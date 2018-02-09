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Минобороны резко ответило «манкурту», усомнившемуся в подвиге Филипова
В Министерстве обороны России отреагировали на реплику социолога Игоря Эйдмана, который усомнился в подвиге российского летчика Романа Филипова, сообщает "Взгляд"
В ведомстве подчеркнули, что «потеря совести и исторической памяти превращает человека в раба навязанных понятий и представлений, неспособного к переживаниям и состраданию».
Также в Минобороны заявили, что «в своем мирке «либеральных ценностей» и псевдосвободы Эйдман позволяет себе озвучивать самые безнравственные помыслы, зная, что этот герой уже не сможет им ответить».
Ранее социолог Игорь Эйдман заявил, что «Филипова путинские власти использовали дважды. Вначале просто как летающее пушечное мясо. А после гибели – как главного персонажа героического мифа о «подвиге летчика Филипова». Обычно подобными патриотическими сказками власти забалтывают новобранцев перед тем, как послать их на убой».
Напомним, 3 февраля российский штурмовик Су-25 был сбит в Сирии. Пилот Филипов погиб в бою, подорвав себя гранатой, чтобы не попасть в плен. Президент Владимир Путин посмертно присвоил ему звание Героя России
Гибель Романа Филипова, отдавшего жизнь в борьбе с международным терроризмом, встрепенула души миллионов людей во всем мире. Однако нашелся Эйдман, который желчно усомнился в подвиге российского пилота. Для такого манкурта, как он, являющегося «русским» лишь для соседей по квартире в Берлине, способность к самопожертвованию, верность долгу и присяге, мужество и честь всегда имели только финансовый эквивалент. Поэтому им не дано понять, что значит быть русским офицером и тем более служить СВОЕЙ Родине– говорится на странице Минобороны в Facebook.
В ведомстве подчеркнули, что «потеря совести и исторической памяти превращает человека в раба навязанных понятий и представлений, неспособного к переживаниям и состраданию».
Также в Минобороны заявили, что «в своем мирке «либеральных ценностей» и псевдосвободы Эйдман позволяет себе озвучивать самые безнравственные помыслы, зная, что этот герой уже не сможет им ответить».
Такие же манкурты, как Игорь Эйдман, никогда не стесняются аплодировать своим западным хозяевам за уничтожение целых государств, ковровые бомбардировки жилых кварталов и поддержку международных террористов. А недоступное им человеческое благородство и самопожертвование вызывает у них только пустую злобу и желчь– заключили в ведомстве.
Ранее социолог Игорь Эйдман заявил, что «Филипова путинские власти использовали дважды. Вначале просто как летающее пушечное мясо. А после гибели – как главного персонажа героического мифа о «подвиге летчика Филипова». Обычно подобными патриотическими сказками власти забалтывают новобранцев перед тем, как послать их на убой».
Напомним, 3 февраля российский штурмовик Су-25 был сбит в Сирии. Пилот Филипов погиб в бою, подорвав себя гранатой, чтобы не попасть в плен. Президент Владимир Путин посмертно присвоил ему звание Героя России
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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