23:47 09 февраля
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Минобороны резко ответило «манкурту», усомнившемуся в подвиге Филипова

В Министерстве обороны России отреагировали на реплику социолога Игоря Эйдмана, который усомнился в подвиге российского летчика Романа Филипова, сообщает "Взгляд"

Гибель Романа Филипова, отдавшего жизнь в борьбе с международным терроризмом, встрепенула души миллионов людей во всем мире. Однако нашелся Эйдман, который желчно усомнился в подвиге российского пилота. Для такого манкурта, как он, являющегося «русским» лишь для соседей по квартире в Берлине, способность к самопожертвованию, верность долгу и присяге, мужество и честь всегда имели только финансовый эквивалент. Поэтому им не дано понять, что значит быть русским офицером и тем более служить СВОЕЙ Родине
– говорится на странице Минобороны в Facebook.

Минобороны резко ответило «манкурту», усомнившемуся в подвиге Филипова



В ведомстве подчеркнули, что «потеря совести и исторической памяти превращает человека в раба навязанных понятий и представлений, неспособного к переживаниям и состраданию».

Также в Минобороны заявили, что «в своем мирке «либеральных ценностей» и псевдосвободы Эйдман позволяет себе озвучивать самые безнравственные помыслы, зная, что этот герой уже не сможет им ответить».

Такие же манкурты, как Игорь Эйдман, никогда не стесняются аплодировать своим западным хозяевам за уничтожение целых государств, ковровые бомбардировки жилых кварталов и поддержку международных террористов. А недоступное им человеческое благородство и самопожертвование вызывает у них только пустую злобу и желчь
– заключили в ведомстве.

Ранее социолог Игорь Эйдман заявил, что «Филипова путинские власти использовали дважды. Вначале просто как летающее пушечное мясо. А после гибели – как главного персонажа героического мифа о «подвиге летчика Филипова». Обычно подобными патриотическими сказками власти забалтывают новобранцев перед тем, как послать их на убой».

Напомним, 3 февраля российский штурмовик Су-25 был сбит в Сирии. Пилот Филипов погиб в бою, подорвав себя гранатой, чтобы не попасть в плен. Президент Владимир Путин посмертно присвоил ему звание Героя России

Использованы фотографии: Минобороны РФ
68

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Комментарии 198

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  1. Диванный Хенераль Сегодня, 18:16
    Также в Минобороны заявили, что «в своем мирке «либеральных ценностей» и псевдосвободы Эйдман позволяет себе озвучивать самые безнравственные помыслы, зная, что этот герой уже не сможет им ответить».

    Это проблема? С каких пор МО РФ ищет проблему там, где надо всего навсего позвонить по телефону и высказать свое фи....
    трудно организовать падение снега с крыши голову эйдмана? совсем обленились?

    Проблема в том - что таким эйдманам вообще дают право высказываться.
    Диванный Хенераль
    1. svp67 Сегодня, 18:20
      Цитата: Диванный Хенераль
      С каких пор МО РФ ищет проблему там, где надо всего навсего позвонить по телефону и высказать свое фи....

      В таких случаях присылают перчатки, да прямо в ХАРЮ, что бы четко было понятно, что от него требуют...
      svp67
      1. Диванный Хенераль Сегодня, 18:23
        перчатки в харю бросают как минимум равному...
        а холопов порют на конюшне по словесному указанию барина...
        а тут целую проблему сделали: какая-то самка собаки высказалась о Герое, и ему словесно ответили... война в фейсбуке блин... маразм крепчает.
        Диванный Хенераль
        1. Mavrikiy Сегодня, 18:29
          Цитата: Диванный Хенераль
          перчатки в харю бросают как минимум равному...
          а холопов порют на конюшне по словесному указанию барина...
          а тут целую проблему сделали: какая-то самка собаки высказалась о Герое, и ему словесно ответили... война в фейсбуке блин... маразм крепчает.

          Согласен. Темы нет. Топтать. Может действительно чище станет на земле, а развели плесень. И дыши испражнениями.
          ПС. По-русски с французского - Женераль.(как это по-русски...?)
          Mavrikiy
          1. Тралл Сегодня, 18:50
            Почему запретили карательную психиатрию?
            Тралл
            1. DMB_95 Сегодня, 19:47
              Цитата: Тралл
              Почему запретили карательную психиатрию?

              Вернуть бы 4-й отдел НКВД с Павлом Судоплатовым для закордонных "гастролей" ..
              DMB_95
              1. SOF Сегодня, 20:03
                Цитата: DMB_95
                Цитата: Тралл
                Почему запретили карательную психиатрию?

                Вернуть бы 4-й отдел НКВД с Павлом Судоплатовым для закордонных "гастролей" ..

                ... слишком велика честь об подобное дерьмо ледорубы пачкать, достаточно просто размазать в мясо хавальник.. ....
                SOF
                1. cniza Сегодня, 20:50
                  А почему так много внимания этому дерьму , кто вообще его слушает и что он из себя представляет.
                  cniza
                  1. Inok10 Сегодня, 21:01
                    ... Здравствуй Вить ! ... hi ... как раз Первое Здравое суждение по теме ... о, ком вообще говорим то ? ... и еще минуточку внимания, МО РФ отреагировало на Западном Информационном ТВД ... а, Нам принесли сие в Рунет и еще как ... с Выходом из за Шкафа ... Еврей в Берлине, высказал свое мнение по поводу произошедшего в Сирии ... вот вся Красота Пасьянса ... там еще помниться в Лондоне есть "Лаборатория Прав Человека в Сирии" ... "наброс", простой не замысловатый ... hi
                    Inok10
                    1. cniza Сегодня, 21:17
                      Приветствую Алексей! hi , мы должны вести свою линию , что и делаем, но всех шавок , которые пытаются принизить подвиги наших людей , мы должны просто игнорировать и не кормить троллей.
                      cniza
                      1. Inok10 Сегодня, 21:35
                        Цитата: cniza
                        мы должны вести свою линию , что и делаем, но всех шавок , которые пытаются принизить подвиги наших людей , мы должны просто игнорировать и не кормить троллей.

                        ... все правильно, но в данном конкретном случае, МО РФ ведет информационную войну "за речкой", там нельзя отмалчиваться ... другое дело наш Рунет ... мнение личное ... hi
                        Inok10
                2. Комментарий был удален.
        2. Терский Сегодня, 18:31
          Цитата: Диванный Хенераль
          перчатки в харю бросают как минимум равному...

          + good Категорически согласен! Правда таким холопам тоже бросают, но не перчатки а шарфики wink
          Терский
        3. Монос Сегодня, 18:33
          Цитата: Диванный Хенераль
          а тут целую проблему сделали: какая-то самка собаки высказалась о Герое, и ему словесно ответили

          Согласен! Нехрен реагировать на всякую шваль. От себя хочу сказать: славен народ, у которого есть такие Герои; и горе тому народу, у которого их нет!
          Монос
          1. Bosch Сегодня, 18:38
            А вокруг все так зыбко.
            Bosch
          2. Андрей К Сегодня, 18:54
            Цитата: Монос
            ...Согласен! Нехрен реагировать на всякую шваль. От себя хочу сказать: славен народ, у которого есть такие Герои; и горе тому народу, у которого их нет!...

            Поддерживаю good
            Западникам не понять, как можно не сдаться, они за свою шкуру жутко переживают.
            В американской армии, со времен второй мировой, есть утверждённая инструкция о порядке сдачи в плен, поведении в плену и правах пленного.

            В их мире материальных ценностей нет места понятию долга и чести, есть понятие целесообразность.
            Андрей К
            1. Монос Сегодня, 19:08
              Цитата: Андрей К
              В их мире материальных ценностей нет места понятию долга и чести, есть понятие целесообразность.

              smile Да уж. С их точки зрения, Боженька был не прав, давая человеку свободу воли. Нерационально давать человеку право решать умереть или сдаться в плен.
              Монос
            2. Арон Заави Сегодня, 19:09
              Цитата: Андрей К

              Поддерживаю good
              Западникам не понять, как можно не сдаться, они за свою шкуру жутко переживают.
              В американской армии, со времен второй мировой, есть утверждённая инструкция о порядке сдачи в плен, поведении в плену и правах пленного.

              В их мире материальных ценностей нет места понятию долга и чести, есть понятие целесообразность.

              Неуважение противника не делает его слабее.

                 * 16 февраля 1967 года подразделение 1-й кавалерийской (аэромобильной) дивизии находилось в ночной засаде в провинции Биньдинь. Внезапно его позиции были атакованы противником при помощи ручных гранат. Рядовой 1-го класса Джеймс Монро под огнем пробрался в соседнюю стрелковую ячейку, чтобы помочь раненым, но обнаружил, что там все погибли. Он вернулся в свою ячейку и стал оказывать медицинскую помощь раненому радиооператору. В это время рядом с ним упала вражеская граната. Монро выкрикнул предупреждение товарищам, оттолкнул радиооператора и взводного сержанта, и бросился на гранату, ценой своей жизни спася нескольких военнослужащих от ранения или смерти.

