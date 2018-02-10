00:00 11 февраля
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Флот снова оказался в падчерицах

В последний день января традиционно в Министерстве обороны России под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу прошел единый день приемки военной продукции, поступающей на вооружение в войска, и объектов военной и социальной инфраструктуры российских Вооруженных сил (ВС). В рамках данного мероприятия было заявлено о том, что в течение 2017 года в различные виды и рода войск ВС России поступило в общей сложности более 3,5 тыс. «перспективных образцов вооружения и военной техники», в том числе: более 110 самолетов и вертолетов, 2 боевых корабля, 3 оперативно-тактических ракетных комплекса (ОТРК) «Искандер-М», 9 зенитных ракетных систем и комплексов различного класса, 116 крылатых ракет оперативно-тактического назначения «Калибр», а также более 400 единиц различного бронетанкового вооружения и образцы космической техники. В плановом порядке продолжали поступать инженерная и автомобильная техника, средства связи, авиационное вооружение и боеприпасы.



Кроме того, как сообщил в своем докладе начальник Управления военных представительств МО РФ полковник Олег Степанов, только в четвертом квартале на предприятиях промышленности были приняты и поставлены в войска новые и отремонтированные образцы вооружения и военной техники, в том числе:


– в интересах Сухопутных войск: 2 бригадных комплекта ОТРК «Искандер-М», 4 комплекта зенитных ракетных комплексов Сухопутных войск, 183 единицы различного бронетанкового вооружения и техники, 1183 автомобиля различного назначения, более 13 тыс. единиц средств связи и 433 станции радиоэлектронной борьбы;

– в интересах Воздушно-космических сил (ВКС): 25 новых и 78 отремонтированных самолетов, 35 новых и 29 отремонтированных вертолетов, 2 полковых комплекта зенитной ракетной системы С-400 и 24 боевые машины зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С», 112 радиолокационных станций различного назначения и более 37 тыс. авиационных средств поражения;

– в интересах Военно-морского флота (ВМФ): сторожевой корабль проекта 11356 «Адмирал Макаров» (корабль вошел в состав 30-й дивизии Черноморского флота ВМФ РФ, более подробно о нем см. статью Александра Мозгового «Шапкозакидательство и завет адмирала Макарова» в выпуске «НВО» от 19.01.18), два береговых ракетных комплекса «Бал» и «Бастион», 16 кораблей и судов обеспечения, 8 радиолокационных станций различного назначения и 326 противолодочных ракет;

– в интересах Ракетных войск стратегического назначения (РВСН): 21 баллистическая ракета, 19 автономных пусковых установок, 33 машины обеспечения боевого дежурства, 7 командных пунктов, а также 310 других составных частей новых ракетных комплексов шахтного и подвижного базирования, на которые продолжается перевооружение ракетных полков и дивизий РВСН.

В целом, как было подчеркнуто в выступлении министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, государственный оборонный заказ 2017 года по поставке новых образцов вооружения, военной и специальной техники был выполнен на 98,5%, а по ремонту – на 96,7%. При этом в полном объеме выполнены планы поставки по вертолетам, береговым ракетным комплексам, космическим средствам, зенитным ракетным системам и комплексам, ракетным комплексам Сухопутных войск, бронетанкового вооружения и техники, радиолокационным станциям, средствам стратегического назначения, а также планы ремонта (модернизации) по средствам обеспечения ВМФ РФ, корабельного вооружения и другой техники.

Казалось бы, все хорошо в отечественном военном ведомстве, которому в вопросе таких масштабных поставок вооружения, военной и специальной техники многие страны мира могут только позавидовать. В части, касающейся РВСН, ВКС и Сухопутных войск это, судя по всему, так и есть. Однако ситуация, сложившаяся в сфере обновления корабельного состава российского Военно-морского флота, не может не настораживать. Более того, надо сказать прямо – она просто удручающа. Хотя и в некоторой степени оказалась скрыта за всполохами разрывов мощных боевых частей крылатых ракет морского базирования «Калибр», которые стали не только смертельной угрозой для террористов в Сирии, но и серьезным аргументом Москвы на внешнеполитической арене. Но ведь «Калибры» и их носители это вовсе не весь флот и далеко не все, что ему нужно для эффективного решения возложенных на него задач. Да и с носителями тех же «Калибров» тоже есть проблемы: их недопустимо мало, поэтому говорить о какой-то там «калибризации» российского флота, как представляется, преждевременно.

Более того, один из двух вошедших в боевой состав флота кораблей, корвет «Совершенный», не может считаться полностью боеготовым по ряду причин (см. «Ждет ли нас новая Цусима», «НВО» от 22.12.17). Но еще более удручающим и тревожным является тот факт, что в формат долгостроя – иначе и не назовешь – перешли так необходимые флоту «еще вчера» большой десантный корабль проекта 11711 «Иван Грен», строящийся уже почти полтора десятка лет, фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков», который 1 февраля отметил 12-й год со дня своей закладки, и др. Причем оба упомянутых корабля – головные в своей серии, а потому задержка с их вводом в строй самым негативным образом сказывается на работах по всем остальным однотипным кораблям.

