23:36 09 февраля
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ЦБ РФ понизил ключевую ставку

Банк России пошёл на очередное снижение ключевой ставки. По решению управленцев Центробанка, ключевая ставка снижается ещё на 0,25 процентных пункта. С понедельника 12 февраля ставка составит 7,5% в годовом эквиваленте. Напомним, что предыдущее снижение ключевой ставки ЦБ РФ состоялось в прошлом году – 18 декабря. Ставку тогда понизили до 7,75%.

Новое понижение планки ключевой ставки связано с рекордно низкой (по крайней мере, именно так заявляют в самом Центробанке) инфляцией. В годовом исчислении инфляция за январь 2018 года составила 2,2%. Цель правительства по итогам года по инфляции составляет 4%.

ЦБ РФ понизил ключевую ставку



Как только ЦБ РФ заявил о снижении ключевой ставки, представители крупного российского бизнеса заявили о том, что такое решение может благоприятно сказаться и на индексах промышленного производства. Однако при этом отмечено, что пониженная ставка в 7,5% остаётся по-прежнему высокой при учёте того, что заявленная Центральным банком инфляция существенно ниже. В этой связи эксперты не исключают, что весной ЦБ РФ может пойти на снижение ставки ещё на 0,25-0,5 процентных пункта.

Понижение ключевой ставки в РФ происходит на фоне некоторого ослабления российского рубля к доллару и евро. На сегодняшний день официальный курс Центробанка по паре доллар-рубль – 58,17 руб., по паре евро-рубль – 71,39 руб.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 144

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  1. Logall Сегодня, 15:10
    Ставки сделаны, ставок больше нет!
    Logall
    1. Донской Сегодня, 15:12
      Цитата: Logall
      Ставки сделаны, ставок больше нет!

      И когда, по вашему мнению, закончится эта партия?
      Донской
      1. Logall Сегодня, 15:16
        Пока власть в свои руки не возьмём,
        до тех пор и будет существовать это казино
        Logall
        1. Svarog Сегодня, 15:19
          Цитата: Logall
          Пока власть в свои руки не возьмём,
          до тех пор и будет существовать это казино

          Это серьезно? Не прикол?
          Svarog
          1. Muvka Сегодня, 15:21
            Хотите я вам такой же нарисую, с одними нолями?
            Muvka
            1. Logall Сегодня, 15:24
              Опровергни сначала, а потом рисуй, что душе угодно!
              https://m.ura.news/news/1052199864
              Например, икра лососевая в воловане с маслом и зеленью за 108,50 рублей
              Logall
              1. Не либероид Русский Сегодня, 15:40
                а вы зайдите на налог ру и вбейте данные чека... сильно удивитесь этому не приколу
                Не либероид Русский
                1. Logall Сегодня, 15:54
                  Фиг с ним с чеком! Он обстрактен...
                  Я ссылочку по реальным ценам скинул!
                  Вижу, что слюньки текут - брызжет...
                  Logall
                  1. Не либероид Русский Сегодня, 16:01
                    ссылка 2015 года... о да, еще и желтая пресса :)) достоверно и так актуально через 2 года ))) у меня вон в папках чеки аж с 2012 года хранятся как свое дело открыл хранятся, че мне теперь их постить и ностальгировать как было 6 лет назад хорошо ? фиг с ним с чеком... ну конечно явную ложь вбросили и теперь уже фиг сней... главное вбросить в надежде что умника не найдется и не проверит вранье это
                    Не либероид Русский
                    1. Logall Сегодня, 16:27
                      Я скинул то, что имел на данный момент... К сожалению не имею возможности проверять всё, что мне скидываают друзья - работаю! Вы же не предоставили ничего... Хорош голословить, я просто хотел сказать, что цыфры предоставленные нам Центробанком рассчитаны на популизм. Когда в этом году три раза поднимали квартплату на 3-2-7%... Если информация так мала, тогда откуда берутся эти цыфры?
                      Logall
                      1. Не либероид Русский Сегодня, 16:45
                        что я должен предоставлять ? скрин с приложения налоговой что чек фейк ? это каждый может проверить, кто не любить вранье и не верит фейковым картинкам
                        Не либероид Русский
              2. Svarog Сегодня, 16:02
                Цитата: Logall
                Например, икра лососевая в воловане с маслом и зеленью за 108,50 рублей

                Сами то живут при коммунизме, а народ при капитализме... Вот какая херня получается..
                Svarog
                1. Не либероид Русский Сегодня, 16:04
                  ну в 15 может так и стоило... но счас 2018 год... 30 лет назад это блюдо вообще рубль стоило и что
                  Не либероид Русский
            2. Svarog Сегодня, 16:23
              Цитата: Muvka
              Хотите я вам такой же нарисую, с одними нолями?

              А вот так, рейтинги рисуют.. http://www.km.ru/v-rossii/2018/02/05/vnutrennyaya
              -politika-v-rossii/819263-kakov-istinnyi-reiting-
              pavla-grudinina?utm_source=24smi&utm_medium=r
              eferral&utm_term=2626&utm_content=1469194
              &utm_campaign=10589
              Svarog
          2. Logall Сегодня, 15:22
            По видемому нет - не прикол. Да я и раньше слышал, что цены в их столовой поражают своей дешевизной. Общаюсь с доверенным лицом Жириновского по мос.обл. так он подтверждает!
            Logall
            1. Svarog Сегодня, 15:28
              Цитата: Logall
              По видемому нет - не прикол. Да я и раньше слышал, что цены в их столовой поражают своей дешевизной. Общаюсь с доверенным лицом Жириновского по мос.обл. так он подтверждает!

              Слушайте, ну это вообще жесть.. Да... Слуги народа так далеко от народа..
              Svarog
              1. Logall Сегодня, 15:40
                Цитата: Svarog
                Слуги народа так далеко от народа..

