Роммель в Африке

В немецкой версии хорватского военно-исторического журнала «Husar» (Nr.1- 2018) опубликована подборка фотографий, иллюстрирующая боевые действия в Африке во время Второй мировой войны. Оригиналы этих фотографий хранятся в американском архиве NARA и в открытых источниках ранее не публиковались.1.Роммель в легкой командно- штабной машине Sd.Kfz-250/3 «Greif» с номером WH 937035. КШМ оснащена двумя радиостанциями. Большая антенна принадлежит радиостанции FuG 7 с дальностью действия до 50 км. Меньшая антенна- радиостанции FuG 5 с дальностью до 5 км, служащей для связи между машинами внутри подразделения. Её можно видеть на обоих машинах Sd.Kfz-251 запечатленных на фотографии (NARA/ «Husar»).2.Зенитное орудие 8,8- cm- Flak 36/37 буксируется 8-тонным тягачом Sd.Kfz 7 фирмы Краусс-Маффей. Данное орудие являлось эффективным оружием против воздушных и наземных целей.1-й дивизион 33-го зенитно-артиллерийского полка (1./Flak-Rgt.33 (gem.mot.)) Прибыл в Киренаику 10-11 февраля 1941 года из Франции. 33-й полк был сформирован 1 октября 1939 года в Халле в составе пяти батарей с 20-ю орудиями. В Северной Африке полк включал в себя три батареи 8,8-см. орудий и три батарей лёгких 2-см орудий Flak 38. Во время французской компании одна из 8,8-см батарей уничтожила под Аррасом пять тяжелых британский танков Матильда, что и определило его дальнейшую судьбу. 8,8-см орудия стали важнейшим противотанковым оружием в африканской компании. Их снаряды с начальной скоростью 810 м/с могли на дистанции 500 м пробить 110 мм броню, установленную под углом 60 градусов. Этого было достаточно для пробития 78 мм лобовой брони британских танков Матильда с дистанции в 1,5 км. Сами же они оставались за пределами досягаемости их пушек, которые к тому же не имели фугасных снарядов. (NARA/ «Husar»).3.Редкая фотография орудия Flak 36 в момент выброса гильзы после выстрела. Фото сделано судя по всему во время осады Тобрука. Видимо в этот момент никакой угрозы расчету нет и поэтому один из артиллеристов уютно расположился на крыле. Спиной к нему сидит наводчик. (NARA/ «Husar»)4.8-тонный тягач Sd.Kfz 7 с расчетом орудия Flak 36/37. На задних скамьях могут сидеть 10 человек в два ряда, а общая пассажировместимость- 13 человек. Хотя в боевой обстановке могли ехать и больше. Тягач массой 11,5 тонн приводился в движение 6-цилиндровым бензиновым мотором Maybach-HL-62-TUK мощностью 135 л.с. и мог развивать скорость 50 км/ч. Ёмкость бака составляла 215 литров и обеспечивала запас хода по пустыне 100-120 км. (NARA/ «Husar»)5.Тот же тягач , что и на предыдущем фото с орудием Flak 36 с пятью кольцами на стволе, обозначающем пять уничтоженных неприятельских танков в боях за перевал Халфайя 16-18 июля 1941 года. Британцы возлагали большие надежды на своё наступление под кодовым названием «Боевой топор» , начатой на границе Ливии и Египта. После потери 80-и танков операция была свёрнута. Одна батарея 8,8-см зениток уничтожила в бою за перевал Халфайя одиннадцать танков Матильда с дистанции в один километр. После того, как первый танк загорелся, англичане не поняли, что произошло и продолжали наступление. В течение следующих десяти минут были потеряны ещё десять танков и лишь один сумел вернуться на исходную позицию. За этот бой командир батареи майор Вильгельм Бах был награждён «Рыцарским крестом Железного креста». Солдат в центре одет в оливковую тропическую форму и тропический шлем. Впоследствии она была заменена на более подходящую форму с длинными брюками и длинными рукавами курток.