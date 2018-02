The National Interest: как B-21, B-2 и B-52 смогут бомбить Россию и Китай

Статья «Как Америка собирается быть уверенной в том, что B-21, B-2 и B-52 смогут бомбить Россию и Китай»:

http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/how-america-plans-make-sure-the-b-21-b-2-b-52-can-bomb-24398

Несколько дней назад официальный Вашингтон опубликовал новый Обзор ядерной политики, в котором рассматриваются различные вопросы в области безопасности США. Среди прочих тем в документе упоминаются проекты перспективного дальнего бомбардировщика и нового оружия для него. Американское издание The National Interest изучило доступные сведения и на их основании попыталось составить текущую картину. Темой его новой статьи стали перспективные средства поражения, которые придется использовать американской дальней авиации в отдаленном будущем.Статья под традиционно кричащим названием «How America Plans To Make Sure the B-21, B-2 and B-52 Can Bomb Russia or China» («Как Америка собирается быть уверенной в том, что B-21, B-2 и B-52 смогут бомбить Россию и Китай») была написана постоянным автором издания Дэйвом Маджумдаром. Ее опубликовали 7 февраля в рубриках The Buzz и Security, причем без привязки к конкретному региону. Заголовок материала не в полной мере раскрывает его тему, поскольку из всех аспектов применения дальней авиации рассматривается только тема новых боеприпасов.Свою статью Д. Маджумдар начинает с напоминания о текущих планах и их последствиях. Он указывает, что дальний бомбардировщик Northrop Grumman B-21 Raider, пока еще не успевший выйти из стадии проектирования, в конечном итоге должен стать основой воздушной компоненты американских стратегических ядерных сил. Тем не менее, даже B-21, несмотря на самые новые наработки в области малозаметности, со временем потеряет свой потенциал прорыва противовоздушной обороны противника. Россия и Китай будут продолжать свои работы в области систем ПВО, и потому B-21 со временем вряд ли сможет безнаказанно проникнуть в защищаемый район. В связи с этим Пентагон сейчас разрабатывает новую крылатую ракету Long-Range Stand-Off (LRSO), которой предстоит стать «компаньоном» перспективного бомбардировщика.Далее автор приводит цитату из свежего Обзора ядерной политики, раскрывающую планы американского военного ведомства в области стратегических авиационных вооружений. В документе указывается, что проект LRSO призван обеспечить способность бомбардировщиков применять ударное вооружение, способное решать задачи в условиях применения противником развитой ПВО. Такое оружие в будущем будет поддерживать боевую эффективность самолетов на требуемом уровне.Новая авиационная ракета, как отмечает автор, также сможет поспособствовать сохранению флота имеющихся дальних бомбардировщиков. До определенного времени основой такой авиационной группировки будут оставаться «древние» машины семейства Boeing B-52 в количестве 46 единиц и 20 более новых Northrop Grumman B-2A. Такая ситуация будет сохраняться до тех пор, пока войска не получат достаточное количество новых B-21.Обзор ядерной политики указывает, что перевооружение стратегической авиации ракетами Long-Range Stand-Off имеет решающее значение в контексте обеспечения достаточной эффективности бомбардировщиков. Это позволит сохранить желаемый потенциал даже в условиях развития противовоздушной обороны вероятного противника, а также повысит гибкость применения авиации. В частности, ракеты LRSO позволят старым самолетам B-52H оставаться эффективным элементом стратегических ядерных сил и сохранять боевой потенциал на случай непредвиденных технических или геополитических проблем.Дальние бомбардировщики B-52 и B-2 все еще сохраняют требуемую боевую эффективность, но оборонительные средства вероятного противника не стоят на месте. Развитие систем противовоздушной обороны приводит к повышению их возможностей и оказывается серьезным выводом для стратегической авиации. В результате этого военно-воздушным силам США необходим новый бомбардировщик.Д. Маджумдар вновь цитирует Обзор ядерной политики. В этом документе указывалось, что продолжающееся совершенствование и распространение систем противовоздушной обороны в сочетании с постепенным устареванием самолетов B-52H и B-2, а также ракет ALCM привели к необходимости создания новых самолетов. Все эти факторы стали предпосылками к запуску программы разработки, строительства и развертывания бомбардировщика следующего поколения под названием B-21 Raider. По данным Обзора, в середине двадцатых годов первые самолеты этого типа должны будут поступить на службу. Сначала они дополнят используемую в войсках технику, а затем и заменят ее.Впрочем, еще не созданный бомбардировщик B-21 уже сейчас сталкивается с определенными проблемами в контексте боевого применения. Об этом неоднократно в прошлом говорили чиновники американского военного ведомства; эта же тема поднимается и в свежем Обзоре ядерной политики. Даже улучшенный и совершенный B-21 далеко не во всех случаях сможет прорвать развитую эшелонированную систему ПВО вероятного противника. С течением времени эта проблема будет становиться все более актуальной.Д. Маджумдар напоминает, что бомбардировщик B-21 Raider в действительности создается как часть большой ударной системы, включающей разные средства и образцы техники. Совместными усилиями все элементы такой системы смогут проникнуть в защищенный район и уничтожить указанные цели. В таком случае ракета Long-Range Stand-Off, включенная в боекомплект B-21, станет, в том числе, средством обеспечения последующих ударов тактической или стратегической авиации.Обзор ядерной политики также указывает, что B-21 сможет применять не только ракеты LRSO. В грузоотсек такого самолета можно будет помещать свободнопадающие бомбы или иное оружие. При этом наибольшая боевая эффективность будет достигаться именно при применении перспективных крылатых ракет.