                Это мы их слугами зовём, а они себя называют "правящей элитой"! Они забыли о своих прямых обязанностях - делать жизнь людей лучше, легче... Наверное считают за людей только "себе подобных"? Паразиты, блин...
                Logall
              2. Hariton Laptev Сегодня, 15:46
                Анекдот . На заседании в думе выступающий: Ну что господа, недры, промышленность, землю поделили пора бы и о народе подумать. Реплика из зала " Вот вот душ по 300 не мешало бы."
                Hariton Laptev
                1. Svarog Сегодня, 15:47
                  Цитата: Hariton Laptev
                  Анекдот . На заседании в думе выступающий: Ну что господа, недры, промышленность, землю поделили пора бы и о народе подумать. Реплика из зала " Вот вот душ по 300 не мешало бы."

                  Похоже не на анекдот, а реальное обсуждение, в узких кругах))
                  Svarog
            2. Сержант71 Сегодня, 15:47
              Вы постите фейковую картинку, на которой только дату меняют. Году в 2012 ещё это видел на Пикабу с тем же ассортиментом wassat
              Сержант71
            3. Стропорез Сегодня, 15:52
              Цитата: Logall
              По видемому нет - не прикол. Да я и раньше слышал, что цены в их столовой поражают своей дешевизной. Общаюсь с доверенным лицом Жириновского по мос.обл. так он подтверждает!

              Эти бывшие "комсомольцы"- расстриги построили себе коммунизм в отдельно взятом здании.
              Эту несправедливость надо исправить.
              Стропорез
              1. NEOZ Сегодня, 17:01
                такие чеки не только в ФСО!!! такие чеки практически НА ВСЕХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ!!!!!! это по сути является бесплатным обедом, но за символические деньги т.к. за деньги люди берут то, что сьедят, а не то что влезет на поднос!!!!!!
                а это просто манипуляция!!!!!!
                NEOZ
            4. ASed Сегодня, 17:30
              Простите, сама статья не понятна..

              Ставки ПО ЧЕМУ снижены? Может есть надежда и наконец то по кредитам?
              Или БЛИН ОПЯТЬ по депозитам?
              О чем статья??

              ПС Я не оптимист и понимаю что все фигово, но статья двояко объяснимая:))O)
              ASed
          3. dvina71 Сегодня, 15:24
            Не не прикол,я этот чек еще на форуме 1канала в начале 2000х видел..и тоже перед выборами,правда в Думу. Ну и дата была другая.
            dvina71
          4. Злой543 Сегодня, 16:15
            Цитата: Svarog
            Цитата: Logall
            Пока власть в свои руки не возьмём,
            до тех пор и будет существовать это казино

            Это серьезно? Не прикол?

            Прикол, но пирожки там вкусные и дешевле чем в кафедре, но не столько
            Злой543
          5. SanichSan Сегодня, 17:18
            Цитата: Svarog
            Это серьезно? Не прикол?

            это фотошоп. погугли. есть такой же за 2013 год. а главное что УПОО СХО ФСО России это нихрена не столовая кремля wink
            вот так вот... как верно замечено "Это Многое Объясняет !!!" laughing
            SanichSan
        2. Гигант мысли Сегодня, 15:21
          Два разных мира в России, один мир для правителей в Кремле, которые , как сыр в масле катаются, а другой мир для остальной России, которая едва выживает с крохотными зарплатами и пенсиями.
          Гигант мысли
          1. NEOZ Сегодня, 17:00
            такие чеки не только в ФСО!!! такие чеки практически НА ВСЕХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ!!!!!! это по сути является бесплатным обедом, но за символические деньги т.к. за деньги люди берут то, что сьедят, а не то что влезет на поднос!!!!!!
            а вы неуважаемый просто манипулируете!!!!!!
            NEOZ
            1. неглавный Сегодня, 21:42
              Цитата: NEOZ
              такие чеки не только в ФСО!!! такие чеки практически НА ВСЕХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ!!!!!! это по сути является бесплатным обедом, но за символические деньги т.к. за деньги люди берут то, что сьедят, а не то что влезет на поднос!!!!!!
              а вы неуважаемый просто манипулируете!!!!!!

              Не в бровь, а в глаз! От себя добавлю, что не только государственные! Частные этот опыт тоже перенимают! Супруга работает в частной компании и обед у них до 100 рублей не дотягивает! Кстати не каждый столько со.. извините съесть может!
              неглавный
        3. Донской Сегодня, 15:23
          О, да вы либерал, навальненок, пятая колонна! Какой вы нехороший человек, если не хотите больше содержать живущие за границей семьи наших патриотов у власти lol
          Донской
          1. Logall Сегодня, 15:46
            Цитата: Донской
            О, да вы либерал, навальненок

            Заколебался отбиваться от путинистов с навальнятами! Неприятны, что одни, что другие... Но ничего, остались мыслящие люди! И их больше чем хотелось бы вышеуказанным. На них-мыслящих и будем ровняться! Делать свою ставку!
            Logall
            1. Стропорез Сегодня, 15:55
              Цитата: Logall
              Но ничего, остались мыслящие люди! И их больше чем хотелось бы вышеуказанным. На них-мыслящих и будем ровняться! Делать свою ставку!

              Так точно! soldier
              Стропорез
            2. Не либероид Русский Сегодня, 16:10
              ври меньше, и отбиваться не придется
              Не либероид Русский
            3. SanichSan Сегодня, 17:20
              Цитата: Logall
              Но ничего, остались мыслящие люди!