Бывший главнокомандующий ВМФ России адмирал флота Владимир Куроедов приводил в свое время такие цифры: финансирование российского ВМФ в период с середины 1990-х по начало 2000-х годов, то есть в целом более 10 лет, осуществлялось на уровне примерно 12–14% от совокупного бюджета Минобороны России. Причем даже при таком мизерном финансировании флот в период 2001–2006 годов недополучил более 60 млрд руб. запланированных средств. С учетом того что с двух географических направлений безопасность нашего государства зависит фактически всецело от эффективных действий флота, назвать такое отношение к последнему можно только издевательством или, если хотите, геноцидом. А кто сегодня виновен в срыве гособоронзаказа в части ВМФ?

Да, военный флот – удовольствие не из дешевых. Но если он стране нужен (а он, безусловно, нужен), то сил и средств на его развитие жалеть не следует. При сложившемся на сегодня весьма плачевном состоянии с корабельным составом морских сил общего назначения (все более или менее у нас хорошо только с морскими силами ядерного сдерживания) сдача флоту двух боевых кораблей основных классов за календарный год – просто неприемлемо.

Впрочем, есть в этом всем и положительный момент. Наконец-то цифры по переданным ВМФ боевым кораблям, приведенные в отчете военного ведомства, совпали с теми, что приводят в своих публикациях авторы «НВО». Ранее в этом плане существовали постоянные то ли недочеты, то ли приписки. Что ж, хоть в этом наведен порядок. Теперь осталось лишь повысить темпы ввода новых боевых кораблей и вспомогательных судов в боевой состав отечественного Военно-морского флота, причем в реальности, а не на бумаге. От этого в конечном счете зависит не только сохранение за Россией статуса морской державы, но и безопасность всех ее граждан.
Первоисточник: http://nvo.ng.ru/realty/2018-02-09/2_983_red.html


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Комментарии 56

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  1. НЕКСУС Вчера, 15:05
    Да, военный флот – удовольствие не из дешевых. Но если он стране нужен (а он, безусловно, нужен), то сил и средств на его развитие жалеть не следует.

    Абсолютно верно.Пока мы не поймем ,что океанский флот РФ нужен,полноценный нашу армию назвать будет сложно.
    Наша страна омывается 3 океанами,а мы пока строим по большей части прибрежный флот. Понятно,что и прибрежную зону укреплять надо,но без настоящих океанских боевых кораблей ,нам не состоятся как великая мировая держава.
    НЕКСУС
    1. Northern warrior Вчера, 16:46
      Океанский флот, конечно же, нужен, но нам не следует гнаться за США и Китаем. Цель российского флота - дать полчаса жизни нашим РПКСН, чтобы те могли расстрелять боекомплект из двух сотен МБР по территории врага. Если эта задача выполнена, то моряки погибли не напрасно...
      Northern warrior
      1. seti Вчера, 17:06
        Матрос как и солдат в бой идет жить а не умирать. Не мои слова а генерала Панфилова.
        seti
        1. Northern warrior Вчера, 17:44
          Экипажи надводных кораблей в большой войне - это смертники на 99%, учитывая громадный разрыв между США и РФ в количестве и качестве. Экипажи подлодок проектов 955, 885 и 971 имеют неплохие шансы уцелеть в тотальном замесе, полагаясь на хорошую скрытность. По телевизору много чего говорят о могуществе российского флота, но реальность несколько иная. Из надводных кораблей значительную угрозу одиночным эсминцам США и Британии представляют только три крейсера 1164 и один атомный 1144.2 (второй на модернизации), потенциально опасны для противника фрегаты проектов 11356 и 22350. БПК "Удалой", различные СКРы и корветы ВМФ РФ не смогут ничего сделать с ЭМ "Арлей Берк" или "Дэринг", т.к. не несут мощного противокорабельного вооружения, да и сильно уступают врагам в области радиоэлектроники.
          Northern warrior
          1. KaPToC Вчера, 19:30
            Цитата: Northern warrior
            корветы ВМФ РФ не смогут ничего сделать с ЭМ "Арлей Берк" или "Дэринг", т.к. не несут мощного противокорабельного вооружения

            Противокорабельные ракеты корветов 20380 как минимум не хуже чем у Берков и Дэрингов и по количеству и по качеству. В то же время ничего аналогичного гранитам, калибрам и ониксам у США просто нет. Тут все как раз наоборот - без палубной авиации американский флот просто беззащитен перед российским и китайским флотом.
            KaPToC
      2. ALEA IACTA EST Вчера, 22:26
        Россия не может позволить себе пассивно смотреть на раздел мира американцами, европейцами и китайцами, Россия должна стать лидером и главным выгодополучателем этого раздела.
        ALEA IACTA EST
    2. Винни76 Вчера, 17:13
      Цитата: НЕКСУС
      Пока мы не поймем ,что океанский флот РФ нужен,полноценный нашу армию назвать будет сложно.

      Зачем он нужен? Австралию оккупировать? С Америкой бодаться? Все равно не потянем. От морской торговли зависим не критически. А экономически надорвемся легко.
      Цитата: НЕКСУС
      Наша страна омывается 3 океанами,а мы пока строим по большей части прибрежный флот. Понятно,что и прибрежную зону укреплять надо,но без настоящих океанских боевых кораблей ,нам не состоятся как великая мировая держава.

