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Венгрия "ветировала" заседание комиссии с Украиной в НАТО
В Североатлантическом альянсе не подтвердили готовности к проведению заседания комитета Украина-НАТО. Ранее такое заседание намечалось на 14 (или 15) февраля, однако после консультаций внутри непосредственно западного военного блока, вопрос проведения заседания комитета повис в воздухе. Как сообщает издание «Европейская правда», Венгрия применила право вето и заблокировала переговоры с Украиной.
В штаб-квартире НАТО подтверждают информацию о том, что в календаре Североатлантического альянса на ближайшее время нет назначенных заседаний с участием украинских партнёров.
Такие новости поступают из Брюсселя на фоне анонсированной поездки в штаб-квартиру НАТО министра обороны Украины Степана Полторака. Полторак ранее объявил, что намерен выехать в столицу Бельгии «для обсуждения евроатлантической интеграции Украины». С кем именно теперь будет обсуждать вопросы евроатлантической интеграции г-н Полторак после применения Венгрией права вето, не сообщается.
Напомним, что ранее официальный Будапешт заявил, что будет блокировать любые контакты Украины с ЕС и НАТО до тех пор, пока Киев не пересмотрит закон «Об образовании», который предписывает фактическую ликвидацию обучения в школах Украины на языках национальных меньшинств.
В штаб-квартире НАТО подтверждают информацию о том, что в календаре Североатлантического альянса на ближайшее время нет назначенных заседаний с участием украинских партнёров.
Такие новости поступают из Брюсселя на фоне анонсированной поездки в штаб-квартиру НАТО министра обороны Украины Степана Полторака. Полторак ранее объявил, что намерен выехать в столицу Бельгии «для обсуждения евроатлантической интеграции Украины». С кем именно теперь будет обсуждать вопросы евроатлантической интеграции г-н Полторак после применения Венгрией права вето, не сообщается.
Напомним, что ранее официальный Будапешт заявил, что будет блокировать любые контакты Украины с ЕС и НАТО до тех пор, пока Киев не пересмотрит закон «Об образовании», который предписывает фактическую ликвидацию обучения в школах Украины на языках национальных меньшинств.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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