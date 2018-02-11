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Санкционный список Трампа или операция «Олигарх»
Все описанное здесь – чистый вымысел, хотя и изложенный в контексте реальных событий. Любое сходство с реальными людьми является чистым совпадением.
- Здравствуйте, товарищи. Вольно, садитесь. – Путин сел за стол, за ним сели и все присутствующие.
- Как вы все знаете, только что опубликован санкционный «список друзей Путина». С глубоким удовлетворением хочу отметить, что в него вошел весь состав нашего правительства. Высокая оценка вашей деятельности Вашингтоном свидетельствует о большей работе, проделанной членами кабинета министров и правильности выбранного ими направления.
(Председатель правительства облегченно выдохнул и расслабился.)
- Поздравляю всех, выражаю свою искреннюю благодарность, так держать, не сбавляйте темпа и равняйтесь на лучших.
Все невольно посмотрели на легендарного Антонова, грудь которого украшали знаки отличия «За включение в санкционный список ЕС» и «За включение в санкционный список Канады».
- Особенно меня порадовал список т.н. «олигархов». Мне приятно было увидеть в нем знакомые фамилии: Вашу, Елена Сергеевна (госпожа Батова смущенно зарделась), Вашу, Роман Алексеевич (г-н Андреев мысленно перекрестился» «Свят, свят, свят, слава Богу, пронесло!»), Вашу, Семен Аркадьевич (г-н Ветров выпрямил скрещенные под столом пальцы).
Путин продолжил:
- Получив этот список, мы с Сергеем Викторовичем сперва было решили ответить на этот явно недружественный шаг…
При этих словах дремавший в конце стола Шойгу радостно встрепенулся, быстро достал из кармана мобильный телефон, его палец завис над красной кнопкой.
- … но потом решили, что это преждевременно.
Шойгу с огорчением спрятал телефон в карман.
- Не расстраивайтесь, Сергей Кужугетович, Ваш час еще придет, и очень даже скоро.
(Услышав это, бизнесмен Буренин, в чьей душе до последнего момента боролись глобалист и патриот, тут же мысленно выбрал Родину и, спрятав руки под стол, отправил жене SMS с указанием срочно продавать всю американскую недвижимость.)
- Предприниматели свободны.
Олигархи облегченно поднялись и спешно направились к выходу из кабинета.
- А Вас, г-н Крутиков, я попрошу остаться.
**********************************
- Анатолий Романович, - Путин в упор смотрел на Крутикова, - а Вас в списке нет. Не объясните, почему?
- Владимир Владимирович… я не знаю… - Крутиков прижал руки к груди, - это какая-то ошибка… я в секретном списке! – нашелся он,- ей Богу!
- Александр Васильевич, - обратился Путин к начальнику ФСБ.
Бортников вынул из кобуры пистолет, загнал патрон в патронник и вопросительно посмотрел на президента.
- Свяжитесь с техническим отделом, пусть наши ребята пороются в закрытой базе данных Госдепартамента, найдут этот секретный список и проверят, есть ли Крутиков в секретном списке или нет, и завтра доложите.
- Есть, - Бортников огорченно вздохнул и спрятал пистолет обратно в кобуру.
- Вы свободны, - сказал Путин Крутикову и уточнил, - до завтра свободны.
**************************************
Придя домой Крутиков упал в кресло и схватился руками за голову. Вошедшая в комнату жена вопросительно посмотрела на него,
- Сегодня американцы опубликовали санкционный список. Меня в нем нет.
- Неблагодарные мерзавцы! – взорвалась супруга, - и это после всего, что ты для них сделал!
- Что делать, что делать, - повторял Крутиков, носясь по комнате - мне конец.
- Срочно пиши Трампу! Потребуй, чтобы тебя срочно внесли в список. И не откладывай! У тебя в запасе всего сутки.
Крутиков бросился к компьютеру и начал набивать текст:
Донни! Дружище! Сегодня обнародован санкционный список. Меня в нем нет. Не объяснишь, что за фигня? Может я есть в секретном списке?
Твой друг Толян
Ответ пришел незамедлительно:
Дружище Толик! Я лично дал указание вычеркнуть тебя из всех списков как настоящего друга Америки. Так что можешь не переживать, тебя нет нигде.