      После феерического похода Кузи вкладываться в океанский флот? Чтобы адмиралы флажки по миру демонстрировали. Лучше лишний реальный танк на реальной передовой. Лучше нормальный бронежилет рядовому Иванову здесь и сейчас, чем авианосец за кучу ярдов через чёрт знает сколько лет.
      Винни76
      1. НЕКСУС Вчера, 17:19
        Цитата: Винни76
        Зачем он нужен?

        Очень тупой вопрос. Затем,что нам ,как и любой державе важно защищать свои интересы в мире,что и делают те же США,Китай и тд...
        Цитата: Винни76
        С Америкой бодаться?

        Второй тупой вопрос...с США бодаться слава Богу пока не надо (имею ввиду боевые действия в океанах).Но СБАЛАНСИРОВАННЫЙ флот нам необходим. При этом,одна из частей ядерной триады находится именно на флоте. Причем одна из самых эффективных.
        Цитата: Винни76
        После феерического похода Кузи вкладываться в океанский флот?

        Третий тупой вопрос...причем тут Кузя,уважаемый? На нем отрабатывались приемы и новые системы на МИГ-29К и на СУ-33. Или вы своим умишкой думаете,что истребитель создать-это как вам в туалет сходить кинстоны открыть?
        НЕКСУС
        1. макс702 Вчера, 18:37
          Цитата: НЕКСУС
          Второй тупой вопрос...с США бодаться слава Богу пока не надо (имею ввиду боевые действия в океанах).

          А с кем еще то? Кроме США на море только Китай.. Но морских противоречий с ним нет от слова совсем..
          Остальные либо лежат под матрасами , либо абсолютно не интересны...

          Цитата: НЕКСУС
          Но СБАЛАНСИРОВАННЫЙ флот нам необходим. При этом,одна из частей ядерной триады находится именно на флоте. Причем одна из самых эффективных.

          А ктож против то? Подлодки мал мале делают, корабли прибрежной зоны то же.. на кой ляд нам океанский флот? Авианосцы и прочее сопровождение, какие интересы они будут продвигать? Хоть одну вменяемую цель? Вот реально ботинки и рации махре на порядок нужней будут чем морские левиафаны ни разу по назначению не примененные..
          Цитата: НЕКСУС
          Третий тупой вопрос...причем тут Кузя,уважаемый? На нем отрабатывались приемы и новые системы на МИГ-29К и на СУ-33.

          А для чего они отрабатывали все это? Какие это задачи? Что за конфликт то это такой что прям без них никак?
          макс702
          1. НЕКСУС Вчера, 18:50
            Цитата: макс702
            А с кем еще то?

            Думаете мало кандидатов,за которых то и США будучи союзниками просто не вступится? Япония,Турция та же Германия с Францией...или вы свято верите,что все так и дальше будет как сейчас? У всех свои интересы и Петр был совсем не и.д.и.о.т.о.м ,делая выходы в моря и строя флот. Но так как уже второй человек в ветке задает сильно тупой вопрос,либо не понимая действительно зачем,либо просто делая вид,то обьяснять простые вещи ...ну смысл? Вопрос то этот задан был не для того чтоб дискутировать ,а затем ,чтоб показать-какой вот я умный,а руководители страны и МО в частности ну просто толпа не пуганных идиотов.
            Цитата: макс702
            Авианосцы и прочее сопровождение, какие интересы они будут продвигать?

            Обьясню наглядно...при СССР была такая 5 эскадра,которая находилась в средиземноморье. И на протяжении существования союза,ни одна натовская г.н.и.д.а не лезла с авианосцами и эсминцами в тот регион. Не бомбили Ирак с Ливией и Сирией...а когда ушла 5 эскадра наша,то место заполнили сразу натовские корабли во главе с США и начался Ирак,потом снова Ирак,Ливия,Сирия и кто следующий ? Если вам не понятен смысл того,зачем РФ иметь сильный океанский флот,почитайте наших главкомов времен СССР и возможно до вас со временем дойдет.
            Цитата: макс702
            А для чего они отрабатывали все это? Какие это задачи? Что за конфликт то это такой что прям без них никак?

            Для чего нужен авианосец?Для прикрытия его авиакрылом ударной группировки своих кораблей в океане. Для этого и испытываются палубники,чтоб не утерять школу морской авиации.
            НЕКСУС
            1. макс702 Вчера, 20:30
              По первому пункту я так и сказал кто кроме США? Вся это шелупонь типа финнов , корейцев и прочих не в счет... С кем нашему флоту воевать? Не письками мерятся а воевать!
              по второму 5я эскадра была не сама по себе . а в составе СССР , а следовательно и ГСВГ и многое другое но отнюдь не один только 5й флот..
              теперь по третьему .. авианосец нужен только топтать зулусов.. все.. для всего остального это дорогая бесполезная фигня.. Школа морской авиации хороша была в эпоху ВОВ.. Сегодня это дорого и бесполезно..
              макс702
              1. НЕКСУС Вчера, 20:40
                Цитата: макс702
                По первому пункту я так и сказал кто кроме США? Вся это шелупонь типа финнов , корейцев и прочих не в счет... С кем нашему флоту воевать? Не письками мерятся а воевать!