              угу. посмотрите сколько народу на "чек" купились?
              SanichSan
        4. Не либероид Русский Сегодня, 15:32
          Цитата: Logall
          Пока власть в свои руки не возьмём,
          до тех пор и будет существовать это казино

          господи, когда же вы научитесь правдивые посты делать ?... чек для сведения можно легко проверить, вот именно этого чека вообще в природе нет, на сайте налоговой так и написанно при проверке... вывод - вы ЛЖИВЫЙ ТРОЛЛЬ
          Не либероид Русский
          1. Logall Сегодня, 15:49
            Я выше ссылочку оставил... А от перехода на личности хочу Вас предостеречь. Или обтекать устанете!
            Logall
            1. Muvka Сегодня, 15:52
              Вы лживый тролль, я подтвержу. Это банальный фотошоп для недалеких людей.
              Muvka
              1. Logall Сегодня, 16:00
                Слепыш, читать умеешь? Я ссилку оставил... Или чего-то не хватает, нет способностей, дабы по ней зайти?
                Logall
                1. Muvka Сегодня, 16:03
                  На что ты ссылку оставил? На очередной бред?
                  Muvka
                  1. Logall Сегодня, 16:08
                    Всё, что плохо говорят о "Единой (коррумпированной) России" для Вас бред?
                    Божья роса, в глазах, обзору мешает?
                    Logall
                    1. Не либероид Русский Сегодня, 16:12
                      а чем вы отличаетесь от ЕдРА ? окраской ? враньем ? вбросами ?
                      Не либероид Русский
                      1. Logall Сегодня, 16:38
                        Цитата: Не либероид Русский
                        чем вы отличаетесь от ЕдРА ? окраской ?

                        Вы людей по мастям делите, по окрасу? А сами то каких мастей будете?
                        Я ни к каким политическим движениям не отношусь, если Вы об этом. А ежели нет, то "Линч" Вам в помощь!
                        Logall
            2. Не либероид Русский Сегодня, 15:54
              ссылочку на что ? я верю фактам, а не высерам желтой прессы... а факты говорят обратное вашему вбросу... пошлому вранью... обтекайте, потом может научитесь вбросы свои проверять на достоверность, тем более давая ссылку на статейку 2015 года
              Не либероид Русский
              1. Logall Сегодня, 16:02
                Простите меня великодушно, но я в думу пока не вхож... Пока!
                Logall
                1. Не либероид Русский Сегодня, 16:05
                  пока врунишка, удачи навешивать лапшу наивным глупым людишкам
                  Не либероид Русский
            3. МИХАН Сегодня, 16:51
              Цитата: Logall
              Я выше ссылочку оставил... А от перехода на личности хочу Вас предостеречь. Или обтекать устанете!

              Поэт хватит уже фейки кидать , эта лабуда уже давно идет..Единственное, что точно могу сказать в таких столовых продукты очень качественные и ниже по цене ,но не настолько ..Почему? Просто в таких структурах есть свое подсобное хозяйство , в этом вся суть..Я помнится на мясокомбинате работал , цены в столовке смешные были(талончики))), а мясных блюд различных завались ..Сколько уже лет прошло , а все вспоминаю и слюньки текут эх молодость!
              МИХАН
          2. nik13 Сегодня, 16:09
            чек явно нарисован, да и тело чека явно с ошибками - -так что, подделка однозначно
            nik13
        5. Lone gunman Сегодня, 16:23
          Россией правят не люди...ммм, всё кто угодно, только...
          Lone gunman
        6. NEOZ Сегодня, 16:25
          это троллинг!!!!!
          это реальный чек? - и я говорю! это реальный чек!
          такие чеки не только в ФСО!!! такие чеки практически НА ВСЕХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ!!!!!! это по сути является бесплатным обедом, но за символические деньги т.к. за деньги люди берут то, что сьедят, а не то что влезет на поднос!!!!!!
          а вы неуважаемый просто манипулируете!!!!!!
          NEOZ
          1. МИХАН Сегодня, 16:57
            Цитата: NEOZ
            акие чеки практически НА ВСЕХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ!!!!!! это по сути является бесплатным обедом, но за символические деньги

            Все верно..! И продукты они не на складах московских закупают , а есть у них подсобные хозяйства ..Вот и ВСЕ!
            МИХАН
        7. Комментарий был удален.
        8. NEOZ Сегодня, 17:01
          такие чеки не только в ФСО!!! такие чеки практически НА ВСЕХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ!!!!!! это по сути является бесплатным обедом, но за символические деньги т.к. за деньги люди берут то, что сьедят, а не то что влезет на поднос!!!!!!
          а это просто манипуляция!!!!!!
          NEOZ
    2. сибиралт Сегодня, 16:36
      Никогда снижение ставки ЦБ РФ не понизит его прибыли. Полпроцента снижения при нынешней ставке для экономики России погоды не сделает. Основная и главная задача ЦБ - не допустить развития промышленности в России.
      сибиралт
      1. МИХАН Сегодня, 17:01
        Цитата: сибиралт
        Основная и главная задача ЦБ - не допустить развития промышленности в России.

        Тоже есть такое подозрение..Увы наша финансовая система , как и многие в мире привязана доллару и пока всякие Рокфеллеры и другие теневые ростовщики условия для всех в мире диктуют..Но в этом направлении Россия и Китай уже давно работают пытаясь вырваться от цепких лап доллара и прочих акул спекулянтов..
        МИХАН
      2. Вадим237 Сегодня, 19:11
        А 98% своей прибыли ЦБ направляет в бюджет.
        Вадим237
  2. Диванный Хенераль Сегодня, 15:10
    В разных Россиях мы живем с центробанком, ой в разных
    При рекордно низкой инфляции цены почему-то взлетели выше этой "рекордно низкой"...
    Диванный Хенераль
    1. Muvka Сегодня, 15:15
      Жаль, что вы не понимаете, что такое инфляция.
      Muvka
      1. Диванный Хенераль Сегодня, 15:20
        1. Чрезмерное увеличение количества обращающихся в стране бумажных денег, вызывающее их обесценение.
        2. Повышение общего уровня цен на товары и услуги на длительный срок. Т.е. за теже деньги покупаешь меньше товара и услуг.
        Вам какая по душе больше?
        Значит при инфляции в скажет 10% реальная покупная стоимость 100 монет падает до 110. Это если грубо считать. Т.е. вы тратите 110 монет там, где раньше тратили 100. Так почему при инфляции в РФ 2,5% по году, цена на товары выросли минимум на 7%? Может вы объясните? На отечественные товары, которые не зависят от доллара и евро...
        Диванный Хенераль
        1. Muvka Сегодня, 15:24
          И на сколько у вас за месяц подорожали продукты?
          Muvka
          1. Диванный Хенераль Сегодня, 15:29
            Средний чек из магазина Перекресток в г. Москва с декабря 2017 на февраль 2018 вырос минимум на 11%. Это без алкашки и сигарет. Овощи, фрукты, мясо, птица, рыба.
            Да, авокадо и к примеру паштет из соловьиных языков не употребляемс...
            Диванный Хенераль
            1. Muvka Сегодня, 15:50
              А вот у нас в Вичуге, в Высшей Лиге и Магните цены такие же, как и были.
              Muvka
              1. Злой543 Сегодня, 16:40
                Цитата: Muvka
                А вот у нас в Вичуге, в Высшей Лиге и Магните цены такие же, как и были.

