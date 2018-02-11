Рубрика Итоги недели: иронический пересказ и сатирическая аналитика основных мировых новостей за минувшую неделю. Минпищепром предупреждает: употреблять с осторожностью, блюдо содержит юмор!
Итоги недели. «Это вам за пацанов!»
О настоящем человеке
Пресс-релиз МО РФ:
Погибший 3 февраля 2018 года в бою с террористами в Сирийской Арабской Республике заместитель командира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа (ВВО) майор Роман Филиппов представлен министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу к присвоению звания Герой Российской Федерации посмертно.
Последние слова Романа: «Это вам за пацанов!» По-настоящему – до глубины души. По-настоящему. А это значит, что и человек был настоящий. Щемит в груди то, что настоящие уходят. И этот уход оставляет немало вопросов относительно того, какова наша конечная цель в Сирии при учёте того, что всё большую активность там демонстрируют наши «заклятые друзья».
Комментарии наших читателей:
Штрафбат
Околоточный
Каракурт
В ожидании третьего звонка
«Выметание» дагестанских элит стало по-настоящему масштабной операцией. Так, в Дагестан прилетел лично глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, где провёл встречу с врио главы региона Владимиром Васильевым. Тема понятна: работа по резонансным делам крупных региональных чиновников.
После Махачкалы были проведены проверки и задержания в Дербенте. Местные царьки напряглись и в других районах Дагестана и не только, кстати, Дагестана. Во время генеральной уборки в северокавказском регионе России особенно заёрзали царьки по соседству, понимая, что дело идёт к выборам, а на таком фоне Москва может и поработать... 13-летний «строгач» для экс-губернатора Сахалина Хорошавина после недавнего приговора и другому «эксу» - Белых – два продолжительных звонка. А вот какой сеанс может быть показан после третьего звонка – интрига. Стоит надеяться, что речь всё-таки не о театральных постановках.
Комментарии наших читателей:
Чёрный
Одиссей
aybolyt678
Alex66
Недекоммунизированные хорватские МиГи
МО Хорватии направило в Киев служебную ноту, в которой требует возместить ущерб, предоставив Загребу «новые самолёты взамен отремонтированных с низким уровнем качества». В Загребе отмечают, что договор предполагал эксплуатацию МиГ-21 ещё до 2023 года, однако хорватские лётчики констатируют, что после ремонта за штурвал истребителей садиться небезопасно.
Украина подорвала обороноспособность НАТО, - заявление от хорватского министерства обороны. Украинские элиты, конечно же, выразили недовольство: мол, как это? Ведь доблестная украинская армия уже который год «сдерживает агрессора», давая НАТО дышать полной грудью. Мол, мы тут рубежи альянса обороняем, а хорваты из-за каких чуть неверно подремонтированных недекоммунизированных МиГов претензии выставляют.
Так что, господа хорваты, будете и дальше дискредитировать самое свободное государство Европы, - пожалуются на вас в вашингтонский «арбитраж». А там, глядишь, заставят до истечения суток купить эскадрилью F-35...
Комментарии наших читателей:
Михаил177
bratchanin3
ОВР
svp67
Как втянуть партнёров в гонку вооружений?
Замминистра обороны РФ Юрий Борисов посетил Арсеньевскую авиационную компанию "Прогресс" им. Н.И.Сазыкина (Приморский край), в ходе которой заявил, что российские военные хотят получить на вооружение сверхскоростной вертолёт, который сможет развивать скорость до 400 км/ч.
В целях втягивания противника в гонку вооружений, не втягиваясь в неё самим, высказывания представителей МО РФ носят абсолютно верный характер. Кстати, почему всего 400 км/ч? Предлагаем другой вариант заявления:
Российские военные уже близки к получению на вооружение мегаскоростного вертолёта со параметрами по скорости не менее 800 км/ч и потолком высоты «ближний космос». На вертолёт нанесены три слоя масляной краски «Стелс-М», а потому винтокрылая машина остаётся невидимой даже для производителей.
Комментарии наших читателей:
Красноярск
Komissar 4K
Григорий_45
Николай Р-ПМ
Тариф «пожизненный»?
На официальном сайте парламента Казахстана опубликован текст законопроекта, который предполагает определённого рода изменения в устав Совета национальной безопасности республики. Один из пунктов нового законопроекта касается полномочий главы Совбеза РК и предусматривает пожизненный вариант пребывания во главе этой структуры действующего главы государства Нурсултана Назарбаева.
Пожизненные полномочия на постсоветском пространстве не новость, как и ранее - на советском. При этом полномочия не из разряда полномочий британской королевы, которая отвечает за моду на цвет шляпок для тех, кому за... Тут другое. К чему приводило это «другое» в нашей общей истории, когда последующие руководители могли не только изрядно попинать предшественника как такового, но и «перестроить» всю страну аж до руин, – прекрасно известно. Откровенно: повторений не хотелось бы. Уже наелись на долгие годы вперёд.
Комментарии наших читателей:
Народник
Горный стрелок
михаил3
А разве украинские генералы тупы?
Израильский инструктор ВСУ: «Генералы, с которыми имел «честь» общаться, абсолютно профессионально не пригодны, зачастую крайне тупы. Штабные учения в бригаде, я наблюдаю с восхищением со стороны. Никогда не видел такой слаженной работы штаба, еще и по стандартам НАТО, что в новинку для Украины. Пока не заметил листики с текстом перед каждым офицером»
А почему украинские генералы вот так вот сразу «тупы»? Вовсе нет. Они умны, и ещё как умны. Ведь только по-настоящему умный украинский генерал мог занять стратегически наиболее удачную позицию на нижней полке в парилке, пока украинское войско героически наступало в обратном направлении под Иловайском и Дебальцево. Только умные украинские генералы могут пополнить товарную номенклатуру интернет-магазинов после поставок летального, нелетального и не вполне летального оружия западными партнёрами. Так перемогают!
Комментарии наших читателей:
Volodya
Дормидонт
Behemot
Alex-a832
Ударим детонационным двигателем по санкциям против чиновников!..
В последних числах января вице-премьер Дмитрий Рогозин рассказал отечественной прессе о последних успехах научно-исследовательских организаций. Среди прочих тем он затронул процесс создания реактивных двигателей, использующих новые принципы работы. Перспективный двигатель с детонационным горением уже был доведен до испытаний. По словам вице-премьера, применение новых принципов работы силовой установки позволяет получить значительный прирост характеристик. В сравнении с конструкциями традиционной архитектуры наблюдается рост тяги порядка 30%.
И ещё раз: об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Рогозин - человек, фамилия которого значится во всевозможных санкционных списках. Во всевозможных санкционных списках «партнёров», а эти самые «партнёры» тем не менее используют для реализации своих программ отнюдь не батуты. Что не так? Где хитрый ход? Хотя... Понятно: стратегическое мЫшление – усыпляем бдительность заокеанских друзей, а сами – рррязь, и перспективный двигатель им под нос в качестве ответа на «кремлёвский список». Асимметричненько, в общем...
Комментарии наших читателей:
Лексус
Astepanov
Битва на «копьях»
Спецподразделения российской армии вооружат гранатометами СПГ-9 «Копье», которые хорошо зарекомендовали себя в сирийском конфликте.
Судя по всему, это наш ответ американским поставкам «Джавелинов», сами знаете куда... У них – «Копьё», у нас – «Копьё». Чтобы не нарушать, так сказать, военного паритета... И копьеметатели, опять же, подготовлены – так, на всякий случай. Целый рыцарский турнир можно провести...
