Черный забор для Молдовы



Додон: Россию пытаются вынудить на ответные равнозначные действия «Продвигать крайние антироссийские взгляды в стране с широкой пророссийской поддержкой означает политическое и электоральное самоубийство. Сегодня евроунионистские партии, главным образом Демократическая партия Молдовы – инициаторы заявления, сделали шаг по этому пути – либо для того, чтобы понравиться еще больше Западу, либо в результате предвыборной горячки, в которую они впали. Я очень надеюсь, что их необдуманное заявление не скажется серьезно на отношениях с Россией. Но, надеюсь, оно серьезно отразится на их показателях на выборах. И они этого заслуживают. Потому что гражданам нужна геополитически уравновешенная власть, а не власть, которая воюет с воображаемыми врагами»



Молдавские и румынские власти могут создать совместный батальон для реагирования в случае чрезвычайных ситуаций «Он добавил, что обсуждается вопрос о создании совместного батальона для реагирования в случае чрезвычайных ситуаций, учитывая имеющийся у Румынии опыт работы в этой области с венгерскими коллегами – Совместный румынско-венгерский миротворческий батальон и Многонациональный саперный батальон «TISA». «Я предложил своему коллеге модель сотрудничества батальона «TISA», остается только точно проанализировать направление деятельности этого подразделения», - заключил Фифор»



В Бендерах почтили память погибших в кровавых событиях 1918 года "В феврале 1918 года в Бендерах у так называемого «Чёрного забора» румынские интервенты учинили кровавую расправу, в результате которой были лишены жизни 500 человек, 150 из них – железнодорожники. «Арестовали 5 тысяч местного населения, из них определили каждого десятого – расстреливать. Расстреляли на территории ж/д узла. Забор, который огораживал железнодорожную станцию, был изготовлен из угля из топок паровозов с бетоном. У этого забора и расстреливали», - пояснила бендерчанка Светлана Ладыгина, дед которой Павел Петрикин был в составе рабочих отрядов, противостоявших румынскому вторжению."

