Авиадесантный «Скорпион»

Во время Второй мировой войны проявилась устойчивая тенденция к увеличению калибра противотанковой артиллерии. Так, американская армия вступила в войну с 37-мм пушками, а заканчивала её с орудиями калибров 76 и 90 мм. Увеличение калибра неминуемо влекло за собой возрастание массы пушки. Для пехотных дивизий это не было критичным (пришлось лишь внедрить более мощные тягачи), однако в воздушно-десантных частях дело обстояло иначе.Уроки Арнемской операции, в ходе которой британским десантникам пришлось сражаться с немецкими танками, были приняты во внимание американским командованием. С 1945 года на вооружение воздушно-десантных дивизий США поступала 90-мм противотанковая пушка Т8, представлявшая собой ствол 90-мм зенитки М1, совмещённый с противооткатными приспособлениями 105-мм гаубицы М2А1 и облегчённым лафетом. Получилось орудие массой 3540 кг, подходившее для парашютного десантирования с самолётов С-82 «Пэкит», но на земле начинались проблемы: расчёт не мог перемещать столь тяжёлую систему по полю боя. Требовался тягач, а значит, вдвое увеличивалось количество рейсов военно-транспортной авиации, необходимых для переброски противотанковой батареи (дивизиона).Выходом могло стать создание компактной самоходной противотанковой артустановки. Впервые такая идея была высказана в октябре 1948 года на конференции в Форт-Монро, посвящённой перспективам развития противотанковых средств, а в апреле следующего года заказчик представил тактико-технические требования. Главным из них являлась масса, которая не должна была превышать 16 000 фунтов (7260 кг) — предел грузоподъёмности «Пэкита» и разрабатывавшегося в то время (но так и не принятого на вооружение) тяжёлого десантного планера.Разработку авиадесантного истребителя танков поручили фирме «Кадиллак Мотор Кар», входившей в концерн «Дженерал Моторс». В основу конструкции шасси были положены решения, опробованные на амфибийном гусеничном транспортёре М76 «Оттер». Ввиду ограниченных габаритов грузовой кабины самолёта самоходку не удалось снабдить рубкой, не говоря уже о крыше — пришлось ограничиться небольшим орудийным щитом. Последний предназначался для защиты экипажа от пороховых газов при выстреле, но не для защиты от пуль или осколков.Прототип, получивший индекс Т101, был готов в 1953 году. Два года спустя машина успешно прошла войсковые испытания в Форт-Ноксе, и её приняли на вооружение под обозначением М56 Gun Self-Propelled Anti-Tank — «самоходное противотанковое орудие М56». Широко встречающееся наименование «Скорпион» утвердили в 1957 году, менее распространённым было неофициальное название «Спат» (от аббревиатуры SPAT — Self-Propelled Anti-Tank). Серийное производство М56 продолжалось с декабря 1957 до июня 1958 года, его объём составил 160 единиц.Самоходка М56 является небронированной малогабаритной гусеничной боевой машиной, приспособленной для парашютного десантирования с самолётов С-123 «Провайдер» и С-119 «Флаинг Бокскар» (и, конечно же, с более тяжёлых военно-транспортных самолётов) и перевозки вертолётами на внешней подвеске. Корпус машины — алюминиевый сварной, экипаж состоит из четырёх человек.Моторно-трансмиссионное отделение с шестицилиндровым оппозитным четырёхтактным карбюраторным двигателем воздушного охлаждения «Континентал» AOI-402-5 мощностью 165 л. с. и механической коробкой передач «Аллисон» CD-150-4 (две передачи вперёд и одна назад) находится в передней части корпуса М56. Остальное пространство занимает боевое отделение, совмещённое с отделением управления. В центре него на тумбовом лафете М88 установлена 90-мм пушка М54. Слева от орудия расположено рабочее место механика-водителя (для него в щите орудия имеется застеклённое окно со стеклоочистителем-«дворником»), справа — место наводчика. За механиком-водителем размещается командир, за наводчиком — заряжающий. В кормовой части машины находится боеукладка на 29 унитарных снарядов. Для удобства работы заряжающего за боеукладкой имеется откидная ступенька.