Согласно имеющимся планам, «дебют» перспективного самолета в военно-воздушных силах должен состояться в середине следующего десятилетия. Большая часть сведений о программе B-21 пока засекречена, но уже сейчас, как отмечает автор The National Interest, можно говорить о том, что темпы ее реализации далеки от желаемых. Проект может сталкиваться с определенными проблемами в контексте графики.Согласно Обзору ядерной политики, задержки в работах по теме B-21 или по перспективному вооружению, предназначенному для этого самолета, сократят потенциал ВВС США. Эти проблемы, прежде всего, ограничат возможность дальней авиации в деле прорыва вражеской ПВО. Кроме того, будет ограничен выбор вариантов действия в тех или иных условиях. Наконец, под ударом окажется способность американской армии посылать потенциальному противнику «видимые сигналы сдерживания», для чего лучше всего подходят именно стратегические бомбардировщики.Рассмотрев последние данные, приведенные официальными источниками, Дэйв Маджумдар делает выводы. Он полагает, что программа Northrop Grumman B-21 Raider важна для безопасности Соединенных Штатов. Необходимо, чтобы этот проект завершился успехом и привел к желаемому перевооружению военно-воздушных сил. Даже если проект потребует чрезвычайного напряжения и многих усилий со стороны ВВС, его следует завершить.***Статья «How America Plans To Make Sure the B-21, B-2 and B-52 Can Bomb Russia or China» в очередной раз поднимает тему перспективных американских проектов B-21 и LRSO, и вновь рассматривает их важность для развития вооруженных сил США в желаемом направлении. При этом в ней учтены последние официальные сообщения о двух проектах, опубликованные в рамках объемного документа на тему политики в области ядерных вооружений.Выводы Д. Маджумдара, сделанные на основе известных и новых данных, очевидны. Получив новый бомбардировщик B-21 Raider и ракету LRSO, военно-воздушные силы Соединенных Штатов сохранят возможность прорыва развитой эшелонированной ПВО вероятного противника, в том числе с заделом на отдаленное будущее. Если же многообещающий проект не завершится удачей, то американская армия столкнется с серьезными проблемами и растеряет часть своего ударного потенциала. По этой причине, как считает автор, работы необходимо завершить без оглядки на сложности и проблемы.Любопытно, что в заголовке статьи упоминаются гипотетические удары по объектам России и Китая. В самой публикации, однако, подобная тема поднимается лишь опосредовано. Неоднократно поднимается тема атаки целей, прикрытых развитой системой ПВО, но кому они принадлежат – не уточняется. Впрочем, известные сведения о программах строительства противовоздушной обороны не оставляют сомнений и заставляют вспоминать о кричащем заголовке.Напомним, текущие планы Пентагона предусматривают разработку и запуск серийного производства перспективного дальнего бомбардировщика B-21, фактически представляющего собой вариант дальнейшего развития уже известных идей. Основная концепция этой машины основана на доработанных идеях существующего самолета B-2. Подобно предшественнику, новый B-21 должен будет скрытно выходить в заданный район и осуществлять запуск ракет либо сбрасывать бомбы. Главными его целями при этом станут объекты ПВО. Подавление зенитных систем обеспечит более безопасную работу других ударных самолетов.Контракт на создание проекта B-21 был подписан в октябре 2015 года. К настоящему времени, по разным данным, компания-разработчик Northrop Grumman успела выполнить некоторые работы, но в целом проект пока далек от завершения. Строительство и испытания первого опытного бомбардировщика пока относят к первой половине двадцатых годов. К середине десятилетия предполагается построить и передать заказчику первые серийные машины нового типа.В середине января командование американских ВВС заявило о возможном смещении сроков выполнения работ. На тот момент среди конгрессменов имели место разногласия по будущему оборонному бюджету. Излишняя активность сторонников сокращения трат на армию могла привести к уменьшению расходов на перспективные проекты. Среди прочего, результатом этого могло бы стать затормаживание работ по бомбардировщику B-21 с определенным смещением сроков.Одним из основных вооружений самолета B-21 Raider должна стать крылатая ракета Long-Range Stand-Off (LRSO). Работы по этому оружию стартовали в начале текущего десятилетия, но до сих пор не достигли последних стадий. Так, изначально предполагалось начать проектирование ракеты в 2015 году, но по ряду причин сроки старта разработки сместились. Предварительная проработка проекта продолжалась до 2017 года. Только в августе прошлого года были подписаны контракты на создание предварительных проектов.В соответствии с соглашениями от 24 августа 2017 года, компании Lockheed Martin и Raytheon до 2022 года должны будут разработать и представить свои варианты перспективной крылатой ракеты, после чего Пентагон выберет наиболее удачный. Все необходимые научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы планируется завершить в течение следующего десятилетия. Не позднее 2030 года ВВС США планируют получить первые серийные ракеты LRSO.С точки зрения тактической ниши ракета LRSO станет заменой для существующей AGM-86 ALCM. При этом перспективное изделие будет иметь самые серьезные преимущества. Нынешняя ALCM может применяться только бомбардировщиками B-52H, тогда как проект LRSO предусматривает полную совместимость с существующими машинами B-2A и перспективными B-21 Raider.Оба перспективных проекта пока находятся на стадии формирования облика и проработки технической документации. Кроме того, большая часть сведений о них пока засекречена. Разработчики бомбардировщика уже опубликовали его изображение, а также уточнили некоторые технические характеристики. Точные сведения о ракете для нового самолета пока не приводились.Как и любые другие перспективные проекты, программы создания бомбардировщика B-21 Raider и крылатой ракеты Long-Range Stand-Off сталкиваются с определенными проблемами. При этом такие проекты относятся к сфере стратегических вооружений, и потому отличаются особым значением для национальной безопасности. Как отметил в финале своей статьи Д. Маджумдар, эти проекты необходимо завершать в любых условиях, даже если они потребуют особого напряжения сил.