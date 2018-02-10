11:54 10 февраля

Черный забор для Молдовы

Прозападная агентура в руководстве РМ готова пойти на любые шаги, чтобы не допустить ухода республики под крыло России



Из Молдовы – крошечной республики на окраине исторической России, давно забытой Богом, но отнюдь не американским госдепом, продолжают потоком идти тревожные сообщения. Общая суть которых состоит в том, что вцепившийся в этот клочок земли мировой гегемон, не собирается выпускать его из своих удушающих объятий ни при каких обстоятельствах. Причин тому много. И одна из главных заключается в том, что США категорически не могут допустить образование в глубоком тылу своего антироссийского украинского фронта геополитического анклава с нежелательной для них восточной ориентацией.


Между тем, времени для закрепления Молдовы в её нынешнем статусе – бессловесного американского раба, у его нынешних полновластных хозяев остается все меньше.

Связано это с тем, что по закону осенью 2018 года истекает срок полномочий местного парламента, который в своем нынешнем составе давно превратился в своего рода штаб заговорщиков против суверенной молдавской государственности в любой её форме.
На предстоящих выборах самые реальные шансы стать правящей имеет партия президента РМ Игоря Додона – Социалистическая, ориентированная на Россию.

Поэтому основная задача здешних антироссийских сил – сделать все, чтобы эта партия никогда не пришла к власти. Приготовления к этому идут полным ходом и по всем направлениям.

Во-первых, неясна ситуация с самими выборами, которые могут просто не состояться. У парламента имеется прописанная в законе возможность отложить их на неопределенный срок в случае, например, войны, или какой-нибудь другой катастрофы.

При наличии в стране уже готового военно-политического конфликта – приднестровского, который нужно только разморозить, такой вариант развития событий отнюдь не выглядит нереальным.

Во-вторых, принимаются предельно жесткие меры для полной информационной изоляции населения Молдовы от России со вполне очевидной целью – не допустить никакого альтернативного воздействия на местное массовое сознание и полностью взять под контроль процесс формирования общественного мнения накануне выборов. В том случае, если сорвать их все-таки не удастся. Впрочем, одно другому не мешает и удержание народа в идеологической узде понадобится нынешним непопулярным правителям в любом случае.
Именно с этой целью в начале февраля 2018 года прозападные силы протащили через подконтрольный им парламент «Декларацию» с осуждением России за так называемые «нападки на информационную безопасность Молдовы». Под которыми в Кишиневе понимают любые попытки предложить местному населению какие-либо иные точки зрения, кроме официально одобренной прорумынской верхушкой.
Президент Молдовы Додон крайне негативно отреагировал на принятие этого антироссийского документа :

«Продвигать крайние антироссийские взгляды в стране с широкой пророссийской поддержкой означает политическое и электоральное самоубийство. Сегодня евроунионистские партии, главным образом Демократическая партия Молдовы – инициаторы заявления, сделали шаг по этому пути – либо для того, чтобы понравиться еще больше Западу, либо в результате предвыборной горячки, в которую они впали. Я очень надеюсь, что их необдуманное заявление не скажется серьезно на отношениях с Россией. Но, надеюсь, оно серьезно отразится на их показателях на выборах. И они этого заслуживают. Потому что гражданам нужна геополитически уравновешенная власть, а не власть, которая воюет с воображаемыми врагами»


Кроме того, президент выразил уверенность, что эти провокационные действия в адрес восточного партнера прекратятся в конце этого года, и тогда Молдова восстановит в полном объеме стратегическое партнерство с Российской Федерацией.

Однако президент РМ в его нынешнем куцем правовом статусе мало что может, кроме озвучивания очередных протестов. Конституция Молдовы прописана под декоративного главу государства, которого избирают депутаты парламента и который наделен чисто ритуальными полномочиями. При этом, местной правящей кликой был полностью проигнорирован тот фундаментальный факт, что действующий президент Молдовы был избран на основе новой конституционной нормы – всенародным голосованием. И как представитель всего народа имеет веские основания претендовать на значительно больший объем властных полномочий.

Но в нынешней Молдове реальная, а не показная демократия даже не ночевала. Поэтому Игорь Додон как был, так и остался при своей чисто символической власти. И даже ту у него время от времени произвольно отбирают в те моменты, когда он может хоть как-то помешать своим политическим оппонентам.

В последнее время в Кишиневе стало в порядке вещей на время отстранять живого и здорового президента от власти, чтобы, назначив своего ВРИО, принимать такие решения, которые сам Додон никогда бы не завизировал. Это кишиневское «ноу-хау» можно смело записывать в качестве уникального вклада в анналы «мировой демократии» западного образца. И действительно – до такого рафинированного цинизма и превращение демократическим процедур в откровенную фикцию не додумались даже в Америке, где, казалось бы, уже давно опробованы все возможные приемы одурачивания граждан.

