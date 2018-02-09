23:45 09 февраля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

ДНР и ЛНР начали процесс унификации законодательства для создания единого таможенного пространства

Заседание комиссии по унификации законодательства Донецкой и Луганской Народных Республик для создания единого таможенного пространства проходит сегодня в Донецке. Об этом журналистам заявил Глава ДНР Александр Захарченко, сообщает Донецкое агенство новостей.

ДНР и ЛНР начали процесс унификации законодательства для создания единого таможенного пространства


Без унификации ни о каком едином таможенном пространстве речи не может идти. Поэтому была создана комиссия, заседание этой комиссии проходит сегодня в Донецке
— сказал Захарченко.


Руководитель ДНР добавил, что по итогам комиссии предложения об унификации законов, а также подзаконных нормативных актов, будут представлены ему и и.о. Главы ЛНР Леониду Пасечнику. В дальнейшем унификация позволит планировать отмену таможенных квот и пошлин.

Захарченко подчеркнул, что запущенный процесс станет большим толчком для развития экономики Донбасса в целом.

Ранее, 31 января текущего года, во время встречи Главы ДНР Александра Захарченко и и.о. Главы ЛНР Леонида Пасечника в Донецке был подписан Протокол о намерениях тесного сотрудничества в экономике и создания единого таможенного пространства. В рамках Протокола также было подписано Соглашение о сотрудничестве между ГП «Донецкая железная дорога» и государственным унитарным предприятием «Луганская железная дорога»

Использованы фотографии: пресс-служба администрации Главы ДНР Александра Захарченко
21

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 36

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 17:23
    Ну наконец то...пора бы этим республикам самостоятельно определять свою судьбу...
    Киев тупо и глупо упускает время отказываясь от переговоров с ними...время вот что важнее всего в этом деле...в Кремле же играют в свои дурацкие игры не учитывая мнения людей живущих там...
    рано или поздно эта патовая ситуация разрешится без участия КИЕВА и КРЕМЛЯ.
    Тот же ЛЕХА
    1. Spartanez300 Сегодня, 17:26
      Нужна единая республика и единая армия .
      Spartanez300
      1. Shurik70 Сегодня, 21:06
        Цитата: Spartanez300
        Нужна единая республика и единая армия .

        Если бы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО была нужна, давно бы объединились. Но ведь при этом какая-то шишка в руководстве будет менее шишкатой. Уже то, что объединяют таможенное пространство - удивительно. И радует.
        Shurik70
    2. МИХАН Сегодня, 17:28
      Все , не видать уже свидомым Донбасса ..Готовятся в наш ТС вступать , это явно законодательную базу подгоняют под это дело! Молодцы, держись Новороссия ..
      А там глядишь и Киев проще будет присоединять ..Уже все отработано ! хе хе
      МИХАН
      1. влад66 Сегодня, 17:42
        Цитата: МИХАН
        Все , не видать уже свидомым Донбасса ..Готовятся в наш ТС вступать , это явно законодательную базу подгоняют под это дело! Молодцы, держись Новороссия .

        Угу им бы для начала в одну Республику обьединится и таможню убрать.Вот под таможню и подгоняют это дело. yes
        Цитата: МИХАН

        А там глядишь и Киев проще будет присоединять ..Уже все отработано ! хе хе

        Ты его четыре года присоединяешь,присоединить не можешь,хватит лозунги орать,головой пора думать.ХЕ ХЕ.
        влад66
        1. МИХАН Сегодня, 19:07
          Цитата: влад66
          Угу им бы для начала в одну Республику обьединится и таможню убрать.Вот под таможню и подгоняют это дело.

          Да какая там у них таможня ..))) Наши там работают юристы-таможенники, все должно быть оформлено юридически грамотно Вот в этом все дело! hi
          Цитата: влад66
          Ты его четыре года присоединяешь,присоединить не можешь,хватит лозунги орать,головой пора думать.ХЕ ХЕ.