Из Молдовы – крошечной республики на окраине исторической России, давно забытой Богом, но отнюдь не американским госдепом, продолжают потоком идти тревожные сообщения. Общая суть которых состоит в том, что вцепившийся в этот клочок земли мировой гегемон, не собирается выпускать его из своих удушающих объятий ни при каких обстоятельствах. Причин тому много. И одна из главных заключается в том, что США категорически не могут допустить образование в глубоком тылу своего антироссийского украинского фронта геополитического анклава с нежелательной для них восточной ориентацией.Между тем, времени для закрепления Молдовы в её нынешнем статусе – бессловесного американского раба, у его нынешних полновластных хозяев остается все меньше.Связано это с тем, что по закону осенью 2018 года истекает срок полномочий местного парламента, который в своем нынешнем составе давно превратился в своего рода штаб заговорщиков против суверенной молдавской государственности в любой её форме.На предстоящих выборах самые реальные шансы стать правящей имеет партия президента РМ Игоря Додона – Социалистическая, ориентированная на Россию.Поэтому основная задача здешних антироссийских сил – сделать все, чтобы эта партия никогда не пришла к власти. Приготовления к этому идут полным ходом и по всем направлениям.Во-первых, неясна ситуация с самими выборами, которые могут просто не состояться. У парламента имеется прописанная в законе возможность отложить их на неопределенный срок в случае, например, войны, или какой-нибудь другой катастрофы.При наличии в стране уже готового военно-политического конфликта – приднестровского, который нужно только разморозить, такой вариант развития событий отнюдь не выглядит нереальным.Во-вторых, принимаются предельно жесткие меры для полной информационной изоляции населения Молдовы от России со вполне очевидной целью – не допустить никакого альтернативного воздействия на местное массовое сознание и полностью взять под контроль процесс формирования общественного мнения накануне выборов. В том случае, если сорвать их все-таки не удастся. Впрочем, одно другому не мешает и удержание народа в идеологической узде понадобится нынешним непопулярным правителям в любом случае.Именно с этой целью в начале февраля 2018 года прозападные силы протащили через подконтрольный им парламент «Декларацию» с осуждением России за так называемые «нападки на информационную безопасность Молдовы». Под которыми в Кишиневе понимают любые попытки предложить местному населению какие-либо иные точки зрения, кроме официально одобренной прорумынской верхушкой.Президент Молдовы Додон крайне негативно отреагировал на принятие этого антироссийского документа :Кроме того, президент выразил уверенность, что эти провокационные действия в адрес восточного партнера прекратятся в конце этого года, и тогда Молдова восстановит в полном объеме стратегическое партнерство с Российской Федерацией.Однако президент РМ в его нынешнем куцем правовом статусе мало что может, кроме озвучивания очередных протестов. Конституция Молдовы прописана под декоративного главу государства, которого избирают депутаты парламента и который наделен чисто ритуальными полномочиями. При этом, местной правящей кликой был полностью проигнорирован тот фундаментальный факт, что действующий президент Молдовы был избран на основе новой конституционной нормы – всенародным голосованием. И как представитель всего народа имеет веские основания претендовать на значительно больший объем властных полномочий.Но в нынешней Молдове реальная, а не показная демократия даже не ночевала. Поэтому Игорь Додон как был, так и остался при своей чисто символической власти. И даже ту у него время от времени произвольно отбирают в те моменты, когда он может хоть как-то помешать своим политическим оппонентам.В последнее время в Кишиневе стало в порядке вещей на время отстранять живого и здорового президента от власти, чтобы, назначив своего ВРИО, принимать такие решения, которые сам Додон никогда бы не завизировал. Это кишиневское «ноу-хау» можно смело записывать в качестве уникального вклада в анналы «мировой демократии» западного образца. И действительно – до такого рафинированного цинизма и превращение демократическим процедур в откровенную фикцию не додумались даже в Америке, где, казалось бы, уже давно опробованы все возможные приемы одурачивания граждан.В результате одной такой недавней отправки собственного президента в «офф-лайн» в Молдове, например, появился новый министр обороны – ярый румынофил Еуджен Стурза. Которого президент категорически отказывался согласовать именно потому, что тот откровенно смотрел в рот Бухаресту.И вскоре выяснилось - почему именно в случае с заменой министра обороны понадобился такой трюк. Едва освоившись в новой должности, Стурза тут же пригласил в гости своего румынского коллегу Михая Фифора. С которым моментально договорился о создании объединенного румыно-молдовского армейского батальона.Для каких именно «чрезвычайных ситуаций» Молдове могут понадобиться румынские войска, несмотря на туманность озвученных формулировок, догадаться совсем нетрудно. Особенно с учетом того, что нынешние румынские власти, наряду с их кишиневскими пособниками, вполне единодушны в том, что Молдова это всего лишь часть Румынии и никаких границ между ними быть не должно. И следовательно румынские военные, в случае необходимости, могли бы действовать на территории соседнего государства, как на своей собственной. Благо соответствующего опыта у них хоть отбавляй.Как раз в эти дни, в приднестровском городе Бендеры отмечали столетие беспримерного румынского зверства в отношении местного населения.Стоить напомнить, что эта румынская атака последовала сразу же вслед за развалом Российской империи, частью которой была Молдавия. Румыны торопились отхватить себе как можно больший кусок ставшего бесхозным российского наследства. А русские и украинцы - коренные жители этих земель оказали им тогда упорное сопротивление.История повторилась практически один к одному в конце 20 века. Опять развалилась историческая Россия, теперь уже как Советский Союз. И на берегах Днестра снова вспыхнула война за русское наследство. И опять румыны оказались тут как тут. Летом 1992 года так называемые «румынские добровольцы». А на самом деле переодетые солдаты и офицеры румынской армии потоком хлынули через пограничную реку Прут и стали главной ударной силой в борьбе с пророссийским Приднестровьем.И вот теперь всему – новый «подход к снаряду». Который может оказаться еще более драматическим и кровавым, чем вышеуказанные. Потому что в Бухаресте прекрасно понимают – на этот раз, если Молдова в результате смены политической власти, уйдет под крыло России, то она уйдет навсегда. И они будут делать все возможное, чтобы этого не допустить. А поскольку законных способов для достижения этой цели у них практически не осталось, вся надежда только на «чрезвычайные ситуации», на назначенного ими в Кишиневе правоверного министра обороны и на специально приглашенные для этой цели румынские войска. Где будет на этот раз устроен ими новый «Черный забор», мне неведомо. Но то, что прорумынские политиканы готовы приставить к нему всю Молдову, если она пошлет их ко всем чертям, я ни секунды не сомневаюсь.