Комментарии наших читателей:
Владыка Ситх
svp67
Филин
Факт налицо
Москву поставили перед фактом: второй турецкий конвой в поддержку «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра», запрещена в России) стал первым итогом «Сочинского конгресса», полагает обозреватель Е. Даманцев.
Гневные эмоции и недопонимания у обозревателя вызывает военно-политическая ситуация в региональной связке: Россия — Сирия — Турция. По мнению Даманцева, Турция «заслуживает как минимум хорошей дипломатической трёпки», а как максимум — «силовой демонстрационной акции и выдворения из списка участников Конституционной комиссии, сформированной в рамках сочинского Конгресса сирийского национального диалога, проведённого 29 и 30 января 2018 года». По мнению автора, Турция недоговороспособна.
Стоит упомянуть и заявление Ильнура Чевика, старшего политического советника президента Эрдогана. В интервью ливанскому изданию AMN он заявил об «отсутствии планов по передаче кантона Африн сирийским правительственным войскам после зачистки региона от курдских Отрядов народной самообороны — YPG».
Таким образом, Анкара открыто демонстрирует пренебрежение к нормам международного права и на дипломатическом уровне, и на военном.
Комментарии наших читателей:
Titsen
XII легион
Ботановед
Berkut24
Медведь бурый, медведь белый
Только у России есть достаточное количество ледоколов для сопровождения любых транспортов, которым нужно пройти через периодически замерзающие воды Арктики. А ведь там, в Арктике, находится, по предположениям, более 1/5 неразведанных запасов нефти и газа. Русские, а за ними и китайцы могут вытеснить Соединённые Штаты из Арктики. Значит, нужно за Арктику «бороться». К этому призывают Белый дом иные эксперты.
Страшилки о России, которая намерена в сговоре с китайцами «милитаризировать», а то и «завоевать» Арктику, могут рассказывать как раз господа западные милитаристы, которым выгодна сама гонка вооружений.
Ядерная война из-за богатств Арктики, кто бы её ни начал, стала бы последней войной в истории человечества. История этого самого человечества закончилась бы в первые же дни этой войны.
Комментарии наших читателей:
Теренин
ul_vitalii
Rey_ka
Никакой конспирологии, господа
Визит глав трёх российских спецслужб (СВР, ФСБ и ГРУ) в США — событие беспрецедентное. Официальные лица с обеих сторон объясняют всё задачами борьбы с терроризмом.
Конечно, обсудить «борьбу с терроризмом» Вашингтон и Москва могли бы и тихо, без шума прессы. А этот визит стал прямо-таки демонстративным. Трое полетели в Штаты рейсовыми самолётами, отмечает обозреватель В. Каменев. И посол Антонов вдобавок обратил внимание американской общественности на этот визит, чтобы придать ему соответствующий вес.
С другой стороны, если отбросить флер конспирологии, возникает здравый вопрос: а почему бы не принять борьбу с терроризмом за истину? Зачем искать двойное дно там, где его нет?
В Сирии военные американской коалиции и военные России находятся довольно близко, а террористы «ИГ» (запрещено в РФ) являются угрозой общей и для России, и для государств Запада. О терактах в Европе и США все, наверное, слышали. Также слышали все и о постоянном перемещении боевиков с Ближнего Востока или с севера Африки в Европу. Наконец, мог обсуждаться вопрос Афганистана: американцы не раз заявляли (пренебрегая аргументами), что русские вооружают там «Талибан» (запрещён в РФ).
Открытый же визит был нужен для того, чтобы противники Трампа вновь не завели свою пластинку об «агенте Путина» в Белом доме.
Комментарии наших читателей:
Victor_B
Познающий
karabas-barabas
Итуруп — не «северная территория»
Российский премьер-министр Д. Медведев своим указом разрешил Минобороны РФ разместить военные самолёты на Итурупе — одном из островов, из-за которого у Японии идёт «спор» с Россией. Заграничные аналитики считают, что Кремль «растоптал» мечту японцев о «возвращении» хотя бы части Курильских островов.
Забавно, отметим, что совсем недавно, в конце января 2018 г., прямо-таки в преддверии медведевского указа, японский премьер-министр Синдзо Абэ в очередной раз заявил о больших возможностях российско-японских отношений, по привычке свернув на «территориальный вопрос». «Мы будем углублять японско-российские связи, ещё более продвигая план сотрудничества по восьми направлениям, совместную хозяйственную деятельность на четырёх северных островах. […] Решив территориальный вопрос, мы заключим мирный договор с Россией».
Теперь-то понятно, что Токио предпочитает «углублять» не японско-российские связи, а японско-американские. Что и вызывает противодействие в виде указов Д. Медведева. Противодействие логичное, поскольку Москва постоянно заявляет о том, что вопроса о принадлежности южных Курильских островов не существует: он закрыт. Обсуждать же суверенитет России смысла нет.
Нынешняя позиция Кремля известна не только в России, но и в Японии. Наверняка кое-что об этом слышал и Синдзо Абэ. Вот она: по итогам Второй мировой войны острова Курильской гряды вошли в состав СССР. Российская Федерация — правопреемник СССР. Точка.
Комментарии наших читателей:
Познающий
kenig1
сибиралт
татарин 174
Положение дел «просто ужасно»
Согласно экспертному докладу Мюнхенской конференции по безопасности, сегодня вероятность войны Европы с Россией выросла. Евросоюз и Россия стоят «на краю». Состояние дел «просто ужасно», сетуют эксперты.
На конференции США представят министр обороны Джеймс Мэттис, советник президента по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер, двенадцать сенаторов и др. персоны. ЕС представят глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и несколько еврокомиссаров. Из Великобритании прилетит премьер-министр Тереза Мэй. Впервые на Мюнхенскую конференцию приедет израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
В рамках мероприятия запланирована встреча в «нормандском формате», посвящённая урегулированию конфликта на востоке Украины.
Быть может, обсуждая в неформальной обстановке наболевшие темы, основные стороны, то есть Евросоюз и Россия, всё-таки найдут способ отойти от страшного «края»?
Комментарии наших читателей:
рюрикович
samarin1969
ЛИХОй
Тысячи англичан скоро погибнут…
Приступ истерии случился у британского политического истеблишмента. Шумиха была поднята с подачи новоизбранного главы британского оборонного ведомства Гэвина Уильямсона, который в интервью ежедневнику «The Daily Telegraph» сделал резонансное заявление о «гибели тысяч граждан Туманного Альбиона от грядущего удара ВС России по инфраструктурным и энергетическим объектам».
Для пущей серьёзности картины Уильямсон сослался на некие фотографии от британской армии и военной разведки (Defence Intelligence), якобы запечатлевшие «подозрительную разведывательную активность русских близ английских электростанций», а также указал, что российская сторона (очевидно, речь шла о подводной компоненте флота) исследует архитектуру и компьютеризированные пункты управления энергетических веток, связывающих островное государство с Западной Европой. По завершении интервью он подытожил, что «ВС России готовят кибератаку или ракетный удар» по вышеуказанным объектам.
Подобные истерические припадки случаются с лондонскими деятелями регулярно. Возникает вопрос: чего ещё ожидал мистер Уильямсон после разведывательных полётов самолётов стратегической радиоэлектронной разведки RC-135V/W «Rivet Joint» в нескольких десятках километров от важнейших радиотехнических узлов Западного военного округа, расположенных в Калининградской и Ленинградской областях? Более того, заявления Уильмсона не могут не вызывать откровенного смеха на фоне сохраняющейся зависимости Великобритании от российского газа.
К примеру, за 2016 год конечные потребители в Британии получили около 4 млрд. куб. м. российского газа через дочернюю компанию «Gazprom Marketing & Trading». Россия отлично ознакомлена со всеми особенностями архитектуры данной коммуникации, «исследовать» ничего не нужно.
