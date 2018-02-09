23:36 09 февраля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Глава ДНР заявил об установлении всех причастных к убийствам Моторолы и Гиви

Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил о том, что следствие в республике установило всех причастных к убийству командиров батальонов «Спарта» и «Сомали» Арсения Павлова (Моторолы) и Михаила Толстых (Гиви).Донецкое агентство новостей приводит заявление Захарченко:

Установлены все лица, которые причастны к этому, некоторые задержаны, но не все. Дело закончим в этом году. Причастные к гибели Толстых имеют прямое отношение к убийству Арсена Павлова.


Глава ДНР заявил об установлении всех причастных к убийствам Моторолы и Гиви



Накануне (в годовщину смерти Михаила Толстых) «Военное обозрение» сообщало о том, что украинский активист Юрий Бутусов (редактор небезызвестного украинского сайта «Цензор») на своей странице в Фейсбуке с гордостью заявил, что операция по убийству комбата Гиви тщательного готовилась представителями Службы безопасности Украины. Таким образом, Бутусов фактически подтвердил ранее появившуюся в ДНР информацию о причастности к убийству Михаила Толстых и Арсения Павлова представителей СБУ. В самом же СБУ заявляли, что никакого отношения к террористическим актам в отношении известных комбатов ДНР не имеют.

Арсений Павлов был убит в лифте своего дома в Донецке 16 октября 2016 года. Взрывное устройство, по некоторым данным, было установлено сверху на кабине лифта. Михаил Толстых погиб в своём кабинете в воинской части Макеевки 8 февраля 2017 года. По версии следствия, диверсионная группа применила реактивный огнемёт «Шмель».

Имена причастных к убийствах Гиви и Моторолы Захарченко не назвал.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
25

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 31

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Андрей К Сегодня, 16:03
    ...Глава ДНР заявил об установлении всех причастных к убийствам Моторолы и Гиви...

    Майдауны сами себя сдали...
    ...Юрий Бутусов на своей странице в Фейсбуке с гордостью заявил, что операция по убийству комбата Гиви тщательного готовилась представителями Службы безопасности Украины...

    Ещё маленько и эти "активисты" фамилии "хероев" назовут и потребуют наградить.
    Андрей К
    1. oldseaman1957 Сегодня, 16:10
      Имена причастных к убийствах Гиви и Моторолы Захарченко не назвал.
      - Да воздастся каждому по делам его...
      oldseaman1957
      1. Гигант мысли Сегодня, 16:16
        Всем этим убийцам по закону военного времени расстрел, время здесь не играет никакой роли, и народ поддержит такой приговор.
        Гигант мысли
      2. Svarog Сегодня, 16:24
        Цитата: oldseaman1957
        Имена причастных к убийствах Гиви и Моторолы Захарченко не назвал.
        - Да воздастся каждому по делам его...

        Вопрос когда? И почему еще не воздалось?
        Svarog
        1. Ююка Сегодня, 16:52
          Цитата: Svarog
          Цитата: oldseaman1957
          Имена причастных к убийствах Гиви и Моторолы Захарченко не назвал.
          - Да воздастся каждому по делам его...

          Вопрос когда? И почему еще не воздалось?


          К чему это вообще обнародовать сейчас?? Ну, установили... А кто из них жив? Вот когда появится инфа о том, что кто-то из причастных "скоропостижно скончался", вот тогда будет "чувство глубокого удовлетворения" и страх тех, кто пока еще жив, а так... через несколько дней никто и не вспомнит об этом заявлении... request
          Ююка
    2. майор Юрик Сегодня, 16:25
      Имена причастных к убийствах Гиви и Моторолы Захарченко не назвал.

      Думаю их имена ,рано или поздно,узнаем из некролога. negative
      майор Юрик
    3. сибиралт Сегодня, 16:31
      В инете есть ролики награждения Порошенко организаторов убийств Толстых и Арсенева. Там этого и не скрывали. winked
      сибиралт
    4. влад66 Сегодня, 16:31
      Имена причастных к убийствах Гиви и Моторолы Захарченко не назвал.