                 * 11 августа 1967 года подразделение 1-й дивизии морской пехоты обеспечивало безопасность строительного отряда ВМС США в провинции Куангнам. Лэнс-капрал Рой Уит покинул свою позицию, чтобы провести разведку местности. При возвращении назад в трех метрах от позиций подразделения он случайно активировал хорошо замаскированную вражескую прыгающую мину. Выкрикнув предупреждение, Уит накрыл мину собой, ценой своей жизни спася нескольких товарищей от ранения или смерти.

                 * 12 ноября 1967 года в ходе битвы при Дакто подразделение 173-й воздушно-десантной бригады вело бой с крупными силами (предположительно батальоном) противника. Рядовой 1-го класса Джон Барнс-третий заметил, что расчет одного из пулеметов его подразделения убит. Он занял место у пулемета и своим огнем уничтожил 9 солдат противника. Сделав паузу, чтобы подобрать дополнительные боеприпасы, он увидел, как вражеская граната приземлилась посреди группы раненых американских солдат возле его позиции. Барнс бросился на гранату и накрыл ее, ценой своей жизни спася нескольких солдат от новых ранений или смерти.

                 * 6 февраля 1968 года колонна бронетранспортеров 9-й пехотной дивизии попала в засаду противника возле Виньлонга. Американские солдаты покинули свои боевые машины и начали атаковать вражеские позиции. Передвигаясь в густой растительности, затруднявшей обзор, группа из восьми солдат оказалась отрезанной от своего подразделения. В это время вьетнамский партизан с замаскированной позиции метнул в них гранату. Рядовой 1-го класса Томас Кинсмэн предупредил товарищей об опасности и бросился на гранату, спася остальных семерых солдат от ранения или смерти. При взрыве он получил тяжелые ранения головы и груди, однако выжил.

                 * 3 июля 1969 года подразделение 173-й воздушно-десантной бригады проводило зачистку деревни в провинции Биньдинь. В ходе операции из одного дома выскочил неизвестный человек и бросился бежать. Специалист 4-го класса Майкл Бланшфилд выкрикнул ему вслед предупреждение и открыл огонь. Неизвестный бросил гранату, взрыв которой ранил Бланшфилда. Затем неизвестный бросил еще одну гранату, упавшую рядом с группой солдат. Бланшфилд накрыл эту гранату своим телом, ценой своей жизни спася от ранения или смерти четырех товарищей и нескольких мирных вьетнамцев.

                 * 19 августа 1970 года подразделение 101-й воздушно-десантной дивизии вело бой в провинции Куангчи. Оно оказалось под огнем двух долговременных огневых точек противника. Капрал Фрэнк Фрателленико сумел подавить один дот при помощи ручных гранат и атаковал другой. В этот момент он был поражен огнем противника и выронил гранату, которую собирался метать. Сознавая ее угрозу для находившихся рядом товарищей, Фрателленико накрыл гранату своим телом и ценой своей жизни спас от ранения или смерти четверых солдат.




              Можно найти десятки других примеров самопожертвования американских солдат.
              Арон Заави
              1. Андрей К Сегодня, 19:22
                Арон Заави
                ...Можно найти десятки других примеров самопожертвования американских солдат...

                Арон, есть десятки случаев самопожертвования американцев - у нас их миллионы. Вы не будете этого отрицать. Оглядитесь вокруг себя и обнаружите рядом, тех самых Ваших соплеменников-репатриантов, которые свой подвиг не считали чем-то супер выдающимся. По простой причине - так вело себя абсолютное большинство.
                ...Неуважение противника не делает его слабее...

                Я не говорил о силе или слабости американской армии. Я вёл речь о самопожертвовании, а это как говорят в Одессе - две большие разницы!
                Если Вы желаете узнать лично моё мнение о американской армии, то скажу - я знаю о сильных и слабых её сторонах. И я её презираю.
                Андрей К
              2. Монос Сегодня, 19:30
                Аарон, hi
                Цитата: Арон Заави
                Можно найти десятки других примеров самопожертвования американских солдат

                Времена проходят, меняются поколения... Кто мог подумать, что галлы, стоявшие насмерть при Вердене, умиравшие в "бойне Нивеля", мужественно сражавшиеся на Марне, так покорно лягут под Гитлера? Те американцы, о которых вы пишете, потом, своими протестами, остановили вьетнамскую войну. А из нынешних, кто-нибудь вякнул против войны в Ираке или Афгане, против бомбёжек Югославии? А наши бойцы честь своих дедов не роняют!
                Монос
                1. штрафбат Сегодня, 22:26
                  Не могу понять, чем так американцы "умаслили" евреев, что те за них так попу рвут...
                  Господин Заави привел в пример солдат- оккупировавших чужую страну и получившим по заслугам......зря "подвиги" солдатов Вермахта не вспомнил....
                  А я хочу другой пример привести:
                  Марату Казею было чуть больше 13 лет, когда он ушел к партизанам вместе со своей сестрой. Марат стал разведчиком.
                  В мае 1944 г., когда Советская Армия была уже совсем близко и партизаны должны были вот-вот с ней соединиться, Марат попал в засаду. Подросток отстреливался до последнего патрона. Когда у Марата осталась одна граната, он подпустил врагов поближе и выдернул чеку... Марат Казей посмертно стал Героем Советского Союза.

                  Это не солдат, не мужчина, мальчик в 14 лет.....И их было сотни и тысячи
                  А теперь, господин Заави пускай парирует примерами из истории Америкских бойскаутов.......
                  штрафбат
              3. Angel_and_Demon Сегодня, 19:50
                Цитата: Арон Заави
                Можно найти десятки других примеров самопожертвования американских солдат.

                согласен - можно, но еще больше тузов пик
                Angel_and_Demon
              4. Околоточный Сегодня, 21:05
                Арон, а сравните поведение в плену Маккейна и Стокдейла? Слышали о последнем? Чтобы не давать интервью Стокдейл себе лицо резал. А Макейн спокойно всё рассказывал. Сейчас сенатор (или конгресмен?), "уважаемая личность", один из ваших "друзей" и кумиров. А о контр-адмирале Стокдейле даже многие американцы не знают.
                Околоточный
              5. Кент0001 Сегодня, 21:13
                Да не вопрос. На войне как на войне. А ка сейчас поведут себя солдаты США? В этом и есть вся суть. Там трансгендеры с гомо.. служат. Чет я не думаю, что они захотят умереть за кого-то. В США за это время приоритеты поменялись, причем сильно. Думаю так, могу ошибаться.
                Кент0001
                1. Ююка Сегодня, 23:36
                  Цитата: Кент0001
                  Да не вопрос. На войне как на войне. А ка сейчас поведут себя солдаты США? В этом и есть вся суть. Там трансгендеры с гомо.. служат. Чет я не думаю, что они захотят умереть за кого-то. В США за это время приоритеты поменялись, причем сильно. Думаю так, могу ошибаться.


                  no comment...

                  Ююка
              6. Burbon Сегодня, 22:12
                Цитата: Арон Заави
                Можно найти десятки других примеров самопожертвования американских солдат.

                Цитата: Арон Заави
                Капрал Фрэнк Фрателленико

                ??...это американец??... belay
                Специалист 4-го класса Майкл Бланшфилд - ирландец
                Томас Кинсмэн - Датчанин или голландец

                Джеймс Монро - англо-француз.....
                Burbon
              7. Виктор-М Сегодня, 22:58
                Цитата: Арон Заави
                Можно найти десятки других примеров самопожертвования американских солдат.

                А что они там делали, какую миссию выполняли, кто выдавал им мандат или просил о помощи?
                Виктор-М
              8. gringo Сегодня, 23:32
                Непонятно каким Макаром можно накрыть собой выпрыгивающую мину и чем это поможет тем кто находится рядом, лажа какая то.
                gringo
            3. Anyone Сегодня, 20:28
              Вот Вы сейчас, делая столь абсурдные обобщения, типа "в их мире материальных ценностей нет места понятию долга и чести бла бла бла" уподобляетесь этому самому эйдману™, о котором идет речь в статье. С чем Вас и поздравляю.
              Anyone
              1. Андрей К Сегодня, 20:58
                Цитата: Anyone
                Вот Вы сейчас, делая столь абсурдные обобщения, типа "в их мире материальных ценностей нет места понятию долга и чести бла бла бла" уподобляетесь этому самому эйдману™, о котором идет речь в статье. С чем Вас и поздравляю.

                Вы всё сказали, назвав долг и честь абсурдом.
                Разговаривать с Вами мне не о чем.
                P.S. Хамство оставьте для своих близких. Может быть они Вас поймут.
                Кому Вы уподобляетесь, меня не интересует..
                Андрей К
              2. Вкд Двк Сегодня, 22:00
                Цитата: Anyone
                Вот Вы сейчас, делая столь абсурдные обобщения, типа "в их мире материальных ценностей нет места понятию долга и чести бла бла бла" уподобляетесь этому самому эйдману™, о котором идет речь в статье. С чем Вас и поздравляю.