Наконец, Россия торгует, а не атакует. Просто на Западе стало модным придумывать страшилки, потом верить в них, а затем строить на выдумках возбуждающие политические «заявления», украшая их художественными пассажами о «гибели тысяч граждан Туманного Альбиона от грядущего удара ВС России».
Комментарии наших читателей:
Графова Ирина
andrey kakayaraznytsa
Иванов ИВ
Экспроприация экспроприаторов по-английски
В российских СМИ широко комментируют поездку в Лондон претендента в кандидаты на пост президента России от «Партии Роста» Бориса Титова. Титов — уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей и сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Оказывается, в Лондоне г-н Титов встречался с беглыми российскими предпринимателями, а по её итогам передал президенту России список бизнесменов, якобы желающих вернуться на родину вместе с вывезенными в Лондон капиталами. Поговаривают, что иных и вправду заинтересовала идея вернуться к родным берегам. Есть сведения, что договорились об обсуждении этой темы: кто вернётся, на каких условиях и какие капиталы в Россию привезёт.
Впрочем, не тут-то было. Зря, что ли, британские власти предоставляли политическое убежище российским олигархам, нечистым на руку банкирам и прочим сомнительным предпринимателям? Как полагает аналитик Г. Грановский, пришло время платить за гостеприимство. И средство для этого уже введено в закон.
В Великобритании узаконено понятие «богатство необъясненного происхождения». Под него подпадают финансовые средства на банковских счетах, принадлежащие иностранцам компании, замки, дома, квартиры, драгоценности, произведения искусства и разные другие ценности. И теперь, если имеется решение суда, все эти активы могут быть… национализированы! И, разумеется, российский капитал скоро окажется главным объектом британской финансовой экспроприации.
Комментарии наших читателей:
Балу
сибиралт
Стропорез
Kars
Она не распадётся
Перемен при Путине не будет. У Путина всё будет хорошо, он умрёт своей смертью. Но потом начнётся в стране оттепель, и Россия распадётся на куски. Таков тяжкий путь к воскресению. Об этом рассказывает писатель и журналист С. Лойко.
После Николая І, который держал Россию в ежовых рукавицах, был Александр ІІ с его отменой крепостного рабства. После Сталина возник Хрущёв с его знаменитой «оттепелью». Вот и после Путина грянет «колоссальная оттепель, выйдут из тюрьмы все политические заключённые, абсолютно все». Однако потом… «Россия развалится на части. Чтобы воскреснуть от тысячелетнего сна, от тысячелетнего кошмара, от тысячелетнего рабства, чтобы выжить, Россия должна умереть», — цитирует журналиста Лойко российский сайт «ИноСМИ»
Другой журналист, британец Ш. Уокер, к этому добавляет в «The Guardian» следующее: Путин не любит принимать решения сегодня и предпочитает откладывать их на завтра.
Что до российских «элит», то они ужасно всем этим напуганы…
Очевидно, мнения самых разных аналитиков и журналистов, наблюдающих за Россией и за её выборами, сходятся в одном: в марте 2018 года снова будет избран Путин, и едва ли что омрачит его правление. Всё будет так же, как было и раньше: ноль перемен, стабильность, отсутствие каких-либо реальных программ развития и много слов, за которым кроется нечто «очень расплывчатое».
Однако ситуация резко переменится в 2024 году, когда Путин не пойдёт на новый президентский срок. И вот этого-то года и пугаются те, кого авторы иностранных материалов называют российской элитой. Вроде как без Путина уже и России не будет. По крайней мере, прежней России. Об этом говорят и противники Кремля, и сторонники. Говорят и либералы, и монархисты, и лица из числа «центристов».
Неужели Россия настолько слаба, что держится на одном человеке? Едва ли. И примеры, которые привёл Лойко об «оттепелях», неубедительны уже потому, что ни при Александре II, ни при Хрущёве страна не распалась.
Комментарии наших читателей:
Мар.Тира
Tatanka Yotanka
vladimirvn
Пресс-релиз МО РФ:
Погибший 3 февраля 2018 года в бою с террористами в Сирийской Арабской Республике заместитель командира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа (ВВО) майор Роман Филиппов представлен министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу к присвоению звания Герой Российской Федерации посмертно.
Погибший в Сирии российский лётчик представлен к званию Героя России
Тело погибшего в Сирии российского лётчика доставлено в РФ
Воронеж простился с Романом Филиповым
Тело погибшего в Сирии российского лётчика доставлено в РФ
Воронеж простился с Романом Филиповым
Последние слова Романа: «Это вам за пацанов!» По-настоящему – до глубины души. По-настоящему. А это значит, что и человек был настоящий. Щемит в груди то, что настоящие уходят. И этот уход оставляет немало вопросов относительно того, какова наша конечная цель в Сирии при учёте того, что всё большую активность там демонстрируют наши «заклятые друзья».
Комментарии наших читателей:
Штрафбат
Чтоб стать мужчиной - мало им родиться,
Чтоб стать железом – мало быть рудой.
Ты должен переплавиться, разбиться.
И, как руда, пожертвовать собой.
Как трудно в сапогах шагать в июле.
Но ты – солдат, и все умей принять:
От поцелуя женского до пули.
И научись в бою не отступать.
Готовность к смерти – тоже ведь оружье,
И ты его однажды примени…
Мужчины умирают, если нужно,
И потому живут в веках они.
Чтоб стать железом – мало быть рудой.
Ты должен переплавиться, разбиться.
И, как руда, пожертвовать собой.
Как трудно в сапогах шагать в июле.
Но ты – солдат, и все умей принять:
От поцелуя женского до пули.
И научись в бою не отступать.
Готовность к смерти – тоже ведь оружье,
И ты его однажды примени…
Мужчины умирают, если нужно,
И потому живут в веках они.
Околоточный
Это же сколько ДУХА надо иметь, что бы вот так?..
В выходные свечу поставлю за Упокой Романа. Сегодня прочитал интервью сослуживца Романа, который сказал, что лётчики не умирают, они улетают и не возвращаются. Чистого тебе неба в полёте, парень.
В выходные свечу поставлю за Упокой Романа. Сегодня прочитал интервью сослуживца Романа, который сказал, что лётчики не умирают, они улетают и не возвращаются. Чистого тебе неба в полёте, парень.
Каракурт
Горит на склоне сбитый 25-й,
Осколок Родины среди сирийских скал.
Три магазина, АПС, граната —
И это весь мой грозный арсенал.
Очередями лупят, только не прицельно,
Патронов, видимо, им некуда девать,
Но невдомёк врагам, что офицера
Живого в плен они не смогут взять.
Я огрызаюсь выстрелом и матом,
Такая тактика, минутный перекур.
Уже готова на подрыв граната —
Успеть бы только выдернуть чеку.
Обидно, да... греха таить не буду,
Хотелось многое ещё бы совершить,
Но здесь сейчас, за каменистой грудой,
Я знаю точно, братья, будем жить!
Мелькает ближе свора бородатых,
Нюх потерявшие, споткнутся невзначай.
Вот и настал черёд моей гранаты...
Обратно в небо... Родина, прощай!"
Осколок Родины среди сирийских скал.
Три магазина, АПС, граната —
И это весь мой грозный арсенал.
Очередями лупят, только не прицельно,
Патронов, видимо, им некуда девать,
Но невдомёк врагам, что офицера
Живого в плен они не смогут взять.
Я огрызаюсь выстрелом и матом,
Такая тактика, минутный перекур.
Уже готова на подрыв граната —
Успеть бы только выдернуть чеку.
