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Китай продемонстрировал полученные от России Су-35

Китайское агентство видеоновостей CCTV+ распостранило видеорепортаж, демонстрирующий полученные ВВС НОАК из России истребители Су-35. Это первые "официальные" кадры китайских Су-35.

Китай продемонстрировал полученные от России Су-35


Напомним, что контракт на поставку Китаю 24 истребителей Су-35 (как официально обозначается экспортная версия истребителя Су-35С) стоимостью около 2,5 млрд долл был заключен АО "Рособоронэкспорт" в ноябре 2015 года. Истребители изготавливаются на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) АО "Компания "Сухой".


Первые четыре истребителя Су-35 постройки КнААЗ по данному контракту были построены в 2016 году и перегнаны в КНР 25 декабря 2016 года, следующие пять Су-35 были перегнаны в КНР 3 июля 2017 года, и еще пять - перегнаны 30 ноября 2017 года. Таким образом, к настоящему времени ВВС НОАК получили 14 истребителей Су-35, а поставка оставшихся десяти должна быть произведена с КнААЗ в 2018 году.

В ВВС НОАК истребители Су-35 поступили на вооружение 6-й авиационной бригады (бывший 6-й авиационный полк 2-й авиационной дивизии) на аэродроме Суйцзы близ Чжаньцзяна (провинция Гуандун), оснащенной российскими истребителями Су-27СК, передает блог BMPD


Использованы фотографии: CCTV+
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Комментарии 34

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  1. bazzbazz Сегодня, 14:45
    Ждем копий) В Китае наверное самый разнообразный парк самолетов. Самолетов и копий)
    bazzbazz
    1. Incvizitor Сегодня, 14:48
      Да J 11 по сути уже только там косяков куча.
      Incvizitor
    2. seti Сегодня, 14:50
      Копия особенно китайская всегда хуже оригинала. Имею китайский и японский лодочные моторы - есть с чем сравнить :)
      А такого качества двигателей как у нас им все одно не сделать. Могут взять только массовостью.
      seti
      1. LSA57 Сегодня, 14:56
        Цитата: seti
        Могут взять только массовостью.

        ну за этим у них не заржавеет. уже 1,379 миллиарда (2016 г.) и все на одно лицо lol
        LSA57
      2. Bongo Сегодня, 15:23
        Цитата: seti
        А такого качества двигателей как у нас им все одно не сделать. Могут взять только массовостью.

        Зря Вы так. no Качество сборки J-11 в Шеньяне даже выше чем на КнААЗе в Комсомольске. Другой вопрос. что ресурс китайских двигателей пока хуже чем у российских. Но в КНР над этим усиленно работают.
        Bongo
        1. seti Сегодня, 15:44
          Согласен качество у них растет. Но они в роли догоняющих и чтобы совершить рывок нужно обладать определенными технологиями и знать составы материалов. И многое другое. Время не стоит на месте, пока они найдут пути решения в одном мы уйдем вперед.
          Если бы они чувствовали превосходство или хотя бы паритет то никогда бы не купили наши Су-35 за такие деньги. Раз купили ответ один - они понимают что без них не обойдутся. А ведь они выпустили типа самолет 5(!) поколения.
          Но да они молодцы - даже качество их лодочных моторов значительно возросло как и оснащение их заводов. И тем не менее отмечу - задел ворованных технологий иссякает, а новыми делится никто не хочет - потому они и вынужденны покупать у нас не только новые самолеты но и двигатели.
          seti
          1. Bongo Сегодня, 15:57
            Цитата: seti
            Время не стоит на месте, пока они найдут пути решения в одном мы уйдем вперед.

            Зная наши реалии, я бы не столь оптимистичен. На КнААЗе где строят Су-35С далеко не всё гладко. Не интересовались эпопеей с современным вооружением для этой машины? Или какова в нём доля импортных комплектующих ? Это не секрет, но по 1 каналу о таком не говорят.
            Цитата: seti
            Если бы они чувствовали превосходство или хотя бы паритет то никогда бы не купили наши Су-35 за такие деньги.

            Купили мизерное для ВВС НОАК количество, для ознакомления и оснащения полка "агрессоров" в Центре боевого применения.
            Bongo
            1. seti Сегодня, 15:59
              Цитата: Bongo
              для ознакомления и оснащения полка "агрессоров" в Центре боевого применения.


              Скиньте полистаю..
              seti
              1. Bongo Сегодня, 16:08
                Цитата: seti
                Скиньте полистаю..

                Спутниковые снимки и краткая информация есть в этой публикации:
                Китайские полигоны и испытательные центры на снимках Google Earth
                Возможно, это тоже будет интересно:
                Система ПВО КНР
                hi
                Bongo
                1. seti Сегодня, 16:15
                  Ну и что вы мне скинули ? Статью 15-го года не относящееся к данной теме.
                  Нет вы мне скиньте именно
                  Цитата: Bongo
                  для ознакомления и оснащения полка "агрессоров" в Центре боевого применения.


