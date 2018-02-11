Итоги недели. «Это вам за пацанов!»

О настоящем человеке

Чтоб стать мужчиной - мало им родиться,

Чтоб стать железом – мало быть рудой.

Ты должен переплавиться, разбиться.

И, как руда, пожертвовать собой.

Как трудно в сапогах шагать в июле.

Но ты – солдат, и все умей принять:

От поцелуя женского до пули.

И научись в бою не отступать.

Готовность к смерти – тоже ведь оружье,

И ты его однажды примени…

Мужчины умирают, если нужно,

И потому живут в веках они.

Это же сколько ДУХА надо иметь, что бы вот так?..

В выходные свечу поставлю за Упокой Романа. Сегодня прочитал интервью сослуживца Романа, который сказал, что лётчики не умирают, они улетают и не возвращаются. Чистого тебе неба в полёте, парень.

Горит на склоне сбитый 25-й,

Осколок Родины среди сирийских скал.

Три магазина, АПС, граната —

И это весь мой грозный арсенал.

Очередями лупят, только не прицельно,

Патронов, видимо, им некуда девать,

Но невдомёк врагам, что офицера

Живого в плен они не смогут взять.

Я огрызаюсь выстрелом и матом,

Такая тактика, минутный перекур.

Уже готова на подрыв граната —

Успеть бы только выдернуть чеку.

Обидно, да... греха таить не буду,

Хотелось многое ещё бы совершить,

Но здесь сейчас, за каменистой грудой,

Я знаю точно, братья, будем жить!

Мелькает ближе свора бородатых,

Нюх потерявшие, споткнутся невзначай.

Вот и настал черёд моей гранаты...

Обратно в небо... Родина, прощай!"

В ожидании третьего звонка

Зачистка там серьёзная. То что показали по ТВ - вершина айсберга...надеюсь, одним Дагестаном всё не ограничится.

«Не просто там будет варягам, только и остаётся пожелать успехов».

Да, будет нелегко. Но подавляющее большинство рядовых жителей РД поддерживают федеральные власти.

При всей моей критичности к существующему правительству, почин по очищению Дагестана я полностью поддерживаю.

Важно только, чтобы это не свелось к замене одного клана на другой и новая власть смогла бы сократить коррупцию. Остановить сползание Дагестана к родоплеменной архаике и исламизации и наладить хоть какое-то производство.

У меня знакомый, лежит в больнице в Махачкале, говорит ходила комиссия, заходила в каждую палату и спрашивала у каждого на предмет коррупции персонала. В этот день капельницы были бесплатно. Там все насквозь прогнившее, сверху донизу.

Пиар акция к выборам президента, жаль не начало 37 года.

Хотя если посадили бы Васильеву, оттолкнули бы от госкормушки Сердюкова, Чубайса, сменили главу правительства, я бы поверил в перемены.

Недекоммунизированные хорватские МиГи

НАТОвцы, почаще к Украине обращайтесь, и к вам быстрее белый зверёк придёт.

Хорваты решили по-дешевке отремонтироваться. Самые хитрые НАТОвцы!

Усташи обвинили бандеровцев? Вот уж потеха где, а я уж думал, что всё в этом мире видел, наивный...

Гроши? Яки гроши?

Хорваты - сепаратюги и жлобы. Денег "неньки" пожалели...

Как втянуть партнёров в гонку вооружений?

Сколько я на ВО, столько и читаю, что вот-вот, что вот уже "послезавтра", что опытный экземпляр уже полетел! А воз, как говорится...

Зря выставили макет, американцы могут украсть. При Сталине такого не было! Ведь это секретная информация!!!

Иронизируете? у американцев свой скоростной вертолет есть. И далеко не макет. Вполне себе летающий, проходящий испытания S-97 "Рэйдер" от Сикорского. Скорость 440 км/час. И, что интересно – соосник.

У МВЗ на Ми-24ЛЛ сформирован НТЗ. Лопасти новой конструкции при старых двигателях и главном редукторе обеспечивали на испытаниях скорость до 400 км/ч.

Камовцы все еще летающей лаборатории (демонстратора) не продемонстрировали. Но при этом любопытно, что заявление Борисова прозвучало в Арсеньеве, на заводе занимаюшимся серийным выпуском ка-52.

Тариф «пожизненный»?

В трёх бывших республиках СССР повторяются ошибки, послужившие причиной гибели СССР. Никак нам ума не набраться. Ну хоть ты тресни.