Обидно, да... греха таить не буду,
Хотелось многое ещё бы совершить,
Но здесь сейчас, за каменистой грудой,
Я знаю точно, братья, будем жить!
Мелькает ближе свора бородатых,
Нюх потерявшие, споткнутся невзначай.
Вот и настал черёд моей гранаты...
Обратно в небо... Родина, прощай!"
В ожидании третьего звонка
«Выметание» дагестанских элит стало по-настоящему масштабной операцией. Так, в Дагестан прилетел лично глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, где провёл встречу с врио главы региона Владимиром Васильевым. Тема понятна: работа по резонансным делам крупных региональных чиновников.
После Махачкалы были проведены проверки и задержания в Дербенте. Местные царьки напряглись и в других районах Дагестана и не только, кстати, Дагестана. Во время генеральной уборки в северокавказском регионе России особенно заёрзали царьки по соседству, понимая, что дело идёт к выборам, а на таком фоне Москва может и поработать... 13-летний «строгач» для экс-губернатора Сахалина Хорошавина после недавнего приговора и другому «эксу» - Белых – два продолжительных звонка. А вот какой сеанс может быть показан после третьего звонка – интрига. Стоит надеяться, что речь всё-таки не о театральных постановках.
Комментарии наших читателей:
Чёрный
Зачистка там серьёзная. То что показали по ТВ - вершина айсберга...надеюсь, одним Дагестаном всё не ограничится.
«Не просто там будет варягам, только и остаётся пожелать успехов».
Да, будет нелегко. Но подавляющее большинство рядовых жителей РД поддерживают федеральные власти.
«Не просто там будет варягам, только и остаётся пожелать успехов».
Да, будет нелегко. Но подавляющее большинство рядовых жителей РД поддерживают федеральные власти.
Одиссей
При всей моей критичности к существующему правительству, почин по очищению Дагестана я полностью поддерживаю.
Важно только, чтобы это не свелось к замене одного клана на другой и новая власть смогла бы сократить коррупцию. Остановить сползание Дагестана к родоплеменной архаике и исламизации и наладить хоть какое-то производство.
Важно только, чтобы это не свелось к замене одного клана на другой и новая власть смогла бы сократить коррупцию. Остановить сползание Дагестана к родоплеменной архаике и исламизации и наладить хоть какое-то производство.
aybolyt678
У меня знакомый, лежит в больнице в Махачкале, говорит ходила комиссия, заходила в каждую палату и спрашивала у каждого на предмет коррупции персонала. В этот день капельницы были бесплатно. Там все насквозь прогнившее, сверху донизу.
Alex66
Пиар акция к выборам президента, жаль не начало 37 года.
Хотя если посадили бы Васильеву, оттолкнули бы от госкормушки Сердюкова, Чубайса, сменили главу правительства, я бы поверил в перемены.
Хотя если посадили бы Васильеву, оттолкнули бы от госкормушки Сердюкова, Чубайса, сменили главу правительства, я бы поверил в перемены.
Недекоммунизированные хорватские МиГи
МО Хорватии направило в Киев служебную ноту, в которой требует возместить ущерб, предоставив Загребу «новые самолёты взамен отремонтированных с низким уровнем качества». В Загребе отмечают, что договор предполагал эксплуатацию МиГ-21 ещё до 2023 года, однако хорватские лётчики констатируют, что после ремонта за штурвал истребителей садиться небезопасно.
МО Хорватии обвинило Украину в подрыве боеготовности страны-члена НАТО
"Укрспецэкспорт" о претензиях Хорватии по некачественному ремонту МиГ-21: Это всё из-за России...
"Укрспецэкспорт" о претензиях Хорватии по некачественному ремонту МиГ-21: Это всё из-за России...
Украина подорвала обороноспособность НАТО, - заявление от хорватского министерства обороны. Украинские элиты, конечно же, выразили недовольство: мол, как это? Ведь доблестная украинская армия уже который год «сдерживает агрессора», давая НАТО дышать полной грудью. Мол, мы тут рубежи альянса обороняем, а хорваты из-за каких чуть неверно подремонтированных недекоммунизированных МиГов претензии выставляют.
Так что, господа хорваты, будете и дальше дискредитировать самое свободное государство Европы, - пожалуются на вас в вашингтонский «арбитраж». А там, глядишь, заставят до истечения суток купить эскадрилью F-35...
Комментарии наших читателей:
Михаил177
НАТОвцы, почаще к Украине обращайтесь, и к вам быстрее белый зверёк придёт.
bratchanin3
Хорваты решили по-дешевке отремонтироваться. Самые хитрые НАТОвцы!
ОВР
Усташи обвинили бандеровцев? Вот уж потеха где, а я уж думал, что всё в этом мире видел, наивный...
svp67
Гроши? Яки гроши?
Хорваты - сепаратюги и жлобы. Денег "неньки" пожалели...
Хорваты - сепаратюги и жлобы. Денег "неньки" пожалели...
Как втянуть партнёров в гонку вооружений?
Замминистра обороны РФ Юрий Борисов посетил Арсеньевскую авиационную компанию "Прогресс" им. Н.И.Сазыкина (Приморский край), в ходе которой заявил, что российские военные хотят получить на вооружение сверхскоростной вертолёт, который сможет развивать скорость до 400 км/ч.
В целях втягивания противника в гонку вооружений, не втягиваясь в неё самим, высказывания представителей МО РФ носят абсолютно верный характер. Кстати, почему всего 400 км/ч? Предлагаем другой вариант заявления:
Российские военные уже близки к получению на вооружение мегаскоростного вертолёта со параметрами по скорости не менее 800 км/ч и потолком высоты «ближний космос». На вертолёт нанесены три слоя масляной краски «Стелс-М», а потому винтокрылая машина остаётся невидимой даже для производителей.
Комментарии наших читателей:
Красноярск
Сколько я на ВО, столько и читаю, что вот-вот, что вот уже "послезавтра", что опытный экземпляр уже полетел! А воз, как говорится...
Komissar 4K
Зря выставили макет, американцы могут украсть. При Сталине такого не было! Ведь это секретная информация!!!
Григорий_45
Иронизируете? у американцев свой скоростной вертолет есть. И далеко не макет. Вполне себе летающий, проходящий испытания S-97 "Рэйдер" от Сикорского. Скорость 440 км/час. И, что интересно – соосник.
Николай Р-ПМ
У МВЗ на Ми-24ЛЛ сформирован НТЗ. Лопасти новой конструкции при старых двигателях и главном редукторе обеспечивали на испытаниях скорость до 400 км/ч.
Камовцы все еще летающей лаборатории (демонстратора) не продемонстрировали. Но при этом любопытно, что заявление Борисова прозвучало в Арсеньеве, на заводе занимаюшимся серийным выпуском ка-52.
Камовцы все еще летающей лаборатории (демонстратора) не продемонстрировали. Но при этом любопытно, что заявление Борисова прозвучало в Арсеньеве, на заводе занимаюшимся серийным выпуском ка-52.
Тариф «пожизненный»?
На официальном сайте парламента Казахстана опубликован текст законопроекта, который предполагает определённого рода изменения в устав Совета национальной безопасности республики. Один из пунктов нового законопроекта касается полномочий главы Совбеза РК и предусматривает пожизненный вариант пребывания во главе этой структуры действующего главы государства Нурсултана Назарбаева.
Пожизненные полномочия на постсоветском пространстве не новость, как и ранее - на советском. При этом полномочия не из разряда полномочий британской королевы, которая отвечает за моду на цвет шляпок для тех, кому за... Тут другое. К чему приводило это «другое» в нашей общей истории, когда последующие руководители могли не только изрядно попинать предшественника как такового, но и «перестроить» всю страну аж до руин, – прекрасно известно. Откровенно: повторений не хотелось бы. Уже наелись на долгие годы вперёд.