Ходовая часть самоходки состоит (применительно к одному борту) из четырёх опорных катков большого диаметра с торсионной подвеской, снабжённых пневматическими покрышками. Покрышки имеют специальные вкладки, позволяющие в случае их пробития проехать до 24 км (15 миль) со скоростью до 24 км/ч. Ведущее колесо — переднего расположения. Гусеницы резинометаллические, шириной 510 мм. Каждая гусеница состоит из двух лент, изготовленных из прорезиненной ткани и армированных стальными тросами. Ленты соединены между собой стальными штампованными поперечинами с резиновыми подушками. Давление на грунт у «Скорпиона» составляет всего 0,29 кг/см2 (для сравнения: у танков М47 и М48 этот показатель составляет 1,03 и 0,79 кг/см2 соответственно), что обеспечивает хорошую проходимость машины.Установленная на «Скорпионе» 90-мм пушка М54 (длина ствола — 50 калибров) была разработана на основе орудия М36, применяемого на танках М47. По сравнению с прототипом она облегчена на 95 кг. Диапазон углов наводки в вертикальной плоскости составляет от −10° до +15°, в горизонтальной — по 30° вправо и влево. Ствол пушки — моноблок с навинтным казёнником и односекционным дульным тормозом. Затвор клиновой, полуавтоматический, вертикальный. Сверху на казённой части пушки крепятся два цилиндра гидравлических противооткатных устройств. Механизмы наведения пушки имеют ручные приводы, заряжание ручное. Орудие комплектуется телескопическим прицелом М186 с переменным увеличением (4-8-кратным).Ассортимент применяемых боеприпасов достаточно широк и включает все типы унитарных выстрелов для танковых пушек М36 и М41; допускается также использование 90-мм снарядов противотанковых пушек немецкой фирмы «Рейнметалл». Для решения главной задачи — борьбы с танками — могут применяться: бронебойно-трассирующий снаряд M82 с бронебойным наконечником и разрывным зарядом; бронебойно-трассирующие снаряды M318 (T33E7), M318A1 и M318A1С без разрывного заряда; подкалиберные бронебойно-трассирующие снаряды M304, М332 и М332А1; кумулятивные не вращающиеся (оперённые) снаряды M348 (T108E40), M348A1 (T108E46) и M431 (T300E5). Кроме того, САУ может вести огонь осколочно-фугасным снарядом М71, осколочно-трассирующим М91, картечным М336, осколочным (со стреловидными поражающими элементами) М377 и дымовым М313.Машина оборудована УКВ-радиостанцией AN/VRC-10, которую обслуживает командир. Средства ночного наблюдения представлены лишь нашлемным прибором ночного видения механика-водителя.На базе М56 были созданы две опытные самоходки. В 1958 году в Форт-Беннинге испытывалась противотанковая САУ, на которой вместо 90-мм орудия установили 106,7-мм безоткатку М40 — с транспортировкой такого оружия легко справлялся и обычный джип, поэтому на вооружение её не приняли. Другая самоходка, также не попавшая в серию, вооружалась 106,7-мм миномётом М30. На бумаге также остались варианты перевооружения М56 противотанковыми управляемыми ракетами SS-10 и «Энтак».Согласно первоначальным планам, каждая из трёх американских воздушно-десантных дивизий (11-я, 82-я и 101-я) должна была получить по батальону «Скорпионов» (53 машины в каждом). Но принятие М56 на вооружение совпало с реорганизацией пехотных и воздушно-десантных дивизий — переводом их с обычной «троичной» на «пентомическую» структуру. Теперь дивизия включала не три полка, а пять боевых групп — по сути, усиленных пехотных (воздушно-десантных) батальонов. В результате «Скорпионы» поступили на вооружение противотанковых взводов, входивших в состав рот управления воздушно-десантных боевых групп (ВДБГ). Такой взвод включал в себя управление (командир взвода (лейтенант), его заместитель (сержант) и радист с джипом, оборудованным радиостанцией AN/VRC-18) и 3 огневые секции (в каждой 8 человек и 2 самоходки М56). Таким образом, взвод насчитывал 27 человек личного состава, 6 «Скорпионов» и 1 джип.В первой половине 1958 года взводы «Скорпионов» сформировали в пятнадцати воздушно-десантных боевых группах — по пять в каждой дивизии. Однако уже в июле 1958 года 11-ю ВДД расформировали — две ВДБГ из её состава вместе со штатными М56 передали в 24-ю пехотную дивизию, но в январе 1959 года перевели в подчинение 82-й ВДД. Последняя же передала две свои ВДБГ в 8-ю пехотную дивизию. Наконец, в июне 1960 года одна боевая группа из 82-й ВДД была передана в 25-ю пехотную дивизию, а для доукомплектования 82-й дивизии восстановили одну из ВДБГ, расформированных в 1958 году. Некоторое количество «Скорпионов», оказавшихся излишними для воздушно-десантных боевых групп, поступило в пехотные боевые группы 1-й пехотной дивизии в Германии, а также 1-й кавалерийской и 7-й пехотной дивизий в Республике Корея.