Вставка вверху в центре- два артиллериста с Железными крестами рядом с орудием Flak 36 с предыдущего фото. На стволе 44 кольца за подбитые танки. Первые пять несколько шире. Они известны нам по предыдущим фотографиям. Некоторое время это орудие входило в состав 19-й зенитно-артиллерийской дивизии в Тобруке и было потеряно в мае 1943-го в Тунисе. (NARA/ «Husar»)6.Роммель на крыше своего мобильного штаба. Фото сделано в начале компании, так как Роммель одет ещё в оливковую тропическую форму и шлем. С высоты крыши трофейной командно-штабной машины АЕС «Дорчестер» высотой 2,9 метров можно было видеть в бинокль гораздо дальше, чем с земли. Особенно полезно это было в утреннем тумане или жарким днём, когда над раскаленной землёй возникают миражи. На переднем плане видна командно- штабная машина Sd.Kfz-251/6 , оборудованная двумя радиостанциями- FuG 5 с дальностью действия 4-5 км и FuG 8 , «достающей» на 40-50 км. (NARA/ «Husar»)7.Первый передвижной штаб Роммеля представлял собой прицеп. Он часто застревал в песке, был неустойчив. О том что его пассажиры вынуждены были «глотать» пыль от тягача не стоит и говорить. (NARA/ «Husar»)8.Три британских командо- штабных машины АЕС «Дорчестер» были захвачены взводом немецких мотоциклистов застрявшими в пробке у Дерна во время отступления британцев от Мехили. Ранее они принадлежали генерал-лейтенантам Ричарду О`Коннору, Филипу Ниму из штаба 8-й армии и генерал-майору Гамбье-Перри из штаба 2-й танковой дивизии. В такой последовательности они были обозначены большими белыми цифрами «2», «3», и «5». Роммель передал одну из машин генералу Штрайху, а две других оставил при своём штабе. Машиной с номером «2» пользовался генерал Штайн. (NARA/ «Husar»)9.На этой машине можно ещё разглядеть номер 4426422 под нанесённой позже маскировочной окраской. Эти машины сначала называли «мамонтами» а затем они получили прозвища «Макс» и «Мориц», в честь героев детской книги. (NARA/ «Husar»)10.Роммель со своим штабом и итальянскими офицерами. Крест на борту машины имеет очень узкие черные штрихи в середине, что является большой редкостью и был вскоре вытеснен более привычным. Никакой дополнительной маскировки на машине нет. (NARA/ «Husar»)11.Роммель осматривает АЕС с номером «5» и именем «Мориц». На машине сохранен трёхцветнаый британский камуфляж лишь частично перекрываемый немецким. (NARA/ «Husar»)12.Обе машины АЕС на одном фото. Здесь они еще не имеют имен собственных. Слева машина Роммеля, будущий «Макс» . Справа- будущий «Мориц», используемый штабом, генерал-лейтенантом Вестфалем и генерал- майором фон Меллентином. Моторы машин были приспособлены для использования немецкого топлива. «Макс» и «Мориц» пережили всю африканскую компанию и были захвачены союзниками на мысе Бон.БОЕВАЯ МАССА 12200 кгЭКИПАЖ, чел. 7-8ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫДлина, мм 6100Ширина, мм 2360Высота, мм 2900Клиренс, мм 310ВООРУЖЕНИЕ один 7,71-мм пулемет Bren в укладкеБРОНИРОВАНИЕлоб корпуса - 12 ммборт корпуса - 10 ммкорма корпуса - 10 ммДВИГАТЕЛЬ АЕС А187, карбюраторный, мощностью 95 л.с. при 1800 об\мин, рабочий объём 7580 см.куб.ТРАНСМИССИЯ механического типа: сцепление сухого трения, 4-скоростная КПП, 2-скоростной демультипликатор, гидравлические тормоза с ваккумным усилителемХОДОВАЯ ЧАСТЬ колесная формула 4х4, размер шин 13,5х20 дм, подвеска на листовых полуэлиптических рессорахСКОРОСТЬ 60 км\чЗАПАС ХОДА ПО ШОССЕ 450 кмСРЕДСТВА СВЯЗИ радиостанции №19 и №19 Mk.II