12:05 11 февраля
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"Поляки хотят очистить себя и от холокоста, и от преступного уничтожения наших военнопленных"

"Поляки хотят очистить себя и от холокоста, и от преступного уничтожения наших военнопленных"


Президент Польши подписал закон, который у нас получил название "о бандеровской идеологии", а вот в странах Запада больше обратили внимание на другой аспект и назвали его "законом о холокосте". Суть подписанного документа сводится к тому, что бандеровцы во время Второй мировой войны уничтожили 6 млн польских граждан, причем, жертв еврейского происхождения в этой цифре, по подсчетам Польши, только половина.

Согласно закону, штрафы и тюремные сроки до трех лет подразумеваются за публичные заявления о причастности поляков к массовому уничтожению евреев в годы Второй мировой войны. Немало вопросов вызвало положение о запрете именования лагерей смерти на территории Польши "польскими лагерями смерти". Израиль отменил официальные встречи в Польше, премьер-министр Беньямин Нетаньяху обвинил поляков в искажении истории и отрицании холокоста.


В свою очередь в Польше такое обострение обсуждения националистических тем спровоцировало волну антисемитизма, в СМИ пишут о появлении футболок с надписью "Нам не стыдно за Едвабне" – местечко в Польше, где уже после Второй мировой войны произошла массовая резня евреев. Погромы объяснялись нежеланием этнических поляков возвращать евреям, выжившим в лагерях смерти, их дома и имущество.

Историк, общественный деятель и публицист Борис Юлин напоминает, что позже поляки требовали от евреев покинуть Европу и отправиться жить в созданный для них Израиль. По его словам, желание поляков очиститься от военных преступлений в полной мере согласуется с антисоветской истерией на территории Восточной Европы. Об этом он рассказал в интервью Накануне.RU:

– Предыстория, которая заставила Польшу принять "антибандеровский закон", предельно понятна. Во время Второй мировой войны бандеровцы "защищали" земли, которые считали украинскими, от поляков путем истребления последних. Что важно – убивали жестоко, целыми семьями, просто за национальную принадлежность. То есть бандеровцы – это ярко выраженные нацисты. Например, они это делали на Львовщине. До сих пор в Польше есть такие настроения, что Львов – это польский город. С бандеровской составляющей этого закона все ясно. Бандеровцы всегда были врагами поляков. Конечно, это обострит отношения с Украиной, но они и без того постоянно обостряются. И это неизбежно, потому что бандеровцы с поляками ужиться не могут. Во время "майдана" в Польше об этом забыли.

Что касается части закона по холокосту – насчет наименования лагерей смерти – здесь поляки исходят из, казалось бы, вполне логичного заявления, что лагеря были немецкие – просто на территории Польши. Поэтому название "польские лагеря смерти", именно такое словосочетание, является преступным. На самом деле, поляки здесь пытаются снять с себя вообще какую-либо долю вины за различные формы геноцида, вынести это за рамки обсуждения.

На мой взгляд, просматривается значительная связь с тем, что в Польше и до этого были лагеря смерти, где уничтожались советские военнопленные в 20-е годы после советско-польской войны. После принятия закона эту тему на территории Польши обсуждать будет вообще нельзя. В данном случае поляки просто пытаются снять с себя вину вообще за все. А в реальности же поляки участвовали в разделе Чехословакии вместе с Гитлером в 1938 году и проводили у себя ярко выраженную националистическую политику. В Польше белорусы и украинцы были людьми "второго сорта". На западных территориях Украины и Белоруссии поляки делали поселения осадников, по сути, вооруженные ополчения, которые должны были держать в подчинении "местное быдло". Так вот поляки пытаются все это из своей истории вымарать, оставить только то, что они "белые и пушистые" и "больше всех пострадавшие", а вокруг сидят "всякие кровавые негодяи".

Значительная часть пострадавших от бандеровцев польских граждан были те же самые польские евреи, уничтоженные нацистами, как в том же самом варшавском гетто. Многие забывают указать и жертвы, которые появлялись у поляков в борьбе друг с другом. Армия Крайова воевала с просоветским польским подпольем, а потом и против советской армии, когда наша армия освобождала территорию Польши от нацистов. Тут и те же жертвы во время "Варшавского восстания", когда армия Крайова устроила неудачное восстание, чтобы освободить гетто раньше, чем придут советские войска.

