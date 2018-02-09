23:38 09 февраля
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Запад признал Россию сильной и опасной

На следующей неделе в Мюнхене пройдет Международная конференция по безопасности – крупнейший форум для обсуждения проблем в этой сфере. Организаторы мероприятия накануне обнародовали аналитический доклад о ключевых угрозах и вызовах современному мироустройству, сообщает Коммерсантъ.



Председатель Мюнхенской конференции, бывший высокопоставленный немецкий дипломат Вольфганг Ишингер в предисловии к докладу написал:


За прошедший год мир не раз оказывался на грани серьезного конфликта. Конфронтация между КНДР и США усилилась, риторика с обеих сторон предельно обострилась. Отношения между Саудовской Аравией и Ираном развиваются в том же направлении, что уже привело к дальнейшей дестабилизации региона. В Европе напряженность между НАТО и Россией остается высокой, война на Украине и вокруг нее продолжается. Важнейшие соглашения в сфере контроля над вооружениями, прежде всего Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, на грани срыва. Попытки ограничить гонку вооружений в других сферах, включая киберпространство, буксуют.


По его мнению, в текущем году может произойти эскалация одного из конфликтов – «с катастрофическими для всего мира последствиями».

Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы отойти от этой пропасти,
призвал он.

России в докладе посвящена отдельная глава. В ней приводятся данные декабрьского опроса «Левада-центра», согласно которому 72% респондентов считают свою страну «великой державой».

«Впечатление о растущей силе России небезосновательно, поскольку Москве в последние годы удалось существенно усилить свое региональное и глобальное влияние», – говорится в документе.

По словам авторов, почти все, что Россия может «записать себе в актив», для Запада является вызовом или угрозой: «Война на Украине и вокруг нее, подпитываемая Москвой, заморозила шансы Киева стать членом ЕС или НАТО. Кампания по дезинформации накануне президентских выборов 2017 года во Франции оказалась малорезультативной, но вмешательство в избирательный процесс в США в 2016 году принесло Москве дивиденды. А в Центральной и Восточной Европе России удалось создать сеть политически и экономически зависимых от нее структур, позволяющую ей напрямую влиять на принятие решений (в этих странах)».

Главным же внешнеполитическим достижением России авторы доклада считают операцию в Сирии.

«Потратив сравнительно небольшую сумму и задействовав ограниченный контингент, Москве удалось обратить вспять течение конфликта в Сирии. Россия помогла режиму удержаться у власти, а сама вновь заявила о себе как влиятельный, в том числе с военной точки зрения, игрок на Ближнем Востоке. Кроме того, вмешательство в сирийский конфликт дало модернизированным вооруженным силам РФ возможность протестировать современные виды оружия, включая кибервооружения, беспилотники и крылатые ракеты», – говорится в докладе.

Авторы доклада признают, что либеральный миропорядок переживает кризис, но подчеркивают: Россия «не в состоянии предложить более привлекательную модель». По их мнению, это может сделать Китай, сочетающий «авторитарное управление с процветающей экономикой».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 34

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  1. ul_vitalii Сегодня, 13:21
    Себе на голову признал Россию сильной и опасной. И теперь не знает что с ней делать, пусть помучаются.
    ul_vitalii
    1. Logall Сегодня, 13:23
      Да пошли они вместе со своим признанием... Мы и без них знаем кто Мы и на что способны! Слушать их мнение о нас - дать им повод для политических спекуляций. Не верь, не бойся, не проси - лозунг актуален не одно десятилетие!
      Logall
      1. Монос Сегодня, 13:32
        Приветствую, Александр hi
        По их мнению, это может сделать Китай, сочетающий «авторитарное управление с процветающей экономикой».

        Опаньки. А как же Империя Добра? Звёздно-полосатая тропинка всё? Вообще, я рад, что в Европе стали прорываться голоса разума.
        Монос
        1. Logall Сегодня, 13:37
          Виктор, привет!
          Цитата: Монос
          в Европе стали прорываться голоса разума.

