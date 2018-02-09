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Минобороны: будем закупать ежегодно около 200 танков
Минобороны РФ будет получать по 200 новых танков различных модификаций ежегодно, сообщил замглавы военного ведомства Юрий Борисов.
В отношении поставок "Арматы", замминистра пояснил, что у Минобороны РФ есть контракты на поставку для войсковых испытаний бронетехники на тяжелой платформе "Армата" - два батальона танков Т-14 и батальон боевой машины пехоты Т-15.
Вопрос о заключении крупных контрактов на покупку новейшего танка Т-14 "Армата" будет решаться после 2020 года
По его словам, для "Арматы" готовится новое вооружение.
Задача одна - выполнить все задачи по государственному оборонному заказу, мы в среднем будем закупать в ближайшие годы около 200 танков различных модификаций в год- сказал Борисов в ходе посещения "Уралвагонзавода".
Также нужно не испортить нам праздник 9 мая: вовремя подготовить все праздничные машины. Будет новинка, надо показать боевую машину поддержки танков (БМПТ). Она, кстати, неплохо себя зарекомендовала в сирийском конфликте- добавил Борисов.
В отношении поставок "Арматы", замминистра пояснил, что у Минобороны РФ есть контракты на поставку для войсковых испытаний бронетехники на тяжелой платформе "Армата" - два батальона танков Т-14 и батальон боевой машины пехоты Т-15.
Не секрет, мы уже имеем контракт для опытно-боевой эксплуатации: два батальона танков "Армата" и один батальон тяжёлой БМП- сообщил он
Вопрос о заключении крупных контрактов на покупку новейшего танка Т-14 "Армата" будет решаться после 2020 года
Государственные испытания ("Арматы") начнутся в этом году и будут продолжаться до конца 2019 года. В 2020 году у нас финиш по всем новым образцам, и после этого мы будем принимать решение о серийных крупных контрактах- сообщил Борисов
По его словам, для "Арматы" готовится новое вооружение.
Завершаются работы над новым боекомплектом для танка - все виды выстрелов- приводит "Интерфакс-АВН" слова Борисова
Использованы фотографии: http://www.rusarmyexpo.ru/
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