Комментарии наших читателей:
Народник
В трёх бывших республиках СССР повторяются ошибки, послужившие причиной гибели СССР. Никак нам ума не набраться. Ну хоть ты тресни.
Горный стрелок
Власть - это очень тяжелая ноша. Чуть дашь слабину - сломает. И ведь сломает душу, а потом уже окружение раздергает на поступки, выгодные какой то из группировок...борьба там идёт постоянная, и баланс интересов элит "при власти" может совершенно не совпадать с пожеланиями народа. Хотя народ в большинстве своём хочет "халявы", как бы он это не маскировал.
михаил3
Проблема системная, и демократия от неё не лекарство. В США правит не президент (разумеется), а олигархическая криптократия. Другой "лидер свободного мира" вообще монархия. В остальных странах четкая дифференциация - кто больше практикует реальную демократию, у того больше проблем. И наоборот. У нас вот пытаются сейчас протолкнуть классический финт, продвигая засланного казачка, при помощи демократических процедур...
Проблема поставлена. Решения ее нет. И у СССР решения тоже не нашлось. Наука, частично допущенная в распределение полномочий власти, дала СССР огромный толчок, и столь же огромный толчок всему остальному миру. Который был вынужден тоже заняться системным совершенствованием процедуры предоставления властных полномочий.
Одолели СССР. Все попытки наладить технику передачи власти "от науки" были немедленно похерены, и крысиная драка снова в фаворе. Успех, елка-палка...
Проблема поставлена. Решения ее нет. И у СССР решения тоже не нашлось. Наука, частично допущенная в распределение полномочий власти, дала СССР огромный толчок, и столь же огромный толчок всему остальному миру. Который был вынужден тоже заняться системным совершенствованием процедуры предоставления властных полномочий.
Одолели СССР. Все попытки наладить технику передачи власти "от науки" были немедленно похерены, и крысиная драка снова в фаворе. Успех, елка-палка...
А разве украинские генералы тупы?
Израильский инструктор ВСУ: «Генералы, с которыми имел «честь» общаться, абсолютно профессионально не пригодны, зачастую крайне тупы. Штабные учения в бригаде, я наблюдаю с восхищением со стороны. Никогда не видел такой слаженной работы штаба, еще и по стандартам НАТО, что в новинку для Украины. Пока не заметил листики с текстом перед каждым офицером»
«Генералы крайне тупы, отношение к солдату унизительное» — израильский офицер о ВСУ
Украинский эксперт рассказал о факторе "преимущества" армии Украины над ВС РФ
В Донбасс прибыли иностранные инструкторы
Глава Минздрава Украины: Есть угроза применения против нас химического и ядерного оружия
Украинский эксперт рассказал о факторе "преимущества" армии Украины над ВС РФ
В Донбасс прибыли иностранные инструкторы
Глава Минздрава Украины: Есть угроза применения против нас химического и ядерного оружия
А почему украинские генералы вот так вот сразу «тупы»? Вовсе нет. Они умны, и ещё как умны. Ведь только по-настоящему умный украинский генерал мог занять стратегически наиболее удачную позицию на нижней полке в парилке, пока украинское войско героически наступало в обратном направлении под Иловайском и Дебальцево. Только умные украинские генералы могут пополнить товарную номенклатуру интернет-магазинов после поставок летального, нелетального и не вполне летального оружия западными партнёрами. Так перемогают!
Комментарии наших читателей:
Volodya
Ну это фсё понятно! Самая сильная армия в Европе, а, возможно, и во всём мире!
Дормидонт
Укровойско очень гибко. В случае очередных ошеломительных звездюлей, всё войско через 24 часа уже чистит польские толчки.
Behemot
Неужто мне это не снится? Чумной барак!
Alex-a832
"Каждый козак сам себе гетьман." В случаи войны растворяемся на просторах необъятной Родины (Украины). Как делать - смотрим видеонаставление инструктора Попандопуло из к/ф "Свадьба в Малиновке".
Ударим детонационным двигателем по санкциям против чиновников!..
В последних числах января вице-премьер Дмитрий Рогозин рассказал отечественной прессе о последних успехах научно-исследовательских организаций. Среди прочих тем он затронул процесс создания реактивных двигателей, использующих новые принципы работы. Перспективный двигатель с детонационным горением уже был доведен до испытаний. По словам вице-премьера, применение новых принципов работы силовой установки позволяет получить значительный прирост характеристик. В сравнении с конструкциями традиционной архитектуры наблюдается рост тяги порядка 30%.
И ещё раз: об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Рогозин - человек, фамилия которого значится во всевозможных санкционных списках. Во всевозможных санкционных списках «партнёров», а эти самые «партнёры» тем не менее используют для реализации своих программ отнюдь не батуты. Что не так? Где хитрый ход? Хотя... Понятно: стратегическое мЫшление – усыпляем бдительность заокеанских друзей, а сами – рррязь, и перспективный двигатель им под нос в качестве ответа на «кремлёвский список». Асимметричненько, в общем...
Комментарии наших читателей:
Лексус
У наших производителей, и всех, кто к ним "примазывается" (имею в виду разномастных чиновников, в т.ч. отдельных губернаторов), к сожалению, вошло в привычку "преждевременно радостно финишировать" задолго до того, когда можно. "Журавль ещё далеко в небе", а они уже все "в слюнях" и перед телекамерами.
Astepanov
Если не "преждевременно радостно финишировать", то гарантированно останешься без финансирования. Поэтому не надо про слюни. Политиканство вокруг любого проекта - неизбежный элемент работы. И Сергею Павловичу, и Туполеву приходилось вышибать бабки, интриговать, доказывать...
Битва на «копьях»
Спецподразделения российской армии вооружат гранатометами СПГ-9 «Копье», которые хорошо зарекомендовали себя в сирийском конфликте.
Российских спецназовцев вооружат гранатометами «Копье»
«Копьё» для спецназа. Гранатомету СПГ-9 нашли новое применение
«Копьё» для спецназа. Гранатомету СПГ-9 нашли новое применение
Судя по всему, это наш ответ американским поставкам «Джавелинов», сами знаете куда... У них – «Копьё», у нас – «Копьё». Чтобы не нарушать, так сказать, военного паритета... И копьеметатели, опять же, подготовлены – так, на всякий случай. Целый рыцарский турнир можно провести...
Комментарии наших читателей:
Владыка Ситх
Он хорошо против укреплений - ДОТов, ДЗОТов, и снайперов. Ну и техники, но техника крайне редко применяется.
svp67
Оружие конечно хорошее и заслуженное, но явно устаревшее и очень тяжелое. Если требуется иметь что то подобное, то стоит обратиться к нашему же РПГ-32 и на его базе создать подобный тип оружия, так мы еще на полвека удержим первенство в этом типе оружия.
Филин
Из-за габаритно-весовых характеристик СПГ-9, допустимо использовать только на подконтрольной территории, или на территории не находящейся под контролем противника, то есть ССО будут выполнять за границей задачи пехоты. Конечно, участие в региональных конфликтах, для ССО - обкатка боем, но просматривается признаки необдуманной экономии финансовых средств, боец спецназа стоит гораздо дороже тысячи СПГ-9, дайте ему достойное оружие, а если деньги на разработку отмыли и украли, то "воровской власти" необходимо СПГ-9 вооружать ОМОНы, СОБРы и части Росгвардии.
