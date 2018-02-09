23:47 09 февраля
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Минобороны: будем закупать ежегодно около 200 танков

Минобороны РФ будет получать по 200 новых танков различных модификаций ежегодно, сообщил замглавы военного ведомства Юрий Борисов.

Задача одна - выполнить все задачи по государственному оборонному заказу, мы в среднем будем закупать в ближайшие годы около 200 танков различных модификаций в год
- сказал Борисов в ходе посещения "Уралвагонзавода".

Минобороны: будем закупать ежегодно около 200 танков




Также нужно не испортить нам праздник 9 мая: вовремя подготовить все праздничные машины. Будет новинка, надо показать боевую машину поддержки танков (БМПТ). Она, кстати, неплохо себя зарекомендовала в сирийском конфликте
- добавил Борисов.

В отношении поставок "Арматы", замминистра пояснил, что у Минобороны РФ есть контракты на поставку для войсковых испытаний бронетехники на тяжелой платформе "Армата" - два батальона танков Т-14 и батальон боевой машины пехоты Т-15.

Не секрет, мы уже имеем контракт для опытно-боевой эксплуатации: два батальона танков "Армата" и один батальон тяжёлой БМП
- сообщил он

Вопрос о заключении крупных контрактов на покупку новейшего танка Т-14 "Армата" будет решаться после 2020 года

Государственные испытания ("Арматы") начнутся в этом году и будут продолжаться до конца 2019 года. В 2020 году у нас финиш по всем новым образцам, и после этого мы будем принимать решение о серийных крупных контрактах
- сообщил Борисов

По его словам, для "Арматы" готовится новое вооружение.

Завершаются работы над новым боекомплектом для танка - все виды выстрелов
- приводит "Интерфакс-АВН" слова Борисова

Использованы фотографии: http://www.rusarmyexpo.ru/
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Комментарии 42

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  1. Kars Сегодня, 11:49
    Так и не понял про новых.т-90 м будут с нуля делать.
    Или он так о модернизации .
    Kars
    1. Muvka Сегодня, 11:51
      Полагаю модернизировать...
      Muvka
      1. Аристарх Людвигович Сегодня, 11:55
        Предвыборные обещания от Борисова. Что народ хочет услышать, то и говорит.
        Аристарх Людвигович
        1. Гигант мысли Сегодня, 12:10
          Двести танков в год, в общем-то неплохо,но хотелось, конечно, побольше.
          Гигант мысли
        2. Владыка Ситх Сегодня, 12:11
          Вот зачем это писать? Какие предвыборные обещания? Он что балотируется в президенты? Или вы намекаете на путина, а разве есть опасность, что Путин не изберется?
          Владыка Ситх
          1. Аристарх Людвигович Сегодня, 12:17
            Цитата: Владыка Ситх
            Вот зачем это писать?

            Борисов как всегда отжигает. Недавно задвинул на Амурском судостроительном заводе о наличии на строящемся корвете проекта 22380 калибров, которые там нет от слова совсем (будут на проекте 22385). По этому прикол про 200 новых танков, это все для электората, который не в теме.
            Аристарх Людвигович
            1. Владыка Ситх Сегодня, 12:33
              Та плевать он хотел на электорат, от слова совсем.
              Владыка Ситх
            2. просто экспл Сегодня, 12:57
              Вы бы сами двоечку заменили на нолик , ибо корветы это 2038х , а 22 , это уже фрегаты 22350 .
              и там калибры есть .
              просто экспл
          2. Сержант71 Сегодня, 12:47
            Есть опасность того, что на выборы придёт гораздо меньше, чем хотелось бы. У меня, к примеру, появились знакомые, которые вообще не пойдут, хотя раньше голосовали за Путина. Причины - невнятная политика в тёрках с США и полный идиотизм с позицией по олимпиаде. Отсутствие положительной динамики в соц-экон.политике. Одно откровенное враньё про "рекордно низкий уровень инфляции" чего стоило. В нём разочаровались и голосовать больше не за кого. А сколько таких по стране?
            Сержант71
            1. Владыка Ситх Сегодня, 13:03
              А мои родственники в этот раз наоборот пойдут, а в прошлый раз не ходили. Так как увидели, что давление еще больше увеличилось на Россию. А вот Олимпиаду как раз смотреть не будут.
              Владыка Ситх
          3. NEOZ Сегодня, 13:04
            это ввод в заблуждение противника!
            NEOZ
    2. avt Сегодня, 11:54
      Цитата: Kars
      Так и не понял про новых.т-90 м будут с нуля делать.
      Или он так о модернизации .

      Военная тайна ! wassat Или коммерческая ? bully
      avt
      1. Kars Сегодня, 12:23
        Да я так)просто жду когда новость про турецкий каз ..заслон..от эрдогана появится.
        Kars
    3. Зяблицев Сегодня, 12:01
      Сейчас Прибалты застонут про подготовку к агрессии, потом подтянутся шведы, поляки...,а хохлы с нами уже и так 3 года бьются не жалея дупы, спасая все "цивилизованное" человечество от "диких Путинских орд", уничтожая по несколько танковых армий в месяц...:Так что боюсь, 200 танков в год маловато будет! laughing:
      Зяблицев
      1. Опасный Сегодня, 12:22
        Очень смешно! Побольше бы таких комментариев, про хохлов особенно! Еще желательно про памперсы было написать!
        Опасный
        1. Зяблицев Сегодня, 12:46
          Стараюсь laughing Учту Ваше замечание на будущее про памперсы - не додумался! Где же Вы раньше были!?
          Зяблицев
      2. Донской Сегодня, 15:07
        Цитата: Зяблицев
        Сейчас Прибалты застонут про подготовку к агрессии, потом подтянутся шведы, поляки...,а хохлы с нами уже и так 3 года бьются не жалея дупы, спасая все "цивилизованное" человечество от "диких Путинских орд", уничтожая по несколько танковых армий в месяц...:Так что боюсь, 200 танков в год маловато будет