                Серьезно?А к примеру с японцами,у которых самый молодой флот на ТФ мы все решили териториальные споры? При чем тут вообще фины?
                Цитата: макс702
                по второму 5я эскадра была не сама по себе . а в составе СССР , а следовательно и ГСВГ и многое другое но отнюдь не один только 5й флот..

                И что? Нам пришлось сейчас влезть в Сирию,потому что иначе все бы перекинулось дальше на наш Кавказ. А стояла бы там наша эскадра,и ничего этого бы не пришлось делать от слова совсем. Не было бы игил,нусры,разорванной Сирии,Ливии ,Ирака...или вы не понимаете,что все что происходит в мире так или иначе повлияет и на нашу жизнь тоже? Для этого и нужен океанский флот ,чтобы отстаивать свои интересы в любой точке мира.
                Цитата: макс702
                теперь по третьему .. авианосец нужен только топтать зулусов..

                Большая глупость наверно разве что про то,что нам не нужен океанский флот. Авианосец нужен для прикрытия с воздуха нашей ударной группировки кораблей,а так же для поддержки сухопутной составляющей в случае необходимости. Причем тут зулусы,уважаемый.Что вы штампами то тут глупыми кидаетесь?
                Цитата: макс702
                Сегодня это дорого и бесполезно..

                Да что вы говорите...прям вот дорого и прям бесполезно? Ответьте мне на один простой вопрос-Вы служили?
                НЕКСУС
                1. макс702 Вчера, 21:27
                  Цитата: НЕКСУС
                  Серьезно?А к примеру с японцами,у которых самый молодой флот на ТФ мы все решили териториальные споры?

                  Вам прямым текстом пишу Япония это США !! Что тут не непонятного? Или вы считаете что конфликт с ВМФ Японии останется типа между Японией и Россией?
                  Вы дураком за чем прикидываетесь ?
                  Идем далее в сирию влезли когда Садад соизволил ибо чуть чуть и все судьба Кадафи..
                  Цитата: НЕКСУС
                  Авианосец нужен для прикрытия с воздуха нашей ударной группировки кораблей,а так же для поддержки сухопутной составляющей в случае необходимости

                  Вам уже говорили о походе Кузнецова в Сириию и чего? Кого он там прикрыл? с чего вы взяли что в любой другой точке земли было бы лучше? Сдается что все было бы гораздо хуже.. Иначе за Чем США держат столько баз по всему миру, а у них же аж 11 авианосцев.. Не нужен этот хлам сегодня в войне с равным или превосходящим противником..А у нас других собственно и нет..
                  По третьему пункту.. служил, и вполне успешно...
                  макс702
                  1. НЕКСУС Вчера, 21:56
                    Цитата: макс702
                    Вам прямым текстом пишу Япония это США !!

                    Мда...случай клинический...
                    Цитата: макс702
                    Или вы считаете что конфликт с ВМФ Японии останется типа между Японией и Россией?

                    Берем и вспоминаем историю сбитого СУ-24 турками,а именно ту часть,где США очень технично открестились от Турции,хотя турки член НАТО,сказав,что это разборки турок и РФ. Вы действительно настолько наивны,что верите,что США за кого то впряжется в случае конфликта?Тем более,Япония даже не член НАТО.

                    Цитата: макс702
                    Идем далее в сирию влезли когда Садад соизволил ибо чуть чуть и все судьба Кадафи..

                    То есть ,если бы не захотел,мы бы продолжали с умным видом созерцать что делается в Сирии? При том что на тот момент там была наша база в Тартусе.
                    Цитата: макс702
                    Вам уже говорили о походе Кузнецова в Сириию и чего? Кого он там прикрыл?

                    Уважаемый,слюной брызгать в монитор не надо...Кузя в Сирии был не для этого! Я вам уже обьяснил зачем он там был,что непонятно?Не надо притягивать одно к другому. Я говорю о полноценном авианосце,а не о авианесущем крейсере с 40 летним возрастом.
                    Цитата: макс702
                    Иначе за Чем США держат столько баз по всему миру, а у них же аж 11 авианосцев..

                    Вы доктрину США почитайте,глядишь дойдет зачем им столько баз и авианосцев...
                    Цитата: макс702
                    Не нужен этот хлам сегодня в войне с равным или превосходящим противником..

                    Повторюсь для тех кто в танке-Без сбалансированного флота(я не говорю о флоте размерами с США),наша армия хромая на обе ноги. Чего вы будете делать,если на расстоянии в 2000 км нас начнут расстреливать теми же топорами(и не надо говорить о применении ЯО)? Что смогут наши МРК противопоставить эсминцам и крейсерам супостата в океане без прикрытия прибрежной ПВО и ПРО? Несете ересь полнейшую и даже не стесняетесь.
                    Цитата: макс702
                    По третьему пункту.. служил, и вполне успешно...

                    Видимо на складе или писарем в штабе судя по вашим постам.
                    НЕКСУС
                  2. тихоокеанец Вчера, 22:35
                    Не нужен этот хлам сегодня в войне с равным или превосходящим противником..