                Вы очень ошибаетесь. Речь идёт о разнице- ИДЕИ и ГЕРОЕВ, гибнущих за идеи. Когда идея- бабло, то герои встречаются редко. Хотя, попадая в ситуации, когда прижат в угол, вполне можно совершить. Но когда идея- Отчизна- тогда героями становятся многие. Даже не прижатые в угол.
                Если не лень (вполне допускаю)- поищите "Атака мертвецов". Вам многое станет ясно.
                Вкд Двк
                1. Anyone Сегодня, 22:13
                  Глупости. Вы сами придумал вводную, что, мол, у всех, кроме нас - "идея - это только исключительно бабло", и сами же развили из этой выдумки фактически нацистскую теорию о том, что все, кто нас окружают - бездуховные стяжатели, не имеющие понятия ни о долге, ни о чести. Одни мы - воины света 80 уровня. Пришлите мне фото бойцов ЧВК Вагнера - хочу посмотреть, есть ли нимбы у них над шлемами.
                  Anyone
                  1. Андрей К Сегодня, 22:24
                    Цитата: Anyone
                    ...Пришлите мне фото бойцов ЧВК Вагнера - хочу посмотреть, есть ли нимбы у них над шлемами...

                    Не много на себя берёте?
                    Андрей К
                  2. Андрей К Сегодня, 22:53
                    Цитата: Anyone
                    ...И это мне говорит человек, который только что фактически заявил, что ни у кого, кроме граждан России, нет подлинного понятия о долге и чести? ))...

                    Вы в очередной раз лжёте, занимаетесь троллингом и флудом.
                    Продолжайте об общечеловеческих ценностях и желании получить закрытую информацию по группе Вагнера.
                    Далеко пойдёте.
                    Андрей К
            4. Ююка Сегодня, 23:46
              Цитата: Андрей К
              Цитата: Монос
              ...Согласен! Нехрен реагировать на всякую шваль. От себя хочу сказать: славен народ, у которого есть такие Герои; и горе тому народу, у которого их нет!...

              Поддерживаю good
              Западникам не понять, как можно не сдаться, они за свою шкуру жутко переживают.
              В американской армии, со времен второй мировой, есть утверждённая инструкция о порядке сдачи в плен, поведении в плену и правах пленного.

              В их мире материальных ценностей нет места понятию долга и чести, есть понятие целесообразность.


              в первую очередь они думают о себе, о своей шкуре...

              Правильно говорил Михаил Задорнов - у нас:"Спасите наши души", а у них - "Спасите наши задницы". Может не дословно, но по факту это так и есть...
              Ююка
          3. Ин100грамм Сегодня, 20:01
            Цитата: Монос
            От себя хочу сказать: славен народ, у которого есть такие Герои; и горе тому народу, у которого их нет!

            А откуда у исключительного народа герои? У них третью и четвертую буквы обычно пропускают. За всех не говорю, про этот персонаж только
            Ин100грамм
        4. влад66 Сегодня, 18:47
          Цитата: Диванный Хенераль
          перчатки в харю бросают как минимум равному..

          Здесь не перчатку надо а плевок в рожу и кусок веревки с обмылком,а если бы МО не ответило,то орали бы почему молчит МО. hi
          влад66
          1. Диванный Хенераль Сегодня, 18:54
            отвечать можно по разному...
            как пример: "ныне покойный какой-то там эйдман высказался...." и в конце: "... хотя о мервых или ничего, но про этого и хорошего сказать нечего..."
            Диванный Хенераль
          2. Logall Сегодня, 18:56
            Влад, ответ должен заключаться в действиях! Оболгал "Умом непонятную", фигаг- изчез. Куда? А фиг его знает... Выступил с псевдодоводами о допинге - утонул в сартире, случайно! Рассказал о мнимых бесчинствах русских на Донбассе - подавился, может пулей, но сам...
            Logall
            1. фигвам Сегодня, 19:07
              Цитата: Logall
              Выступил с псевдодоводами о допинге - утонул в сартире, случайно!

              Кстати об этом придурке, который усы сбрил.
              фигвам
              1. Околоточный Сегодня, 21:06
                А ему пол не поменяли при операции? Зря.
                Околоточный
            2. Angel_and_Demon Сегодня, 19:52
              Цитата: Logall
              Влад, ответ должен заключаться в действиях! Оболгал "Умом непонятную", фигаг- изчез. Куда?

              знамо куда -
              В 2011 году Эйдман переехал в Германию
              Angel_and_Demon
          3. Вас Влад Сегодня, 19:08
            Цитата: влад66
            Здесь не перчатку надо а плевок в рожу и кусок веревки с обмылком,а если бы МО не ответило,то орали бы почему молчит МО.

            Я не понимаю зачем вообще распространять высказывания амерских шавок?Вызвать, провести беседу и пусть потом едет лечится за границу(ну у нас ведь нет здравоохранения lol )Пусть там потом и сидит зарабатывает диссидентские!По мне так надо уже решать вопрос с гражданством моральных уродов!
            Вас Влад
            1. влад66 Сегодня, 19:15
              Цитата: Вас Влад
              Я не понимаю зачем вообще распространять высказывания амерских шавок?Вызвать, провести беседу и пусть потом едет лечится за границу

              Ну таким как это тело эйдман,никакая медицына не поможет Владислав hi Оно и так сидит и воняет за границей,ушлепище рынска и прочие губошлепы там же,таким только кусок веревки и поможет,а которые в России вот тех лучше вечную мерзлоту отправить растапливать,что бы хоть раз в жизни ручками поработали. hi
              влад66
              1. Вас Влад Сегодня, 19:21
                Цитата: влад66
                Оно и так сидит и воняет за границей

                А оно уже там,тьфу на него ещё раз!Но меня поражает МО, ну зачем слова этого индивидума надо распространять? recourse
                Вас Влад
                1. влад66 Сегодня, 19:43
                  Цитата: Вас Влад
                  Цитата: влад66
                  Оно и так сидит и воняет за границей

                  А оно уже там,тьфу на него ещё раз!Но меня поражает МО, ну зачем слова этого индивидума надо распространять? recourse

                  Владислав,я вас понимаю и Георгия тоже понимаю и сам так же считаю,тем более этот индивид неодинок,на том же цензоре пляски два дня не утихали,говорить о них,пиарить их же,чего они и добиваются,но и страна должна знать своих "хэроев",что бы проходя по улице и вдруг увидев это тело мог с удовольствием в него плюнуть. hi
                  влад66
                  1. Angel_and_Demon Сегодня, 20:15
                    Цитата: влад66
                    но и страна должна знать своих "хэроев",что бы проходя по улице и вдруг увидев это тело мог с удовольствием в него плюнуть.

                    придется ехать в германию, от сюда - не доплюнуть request
                    Angel_and_Demon
                    1. влад66 Сегодня, 21:28
                      Цитата: Angel_and_Demon
                      придется ехать в германию, от сюда - не доплюнуть

                      Вот то то и оно Виктор. request В 2011 слинял щелкопер what
                      Цитата: Вас Влад
                      Хватит с нас этой свободы,свобода у нас получается это не какой ответственности

                      Согласен Владислав yes это уже не свобода,это вседозволенность,а оно до добра никого не доводило. drinks hi
                      влад66
                      1. Angel_and_Demon Сегодня, 22:05
                        Цитата: влад66
                        это уже не свобода,это вседозволенность,а оно до добра никого не доводило.

                        но они до материального добра стремятся, хотя, наверное, им лучше думать о вечном
                        Angel_and_Demon
                  2. Вас Влад Сегодня, 20:19
                    Цитата: влад66
                    этот индивид неодинок,на том же цензоре пляски два дня не утихали

                    Ну значит надо закрывать этот гадюшник на колёсиках!Я понимаю свобода слова все дела,но государство не должно от этого отстранятся!Хватит с нас этой свободы,свобода у нас получается это не какой ответственности request
                    Вас Влад
            2. Angel_and_Demon Сегодня, 19:53
              Цитата: Вас Влад
              Вызвать, провести беседу и пусть потом едет лечится за границу

              он уже там - Лейпцыг
              Angel_and_Demon
        5. МИХАН Сегодня, 19:42
          Цитата: Диванный Хенераль
          перчатки в харю бросают как минимум равному...
          а холопов порют на конюшне по словесному указанию барина...
          а тут целую проблему сделали: какая-то самка собаки высказалась о Герое, и ему словесно ответили... война в фейсбуке блин... маразм крепчает.

          Мужики вы зря его плюсуете , он ведь издевается над всеми нами русскими и очень тонко..
          Я таких чую.. negative
          МИХАН
          1. vovanpain Сегодня, 20:18
            Цитата: МИХАН
            Мужики вы зря его плюсуете , он ведь издевается над всеми нами русскими и очень тонко..
            Я таких чую..

