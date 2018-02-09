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Легкий российский пулемет получил два типа ствола
Концерн «Калашников» опубликовал в Фейсбуке новейшего пулемета РПК-16, разработанного как развитие новой версии автомат АК-12.
«Пулемет РПК-16 использует классическую газоотводную автоматику Калашникова, обеспечивающую высокую надежность, и имеет компоновку, аналогичную АК-12, включая съемную крышку ствольной коробки новой конструкции. Стрельба ведется с закрытого затвора, одиночными выстрелами и очередями. Оружие имеет планки Пикатинни для установки современных дневных и ночных прицелов, удобный складной регулируемый приклад», – говорится в материале.
Для пулемета разработаны два типа стволов – длинный и короткий («штурмовой»). Смена ствола «осуществляется при неполной разборке оружия и занимает буквально пару минут, фиксация ствола в ствольной коробке осуществляется поперечным клином», пишет автор.
Питание патронами – из магазинов, совместимых с автоматами Калашникова калибра 5.45мм, включая коробчатые магазины на 30 и 45 патронов и специально созданные для РПК-16 барабанные магазины емкостью 95 патронов.
Сообщается, что «сочетание штатного оптического прицела 1П86-1 переключаемой кратности (1Х или 4Х), тяжелых стволов и стрельбы с закрытого затвора позволяет при стрельбе одиночными выстрелами использовать РПК-16 и как аналог "марксманской" винтовки, позволяющей поражать цели одиночными выстрелами на дистанциях до 500 метров».
«Оружие можно конфигурировать под определенный круг задач. Например, для действий спецназа в городской застройке подойдет тяжелый короткий ствол, а для общевойскового боя или операций в пустынной местности – длинный, позволяющий увеличить начальную скорость пули на 50-60 метров в секунду. Понятно, что смену ствола "на ходу" делать скорее всего никто не будет, но возможность адаптации РПК-16 под конкретные условия боевых действий, тем не менее, сильно заинтересовала как отечественных, так и иностранных военных специалистов», – говорится в материале.
РПК-16 следует рассматривать на современном этапе как «высокоманевренное и универсальное оружие поддержки пехотного отделения».
Более того, при комплектации коротким стволом РПК-16 может использоваться и в роли «штурмового автомата» для спецназа. То есть не как групповое оружие поддержки, а уже как оружие индивидуальное.
В такой роли РПК-16 будет, примерно на килограмм, тяжелее автомата АК-12, «но в случае действий "на адресе", когда бойцов штурмовой группы прямо к месту операции и обратно доставляет техника, такое применение также имеет право на жизнь, позволяя при необходимости любому бойцу небольшого подразделения вести плотный и эффективный огонь на подавление», отметили в концерне.
Краткие ТТХ РПК-16: калибр – 5.45х39мм, вес – 4.5 кг (с коротким стволом, без оптического прицела, сошек и магазина), длина ствола – 415 или 580 мм, длина оружия (со стволом 415 мм) – 840-900 мм в боевом положении, 650 мм со сложенным прикладом. Емкость магазинов – 30, 45 или 95 патронов. Скорострельность – 700 выстр/мин.
«Пулемет РПК-16 использует классическую газоотводную автоматику Калашникова, обеспечивающую высокую надежность, и имеет компоновку, аналогичную АК-12, включая съемную крышку ствольной коробки новой конструкции. Стрельба ведется с закрытого затвора, одиночными выстрелами и очередями. Оружие имеет планки Пикатинни для установки современных дневных и ночных прицелов, удобный складной регулируемый приклад», – говорится в материале.
Для пулемета разработаны два типа стволов – длинный и короткий («штурмовой»). Смена ствола «осуществляется при неполной разборке оружия и занимает буквально пару минут, фиксация ствола в ствольной коробке осуществляется поперечным клином», пишет автор.
Питание патронами – из магазинов, совместимых с автоматами Калашникова калибра 5.45мм, включая коробчатые магазины на 30 и 45 патронов и специально созданные для РПК-16 барабанные магазины емкостью 95 патронов.
Сообщается, что «сочетание штатного оптического прицела 1П86-1 переключаемой кратности (1Х или 4Х), тяжелых стволов и стрельбы с закрытого затвора позволяет при стрельбе одиночными выстрелами использовать РПК-16 и как аналог "марксманской" винтовки, позволяющей поражать цели одиночными выстрелами на дистанциях до 500 метров».
«Оружие можно конфигурировать под определенный круг задач. Например, для действий спецназа в городской застройке подойдет тяжелый короткий ствол, а для общевойскового боя или операций в пустынной местности – длинный, позволяющий увеличить начальную скорость пули на 50-60 метров в секунду. Понятно, что смену ствола "на ходу" делать скорее всего никто не будет, но возможность адаптации РПК-16 под конкретные условия боевых действий, тем не менее, сильно заинтересовала как отечественных, так и иностранных военных специалистов», – говорится в материале.
РПК-16 следует рассматривать на современном этапе как «высокоманевренное и универсальное оружие поддержки пехотного отделения».
Более того, при комплектации коротким стволом РПК-16 может использоваться и в роли «штурмового автомата» для спецназа. То есть не как групповое оружие поддержки, а уже как оружие индивидуальное.
В такой роли РПК-16 будет, примерно на килограмм, тяжелее автомата АК-12, «но в случае действий "на адресе", когда бойцов штурмовой группы прямо к месту операции и обратно доставляет техника, такое применение также имеет право на жизнь, позволяя при необходимости любому бойцу небольшого подразделения вести плотный и эффективный огонь на подавление», отметили в концерне.
Краткие ТТХ РПК-16: калибр – 5.45х39мм, вес – 4.5 кг (с коротким стволом, без оптического прицела, сошек и магазина), длина ствола – 415 или 580 мм, длина оружия (со стволом 415 мм) – 840-900 мм в боевом положении, 650 мм со сложенным прикладом. Емкость магазинов – 30, 45 или 95 патронов. Скорострельность – 700 выстр/мин.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/notes/концерн-калашников
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