                    Хлам действительно не нужен. Даже в войне с заведомо более слабым.
                    Вот только авианосцы и прочие корабли дальней морской зоны хламом называть не стоит.
                    У каждого корабля есть свое предназначение. И если Вы плохо себе представляете для чего нужен тот или иной тип кораблей, так почитайте! Поймите хотя бы основы боевого строительства и тактики ВМФ, а потом уже начинайте публиковать свои безапелляционные суждения.
                    Кстати, ни один из главкомов ВМФ СССР не утверждал столь безапелляционно, как это себе позволяете Вы, о том какие типы кораблей нам нужны, а какие "чтобы зулусов пугать". Но все они - и Кузнецов, и Горшков и И.В.Сталин писали о необходимости создания сбалансированного(!) флота.
                    Авианосец на сегодняшний день, нравиться Вам это или нет, объективно является важнейшим типом боевого корабля. Почему так - объяснять не буду, есть полно информации в интернете. Управа на него, конечно же есть. Но без него сбалансированного флота в современных реалиях создать невозможно.
                    P.S. А "зулусов" погонять, а так же различных сомалийцев, нигерийцев, малайцев и прочих любителей легкой наживы - самое милое дело! Я всемерно за. Только для этого есть другие типы кораблей. И их тоже нужно строить.
                    тихоокеанец
      2. тихоокеанец Вчера, 22:06
        Лучше лишний реальный танк на реальной передовой. Лучше нормальный бронежилет рядовому Иванову здесь и сейчас

        Если будет нормальный флот, то, возможно, "реальной передовой" и вовсе не будет. Или вы в самом деле хотите, чтобы началась война?
        Чтобы адмиралы флажки по миру демонстрировали.

        В том числе и для демонстрирования флага. Только не "флажков адмиралов", а государственного флага.
        Америкосы именно этим и занимаются. Взгляните на их "успехи" в Сирии, Афгане, Ираке... Тем не менее Вы сами заявляете
        С Америкой бодаться? Все равно не потянем.

        Вот это и называется "демонстрация флага". И флот для этого подходит лучше всего.
        тихоокеанец
  2. _Jack_ Вчера, 15:12
    океанский флот ооочень дорогое оружие, а если посмотреть на карту, то становится понятно как много его нам нужно, проблема только одна - Россия это не СССР и наш военный бюджет не потянет такой флот в принципе
    _Jack_
    1. Мар.Тира Вчера, 15:31
      Да бросьте вы,не потянет!Российские олигархи тянут яхты стоимостью с авианосец.Откуда деньги?Да наворованные "непосильным" трудом.?Но у Кремля смелости не хватает вернуть их в Россию.Вот и весь сказ.
      Мар.Тира
      1. Chertt Вчера, 15:47
        Цитата: Мар.Тира
        !Российские олигархи тянут яхты стоимостью с авианосец

        Да ну??. Ссылку дадите.
        Цитата: Мар.Тира
        Откуда деньги?Да наворованные

        Капитан очевидность нервно курит
        Цитата: Мар.Тира
        Но у Кремля смелости не хватает вернуть их в Россию.

        Чтож вы умные и смелые только постики строчите. На баррикады батенька
        Chertt
      2. _Jack_ Вчера, 16:10
        ну так вы верните сначала все эти деньги, которые они тянут, а потом говорите что есть на что флот строить, от того что вы возмущаетесь про олигархов денег в бюджете не прибавилось ни рубля и от ваших хотелок флот не появится
        _Jack_
      3. рюрикович Вчера, 16:35
        Цитата: Мар.Тира
        Российские олигархи тянут яхты стоимостью с авианосец.Откуда деньги?Да наворованные "непосильным" трудом.?Но у Кремля смелости не хватает вернуть их в Россию.Вот и весь сказ.

        Я про это уже не раз говорил yes
        рюрикович
      4. KaPToC Вчера, 19:35
        Цитата: Мар.Тира
        Да бросьте вы,не потянет!Российские олигархи тянут яхты стоимостью с авианосец.Откуда деньги?

        Вы несколько преувеличиваете, примерно в сто раз, яхты олигархов едва тянут на корвет.
        KaPToC
    2. Андрей из Челябинска Вчера, 15:53
      При чем тут океанский? Давайте для начала хотя бы защитим собственные РПКСН в местах развертывания - там по меньшей мере треть всего нашего ядерного потенциала
      Андрей из Челябинска
      1. Chertt Вчера, 16:03
        Доброго времени суток hi
        Как обычно, желания борются с реальностью, это нормально. Плохо когда в невозможности осуществить свои "хотелки" начинают обвинять (не от большого ума) МО, правительство, темнейшего (нужное подчеркнуть)
        Chertt
      2. Олежек Вчера, 16:13
        Давайте для начала хотя бы защитим собственные РПКСН в местах развертывания - там по меньшей мере треть всего нашего ядерного потенциала


        Ну или по крайней мере запустим "ядерно-ракетный паровоз" в глубине страны
        Олежек
      3. антивирус Вчера, 16:38
        любой флот --СМЕЛОСТЬ МИДа.
        "агрессия" русских в каждом океанском корабле.
        так о нашей миролюбивой политике судят.
        нет за морями у нас коммерческих интересов--нет и флота. баланс спроса и предложения
        антивирус
      4. НЕКСУС Вчера, 19:18
        Цитата: Андрей из Челябинска
        При чем тут океанский? Давайте для начала хотя бы защитим собственные РПКСН в местах развертывания - там по меньшей мере треть всего нашего ядерного потенциала