            Плохо ты чуешь Виталий. yes Не надо всех кто с тобой не согласен в либералы записывать,в чем тонкая издевка хенерала,в том что он ледоруб хочет этому упырю подарить?Или за то что он тебя за глупые лозунги одергивает? laughing Так приведи ему аргументы и факты,а не лозунги,сейчас лозунгами никого не удивишь и не проймешь.Да кстати одну ты запись убрал в своем профиле,а зря,ох как зря,помнишь:-"Я лозунги больше не ору" hi
            vovanpain
            1. МИХАН Сегодня, 22:08
              Цитата: vovanpain
              Плохо ты чуешь Виталий.

              Я еще 5 лет назад начал чувствовать тут.. soldier
              Цитата: vovanpain
              Не надо всех кто с тобой не согласен в либералы записывать,в чем тонкая издевка хенерала,в том что он ледоруб хочет этому упырю подарить?Или за то что он тебя за глупые лозунги одергивает?

              Молодец конечно он..))
              Цитата: vovanpain
              Так приведи ему аргументы и факты,а не лозунги,сейчас лозунгами никого не удивишь и не проймешь

              Но это я от некоторых "товарищей " постоянно читаю ..(один в один вопросы ..))
              Цитата: vovanpain

              Да кстати одну ты запись убрал в своем профиле,а зря,ох как зря,помнишь:-"Я лозунги больше не ору"

              Для "товарищей " нытиков было написано , ну и для таких как ты подпевал , раз уж пытаешься мне рот заткнуть.. Все доволен..??? Можешь жаловаться.. hi
              МИХАН
        6. Мих1974 Сегодня, 20:10
          Поддерживаю - "подарить ледоруб". am negative
          Мих1974
      2. Гигант мысли Сегодня, 18:28
        Ума совсем нет у этого человека, остались лишь одни рефлексы: хватательный да жевательно-глотательный.
        Гигант мысли
        1. svp67 Сегодня, 18:31
          Цитата: Гигант мысли
          Ума совсем нет у этого человека, остались лишь одни рефлексы: хватательный да жевательно-глотательный.

          А так же ХВАТАТЕЛЬНЫЙ, денежку из грантов он хорошо хватает...
          svp67
      3. МИХАН Сегодня, 18:39
        В Министерстве обороны России отреагировали на реплику социолога Игоря Эйдмана,

        Много в России таких "социологов" развелось (как и у нас на сайте..)..
        Я до сих пор не могу успокоится мужики..Филипов , простая русская фамилия и лицо простое внешне, но какая сила ДУХА, как он спокойно говорил в эфире и его слова последнии "ЗА ПАЦАНОВ!"
        Комок в горле прям и сердце щимит.. Прхороенко, Филипов и т.д.
        Ведь не сломили наши души , как не старались западные и внутренние спецы по превращению народа в тупых обывателей..
        Можно умирать спокойно, поколение ростет героическое и Россию не предаст..!
        Запад вообще в шоке от нас...РУССКИЕ НЕ СДАЮТСЯ , это не слова и никода ими не были , как бы нашу историю не переворачивали всякие "социологи и историки" типо Игорька Эйдмана..
        Работаем мужики дальше !
        МИХАН
        1. Диванный Хенераль Сегодня, 18:53
          Ведь не сломили наши души , как не старались западные и внутренние спецы по превращению народа в тупых обывателей..

          вот вы то как раз яркий пример обратного. вы горе-ура-патриот
          Диванный Хенераль
          1. МИХАН Сегодня, 19:50
            Цитата: Диванный Хенераль
            Ведь не сломили наши души , как не старались западные и внутренние спецы по превращению народа в тупых обывателей..

            вот вы то как раз яркий пример обратного. вы горе-ура-патриот

            А вы кем себя считаете..? Или только ярлыки вешать хе хе
            Я таким как вы мешаю мозги запудривать народу ... Жалобы на меня строчат уже пять лет как хе хе Я ГОРЕ-УРА-ПАТРИОТ!!! И Я этим горжусь, спасибо , за лестное определение.. soldier
            Вам от меня на сайте не избавиться , помру еще появятся ..И так во всей России господа!
            90-х Вам уже не видать! negative ВСЕ только начинается..хе хе
            МИХАН
            1. Вас Влад Сегодня, 20:09
              Цитата: МИХАН
              Я таких чую..

              Нюх у тебя Виталий как у собаки drinks
              Вас Влад
              1. МИХАН Сегодня, 20:15
                Цитата: Вас Влад
                Цитата: МИХАН
                Я таких чую..

                Нюх у тебя Виталий как у собаки drinks

                Есть такое..хе хе А еще язык длинный и он меня часто подводит, но я не о чем не жалею Владислав! hi Живы будем , не помрем.. drinks
                МИХАН
            2. Siban Сегодня, 20:20
              Цитата: МИХАН
              Я ГОРЕ-УРА-ПАТРИОТ!!!
              Виталя уточню, ты просто дypaк-патриотfool.. hi
              Siban
              1. Вас Влад Сегодня, 20:39
                Цитата: Siban
                Виталя уточню, ты просто дypaк-патриот

                Ну с вами то точно всё понятно!Вы хам батенька!Виталий ,вы с ним на брудершафт пили?Ну, я уверен что нет request
                Вас Влад
              2. МИХАН Сегодня, 22:13
                Цитата: Siban
                Цитата: МИХАН
                Я ГОРЕ-УРА-ПАТРИОТ!!!
                Виталя уточню, ты просто дypaк-патриотfool.. hi

                Очень мягко . но принято..! Кто то круче может меня обозвать еще ..? bully
                МИХАН
                1. Диванный Хенераль Сегодня, 22:48
                  Виталь, вот какой смысл тебя обзывать?
                  Как это ни печально - ведь такие как ты сейчас сильно востребованы. "Выразитель интересов и чаяний" простых граждан. Ваша задача махать шашкой, флагом, шапки кидать, "топить" за Путина, Россию и все самозабвенно, на передовой, "под пулями либероидов"
                  Но ведь любовь к Родине проявляется не в таких вот криках, как у тебя, и не в цитировании лозунгов и "изобличении" либералов. Любовь к Родине это совсем другое.
                  Диванный Хенераль
      4. Pirogov Сегодня, 18:50
        Цитата: svp67
        В таких случаях присылают перчатки, да прямо в ХАРЮ, что бы четко было понятно, что от него требуют.

        Много чести для какой то сволочи . Просто набить для начала мо.рду. А там уже посмотреть...............
        Pirogov
      5. 210окв Сегодня, 19:15
        Да и кстати..А с каких то пор Эйдман стал русским?
        Цитата: svp67
        Цитата: Диванный Хенераль
        С каких пор МО РФ ищет проблему там, где надо всего навсего позвонить по телефону и высказать свое фи....

        В таких случаях присылают перчатки, да прямо в ХАРЮ, что бы четко было понятно, что от него требуют...
        210окв
      6. LSA57 Сегодня, 19:34
        Цитата: svp67
        В таких случаях присылают перчатки, да прямо в ХАРЮ, что бы четко было понятно, что от него требуют...

        да такому хоть кирзовым сапогом с вонючими портянками, утрётся и пойдёт свои 30 сребреников получать
        LSA57
      7. Hanokem Сегодня, 19:40
        Мне всегда были отвратительны евреи , плюющие на память 6 миллионов жертв Холокоста и переезжающих в Германию. А это существо еще и поливает Израиль ушатами помоев. Так что ничего удивительного и в его выражениях касательно погибшего русского летчика. Лучший способ реакции на такую мразь- это вообще отсутствие реакции.
        Hanokem
      8. Angel_and_Demon Сегодня, 19:44
        Цитата: svp67
        В таких случаях присылают перчатки, да прямо в ХАРЮ

        ну, не совсем так, его двоюродному брату - Борису Немцову - прислали, ему, надеюсь, тоже пришлют bully
        Angel_and_Demon
        1. Вас Влад Сегодня, 20:13
          Цитата: Angel_and_Demon
          ну, не совсем так, его двоюродному брату - Борису Немцову - прислали, ему, надеюсь, тоже пришлют

          Ну это же всего лишь исполнители,то есть орудия(палки)Надо наказывать тех кто их держит в руках hi
          Вас Влад
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 20:18
            Цитата: Вас Влад
            Надо наказывать тех кто их держит в руках

            ну - тогда только ядреная бомба feel
            Angel_and_Demon
            1. Вас Влад Сегодня, 20:26
              Цитата: Angel_and_Demon
              ну - тогда только ядреная бомба

              Ну вы я смотрю максималист laughing Хитрее надо быть!Мы им тоже я думаю свинью подбросим! В Сирии например!
              Вас Влад
              1. Angel_and_Demon Сегодня, 20:31
                Цитата: Вас Влад
                Ну вы я смотрю максималист

                а вы садист - это же не кашерно laughing
                Angel_and_Demon
                1. Вас Влад Сегодня, 20:47
                  Цитата: Angel_and_Demon
                  а вы садист - это же не кашерно

                  Там на верху лучше разберутся, что кашерно,а что нет!
                  Вас Влад
                  1. Angel_and_Demon Сегодня, 20:57
                    Цитата: Вас Влад
                    Там на верху лучше разберутся, что кашерно,а что нет!

