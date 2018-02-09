Минобороны назвало сроки завершения госиспытаний САУ «Коалиция-СВ»

Мы законтрактовали 12 образцов "Коалиции-СВ", они будут проходить войсковую эксплуатацию до 2020 года. В 2020 году мы завершим государственные испытания и уже примем решение о серийных закупках

В год примерно по 36 комплектов. Эта работа будет продолжена, у этой самоходной артиллерийской установки очень большой модернизационный потенциал оказался

Государственные испытания самоходных артиллерийских установок "Коалиция-СВ" планируется завершить в 2020 году, сообщил в пятницу журналистам замминистра обороны РФ Юрий Борисов после посещения "Уралтрансмаша" (входит в "НПК "Уралвагонзавод").- сказал он"Коалиция-СВ" предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, танков и другой бронированной техники, противотанковых средств, живой силы, средств ПВО и ПРО, пунктов управления, а также для разрушения полевых фортификационных сооружений и препятствования маневрам резервов противника в глубине его обороны.Борисов также отметил, что для нужд войск модернизируются САУ "Мста".- сказал замминистра.По его словам, работы позволяют улучшить их боевые возможности на 40%, обновить систему связи и доработать шасси, передает ТАСС