В 1961 году «пентомическая» структура была признана несостоятельной и непригодной для ведения боевых действий в условиях не ядерных конфликтов, и армия США начала очередную реорганизацию. В соответствии с ней воздушно-десантная дивизия включала три штаба бригад и девять воздушно-десантных батальонов, а также части поддержки, в том числе танковый батальон. Предполагалось, что он получит новые авиадесантные танки М551 «Шеридан», но в качестве временной меры (до поступления «Шериданов» на вооружение) танковым батальонам 82-й и 101-й ВДД в 1964 году передали по 47 «Скорпионов» — машин, не только не являвшихся танками, но и не имевших никакого бронирования. Средств на содержание экипажей этих машин не выделили, так что вплоть до получения «Шериданов» эти батальоны оставались «виртуальными».Единственным бронетанковым подразделением, эксплуатировавшим «Скорпионы» и воевавшим на них, стала рота D 16-го танкового полка (D-16), которую сформировали в 1963 году в составе развёртываемой на острове Окинава 173-й отдельной воздушно-десантной бригады (ВДБр). Рота состояла из четырёх взводов по четыре М56, секции управления (четыре БТР М113) и миномётной секции (три 106,7-мм самоходных миномёта М106 на шасси М113).В мае 1965 года 173-ю ВДБр перебросили во Вьетнам. В условиях войны в джунглях ярко проявились сильные и слабые стороны М56. С одной стороны, хорошая проходимость самоходки позволяла передвигаться по «танконедоступной» местности, с другой — для 90-мм пушки было мало подходящих целей. Главной задачей «Скорпионов» стала непосредственная поддержка воздушно-десантных батальонов и рот, действовавших в пешем строю, и тут чрезвычайно остро проявился серьёзнейший недостаток М56 — полное отсутствие бронирования. Каплей, переполнившей чашу терпения десантников, стали события 4 марта 1968 года, когда в одном бою рота потеряла 8 человек. После этого «танкисты» из D-16 сменили свои М56 на более универсальные и гораздо лучше защищённые бронетранспортёры М113.После снятия с вооружения американской армии часть самоходок М56 отправилась на склады, часть — была передана союзникам. Пять машин в 1965 году получила Испания — до 1970 года они служили в противотанковом взводе полка морской пехоты. Соседнему Марокко в 1966-1967 годах передали 87 «Скорпионов». Согласно справочнику «Джейнс Ворлд Армиз», в 2010 году армия Марокко располагала 28 самоходками М56, находившимися на хранении.В 1960 году два прототипа Т101, доработанных до серийного стандарта М56, передали ФРГ. Немцы не соблазнились небронированной машиной и на вооружение её не приняли. После коротких испытаний оба экземпляра переоборудовали в учебные машины для подготовки механиков-водителей, сняв пушки и установив застеклённые кабины.Некоторое количество списанных М56 приобрёл американский флот. Машины переделали в радиоуправляемые мишени QM-56 и в 1966-1970 годах использовали на полигонах Фаллон, Уоррен-Гроув и Черри-Пойнт для боевой подготовки пилотов штурмовиков и истребителей-бомбардировщиков.Самоходка М56 обладала неплохой подвижностью и мощным для своего времени вооружением. Кумулятивные снаряды её 90-мм пушки могли уверенно поражать любые советские танки первой половины 60-х годов. В то же время пушка была чересчур мощной для семитонного шасси, передние катки которого при выстреле отрывались от земли. Кроме того, отсутствие какого-либо бронирования позволяло использовать САУ против танков только в обороне (из засад), делая «Скорпион» малопригодным для поддержки десанта в наступательных действиях.По сравнению с советским аналогом — авиадесантной самоходной установкой АСУ-57 — М56 более чем вдвое тяжелее (7,14 т против 3,35 т). К тому же, АСУ-57 компактнее своего визави (высота её составляет всего 1,46 м против 2 м) и, в отличие от «Скорпиона», имеет бронирование спереди и с боков — впрочем, его толщина (4-6 мм) на малом расстоянии не обеспечивала даже защиту от обычных 7,62-мм пуль. Что же касается вооружения, то превосходство М56 было подавляющим: дульная энергия её 90-мм пушки М54 составляла 4,57 МДж, а 57-мм пушки Ч-51, устанавливавшейся на АСУ-57, — всего 1,46 МДж. По параметрам подвижности (скорости и запасу хода) обе самоходки были примерно равноценны.