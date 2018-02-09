23:42 09 февраля
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Мэттис: США не намерены выводить свои войска из Манбиджа по требованию Турции

США не намерены уступать давлению Турции, требующей вывести американские подразделения из сирийского Манбиджа. Об этом заявил в четверг журналистам глава Пентагона Джеймс Мэттис, отвечая на соответствующий вопрос.

Что касается давления Турции (на США) в отношении Манбиджа, то ситуация не изменилась. Мы с понимаем относимся к тревоге, которую испытывает Анкара (в отношении курдских отрядов в Сирии). Но сейчас наша цель - оказывать давление на группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ ), продолжать военную кампанию против боевиков
- заявил Мэтисс

Мэттис: США не намерены выводить свои войска из Манбиджа по требованию Турции



По словам Мэттиса, США "обеспокоены" тем, что боевые действия Турции в сирийском Африне "отвлекают внимание от борьбы с ИГ".

Мы взаимодействуем с Турцией по вопросам, касающимся обеспечения ее безопасности, в отношении которых она испытывает законную тревогу
- продолжил глава Пентагона -
Турция - наш союзник по НАТО, и мы обсуждаем с ней эти вопросы на всех военных уровнях. Я увижу их министра обороны в Брюсселе на следующей неделе


Высказывания министра обороны распространила пресс-служба Пентагона.

Генштаб ВС Турции объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) и партии "Демократический союз" в районе Африн, где проживают порядка 1,5 млн сирийских курдов.

Президент Турции Тайип Эрдоган уже несколько раз заявлял, что эта операция может распространиться на Манбидж, находящийся под контролем СДС, и настоятельно рекомендовал США вывести оттуда свои подразделения. Турция не скрывает своего недовольства поддержкой Соединенными Штатами сирийских курдов. Она считает, что Вашингтон совершает ошибку, поставляя вооружение отрядам СНС. Анкара ассоциирует эти формирования с Рабочей партией Курдистана, которую причисляет к разряду террористических группировок, и утверждает, что полученное ими американское оружие может быть направлено в конечном итоге против Турции, передает ТАСС

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 21

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  1. юра харламов Сегодня, 12:37
    Мешки зачётные.прибухнуть любитель
    юра харламов
    1. влад66 Сегодня, 12:41
      Но сейчас наша цель - оказывать давление на группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ ), продолжать военную кампанию против боевиков

      И грабить Сирию и Ирак, это мэттис не озвучил. yes
      влад66
      1. Logall Сегодня, 12:57
        Влад, как ты можешь..? Это не грабёж, это - демократия!
        Цитата: влад66
        грабить Сирию и Ирак

        Принести демократию... А за неё нужно платить! yes
        Logall
        1. влад66 Сегодня, 14:04
          Цитата: Logall
          Влад, как ты можешь..? Это не грабёж, это - демократия!
          Цитата: влад66
          грабить Сирию и Ирак

          Принести демократию... А за неё нужно платить! yes

          Ясен пень,платить и каятся. yes
          влад66
      2. Ратник с пулеметом Сегодня, 13:11
        просто наглые твари,которым давно пора башку свернуть,другого они не понимают am
        Ратник с пулеметом
      3. Гигант мысли Сегодня, 13:32
        Их, гадюк таких никто в Сирию и не приглашал, сами нагло влезли на чужую территорию и ещё чего-то выкобениваются.
        Гигант мысли
        1. МИХАН Сегодня, 18:20
          США не намерены выводить свои войска из Манбиджа по требованию Турции

          Мне очень нравится такое заявление госдепа..! А помните мужики , как нас стравливали с Турцией ? Да и сейчас постоянно пытаются..
          Вы только представьте Турция (член нато) ,пытается выдавить США (главу нато) из Сирии и Ближнего востока! А ведь там русские окопались и стоят насмерть..А мы для НАТО потенциальные противники!
          Вот такие дела идут в танковых войсках..хе хе
          МИХАН
  2. Лелёк Сегодня, 12:50
    Эти турецко-американские "междусобойчики" (ИМХО) не что иное, как поиск причин не уходить с сирийской земли. И те, и другие не приглашались правительством САР, но заточены на свои протектораты в 1/3 страны. И те, и другие - хищные гиены, а эти звери иногда дерутся нАсмерть за тушку падали. yes
    Лелёк
    1. masyanya Сегодня, 12:58
      Лев, приветик! love
      Цитата: Лелёк
      как поиск причин не уходить с сирийской земли

      так, этих тараканов не выкуришь!!! и дуст не поможет...
      masyanya
      1. Logall Сегодня, 12:59
        Цитата: masyanya
        дуст не поможет...

