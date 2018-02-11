12:02 11 февраля
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Санкционный список Трампа или операция «Олигарх»

Санкционный список Трампа или операция «Олигарх»


Все описанное здесь – чистый вымысел, хотя и изложенный в контексте реальных событий. Любое сходство с реальными людьми является чистым совпадением.

- Здравствуйте, товарищи. Вольно, садитесь. – Путин сел за стол, за ним сели и все присутствующие.
- Как вы все знаете, только что опубликован санкционный «список друзей Путина». С глубоким удовлетворением хочу отметить, что в него вошел весь состав нашего правительства. Высокая оценка вашей деятельности Вашингтоном свидетельствует о большей работе, проделанной членами кабинета министров и правильности выбранного ими направления.


(Председатель правительства облегченно выдохнул и расслабился.)
- Поздравляю всех, выражаю свою искреннюю благодарность, так держать, не сбавляйте темпа и равняйтесь на лучших.
Все невольно посмотрели на легендарного Антонова, грудь которого украшали знаки отличия «За включение в санкционный список ЕС» и «За включение в санкционный список Канады».

- Особенно меня порадовал список т.н. «олигархов». Мне приятно было увидеть в нем знакомые фамилии: Вашу, Елена Сергеевна (госпожа Батова смущенно зарделась), Вашу, Роман Алексеевич (г-н Андреев мысленно перекрестился» «Свят, свят, свят, слава Богу, пронесло!»), Вашу, Семен Аркадьевич (г-н Ветров выпрямил скрещенные под столом пальцы).

Путин продолжил:
- Получив этот список, мы с Сергеем Викторовичем сперва было решили ответить на этот явно недружественный шаг…
При этих словах дремавший в конце стола Шойгу радостно встрепенулся, быстро достал из кармана мобильный телефон, его палец завис над красной кнопкой.
- … но потом решили, что это преждевременно.
Шойгу с огорчением спрятал телефон в карман.
- Не расстраивайтесь, Сергей Кужугетович, Ваш час еще придет, и очень даже скоро.
(Услышав это, бизнесмен Буренин, в чьей душе до последнего момента боролись глобалист и патриот, тут же мысленно выбрал Родину и, спрятав руки под стол, отправил жене SMS с указанием срочно продавать всю американскую недвижимость.)

- Предприниматели свободны.
Олигархи облегченно поднялись и спешно направились к выходу из кабинета.
- А Вас, г-н Крутиков, я попрошу остаться.

**********************************
- Анатолий Романович, - Путин в упор смотрел на Крутикова, - а Вас в списке нет. Не объясните, почему?
- Владимир Владимирович… я не знаю… - Крутиков прижал руки к груди, - это какая-то ошибка… я в секретном списке! – нашелся он,- ей Богу!
- Александр Васильевич, - обратился Путин к начальнику ФСБ.
Бортников вынул из кобуры пистолет, загнал патрон в патронник и вопросительно посмотрел на президента.
- Свяжитесь с техническим отделом, пусть наши ребята пороются в закрытой базе данных Госдепартамента, найдут этот секретный список и проверят, есть ли Крутиков в секретном списке или нет, и завтра доложите.
- Есть, - Бортников огорченно вздохнул и спрятал пистолет обратно в кобуру.
- Вы свободны, - сказал Путин Крутикову и уточнил, - до завтра свободны.

**************************************
Придя домой Крутиков упал в кресло и схватился руками за голову. Вошедшая в комнату жена вопросительно посмотрела на него,
- Сегодня американцы опубликовали санкционный список. Меня в нем нет.
- Неблагодарные мерзавцы! – взорвалась супруга, - и это после всего, что ты для них сделал!
- Что делать, что делать, - повторял Крутиков, носясь по комнате - мне конец.
- Срочно пиши Трампу! Потребуй, чтобы тебя срочно внесли в список. И не откладывай! У тебя в запасе всего сутки.

Крутиков бросился к компьютеру и начал набивать текст:
Донни! Дружище! Сегодня обнародован санкционный список. Меня в нем нет. Не объяснишь, что за фигня? Может я есть в секретном списке?
Твой друг Толян

Ответ пришел незамедлительно:
Дружище Толик! Я лично дал указание вычеркнуть тебя из всех списков как настоящего друга Америки. Так что можешь не переживать, тебя нет нигде.
Твой друг Донни
«Без ножа зарезал, сволочь, - с отчаянием подумал Крутиков, - Благодетель хренов. Правильно говорил Задорнов, что они тупые».

*************************************
Директор ФСБ ровным голосом докладывал:
- В ходе операции «Олигарх» была вскрыта вся западная резидентура, как действующие агенты, так и объекты, отмеченные западными спецслужбами для будущей вербовки. Все не попавшие в санкционный список олигархи взяты под наблюдением. Трое попытались покинуть страну по подложным документам. Все трое задержаны, уже дают признательные показания, выражают искреннее раскаяние и готовы обратить свои знания и капиталы на благо Родины.
- Хорошо, - кивнул головой Путин, - продолжайте.

