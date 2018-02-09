23:47 09 февраля
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Венгрия "ветировала" заседание комиссии с Украиной в НАТО

В Североатлантическом альянсе не подтвердили готовности к проведению заседания комитета Украина-НАТО. Ранее такое заседание намечалось на 14 (или 15) февраля, однако после консультаций внутри непосредственно западного военного блока, вопрос проведения заседания комитета повис в воздухе. Как сообщает издание «Европейская правда», Венгрия применила право вето и заблокировала переговоры с Украиной.

В штаб-квартире НАТО подтверждают информацию о том, что в календаре Североатлантического альянса на ближайшее время нет назначенных заседаний с участием украинских партнёров.

Венгрия "ветировала" заседание комиссии с Украиной в НАТО



Такие новости поступают из Брюсселя на фоне анонсированной поездки в штаб-квартиру НАТО министра обороны Украины Степана Полторака. Полторак ранее объявил, что намерен выехать в столицу Бельгии «для обсуждения евроатлантической интеграции Украины». С кем именно теперь будет обсуждать вопросы евроатлантической интеграции г-н Полторак после применения Венгрией права вето, не сообщается.

Напомним, что ранее официальный Будапешт заявил, что будет блокировать любые контакты Украины с ЕС и НАТО до тех пор, пока Киев не пересмотрит закон «Об образовании», который предписывает фактическую ликвидацию обучения в школах Украины на языках национальных меньшинств.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 25

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  1. Гигант мысли Сегодня, 12:33
    Венгрия выполнила чётко своё обещание ветировать все потуги Украины по вступлению в НАТО и ЕС.
    Гигант мысли
    1. сибиралт Сегодня, 12:40
      Вето Венгрии лишь довесок к невозможности вступления Украины в НАТО. Но это уже четкая антиукраинская позиция. winked
      сибиралт
      1. Shurik70 Сегодня, 13:13
        США, конечно, хотели бы территорию для баз НАТО на Украине. Но прикинули, сколько денег пришлось бы вложить (учитывая, что 95% разворуют) поняли, что не потянут. А Венгрия - это так, отмазка - "извините, но у нас демократия". Наверно, монетку кидали, кому ярым антиукраинцем быть.
        Shurik70
    2. Kars Сегодня, 12:51
      Венгрия наверно единственная страна которая хоть и опосредовано заботится о русскоязычном населении Украины.
      Kars
      1. Kurare Сегодня, 14:18
        Цитата: Kars
        Венгрия наверно единственная страна которая хоть и опосредовано заботится о русскоязычном населении Украины.

        Венгрия заботится о своих интересах и о интересах венгров. И их поведение как раз продиктовано поведением украинских властей на Западной Украине по отношению к этническим венграм.
        Вообще, Орбан - мужик! Своих в беде не бросит, ЕС ко всем чертям пошлёт, если те пытаются что-то протолкнуть, что не соответствует интересам Венгрии (беженцы), теперь вот в НАТО свое вето. hi
        Kurare
      2. borovik Сегодня, 16:49
        Если бы ещё подпрягся президент Чехии Земан - думаю проблемы с вступлением Украины в НАТО были бы решены
        borovik
    3. Монос Сегодня, 13:10
      Укропов постепенно приучают гадить под себя, не разбрасывая своё дерьмо вокруг.
      Монос
    4. Chertt Сегодня, 13:47
      Чтож протоукрам так не везет с соседями. Они такие белые и пушистые, а вокруг сплошные вороги
      Chertt
  2. Венд Сегодня, 12:34
    Венгры выполняют обещанное. Блокируют Украину. Это уже интересно.
    Венд
    1. 210окв Сегодня, 12:36
      Остаётся полторашке спускать шаровары и подходить задом к мадьярами
      .
      210окв
      1. Васян1971 Сегодня, 19:56
        Цитата: 210окв
        Остаётся полторашке спускать шаровары и подходить задом к мадьярами
        .