Факт налицо
Москву поставили перед фактом: второй турецкий конвой в поддержку «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра», запрещена в России) стал первым итогом «Сочинского конгресса», полагает обозреватель Е. Даманцев.
Гневные эмоции и недопонимания у обозревателя вызывает военно-политическая ситуация в региональной связке: Россия — Сирия — Турция. По мнению Даманцева, Турция «заслуживает как минимум хорошей дипломатической трёпки», а как максимум — «силовой демонстрационной акции и выдворения из списка участников Конституционной комиссии, сформированной в рамках сочинского Конгресса сирийского национального диалога, проведённого 29 и 30 января 2018 года». По мнению автора, Турция недоговороспособна.
Москву ставят перед фактом. 2-й турецкий конвой в поддержку «ан-Нусры» как первый итог «Сочинского конгресса»
Стоит упомянуть и заявление Ильнура Чевика, старшего политического советника президента Эрдогана. В интервью ливанскому изданию AMN он заявил об «отсутствии планов по передаче кантона Африн сирийским правительственным войскам после зачистки региона от курдских Отрядов народной самообороны — YPG».
Таким образом, Анкара открыто демонстрирует пренебрежение к нормам международного права и на дипломатическом уровне, и на военном.
Комментарии наших читателей:
Titsen
Это, брат, политика. Большая политика!
XII легион
Это точно. И большие деньги. А российская армия — расплачивайся за них кровью.
Ботановед
Я балдею от уровня дискуссии. Вы что, предлагаете России взять на себя полную ответственность за защиту Сирии от всех и вся? Ну, так мы завтра будем воевать с США, Израилем и Турцией, а до кучи и с СА. Вам это так интересно — обеспечивать защиту Сирии и Ирана нашими жизнями? И ответьте мне на глупый вопрос: а на …? Что вы хотите в Сирии такого интересного поиметь, что оправдывает гибель наших ребят и войну в эпицентре этого змеиного клубка? Понты дороже жизни?
Berkut24
Вроде всё так, если глядесть на ситуацию упрощённо… Но на самом деле это всего лишь эпизод в гораздо большем сражении. Идлиб - это кусочек гадюшника. Остальная его часть — это и Сирия, и Ирак, и Турция, и союзники США по всему Ближнему Востоку, и базы американцев, и много чего ещё. В этой войне все союзники и враги временные. Никому нельзя доверять до конца, ни с кем нельзя ссориться до конца, ибо это всё материал для достижения своих целей. А вот какие это цели для руководства России — очень интересный вопрос. Я, например, не исключаю, что основная цель — это Турция, которая контролирует проливы, и в ближайшее время (пока) будет контролировать нефте- и газоперетоки не только наши, но и наших конкурентов. В настоящее время руководство России активно помогает туркам ссориться с НАТО и ЕС, потакает Эрдогану в развале армии и внутриполитической стабильности Турции и спокойно смотрит на то, как турки тратят свои ресурсы на внутрисирийские разборки. Я думаю, что Тартус и Хмеймим — это на самом деле наш актив не для Сирии, а для Турции. И всё это было бы невозможно без ещё одного ключевого актива — Крыма.
В такой игре жертвы временных союзников, как и временных противников, вторичны. И своих жертв избежать сложно. Но ломать всю стратегию из-за, извините за жестокость, естественных и неизбежных в таком гадюшнике потерь, неправильно.
Проигравшим в этой войне придётся платить за всё, надеюсь, что и за слёзы по нашим ребятам. Победитель тоже будет тотальным. Я не верю, что по результатам того, что мы сейчас видим, всё и вся останутся на своих местах, в своих границах и в своих блоках.
В такой игре жертвы временных союзников, как и временных противников, вторичны. И своих жертв избежать сложно. Но ломать всю стратегию из-за, извините за жестокость, естественных и неизбежных в таком гадюшнике потерь, неправильно.
Проигравшим в этой войне придётся платить за всё, надеюсь, что и за слёзы по нашим ребятам. Победитель тоже будет тотальным. Я не верю, что по результатам того, что мы сейчас видим, всё и вся останутся на своих местах, в своих границах и в своих блоках.
Медведь бурый, медведь белый
Только у России есть достаточное количество ледоколов для сопровождения любых транспортов, которым нужно пройти через периодически замерзающие воды Арктики. А ведь там, в Арктике, находится, по предположениям, более 1/5 неразведанных запасов нефти и газа. Русские, а за ними и китайцы могут вытеснить Соединённые Штаты из Арктики. Значит, нужно за Арктику «бороться». К этому призывают Белый дом иные эксперты.
Страшилки о России, которая намерена в сговоре с китайцами «милитаризировать», а то и «завоевать» Арктику, могут рассказывать как раз господа западные милитаристы, которым выгодна сама гонка вооружений.
Ядерная война из-за богатств Арктики, кто бы её ни начал, стала бы последней войной в истории человечества. История этого самого человечества закончилась бы в первые же дни этой войны.
Комментарии наших читателей:
Теренин
Если реально будут выполняться требования "Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года" (утв. президентом РФ 19 сентября 2017 г.), то тогда, как говорят китайцы, "всё будет решаться посредством «дружеских консультаций».
ul_vitalii
Кто раньше встал, того и тапки. Закон общежития.
Rey_ka
Ну, если раньше точкой отсчёта был 1913 год, то сейчас "падение Берлинской стены". Пора искать документы по Аляске.
Никакой конспирологии, господа
Визит глав трёх российских спецслужб (СВР, ФСБ и ГРУ) в США — событие беспрецедентное. Официальные лица с обеих сторон объясняют всё задачами борьбы с терроризмом.
Конечно, обсудить «борьбу с терроризмом» Вашингтон и Москва могли бы и тихо, без шума прессы. А этот визит стал прямо-таки демонстративным. Трое полетели в Штаты рейсовыми самолётами, отмечает обозреватель В. Каменев. И посол Антонов вдобавок обратил внимание американской общественности на этот визит, чтобы придать ему соответствующий вес.
С другой стороны, если отбросить флер конспирологии, возникает здравый вопрос: а почему бы не принять борьбу с терроризмом за истину? Зачем искать двойное дно там, где его нет?
В Сирии военные американской коалиции и военные России находятся довольно близко, а террористы «ИГ» (запрещено в РФ) являются угрозой общей и для России, и для государств Запада. О терактах в Европе и США все, наверное, слышали. Также слышали все и о постоянном перемещении боевиков с Ближнего Востока или с севера Африки в Европу. Наконец, мог обсуждаться вопрос Афганистана: американцы не раз заявляли (пренебрегая аргументами), что русские вооружают там «Талибан» (запрещён в РФ).
Открытый же визит был нужен для того, чтобы противники Трампа вновь не завели свою пластинку об «агенте Путина» в Белом доме.
Комментарии наших читателей:
Victor_B
Какой-то странный визит… Простая логика здесь бессильна! Остаётся только конспироложество. А вот с этим будет зело густо!
Познающий
Судя по всему, главы ФСБ, СВР, ГРУ сделали американцам такое предложение, от которого ну никак нельзя отказаться… Ведь Госдепартамент не стал применять новые санкции к российским производителям вооружений и их контрагентам, да и с вводом санкции против госдолга России решили повременить, сославшись на возможные ощутимые потери самих США.
karabas-barabas
Любят люди тут конспирологией заниматься, ладно в комментариях, но статьи ведь такие… На самом деле на данный момент военнослужащие РФ и США находятся рядом, и их самолёты бомбят тоже рядом, к тому же удавка вокруг ИГИЛа затягивается, и тысячи исламистов стран СНГ и Европы ломятся в безопасность, конечно, по возможности, назад. Известно далеко не о всех, и у разных ведомств, как у российских, так и американских — различная информация. Опасность терактов по прибытии исламистов сильно возрастёт, и это надо пресекать, без обмена инфой можно много проворонить. По-моему Трамп решил серьёзно за исламистов взяться, что видно по его действиям. Пакистан уже послан подальше, и как раньше (миллиарды, а взамен двойная игра) у пакистанской власти не получится. Для эффективной борьбы против исламизма нужно более тесное сотрудничество с Россией и доверие глав ведомств, личное знакомство.
