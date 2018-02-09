ДНР и ЛНР начали процесс унификации законодательства для создания единого таможенного пространства

Без унификации ни о каком едином таможенном пространстве речи не может идти. Поэтому была создана комиссия, заседание этой комиссии проходит сегодня в Донецке

Заседание комиссии по унификации законодательства Донецкой и Луганской Народных Республик для создания единого таможенного пространства проходит сегодня в Донецке. Об этом журналистам заявил Глава ДНР Александр Захарченко, сообщает Донецкое агенство новостей.— сказал Захарченко.Руководитель ДНР добавил, что по итогам комиссии предложения об унификации законов, а также подзаконных нормативных актов, будут представлены ему и и.о. Главы ЛНР Леониду Пасечнику. В дальнейшем унификация позволит планировать отмену таможенных квот и пошлин.Захарченко подчеркнул, что запущенный процесс станет большим толчком для развития экономики Донбасса в целом.Ранее, 31 января текущего года, во время встречи Главы ДНР Александра Захарченко и и.о. Главы ЛНР Леонида Пасечника в Донецке был подписан Протокол о намерениях тесного сотрудничества в экономике и создания единого таможенного пространства. В рамках Протокола также было подписано Соглашение о сотрудничестве между ГП «Донецкая железная дорога» и государственным унитарным предприятием «Луганская железная дорога»