                А бензин подорожал или нет?
                Злой543
                1. Muvka Сегодня, 17:04
                  Ну за год процентов на 5.
                  Muvka
          2. Капитан Пушкин Сегодня, 16:01
            Цитата: Muvka
            И на сколько у вас за месяц подорожали продукты?

            У меня за месяц отопление подорожало на 447 рублей. Всего на каких-то 46%.
            Лекарство под названием Феррум Лек с 945 руб за пять ампул поднялось за месяц до 1500 руб за те же пять ампул (для начального курса нужно 10, потому и ознакомился с ценовым прогрессом). Ну и дальнейшие новости в том же духе.
            Капитан Пушкин
        2. Svarog Сегодня, 15:33
          Цитата: Диванный Хенераль
          Может вы объясните? На отечественные товары, которые не зависят от доллара и евро...

          Это объяснимо..
          1. Реальная инфляция не менее 10%
          2.Все видят, как много становятся миллиардерами, число их растет вне зависимо от прибыли. На мой взгляд, связано это с тем, что они зарабатывают сверхприбыли, пользуясь ситуацией, не надо повышать ЗП, так как безработных пруд пруди.. И можно повышать цены, так как импортозамещение у нас.
          .
          Svarog
          1. Диванный Хенераль Сегодня, 15:34
            Реальная инфляция еще выше. Просто сейчас не отпускают цены перед 18 марта. Сами понимаете...
            Диванный Хенераль
        3. NEOZ Сегодня, 16:26
          все зависит от доллара и евро!
          NEOZ
      2. Донской Сегодня, 15:35
        Цитата: Muvka
        Жаль, что вы не понимаете, что такое инфляция.

        Они просто глупые как пробка, не понимают, что рост цен при падении зарплат - это хорошо, воровство бюджетных денег на всех уровнях - это хорошо, и вообще, всё что не делается - все к лучшему laughing Не хотят холопы понять своих бояр, ведь им тоже неплохо сейчас. Санкции, кризис, их позиции в рейтинге Форбс падают, жены и дети тоже хотят иметь свои миллиарды. Мне лично не жалко скинуться для них, они же всё таки наши люди. Вы как Мувка, готовы скинуться?
        Донской
        1. Стирбьорн Сегодня, 15:57
          Цитата: Донской
          Они просто глупые как пробка, не понимают, что рост цен при падении зарплат - это хорошо, воровство бюджетных денег на всех уровнях - это хорошо, и вообще, всё что не делается - все к лучшему

          Падение рубля тоже хорошо, вон как можно вывести, на примере кидка с Мистралями по Рогозину - воровать то тоже меньше стали выходит, в долларах
          Стирбьорн
    2. Донской Сегодня, 15:18
      Так нужно усерднее заниматься самоубеждением. Цены на бензин, газ, свет, продукты растут, а зарплата нет - это хорошо. Это мы всё встаём с колен laughing
      Донской
      1. NEOZ Сегодня, 17:04
        цены растут во всем мире! 100$ 1990 г. и 100$ 2018 это РАЗНЫЕ деньги!!!!!
        зачем вы манипулируете?
        NEOZ
    3. Svarog Сегодня, 15:24
      Цитата: Диванный Хенераль
      В разных Россиях мы живем с центробанком, ой в разных
      При рекордно низкой инфляции цены почему-то взлетели выше этой "рекордно низкой"...

      ЖКХ подорожало на 5%, бензин 5%, масло стоило 68 руб. , теперь 95 (30%) это то что знаю, садик был 3200 стал 4000 (25%) , где тут 4% ? Не понятно..
      Svarog
      1. Диванный Хенераль Сегодня, 15:25
        А вам сейчас Мувка ответит :) он у нас арихметеГ и мотематеГ
        Диванный Хенераль
      2. yehat Сегодня, 15:34
        вы рассуждаете как бедняк - он считает цены на кильку и водку
        а если взять цены на условный "балык" - недвижимость и похожие активы, то в среднем и выйдет 4%
        yehat
      3. NEOZ Сегодня, 17:05
        сад 3200.... вы из какого региона?
        NEOZ
        1. Svarog Сегодня, 17:14
          Цитата: NEOZ
          сад 3200.... вы из какого региона?

          Татарстан
          Svarog
          1. Стропорез Сегодня, 17:20
            Цитата: Svarog
            Цитата: NEOZ
            сад 3200.... вы из какого региона?

            Татарстан

            ЦФО -2700, с будущего месяца 3000.
            Стропорез
    4. Alex-a832 Сегодня, 15:35
      Цитата: Диванный Хенераль
      В разных Россиях мы живем с центробанком, ой в разных
      При рекордно низкой инфляции цены почему-то взлетели выше этой "рекордно низкой"...

      Не сейте смуту. Цены не взлетели а умеренно поднялись на некоторые продукты и вещи, особенно на те, что покупаются за валюту или их производство связано с закупкой компонентов за валюту. Другое дело, что государство давило на бизнес всех уровней, чтобы избежать гиперинфляции, которую нам пророчили в 2014. Это давление вылилось в сокращение рабочих мест, оптимизацию затрат, т.е. в первую очередь зарплат и премий. Итог на сегодня: низкий уровень инфляции, но и снижение покупательской способности граждан - палка о двух концах, но это меньшее из зол, что нас ждало. Нашу экономику вполне грамотно удержали от падения, хотя все детали нам и не известны.
      Alex-a832
      1. Капитан Пушкин Сегодня, 16:05
        Цитата: Alex-a832
        ашу экономику вполне грамотно удержали от падения, хотя все детали нам и не известны.

