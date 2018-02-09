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Запад признал Россию сильной и опасной
На следующей неделе в Мюнхене пройдет Международная конференция по безопасности – крупнейший форум для обсуждения проблем в этой сфере. Организаторы мероприятия накануне обнародовали аналитический доклад о ключевых угрозах и вызовах современному мироустройству, сообщает Коммерсантъ.
Председатель Мюнхенской конференции, бывший высокопоставленный немецкий дипломат Вольфганг Ишингер в предисловии к докладу написал:
По его мнению, в текущем году может произойти эскалация одного из конфликтов – «с катастрофическими для всего мира последствиями».
России в докладе посвящена отдельная глава. В ней приводятся данные декабрьского опроса «Левада-центра», согласно которому 72% респондентов считают свою страну «великой державой».
«Впечатление о растущей силе России небезосновательно, поскольку Москве в последние годы удалось существенно усилить свое региональное и глобальное влияние», – говорится в документе.
По словам авторов, почти все, что Россия может «записать себе в актив», для Запада является вызовом или угрозой: «Война на Украине и вокруг нее, подпитываемая Москвой, заморозила шансы Киева стать членом ЕС или НАТО. Кампания по дезинформации накануне президентских выборов 2017 года во Франции оказалась малорезультативной, но вмешательство в избирательный процесс в США в 2016 году принесло Москве дивиденды. А в Центральной и Восточной Европе России удалось создать сеть политически и экономически зависимых от нее структур, позволяющую ей напрямую влиять на принятие решений (в этих странах)».
Главным же внешнеполитическим достижением России авторы доклада считают операцию в Сирии.
«Потратив сравнительно небольшую сумму и задействовав ограниченный контингент, Москве удалось обратить вспять течение конфликта в Сирии. Россия помогла режиму удержаться у власти, а сама вновь заявила о себе как влиятельный, в том числе с военной точки зрения, игрок на Ближнем Востоке. Кроме того, вмешательство в сирийский конфликт дало модернизированным вооруженным силам РФ возможность протестировать современные виды оружия, включая кибервооружения, беспилотники и крылатые ракеты», – говорится в докладе.
Авторы доклада признают, что либеральный миропорядок переживает кризис, но подчеркивают: Россия «не в состоянии предложить более привлекательную модель». По их мнению, это может сделать Китай, сочетающий «авторитарное управление с процветающей экономикой».
Председатель Мюнхенской конференции, бывший высокопоставленный немецкий дипломат Вольфганг Ишингер в предисловии к докладу написал:
За прошедший год мир не раз оказывался на грани серьезного конфликта. Конфронтация между КНДР и США усилилась, риторика с обеих сторон предельно обострилась. Отношения между Саудовской Аравией и Ираном развиваются в том же направлении, что уже привело к дальнейшей дестабилизации региона. В Европе напряженность между НАТО и Россией остается высокой, война на Украине и вокруг нее продолжается. Важнейшие соглашения в сфере контроля над вооружениями, прежде всего Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, на грани срыва. Попытки ограничить гонку вооружений в других сферах, включая киберпространство, буксуют.
По его мнению, в текущем году может произойти эскалация одного из конфликтов – «с катастрофическими для всего мира последствиями».
Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы отойти от этой пропасти,призвал он.
России в докладе посвящена отдельная глава. В ней приводятся данные декабрьского опроса «Левада-центра», согласно которому 72% респондентов считают свою страну «великой державой».
«Впечатление о растущей силе России небезосновательно, поскольку Москве в последние годы удалось существенно усилить свое региональное и глобальное влияние», – говорится в документе.
По словам авторов, почти все, что Россия может «записать себе в актив», для Запада является вызовом или угрозой: «Война на Украине и вокруг нее, подпитываемая Москвой, заморозила шансы Киева стать членом ЕС или НАТО. Кампания по дезинформации накануне президентских выборов 2017 года во Франции оказалась малорезультативной, но вмешательство в избирательный процесс в США в 2016 году принесло Москве дивиденды. А в Центральной и Восточной Европе России удалось создать сеть политически и экономически зависимых от нее структур, позволяющую ей напрямую влиять на принятие решений (в этих странах)».
Главным же внешнеполитическим достижением России авторы доклада считают операцию в Сирии.
«Потратив сравнительно небольшую сумму и задействовав ограниченный контингент, Москве удалось обратить вспять течение конфликта в Сирии. Россия помогла режиму удержаться у власти, а сама вновь заявила о себе как влиятельный, в том числе с военной точки зрения, игрок на Ближнем Востоке. Кроме того, вмешательство в сирийский конфликт дало модернизированным вооруженным силам РФ возможность протестировать современные виды оружия, включая кибервооружения, беспилотники и крылатые ракеты», – говорится в докладе.
Авторы доклада признают, что либеральный миропорядок переживает кризис, но подчеркивают: Россия «не в состоянии предложить более привлекательную модель». По их мнению, это может сделать Китай, сочетающий «авторитарное управление с процветающей экономикой».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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