        А Щуки-Б,Ясени и в будущем Хаски это не составляющая океанского флота,которые и должны прикрывать наши РПКСН?
        НЕКСУС
    3. НЕКСУС Вчера, 19:15
      Цитата: _Jack_
      океанский флот ооочень дорогое оружие, а если посмотреть на карту, то становится понятно как много его нам нужно, проблема только одна - Россия это не СССР и наш военный бюджет не потянет такой флот в принципе

      За такую ересь при СССР вы бы легко схлопотали лет 15 и по делом было бы. Вы когда в последний раз на карту России смотрели и в особенности на протяженность наших морских границ,а так же на спорные вопросы с соседними государствами? Что бюджет не потянет то? Вы вдумайтесь какую глупость вы пишете не стесняясь даже! Россия самая богатая страна мира с ее ископаемыми ресурсами,водой,месторождениями золота,платины,драг камней и тд... И вы тут сидите с умным видом вещаете,что бюджет не потянет? Если бюджет у нас такой убогий,откуда коррупционные махинации на лярды долларов берутся у нас с бычьим постоянством?м
      НЕКСУС
      1. _Jack_ Вчера, 20:46
        да успокойтесь вы, нервы поберегите, от всех ваших охов и ахов воровать из бюджета меньше не станут и как не было денег на флот так и нет и к чему тогда "на карту России смотреть", утверждать что "Россия самая богатая страна мира с ее ископаемыми ресурсами, водой, месторождениями золота, платины, драг камней и тд". Вы сами вдумайтесь - от всех этих ваших стучаний по клавиатуре деньги на флот появились? То-то, как не было так и нет, и к чему тогда ваши ахи и охи? Есть ваши хотелки а есть реальность, спуститесь на землю
        _Jack_
        1. НЕКСУС Вчера, 20:49
          Цитата: _Jack_
          Вы сами вдумайтесь - от всех этих ваших стучаний по клавиатуре деньги на флот появились? То-то, как не было так и нет, и к чему тогда ваши ахи и охи?

          Уважаемый,я высказал свое мнение...причем тут стучание по клавиатуре?А ваш плач о том ,что денег нет,но вы держитесь о чем? Что он вам дал ,пока вы стучали по клавиатуре? И по итогу,уверен,у вас во всем Путин виноват.
          НЕКСУС
          1. _Jack_ Вчера, 20:52
            так я стучал по клавиатуре о том что денег на флот нет, их и правда нет, а вы возмущались по этому поводу, целую поэму настучали, типа они есть, и что - появились? как не было так и нет, стало быть я по клаве стучал про действительность нашу а вы про свои хотелки вот и вся разница
            _Jack_
            1. НЕКСУС Вчера, 20:54
              Цитата: _Jack_
              так я стучал по клавиатуре о том что денег на флот нет, их и правда нет, а вы возмущались по этому поводу, целую поэму настучали, типа они есть, и что - появились? как не было так и нет, стало быть я по клаве стучал про действительность нашу а вы про свои хотелки вот и вся разница

              Точно нет? Тогда ответьте мне на вопрос-ОТКУДА БЕРУТСЯ КОРРУПЦИОННЫЕ ДЕЛА НА МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ ПО РАЗВОРОВЫВАНИЮ БЮДЖЕТНЫХ ДЕНЕГ? Или коррупционеры сами себе печатают денежные знаки?
              НЕКСУС
              1. _Jack_ Вчера, 20:57
                дела коррупционные есть, коррупция есть, в итоге денег в бюджете на флот - нет, это действительность
                от того что вы про коррупцию повозмущались что изменилось? ничего, как воровали так и дальше будут воровать, так откуда деньгам на флот взяться?
                _Jack_
    4. макс702 Вчера, 20:38
      Цитата: _Jack_
      океанский флот ооочень дорогое оружие, а если посмотреть на карту, то становится понятно как много его нам нужно, проблема только одна - Россия это не СССР и наш военный бюджет не потянет такой флот в принципе

      Тупо флот не Будет себя окупать.. И на кой такое коммерческое решение? Если оно не окупает себя не с коммерческой и соответственно с политической стороны? У матрасов все проще они уже пару сотен лет держат под контролем морские пути и им есть смысл вкладываться в это ибо уже все в их руках.. нам лезть на условиях матрасов не с руки нет ни опыта не знаний..Надо искать свой путь, асиметричный ответ как любит говорить ВВП..
      макс702
  3. Sonet Вчера, 15:43
    Почти 30 лет прошло с момента развала Великого СССР, но Россия так и не изродилась ни одним крупным военным кораблем. Лишь проекты, если не сказать ,,прожэкты,,. Еще лет 10 это можно будет терпеть, но потом народ прозреет и поймет, что путинская Россия не смогла построить достойный Великой державы флот.
    Sonet
    1. _Jack_ Вчера, 16:19
      ещё 20 лет назад госдолг России был такого размера, что не то что флот строить, денег не хватало даже на выплату процентов по этому долгу, людям есть было нечего, дачами и огородами жили, так что не рассказывайте как сейчас хреново народу живется и что он терпит из последних сил, большинству на ваш "достойный Великой державы флот" положить с прибором
      _Jack_
  4. Sonet Вчера, 15:46
    Цитата: Мар.Тира
    Да бросьте вы,не потянет!Российские олигархи тянут яхты стоимостью с авианосец.Откуда деньги?Да наворованные "непосильным" трудом.?Но у Кремля смелости не хватает вернуть их в Россию.Вот и весь сказ.

