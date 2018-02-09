Индия обвинила Пакистан в применении ПТРК TOW в штате Джамму и Кашмир

Они открывают огонь из миномётов и ПТРК, чтобы прикрыть переход границы диверсионными группами, в задачи которых входит дестабилизации в регионе.

Индийское издание Hindustan Times сообщает о боевых столкновениях в спорном штате Джамму и Кашмир. По данным издания в результате таких столкновений погибли 19 военнослужащих (10 пакистанских и 9 индийских). Боестолкновение стало очередным фактом нарушения режима прекращения огня у линии соприкосновения.По индийской версии, пакистанские военные атаковали индийские военные объекты с применением ПТРК TOW-2 и 120-мм миномётов. Обстрелы произошли в секторах Пунч и Раджури.При этом в Индии утверждают, что пакистанские власти приняли стратегию «удержания Джамму и Кашмира». Заявлено, что пакистанская сторона в последнее время для осуществления провокаций используют заброску на индийскую территорию диверсионных групп. Одна из таких групп проявила активность 6 февраля в Сринагаре (крупнейший город штата).Индийский офицер:Индийские СМИ пишут, что в прошлом году в Джамму и Кашмир погибли 136 пакистанских военнослужащих. О числе погибших с индийской стороны не говорится.В Пакистане заявляют, что это именно Индия устраивает провокации с целью обвинения пакистанских вооружённых сил в нарушении режима прекращения огня - для увеличения индийской военной составляющей в Джамму и Кашмире.