Подобные законы об историческом прошлом принимаются во многих странах. Например, во Франции есть закон, который Франции вообще не касается, там уголовный срок грозит за непризнание геноцида армян турками. Где Турция, где Армения – и где Франция? С точки зрения логики понять, почему французы приняли закон – никак не получается. Такие законы есть у нас. Например, у нас есть совершенно бессмысленный запрет на любую демонстрацию нацистской символики в публикациях, поэтому под административный штраф попал недавно один из наших граждан, который разместил у себя фотографию парада Победы – тот момент, когда советские солдаты бросают к Мавзолею нацистские знамена. Возбуждалось уголовное дело против женщины, которая разместила фотографию кукрыниксов времен Великой Отечественной войны, потому что на творениях кукрыниксов почти всегда присутствует свастика: в карикатурном виде изображаются Гитлер или его пособники. И шаржи времен Великой Отечественной войны стали причиной для того, чтобы возбудить дело.



Но закон в Польше еще и искажает историю тем, что вводит зону умолчания. Поляки всеми путями пытаются откреститься от геноцида, от репрессий и всего, что с этим связано.

Что касается футболок – значит, в самой Польше вспомнили про изгнание евреев. Им тогда понравился план Гитлера выгнать евреев из Европы вообще, более того, план понравился и националистической сионистской организации, которая сотрудничала с Гитлером по части идеи создания еврейского государства. Факт сотрудничества сионистов с Гитлером имел место, что сегодня евреи обсуждать не любят.

В 1948 году возник Израиль, и поляки решили – а почему бы не выгнать туда всех евреев, оставив себе их дома и нажитое? Если бы кто-то начал выгонять откуда-то всех поляков, поляки бы возмутились, но когда дело касается других – это нормально. Национализм везде достаточно мерзок. Но почему именно сейчас заговорили об этом законе? Сейчас постоянно идут притязания со стороны Польши к России как к правопреемнице Советского Союза, поэтому в рамках антисоветской истерии в таких законах появляется необходимость. Поляки, по мнению властей этой страны, должны быть очищены от своих преступлений и по уничтожению советских военнопленных в польских лагерях. Именно польские лагеря смерти, а не немецкие, где в 1920-х годах уничтожались наши военнопленные – о них в Польше говорить будет просто нельзя, это будет уголовно наказуемо.
Автор: Елена Кирякова
Первоисточник: https://www.nakanune.ru/articles/113684/


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Комментарии 16

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:55
    Поляки всеми путями пытаются откреститься от геноцида, от репрессий и всего, что с этим связано.

    И не гнушаются проводить такую политику переписывания истории, на государственном уровне. Но сама история не простит им такое. angry
    a.s.zzz888
    1. oldseaman1957 Сегодня, 09:32
      Цитата: a.s.zzz888
      . Но сама история не простит им такое.
      - За спесивость и мерзость. И чтобы каялись!
      oldseaman1957
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:40
        oldseaman1957 Сегодня, 09:32- За спесивость и мерзость. И чтобы каялись!

        У них длинный "послужной" список, есть с чем предстать в Аду! angry
        a.s.zzz888
        1. Перейра Сегодня, 09:52
          У нас тоже есть список народов-людоедов, сумевших мимикрировать под жертвы. Но власти об этом помалкивают. И чем они лучше поляков?
          Перейра
  2. andrewkor Сегодня, 07:03
    Вот Вам и "1984" Оруэлла в действии ,даже министерство соответствующее создали!
    andrewkor
    1. 210окв Сегодня, 08:01
      Да Вы правы.Этакий польский национализм и гнут они свою линию непрерывно и не взирая на протесты и озабоченности.Кстати нашим руководителям стоит взять на заметку их упрямство.Вот взять и закрыть мемориал в Смоленске,туда все равно кроме поляков на их часть комплекса не ходят.А будут протестовать-плевать с высокой горки.
      Цитата: andrewkor
      Вот Вам и "1984" Оруэлла в действии ,даже министерство соответствующее создали!
      210окв
      1. chenia Сегодня, 10:57
        Цитата: 210окв
        Вот взять и закрыть мемориал в Смоленске,