Почему Россия так важна в этом вопросе? Из-за Северного Кавказа (в основном, но не только, везде по РФ растёт приток к ваххабитам из мусульманских диаспор). Откуда самые радикальные и опасные исламисты идут — это США на себе почувствовали в Детройте. Но и в общем, в такое напряжённое время такая встреча может очень много повлиять на некое ослабление агрессивной, военной риторики и всяких провокаций.
Почему Россия так важна в этом вопросе? Из-за Северного Кавказа (в основном, но не только, везде по РФ растёт приток к ваххабитам из мусульманских диаспор). Откуда самые радикальные и опасные исламисты идут — это США на себе почувствовали в Детройте. Но и в общем, в такое напряжённое время такая встреча может очень много повлиять на некое ослабление агрессивной, военной риторики и всяких провокаций.
Итуруп — не «северная территория»
Российский премьер-министр Д. Медведев своим указом разрешил Минобороны РФ разместить военные самолёты на Итурупе — одном из островов, из-за которого у Японии идёт «спор» с Россией. Заграничные аналитики считают, что Кремль «растоптал» мечту японцев о «возвращении» хотя бы части Курильских островов.
Забавно, отметим, что совсем недавно, в конце января 2018 г., прямо-таки в преддверии медведевского указа, японский премьер-министр Синдзо Абэ в очередной раз заявил о больших возможностях российско-японских отношений, по привычке свернув на «территориальный вопрос». «Мы будем углублять японско-российские связи, ещё более продвигая план сотрудничества по восьми направлениям, совместную хозяйственную деятельность на четырёх северных островах. […] Решив территориальный вопрос, мы заключим мирный договор с Россией».
Теперь-то понятно, что Токио предпочитает «углублять» не японско-российские связи, а японско-американские. Что и вызывает противодействие в виде указов Д. Медведева. Противодействие логичное, поскольку Москва постоянно заявляет о том, что вопроса о принадлежности южных Курильских островов не существует: он закрыт. Обсуждать же суверенитет России смысла нет.
Нынешняя позиция Кремля известна не только в России, но и в Японии. Наверняка кое-что об этом слышал и Синдзо Абэ. Вот она: по итогам Второй мировой войны острова Курильской гряды вошли в состав СССР. Российская Федерация — правопреемник СССР. Точка.
Комментарии наших читателей:
Познающий
Ну наконец-то Медведев разогнал стоящий столько лет над Курилами туман неопределённости…
kenig1
То есть размещение "Балов", "Бастионов", ПВО было туманом, а "кремень" Медведев, изменив на бумаге предназначение аэродрома, что-то разогнал? Бумага, как говорится, всё стерпит.
сибиралт
Медведев разрешил главнокомандующему использовать гражданский аэродром? И кто в это поверит? Выборы на носу, однако.
татарин 174
А при чём тут выборы? Любое правительство, если оно не посажено у власти врагами, как это есть на Украине, будет защищать территории своего государства. Так что Медведев в этом прав, к этому ситуация с нагнетанием истерии против нас обязывает.
Положение дел «просто ужасно»
Согласно экспертному докладу Мюнхенской конференции по безопасности, сегодня вероятность войны Европы с Россией выросла. Евросоюз и Россия стоят «на краю». Состояние дел «просто ужасно», сетуют эксперты.
На конференции США представят министр обороны Джеймс Мэттис, советник президента по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер, двенадцать сенаторов и др. персоны. ЕС представят глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и несколько еврокомиссаров. Из Великобритании прилетит премьер-министр Тереза Мэй. Впервые на Мюнхенскую конференцию приедет израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
В рамках мероприятия запланирована встреча в «нормандском формате», посвящённая урегулированию конфликта на востоке Украины.
Быть может, обсуждая в неформальной обстановке наболевшие темы, основные стороны, то есть Евросоюз и Россия, всё-таки найдут способ отойти от страшного «края»?
Комментарии наших читателей:
рюрикович
Опасность — это когда тебе угрожают. Угрожает кто-то на стороне, а не ты сам утверждаешь, что тебе угрожают, когда вокруг тишина. Население Евросоюза и совокупный военный бюджет этой клоаки несопоставимы с "агрессивной" Россией не в пользу последней. Вопрос: КАК намного более слабый может угрожать сильному? Как, Карл???
samarin1969
НАТО продвигает свои дроны, базы и "инструкторов" к южным субъектам РФ и кричит про вызывающую политику РФ. Лаврову пора вспомнить, что дипломатия — это не только умение красиво идти на уступки.
ЛИХОй
Европа и Россия испокон веку стоят на краю. Но! От тайги до британских морей Красная Армия всех сильней!
Тысячи англичан скоро погибнут…
Приступ истерии случился у британского политического истеблишмента. Шумиха была поднята с подачи новоизбранного главы британского оборонного ведомства Гэвина Уильямсона, который в интервью ежедневнику «The Daily Telegraph» сделал резонансное заявление о «гибели тысяч граждан Туманного Альбиона от грядущего удара ВС России по инфраструктурным и энергетическим объектам».
Для пущей серьёзности картины Уильямсон сослался на некие фотографии от британской армии и военной разведки (Defence Intelligence), якобы запечатлевшие «подозрительную разведывательную активность русских близ английских электростанций», а также указал, что российская сторона (очевидно, речь шла о подводной компоненте флота) исследует архитектуру и компьютеризированные пункты управления энергетических веток, связывающих островное государство с Западной Европой. По завершении интервью он подытожил, что «ВС России готовят кибератаку или ракетный удар» по вышеуказанным объектам.
Подобные истерические припадки случаются с лондонскими деятелями регулярно. Возникает вопрос: чего ещё ожидал мистер Уильямсон после разведывательных полётов самолётов стратегической радиоэлектронной разведки RC-135V/W «Rivet Joint» в нескольких десятках километров от важнейших радиотехнических узлов Западного военного округа, расположенных в Калининградской и Ленинградской областях? Более того, заявления Уильмсона не могут не вызывать откровенного смеха на фоне сохраняющейся зависимости Великобритании от российского газа.
К примеру, за 2016 год конечные потребители в Британии получили около 4 млрд. куб. м. российского газа через дочернюю компанию «Gazprom Marketing & Trading». Россия отлично ознакомлена со всеми особенностями архитектуры данной коммуникации, «исследовать» ничего не нужно.
Наконец, Россия торгует, а не атакует. Просто на Западе стало модным придумывать страшилки, потом верить в них, а затем строить на выдумках возбуждающие политические «заявления», украшая их художественными пассажами о «гибели тысяч граждан Туманного Альбиона от грядущего удара ВС России».
Комментарии наших читателей:
Графова Ирина
Нельзя сбрасывать со счётов и тот факт, что Британия строит, эксплуатирует и применяет авианосцы уже 100 лет как. А опыт — это такая штука, его не пропьёшь… Так что игра в цифры и характеристики — это ещё не всё…
АМГ — это комплекс, где все его составляющие должны работать как единое целое. Что, опять-таки, достигается опытом и выучкой. Думается, что с последним у бриттов тоже всё в порядке…
АМГ — это комплекс, где все его составляющие должны работать как единое целое. Что, опять-таки, достигается опытом и выучкой. Думается, что с последним у бриттов тоже всё в порядке…
andrey kakayaraznytsa
Только одно: на кой РФ вообще мелкобритания? Скорее уж, РФ должны заботить четыре подлодки, а не непонятно зачем построенные без самолётов две огромные калоши, что из флота там боеспособно, вообще большой вопрос, а истерия, как и у шведов, — денег выбить.