    В том то и дело что судя по всему-у властей России сегодня приоритет-яхты олигархов, а не сильный флот. А те кто говорит что типа Россия сухопутная страна нам не нужен океанский флот нам достаточно речных катеров-те минимум не далекие люди, а максимум-провокаторы-тролли.
    Sonet
  5. Лексус Вчера, 16:17
    Перевооружение всё? request
    Лексус
  6. Владивосток1969 Вчера, 16:22
    А ещё во Владивостоке есть С-56 и" Красный вымпел".Они гораздо моложе Авроры.Предлагаю включить их в состав Тихоокеанского флота.
    Крейсер Варяг (флагманТФ)стоит у стенки,привязан.Иначе может утонуть.Не думайте ,что я шучу.
    Владивосток1969
    1. KaPToC Вчера, 19:38
      Цитата: Владивосток1969
      Крейсер Варяг (флагманТФ)стоит у стенки,привязан.Иначе может утонуть.Не думайте ,что я шучу.

      Он же недавно в поход ходил? Где то вы забрехались!
      KaPToC
  7. Квадратный Вчера, 16:30
    Лишь несколько периодов в истории думали о развитии флота
    По настоящему
    В остальное время - пасынок
    Квадратный
  8. seos Вчера, 16:44
    Цитата: Андрей из Челябинска
    При чем тут океанский? Давайте для начала хотя бы защитим собственные РПКСН в местах развертывания - там по меньшей мере треть всего нашего ядерного потенциала

    Привет Андрей из Челябинска!
    Как продвигается написание продолжения вашей серии о Российском флоте ... насколько я помню тема корветов еще не раскрыта? laughing
    seos
  9. WildFox Вчера, 16:50
    А что движки уже все ? обкатаны и пошли в серию? Смысл вкладывать деньги во флот без отлаженного двигателестроения? Правильно делают что не закладывают попусту корабли чтоб гнить начали на стапелях. Во флоте дырища образовалась и пока ее не заткнут МРК это максимум что можно ожидать. hi
    WildFox
  10. Northern warrior Вчера, 16:53
    Наш меч - это РВСН, а не флот. Наиболее разрушительный арсенал МБР находится на суше в ШПУ, надежно прикрытый от внезапного удара СПРН. Не вижу смысла тратить деньги на корабли, если с задачей уничтожения противника в ходе 3МВ успешно справятся расчеты в командных пунктах.
    Northern warrior
    1. Владивосток1969 Вчера, 17:07
      Дорогая передача, во субботу, чуть не плача,
      Вся Канатчика дача к телевизору рвалась,
      Простите ,других слов для Вас нет.
      Владивосток1969
    2. Every Вчера, 18:40
      Цитата: Northern warrior
      Наш меч - это РВСН, а не флот.


      Так ведь флот является составной частью ядерной триады. Причем наиболее эффективной.
      Местоположение наземных пусковых установок давным давно известно "заклятым" друзьям, и первый удар будет нанесен именно по ним, что-бы не допустить ответного удара.
      А вот попробуй найди подводный крейсер с баллистическими ракетами.
      Тихий океан огромен, если не знать где находятся подводные лодки, искать их можно до посинения. Про Северный вообще молчу, там лед создает сильные посторонние шумы.
      Засечь подводный крейсер можно при его выходе из базы на патрулирование, где ему на "хвост" может сесть лодка "друзей" И как раз здесь нужны противолодочные корабли (либо сторожевые с необходимым вооружением), которые могут обнаружить такой хвост и разобраться с ним.
      Повторюсь, если подводный крейсер свободно выйдет на патрулирование, найти его очень не просто. И именно они обеспечивают неотвратимость ответного удара.
      Наземные и воздушные носители ЯО обнаружить намного проще.
      Every
      1. KaPToC Вчера, 19:40
        Цитата: Every
        Повторюсь, если подводный крейсер свободно выйдет на патрулирование, найти его очень не просто. И именно они обеспечивают неотвратимость ответного удара.