В результате одной такой недавней отправки собственного президента в «офф-лайн» в Молдове, например, появился новый министр обороны – ярый румынофил Еуджен Стурза. Которого президент категорически отказывался согласовать именно потому, что тот откровенно смотрел в рот Бухаресту.

И вскоре выяснилось - почему именно в случае с заменой министра обороны понадобился такой трюк. Едва освоившись в новой должности, Стурза тут же пригласил в гости своего румынского коллегу Михая Фифора. С которым моментально договорился о создании объединенного румыно-молдовского армейского батальона.

«Он добавил, что обсуждается вопрос о создании совместного батальона для реагирования в случае чрезвычайных ситуаций, учитывая имеющийся у Румынии опыт работы в этой области с венгерскими коллегами – Совместный румынско-венгерский миротворческий батальон и Многонациональный саперный батальон «TISA». «Я предложил своему коллеге модель сотрудничества батальона «TISA», остается только точно проанализировать направление деятельности этого подразделения», - заключил Фифор»


Для каких именно «чрезвычайных ситуаций» Молдове могут понадобиться румынские войска, несмотря на туманность озвученных формулировок, догадаться совсем нетрудно. Особенно с учетом того, что нынешние румынские власти, наряду с их кишиневскими пособниками, вполне единодушны в том, что Молдова это всего лишь часть Румынии и никаких границ между ними быть не должно. И следовательно румынские военные, в случае необходимости, могли бы действовать на территории соседнего государства, как на своей собственной. Благо соответствующего опыта у них хоть отбавляй.

Как раз в эти дни, в приднестровском городе Бендеры отмечали столетие беспримерного румынского зверства в отношении местного населения.

"В феврале 1918 года в Бендерах у так называемого «Чёрного забора» румынские интервенты учинили кровавую расправу, в результате которой были лишены жизни 500 человек, 150 из них – железнодорожники. «Арестовали 5 тысяч местного населения, из них определили каждого десятого – расстреливать. Расстреляли на территории ж/д узла. Забор, который огораживал железнодорожную станцию, был изготовлен из угля из топок паровозов с бетоном. У этого забора и расстреливали», - пояснила бендерчанка Светлана Ладыгина, дед которой Павел Петрикин был в составе рабочих отрядов, противостоявших румынскому вторжению."


Стоить напомнить, что эта румынская атака последовала сразу же вслед за развалом Российской империи, частью которой была Молдавия. Румыны торопились отхватить себе как можно больший кусок ставшего бесхозным российского наследства. А русские и украинцы - коренные жители этих земель оказали им тогда упорное сопротивление.

История повторилась практически один к одному в конце 20 века. Опять развалилась историческая Россия, теперь уже как Советский Союз. И на берегах Днестра снова вспыхнула война за русское наследство. И опять румыны оказались тут как тут. Летом 1992 года так называемые «румынские добровольцы». А на самом деле переодетые солдаты и офицеры румынской армии потоком хлынули через пограничную реку Прут и стали главной ударной силой в борьбе с пророссийским Приднестровьем.

И вот теперь всему – новый «подход к снаряду». Который может оказаться еще более драматическим и кровавым, чем вышеуказанные. Потому что в Бухаресте прекрасно понимают – на этот раз, если Молдова в результате смены политической власти, уйдет под крыло России, то она уйдет навсегда. И они будут делать все возможное, чтобы этого не допустить. А поскольку законных способов для достижения этой цели у них практически не осталось, вся надежда только на «чрезвычайные ситуации», на назначенного ими в Кишиневе правоверного министра обороны и на специально приглашенные для этой цели румынские войска. Где будет на этот раз устроен ими новый «Черный забор», мне неведомо. Но то, что прорумынские политиканы готовы приставить к нему всю Молдову, если она пошлет их ко всем чертям, я ни секунды не сомневаюсь.
Автор: Юрий Селиванов


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Комментарии 14

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  1. Vard Сегодня, 07:21
    Пока у нас в России трудятся молдавские строители... Все планы супостатов обречены на провал... Я разговаривал с ними... Молдоване хотят отдаться... Лучше России... Не получится .. Румынии но самостоятельно жить ... Голодной и холодно...
    Vard
    1. ul_vitalii Сегодня, 08:02
      Если бы так, то и Украина отдалась бы давно. Народ никто не слушает. А в этом случае Запад будет действовать наверняка.
      ul_vitalii
      1. Alber Сегодня, 09:38
        Цитата: ul_vitalii
        Если бы так, то и Украина отдалась бы давно. Народ никто не слушает. А в этом случае Запад будет действовать наверняка.

