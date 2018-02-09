...Глава ДНР заявил об установлении всех причастных к убийствам Моторолы и Гиви...

Установлены все лица, которые причастны к этому, некоторые задержаны, но не все. Дело закончим в этом году. Причастные к гибели Толстых имеют прямое отношение к убийству Арсена Павлова.

Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил о том, что следствие в республике установило всех причастных к убийству командиров батальонов «Спарта» и «Сомали» Арсения Павлова (Моторолы) и Михаила Толстых (Гиви). Донецкое агентство новостей приводит заявление Захарченко:Накануне (в годовщину смерти Михаила Толстых) «Военное обозрение» сообщало о том, что украинский активист Юрий Бутусов (редактор небезызвестного украинского сайта «Цензор») на своей странице в Фейсбуке с гордостью заявил, что операция по убийству комбата Гиви тщательного готовилась представителями Службы безопасности Украины. Таким образом, Бутусов фактически подтвердил ранее появившуюся в ДНР информацию о причастности к убийству Михаила Толстых и Арсения Павлова представителей СБУ. В самом же СБУ заявляли, что никакого отношения к террористическим актам в отношении известных комбатов ДНР не имеют.Арсений Павлов был убит в лифте своего дома в Донецке 16 октября 2016 года. Взрывное устройство, по некоторым данным, было установлено сверху на кабине лифта. Михаил Толстых погиб в своём кабинете в воинской части Макеевки 8 февраля 2017 года. По версии следствия, диверсионная группа применила реактивный огнемёт «Шмель».Имена причастных к убийствах Гиви и Моторолы Захарченко не назвал.