        Нашу экономику целенаправленно и грамотно душат. И ни какие-то забугорные супостаты, а наши доморощенные ЦБ и правительство.
        Капитан Пушкин
        1. Alex-a832 Сегодня, 16:17
          Цитата: Капитан Пушкин
          Цитата: Alex-a832
          ашу экономику вполне грамотно удержали от падения, хотя все детали нам и не известны.

          Нашу экономику целенаправленно и грамотно душат. И ни какие-то забугорные супостаты, а наши доморощенные ЦБ и правительство.

          Было бы так, мы бы уже цены в долларах считали, как в 90-х, а обесцененные деньги вместо оборонки раздавали бы на неумеренное повышение пенсий и зарплат, чем сделали бы народ ещё беднее. Да и зачем по Вашей логике снижать ключевую ставку, не понимаю.
          Alex-a832
          1. Капитан Пушкин Сегодня, 16:47
            Цитата: Alex-a832
            Да и зачем по Вашей логике снижать ключевую ставку, не понимаю

            Ну, хотя бы для обеспечения доступного кредита. Без него ни нового предприятия не создать ни старое содержать не получится - без оборотных средств предприятие кандидат в банкроты. При открытой экономике выживает тот, кто равных качестве и цене имеет более высокую рентабельность. Как быть конкурентоспособным при более дорогом кредите, при более высоких налогах, чем у зарубежных конкурентов? Какой может надеяться на масштабные инвестиции в страну с неконкурентными экономическими реалиями?
            Капитан Пушкин
        2. NEOZ Сегодня, 17:07
          Вы хотите сказать что с одной стороны мы делаем жизнь лучше (если смотреть статистику с 2000 по 2017гг.) а с другой ее душим?
          как так? где то кто-то ошибается......
          NEOZ
          1. Капитан Пушкин Сегодня, 20:05
            Цитата: NEOZ
            Вы хотите сказать что с одной стороны мы делаем жизнь лучше (если смотреть статистику с 2000 по 2017гг.) а с другой ее душим?
            как так? где то кто-то ошибается......

            Поделитесь, пжлста, кому и каким способом вы жизнь улучшаете?
            Критику деятельности ЦБ и Правительства РФ воспринимаете как личное оскорбление. Колитесь, в какой структуре служите и, если не секрет, кем? Вы кто, Дмитрий Анатольевич или Эльвира Сахипзадовна? Или и то и другое? Если так, извините, сразу не признал!
            Капитан Пушкин
      2. Диванный Хенераль Сегодня, 16:21
        Ну вы расскажите вот это все "оптимизированному" т.е. уволенному гражданину иванову иван иванычу, а так же его жене, ивановой ирине ивановне, почему ей внезапно сократили зарплату. а цены на детсад, жкх и покушать взлетели..., ой, умеренно поднялись
        Особенно про валюту. И про давление на бизнес и прочая и прочая...
        Побольше умных и интеллегентных словесов накидайте, не забудьте сделать скорбное выражение лица и в конце вставьте фразу "заганица, тьфу ты госпидя, Путин вам поможет..."
        Диванный Хенераль
        1. Alex-a832 Сегодня, 16:53
          Представьте, что я в этот период год искал себе работу, это при том, что у меня четверо детей и жена без работы на иждивении., а теперь шестеро +жена. Хренасе вы меня вопросом убили. Только я за свою жизнь много чего пережил и не скулю при сложностях!
          Alex-a832
          1. Диванный Хенераль Сегодня, 16:59
            идите в бизнес (с) - так кажется ваш кумир горит
            P.S. И таки да, я скулю. Скулю о том, что производство стоит, что космические корабли падают, что новость о строительтсве нового корабля для ВМФ вызывает крики "уря, всех парвем, мы пабидили, рассея встает с кален", скулю. И скулить дальше буду. По образованию и науке, по медицине... по всему тому, что у нас "оптимизировалось" и "ушло в бизнес"...
            Скулить буду и по тому, что раньше страна растила героев, а теперь геронтофилов галкиных и педиков моисеевых. По спорту тоже поскулю...
            Главное, что бы у вас шапки не кончились меня закидывать...
            Диванный Хенераль
            1. Alex-a832 Сегодня, 17:50
              Цитата: Диванный Хенераль
              идите в бизнес (с) - так кажется ваш кумир горит
              P.S. И таки да, я скулю. Скулю о том, что производство стоит, что космические корабли падают, что новость о строительтсве нового корабля для ВМФ вызывает крики "уря, всех парвем, мы пабидили, рассея встает с кален", скулю. И скулить дальше буду. По образованию и науке, по медицине... по всему тому, что у нас "оптимизировалось" и "ушло в бизнес"...
              Скулить буду и по тому, что раньше страна растила героев, а теперь геронтофилов галкиных и педиков моисеевых. По спорту тоже поскулю...
              Главное, что бы у вас шапки не кончились меня закидывать...