Твой друг Донни
«Без ножа зарезал, сволочь, - с отчаянием подумал Крутиков, - Благодетель хренов. Правильно говорил Задорнов, что они тупые».
*************************************
Директор ФСБ ровным голосом докладывал:
- В ходе операции «Олигарх» была вскрыта вся западная резидентура, как действующие агенты, так и объекты, отмеченные западными спецслужбами для будущей вербовки. Все не попавшие в санкционный список олигархи взяты под наблюдением. Трое попытались покинуть страну по подложным документам. Все трое задержаны, уже дают признательные показания, выражают искреннее раскаяние и готовы обратить свои знания и капиталы на благо Родины.
- Хорошо, - кивнул головой Путин, - продолжайте.
- Как нам стало известно, в течение последних четырех дней 51 бизнесмен из санкционного списка получили вот такое письмо, - Бортников положил на стол листок.
« Рус бизнесмен, сдавайся! Вы окружены санкциями. Ваше положение безнадежно. Комиссары вам лгут: российская экономика порвана в клочья, вчера в Вологодской области был пойман и съеден последний ёжик. Прекратите бессмысленное сопротивление! Переходите на сторону США и с вами будут хорошо обращаться: вы получите право вести свой бизнес в американской стране и по американским законам, а как только путинский режим падет – и в России!
Данная листовка является пропуском и действительна для любого количества российских бизнесменов».
- Ну, и как отреагировали бизнесмены на эти «пропуска»?
- 28 лично явились в органы, сообщили о получении «пропуска» и заявили о своей лояльности государству, 14 выбросили его в мусорное ведро, 8 спустили в унитаз. Предприниматель Редькин при визите к нему заперся в сортире, «пропуск» съел, а сотрудникам заявил, что никакой листовки не получал и первый раз о ней слышит.
Генерал выпрямился:
- Общие итоги операции расцениваю как удовлетворительные.
- Ну, что ж, согласен, - сказал Путин, - молодец, генерал, хорошо постарались.
- Тогда Владимир Владимирович, - Бастрыкин положил на стол президента листок, - директор службы внешней разведки ходатайствует о награждении агента «Рыжий».
- Справедливо, - Путин взял ручку и размашисто подписал представление, - действительно, если бы не его санкционный список…
Автор: Klim Podkova
Все описанное здесь – чистый вымысел, хотя и изложенный в контексте реальных событий. Любое сходство с реальными людьми является чистым совпадением.
- Здравствуйте, товарищи. Вольно, садитесь. – Путин сел за стол, за ним сели и все присутствующие.
- Как вы все знаете, только что опубликован санкционный «список друзей Путина». С глубоким удовлетворением хочу отметить, что в него вошел весь состав нашего правительства. Высокая оценка вашей деятельности Вашингтоном свидетельствует о большей работе, проделанной членами кабинета министров и правильности выбранного ими направления.
(Председатель правительства облегченно выдохнул и расслабился.)
- Поздравляю всех, выражаю свою искреннюю благодарность, так держать, не сбавляйте темпа и равняйтесь на лучших.
Все невольно посмотрели на легендарного Антонова, грудь которого украшали знаки отличия «За включение в санкционный список ЕС» и «За включение в санкционный список Канады».
- Особенно меня порадовал список т.н. «олигархов». Мне приятно было увидеть в нем знакомые фамилии: Вашу, Елена Сергеевна (госпожа Батова смущенно зарделась), Вашу, Роман Алексеевич (г-н Андреев мысленно перекрестился» «Свят, свят, свят, слава Богу, пронесло!»), Вашу, Семен Аркадьевич (г-н Ветров выпрямил скрещенные под столом пальцы).
Путин продолжил:
- Получив этот список, мы с Сергеем Викторовичем сперва было решили ответить на этот явно недружественный шаг…
При этих словах дремавший в конце стола Шойгу радостно встрепенулся, быстро достал из кармана мобильный телефон, его палец завис над красной кнопкой.
- … но потом решили, что это преждевременно.
Шойгу с огорчением спрятал телефон в карман.
- Не расстраивайтесь, Сергей Кужугетович, Ваш час еще придет, и очень даже скоро.
(Услышав это, бизнесмен Буренин, в чьей душе до последнего момента боролись глобалист и патриот, тут же мысленно выбрал Родину и, спрятав руки под стол, отправил жене SMS с указанием срочно продавать всю американскую недвижимость.)