                    а как же Кушнер? если трампуша ее домой притащит?
                    Angel_and_Demon
      9. Микадо Сегодня, 22:37
        В таких случаях присылают перчатки

        Сергей, Вы боксерские имели в виду? Браво! Хотя можно и битой обойтись. Я как-то получил. Шрам остался до сих пор.
        Дело в том, что этот эйдман - двоюродный брат Немцова.

        никого пошлая улыбка не напоминает?
        Коллеги-израильтяне, я Вас всегда уважал, прошу не вмешиваться! hi soldier
        так вот, данное существо очень быстро забыло и русские, и еврейские корни, и общую историю в Великой Отечественной! И преспокойно живет в стране потомков тех, кому было глубоко все равно, кого истреблять по "расовой неполноценности", а кого - просто так. Мы все были для немцев неполноценными. И это создание плюет на нас, на нас на всех. angry
        То есть.. проклинать нехорошо.. поэтому давайте просто забудем его. Бог ему судья.
        Да, Сергей - я пишу следующую статью. Иногда яйца так сходятся, что события получаются вовремя в судьбе. Там будет и про русских, и про евреев. На одной стороне правды. Я был там. И фото у меня достаточно сделано ЛИЧНО. soldier
        Микадо
    2. Chertt Сегодня, 18:25
      Цитата: Диванный Хенераль
      трудно организовать падение снега с крыши голову эйдмана? совсем обленились?

      Совершенно согласен. Провести одну-две назидательные акции, и эти дешевые шавки свой рот, даже во сне открывать на будут
      Chertt
      1. Logall Сегодня, 18:43
        Цитата: Chertt
        Провести одну-две назидательные акции, и эти дешевые шавки свой ро

        Начинать нужно было с "создателя мифов о русских гос.допингпрограммах"- Родченкова! Даже раньше. А теперь всякая шулера, чувствуя безнаказанность, будет говорить что угодно... О ком угодно!
        Logall
        1. 210окв Сегодня, 19:19
          Саш,добрый вечер.Начинать надо было с чубайсов,кохов,бурбулисов,ебнов..А сейчас у власти такие же..Кто же своих кусать то будет.
          Цитата: Logall
          Цитата: Chertt
          Провести одну-две назидательные акции, и эти дешевые шавки свой ро

          Начинать нужно было с "создателя мифов о русских гос.допингпрограммах"- Родченкова! Даже раньше. А теперь всякая шулера, чувствуя безнаказанность, будет говорить что угодно... О ком угодно!
          210окв
      2. LiSiCyn Сегодня, 21:59
        А кто ЭТО ??? Я про эту ГНИЛЬ не разу не слышал !!! Он, такой известный, что МО ему отвечает?
        Где он там живет? В Берлине??
        Надо племяшам, в Германию звякнуть...
        Молодые-горячии... ПроРоссийские... wink
        LiSiCyn
    3. Отец солдата Сегодня, 18:33
      Зачем обращать внимание на разную шелупонь из рода эйдманов ? Вы просто забудьте об их существовании и не пиарьте в российских СМИ, 99,9% жителей |России даже не слышало об этой дряни.
      Отец солдата
    4. фигвам Сегодня, 18:36
      Только вчера такое же было у Соловьёва, выгнали американского экспёрда, Хришу Винникова.
      фигвам
      1. q75agent Сегодня, 18:48
        надо было как сванидзе в бубен двоечу выписать , вот это было бы яснее
        q75agent
    5. ПалБор Сегодня, 18:38
      Цитата: Диванный Хенераль
      Также в Минобороны заявили, что «в своем мирке «либеральных ценностей» и псевдосвободы Эйдман позволяет себе озвучивать самые безнравственные помыслы, зная, что этот герой уже не сможет им ответить».

      Это проблема? С каких пор МО РФ ищет проблему там, где надо всего навсего позвонить по телефону и высказать свое фи....
      трудно организовать падение снега с крыши голову эйдмана? совсем обленились?

      Проблема в том - что таким эйдманам вообще дают право высказываться.

      Со снегом,видимо,в Европе проблема.А вот Богдана Сташинского нового со шприцем с цианидом найти...это только фантазии.Жаль.
      ПалБор
      1. Hanokem Сегодня, 19:45
        Почему же проблема ? Некий хороший человек с ником ПАЛБОР, я уверен, готов выполнить любое задание Родины . Но Богдан Сташинский в результате перешел к американцам. Можно ли на Вас рассчитывать ?
        Hanokem
        1. ПалБор Сегодня, 19:49
          Цитата: Hanokem
          Почему же проблема ? Некий хороший человек с ником ПАЛБОР, я уверен, готов выполнить любое задание Родины

          У меня,как у учителя,задача - морально готовить будущих защитников Родины.И,надеюсь,с этим справляюсь.А ваша задача ёрничать?
          ПалБор
          1. ПалБор Сегодня, 20:08
            А "в результате" - палач уничтожен.То,что Сташинский дал слабину,Бог ему судья.Насколько знаю,откровений,разоблачений и книг,типа "Я - ликвидатор КГБ!" от него не было.
            ПалБор
    6. Horst78 Сегодня, 18:50
      Цитата: Диванный Хенераль
      Проблема в том - что таким эйдманам вообще дают право высказываться.

      Да Вы бы всех наверно "позатыкали", что бы только Ваш голос был слышен. Не мешайте признаваться "нечисти" кто они такие.
      Horst78
      1. Диванный Хенераль Сегодня, 18:56
        ну зачем же всех? зачастую люди говорят много умного и полезного. но этот случай к "умному и полезному" не относится никак.
        Диванный Хенераль
    7. silver2018 Сегодня, 18:54
      На эту тему хорошо Соловьев сказал, он в Сирию не за пайкой колбасы поехал, и всяким без роду и племени даже не пристало обсуждать Подвиг Героя.
      silver2018
    8. Зяблицев Сегодня, 19:04
      Диванный Хенерал!

      Вы обыкновенный провокатор зачем то затесавшийся на сайт ВО....Впрочем, для хозяев сайта это то же прибыль - больше говна, больше интриги!
      Зяблицев
      1. Диванный Хенераль Сегодня, 19:15
        Зяблицев
        Какие ваши доказательства?
        Диванный Хенераль
        1. Зяблицев Сегодня, 20:44
          А Вы прочтите, что Вы пишите....
          Зяблицев
    9. Piramidon Сегодня, 21:11
      Цитата: Диванный Хенераль
      Проблема в том - что таким эйдманам вообще дают право высказываться.

      Дык он из фатерлянда (Берлина) вещает, а там сейчас такие ценятся.
      Для такого манкурта, как он, являющегося «русским» лишь для соседей по квартире в Берлине...
      Piramidon
      1. Диванный Хенераль Сегодня, 21:49
        вроде там, "где трава зеленее и димакратея цветет", всех, кто приехал из бывшего СССР считают русскими...
        Диванный Хенераль
    10. Rarog Сегодня, 21:17
      Цитата: Диванный Хенераль

      Проблема в том - что таким эйдманам вообще дают право высказываться.


      Я бы дополнил. Проблема в том, что у нас во власти, среди олигархов, в масс-медиа, шоу-бизнесе до половины ейдманов.
      Rarog
      1. Диванный Хенераль Сегодня, 21:53
        в свое время был озвучен такой лозунг в шоу-бизнесе: не важно о чем про тебя говорят, лишь бы говорили. Обидно другое. Обидно, что эти "олигархи", а по сути уцелевшие бандиты, становятся кукловодами. Они дергают на нитки, нажимают пружинки, а толпы нечистых на руку людей начинают за бабки и пиар озвучивать всякий бред. По сути, этого эймаха надо удавить тихо, а вот его спонсора - громко. Что бы ух...
        Но это все из разряда мечты мечты...
        Диванный Хенераль
    11. тихоокеанец Сегодня, 23:16
      С каких пор МО РФ ищет проблему там, где надо всего навсего позвонить по телефону и высказать свое фи....

      Это называется контрпропаганда. Молодцы, что наконец-то занялись этим. Давно пора.
      В 1991 мы уже один раз проиграли. В т.ч. и по причине слабой контрпропаганды.
      тихоокеанец
  2. leshiy076 Сегодня, 18:17
    Сказал социолог "Эйдман". Нормальные люди сразу поняли, откуда уши растут.
    leshiy076
  3. Denis Obukhov Сегодня, 18:18
    Завистливые люди часто осуждают то, чего не умеют, и критикуют тех, до уровня которых им никогда не дотянуться.
    Фридрих Ницше.
    Denis Obukhov
  4. Лопатов Сегодня, 18:19
    Интересно, когда этими деятелями Моссад займётся? Ведь явная же провокация, рассчитанная на рост антисемитизма в российском обществе.
    Лопатов
    1. Арон Заави Сегодня, 18:47
      Цитата: Лопатов
      Интересно, когда этими деятелями Моссад займётся? Ведь явная же провокация, рассчитанная на рост антисемитизма в российском обществе.

