ЦБ РФ понизил ключевую ставку

Банк России пошёл на очередное снижение ключевой ставки. По решению управленцев Центробанка, ключевая ставка снижается ещё на 0,25 процентных пункта. С понедельника 12 февраля ставка составит 7,5% в годовом эквиваленте. Напомним, что предыдущее снижение ключевой ставки ЦБ РФ состоялось в прошлом году – 18 декабря. Ставку тогда понизили до 7,75%.Новое понижение планки ключевой ставки связано с рекордно низкой (по крайней мере, именно так заявляют в самом Центробанке) инфляцией. В годовом исчислении инфляция за январь 2018 года составила 2,2%. Цель правительства по итогам года по инфляции составляет 4%.Как только ЦБ РФ заявил о снижении ключевой ставки, представители крупного российского бизнеса заявили о том, что такое решение может благоприятно сказаться и на индексах промышленного производства. Однако при этом отмечено, что пониженная ставка в 7,5% остаётся по-прежнему высокой при учёте того, что заявленная Центральным банком инфляция существенно ниже. В этой связи эксперты не исключают, что весной ЦБ РФ может пойти на снижение ставки ещё на 0,25-0,5 процентных пункта.Понижение ключевой ставки в РФ происходит на фоне некоторого ослабления российского рубля к доллару и евро. На сегодняшний день официальный курс Центробанка по паре доллар-рубль – 58,17 руб., по паре евро-рубль – 71,39 руб.