Власть - это очень тяжелая ноша. Чуть дашь слабину - сломает. И ведь сломает душу, а потом уже окружение раздергает на поступки, выгодные какой то из группировок...борьба там идёт постоянная, и баланс интересов элит "при власти" может совершенно не совпадать с пожеланиями народа. Хотя народ в большинстве своём хочет "халявы", как бы он это не маскировал.

Проблема системная, и демократия от неё не лекарство. В США правит не президент (разумеется), а олигархическая криптократия. Другой "лидер свободного мира" вообще монархия. В остальных странах четкая дифференциация - кто больше практикует реальную демократию, у того больше проблем. И наоборот. У нас вот пытаются сейчас протолкнуть классический финт, продвигая засланного казачка, при помощи демократических процедур...



Проблема поставлена. Решения ее нет. И у СССР решения тоже не нашлось. Наука, частично допущенная в распределение полномочий власти, дала СССР огромный толчок, и столь же огромный толчок всему остальному миру. Который был вынужден тоже заняться системным совершенствованием процедуры предоставления властных полномочий.

Одолели СССР. Все попытки наладить технику передачи власти "от науки" были немедленно похерены, и крысиная драка снова в фаворе. Успех, елка-палка...

А разве украинские генералы тупы?

Ну это фсё понятно! Самая сильная армия в Европе, а, возможно, и во всём мире!

Укровойско очень гибко. В случае очередных ошеломительных звездюлей, всё войско через 24 часа уже чистит польские толчки.

Неужто мне это не снится? Чумной барак!

"Каждый козак сам себе гетьман." В случаи войны растворяемся на просторах необъятной Родины (Украины). Как делать - смотрим видеонаставление инструктора Попандопуло из к/ф "Свадьба в Малиновке".

Ударим детонационным двигателем по санкциям против чиновников!..

У наших производителей, и всех, кто к ним "примазывается" (имею в виду разномастных чиновников, в т.ч. отдельных губернаторов), к сожалению, вошло в привычку "преждевременно радостно финишировать" задолго до того, когда можно. "Журавль ещё далеко в небе", а они уже все "в слюнях" и перед телекамерами.

Если не "преждевременно радостно финишировать", то гарантированно останешься без финансирования. Поэтому не надо про слюни. Политиканство вокруг любого проекта - неизбежный элемент работы. И Сергею Павловичу, и Туполеву приходилось вышибать бабки, интриговать, доказывать...

Битва на «копьях»

Он хорошо против укреплений - ДОТов, ДЗОТов, и снайперов. Ну и техники, но техника крайне редко применяется.

Оружие конечно хорошее и заслуженное, но явно устаревшее и очень тяжелое. Если требуется иметь что то подобное, то стоит обратиться к нашему же РПГ-32 и на его базе создать подобный тип оружия, так мы еще на полвека удержим первенство в этом типе оружия.

Из-за габаритно-весовых характеристик СПГ-9, допустимо использовать только на подконтрольной территории, или на территории не находящейся под контролем противника, то есть ССО будут выполнять за границей задачи пехоты. Конечно, участие в региональных конфликтах, для ССО - обкатка боем, но просматривается признаки необдуманной экономии финансовых средств, боец спецназа стоит гораздо дороже тысячи СПГ-9, дайте ему достойное оружие, а если деньги на разработку отмыли и украли, то "воровской власти" необходимо СПГ-9 вооружать ОМОНы, СОБРы и части Росгвардии.

Факт налицо

Это, брат, политика. Большая политика!

Это точно. И большие деньги. А российская армия — расплачивайся за них кровью.

Я балдею от уровня дискуссии. Вы что, предлагаете России взять на себя полную ответственность за защиту Сирии от всех и вся? Ну, так мы завтра будем воевать с США, Израилем и Турцией, а до кучи и с СА. Вам это так интересно — обеспечивать защиту Сирии и Ирана нашими жизнями? И ответьте мне на глупый вопрос: а на …? Что вы хотите в Сирии такого интересного поиметь, что оправдывает гибель наших ребят и войну в эпицентре этого змеиного клубка? Понты дороже жизни?