        Вы сильно преувеличиваете, внезапно уничтожить в шахтах ракеты невозможно, кроме того есть мобильные комплексы.
        KaPToC
        1. Every Вчера, 21:29
          Может и так, спорить не стану. Но ракетную шахту не обязательно уничтожать. Достаточно повредить или заблокировать крышку (например мусор после ударной волны), и запуск ракеты станет невозможным, хоть и ракета цела.
          Every
      2. Northern warrior Вчера, 19:50
        ШПУ очень хорошо защищены от ПФЯВ. Их можно уничтожить только близким взрывом ядерного боеприпаса и никак иначе, да и не стоит сбрасывать со счетов ПГРК. Наземный компонент СЯС вооружен тяжелыми МБР "Воевода" и "Стилет", способными нанести катастрофические разрушения территории противника. РВСН, в отличие от подлодок, способны мгновенно произвести пуск всех наличных ракет при поступлении приказа, что позволяет реализовать ответно-встречный удар.
        Подводный флот требует постоянного ремонта и модернизации, несет менее мощные МБР и крайне уязвим в местах базирования. При КОН＝0.2-0.3 большую часть времени РПКСН стоят у пирса, т.е. являются гораздо более легкой мишенью, чем ракеты в ШПУ. Если получится обеспечить КОН＞0.5 и надежную связь с АПЛ в подводном положении, то тогда я пересмотрю свою позицию.
        Northern warrior
        1. Every Вчера, 21:37
          "Воевода" и "Стилет", способными нанести катастрофические разрушения территории противника. РВСН, в отличие от подлодок, способны мгновенно произвести пуск всех наличных ракет при поступлении приказа, что позволяет реализовать ответно-встречный удар.

          "Воевода" мгновенно? Ракета ведь на жидком топливе, ее сначала гептилом и окислителем заправить надо.
          Every
  11. рюрикович Вчера, 17:31
    Гм what
    Дык тута аспектов многа yes Помнится мне, в 90-х, наши либеральные управители догадались бросить миру, что наши РПКСН настолько могучи, что могут стреляти прямо с баз. Чем упростили задачу супостату по уничтожению фактически трети ядерных носителей. Делов то - парочка ракет по Вилючинску с Западной Лицей и вуаля. Но ведь сие оружие(РПКСН) создавалось для того, что бы будучи в засаде осуществить ответный ракетный удар. В этом преимущество подлодок-носителей ЯО. Но беда в том, что такой район надо ещё и оградить от противника. Потому я полностью согласен с Андреем-челябинцем в том, что полагаясь на своё фактически одно оружие, удерживающее Запад от уничтожения нас,нужно обеспечить прикрытие районов патрулирования РПКСН. А это и МАПЛ, и корабли ПЛО, и даже необходимая для этого авиация с её носителями. Потому не всё так тут просто!
    рюрикович
  12. VeteranVSSSR Вчера, 17:59
    Цитата: рюрикович
    Цитата: Мар.Тира
    Российские олигархи тянут яхты стоимостью с авианосец.Откуда деньги?Да наворованные "непосильным" трудом.?Но у Кремля смелости не хватает вернуть их в Россию.Вот и весь сказ.

    Я про это уже не раз говорил yes

    земеля,а ты прав на все 100%!!!
    Я не так давно на ВО,но читая коментарии иной раз волосы дыбом встают.
    Почитаеш и
    -то МО заец,то ВКС( читать ВВС) летать не умеют,то ,,...гранаты не того калибру''.
    А,что мешает -именем Революции...и ...извините подвинтесь,Вас здесь не стояло...
    VeteranVSSSR
  13. VeteranVSSSR Вчера, 18:03
    Цитата: Владивосток1969
    Дорогая передача, во субботу, чуть не плача,
    Вся Канатчика дача к телевизору рвалась,
    Простите ,других слов для Вас нет.

    Мудрые слова и через 50 лет актуальны...
    Снимаю шляпу,а для ВО-,,...мыслено аплодирую...''( Богомолов)
    VeteranVSSSR
  14. BAI Вчера, 21:27
    А чего удивляться?
    АПЛ типа «Ясень» обходится в сумму, превышающую 200 млрд. рублей.
    Стоимость танка Т-90 в 2010г.составляла астрономическую цифру в 70 млн.р., в 2011г. — уже 118 млн.р. В настоящее время поставки Т-90 в ВС РФ не ведутся. Предполагается, что цена боевой машины сейчас стартует от 120 млн.р.
    Т-72БА (2000 г.) - вариант модернизации танков Т-72Б. Стоимость модернизации одного танка 28 млн.руб (2009 г.).
    Вот и считайте как хотите. Что лучше - несколько сотен танков или одна АПЛ. Конечно, это сравнение мокрого с желтым,но куда деваться.
    BAI
  15. ALEA IACTA EST Вчера, 22:17
    Государство, которое армию имеет - одну руку имеет, а государство, которое армию и флот имеет - обе руки имеет.

    Петр Великий.
    ALEA IACTA EST
  16. тихоокеанец Вчера, 22:41
    Цитата: тихоокеанец
    Лучше лишний реальный танк на реальной передовой. Лучше нормальный бронежилет рядовому Иванову здесь и сейчас

    Если будет нормальный флот, то, возможно, "реальной передовой" и вовсе не будет. Или вы в самом деле хотите, чтобы началась война?
    Чтобы адмиралы флажки по миру демонстрировали.

    В том числе и для демонстрирования флага. Только не "флажков адмиралов", а государственного флага.
    Америкосы именно этим и занимаются. Взгляните на их "успехи" в Сирии, Афгане, Ираке... Тем не менее Вы сами заявляете
    С Америкой бодаться? Все равно не потянем.

    Вот это и называется "демонстрация флага".В данном случае - американского. А нам нужно свой флаг демонстрировать, чтобы на их сайтах всякие Джоны Були и дяди Сэмы подобное писали о нас. И флот для этого подходит лучше всего.
    тихоокеанец
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