        Совсем отказываетесь взрослеть? Ну-ну, ваше право. Но смотрится со стороны некрасиво, когда взрослые дядьки общаются как малолетние школьники.
        Донской
        1. Зяблицев Сегодня, 15:13
          Вы меня хорошо знаете? За ником то не видно...А в интернете и пошутить можно - не только же из себя Аристотеля корчить! hi Впрочем, я и в жизни, не вижу особой надобности по пустякам заморачиваться....
          Зяблицев
    4. Вас Влад Сегодня, 12:01
      Цитата: Kars
      Так и не понял про новых.т-90 м будут с нуля делать.

      Задача одна - выполнить все задачи по государственному оборонному заказу, мы в среднем будем закупать в ближайшие годы около 200 танков различных модификаций в год

      Закупать, это не модернизировать,ну это ИМХО
      Вас Влад
    5. влад66 Сегодня, 12:06
      Так и не понял про новых.т-90 м будут с нуля делать.
      Или он так о модернизации .

      Поживем тогда увидим. yes
      влад66
  2. Вас Влад Сегодня, 11:52
    Вопрос о заключении крупных контрактов на покупку новейшего танка Т-14 "Армата" будет решаться после 2020 года

    Всё правильно, надо обкатать машину, да до ума довести!
    Вас Влад
  3. Архивариус Вася Сегодня, 11:57
    Смотри в каких пропорциях эти 200 танков поступят. Ну например если 120 Т-72Б3, 50 Т-80БВМ и 30 Т-90, то хотелось бы в другом соотношении feel
    Архивариус Вася
    1. Кент0001 Сегодня, 12:04
      Навряд, 90-е еще и на экспорт идут. скорее всего модернизированные 72-е составят основной объём поставок.
      Кент0001
    2. НЕКСУС Сегодня, 12:06
      Цитата: Архивариус Вася
      Ну например если 120 Т-72Б3, 50 Т-80БВМ и 30 Т-90, то хотелось бы в другом соотношении

      Заказ подписан на поставку 31 Т-90М,если вы о нем.
      НЕКСУС
    3. Владыка Ситх Сегодня, 12:35
      Поправлю 150 Т-72Б3, 20 Т-80БВМ и 30 Т-90М
      Владыка Ситх
    4. МорякЧФ Сегодня, 16:02
      Я тоже думаю,что так примерно и будет.Хотя в идеале поменять бы последовательность с Т-72 и было бы отлично.
      МорякЧФ
  4. tchoni Сегодня, 12:02
    Интересно, а модернизированный т72б3 это новый танк?
    tchoni
  5. КВУ-НСвД Сегодня, 12:06
    "Армата" - два батальона танков Т-14 и батальон боевой машины пехоты Т-15.
    Полноценная танковая бригада прорыва . Весомый аргумент.
    КВУ-НСвД
    1. Владыка Ситх Сегодня, 12:36
      80 танков Т-14 к уже созданным 20 танкам Т-14, которые проходят полевые испытания в войсках Южного округа в 1-й танковой Армии.
      Владыка Ситх
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 12:41
        Цитата: Владыка Ситх
        80 танков Т-14 к уже созданным 20 танкам Т-14, которые проходят полевые испытания в войсках Южного округа в 1-й танковой Армии.

        Вы на что намекаете ? laughing Мы будем всё отрицать !!!!
        КВУ-НСвД
    2. Romario_Argo Сегодня, 13:19
      "Армата" - два батальона танков Т-14 и батальон боевой машины пехоты Т-15.

      скорее вот так: 60 танков Т-14 и 40 ТБМП Т-15
      Romario_Argo
  6. Сержант71 Сегодня, 12:10
    Т-72Б3 и Т-72Б4 wassat
    Разумеется и то и другое "не имеет аналогов" (с) laughing
    Сержант71
  7. Дормидонт Сегодня, 12:11
    Для наших западных и ближневосточных партнёров ничего не жалко
    Дормидонт
  8. армеец Сегодня, 12:23
    Масштабы однако
    Великой державы
    армеец
  9. Гардамир Сегодня, 12:35
    хозяева для всех одинаковую форму разработали. Что за польский генерал?
    Гардамир
  10. loginovich Сегодня, 12:37
    Прожекты так и сыпятся как из рога изобилия. А на практике так

    и так случается
    loginovich
  11. loginovich Сегодня, 12:40
    А по факту застроят
    loginovich
  12. Лексус Сегодня, 14:11
    После контракта на модернизацию 300 БМП-2 за ДЕСЯТЬ лет, как говорится
    Свежо предание, да верится с трудом

    Взболтнул Борисов, а будет ли в реале - сомнительно.
    Лексус
  13. Alexey-74 Сегодня, 14:30
    Процесс начинается. Хочу привет передать всепропальщикам по Армате.........
    Alexey-74
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