              В бизнесе никогда не был и не буду - не моё. Шапки мне и самому пригодятся, лишних нет. Героев воспитывать это задача родителей, а не только государства - вот и займитесь. А в остальном - от русского человека требуется быть РУССКИМ, а не скулить о трудностях жизни.
              Alex-a832
              1. Диванный Хенераль Сегодня, 18:00
                Итак. Начнем по порядку что ли...
                То, что вы не будете в бизнесе - ваше дело. "Не вписались вы в рынок" (с) Гайдар Егор. Тогда ждите дальнейших оптимизаций и сокращений и вставаний с колен.
                Растить героев - да, задача родителей. Не буду спорить. Но... детсад, школа так же накладывают свой отпечаток. А современное развитие интернета, телевидения? Не? Там у нас рассказы про героев или про то, как "мы напились, я ему отдалась, а потом задумалась, а по какому поводу мы пили, и не будет ли ругать меня мама за то, что я курила"...? У нас о патриотизме и героях вспоминают по праздникам в речах гаранта,. Кстати, сколько у нас ветеранов ВОВ осталось? Что бы им квартиры не давать? Не знаете? Жаль...
                Т.е вы предлагаете быть РУССКИМ и не скулить, а быть терпилой. Вместо того, что бы встать и врезать промеж рогов, и строить социалистическое государство? Значит вас уже обработали. Вы не скулите о трудностях, вы с ними смирились.
                Вам понравилось год искать работу? Вы не скулили, когда о вас вытирали ноги, а по телеку вещали, как мы хорошо живем - вы с пониманием отнеслись к тому, что вам тяжело... У вас хлеб черствый, а у кого-то икра мелкая, но вы все понимаете. Кризиса в стране нет - Коля Валуев еще не отжимает мабилы у первоклассников...
                Не скулите. И не делайте ничего - понять, простить - вот ваше кредо. Вы и не заметите, что скоро начнете кричать ура тому, что паровоз поехал, вместо лошади.
                Диванный Хенераль
                1. Alex-a832 Сегодня, 19:04
                  Чегой то я в ваших комментариях не заметил тяги к социализму, а только к маргинальному либерализму. Тут в одной соседней стране "вдарили между рогов" продажной власти и выбрали себе достойную их власть. Это же не "терпилы" переворот устраивали, теперь терпят...
                  Alex-a832
                  1. Диванный Хенераль Сегодня, 19:19
                    Alex-a832
                    ух ты! просветите на счет маргинального либерализма - первый раз термин слышу.
                    а намеки на украину - не прокатят, слабоваты вы в теории, слабоваты.
                    Диванный Хенераль
                    1. serg999 Сегодня, 21:24
                      Нормально прокатили его намёки! Слабоват-то тут ты... Твои либерастные штампы давно уже не "берут"... Только школота на них ведётся...
                      serg999
          2. NEOZ Сегодня, 17:08
            красавчик!!!! good
            NEOZ
          3. midivan Сегодня, 22:27
            Цитата: Alex-a832
            я в этот период год искал себе работу, это при том, что у меня четверо детей и жена без работы на иждивении., а теперь шестеро +жена.

            Не батенька, вам бы работу край найти надобно, а то так и у соседей прибавляться дети начнут lol PS- а вообще hi Уважуха!
            midivan
  3. Горный стрелок Сегодня, 15:23
    Пока ещё слишком высокая. Надо снижать - до 5% ипотеку 6%, прекратить издеваться над предприятиями и разрешить им покупать склянку чернил БЕЗ КОНКУРСА! Дегестанских казнокрадов - кастрировать показательно. Иначе "эти" не понимают...
    Горный стрелок
    1. yehat Сегодня, 15:32
      сама практика ипотеки как есть сейчас - полная жесть!
      по идее правительство должно давать не кредиты, а какие-то суммы беспроцентных займов,
      которые с процентами становятся только при нарушении целевого использования.
      yehat
      1. Svarog Сегодня, 15:40
        Цитата: yehat
        которые с процентами становятся только при нарушении целевого использования.

        Очень правильная идея, поддерживаю..
        Svarog
        1. NEOZ Сегодня, 17:10
          еще правильная идея - раздать все всем! не поддерживаете?
          NEOZ
    2. Svarog Сегодня, 15:35
      Цитата: Горный стрелок
      Пока ещё слишком высокая. Надо снижать - до 5% ипотеку 6%, прекратить издеваться над предприятиями и разрешить им покупать склянку чернил БЕЗ КОНКУРСА! Дегестанских казнокрадов - кастрировать показательно. Иначе "эти" не понимают...

      За коммунистов голосовать просто надо.. Достали уже эти либералы-дерьмократы-капиталисты
      Svarog
      1. Genry Сегодня, 15:59
        Цитата: Svarog
        За коммунистов голосовать просто надо..

        Верхушка коммунистов нынче стала хуже торговцев. Коммерческий интерес у них прорезался. Олигарху Грудинину партийную вакансию в президенты продали.
        Genry
        1. Svarog Сегодня, 16:06
          Цитата: Genry
          Цитата: Svarog
          За коммунистов голосовать просто надо..

          Верхушка коммунистов нынче стала хуже торговцев. Коммерческий интерес у них прорезался. Олигарху Грудинину партийную вакансию в президенты продали.

          Все живут по тем правилам и законам кои установлены сейчас в нашем гос-ве. Суть тут в программе и идеологии ..
          Svarog
          1. Genry Сегодня, 16:56
            Цитата: Svarog
            Суть тут в программе и идеологии ..

            ... нынешних коммунистов.
            Genry
    3. BerBer Сегодня, 15:49
      Кстати, банки не торопятся понижать ставки. .
      BerBer
      1. Genry Сегодня, 16:02
        Банки ещё живут на депозитах, которые были взяты под старые проценты (дорогие). Будут уходить дорогие деньги, после этого будут падать проценты на кредиты.
        Genry
        1. BerBer Сегодня, 16:36
          Пусть гасят старые депозиты и берут новые. Я не сильно разбираюсь, но думаю есть какие-то процедуры рефинансирования. На новых депозитах и старых процентных ставках можно больше заработать. Виной всему скорее всего жадность.
          BerBer
    4. Капитан Пушкин Сегодня, 16:09
      Цитата: Горный стрелок
      Пока ещё слишком высокая. Надо снижать - до 5% ипотеку 6%, прекратить издеваться над предприятиями и разрешить им покупать склянку чернил БЕЗ КОНКУРСА!