Вроде всё так, если глядесть на ситуацию упрощённо… Но на самом деле это всего лишь эпизод в гораздо большем сражении. Идлиб - это кусочек гадюшника. Остальная его часть — это и Сирия, и Ирак, и Турция, и союзники США по всему Ближнему Востоку, и базы американцев, и много чего ещё. В этой войне все союзники и враги временные. Никому нельзя доверять до конца, ни с кем нельзя ссориться до конца, ибо это всё материал для достижения своих целей. А вот какие это цели для руководства России — очень интересный вопрос. Я, например, не исключаю, что основная цель — это Турция, которая контролирует проливы, и в ближайшее время (пока) будет контролировать нефте- и газоперетоки не только наши, но и наших конкурентов. В настоящее время руководство России активно помогает туркам ссориться с НАТО и ЕС, потакает Эрдогану в развале армии и внутриполитической стабильности Турции и спокойно смотрит на то, как турки тратят свои ресурсы на внутрисирийские разборки. Я думаю, что Тартус и Хмеймим — это на самом деле наш актив не для Сирии, а для Турции. И всё это было бы невозможно без ещё одного ключевого актива — Крыма.



В такой игре жертвы временных союзников, как и временных противников, вторичны. И своих жертв избежать сложно. Но ломать всю стратегию из-за, извините за жестокость, естественных и неизбежных в таком гадюшнике потерь, неправильно.



Проигравшим в этой войне придётся платить за всё, надеюсь, что и за слёзы по нашим ребятам. Победитель тоже будет тотальным. Я не верю, что по результатам того, что мы сейчас видим, всё и вся останутся на своих местах, в своих границах и в своих блоках.

Медведь бурый, медведь белый

Если реально будут выполняться требования "Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года" (утв. президентом РФ 19 сентября 2017 г.), то тогда, как говорят китайцы, "всё будет решаться посредством «дружеских консультаций».

Кто раньше встал, того и тапки. Закон общежития.

Ну, если раньше точкой отсчёта был 1913 год, то сейчас "падение Берлинской стены". Пора искать документы по Аляске.

Никакой конспирологии, господа

Какой-то странный визит… Простая логика здесь бессильна! Остаётся только конспироложество. А вот с этим будет зело густо!

Судя по всему, главы ФСБ, СВР, ГРУ сделали американцам такое предложение, от которого ну никак нельзя отказаться… Ведь Госдепартамент не стал применять новые санкции к российским производителям вооружений и их контрагентам, да и с вводом санкции против госдолга России решили повременить, сославшись на возможные ощутимые потери самих США.

Любят люди тут конспирологией заниматься, ладно в комментариях, но статьи ведь такие… На самом деле на данный момент военнослужащие РФ и США находятся рядом, и их самолёты бомбят тоже рядом, к тому же удавка вокруг ИГИЛа затягивается, и тысячи исламистов стран СНГ и Европы ломятся в безопасность, конечно, по возможности, назад. Известно далеко не о всех, и у разных ведомств, как у российских, так и американских — различная информация. Опасность терактов по прибытии исламистов сильно возрастёт, и это надо пресекать, без обмена инфой можно много проворонить. По-моему Трамп решил серьёзно за исламистов взяться, что видно по его действиям. Пакистан уже послан подальше, и как раньше (миллиарды, а взамен двойная игра) у пакистанской власти не получится. Для эффективной борьбы против исламизма нужно более тесное сотрудничество с Россией и доверие глав ведомств, личное знакомство.

Почему Россия так важна в этом вопросе? Из-за Северного Кавказа (в основном, но не только, везде по РФ растёт приток к ваххабитам из мусульманских диаспор). Откуда самые радикальные и опасные исламисты идут — это США на себе почувствовали в Детройте. Но и в общем, в такое напряжённое время такая встреча может очень много повлиять на некое ослабление агрессивной, военной риторики и всяких провокаций.

Итуруп — не «северная территория»

Ну наконец-то Медведев разогнал стоящий столько лет над Курилами туман неопределённости…

То есть размещение "Балов", "Бастионов", ПВО было туманом, а "кремень" Медведев, изменив на бумаге предназначение аэродрома, что-то разогнал? Бумага, как говорится, всё стерпит.

Медведев разрешил главнокомандующему использовать гражданский аэродром? И кто в это поверит? Выборы на носу, однако.

А при чём тут выборы? Любое правительство, если оно не посажено у власти врагами, как это есть на Украине, будет защищать территории своего государства. Так что Медведев в этом прав, к этому ситуация с нагнетанием истерии против нас обязывает.