- Предприниматели свободны.
Олигархи облегченно поднялись и спешно направились к выходу из кабинета.
- А Вас, г-н Крутиков, я попрошу остаться.
**********************************
- Анатолий Романович, - Путин в упор смотрел на Крутикова, - а Вас в списке нет. Не объясните, почему?
- Владимир Владимирович… я не знаю… - Крутиков прижал руки к груди, - это какая-то ошибка… я в секретном списке! – нашелся он,- ей Богу!
- Александр Васильевич, - обратился Путин к начальнику ФСБ.
Бортников вынул из кобуры пистолет, загнал патрон в патронник и вопросительно посмотрел на президента.
- Свяжитесь с техническим отделом, пусть наши ребята пороются в закрытой базе данных Госдепартамента, найдут этот секретный список и проверят, есть ли Крутиков в секретном списке или нет, и завтра доложите.
- Есть, - Бортников огорченно вздохнул и спрятал пистолет обратно в кобуру.
- Вы свободны, - сказал Путин Крутикову и уточнил, - до завтра свободны.
**************************************
Придя домой Крутиков упал в кресло и схватился руками за голову. Вошедшая в комнату жена вопросительно посмотрела на него,
- Сегодня американцы опубликовали санкционный список. Меня в нем нет.
- Неблагодарные мерзавцы! – взорвалась супруга, - и это после всего, что ты для них сделал!
- Что делать, что делать, - повторял Крутиков, носясь по комнате - мне конец.
- Срочно пиши Трампу! Потребуй, чтобы тебя срочно внесли в список. И не откладывай! У тебя в запасе всего сутки.
Крутиков бросился к компьютеру и начал набивать текст:
Донни! Дружище! Сегодня обнародован санкционный список. Меня в нем нет. Не объяснишь, что за фигня? Может я есть в секретном списке?
Твой друг Толян
Ответ пришел незамедлительно:
Дружище Толик! Я лично дал указание вычеркнуть тебя из всех списков как настоящего друга Америки. Так что можешь не переживать, тебя нет нигде.
Твой друг Донни
«Без ножа зарезал, сволочь, - с отчаянием подумал Крутиков, - Благодетель хренов. Правильно говорил Задорнов, что они тупые».
*************************************
Директор ФСБ ровным голосом докладывал:
- В ходе операции «Олигарх» была вскрыта вся западная резидентура, как действующие агенты, так и объекты, отмеченные западными спецслужбами для будущей вербовки. Все не попавшие в санкционный список олигархи взяты под наблюдением. Трое попытались покинуть страну по подложным документам. Все трое задержаны, уже дают признательные показания, выражают искреннее раскаяние и готовы обратить свои знания и капиталы на благо Родины.
- Хорошо, - кивнул головой Путин, - продолжайте.
- Как нам стало известно, в течение последних четырех дней 51 бизнесмен из санкционного списка получили вот такое письмо, - Бортников положил на стол листок.
« Рус бизнесмен, сдавайся! Вы окружены санкциями. Ваше положение безнадежно. Комиссары вам лгут: российская экономика порвана в клочья, вчера в Вологодской области был пойман и съеден последний ёжик. Прекратите бессмысленное сопротивление! Переходите на сторону США и с вами будут хорошо обращаться: вы получите право вести свой бизнес в американской стране и по американским законам, а как только путинский режим падет – и в России!
Данная листовка является пропуском и действительна для любого количества российских бизнесменов».
- Ну, и как отреагировали бизнесмены на эти «пропуска»?
- 28 лично явились в органы, сообщили о получении «пропуска» и заявили о своей лояльности государству, 14 выбросили его в мусорное ведро, 8 спустили в унитаз. Предприниматель Редькин при визите к нему заперся в сортире, «пропуск» съел, а сотрудникам заявил, что никакой листовки не получал и первый раз о ней слышит.
Генерал выпрямился:
- Общие итоги операции расцениваю как удовлетворительные.
- Ну, что ж, согласен, - сказал Путин, - молодец, генерал, хорошо постарались.
- Тогда Владимир Владимирович, - Бастрыкин положил на стол президента листок, - директор службы внешней разведки ходатайствует о награждении агента «Рыжий».
- Справедливо, - Путин взял ручку и размашисто подписал представление, - действительно, если бы не его санкционный список…
Автор: Klim Podkova
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