        Только свинец!
        Привет, дружище!
        Logall
        1. masyanya Сегодня, 13:02
          Цитата: Logall
          Привет, дружище!

          love
          masyanya
      2. Лелёк Сегодня, 13:20
        Цитата: masyanya
        так, этих тараканов не выкуришь!!! и дуст не поможет.


        День добрый, Марина.
        Сменили никнейм? По сути Вашего поста выскажу своё мнение. Тут вина нашей стороны. В самом начале "горизонта событий" Россия проявила слабость и пошла на сговор с США и Турцией. А это ребята такие, дал слабину и они уже на шее и норовят выставлять свои приоритеты, хищники одним словом. И, когда их оружие и солдаты находятся на теле Сирии, прогнать их проблематично, учитывая их недоговороспособность. Ну, не начинать же 3-ю мировую. Асад должен действовать "на земле" и в ООН.
        Давно не дарил Вам картинок, ловите:

        Лелёк
        1. masyanya Сегодня, 13:53
          Худой мир лучше доброй ссоры, как-то так...
          Цитата: Лелёк
          Россия проявила слабость и пошла на сговор с США и Турцией. А это ребята такие, дал слабину и они уже на шее и норовят выставлять свои приоритеты, хищники одним словом. И, когда их оружие и солдаты находятся на теле Сирии, прогнать их проблематично, учитывая их недоговороспособность. Ну, не начинать же 3-ю мировую. Асад должен действовать "на земле" и в ООН.

          и в ответку... соскучилась по Вам!!! love love
          masyanya
          1. Лелёк Сегодня, 20:06
            Цитата: masyanya
            и в ответку


            Получил разъяснения "за баны" (как говорят в Одессе). У меня таких инцидентов не счесть, плюю. Модераторы - люди со своими тараканами в голове, есть ханжи, есть без чувства юмора, а есть и вовсе на всё озлобленные. Так-что - трите к носу, всё будет хорошо. good
            Лелёк
            1. Перейра Сегодня, 23:00
              Эти клоунары неприемлют даже содержимое коробки хлопчатника. Запуганы бандерлогами?
              Перейра
  3. Ныробский Сегодня, 13:00
    Ладно, понаблюдаем как султан будет матрасов щемить за поставки оружия курдам, которые у него уже не один танк сожгли под руководством "союзника" по НАТО.)))
    Ныробский
    1. Лелёк Сегодня, 21:34
      Цитата: Ныробский
      Ладно, понаблюдаем как султан будет матрасов щемить

      hi
      Кстати, Анкара напрямую обвиняет в гибели Филипова американцев. Но почему-то не верится ни тем, ни другим.
      Лелёк
      1. Перейра Сегодня, 22:56
        А Путинелло-то . За (пу) сса (ти) л (н).
        И в который раз. Спёкся? Пора менять?
        Перейра
  4. MoJloT Сегодня, 13:02
    Значит город не сдадут.
    MoJloT
  5. Ураган70 Сегодня, 13:51
    Цитата: юра харламов
    Мешки зачётные.прибухнуть любитель

    Котопёс-бухарь! И презик-клоун! Шапито исключительно мерзкое...
    Ураган70
  6. faterdom Сегодня, 14:29
    Надо бы нам срочно помочь. И курдам, разведданными, еще кое-чем для них полезным, в обмен на кидок Штатов. И туркам, особенно против Штатов же, та же С-400 очень усилит их позиции в разговоре с янки.
    faterdom
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