          Ну подколол четко ..! laughing А лозунги "ору", пытаясь перекричать свору нытиков и паникеров либерастов (много их что то развелось ..)
          Если это нытье слушать, то и Москву можно потерять, неожиданно..
          Москву ,Сталинград , Ленинград в ВОВ лозунгами и матом русским отстояли и "приказом Ни шагу назад..!"
          Самое главное, что Донбасс это уже не махновщина и госструктуры разные формируются каждый день и Армия само сабой! soldier
          МИХАН
    3. сибиралт Сегодня, 17:32
      Медленно, но верно. Государства без институций не бывает.
      сибиралт
    4. Владыка Ситх Сегодня, 18:09
      Видео к новости
      Владыка Ситх
  2. anjey Сегодня, 17:26
    Ранее, 31 января текущего года, во время встречи Главы ДНР Александра Захарченко и и.о. Главы ЛНР Леонида Пасечника в Донецке был подписан Протокол о намерениях тесного сотрудничества в экономике и создания единого таможенного пространства.
    дальше по логике должна быть единая республика, тянуть одьяло в разные стороны чревато -разорвется..., да и враги навалятся растащят по углам,как только бабло вот делить будут,в народной Новороссии как то было более менее ясно - социалистические идеалы для всех...
    anjey
  3. avt Сегодня, 17:26
    wassat Чего дурагонить то !? Берите российское , но создавайте ЕДИНЫЕ руководящие органы! С прицелом на большую Новороссию.
    avt
  4. zzdimk Сегодня, 17:29
    Мальчики в песочнице заигрались. Ска, нет других мыслей..
    zzdimk
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 17:33
      По моему это Волкер с Сурковым заигрались в геополитику...забывая о судьбах миллионов людей в этом регионе.
      Я буду очень рад если в ЛДНР решатся наконец создавать все атрибуты независимого государства независимо от мнения Киева или Кремля ...народ там достаточно пострадал от двойственной политики обоих государств.
      Тот же ЛЕХА
      1. Диванный Хенераль Сегодня, 18:07
        Независимо от Кремля не получится. От слова никак.
        Первые, кто заикнуться о "народных" республиках и строительстве государства по типу СССР будет уготована участь Мозгового и Дремова.
        Диванный Хенераль
  5. Сомневающийся Сегодня, 17:33
    Братские народы с друг дружки таможленные пошлины собирают? belay
    Сомневающийся
  6. Сомневающийся Сегодня, 17:35
    - Ты с ДНР?
    - Да!
    - А скажи что-нибудь по-дэнээровски..
    - Скоро Лондон брать будем!
    - Круто!
    Сомневающийся
    1. Bosch Сегодня, 18:48
      Бандерлог?
      Bosch
  7. Livonetc Сегодня, 17:55
    Цитата: Сомневающийся
    - Ты с ДНР?
    - Да!
    - А скажи что-нибудь по-дэнээровски..
    - Скоро Лондон брать будем!
    - Круто!


    Сами сочиняли али с новой методички?
    Что ж.
    Хероям сала.
    Livonetc
    1. Сомневающийся Сегодня, 18:04
      Сами сочиняли...
      Сам, всё сам))

      Хероям сала...
      Готов погибнуть за коргей Шувалова и яхту Сечина!
      Сомневающийся
      1. anjey Сегодня, 18:37
        Рабинович идите лесом хоть до самого Иерусалима и там пудрите людям мозги laughing
        anjey
      2. влад66 Сегодня, 19:47
        Цитата: Сомневающийся
        Готов погибнуть за коргей Шувалова и яхту Сечина!

        Слово сказано yes Ждем дела. yes
        влад66
      3. Лелёк Сегодня, 20:48
        Цитата: Сомневающийся
        Готов погибнуть за коргей Шувалова и яхту Сечина!


