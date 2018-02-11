Санкционный список Трампа или операция «Олигарх»

Все описанное здесь – чистый вымысел, хотя и изложенный в контексте реальных событий. Любое сходство с реальными людьми является чистым совпадением.- Здравствуйте, товарищи. Вольно, садитесь. – Путин сел за стол, за ним сели и все присутствующие.- Как вы все знаете, только что опубликован санкционный «список друзей Путина». С глубоким удовлетворением хочу отметить, что в него вошел весь состав нашего правительства. Высокая оценка вашей деятельности Вашингтоном свидетельствует о большей работе, проделанной членами кабинета министров и правильности выбранного ими направления.(Председатель правительства облегченно выдохнул и расслабился.)- Поздравляю всех, выражаю свою искреннюю благодарность, так держать, не сбавляйте темпа и равняйтесь на лучших.Все невольно посмотрели на легендарного Антонова, грудь которого украшали знаки отличия «За включение в санкционный список ЕС» и «За включение в санкционный список Канады».- Особенно меня порадовал список т.н. «олигархов». Мне приятно было увидеть в нем знакомые фамилии: Вашу, Елена Сергеевна (госпожа Батова смущенно зарделась), Вашу, Роман Алексеевич (г-н Андреев мысленно перекрестился» «Свят, свят, свят, слава Богу, пронесло!»), Вашу, Семен Аркадьевич (г-н Ветров выпрямил скрещенные под столом пальцы).Путин продолжил:- Получив этот список, мы с Сергеем Викторовичем сперва было решили ответить на этот явно недружественный шаг…При этих словах дремавший в конце стола Шойгу радостно встрепенулся, быстро достал из кармана мобильный телефон, его палец завис над красной кнопкой.- … но потом решили, что это преждевременно.Шойгу с огорчением спрятал телефон в карман.- Не расстраивайтесь, Сергей Кужугетович, Ваш час еще придет, и очень даже скоро.(Услышав это, бизнесмен Буренин, в чьей душе до последнего момента боролись глобалист и патриот, тут же мысленно выбрал Родину и, спрятав руки под стол, отправил жене SMS с указанием срочно продавать всю американскую недвижимость.)- Предприниматели свободны.Олигархи облегченно поднялись и спешно направились к выходу из кабинета.- А Вас, г-н Крутиков, я попрошу остаться.**********************************- Анатолий Романович, - Путин в упор смотрел на Крутикова, - а Вас в списке нет. Не объясните, почему?- Владимир Владимирович… я не знаю… - Крутиков прижал руки к груди, - это какая-то ошибка… я в секретном списке! – нашелся он,- ей Богу!- Александр Васильевич, - обратился Путин к начальнику ФСБ.Бортников вынул из кобуры пистолет, загнал патрон в патронник и вопросительно посмотрел на президента.- Свяжитесь с техническим отделом, пусть наши ребята пороются в закрытой базе данных Госдепартамента, найдут этот секретный список и проверят, есть ли Крутиков в секретном списке или нет, и завтра доложите.- Есть, - Бортников огорченно вздохнул и спрятал пистолет обратно в кобуру.- Вы свободны, - сказал Путин Крутикову и уточнил, - до завтра свободны.**************************************Придя домой Крутиков упал в кресло и схватился руками за голову. Вошедшая в комнату жена вопросительно посмотрела на него,- Сегодня американцы опубликовали санкционный список. Меня в нем нет.- Неблагодарные мерзавцы! – взорвалась супруга, - и это после всего, что ты для них сделал!- Что делать, что делать, - повторял Крутиков, носясь по комнате - мне конец.- Срочно пиши Трампу! Потребуй, чтобы тебя срочно внесли в список. И не откладывай! У тебя в запасе всего сутки.Крутиков бросился к компьютеру и начал набивать текст:Ответ пришел незамедлительно:«Без ножа зарезал, сволочь, - с отчаянием подумал Крутиков, - Благодетель хренов. Правильно говорил Задорнов, что они тупые».*************************************Директор ФСБ ровным голосом докладывал:- В ходе операции «Олигарх» была вскрыта вся западная резидентура, как действующие агенты, так и объекты, отмеченные западными спецслужбами для будущей вербовки. Все не попавшие в санкционный список олигархи взяты под наблюдением. Трое попытались покинуть страну по подложным документам. Все трое задержаны, уже дают признательные показания, выражают искреннее раскаяние и готовы обратить свои знания и капиталы на благо Родины.- Хорошо, - кивнул головой Путин, - продолжайте.- Как нам стало известно, в течение последних четырех дней 51 бизнесмен из санкционного списка получили вот такое письмо, - Бортников положил на стол листок.- Ну, и как отреагировали бизнесмены на эти «пропуска»?- 28 лично явились в органы, сообщили о получении «пропуска» и заявили о своей лояльности государству, 14 выбросили его в мусорное ведро, 8 спустили в унитаз. Предприниматель Редькин при визите к нему заперся в сортире, «пропуск» съел, а сотрудникам заявил, что никакой листовки не получал и первый раз о ней слышит.Генерал выпрямился:- Общие итоги операции расцениваю как удовлетворительные.- Ну, что ж, согласен, - сказал Путин, - молодец, генерал, хорошо постарались.- Тогда Владимир Владимирович, - Бастрыкин положил на стол президента листок, - директор службы внешней разведки ходатайствует о награждении агента «Рыжий».- Справедливо, - Путин взял ручку и размашисто подписал представление, - действительно, если бы не его санкционный список…