          Или просто ищут себе нового "Раджу", на случай если "золото" старого обратится в "Черепки"...
          Logall
          1. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 13:59
            Антилопу пропили....
            Неоткуда в Европе быть золоту....
            Но то, что Европа хочет отойти от США -факт.
            Думаю, что мордобой между Ротшильдами и Рокфеллерами вступает в новую фазу, более жёсткую.
            Дмитрий Беловецкий
            1. Logall Сегодня, 14:35
              Вы про европейских мормонов с янкимассонами? Теория большого заговора приобретает очевидные очертания. Что говорит о новой фазе противостояния или безсилия обоих лож...
              А может просто исчерпавший себя макет западного, шаблонного мировосприятия?
              Я склоняюсь к последнему!
              Logall
          2. Mestny Сегодня, 14:00
            Сам факт такого поиска уже о многом говорит. Лет 5 назад такое и представить было нельзя.
            Mestny
          3. влад66 Сегодня, 14:22
            Опять очередную пакость замыслили,ничего нового от этой кунсткамеры ожидать не приходиться. what
            влад66
    2. Гигант мысли Сегодня, 13:24
      Но это давно надо было признать, Но Россия не агрессор, как её выставляют "партнёры" на западе, а защитница своего суверенитета.
      Гигант мысли
      1. Лелёк Сегодня, 21:16
        Цитата: Гигант мысли
        Но Россия не агрессор, как её выставляют "партнёры" на западе, а защитница своего суверенитета.

        hi
        Именно по этой причине США и НАТО нужны новые дополнительные военные базы, поэтому генералы, натирая брюки до блеска на задницах, сидят и чешут дыни, куда бы ещё воткнуть булавки на карте мира.
        Лелёк
    3. oldseaman1957 Сегодня, 13:28
      Китай, сочетающий «авторитарное управление с процветающей экономикой».
      - Не надо нос задирать - Китай на пятки наступает! И если с экономикой ничего менять не будем, туго нам придётся!
      oldseaman1957
      1. Кубик123 Сегодня, 13:49
        Цитата: oldseaman1957
        И если с экономикой ничего менять не будем, туго нам придётся!

        Сначала нужно понять, а что нужно менять с нашей экономикой? Путь Китая для России не подходит. Мы северная страна и издержки на отопление и поддержание жизни населения у нас в разы выше. Поэтому, становиться мировым производителем массовых, почти ничего не стоящих товаров, для нас не вариант. Только производство уникальных товаров с высокой добавленной стоимостью. А это большие затраты на образование и науку. И длительный путь конкурентной борьбы. Слишком много конкурентов на этом пути.
        Кубик123
    4. Отец солдата Сегодня, 13:31
      Я уже совсем запутался то бензоколонка с разорванной в клочья экономикой, то великая Держава. Когнитивный диссонанс какой-то.
      Отец солдата
    5. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 13:56
      Да России по )( эти мучения Запада.
      Запад с исторических веков не дружит со своей "тыковкой"...
      Россия спокойно наращивает и усовершенствует свой ВПК, + геополитика....
      Всю либерастню бы извести в России...-вот тогда картина будет маслом.
      Дмитрий Беловецкий
    6. Svarog Сегодня, 14:04
      Цитата: ul_vitalii
      Себе на голову признал Россию сильной и опасной. И теперь не знает что с ней делать, пусть помучаются.

      Авторы доклада признают, что либеральный миропорядок переживает кризис, но подчеркивают: Россия «не в состоянии предложить более привлекательную модель». По их мнению, это может сделать Китай, сочетающий «авторитарное управление с процветающей экономикой».

      Как может быть опасна страна, у которой проблемы с демографией, нет собственной идеологии, элита которой вся с открытым ртом смотрит на запад и которая зависит от цен на углеводорода и курса доллара? Вот Китай действительно становится лидером..
      Svarog
  2. solzh Сегодня, 13:22
    Авторы доклада признают, что либеральный миропорядок переживает кризис, но подчеркивают: Россия «не в состоянии предложить более привлекательную модель». По их мнению, это может сделать Китай, сочетающий «авторитарное управление с процветающей экономикой».

    Россия то же может предложить новый миропорядок, но для этого нужно отказаться от гнилого капитализма и вернуть советскую власть.
    solzh
    1. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 14:09
      Но, только, чтобы этой советской властью руководил "Сталин", а не его последователи, которые постепенно просрали СССР.
      Дмитрий Беловецкий
    2. Svarog Сегодня, 14:13
      Цитата: solzh
      Россия то же может предложить новый миропорядок, но для этого нужно отказаться от гнилого капитализма и вернуть советскую власть.

      Меня удивляет, как многие сторонники сегодняшнего курса это не понимают. Уже на западе,об этом во всю задумываются. Среди молодежи в США был проеден опрос, при каком курсе они хотели бы жить. 74% за социализм.
      Svarog
  3. 210окв Сегодня, 13:24
    Я вот считаю так..Боятся-значит уважают?Не совсем.Я и без этой "Левады"считаю мою Родину Великой.Правда пока ещё в духовной,военной областях.Но к сожалению не в экономической..Надеюсь что это временно.
    210окв
    1. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 14:18
      Словам Запада шибко верит нельзя -лжецы и интриганы ещё те!