        Поэтому надо помогать Додону и его социалистической партии...
        Alber
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 07:27
    Но в нынешней Молдове реальная, а не показная демократия даже не ночевала.

    Мина замедленного действия.
    a.s.zzz888
  3. ver_ Сегодня, 08:11
    Цитата: a.s.zzz888
    Но в нынешней Молдове реальная, а не показная демократия даже не ночевала.

    Мина замедленного действия.

    ...кто им не даёт в Индию вернуться? Там тепло...
    ver_
    1. Alber Сегодня, 09:40
      Цитата: ver_
      Цитата: a.s.zzz888
      Но в нынешней Молдове реальная, а не показная демократия даже не ночевала.

      Мина замедленного действия.

      ...кто им не даёт в Индию вернуться? Там тепло...


      С цыганами только не надо путать молдаван. Это цыгане выходцы из Индии.
      Молдаване, румыны это потомки римлян. Романская языковая группа
      Alber
    2. Merin Сегодня, 10:29
      А когда они оттуда пришли?
      Merin
  4. parusnik Сегодня, 08:22
    И на берегах Днестра снова вспыхнула война за русское наследство. И опять румыны оказались тут как тут
    ...Рим - город и стоит на Тибре. Румыны смотрят, что бы стибрить.В.В.Маяковский
    parusnik
  5. Shkodnik65 Сегодня, 08:36
    Американцы, американцы... Это наше подбрюшье, а мы все надеялись, мол, куда они денутся, сами приползут, тем более гастарбайтеры говорят... А америкосы тихой сапой дело свое делали. Вот так и уходят бывшие республики из-за нашего головотяпства и самомнения . А ПМР теперь в жестком кольце и, скажу с горечью, среди молодежи республики ЕСТЬ мнение что уход в Румынию это таки не плохо. Европа однако. А Россия продолжает свои манны о братстве. Работать спецслужбам надо.
    Shkodnik65
  6. 23рус Сегодня, 09:45
    В европу ушли все страны Европы, чем Молдавия хуже? Ну будет им там хуже, за-то стабильно.
    23рус
  7. Ольгович Сегодня, 09:46
    Социалисты, надеюсь , на выборах победят. Но более 50% голосов им набрать не дадут-каруселями, приписками (дай Бог, чтобы ошибся). А, значит, опять та же круговерть....

    Стоить напомнить, что эта румынская атака последовала сразу же вслед за развалом Российской империи, частью которой была Молдавия.

    Ошибка: эта атака последовала только после ВОРа, когда власть в России захватили неизвестно кто. И все вокруг посчитали себя свободными рвать от России , что угодно-и Польша, и Финляндия, и Румыния, и Турция.
    ДО ВОРа этого не было и в помине.
    Ольгович
  8. ибирус Сегодня, 10:20
    Имхо, Молдавия слишком незначительна, что бы по её поводу болела голова у нашего руководства. Хотят стать частью Европы такой ценой - пожалуйста. Зачем нам думать о будущем молдован вместо самих молдован.
    ибирус
  9. Merin Сегодня, 10:25
    ..."А русские и украинцы - коренные жители этих земель оказали им тогда упорное сопротивление."...

    ..."так называемые «румынские добровольцы». А на самом деле переодетые солдаты и офицеры румынской армии потоком хлынули через пограничную реку Прут"...


    Я вдруг засомневался в объективности автора. Насколько я знаю, небыло ниодного румына военнопленного, неговоря уже о том что неизвестны какие либо румынские боевые соединения что бы воевали. А уж про русских и украинцах, коренных жителей, вообще шедевр.
    Merin
  10. НЕКСУС Сегодня, 11:53
    Дополню интересной информацией для форумчан-
    Власти 10 сел в Молдове подписали "декларацию" о присоединении к Румынии. Об этом сообщает издание Agora.

    3 февраля "документ" подписал мэр села Сэсень Каларашского района Молдовы и местные советники.

    Издание Newsmaker отмечает, что кампанию принятия символических заявлений об объединении с Румынией организовала гражданская платформа Acțiunea 2012. По данным этого СМИ, инициаторы проекта планируют, что в год столетия объединения Румынии – в 2019 году – "декларацию" подпишут в ста населенных пунктах Молдовы.

    До этого "документ" подписали местные советники девяти сел: Паркова Единецкого района, Фештелица Штефан-Водского района, Готешты Кантемирского района, Оплачь Каушанского района, Улму, Бардар, Новые Русешты, Пухой и Вэсиень Яловенского района.

    То есть расшатывают ситуацию проевропейские силы в Молдове как могут и по всем направлениям.
    НЕКСУС
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