"Запад признал Россию сильной и опасной"

За прошедший год мир не раз оказывался на грани серьезного конфликта. Конфронтация между КНДР и США усилилась, риторика с обеих сторон предельно обострилась. Отношения между Саудовской Аравией и Ираном развиваются в том же направлении, что уже привело к дальнейшей дестабилизации региона. В Европе напряженность между НАТО и Россией остается высокой, война на Украине и вокруг нее продолжается. Важнейшие соглашения в сфере контроля над вооружениями, прежде всего Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, на грани срыва. Попытки ограничить гонку вооружений в других сферах, включая киберпространство, буксуют.

Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы отойти от этой пропасти,