      Сбербанк наш, точнее. его дочка в Чехии, выдает кредиты под 6%, а мне предлагает Золотую Карту за 29%. Это он что, считает, что мне положено платить проценты в шесть раз больше, чем чеху, потому, что я в шесть раз богаче? Или как?
      Капитан Пушкин
      1. Svarog Сегодня, 16:19
        Цитата: Капитан Пушкин
        Сбербанк наш, точнее. его дочка в Чехии, выдает кредиты под 6%, а мне предлагает Золотую Карту за 29%. Это он что, считает, что мне положено платить проценты в шесть раз больше, чем чеху, потому, что я в шесть раз богаче? Или как?

        Греф считает,что народ в России - бараны, а с чехами так не прокатит...
        Svarog
      2. Morozyaka Сегодня, 16:25
        Это потому что вы путаете тёплое с мягким, не знаете как формируется кредная политика или намеренно юродствуете. Гражданам многих бывших советских республик, да и многих не советских нашим процентам позавидуют. Это потому что они лучше живут?
        Возьмите кредит в Чехии и положите на счёт в российском банке - ещё и заработаете на разнице. Но тогда курсовые риски на вас hi
        Morozyaka
        1. Капитан Пушкин Сегодня, 16:55
          Цитата: Morozyaka

          1
          Morozyaka Сегодня, 16:25 ↑
          Это потому что вы путаете тёплое с мягким, не знаете как формируется кредная политика или намеренно юродствуете.

          Поясните мне несмышленному, что это за кредитная политика сформирована Центробанком, обобрать потребителя или задушить производителя? Или и то и другое? Во имя какой цели?
          И почему в Чехии, да и в ЕС в целом, иная кредитная политика, отличная от политики нашего ЦБ?
          Капитан Пушкин
          1. Morozyaka Сегодня, 18:33
            Может быть потому что кредиты центробанком в реальный сектор выдаются не на 3 года для того, чтобы машину купить? Я тут не беру в расчёт моментные займы для всякого рода транзакций. А рубль у нас ни ращу не устойчивый. Не могу строго судить политику центробанка - считаю, что у меня не хватает знаний и компетенций в этом вопросе, но могу предположить что будет с рублём если сделать ставку около нуля и все побегут брать дешёвые кредиты... Помнится мне, что в Испании при колосальном притоке золота из колоний, некоторые им крыши крыть начинали... С предприятиями - тут сложнее. Считаю что им деньги государство должно давать под процент ниже ключевой ставки. Для этого есть целевые государственные программы, но как они работают... Это уже вопрос не к центробанку
            Morozyaka
            1. Капитан Пушкин Сегодня, 20:10
              Цитата: Morozyaka
              Не могу строго судить политику центробанка - считаю, что у меня не хватает знаний и компетенций в этом вопросе,

              Ну если ощущаете пробелы в образовании по теме, может быть лучше воздержаться от комментариев?
              Капитан Пушкин
      3. BerBer Сегодня, 16:32
        Работают на Чешских рынках банковских услуг, на их условиях. А у нас ... Короче говоря, пошло и поехало: Набиуллина, Кудрин и прочеи либеральные сливки. Даже не хочу обсуждать.
        BerBer
        1. Капитан Пушкин Сегодня, 17:02
          Цитата: BerBer
          Работают на Чешских рынках банковских услуг, на их условиях. А у нас ... Короче говоря, пошло и поехало: Набиуллина, Кудрин и прочеи либеральные сливки. Даже не хочу обсуждать.

          Да и мне обсуждать это не хочется. Всем все ясно и понятно давным давно. И тем и другим. Просто иной раз не могу оставить без внимания очередной вброс очередного пропагандона на тему "все хорошо, прекрасная маркиза".
          Капитан Пушкин
  4. Albatroz Сегодня, 15:29
    Иллюстрация того, когда у власти - вредители
    Albatroz
  5. yehat Сегодня, 15:29
    я одного не понимаю, КАК при ставке 7+ процентов инфляция может быть меньше 4-х????
    обычно она никак не меньше!
    за каких инфузорий людей держит ЦБ?
    yehat
    1. Morozyaka Сегодня, 16:34
      Мне кажется, вы путаете понятия
      Morozyaka
    2. Bosch Сегодня, 19:08
      Инфляция не зависит от ставок рефинансирования. Ее разгоняют естественные монополисты.
      Bosch
  6. Kotofeich Сегодня, 15:32
    Цитата: Logall
    Пока власть в свои руки не возьмём,
    до тех пор и будет существовать это казино

    Читайте, что написано вверху чека: СХО ФСО России. Похоже на чек из солдатской столовой.
    Kotofeich
    1. Alex-a832 Сегодня, 16:07
      Так и есть. Забавно было бы, чтобы СХО ФСО депутатов кормило.
      Alex-a832
    2. Капитан Пушкин Сегодня, 16:13
      Цитата: Kotofeich
      Цитата: Logall
      Пока власть в свои руки не возьмём,
      до тех пор и будет существовать это казино

      Читайте, что написано вверху чека: СХО ФСО России. Похоже на чек из солдатской столовой.

      Аббревиатура УПОО СХО ФСО России. Расшифровывается это как Управление продовольственного обеспечения и обслуживания службы хозяйственного обеспечения Федеральной службы охраны
      Капитан Пушкин
    3. Bosch Сегодня, 19:06
      Чек в долларах!
      Bosch
  7. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 15:34
    Подвесить бы Набиуллину вместе с ЦБ, да и пройтись по ним напалмом.
    Дмитрий Беловецкий
    1. Капитан Пушкин Сегодня, 16:14
      Цитата: Дмитрий Беловецкий
      Подвесить бы Набиуллину вместе с ЦБ, да и пройтись по ним напалмом.