                  Если вы это утверждаете значит это где то читали надеюсь на серьезном ресурсе. А может просто выдумали ? Все говорят из разряда на заборе написано.
                  seti
                2. borov_2 Сегодня, 20:48
                  Бесполезно убеждать апологетов 1-ого канала. У нас всё хорошо! Китай наш друг и наваляет штатам! То что у нас с Китаем а не США сухопутная граница, то что был Даманский никого не беспокоит.
                  Статистика тоже никого не волнует: http://refru.ru/
                  А когда на ВО пишешь об этом тебе только говорят о паникёрстве и мракобесии...
                  В нынешней ситуации продажа техники и технологий Китаю не просто предательство, но целенаправленное уничтожение военного потенциала России. Но у наших эффективных манагеров, вплоть до Кремля, кроме как о прибылях и счетах за кордоном голова ни о чём не болит!
                  borov_2
          2. старшина запаса Сегодня, 17:29
            Достойный ответ !
            старшина запаса
      3. Гигант мысли Сегодня, 15:37
        Да, китайцы мастера делать копии с чужой техникой, но чтобы сделать копию Су-35 им придётся провозиться достаточно долго.
        Гигант мысли
      4. BerBer Сегодня, 16:05
        Ждём количественно-качественного перехода. Научатся. Главное, а именно в этом они молодцы, не сидят и не ждут.
        BerBer
      5. andrewkor Сегодня, 17:21
        Да и весь мир видел как на Биатлоне каток новейшего танка отлетел, а кувейтяне наш танк перевернули и ничего!
        andrewkor
    3. влад66 Сегодня, 14:54
      Цитата: bazzbazz
      Ждем копий)

      Вот когда они вот это скопируют
      АЛ-41Ф1С,вот тогда и можно будет говорить про принтер hi
      влад66
  2. Zaurbek Сегодня, 14:51
    Каких копий? Они давно Су27 делают. По нашей лицензии...Радары и БРЭО у них самих не хуже...
    Zaurbek
    1. Muvka Сегодня, 15:15
      Радары и БРЭО у них самих не хуже...

      У вас есть данные? Поделитесь
      Muvka
    2. Григорий_45 Сегодня, 15:36
      Цитата: Zaurbek
      Они давно Су27 делают

      Ну так могли бы сами дойти до уровня Су-35. Чего ж в России то их покупать? Две эскадрильи для Китая погоды не делают от слова вообще. Если только не предположить, что покупали самолеты совсем не для комплектования боевых частей - а как чисто экспериментальные машины, которые будут старательно изучаться в каких-нибудь НИИ
      Григорий_45
      1. Zaurbek Сегодня, 20:43
        У них что то с массовым производством не очень ладится и потребность большая и Су-35С глубокая модернизация 27го (посмотреть тоже нужно...)
        Zaurbek
    3. borovik Сегодня, 16:30
      Разберут на запчасти переименуют в СУ-35 КНР
      borovik
  3. Alexey-74 Сегодня, 14:53
    Как бы Китай не старался клонов разных делать, результат один - оригинал намного качественнее.
    Alexey-74
    1. Rokiii Сегодня, 15:06
      блажен кто верует)
      Rokiii
      1. Alexey RA Сегодня, 15:17
        А при чём тут вера? У китайцев известная проблема с движками для копий Сушек - при 146% точном копировании ресурс почему-то получается кратно меньше. smile
        Alexey RA
        1. Rokiii Сегодня, 15:33
          так в том то и дело,что это пока что единственная их проблема.А товарищ выше имел ввиду целиком весь самолет)
          Rokiii
      2. Григорий_45 Сегодня, 15:39
        какая уж тут вера. Если даже их "истребитель 5-го поколения" Chengdu J-20 летает с российскими АЛ-31ФН
        Григорий_45
  4. JonnyT Сегодня, 15:44
    самый дорогой контракт на покупку двигателей!
    JonnyT
    1. NN52 Сегодня, 16:05
      Ну вообще-то они хотели по контракту по 4 запасных двигателя на каждый борт....
      Обычно идет по два...
      Умножаем 24 на 4....
      Не знаю только, повелись наши на это или нет...
      NN52
  5. Иван Сусанин_2 Сегодня, 16:45
    Не могут сами, копируют чужое. Да качество хуже. Они понимают, что делая копии, всегда будешь только догонять. Вот они и хотят зделать что-то свое, взяв лучшее у всех. Я думаю они скоро нас очень не приятно удивят."Если ты можешь точно скопировать Мастера, то ты и сам - Мастер". Китайская поговорка. Не стоит их недооценивать
    Иван Сусанин_2
  6. Волька Сегодня, 17:46
    вот сколько уже смотрю, но никак не вижу китайцев нашими союзниками, особенно не вижу на гражданке, и мило улыбаемся с ними и комплименты разные,... а видать возрастные изменения дают о себе знать, китай гнет свое и использует Россию в своих устремлениях, однако это старость наступает...
    Волька
  7. МИХАН Сегодня, 17:52
    Ну дай Бог не против России ..Пусть тренируются, скоро надеюсь совместные учения будем проводить на зло США..
    МИХАН
  8. Ураган70 Сегодня, 18:40
    Цитата: LSA57
    Цитата: seti
    Могут взять только массовостью.

    ну за этим у них не заржавеет. уже 1,379 миллиарда (2016 г.) и все на одно лицо lol

    Лицо может одно, но за ним мозги, какие не стыдно иметь каждому!
    Ураган70
  9. РусскийУзбек Сегодня, 19:20
    Щикарний вид!
    РусскийУзбек
  10. assa67 Сегодня, 20:15
    приняли самолет 5-го поколения J-20,зачем им тогда Су-35,который 4++?.....
    assa67
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