        Не наш метод. Лучше построить напротив мемориал красноармейцам жертвам польских концлагерей. Пусть посещают и видят-наказания без вины не бывает.
        chenia
  3. василий50 Сегодня, 07:04
    Ущемлённое самолюбие толкает на всякое-разное. Но чтоб целая нация лелеяла собственную ущербность.
    С 1918 года поляки успели повоевать со всеми своими соседями. Выводы о собственной непобедимости столь вскружили головы что они в это поверили и проиграли нацистам *кастинг* на главных *евроинтеграторов*.
    Достижения поляков были только возле СОВЕТСКОГО СОЮЗА. Самолюбие страдало, от того и стали у поляков культивироваться и обиды и претензии на непризнания польского величия.
    Мне кажется что поляки всё это осознают от того и обиды на всех соседей которые это всё понимают, и ПОМНЯТ про польские заскоки в прошлом веке.
    василий50
  4. victorsh Сегодня, 07:07
    На мой взгляд, просматривается значительная связь с тем, что в Польше и до этого были лагеря смерти, где уничтожались советские военнопленные в 20-е годы после советско-польской войны
    Не первый мой коммент на эту тему.Повторюсь.
    Не будем вспоминать зверства панов в 17-18-х в.Вспомним прошлый.Пока на гос.уровне не будет признания и извинения поляков за убийства русских пленных в их концлагерях-Катынь должна быть УНИЧТОЖЕНА!Второе-РЕАЛЬНЫЕ документы по КАТЫНИ.И будем разговаривать.
    victorsh
  5. Vard Сегодня, 07:33
    В истории любого государства есть моменты о которых не хотелось бы вспоминать... С другой стороны любое государство имеет право на само защиту... В том виде в котором оно понимает свои национальные интересы... Поляки гребут род себя и это правильно... В отличии от России.. В частности Катынь...покаяние ещё ни кого до добра не доводило...
    Vard
  6. MadCat Сегодня, 07:41
    Этот закон уже заклеймил их как лжецов, никакие малограмотные законники не смогут отменить исторические факты и сотни тысяч свидетелей.
    MadCat
  7. профессор Сегодня, 08:30
    Что касается футболок – значит, в самой Польше вспомнили про изгнание евреев. Им тогда понравился план Гитлера выгнать евреев из Европы вообще, более того, план понравился и националистической сионистской организации, которая сотрудничала с Гитлером по части идеи создания еврейского государства. Факт сотрудничества сионистов с Гитлером имел место, что сегодня евреи обсуждать не любят.

    Мы любим обсуждать этот фэйк так как фактами там и не пахнет.

    А поляки этим законом хотели себя отчистить, а на деле привлекли еще больше мирового внимания к совершенным поляками преступлениям. Сказочные [удалено].
    профессор
    1. rotmistr60 Сегодня, 11:31
      ...на деле привлекли еще больше мирового внимания к совершенным поляками преступлениям.
      Трудно с вами не согласится. Прямо по Черномырдину: "Хотели как лучше, а получилось как всегда".
      rotmistr60
    2. sxfRipper Сегодня, 11:54
      Мы любим обсуждать этот фэйк
      За себя говорите, на других - не надо. А фактов немерено. Начиная ещё с периода между Первой и Второй мировыми войнами.
      sxfRipper
  8. parusnik Сегодня, 08:57
    Именно польские лагеря смерти, а не немецкие, где в 1920-х годах уничтожались наши военнопленные – о них в Польше говорить будет просто нельзя, это будет уголовно наказуемо.
    ...Немного не в тему..Поляки сняли фильмы о том как НКВД расстреливало польских офицеров,как бандеровцы уничтожали поляков...А наш синематограф, наверное так и не снимет фильм об уничтожении красноармейцев в польских лагерях смерти...Да и оно и понятно...не формат....
    parusnik
    1. chenia Сегодня, 11:59
      Цитата: parusnik
      ак и не снимет фильм об уничтожении красноармейцев в польских лагерях смерти...Да и оно и понятно...не формат....


      Да. А так и просится финал фильма, когда тех кто издевался, мучил и убивал красноармейцев подводили к яме и и НКВДник стрелял в затылок.И титры - ."Катынь. Наказание без вины не бывает."
      chenia
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