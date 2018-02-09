Минобороны резко ответило «манкурту», усомнившемуся в подвиге Филипова

Гибель Романа Филипова, отдавшего жизнь в борьбе с международным терроризмом, встрепенула души миллионов людей во всем мире. Однако нашелся Эйдман, который желчно усомнился в подвиге российского пилота. Для такого манкурта, как он, являющегося «русским» лишь для соседей по квартире в Берлине, способность к самопожертвованию, верность долгу и присяге, мужество и честь всегда имели только финансовый эквивалент. Поэтому им не дано понять, что значит быть русским офицером и тем более служить СВОЕЙ Родине

Такие же манкурты, как Игорь Эйдман, никогда не стесняются аплодировать своим западным хозяевам за уничтожение целых государств, ковровые бомбардировки жилых кварталов и поддержку международных террористов. А недоступное им человеческое благородство и самопожертвование вызывает у них только пустую злобу и желчь

В Министерстве обороны России отреагировали на реплику социолога Игоря Эйдмана, который усомнился в подвиге российского летчика Романа Филипова, сообщает "Взгляд"– говорится на странице Минобороны в Facebook.В ведомстве подчеркнули, что «потеря совести и исторической памяти превращает человека в раба навязанных понятий и представлений, неспособного к переживаниям и состраданию».Также в Минобороны заявили, что «в своем мирке «либеральных ценностей» и псевдосвободы Эйдман позволяет себе озвучивать самые безнравственные помыслы, зная, что этот герой уже не сможет им ответить».– заключили в ведомстве.Ранее социолог Игорь Эйдман заявил, что «Филипова путинские власти использовали дважды. Вначале просто как летающее пушечное мясо. А после гибели – как главного персонажа героического мифа о «подвиге летчика Филипова». Обычно подобными патриотическими сказками власти забалтывают новобранцев перед тем, как послать их на убой».Напомним, 3 февраля российский штурмовик Су-25 был сбит в Сирии. Пилот Филипов погиб в бою, подорвав себя гранатой, чтобы не попасть в плен. Президент Владимир Путин посмертно присвоил ему звание Героя России