        Чем изволите привести клятву в исполнение, ружжом или топориком? "Обращайтесь, если что ...". bully
        Лелёк
  8. 23424636 Сегодня, 18:09
    Управлять таких огромным комплексом как Донбасс по части экономики московские кабинеты выбрали клерков уровня начальника ЖЭКа и участкового милиционера .А ранее всем этим управляло не одно министерство Минуглепром УССР,Металлургпром СССР и УССР, Минтяжмаш СССР ,Минхимпром ,МПС, и оборонные ведомства. Поэтому клондайк зарастает травой и люди бегут в Россию на ПМЖ .План по разрушению Донбасса начатый еще Ельцыным в 91 году как услуга Госдепу США завершают ученики "великого следопыта из Урала"
    23424636
  9. Egorovich Сегодня, 18:10
    Объединятся вам(ЛДНР) нужно в одно государство, только объединятся и потом в состав РФ. Счастливого пути!!! Ждем!!!
    Egorovich
    1. Сомневающийся Сегодня, 18:34
      Кто их ждёт? Путин же ясно сказал - ОРДЛО - Украина!
      А вот помочь восстановить экономику и порядок, им нужно, я только за
      Сомневающийся
      1. Egorovich Сегодня, 18:45
        Я жду, семья моя, соседи, да и много кто у нас в России, а вот у таких как ты, спрашивать никто не будет.
        Egorovich
      2. Bosch Сегодня, 18:46
        Бандерлог?
        Bosch
      3. vasya.pupkin Сегодня, 19:04
        Цитата: Сомневающийся
        Кто их ждёт? Путин же ясно сказал - ОРДЛО - Украина!
        А вот помочь восстановить экономику и порядок, им нужно, я только за

        Эй ты кастрюлеголовый шумер,не надо брехать-В.В.П. никогда и нигде не произносил этого мерзкого "ордло". Ты подлец и брехун!
        vasya.pupkin
      4. avt Сегодня, 23:07
        Цитата: Сомневающийся
        Кто их ждёт? Путин же ясно сказал - ОРДЛО - Украина!

        Кто понял жизнь , тот не спешит. Абхазию с Южной Осетией тоже Грузией называли. Досталась одна Аджария и ту турки купили у товарища Саа...Ах! Какого человека! Который где сейчас?
        avt
  10. Bosch Сегодня, 18:45
    Давно пора России признать ЛДНР. Но дядя Сэм не разрешает промокашкам.
    Bosch
    1. Сомневающийся Сегодня, 18:49
      Вот вот, признать даже не могут...объединители request
      Сомневающийся
      1. Bosch Сегодня, 18:52
        Бандерлог? Пиши на мови!
        Bosch
  11. КОТ БАЮН Сегодня, 19:18
    Правильное направление движения. "Причесать" законодательную базу уже давно пора. ЕАЭС рядом. Надо ж как-то вливаться.
    КОТ БАЮН
    1. Лелёк Сегодня, 21:00
      Цитата: КОТ БАЮН
      "Причесать" законодательную базу уже давно пора

      hi
      Давно пора. Да. Но под постоянными обстрелами, при наличии проблем экономического, инфраструктурного порядка сделать это очень не просто. А объединение ЛНР и ДНР в одно целое сделать необходимо. Понимаю, что этому мешает "Минск 2", но он практически мёртв, а время тикает и перемен к лучшему в/на бывшей Украине не предвидится.
      Лелёк
  12. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 20:10
    Стесняюсь спросить, а список изъятий из общего перечня длинный? А то в ТС - он настолько большой, что непонятно во что вступили - в партию или в .......
    МИМО ПРОХОДИЛ
  13. ЦУС-ВВС Сегодня, 21:38
    лнр и днр это две разные страны? гы! а я то неумный человек всё думал что это единое ополчение!!! Донбасс и всё такое! оказывается у них просто свои шишки рвут себе куски по толще. всё меньше жалости и сочувствия к ним
    ЦУС-ВВС
  14. Berkut24 Сегодня, 23:08
    ДНР и ЛНР начали процесс унификации законодательства для создания единого таможенного пространства

    Я хренею с таких темпов... Если дальше всё будет продолжаться так неспеша и безмозгло, то процесс развития этих республик закончится в рамках единой Украины, где подпись под документом поставит Ярош в присутствии повешенных руководителей ЛДНР.
    Berkut24
Картина дня