- Как нам стало известно, в течение последних четырех дней 51 бизнесмен из санкционного списка получили вот такое письмо, - Бортников положил на стол листок.

« Рус бизнесмен, сдавайся! Вы окружены санкциями. Ваше положение безнадежно. Комиссары вам лгут: российская экономика порвана в клочья, вчера в Вологодской области был пойман и съеден последний ёжик. Прекратите бессмысленное сопротивление! Переходите на сторону США и с вами будут хорошо обращаться: вы получите право вести свой бизнес в американской стране и по американским законам, а как только путинский режим падет – и в России!
Данная листовка является пропуском и действительна для любого количества российских бизнесменов».

- Ну, и как отреагировали бизнесмены на эти «пропуска»?
- 28 лично явились в органы, сообщили о получении «пропуска» и заявили о своей лояльности государству, 14 выбросили его в мусорное ведро, 8 спустили в унитаз. Предприниматель Редькин при визите к нему заперся в сортире, «пропуск» съел, а сотрудникам заявил, что никакой листовки не получал и первый раз о ней слышит.
Генерал выпрямился:
- Общие итоги операции расцениваю как удовлетворительные.

- Ну, что ж, согласен, - сказал Путин, - молодец, генерал, хорошо постарались.
- Тогда Владимир Владимирович, - Бастрыкин положил на стол президента листок, - директор службы внешней разведки ходатайствует о награждении агента «Рыжий».
- Справедливо, - Путин взял ручку и размашисто подписал представление, - действительно, если бы не его санкционный список…
Автор: Klim Podkova


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Комментарии 11

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  1. Bastinda Сегодня, 06:41
    "У нас не 37 год" ВВП. Но автор лизнул смачно... laughing
    Bastinda
    1. 210окв Сегодня, 08:12
      Автору респект-посмеялся с утра.А про то что КОЕ КОГО нет в списке...Есть повод задуматься соответствующим органам...Мечты..
      Цитата: Bastinda
      "У нас не 37 год" ВВП. Но автор лизнул смачно... laughing
      210окв
      1. МИХАН Сегодня, 09:22
        Цитата: 210окв
        Автору респект-посмеялся с утра.А про то что КОЕ КОГО нет в списке...Есть повод задуматься соответствующим органам...Мечты..

        Тоже посмеялся, но в каждой шутке есть доля правды..Грядут большие перемены !
        И насчет Трампа у меня смутные подозрения , как то по русски он действует..хе хе
        МИХАН
    2. влад66 Сегодня, 08:45
      Цитата: Bastinda
      "У нас не 37 год" ВВП. Но автор лизнул смачно... laughing

      В зеркало,зеркало не забываем смотрется,там увидите
      Автору спасибо,поднял настроение воскресным утром.
      влад66
  2. igor1981 Сегодня, 06:48
    У нас все с точностью до наоборот.
    igor1981
  3. andrewkor Сегодня, 07:01
    Это какой такой Рыжий? Я знаю только оНаниста,а наш то Блондин!
    andrewkor
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 07:01
    Нормальный "легкий детективный жанр". Можно себе позволить в выходные прочитать, расслабиться. Не все же время биться за кандидатов на пост президента. Спасибо, автор.
    a.s.zzz888
  5. Диванный Хенераль Сегодня, 07:50
    фантазия у автора хорошо работает.
    жаль что нарисованная картинка так же далека от реальности, как расстояние от Земли до Луны для муравья
    Диванный Хенераль
    1. влад66 Сегодня, 08:48
      Цитата: Диванный Хенераль
      фантазия у автора хорошо работает.

      Цитата: igor1981
      У нас все с точностью до наоборот.

      Цитата: Bastinda
      У нас не 37 год" ВВП. Но автор лизнул смачно..

      Что в связи с выборами совсем башню снесло belay Юмор и сатира не понимается уже.Точно политика людей с ума быстрее сводит. request
      влад66
  6. rotmistr60 Сегодня, 11:23
    (Председатель правительства облегченно выдохнул и расслабился.)
    Наверное так и произошло бы в реальности. Мне понравилось от души написано.
    rotmistr60
  7. фа2998 Сегодня, 11:30
    Цитата: Диванный Хенераль
    нарисованная картинка так же далека от реальности,

    Политика-это лишь видимая часть айсберга.Основная часть- это экономика.
    Меркальтильный момент западных правителей можно понять.В экономике не так радостно, темпы развития не радуют.А тут открылся новый доход- наши "бизнесмены" за 20 лет в клювике принесли в западные банки пр.1 трлн. $!Значит хозяев в тюрьму, деньги в казну! Особенно они сопротивлятся не будут, все таки состояние не зарабатывалось поколениями 100-200 лет, а своровали за 15-20 лет, еще уворуют.
    У нас сейчас вся пропаганда кричит-"наших бьют и обижают", санкции против них открывают.А просто спросить наши власти- А КАКОГО ЧЕРТА, НАШИ ДЕНЬГИ ОКАЗАЛИСЬ НА ЗАПАДЕ!! Почему они не работают на российскую экономику? request what hi
    фа2998
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