      На могильных памятниках эти имена должны быть. yes
      влад66
    5. Владыка Ситх Сегодня, 17:01
      Видео к новости
      Владыка Ситх
  2. anjey Сегодня, 16:05
    Донецкое агентство новостей приводит заявление Захарченко:
    “Установлены все лица, которые причастны к этому, некоторые задержаны, но не все. Дело закончим в этом году. Причастные к гибели Толстых имеют прямое отношение к убийству Арсена Павлова.
    можно было бы поверить Мозговому ,но Захарченко как то не хочется, тем более все терракты, если даже и СБУ , были на территории ,находящейся под его ответственностью и "контролем",и агентура и дрг врага ходили там видимо как дома....
    anjey
    1. Viktor.12.71 Сегодня, 16:18
      А был ли враг? После Мозгового и его речей до смерти картина проясняется. Смотреть с 1.10
      Viktor.12.71
    2. Dart2027 Сегодня, 16:38
      Цитата: anjey
      но Захарченко как то не хочется, тем более все терракты, если даже и СБУ , были на территории ,находящейся под его ответственностью

      Ну учитывая тот факт, что территория ЛНР и ДНР была частью Украины, то в том, что у СБУ есть контакты на местах ничего удивительного. Со временем конечно разберутся со всеми, но это дело не одного дня. А вот резона их убивать у Захарченко не было никакого - оба были чистыми военными, которые в принципе не лезли в политику, так что на борьбу за власть не спишешь.
      Dart2027
      1. anjey Сегодня, 17:17
        ну дай то бог ,только с таким проходным двором и Захара могли уйти,только он видимо никому не нужен ,а за Мотороллой и Гиви люди могли пойти ,да и заслуги их кого то сильно коробили,кто пожал власть и доступ к баблу...,как корячило и врагов на той стороне, просто могли совпасть интересы оппонентов....
        anjey
        1. Dart2027 Сегодня, 19:06
          Цитата: anjey
          и Захара могли уйти

          На него тоже готовили покушение, но тогда удалось предотвратить.
          Dart2027
      2. Комментарий был удален.
  3. masyanya Сегодня, 16:06
    смертники...
    masyanya
  4. vfqjh Сегодня, 16:12
    Всё это хорошо , но мужиков уже не вернуть ! Царство им небесное и наша память !!!
    vfqjh
  5. taiga2018 Сегодня, 16:13
    ну раз установили,значит пора ликвидировать.
    taiga2018
  6. Burbon Сегодня, 16:19
    реальные мужики - тихо карают, а не заявляют для прессы...ну установили, а дальше что??......запомнят их имена и внесут в черный список??....ответок как нет, так и не будет....эта окопная война еще лет на 5
    Burbon
  7. МИХАН Сегодня, 16:20
    Все причастные в Киеве сидят..Окружать Киев и закрывать небо и зачистка !
    МИХАН
    1. Умник Сегодня, 16:30
      Идите окружайте
      Умник
    2. влад66 Сегодня, 16:35
      Цитата: МИХАН
      Все причастные в Киеве сидят..Окружать Киев и закрывать небо и зачистка !

      Виталик хохлята на Цензоре точно так же мечтают окружать Кремль,закрывать небо и зачистка. fellow И так уже четыре года,не надоело еще? laughing
      влад66
      1. МИХАН Сегодня, 16:39
        Цитата: влад66
        Виталик хохлята на Цензоре точно так же мечтают окружать Кремль,закрывать небо и зачистка