      Хотел поставить тысячу плюсов, но выскочил всего один...
      Капитан Пушкин
  8. Esoteric Сегодня, 15:36
    Какая может быть инфляция, если 44% доходов в бюджет от нефти и газа в прошлом году составили 8 500 000 000 000 рублей. В этом году при составлении бюджета заложена цена на нефть 43,8 $/баррель, а фактическая - 68-69 $/ баррель? belay Нас хотят выставить глупыми людьми? Объясните нам, путинские экономисты, - "Где деньги, Зин?" Чего хотят сделать с нашей экономикой?
    Встреча ВВП в Красноярске. Объекты для Универсиады 2019 года, которая должна состояться в марте, будут готовы !!! fellow в феврале 2019 г. Здорово?
    Esoteric
    1. yehat Сегодня, 15:45
      в красноярске есть опыт проведения универсиад, так что думаю, там многое под контролем.
      а вот насчет акцизов с нефти - они никак не связаны с курсом рубля. Хоть по 200$ продавай баррель.
      yehat
      1. Капитан Пушкин Сегодня, 16:22
        Цитата: yehat
        в красноярске есть опыт проведения универсиад, так что думаю, там многое под контролем.
        а вот насчет акцизов с нефти - они никак не связаны с курсом рубля. Хоть по 200$ продавай баррель.

        Связаны напрямую. Количество полученных долларов переводится в сумму рублей, равных принятому бюджету. Балансируется все это курсом рубля к доллару. "Излишки" перечисляют в США, это обычная дань вассала сюзерену.
        Капитан Пушкин
        1. yehat Сегодня, 16:26
          вы про бюджетное правило
          но курс регулируется не только балансом, но и просто курсом на бирже.
          yehat
          1. Капитан Пушкин Сегодня, 20:16
            Цитата: yehat
            вы про бюджетное правило
            но курс регулируется не только балансом, но и просто курсом на бирже.

            Курс рубля на нашей бирже регулируется, в основном, балансом бюджета, а разного рода прыжки и подскоки - плод взаимодействия неких лиц в ЦБ и неких коммерческих банках. Объединяет их любовь и страдания - и те и другие больше всего в жизни любят деньги и постоянно страдают от их недостатка.
            Капитан Пушкин
    2. Вадим237 Сегодня, 15:49
      Обычная инфляция - как во всех странах мира. Все те бабки что бюджет получит от продажи нефти, выше 43 долларов, пойдут в фонд национального благосостояния, в этом году это будут поступления в пределах от 2,5 до 4 триллионов рублей - а из него будут покрывать, дефицит бюджета - по программам.
      Вадим237
      1. yehat Сегодня, 16:29
        откуда дефицит, если заложеный в бюджет акциз с нефти почти вдвое ниже текущего?
        yehat
        1. Вадим237 Сегодня, 19:17
          Бюджет на 2018 принимали в прошлом году - там была заложена стоимость нефти в 43 доллара, доходов меньше чем расходов.
          Вадим237
    3. Monster_Fat Сегодня, 16:50
      "Где деньги, Зин?"

      Ответ: "В Сирии"...., а еще у "нацгвардии" и в..... американских ценных бумагах и в ....(неуверенно) оффшорах... winked
      Monster_Fat
  9. Макаров Сегодня, 15:52
    Ну до 2-3 еще далеко...но направление верное)
    Макаров
  10. prior Сегодня, 16:11
    Наибулина - главная кремлёвская напёрсточница, жонглирует цифрам и круче любого циркача.
    prior
    1. Bosch Сегодня, 19:05
      Кремлевская? Ну-ну!
      Bosch
  11. Alexey-74 Сегодня, 16:14
    Для простых людей которые вкалывают с утра до вечера в чем плюс то???? Возможно банки снизят немного процентную ставку на кредиты и что ??? Опять добро пожаловать в кредиты............
    Alexey-74
  12. XXXIII Сегодня, 16:20
    ЦБ РФ понизил ключевую ставку
    Молодцы для своих кредиты должны быть дешевыми, а не наоборот. Поддержим ЦБ своими долгами yes Долги ведь это новые кредиты, верни старый, возьми новый, как красиво мы живем, богатеем.good Нет бы взять все и поделить то что зарабатывает страна, а не в одни руки все делить.... bully
    XXXIII
  13. Monster_Fat Сегодня, 16:47
    ставка составит 7,5% в годовом эквиваленте

    Во бизнес- то теперь, "развернется" на кредиты не на под 17,75%, а под 17, 5%.... lol
    Monster_Fat
  14. victorrat Сегодня, 17:34
    Ставку снижают, а банки и не думают снижать ставки на кредиты! Когда же прищучат этих воров, которые зарабатывают на бедах населения? Особенно Грефа, который считает народ быдлом!
    victorrat
    1. Вадим237 Сегодня, 19:21
      Слишком доступные кредиты могут вызвать кризис в банковской системе - у нас любят брать кредиты да только не все любят их возвращать, кредиторская задолженность предприятий и граждан по стране составляет 15 триллионов рублей.
      Вадим237
    2. Житель Урала Сегодня, 19:27
      Ключевая ставка влияет на кредиты для бизнеса и только, но никак для населения.
      Для простых обывателей банки сами придумывают процент исходя из конкуренции.
      Если люди берут то понижать никто не будет
      Житель Урала
  15. Ураган70 Сегодня, 18:18
    Цитата: Донской
    Цитата: Logall
    Ставки сделаны, ставок больше нет!

    И когда, по вашему мнению, закончится эта партия?

    Не скоро! Для этого нужно расформировать ЦБ НеРФ, Набиуллиной и К° установить вину и определить наказание! ЦБ РФ должен принадлежать России, а не ФРС. С Грефом так же нужно разбираться!
    Ураган70
    1. Вадим237 Сегодня, 19:22
      "ЦБ РФ должен принадлежать России, а не ФРС". ЦБ сам по себе и почти всю свою прибыль он отчисляет в бюджет РФ.
      Вадим237
  16. Bosch Сегодня, 19:03
    Кто назначил наебулину председателем ЦБ, кто знает?
    Bosch
    1. Капитан Пушкин Сегодня, 20:19
      Я знаю, хто назначил наебулину надзирателем в ЦБ.
      Капитан Пушкин
      1. Вадим237 Сегодня, 22:32
        Я то же знаю - Медведев назначил - он же "Айфон", он же "Не Димон", он же "Держитесь - денег нет".
        Вадим237
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