      У нас в Израиле своего дерьма либерального из тех которые арабским террористам жопу лижут полно. Кому этот Эйдман нужен.
      P.S. Ваше МО такой пиар этому существу сделало,что ему и не снилось.
      Арон Заави
      1. Лопатов Сегодня, 18:49
        Цитата: Арон Заави
        P.S. Ваше МО такой пиар этому существу сделало,что ему и не снилось.

        Дельная мысль.
        Лопатов
      2. Вас Влад Сегодня, 19:14
        Цитата: Арон Заави
        P.S. Ваше МО такой пиар этому существу сделало,что ему и не снилось.

        Вот полностью с вами согласен hi
        Вас Влад
  5. bouncyhunter Сегодня, 18:19
    Ранее социолог Игорь Эйдман заявил, что «Филипова путинские власти использовали дважды. Вначале просто как летающее пушечное мясо. А после гибели – как главного персонажа героического мифа о «подвиге летчика Филипова».

    А за такое я бы этому ушлёпку устроил выворот мехом внутрь ! Крупный рогатый скот надобно на скотобойню вести ! am
    bouncyhunter
    1. Подрезчик Сегодня, 18:29
      Еще один "коллега" Амнуэля и прочих либерахнутых губошлепов, выступающих из ящика с одним посылом-у нас все дерьмо, надо отовсюду уйти и лизать ...цу "настоящим демократам"...Тьфу! am
      А за такое я бы этому ушлёпку устроил выворот мехом внутрь ! Крупный рогатый скот надобно на скотобойню вести ! am

      Привет, Паша! hi
      Подрезчик
      1. bouncyhunter Сегодня, 18:31
        Взаимно , Саня ! soldier drinks Приличных выражений в адрес таких выродков у меня крайне мало ... angry
        bouncyhunter
    2. Терский Сегодня, 18:35
      Цитата: bouncyhunter
      Крупный рогатый скот

      belay А где там КРС? Разве что крыса трюмная, так и на её не тянет. request hi
      Терский
      1. bouncyhunter Сегодня, 18:39
        Виктор , моё почтение ! hi
        Цитата: Терский
        А где там КРС?

        Насчёт КРС я погорячился - там максимум полосатый амерзский хорёк .
        bouncyhunter
        1. Терский Сегодня, 18:44
          Цитата: bouncyhunter
          Виктор , моё почтение

          И Вам того же, Павел hi !
          Терский
          1. bouncyhunter Сегодня, 18:52
            Лучше просто Паша и на "ты" , если не коробит - не люблю я официоз . drinks А про таких как ЭТО у нас в Беларуси говорят : "Нязграбная пачварына" . Перевожу : "Неуклюжее чудовище" .
            bouncyhunter
            1. Терский Сегодня, 20:32
              Цитата: bouncyhunter
              Лучше просто Паша и на "ты"

              Принято, yes
              Терский
        2. Angel_and_Demon Сегодня, 20:01
          Цитата: bouncyhunter
          там максимум полосатый амерзский хорёк .

          скунс
          Angel_and_Demon
    3. assa67 Сегодня, 19:02
      Паша,приветствую hi ....ну не укладывается в мозгах у этих долбоящеров,что такое Честь и Воинский долг..вот и визжат
      assa67
      1. bouncyhunter Сегодня, 19:06
        Привет , Андрей ! hi
        Цитата: assa67
        ну не укладывается в мозгах у этих долбоящеров,что такое Честь и Воинский долг

        О чём ты , друже ? Окстись - им такие понятия вовсе не знакомы . sad
        bouncyhunter
        1. assa67 Сегодня, 19:16
          вот и я об этом...что-то не слышал об мерикосовских инструкторах,собой гранату накрывших,чтобы новобранцев-дурачков не посекло(так же шестиконцовых,укроповских и т.д),или вызвавших огонь на себя.....и как это быдлячество еще тявкать-то может о наших Героях!!!??????????
          assa67
          1. bouncyhunter Сегодня, 19:21
            Цитата: assa67
            и как это быдлячество еще тявкать-то может о наших Героях!!!??????????

            Вот это они отменно умеют , пока в табло не прилетит . am
            bouncyhunter
            1. assa67 Сегодня, 19:26
              да вот что-то ни как не прилетает request ...так порадовался что осман-паша ударил по базам где инструктора полосатые сидели,но продолжения не слышно...уже и турки возбухают,и Ыня с высокой колокольни плюет сэму на макушку,а мы все "выражаем озабоченность"...
              assa67
              1. bouncyhunter Сегодня, 19:36
                Знаешь , я надеюсь что будет как в том анекдоте про быков и стадо коров . wink
                bouncyhunter
                1. assa67 Сегодня, 19:52
                  это когда спустившись в овраг поиметь сразу все стадо?.....хорошо бы yes
                  assa67
    4. Angel_and_Demon Сегодня, 19:58
      Цитата: bouncyhunter
      я бы этому ушлёпку устроил выворот мехом внутрь !

      его двоюродному брату - немцову - устроили, это у них семейное laughing
      Angel_and_Demon
      1. bouncyhunter Сегодня, 20:01
        Цитата: Angel_and_Demon
        его двоюродному брату - немцову - устроили, это у них семейное

        Кто-то упорно не учится на чужих ошибках , признавая только свои . wink
        bouncyhunter
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 20:03
          Цитата: bouncyhunter
          Кто-то упорно не учится на чужих ошибках

          гену - пальцем не задушишь request
          Angel_and_Demon
          1. bouncyhunter Сегодня, 20:08
            Цитата: Angel_and_Demon
            гену - пальцем не задушишь

            У меня впечатление что подобные свои дегенеративные гены культивируют , а не душат . Факт вырождения не вызывает никаких сомнений .
            bouncyhunter
            1. Angel_and_Demon Сегодня, 20:23
              Цитата: bouncyhunter
              Факт вырождения не вызывает никаких сомнений .

              а для запада - лучшая толерастная особь
              Angel_and_Demon
              1. bouncyhunter Сегодня, 20:35
                Вспомнил вот как в "Наша Russia" Михалыч Дулину предлагал дровосятину искоренять . lol
                bouncyhunter
                1. Angel_and_Demon Сегодня, 20:44
                  у нас искореняют - а там взращивают, агроподход разный
                  Angel_and_Demon
                  1. bouncyhunter Сегодня, 20:57
                    Цитата: Angel_and_Demon
                    агроподход разный

                    Да и отношение к продукту изысков разное . У них - холят и лелеют . У нас - комуниздят и критикуют тяжёлыми предметами обихода . bully
                    bouncyhunter
                    1. Angel_and_Demon Сегодня, 21:13
                      Цитата: bouncyhunter
                      У них - холят и лелеют . У нас - комуниздят и критикуют тяжёлыми предметами обихода .

                      ну я все таки склоняюсь больше к критике, это человечнее
                      Angel_and_Demon
                      1. bouncyhunter Сегодня, 21:20
                        Цитата: Angel_and_Demon
                        я все таки склоняюсь больше к критике

                        Аналогично , Виктор ! Заодно и размяться можно ... wink
                        Цитата: Angel_and_Demon
                        это человечнее

                        Дык мы же ж гуманисты в лучшем смысле ентого слова ! laughing
                        bouncyhunter
                    2. Angel_and_Demon Сегодня, 22:08
                      Цитата: bouncyhunter
                      Дык мы же ж гуманисты в лучшем смысле

                      вот-вот - отгуманизировать и все request
                      Angel_and_Demon
  6. Denis Obukhov Сегодня, 18:20
    Все эти эйдманы и гришки винниковы по сути колбасные эмигранты , для которых весь смысл жизни заключен в колбасе , и только в колбасе . И только через ценность колбасы и во имя колбасы они и на ТВ пытаются объяснить все происходящее . Убогость этого гришки надоела уже выше крыши . Но с маниакальной настойчивостью нам суют их на ТВ снова и снова .
    Denis Obukhov
  7. Million Сегодня, 18:21
    Еврей!Чего от него еще ожидать...
    Million
    1. Tiras Сегодня, 18:53
      Цитата: Million
      Еврей!Чего от него еще ожидать...


      Вот и антисемиты подтянулись и начали вонять.
      Tiras
      1. Крановщик Нахамкинсон Сегодня, 20:19
        Точно такое же" амбрэ"
        и от тебя несёт.
        Крановщик Нахамкинсон
      2. Million Сегодня, 20:47
        это от вас воняет.евреи,говорят.очень вонючие
        Million
  8. Denis Obukhov Сегодня, 18:22
    Как я Сталина понимаю,как много у нас ещё леса неповаленного..........
    Denis Obukhov
  9. Denis Obukhov Сегодня, 18:23
    Эйдману хочется напомнить, что в таком случае не было никакого Холокоста. Просто сказки народца,чтобы "снять" таки гешефт.
    Denis Obukhov
    1. Tiras Сегодня, 18:55
      Цитата: Denis Obukhov
      Эйдману хочется напомнить, что в таком случае не было никакого Холокоста. Просто сказки народца,чтобы "снять" таки гешефт.