Иванов ИВ
У Британии ещё остался комплекс "владычицы морей"… Задача России — сделать так, чтобы воспоминание об этом у них вызывало диарею… И тогда им будет не до воплей…
Экспроприация экспроприаторов по-английски
В российских СМИ широко комментируют поездку в Лондон претендента в кандидаты на пост президента России от «Партии Роста» Бориса Титова. Титов — уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей и сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Оказывается, в Лондоне г-н Титов встречался с беглыми российскими предпринимателями, а по её итогам передал президенту России список бизнесменов, якобы желающих вернуться на родину вместе с вывезенными в Лондон капиталами. Поговаривают, что иных и вправду заинтересовала идея вернуться к родным берегам. Есть сведения, что договорились об обсуждении этой темы: кто вернётся, на каких условиях и какие капиталы в Россию привезёт.
Британия решила прибрать себе капитал, пришедший в Лондон из России
Москва: "Чичваркин и другие, домой..."; Лондон: "А кошельки их я попрошу остаться"
Москва: "Чичваркин и другие, домой..."; Лондон: "А кошельки их я попрошу остаться"
Впрочем, не тут-то было. Зря, что ли, британские власти предоставляли политическое убежище российским олигархам, нечистым на руку банкирам и прочим сомнительным предпринимателям? Как полагает аналитик Г. Грановский, пришло время платить за гостеприимство. И средство для этого уже введено в закон.
В Великобритании узаконено понятие «богатство необъясненного происхождения». Под него подпадают финансовые средства на банковских счетах, принадлежащие иностранцам компании, замки, дома, квартиры, драгоценности, произведения искусства и разные другие ценности. И теперь, если имеется решение суда, все эти активы могут быть… национализированы! И, разумеется, российский капитал скоро окажется главным объектом британской финансовой экспроприации.
Комментарии наших читателей:
Балу
Кто бы сомневался, вполне ожидаемо и предсказуемо.
Гаишник тормозит «Запорожец» и строго так: «Вы нарушили! Предъявите ваши деньги!»
Гаишник тормозит «Запорожец» и строго так: «Вы нарушили! Предъявите ваши деньги!»
сибиралт
Россия ещё при Ельцине отказалась подписываться за п. 20 Конвенции по борьбе с коррупцией. Не стали подписывать и при Путине. Только потому, что, согласно ей, отъём средств наступает в случае, если лицо не может доказать источник обогащения или расходов, превышающих заявленный доход. Практически на всех "беглецов" в России имеются уголовные дела и куча потерпевших. Но Титов решил всех их отмазать от правосудия, используя свои полномочия омбудсмена при президенте.
Стропорез
Не совсем так. Вот пример: в Швейцарии были арестованы порядка 70 млн. енотов, принадлежащие некой гражданке Скрынник, бывшему министру с/х РФ. Швейцарцы отправили запрос, а российская сторона от сотрудничества по данному делу отказалась.
Kars
Мне, в принципе, их не жалко. Было бы, конечно, неплохо, чтобы как-то отсудить деньги в пользу государства, где их украли) Но, зная англичан и судьбу золота российского императора, скажу: это получится вряд ли))
Она не распадётся
Перемен при Путине не будет. У Путина всё будет хорошо, он умрёт своей смертью. Но потом начнётся в стране оттепель, и Россия распадётся на куски. Таков тяжкий путь к воскресению. Об этом рассказывает писатель и журналист С. Лойко.
После Николая І, который держал Россию в ежовых рукавицах, был Александр ІІ с его отменой крепостного рабства. После Сталина возник Хрущёв с его знаменитой «оттепелью». Вот и после Путина грянет «колоссальная оттепель, выйдут из тюрьмы все политические заключённые, абсолютно все». Однако потом… «Россия развалится на части. Чтобы воскреснуть от тысячелетнего сна, от тысячелетнего кошмара, от тысячелетнего рабства, чтобы выжить, Россия должна умереть», — цитирует журналиста Лойко российский сайт «ИноСМИ»
Другой журналист, британец Ш. Уокер, к этому добавляет в «The Guardian» следующее: Путин не любит принимать решения сегодня и предпочитает откладывать их на завтра.
Что до российских «элит», то они ужасно всем этим напуганы…
Очевидно, мнения самых разных аналитиков и журналистов, наблюдающих за Россией и за её выборами, сходятся в одном: в марте 2018 года снова будет избран Путин, и едва ли что омрачит его правление. Всё будет так же, как было и раньше: ноль перемен, стабильность, отсутствие каких-либо реальных программ развития и много слов, за которым кроется нечто «очень расплывчатое».
Однако ситуация резко переменится в 2024 году, когда Путин не пойдёт на новый президентский срок. И вот этого-то года и пугаются те, кого авторы иностранных материалов называют российской элитой. Вроде как без Путина уже и России не будет. По крайней мере, прежней России. Об этом говорят и противники Кремля, и сторонники. Говорят и либералы, и монархисты, и лица из числа «центристов».
Неужели Россия настолько слаба, что держится на одном человеке? Едва ли. И примеры, которые привёл Лойко об «оттепелях», неубедительны уже потому, что ни при Александре II, ни при Хрущёве страна не распалась.
Комментарии наших читателей:
Мар.Тира
«Неужели Россия настолько слаба, что держится на одном человеке? Едва ли».
Вот это правильно! Всё должно держаться на системе. Но пока у нас она не очень хорошая и жизнеспособная. На одной внешней угрозе далеко не уедешь. И народ от этого лучше жить не станет. А вот создавать себе проблемы, а потом героически их преодолевать, — это уже в наших традициях.
Вот это правильно! Всё должно держаться на системе. Но пока у нас она не очень хорошая и жизнеспособная. На одной внешней угрозе далеко не уедешь. И народ от этого лучше жить не станет. А вот создавать себе проблемы, а потом героически их преодолевать, — это уже в наших традициях.
Tatanka Yotanka
Здесь мало людей против Путина как президента, скорее, они против им выстроенной либеральной системы и окружения и смотрят немного вдаль: что же будет после него? И они уже не верят, что могут быть кардинальные перемены в следующий срок, либеральное правительство ведь никуда не денется. Нет идеологии, образование всё хуже, телеэкран успешно забивает мозги об обществе потребления, семибанкирщина Ельцина вполне может перейти в стоолигарщину… Кто даст гарантию, что будущий гарант (которого на замену пока не видно) не повернётся к Западу, а упование на ВПК и армию легко превратится в сокращение финансирования (каковое желание демонстрирует экономический блок). Живём же по ельцинской (американской) конституции, значит, будет всё по закону. Даже Сталин всячески подчёркивал ведущую роль партии в руководстве, и она худо-бедно соответствовала. Здесь же как говорят: одноручное управление… Активно ругающие и сторонники, которые ждут, что, может, как-нибудь изменится и рассосётся с такой системой, могут после шести лет оказаться на одной стороне, что, скорее всего, и случится.
vladimirvn
Как только Путин уйдёт, Дмитрий Анатольевич быстро переместится в преподавательскую аудиторию И будет жить долго и счастливо, а потом напишет мемуары. А Крым останется в России. После Путина будет его ещё более жёсткий преемник.
Автор: Алексей Володин, Олег Чувакин
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти