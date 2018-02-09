23:46 09 февраля
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В ОДКБ формируют полицейское подразделение

Заместитель генсека ОДКБ Валерий Семериков рассказал о подготовке организации к возможному участию в миротворческих миссиях под эгидой ООН. Об этом сообщает Коммерсантъ.



В 2017 году мы по просьбе ООН приступили к формированию миротворческого подразделения полицейской направленности в постоянной готовности, сказал Семериков на пресс-конференции.


По его словам, на настоящий момент «проведена вся подготовительная работа» и в этом году лишь «осталось принять нормативный документ, который узаконил бы создание такого подразделения».

Заместитель генсека подчеркнул, что в последнее время ООН «делает акцент» именно на подобные воинские контингенты.

К нам в секретариат обратилась Организация объединенных наций в лице департамента операций и заместителя генерального секретаря (Жан-Пьера Лакруа, отвечающего за операции по поддержанию мира), и сказала, что было бы целесообразно создать востребованный сейчас в различных миссиях полицейский контингент,
сообщил он.

Семериков уточнил, что сейчас об использовании этого подразделения в той или иной миссии «речи не идет». Для этого пока нет правовых оснований.

"Дорожная карта" (согласованная постоянным советом ОДКБ 30 января) – это не какие-то подходы к участию наших миротворцев в той или иной миссии, в том или ином регионе. Она лишь регламентировала алгоритм нашей работы с ООН для создания условий, чтобы наш миротворческий потенциал можно было использовать,
пояснил он.

По его словам, чтобы говорить более конкретно об участии контингента в миссиях ООН необходимо подготовить еще «три-четыре соглашения».

Газета напоминает, что Вооруженные силы двух стран ОДКБ – Армении и Казахстана – уже имеют опыт участия в миротворческих миссиях ООН в Афганистане и Ираке, однако это происходило под эгидой США.

Использованы фотографии: Организация договора о коллективной безопасности
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Комментарии 12

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  1. Shurik70 Сегодня, 13:03
    ОДКБ свои силы безопасности нужны. И хорошо бы их действия согласовывать с ООН.
    Но вмешивать их в дела, не касающиеся ОДКБ - ну нафиг.
    Shurik70
    1. Logall Сегодня, 13:05
      возможному участию в миротворческих миссиях под эгидой ООН.

      Дабы США свой нос в наши дела сувало? Зачем создавать новую площадку для озабоченностей? Озаботились бы лучше укреплением группировки!
      Logall
      1. masyanya Сегодня, 13:11
        Цитата: Logall
        Дабы США свой нос в наши дела сувало?

        love извини! love сувают и будут сувать, пока этот нос не обрежут по самое горло...
        masyanya
        1. Гигант мысли Сегодня, 13:16
          Миротворцы ОДКБ , конечно же, нужны, особенно на Украине , чтобы натовскими там и не пахло.
          Гигант мысли
        2. Logall Сегодня, 13:18
          Цитата: masyanya
          будут сувать, пока этот нос не обрежут по самое горло...

          Или пока мы совать не начнём. И это уже будет совсем не нос! fellow
          Извиняюсь за пошлину!
          Logall
          1. masyanya Сегодня, 13:45
            Цитата: Logall
            Извиняюсь за пошлину!

            Сидели мы у речки, у Вонючки,
            А, может быть, в двенадцатом часу.
            Ты присланялася ко мне корявой рожей
            И что-то пела, ковыряяся в носу.
            Ты пела так, что выли все собаки,
            А у соседа обвалился потолок.
            А мне хотелося без шума и без драки
            Поднять, обнять и ебн… об пенек.
            Любила целовать она засосом:
            Засасывала сразу рот и нос.
            Брала меня за волосы,
            Кричала диким голосом,
            Поэтому я, братцы, без волос. feelой простите... feel стыдно как...
            masyanya
      2. влад66 Сегодня, 14:16
        Цитата: Logall
        Дабы США свой нос в наши дела сувало?

        Саня hi Ну полосатые и без ООН во все щели свой пархатый нос суют yes Ну а основной крест придется нести России,ну может казахи,с белорусами подмогнут чуть чуть. no
        влад66
  2. Logall Сегодня, 13:03
    Под эгидой ООН? Весьма сомнительно! Вето у США никто не отнимал... Ещё один рычаг для спекуляций в руках "партнёров".
    Logall
  3. masyanya Сегодня, 13:09
    Семериков уточнил, что сейчас об использовании этого подразделения в той или иной миссии «речи не идет». Для этого пока нет правовых оснований.

    о чем тогда разговор? recourse
    masyanya
  4. Сержант71 Сегодня, 13:13
    Скорее тут имеет попытка создания некого аналога Росгвардии в рамках ОДКБ. Для чего? А для того, чтобы предотвратить события, аналогичные Украине 2014. Начнётся "буза" - объявят "миротворческую" операцию. Всё имхо,разумеется.
    Сержант71
  5. Ураган70 Сегодня, 13:17
    Цитата: Shurik70
    ОДКБ свои силы безопасности нужны. И хорошо бы их действия согласовывать с ООН.
    Но вмешивать их в дела, не касающиеся ОДКБ - ну нафиг.

    А зачем согласовывать с вышеупомянутой вами мертвой организации?
    Организация- ну согласен, кем то она до сих пор организовывается.
    Объединённых- Чем? Кем? Во что?
    Наций- так с этим понятием и борются хозяева ООН, чтобы не было национальной самоидентичности, чтобы народы поменьше говорили о своей принадлежности к какой то нации, а жили серым стадом на предоставленных им территориях для проживания!
    Так что в топку ООН, нужно делать то, что выгодно ОДКБ и в частности- России, без оглядки на Запад, а тем более за лужу!
    Ураган70
  6. Теренин Сегодня, 13:22
    Однозначно, что создавать, обучать полицейский контингент для миротворческих операций нужно. Только руководству всегда должно чётко понимать под какой эгидой и в чьих интересах они будут применяться.



    Организация готовит и военных миротворцев для операций
    Теренин
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