      какая связь вообще? В каком таком случае?
      Отрицать холокост могут либо антисемиты, либо дураки.
      Tiras
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 21:04
        Цитата: Tiras
        Отрицать холокост могут либо антисемиты, либо дураки.

        Евреев погибло, по разным данным, от 6 до 8 млн.

        а советских граждан? забыли? так против кого был холокост?
        Angel_and_Demon
        1. Tiras Сегодня, 21:12
          Цитата: Angel_and_Demon
          а советских граждан? забыли? так против кого был холокост?


          А вы знаете, что такое Холокост?
          Изучите термин перед тем как писать.
          Никто не отрицает миллионы погибших советских граждан, но это не Холокост.
          Tiras
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 21:17
            Цитата: Tiras
            Изучите термин перед тем как писать.

            Холоко́ст: В широком смысле — преследование и массовое уничтожение нацистами представителей различных этнических и социальных групп (советских военнопленных, поляков, евреев, цыган, гомосексуальных мужчин, масонов...
            или у вас своя трактовка? поделитесь
            Angel_and_Demon
  10. Шалтай Сегодня, 18:24
    Ваня рвет чеку в окопе , гадов бьет , а Абрам с Рахилью в ...
    пе счет ведет .
    Будет -ли эйдманам , айхманам когда нибудь стыдно за своих ?
    Шалтай
    1. Арон Заави Сегодня, 18:53
      Цитата: Шалтай
      Ваня рвет чеку в окопе , гадов бьет , а Абрам с Рахилью в ...
      пе счет ведет .
      Будет -ли эйдманам , айхманам когда нибудь стыдно за своих ?

      Да не говори.

      Лазарь Хаимович Паперник родился 1 сентября 1918 года в Славуте, ныне Хмельницкая область Украины. С 17 июля 1941 года — в РККА. Был зачислен красноармейцем в Войска Особой группы при НКВД СССР, в октябре 1941 года сведённые в Отдельную мотострелковую бригаду особого назначения войск НКВД СССР. Стал снайпером 2-го мотострелкового полка ОМСБОН.С октября 1941 года — на фронте.
      В ночь на 23 января 1942 года, выполняя боевое задание в тылу противника, в составе группы лыжников из 27 человек под командованием старшего лейтенанта К.З. Лазнюка, группа попала в окружение и вела бой в деревне Хлуднево в Калужской области с превосходящими силами врага численностью около батальона, поддерживаемых танками и миномётами. Оставшись один в живых, Паперник подорвал себя и окруживших его немцев гранатой.

      21 июля 1942 года — Герой Советского Союза (посмертно).


      Арон Заави
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 20:26
        Цитата: Арон Заави
        Да не говори.

        вот по этому он и не в Израиле, а в германии hi
        Angel_and_Demon
  11. lexa333 Сегодня, 18:27
    .С маленькой буквы.
    lexa333
    1. lexa333 Сегодня, 18:29
      .С маленькой буквы.
      lexa333
  12. Egorovich Сегодня, 18:29
    И рождает земля русская не только Героев, как летчик Филипов, но и м.разей вроде Эйдмана. И это равновесие вряд ли когда нарушится, а жаль.
    Egorovich
    1. bouncyhunter Сегодня, 18:34
      Егорыч , приветствую ! hi drinks
      Цитата: Egorovich
      И рождает земля русская не только Героев

      Как говаривал мой покойный комбат : "Стране нужны герои - а ...... рожает дураков ." .
      bouncyhunter
      1. Egorovich Сегодня, 18:39
        Паша,здравствуй! Он далеко не ду.рак, он именно - идейный враг, которого можно назвать м.разью, он это заслужил.
        Egorovich
        1. bouncyhunter Сегодня, 18:45
          Знаешь , глядя на его фото вспоминаю фразу из рекламы : "Я хочу чтобы картинка ожила" . И уж я бы его точно марципанами не стал потчевать .
          bouncyhunter
          1. Egorovich Сегодня, 18:56
            А чем, что бы он откинулся? am
            Egorovich
            1. bouncyhunter Сегодня, 19:07
              Наверное , накормил бы люлями , которые без кебаба . yes
              bouncyhunter
              1. Egorovich Сегодня, 19:11
                drinks Тогда я с тобой! wassat
                Egorovich
                1. bouncyhunter Сегодня, 19:15
                  И почему я не сомневался в тебе ??? wink good drinks
                  bouncyhunter
                  1. Egorovich Сегодня, 19:21
                    good Значит ты и сам такой! yes
                    Egorovich
                    1. bouncyhunter Сегодня, 19:24
                      Не поверишь - горжусь этим ! soldier Уверен что и ты сам подобные чувства испытываешь . wink
                      bouncyhunter
                      1. Egorovich Сегодня, 19:29
                        Согласен полностью. good
                        Egorovich
  13. Horst78 Сегодня, 18:48
    Цитировать можно всю статью.
    Horst78
  14. Ураган70 Сегодня, 18:53
    "...Игорь Эйдман, социолог
    Для начала, чтобы не было кривотолков по поводу моего происхождения и ангажированности.
    Я еврей, по крайней мере, такая национальность была указана в моем советском паспорте.
    Как интернационалист и космополит я пытаюсь разглядеть среди нагромождения националистических мифов и предрассудков контуры реальности..."
    Что с него взять то... Космополит одним словом!
    Ураган70
  15. Громобой Сегодня, 18:54
    Не много ли чести для горе-социолога,чтобы его упоминало наше военное ведомство?Мы все знаем кем был гвардии майор Филиппов и ради кого до последнего оставался русским лётчиком.И никакой визг в соцсетях не заставит нас сомневаться и ложно оценивать.Не устраивайте из этого "компанию" и фейсбучную переписку.Им ведь только дай повод---полезут из всех щелей.Будем выше всей этой плесени.Верность присяге и боевое братство останутся в нас,а ложь и клевета --- мы просто знаем,что она есть,но ей не победить.
    Громобой
  16. demo Сегодня, 18:54
    И́горь Виле́нович Э́йдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, эксперт по социологии Интернета и развитию социальных сетей, автор концептуального исследования по теоретической социологии и социальной истории в области электронной демократии — «Прорыв в будущее. Социология интернет-революции». Один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

    Двоюродный брат Бориса Немцова (1959-2015).

    Для справки. Того чего нет в Интернете.
    Вилен - имя его отца, производная от инициалов вождя мирового пролетариата Владимир Ильич Ленин (ВИЛЕН).
    Обычно родители фанатичные (или очень прагматичные) граждане называли свое чадо таким именем.
    Были Дазрапермы - да здравствует Первое мая, Даздрасмыгда — от сокращения лозунга «Да здравствует смычка города и деревни!» Даздрасен — от сокращения лозунга «Да здравствует Седьмое ноября!» Далис — от сокращения лозунга «Да здравствуют Ленин и Сталин!».
    Конечно можно обалдеть от таких имен!
    Но это и характеризует их "высерка" (приношу прощение за не парламентское выражение).
    И нам проще.
    Если встречаем такого "Вилена", то надо держать ухо в остро.

    То что "это" открыло пасть и издало звук, не меняет того, что наш летчик - Герой России, вошел в бессмертие, в Пантеон наших Героев. И имя его будет и на стене школы, где он учился, и в части, где он служил, и в авиационном училище, где его "ставили на крыло".
    А вот имя шибзика, сунувшего свое поганое рыло в не для него отведенное место - останется, и то вряд ли, в памяти его родных и близких.
    И нет стоит нашему МО опускаться да ответов всякому отребью из Лейпцига.
    demo
    1. мои пять копеек Сегодня, 19:15
      спасибо,интересная "добавка".Я не знал.
      мои пять копеек
  17. Tiras Сегодня, 18:57
    Зачем МО отпустилось до его уровня. Ему только рекламу сделали.
    Tiras
  18. урман Сегодня, 19:13
    УБИТЬ СВОЛОЧЬ!!!!!!
    эйдман, эйхман что то навеяло!
    урман
  19. мои пять копеек Сегодня, 19:14
    пёс гавкает,караван идёт.На каждый роток не наденешь платок
    мои пять копеек
    1. Мих1974 Сегодня, 20:09
      Зато можно "подарить" ледоруб.
      Мих1974
  20. РусскийУзбек Сегодня, 19:14
    Либерал с пониженной социальной ответственностью!!!
    РусскийУзбек
  21. Анатольевич Сегодня, 19:21
    Цитата: Диванный Хенераль
    Ведь не сломили наши души , как не старались западные и внутренние спецы по превращению народа в тупых обывателей..