        Они мечтатели-больные , а я реальное дело предлагаю и вполне осуществимое.. wink Думаете такого плана в Генштабе нет..? Все ждут только приказа soldier
        МИХАН
  8. Николай Петров Сегодня, 16:31
    Сказал, заявил.... Это выеденного яйца не стоит. Когда подымется вой на территории свидомых, тогда и будет результат. А пока только сотрясание воздуха.
    Николай Петров
  9. Чичиков Сегодня, 16:49
    Важно не заявление, а неотвратимость наказания, - уничтожение всех причастных, в назидание другим, где бы они не находились! Этот принцип нашел свое отражение в известных словах ВВП: - "Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту — в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы в сортире их замочим, в конце концов. Всё, вопрос закрыт окончательно.". Именно так, в свое время "белый террор" был практически сведен на нет, - ответным "красным террором".
    Чичиков
  10. Архивариус Вася Сегодня, 17:07
    Хочется прочитать не об "установлении", а об "устранении" всех причастных! am
    Естественно с него требуют какой-то информации по этим делам, приходится делать заявления по тому положению дел которое есть на данный момент. Так же понятно что это очень непросто устранить людей в верхушке СБУ. Пускай работают сколько нужно, лишь бы результат был.
    Герои нашего времени. Как верно сказано.
    Архивариус Вася
  11. ушкуйник Сегодня, 17:28
    Течет "ручей", бежит "ручей"..., только ведро не наполняется.
    ушкуйник
  12. МВГ Сегодня, 17:34
    Арсению Павлову (Моторолле) и Михаилу Толстых (Гиви) земля пухом и вечная память.
    Помним, чтим
    МВГ
  13. Ураган70 Сегодня, 18:13
    Цитата: Чичиков
    Важно не заявление, а неотвратимость наказания, - уничтожение всех причастных, в назидание другим, где бы они не находились! Этот принцип нашел свое отражение в известных словах ВВП: - "Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту — в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы в сортире их замочим, в конце концов. Всё, вопрос закрыт окончательно.". Именно так, в свое время "белый террор" был практически сведен на нет, - ответным "красным террором".

    Очередной разносчик бреда и переписыватель истории, господин Чичиков?
    Что это: "..Именно так, в свое время "белый террор" был практически сведен на нет, - ответным "красным террором"..."???
    Ну почитайте документы, они и в инете есть, ну изучите ленинские тома хотя бы для себя и вы про красный террор будете знать как об историческом факте, а не как о пропагандистской мантре... Диву даюсь таким как вы! Да ладно, я вам облегчу задачу, наверно для вас легче за кем то повторять, чем самому вникать...
    "...Ленин и террор:
    Развязанный им и его ближайшим окружением террор не был ответом на террор белых, как лживо трещала пропаганда большевиков. Еще до убийства палача Урицкого и покушения на Ленина газета "Правда" 4.08.1918 г. призывала: "Рабочие и бедняки! Возьмитесь за оружие, учитесь стрелять, готовьтесь против восстания кулаков и белогвардейцев. Восстаньте против всех, кто против Советской власти - агитирует. Десять пуль против каждого, кто поднимет руку против нее. Господству капитала можно положить конец, когда перестанут дышать последние капиталисты, помещики, попы и офицеры". А петроградская "Красная газета" не отставала от "Правды": "Все лица, не согласные с большевиками, считаются без исключения "буржуями", "белогвардейцами", в связи с чем требует: "Зададим буржуазии кровавый урок… Товарищи
    матросы, рабочие и солдаты, уничтожайте остатки буржуазии и Белой гвардии, чтобы от них ничего не осталось. Лозунг дня гласит: "Смерть буржуазии!"
    После предварительной газетной кампании, призывающей к террору и уничтожению остатков буржуазии, 9 августа 1918 года Ленин подписывает декрет Совнаркома о "создании особых частей из верных и преданных людей для развертывания беспощадного террора против кулаков, духовенства, белогвардейцев. Всех подозрительных заключать в концлагеря"..."
    Ураган70
  14. senima56 Сегодня, 18:17
    Установили кто?! А теперь "мочить в туалете"!
    senima56
  15. SmokeR 47RU Сегодня, 19:45
    Мозговой - ЧЕЛОВЕЧИЩЕ и настоящий Мужик.
    Нам его не хватает...
    Пусть земля ему будет пухом.
    SmokeR 47RU
  16. Комментарий был удален.
  17. ЦУС-ВВС Сегодня, 21:45
    статья ни о чём!!! Захарченко сказал что все установлены-а что он должен вам сказать? активист цензора сказал что это сбу тем самым подтвердив что во всём виноваты сбу-извините,этот цензор как я понял такая помойка что верить им это всё равно что воспринимать всерьёз сказки мира. в статье ни слова про имена фамилии даты звания должности итак далее. а мне вот интересно почему моторолла и Гиви были столь известны а после их смерти перестала обновляться инфа в инэте? нет ни народных героев столь же известных,ни побед столь же важных?
    ЦУС-ВВС
Картина дня