один год Главным управлением боевой подготовки Сухопутных войск и введено в действие приказом главнокомандующего Сухопутными войсками. Это Руководство обязательно не только для Сухопутных войск, а для всех силовых структур, которые имеют на вооружении АК74. И в Руководстве чёрным по белому: «П» равна 440 м. На каком же основании Кораблин утверждает, что «П» равна 400 м?!
Оказывается, обращение Кораблина к «производителю автомата прояснило этот вопрос: у автомата АК74 прицел «П» соответствует прицелу «4». Название этого производителя Кораблин умалчивает.
Итак, если верить Кораблину, то производитель автомата подставил наших солдат. Ведь все войска следуют Руководству по АК74 и уверены, что с прицелом «П» попадут, начиная с 440 м. А производитель, оказывается, сделал так, что в интервале от 400 м до 440 м попасть невозможно, прицел не на эту дальность!
Я направил запрос Концерну «Калашников», и они очень оперативно ответили:
«АО «Концерн «Калашников» не вносил изменение в КД на секторный прицел автоматов АК74 и АК74М с целью изменения размеров кривой сектора, в том числе положения позиции «П». АО «Концерн «Калашников» не располагает информацией об обращении на предприятие автора статьи «Ошибка одного человека или сбой системы?» по указанному выше вопросу.»
[Ответ «АО «Концерн «Калашников» Сватееву В.А. от 08.02.2018].
Таким образом, производитель автомата не только не менял «П» к дальности 400 м, но В.В. Кораблин к производителю по этому вопросу даже не обращался! Кораблин придумал и своё обращение, и разъяснения производителя?! Похоже на то.
Отмечу, что этим письмом производителя Кораблин доказывает, что прицел «П» равен «4» и потому с ним, якобы, можно «уверенно поражать различные, в том числе малоразмерные цели». Кораблин забыл, что подписал заключение, в котором правильно указано: «Использование ... прицела «4» ... действительно неэффективно». Кораблин также забыл об аналогичном заключении института «СтиС» МВД РФ, и о стрельбах производителя прицелов НПЗ. Забыл Кораблин и о результатах недавних стрельб по указанию военно-научного комитета Сухопутных войск, которые показали вероятность попадания с «П_0,3» существенно лучше, чем с «4».
Поэтому даже если сровнять прицел «П» с прицелом «4», это не решит проблему. Траектория «4» слишком высока для головной фигуры и вероятность попадания недостаточна, её можно существенно увеличить, только снизив траекторию «П» до 0,3 м.
Несостоятельность предложения Кораблина
Что же предлагает Кораблин вместо исправления «П»? Он предлагает игнорировать указание ст.155 прицеливаться в нижний край цели, а вместо этого «правильно выбирать точку прицеливания», чтобы траектория прошла по центру цели.
Но для этого автоматчик должен: 1) как-то измерить точную дальность до цели; 2) вспомнить какое превышение согласно таблице превышений на этой дальности у того прицела, которым он сейчас прицеливается; 3) отмерить глазомером это превышение от нижнего края цели 4) и только теперь вместо нижнего края цели наводить в эту точку. Так делает снайпер из засады, когда время позволяет измерять, высчитывать и отмерять. Но это невыполнимо в том бою, который обычно ведёт автоматчик, где цели появляются неожиданно, на разных дальностях, на несколько секунд.
Таким образом, Кораблин предлагает отказаться от заключенного в ст.155 опыта всей предшествующей военной науки, которая не просто так пришла к прямому выстрелу. Если бы у автоматчика был вагон времени, то в Руководстве ему бы не рекомендовали до 400 м всегда стрелять с постоянного прицела прицеливаясь в нижний край цели, ничего не измеряя, не вычисляя и не смещая.
Кстати, если у автоматчика появляется время сделать точный выстрел до дальности 400 м, то ему и тут не следует слушать Кораблина с его смещением точки прицеливания, а лучше, как указано в ст.155, просто установить на прицеле точную дальность до цели и наводить в центр цели. Это надёжнее и точнее будет.
Не уместны ссылки Кораблина и на «систему образцов стрелкового вооружения» в каждом подразделении, которая (система) поражает все цели. Даже рассуждая формально, возможности любой системы складываются из возможностей составляющих её частей, поэтому, повысив возможности автоматов, повысим возможности всей системы стрелкового оружия. А предметно у нас по Курсу стрельб сейчас поражать головные цели учатся только снайперы с СВД. Снайпер в отделении один. А поразить ему надо всё отделение противника, так как все солдаты противника стараются залечь так, чтобы быть самой низкой целью в бою — головной. Если же снизим у АК74 «П» до 0,3м, то и все наши автоматчики начнут уверенно поражать всё залегшее отделение противника. Ещё раз напомню, что так и было до АК74. Почему Кораблин против этого понять из его статьи невозможно.
К концу статьи Кораблин приходит к обычному для недобросовестных разработчиков оружия посылу: «для эффективной стрельбы надо не эксперименты с прицелом проводить, а учить людей стрелять». Как знакомо! Виноватым за неправильный прицел «П» уже назначен «Ванька-ротный», который замучается учить автоматчиков «правильно выбирать точку прицеливания». Расплатятся за неправильный «П», собственно, уже давно, с Афганистана, расплачиваются автоматчики. Своими жизнями. А Кораблин В.В. останется ни при чём?! Не допущу!
Точнее — не допустим. Потому что мне удалось донести до профильных структур Минобороны, и не только, суть ошибки с прицелом «П» автоматов. Потому и появилась статья Кораблина — попытка оправдаться и затормозить исправление ошибки.
Автор: Автор – Сватеев Виктор Алексеевич, старший лейтенант запаса, командир роты.
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