      "Запад признал Россию сильной и опасной"
      Но в то же время делает вот такие заявления :
      "ЗАПАД ОТКРЫТЫМ ТЕКСТОМ ПРИЗНАЛ, ЧТО ГОТОВИТ ВОЙНУ С РОССИЕЙ"
      http://nespeshnyrazgovor.mirtesen.ru/blog/4342742
      7378/ZAPAD-OTKRYITYIM-TEKSTOM-PRIZNAL,-CHTO-GOTOV
      IT-VOYNU-S-ROSSIEY
      "...Президент США Дональд Трамп, как сообщается, одобрил новые, направленные против российского ВПК санкции, США открыто готовят выход из ДРСМД, Пентагон угрожает сбивать русские самолеты в Сирии, глава британского Минобороны объявляет о прохладной войне с Россией….

      Запад признал, что готовит войну с Россией. Москва также признала, что Россия и США вступили в период, "сопоставимый с холодной войной", и грозит жесткими ответными мерами, если Запад не остановится. Чего он делать пока совершенно не собирается, намереваясь и далее душить Россию болезненными санкциями в рамках уже объявленной прохладной войны. До того, как она станет "горячей", или Россия капитулирует, без боя. Последнее – невозможно. А, значит, очень велика вероятность, что на выходе будет то, чего на самом деле не хочет никто – война...."

      Лживые твари.
      Пора на Западе устроить российскую танковую олимпиаду, как в годы ВОВ!
      Дмитрий Беловецкий
  4. Теренин Сегодня, 13:27
    Запад признал Россию сильной и опасной ну вот и ладушки yes теперь дело за нашим уровнем жизни!

    Теренин
    1. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 14:20
      Для начала перестрелять весь Гайдаровский форум.
      Дмитрий Беловецкий
      1. Теренин Сегодня, 21:18
        А тогда кто же за них перчатки на зоне шить будет?
        Теренин
  5. КВУ-НСвД Сегодня, 13:39
    . По их мнению, это может сделать Китай, сочетающий «авторитарное управление с процветающей экономикой».
    Констатация давно идущих процессов в мире по ограничению демократических институтов и усилению авторитарности элит
    КВУ-НСвД
  6. Egorovich Сегодня, 13:44
    "Либеральный миропорядок переживает кризис" -признает автор. Но это не кризис, а развал старого дерьмократического общества. И на пороге нового миропорядка в явном, лидирующем положении стоит Россия, а не Запад. И Запад это очень хорошо понимает.
    Egorovich
  7. slontusid Сегодня, 13:49
    Надо же обосновать увеличение военных бюджетов, вот и признают..
    slontusid
  8. masyanya Сегодня, 14:02
    Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы отойти от этой пропасти,
    призвал он.

    отойдите....и чем, дальше, тем лучше... безопаснее для вас будет... не будите спящего зверя...
    masyanya
  9. faterdom Сегодня, 14:24
    Еще глубже пусть изучат вопрос, тогда поймут кто к ним пришел:
    А то уже поколения политиков возрасли на голливудской люли -малине, и берутся на основании этого "опыта" судить о войне, какая она красивая и быстрая. А она страшная и отвратительная.
    faterdom
  10. Архивариус Вася Сегодня, 14:26
    Последний абзац - в точку.
    Архивариус Вася
  11. лысова Сегодня, 14:53
    Дипломат высказался по делу , ну а потом пошло в своём репертуаре - нести чушь. В докладе, говоря о Сирии, ни слова о борьбе с террористами, только " удержаться режиму, влияние, игроки, модернизация, тестирование " - вот они европейские ценности. С Россией, дохлый номер, жульничество не прокатило. Решили попробовать Китай - давайте, подмешайте в вашу бурду с миллиончик китайцев.
    лысова
    1. Лелёк Сегодня, 21:25
      Цитата: лысова
      В докладе, говоря о Сирии, ни слова о борьбе с террористами, только " удержаться режиму"

      hi
      А как иначе, когда наш, извините за выражение, "партнёр" открыто говорит о своих планах в суверенном государстве, члене ООН - Сирии:
      Лелёк
      1. лысова Сегодня, 21:40
        Добрый вечер. Для этих " партнёров " - даже формулировки нет, как это всё обозвать. Погрязли во лжи.
        лысова
  12. Влад Морозов Сегодня, 15:26
    Пока главного гегемона (США) не урезонить, мир так и будет на грани войны! Для планеты Земля, США - самый опасный глист!
    Влад Морозов
  13. Бензорез Сегодня, 22:00
    "Запад признал Россию сильной и опасной"
    Это хорошо или плохо?
    Бензорез
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