23:39 09 февраля
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Минобороны назвало сроки завершения госиспытаний САУ «Коалиция-СВ»

Государственные испытания самоходных артиллерийских установок "Коалиция-СВ" планируется завершить в 2020 году, сообщил в пятницу журналистам замминистра обороны РФ Юрий Борисов после посещения "Уралтрансмаша" (входит в "НПК "Уралвагонзавод").

Мы законтрактовали 12 образцов "Коалиции-СВ", они будут проходить войсковую эксплуатацию до 2020 года. В 2020 году мы завершим государственные испытания и уже примем решение о серийных закупках
- сказал он

Минобороны назвало сроки завершения госиспытаний САУ «Коалиция-СВ»



"Коалиция-СВ" предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, танков и другой бронированной техники, противотанковых средств, живой силы, средств ПВО и ПРО, пунктов управления, а также для разрушения полевых фортификационных сооружений и препятствования маневрам резервов противника в глубине его обороны.

Борисов также отметил, что для нужд войск модернизируются САУ "Мста".

В год примерно по 36 комплектов. Эта работа будет продолжена, у этой самоходной артиллерийской установки очень большой модернизационный потенциал оказался
- сказал замминистра.

По его словам, работы позволяют улучшить их боевые возможности на 40%, обновить систему связи и доработать шасси, передает ТАСС

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 26

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  1. Дормидонт Сегодня, 15:26
    Наши западные и ближневосточные партнёры уже заждались
    Дормидонт
    1. RASKAT Сегодня, 15:40
      Ждем с нетерпением. Машина во многом революционная.
      RASKAT
      1. Deadушка Сегодня, 16:37
        Цитата: RASKAT
        Ждем с нетерпением. Машина во многом революционная.

        с не до конца раскрытыми способностями laughing
        Deadушка
    2. влад66 Сегодня, 16:02
      Вот немного видео hi
      влад66
  2. Egorovich Сегодня, 15:27
    САУ "Коалиция - СВ" нужно срочно отправить в ЛДНР, а госиспытания и эксплуатацию проводить на уничтожении бандерофашистов и их техники.
    Egorovich
    1. Вадим237 Сегодня, 15:50
      Пока им своего хватит.
      Вадим237
  3. 210окв Сегодня, 15:28
    Вот зачем нам эти сроки?Несите их в правительство,президенту.А нам обещали зачем?
    210окв
  4. Всеволод Сегодня, 15:29
    А как она будет выглядеть на платформе"Армата"? Ведь "подрастет" примерно на метр.
    Всеволод
    1. Per se. Сегодня, 21:21
      Цитата: Всеволод
      А как она будет выглядеть на платформе"Армата"?
      А посмотреть, как выглядел бы "сапог" на платформе "Бентли" или "Лексус" не желаете? Зачем вообще это надо, если под те же САУ, РЭМ или БМПТ есть уже освоенная промышленностью, удачная, технологичная база Т-72/Т-90, которая намного дешевле. Если хотите страну разорить такой "золотой платформой", снизить производство самих новых танков Т-14, то это "верная дорога". Платформой техника не назначается, и платформой не рождается, чтобы использовать базу, её сперва надо признать удачной и технологичной, освоить её промышленностью. Те, кто наварил бабла на "Армате" (как и те, кто зарубил объект 195) когда-нибудь ответят за эту авантюру, при которой саботировали доводку практически готового объекта 195 (Т-95), потеряли время, и только в ОКРы и НИОКРы вбухали 64 миллиарда рублей. Окажется неудачной база, будет не удачной и вся техника, что напроектировали уже под эту до сих пор сырую платформу, дорогую и сложную. Сейчас надо сам танк Т-14 до ума доводить, дотягивать до того уровня, что был у Т-95 уже в 2010 году. На фото "сапог", для раздумий.
      Per se.
  5. Гигант мысли Сегодня, 15:29
    Опять прокукарекали про Коалицию, прокатили в 2015 году по Красной площади, а САУ то оказывается совсем сырая была, если только в 2020 году собираются завершить испытания.
    Гигант мысли
    1. Alexey RA Сегодня, 15:53
      Цитата: Гигант мысли
      Опять прокукарекали про Коалицию, прокатили в 2015 году по Красной площади, а САУ то оказывается совсем сырая была, если только в 2020 году собираются завершить испытания.

      Сравните с "Мстой-С":
      1984 год - изготовлен опытный образец.
      1986 год - изготовлена установочная партия для войсковых испытаний.
      1989 год - принятие на вооружение.
      То есть, между началом войсковых испытаний и принятием на вооружение прошлой САУ прошло 3 года.
      Alexey RA
    2. Лопатов Сегодня, 16:37
      Цитата: Гигант мысли
      прокатили в 2015 году по Красной площади, а САУ то оказывается совсем сырая была, если только в 2020 году собираются завершить испытания.