        Смысла нет. Поматросят и бросят.
        Васян1971
    2. iouris Сегодня, 12:55
      Цитата: Венд
      Венгры выполняют обещанное. Блокируют Украину.

      "Блокировать" Украину можно только из Москвы. Это условие существования России. Украина существует, пока существует РФ.
      iouris
      1. Венд Сегодня, 13:02
        Цитата: iouris
        Цитата: Венд
        Венгры выполняют обещанное. Блокируют Украину.

        "Блокировать" Украину можно только из Москвы. Это условие существования России. Украина существует, пока существует РФ.

        Какая у нас мощная страна, держим за яйца весь мир laughing
        Венд
  3. влад66 Сегодня, 12:36
    Готовься Венгрия к суровым санкциям Украины. Да молодцы венгры отстаивают права своих земляков на чужбине. yes
    влад66
    1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 16:59
      Одна Венгрия может так поставить Украину в позу бегущего египтянина и грязно надругаться, что незалежной и не присниться в кошмаре. А если другие европейские страны подтянутся, то вообще хана. Польше и Чехии свидомые и так уже сильно надоели.
      Генерал Песчаных Карьеров
  4. Egorovich Сегодня, 12:37
    Вот и останется хохлостан "нечленомНАТО" до конца дней своих, пока не вернут его в состав Российской Империи.
    Egorovich
  5. LSA57 Сегодня, 12:38
    Напомним, что ранее официальный Будапешт заявил, что будет блокировать любые контакты Украины с ЕС и НАТО до тех пор, пока Киев не пересмотрит закон «Об образовании», который предписывает фактическую ликвидацию обучения в школах Украины на языках национальных меньшинств.

    никогда они его не пересмотрят. что с воза упало, то не вырубишь топором
    LSA57
  6. x.andvlad Сегодня, 12:38
    Ах, какая нехорошая, эта самая Венгрия! А, ата-та от д. Сэма?
    x.andvlad
  7. КВУ-НСвД Сегодня, 12:48
    Венгрия "ветировала" заседание комиссии с Украиной в НАТО
    У Орбана слова не расходятся с делом . Сказал -будем Украину гнобить в Европе из-за закона об образовании и гнобит - таки . Мужик сказал - мужик сделал
    КВУ-НСвД
  8. Лелёк Сегодня, 13:04
    Полторак ранее объявил, что намерен выехать в столицу Бельгии «для обсуждения евроатлантической интеграции Украины».
    Для Руины это - напрасно потраченные деньги. "Баталеру" Полтораку будет предложено потерпеть лет 25, а пока подкинут "инструкторов" с методичками, как подольше поддержать костёр на границе с Россией. НАТО интересуют только территория Руины (как плацдарм) и её "мясо". Жаль, что эта истина никак не доходит до половины населения "залежной". fool
    Лелёк
  9. demo Сегодня, 13:07
    Вот Украина вляпалась, так вляпалась. Венгры с них с живых не слезут. Мадьяры - это погонористей поляков будут.
    Приходилось общаться в советское время с летаками из ВНР. Пендитные, до невозможности.
    demo
  10. andrewkor Сегодня, 14:31
    России надо поучиться у Венгрии ,как надо отстаивать интересы государства,а не только интересы Гаспрома в Сирии!!!
    andrewkor
  11. faterdom Сегодня, 14:34
    Мадьяры вообще-то жесткие ребята. Жаль что "жандарм Европы" Николай I по каким-то идиотским идеологическим причинам в 1848 году спас от крушения Австро-Венгрию, подавив венгерское национальное восстание против Вены. За что Австро-венгры нас "отблагодарили" практически моментально, уже в Крымскую войну 1855года.
    faterdom
  12. Лексус Сегодня, 17:48
    Жадный до халявы свидомый хуже незваного гостя. Потому и шарахаются от них, как чёрт от ладана.
    Лексус
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