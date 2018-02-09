23:42 09 февраля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Индия обвинила Пакистан в применении ПТРК TOW в штате Джамму и Кашмир

Индийское издание Hindustan Times сообщает о боевых столкновениях в спорном штате Джамму и Кашмир. По данным издания в результате таких столкновений погибли 19 военнослужащих (10 пакистанских и 9 индийских). Боестолкновение стало очередным фактом нарушения режима прекращения огня у линии соприкосновения.

По индийской версии, пакистанские военные атаковали индийские военные объекты с применением ПТРК TOW-2 и 120-мм миномётов. Обстрелы произошли в секторах Пунч и Раджури.

При этом в Индии утверждают, что пакистанские власти приняли стратегию «удержания Джамму и Кашмира». Заявлено, что пакистанская сторона в последнее время для осуществления провокаций используют заброску на индийскую территорию диверсионных групп. Одна из таких групп проявила активность 6 февраля в Сринагаре (крупнейший город штата).


Индия обвинила Пакистан в применении ПТРК TOW в штате Джамму и Кашмир


Индийский офицер:
Они открывают огонь из миномётов и ПТРК, чтобы прикрыть переход границы диверсионными группами, в задачи которых входит дестабилизации в регионе.


Индийские СМИ пишут, что в прошлом году в Джамму и Кашмир погибли 136 пакистанских военнослужащих. О числе погибших с индийской стороны не говорится.

В Пакистане заявляют, что это именно Индия устраивает провокации с целью обвинения пакистанских вооружённых сил в нарушении режима прекращения огня - для увеличения индийской военной составляющей в Джамму и Кашмире.

Использованы фотографии: Википедия
3

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 12

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Навигатор 1 Сегодня, 13:01
    Ну они там всё время цапаются то с Китаем то с Пакистаном.
    Навигатор 1
    1. MoJloT Сегодня, 13:03
      Матрасники науськивают, вот и цапаются.
      MoJloT
      1. Shurik70 Сегодня, 13:08
        Цитата: Навигатор 1
        Ну они там всё время цапаются то с Китаем то с Пакистаном.

        С Китаем не цапаются. Только возмущаются, что китайцы через их пустыню дорогу проложили и ездят, как хотят. В принципе, эта пустыня им нафиг не нужна, так что есть шанс договорится с Китаем об бессрочной аренде земли.
        И с Пакистаном не стали бы цапаться, но ведь Пакистан первый начинает каждый раз.
        Shurik70
        1. MoJloT Сегодня, 13:14
          США хотят использовать Индию для сдерживания Китая. Так что проблемы в отношениях между Индией и Китаем будут только расти.
          MoJloT
        2. влад66 Сегодня, 14:12
          Джамму и Кашмире.

          Можно бессконечно смотреть на несколько вещей,на течение реки,на горящий костер и как Индия и Пакистан делят Джамму и Кашмир. yes
          влад66
      2. Гигант мысли Сегодня, 13:22
        Всё это , к сожалению, в будущем может разрастись в войну, и крайних не найдёшь, кто там начал первый.
        Гигант мысли
        1. MoJloT Сегодня, 13:26
          Да история двух мировых воен это подтверждает. Пока одни бьются насмерть за жизнь, зачинщики превращают кровь в деньги.
          MoJloT
  2. klaus16 Сегодня, 13:02
    Произошёл почти равнозначный размен. 9 на 10.
    klaus16
  3. ALSur Сегодня, 13:46
    Цитата: Shurik70
    Цитата: Навигатор 1
    Ну они там всё время цапаются то с Китаем то с Пакистаном.

    С Китаем не цапаются. Только возмущаются, что китайцы через их пустыню дорогу проложили и ездят, как хотят. В принципе, эта пустыня им нафиг не нужна, так что есть шанс договорится с Китаем об бессрочной аренде земли

    Насколько помню, это территория Бирмы, а не Индии. Просто Бирма полностью зависит от Индии.
    ALSur
    1. Rokiii Сегодня, 14:04
      Цитата: ALSur
      Насколько помню, это территория Бирмы

      только не Бирмы,а Бутана bully
      Rokiii
  4. Ураган70 Сегодня, 13:47
    Цитата: MoJloT
    Матрасники науськивают, вот и цапаются.

    Итог исскуственного раздела Индии, в результате которого появился Пакистан. Технологии англосаксов по всему миру, см.:
    2 Кореи, Тайвань, раздел Югославии, Карабах, ПМР, ЛДНР и т.д. и т.п.
    Ураган70
    1. dmikras Сегодня, 16:46
      "Разделяй да властвуй"
      dmikras
Картина дня