В ОДКБ формируют полицейское подразделение

К нам в секретариат обратилась Организация объединенных наций в лице департамента операций и заместителя генерального секретаря (Жан-Пьера Лакруа, отвечающего за операции по поддержанию мира), и сказала, что было бы целесообразно создать востребованный сейчас в различных миссиях полицейский контингент,

"Дорожная карта" (согласованная постоянным советом ОДКБ 30 января) – это не какие-то подходы к участию наших миротворцев в той или иной миссии, в том или ином регионе. Она лишь регламентировала алгоритм нашей работы с ООН для создания условий, чтобы наш миротворческий потенциал можно было использовать,