    вот вы то как раз яркий пример обратного. вы горе-ура-патриот

    А вы шкурка продажная
    Анатольевич
  22. 501Legion Сегодня, 19:28
    Рожу набить ему по хорошему надо
    501Legion
  23. Гардамир Сегодня, 19:32
    Поддерживаю первый комментарий. Этот Эйдман обычная вонючка, к тому же бежавшая из России. Просто недостойно Министерства Обороны или они считают этого равным себе? Отреагировав МО опустилось до уровня всяких шипящих, да ещё и тиражировало его мнение, тем самым разнеся вонь по стране.
    Гардамир
  24. faterdom Сегодня, 19:35
    Вот такие эйдманы прокладывают дорогу эйхманам. Которые, в свою очередь, снова засунут их в газовые печи. Где те все поймут напоследок.
    faterdom
  25. Крановщик Нахамкинсон Сегодня, 19:39
    Сейчас эйдман,а до него макаревич,амнуэль,зильбертруд,
    вайнштейн,ярмольник,гозман,
    розенбаум,альбац...
    Что между ними общего?
    Это им сегодняшняя власть все позволяет.
    При СТАЛИНЕ им, или железяка в голову(как бронштейну),
    или пуля как...
    А остальные как мыши под веником.
    Долго,долго терпит их народ.
    А когда терпение иссякнет?
    Да,можно убедиться,
    до чего их соплеменники довели
    сегодняшнюю Украину.
    Крановщик Нахамкинсон
  26. Мих1974 Сегодня, 20:09
    Поддерживаю товарища Сталина который не стеснялся дарить ледорубы с "занесением в голову" good . Надеюсь придем со временем к востановлению "врага Народа" и лишению почетного Права быть гражданином России.
    Так же нужно бы не копию "миротворца", но похожий сайт с мм "цитатами" таких персонажей, что бы народ завсегда мог проверить за хрен нам тут по ушам ездит и если найдет его "прошлые высказывания" то - сразу по морде. good
    Мих1974
  27. Навигатор 1 Сегодня, 20:11
    Во все времена были моральные и предатели.
    Навигатор 1
  28. nemec55 Сегодня, 20:11
    Игорь Эйдман

    Еврей уехал в Германию за защитой ?
    nemec55
  29. Дормидонт Сегодня, 20:19
    эйдманам катострофически не везёт с народом
    Дормидонт
  30. MOSKVITYANIN Сегодня, 20:23
    Это сколько же ему тут платят, если он еще не присоединился к нашим "соотечественникам" в Израиле?
    MOSKVITYANIN
  31. MOSKVITYANIN Сегодня, 20:24
    Цитата: Диванный Хенераль
    Также в Минобороны заявили, что «в своем мирке «либеральных ценностей» и псевдосвободы Эйдман позволяет себе озвучивать самые безнравственные помыслы, зная, что этот герой уже не сможет им ответить».

    Это проблема? С каких пор МО РФ ищет проблему там, где надо всего навсего позвонить по телефону и высказать свое фи....
    трудно организовать падение снега с крыши голову эйдмана? совсем обленились?

    Проблема в том - что таким эйдманам вообще дают право высказываться.

    У нас свободная страна, времена ледорубов прошли....а жаль...
    MOSKVITYANIN
  32. APASUS Сегодня, 20:33
    Смотрю тут много версий и пожеланий звучит в отношении социолога Игоря Эйдмана. Хотя откуда этот специалист появился можно посмотреть на его биографию :
    В 1995—2002 годах руководил PR-агентством «Центр социальных инноваций», занимался политконсалтингом, консультировал известных политиков, депутатов Государственной думы, лидеров федеральных партий. В частности, «предложил и разработал антиолигархическую кампанию, которую вёл его двоюродный брат Борис Немцов в конце 1997-го — начале 98-го года»[источник не указан 902 дня].

    Любитель выступать на "Эхе ",почитатель таланта Pussy Riot,почитатель Гордона ,критик церкви и власти. Все оплачено заранее в посольстве США
    APASUS
    1. КЕРМЕТ Сегодня, 20:51
      Если бы процитировали всю цитату этого блогера, было бы понятнее почему такой резкий ответ от МО
      КЕРМЕТ
  33. Anyone Сегодня, 21:07
    Цитата: Андрей К
    Цитата: Anyone
    Вот Вы сейчас, делая столь абсурдные обобщения, типа "в их мире материальных ценностей нет места понятию долга и чести бла бла бла" уподобляетесь этому самому эйдману™, о котором идет речь в статье. С чем Вас и поздравляю.

    Вы всё сказали, назвав долг и честь абсурдом.
    Разговаривать с Вами мне не о чем.
    P.S. Хамство оставьте для своих близких. Может быть они Вас поймут.
    Кому Вы уподобляетесь, меня не интересует..

    Я смотрю, Вас задел мой комментарий. Впрочем, к теме: Вы только что солгали, сказав, что я "назвал абсурдом долг и честь". Вам мама в детстве не говорила, что врать скверно?
    Anyone
    1. Андрей К Сегодня, 21:38
      Anyone
      Вы в БАНе давно были?
      Андрей К
  34. Alex-a832 Сегодня, 21:18
    тем более служить СВОЕЙ Родине


    Похоже, что эйдман как раз и служит СВОЕЙ родине - и это не Россия!
    Alex-a832
  35. К-50 Сегодня, 21:18
    Жаль таким мр азям нельзя по-человечески морду набить. angry
    К-50
  36. монастырь Сегодня, 21:36
    фамилия говорит сама за себя
    что ожидать то?
    монастырь
  37. Anyone Сегодня, 21:50
    Цитата: Андрей К
    Anyone
    Вы в БАНе давно были?

    О! Вы решили привлечь на помощь админресурс? Вас обидели, уличив во лжи? Пожалуйтесь модератору ))
    З.Ы. Мало того, что Вы намеренно и беспардонно исказили мои слова, приписав мне то, чего я не говорил вовсе, вспомнили мою родню, заявили, что Вам со мной не о чем говорить, и что я, якобы Вам хамил, так еще и баном мне угрожаете? Просто нет слов...
    Anyone
  38. Донской Сегодня, 21:58
    Inok10,
    Все же приятно, когда, и пропутинцы, и люди, придерживающиеся оппозиционной ему точки зрения (в основном по экономическим и внутриполитическим вопросам) едины, когда дело касается внешних угроз. Значит есть у страны инстинкт самосохранения, а значит ничего еще не потеряно, это не может не радовать.
    Донской
  39. Separ Сегодня, 22:03
    Назначить место эйдману возле "Параши" - может там у него мозги вправятся.
    Separ
  40. Anyone Сегодня, 22:30
    Цитата: Андрей К
    Не много на себя берёте?

    И это мне говорит человек, который только что фактически заявил, что ни у кого, кроме граждан России, нет подлинного понятия о долге и чести? ))
    Anyone
  41. Викторио Сегодня, 22:38
    втягиваться, состязаться в полемике, спорить, стыдить - пустая трата времени для мо. работайте лучше и больше, дабы меньше было ошибок и потерь.
    Викторио
  42. Теренин Сегодня, 22:44
    Во-первых, считаю, что МО ответило взвешенно: Манку́рт - взятый в плен человек, превращённый в бездушное рабское создание, полностью подчинённое хозяину и потерявшего связь со своими историческими, национальными корнями, забывший о своём родстве.
    Во-вторых, обсуждение полезно т.к. выявляются реальные "заклятые друзья" нашей страны.
    В-третьих, очень горжусь, что являюсь соотечественником таких людей, как Герой России - Роман Филипов.
    Теренин
  43. Виктор-М Сегодня, 23:02
    Игоря Эйдмана,

    У этих отсосов либеральных другие "герои", типа шарли.
    Виктор-М
  44. iouris Сегодня, 23:03
    "Мёртвые сраму не имут." Из уважения к памяти солдата я бы не стал обсуждать что там ответило Минобороны. Минобороны обязано в судебном порядке привлечь к ответственности гражданина РФ за оскорбление чувств военнослужащих и деловой репутации Минобороны.
    iouris
  45. Anyone Сегодня, 23:11
    Цитата: Андрей К
    Вы в очередной раз лжёте...

    Вы даже не готовы отвечать за то, что пишите. "В их мире материальных ценностей нет места понятию долга и чести..." - Ваши слова или нет?
    Продолжайте об общечеловеческих ценностях и желании получить закрытую информацию по группе Вагнера. Далеко пойдёте.

    Во-первых, я ни слова не сказал "об общечеловеческих ценностях". Вы патологический лжец, Андрей. И Ваше желание свести наш спор в плоскость дискурса "продажный либерал vs патриот" просто смешна и наивна. Напомню, что я сравнил Вас с манкуртом из статьи - Вы с ним похожи в части абсурдных суждений. Что тут "либерального" с моей стороны? Во-вторых, мне понравился Ваш пассаж относительно якобы моего желания коварным и завуалировпнным способом получить закрытую информацию по группе Вагнера у первого попавшегося персонажа с этого форума. Хорошая попытка, Андрей. Вижу теперь, что Вы на работе тут.
    Anyone
  46. Suhow Сегодня, 23:33
    к словам МО РФ и добавить нечего. ну а обгадить ..... путана короче эйдман.но ознаменитился собачка женского рода.
    Suhow
  47. temirtau72 Сегодня, 23:43
    Дайте мне адрес этого . Съезжу, не пожалею выходных. Объясню этой контингентной суке почём фунт лиха.
    temirtau72
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