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В ОДКБ формируют полицейское подразделение
Заместитель генсека ОДКБ Валерий Семериков рассказал о подготовке организации к возможному участию в миротворческих миссиях под эгидой ООН. Об этом сообщает Коммерсантъ.
В 2017 году мы по просьбе ООН приступили к формированию миротворческого подразделения полицейской направленности в постоянной готовности, сказал Семериков на пресс-конференции.
По его словам, на настоящий момент «проведена вся подготовительная работа» и в этом году лишь «осталось принять нормативный документ, который узаконил бы создание такого подразделения».
Заместитель генсека подчеркнул, что в последнее время ООН «делает акцент» именно на подобные воинские контингенты.
Семериков уточнил, что сейчас об использовании этого подразделения в той или иной миссии «речи не идет». Для этого пока нет правовых оснований.
По его словам, чтобы говорить более конкретно об участии контингента в миссиях ООН необходимо подготовить еще «три-четыре соглашения».
Газета напоминает, что Вооруженные силы двух стран ОДКБ – Армении и Казахстана – уже имеют опыт участия в миротворческих миссиях ООН в Афганистане и Ираке, однако это происходило под эгидой США.
В 2017 году мы по просьбе ООН приступили к формированию миротворческого подразделения полицейской направленности в постоянной готовности, сказал Семериков на пресс-конференции.
По его словам, на настоящий момент «проведена вся подготовительная работа» и в этом году лишь «осталось принять нормативный документ, который узаконил бы создание такого подразделения».
Заместитель генсека подчеркнул, что в последнее время ООН «делает акцент» именно на подобные воинские контингенты.
К нам в секретариат обратилась Организация объединенных наций в лице департамента операций и заместителя генерального секретаря (Жан-Пьера Лакруа, отвечающего за операции по поддержанию мира), и сказала, что было бы целесообразно создать востребованный сейчас в различных миссиях полицейский контингент,сообщил он.
Семериков уточнил, что сейчас об использовании этого подразделения в той или иной миссии «речи не идет». Для этого пока нет правовых оснований.
"Дорожная карта" (согласованная постоянным советом ОДКБ 30 января) – это не какие-то подходы к участию наших миротворцев в той или иной миссии, в том или ином регионе. Она лишь регламентировала алгоритм нашей работы с ООН для создания условий, чтобы наш миротворческий потенциал можно было использовать,пояснил он.
По его словам, чтобы говорить более конкретно об участии контингента в миссиях ООН необходимо подготовить еще «три-четыре соглашения».
Газета напоминает, что Вооруженные силы двух стран ОДКБ – Армении и Казахстана – уже имеют опыт участия в миротворческих миссиях ООН в Афганистане и Ираке, однако это происходило под эгидой США.
Использованы фотографии: Организация договора о коллективной безопасности
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