11:40 09 февраля
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Легкий российский пулемет получил два типа ствола

Концерн «Калашников» опубликовал в Фейсбуке новейшего пулемета РПК-16, разработанного как развитие новой версии автомат АК-12.



«Пулемет РПК-16 использует классическую газоотводную автоматику Калашникова, обеспечивающую высокую надежность, и имеет компоновку, аналогичную АК-12, включая съемную крышку ствольной коробки новой конструкции. Стрельба ведется с закрытого затвора, одиночными выстрелами и очередями. Оружие имеет планки Пикатинни для установки современных дневных и ночных прицелов, удобный складной регулируемый приклад», – говорится в материале.


Для пулемета разработаны два типа стволов – длинный и короткий («штурмовой»). Смена ствола «осуществляется при неполной разборке оружия и занимает буквально пару минут, фиксация ствола в ствольной коробке осуществляется поперечным клином», пишет автор.

Питание патронами – из магазинов, совместимых с автоматами Калашникова калибра 5.45мм, включая коробчатые магазины на 30 и 45 патронов и специально созданные для РПК-16 барабанные магазины емкостью 95 патронов.

Сообщается, что «сочетание штатного оптического прицела 1П86-1 переключаемой кратности (1Х или 4Х), тяжелых стволов и стрельбы с закрытого затвора позволяет при стрельбе одиночными выстрелами использовать РПК-16 и как аналог "марксманской" винтовки, позволяющей поражать цели одиночными выстрелами на дистанциях до 500 метров».

«Оружие можно конфигурировать под определенный круг задач. Например, для действий спецназа в городской застройке подойдет тяжелый короткий ствол, а для общевойскового боя или операций в пустынной местности – длинный, позволяющий увеличить начальную скорость пули на 50-60 метров в секунду. Понятно, что смену ствола "на ходу" делать скорее всего никто не будет, но возможность адаптации РПК-16 под конкретные условия боевых действий, тем не менее, сильно заинтересовала как отечественных, так и иностранных военных специалистов», – говорится в материале.

РПК-16 следует рассматривать на современном этапе как «высокоманевренное и универсальное оружие поддержки пехотного отделения».

Более того, при комплектации коротким стволом РПК-16 может использоваться и в роли «штурмового автомата» для спецназа. То есть не как групповое оружие поддержки, а уже как оружие индивидуальное.



В такой роли РПК-16 будет, примерно на килограмм, тяжелее автомата АК-12, «но в случае действий "на адресе", когда бойцов штурмовой группы прямо к месту операции и обратно доставляет техника, такое применение также имеет право на жизнь, позволяя при необходимости любому бойцу небольшого подразделения вести плотный и эффективный огонь на подавление», отметили в концерне.

Краткие ТТХ РПК-16: калибр – 5.45х39мм, вес – 4.5 кг (с коротким стволом, без оптического прицела, сошек и магазина), длина ствола – 415 или 580 мм, длина оружия (со стволом 415 мм) – 840-900 мм в боевом положении, 650 мм со сложенным прикладом. Емкость магазинов – 30, 45 или 95 патронов. Скорострельность – 700 выстр/мин.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/notes/концерн-калашников
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Комментарии 11

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  1. Гигант мысли Сегодня, 11:25
    Надеемся, что новый пулемёт долго послужит в нашей армии и не уронит высокого звания Калашникова , будет так же надёжен, как его прадедушка АК-47.
    Гигант мысли
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 11:26
    Для пулемета разработаны два типа стволов – длинный и короткий («штурмовой»).

    Вот это очень полезная вещь! Ну, а с 95 патронным магазином, полагаю не совсем хорошая балансировка...
    a.s.zzz888
    1. Злой543 Сегодня, 11:38
      В такой роли РПК-16 будет, примерно на килограмм, тяжелее автомата АК-12, «но в случае действий "на адресе", когда бойцов штурмовой группы прямо к месту операции и обратно доставляет техника, такое применение также имеет право на жизнь, позволяя при необходимости любому бойцу небольшого подразделения вести плотный и эффективный огонь на подавление»

      В свою бытность, мы охотились за 45ми магазинами от рпк, делали спарки. Бегать сложнее, но когда твоя жизнь на кону самое то, а тут 95 и перезаряжать не надо
      Злой543
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 11:27
    Смена ствола «осуществляется при неполной разборке оружия и занимает буквально пару минут,
    Очень долго . При подготовке к атаке сойдёт , а при перегреве ствола во время боя нереально
    КВУ-НСвД
    1. роман66 Сегодня, 11:31
      и все-таки пулемет должен иметь калибр поболее, не понимаю я этих мелкашек
      роман66
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 11:39
        и все-таки пулемет должен иметь калибр поболее, не понимаю я этих мелкашек
        Причины : 1) много патронов наклёпано и патрон освоен промышленностью 2) боезапас легче , что в очень немаловажно . Хотя совр. броники хорошо держат 5.45 . Выход по моему в модернизации патрона в сторону усиления заряда и конструкции пули , но его усиление потребует и новых , более ресурсных стволов...Так что проблема неоднозначная
        КВУ-НСвД
    2. FalconD Сегодня, 11:36
      А смена при перегреве и не подразумевается...короткий ствол може понадобиться при действиях в ограниченных пространствах
      FalconD
  4. FalconD Сегодня, 11:32
    Ну да...РПК давно устарел, да и зачастую бесполезен...по сути тот же автомат, только ствол длиннее...и магазин на 45 патронов..уж как-то не пулеметный
    FalconD
  5. Сержант71 Сегодня, 11:33
    Наконец-то. Надеюсь, что конструкция позволит осуществлять быструю замену - это очень важно! Ну, и буду ждать когда построят местный "Патриот" - может там удастся пошшупать и даже пострелять wassat
    Сержант71
  6. san4es Сегодня, 11:37

    РПК-16.
    19 ав­гу­ста 2017, ген­ди­рек­тор "Ка­лаш­ни­ков"а заявил в ин­тер­вью ТАСС о за­куп­ке ми­но­бо­ро­ны РФ лёгких пу­ле­мё­тов 5,45-мм РПК-16 для опыт­ной экс­плу­а­та­ции в войска. На снимке ниже это пу­ле­мёт с дис­ко­вым на 96 па­тро­нов ма­га­зи­ном. Преду­смот­ре­ны смен­ные стволы, в том числе для ва­ри­ан­та штур­мо­вая вин­тов­ка (уко­ро­чен­ный)/пу­ле­мёт (удли­нён­ный).
    soldier
    san4es
  7. FalconD Сегодня, 11:37
    Вот интересная статья с предысторией

    https://m.tvzvezda.ru/news/opk/content/2018020817
    12-e7t6.htm/amp/
    FalconD
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