      Сравним с такой же полностью автоматической "Арчер" Первые демонстрационные 2003 год. Первые серийные 2015.
      Лопатов
  6. san4es Сегодня, 15:31
    Государственные испытания самоходных артиллерийских установок "Коалиция-СВ" планируется завершить в 2020 году,
    soldier
    Кино на вечер fellow

    Телеканал ЗВЕЗДА
    Опубликовано: 20 дек. 2015 г.
    san4es
  7. КВУ-НСвД Сегодня, 15:32
    Минобороны назвало сроки завершения госиспытаний САУ «Коалиция-СВ»
    Как только появятся деньги
    КВУ-НСвД
    1. Esoteric Сегодня, 16:02
      Цитата: КВУ-НСвД
      Как только появятся деньги

      А кто их должен дать? Мы (население), банки, олигархи...Откуда они должны произрасти?
      Esoteric
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 16:05
        Из бюджета МО , являющегося частью бюджета страны и наполняемого его гражданами и различными налогами и сборами
        КВУ-НСвД
  8. Alexey-74 Сегодня, 15:50
    Понятно, что новая техника, но сроки в нынешние времена большие....вообще смотрю 2020 год как рубеж по принятию новейшей техники на вооружение и дальше серия.
    Alexey-74
  9. стер Сегодня, 16:22
    Все новинки обещали поставить в строй еще в 2015 году. Но воз и ныне... катится назад.
    СУ-57, ПАК ФА, Т-14, Т-15, Коалиция-СВ, Курганец, Бумеранг, новые эсминцы и вертолетоносцы, Сармат. Где они? Либо заканчивают испытания, либо в ходе, либо, вообще нигде.
    Зато в армии принимаются "новейшие" БТР-82А, Т-90М, БМП-3, которым уже больше 20-30 лет. Новые обвесы и тюнинг - хорошо. Но зачем выдавать за новье?
    Ракеты падают, самолеты тонут (привет Сирии), деньги... словом их нет. Но все держатся. Сколько еще? ХЗ.
    Зато как здорово смотрятся новые стадионы! Ну подумаешь, разворовали и накосорезили. Зато звучит!
    Словом, дело не в технике, а совсем в ином.
    стер
    1. Ратник-80 Сегодня, 16:40
      Что вы все плачите , не стой ноги встали, не один самолет в сирии не упал по своей причине при токой интенсивности полетов это впечетляющее достижение, т-90м вообще по моему мнению лучший танк в мире что тоже показала сирия , плюс у нас есть практически новый танк 21 века чего у других нет , а ракеты и у америкосов переодически падают ,об ЯО вообще лучшие в мире
      Ратник-80
      1. Antidote Сегодня, 18:35
        Напомните ка, от чего утонул МИГ-29 14.11.16? Ведь проще обещать и кричать Ура, чем принимать решения и отвечать за них.
        Antidote
    2. Вкд Двк Сегодня, 19:22
      Цитата: стер
      Зато как здорово смотрятся новые стадионы! Ну подумаешь, разворовали и накосорезили. Зато звучит!


      Думать, что ли, нечем? Без стадионов не будет денег в бюджете. Выбирай- или сам отдашь свои кровные за билеты на стадион, или государство само заберёт из недоначисленной зарплаты. Те же яйца, вид сбоку. Но ты хоть на стадионе побудешь, и своего любимого спортсмена увидишь. Или предпочитаешь не ходить, но платить?
      Вкд Двк
  10. masyanya Сегодня, 16:25
    Во, дура какая!!!
    masyanya
  11. Данте Сегодня, 16:42
    Цитата: Всеволод
    А как она будет выглядеть на платформе"Армата"? Ведь "подрастет" примерно на метр.

    Так вот именно чем больше техники будет на платформе Армата тем дешевле будет цына на всю технику для этой платформы, вот зацыклились, дорогой да дорогой, поставте всё семейство Т-14,Т-15, и тд на конвеер и упадёт цына на 25-40%. Даже панцырь С-1 и теже БУК, ТЕРМИНАТОР 3, "Деривация-ПВО", и станет всё дёшево и сердито.
    А когда и гражданскую технику строить будут на этой платформе то РУССКИЕ экскаватары, бульбойзеры и трактора такого накопают и нароют что сейчас нереально и придумать. А механизаторы будут уметь как раньше, трактора чинить и танки.
    Данте
    1. Antidote Сегодня, 18:42

      Да-да, 57й год, на минуточку.
      Antidote
  12. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 18:27
    Эпичная саушка. Матрасникам до такой далеко.
    Генерал Песчаных Карьеров
  13. Zaurbek Сегодня, 21:23
    хотели,вроде , шасси от Армата ставить....?
    Zaurbek
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