Положение дел «просто ужасно»

Опасность — это когда тебе угрожают. Угрожает кто-то на стороне, а не ты сам утверждаешь, что тебе угрожают, когда вокруг тишина. Население Евросоюза и совокупный военный бюджет этой клоаки несопоставимы с "агрессивной" Россией не в пользу последней. Вопрос: КАК намного более слабый может угрожать сильному? Как, Карл???

НАТО продвигает свои дроны, базы и "инструкторов" к южным субъектам РФ и кричит про вызывающую политику РФ. Лаврову пора вспомнить, что дипломатия — это не только умение красиво идти на уступки.

Европа и Россия испокон веку стоят на краю. Но! От тайги до британских морей Красная Армия всех сильней!

Тысячи англичан скоро погибнут…

Нельзя сбрасывать со счётов и тот факт, что Британия строит, эксплуатирует и применяет авианосцы уже 100 лет как. А опыт — это такая штука, его не пропьёшь… Так что игра в цифры и характеристики — это ещё не всё…

АМГ — это комплекс, где все его составляющие должны работать как единое целое. Что, опять-таки, достигается опытом и выучкой. Думается, что с последним у бриттов тоже всё в порядке…

Только одно: на кой РФ вообще мелкобритания? Скорее уж, РФ должны заботить четыре подлодки, а не непонятно зачем построенные без самолётов две огромные калоши, что из флота там боеспособно, вообще большой вопрос, а истерия, как и у шведов, — денег выбить.

У Британии ещё остался комплекс "владычицы морей"… Задача России — сделать так, чтобы воспоминание об этом у них вызывало диарею… И тогда им будет не до воплей…

Экспроприация экспроприаторов по-английски

Кто бы сомневался, вполне ожидаемо и предсказуемо.

Гаишник тормозит «Запорожец» и строго так: «Вы нарушили! Предъявите ваши деньги!»

Россия ещё при Ельцине отказалась подписываться за п. 20 Конвенции по борьбе с коррупцией. Не стали подписывать и при Путине. Только потому, что, согласно ей, отъём средств наступает в случае, если лицо не может доказать источник обогащения или расходов, превышающих заявленный доход. Практически на всех "беглецов" в России имеются уголовные дела и куча потерпевших. Но Титов решил всех их отмазать от правосудия, используя свои полномочия омбудсмена при президенте.

Не совсем так. Вот пример: в Швейцарии были арестованы порядка 70 млн. енотов, принадлежащие некой гражданке Скрынник, бывшему министру с/х РФ. Швейцарцы отправили запрос, а российская сторона от сотрудничества по данному делу отказалась.

Мне, в принципе, их не жалко. Было бы, конечно, неплохо, чтобы как-то отсудить деньги в пользу государства, где их украли) Но, зная англичан и судьбу золота российского императора, скажу: это получится вряд ли))

Она не распадётся

«Неужели Россия настолько слаба, что держится на одном человеке? Едва ли».

Вот это правильно! Всё должно держаться на системе. Но пока у нас она не очень хорошая и жизнеспособная. На одной внешней угрозе далеко не уедешь. И народ от этого лучше жить не станет. А вот создавать себе проблемы, а потом героически их преодолевать, — это уже в наших традициях.

Здесь мало людей против Путина как президента, скорее, они против им выстроенной либеральной системы и окружения и смотрят немного вдаль: что же будет после него? И они уже не верят, что могут быть кардинальные перемены в следующий срок, либеральное правительство ведь никуда не денется. Нет идеологии, образование всё хуже, телеэкран успешно забивает мозги об обществе потребления, семибанкирщина Ельцина вполне может перейти в стоолигарщину… Кто даст гарантию, что будущий гарант (которого на замену пока не видно) не повернётся к Западу, а упование на ВПК и армию легко превратится в сокращение финансирования (каковое желание демонстрирует экономический блок). Живём же по ельцинской (американской) конституции, значит, будет всё по закону. Даже Сталин всячески подчёркивал ведущую роль партии в руководстве, и она худо-бедно соответствовала. Здесь же как говорят: одноручное управление… Активно ругающие и сторонники, которые ждут, что, может, как-нибудь изменится и рассосётся с такой системой, могут после шести лет оказаться на одной стороне, что, скорее всего, и случится.

Как только Путин уйдёт, Дмитрий Анатольевич быстро переместится в преподавательскую аудиторию И будет жить долго и счастливо, а потом напишет мемуары. А Крым останется в России. После Путина будет его ещё более жёсткий преемник.