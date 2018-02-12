Ракета-мишень MA-31 (Россия / США)



Демонстрационное изображение ракеты-мишени MA-31. Рисунок Boeing / boeingimages.com



Выставочный образец ракеты Х-31. Фото Ausairpower.net



Слайд из официальной презентации. Boeing / slideplayer.com



Мишень MA-31 под самолетом QF-4. Фото Airbase.ru



Запуск мишени. Фото Designation-systems.net



Ракета-мишень на транспортной тележке. Фото Designation-systems.net



Серийные мишени. Фото Designation-systems.net

По материалам сайтов:

http://ktrv.ru/

http://airbase.ru/

http://designation-systems.net/

http://airwar.ru/

http://oai.dtic.mil/

Оборонные предприятия США и России давно вступили в борьбу за международные контракты и на протяжении долгих лет являются конкурентами. Тем не менее, иногда организации двух ведущих стран мира объединяли силы с целью создания совместных проектов. Один из примеров такого сотрудничества имел место в девяностых годах, когда российская и американская промышленность предложили Пентагону совместный проект ракеты-мишени MA-31.Первые предпосылки к появлению совместного российско-американского проекта относятся к восьмидесятым годам прошлого века. В этот период американская компания Martin Marietta, выполняя заказ ВМС Соединенных Штатов, разрабатывала беспилотный летательный аппарат-мишень AQM-127 Supersonic Low-Altitude Target (SLAT). В соответствии с техническим заданием заказчика, это изделие должно было имитировать сверхзвуковую противокорабельную ракету условного противника и использоваться для тренировки расчетов противовоздушной обороны боевых кораблей. Ракета длиной 5,5 м оснащалась прямоточным двигателем, разгонявшим ее до скоростей порядка М=2,5.Первый тестовый запуск мишени AQM-127 состоялся в 1987 году. К лету 1991-го изделие планировалось принять на снабжение и поставить в серию. Тем не менее, к этому времени проект столкнулся с самыми серьезными проблемами. Стоимость программы в целом и мишени в отдельности постоянно увеличивалась. Увидев неприемлемый рост расходов, Конгресс постановил прекратить работы. Это спасло американских налогоплательщиков от неоправданных трат, но оставило флот без требуемой мишени.Вскоре после закрытия программы SLAT соответствующие организации ВМС США инициировали запуск нового проекта с аналогичными целями. Командование флота по-прежнему желало получить ракету-мишень с высокими характеристиками, правильно имитирующую оружие потенциального противника. Одновременно с этим новое техническое задание – с учетом результатов предыдущего проекта – вводило определенные ограничения на стоимость готового изделия.Новая инициатива флота заинтересовала сразу несколько американских компаний. Свое желание участвовать в программе выразили фирмы McDonnell Douglas, Raytheon и Allison. Необходимо отметить, что 1 августа 1997 года компания «Макдоннел-Дуглас» вошла в состав корпорации Boeing. Вследствие этого проект мишени сменил одного из своих хозяев, и на американском внутреннем рынке ракету теперь представляли менеджеры «Боинга».По всей видимости, конструкторы и администраторы компании McDonnell Douglas быстро поняли, что имеющиеся технологии, наработки и производственные мощности не позволят разработать требуемую мишень самостоятельно. Вскоре компания подписала договор с российским Государственным научно-производственным центром «Звезда-Стрела» (с 2002 года – головное предприятие Корпорации «Тактическое ракетное вооружение»), в соответствии с которым разработка будущей мишени должна была осуществляться предприятиями двух стран в рамках международного сотрудничества.По результатам консультаций специалистов двух компаний был определен основной подход к разработке проекта и последующему производству серийных изделий. Для максимально точной имитации оружия вероятного противника было решено строить мишень на основе существующей советской / российской противокорабельной ракеты Х-31А. Российский ГНПЦ «Звезда-Стрела» должен был доработать планер и некоторые бортовые системы такой ракеты. На специалистов McDonnell Douglas возлагалась задача проектирования радиоэлектронных систем, соответствующих новой роли ракеты.Проект перспективного беспилотного летательного аппарата-мишени получил англоязычное обозначение MA-31. В таком обозначении буквы демонстрировали класс изделия, а цифры указывали на базовую ракету. Иные обозначения, насколько известно, не вводились и не применялись. Традиционный для американских программ акроним для обозначения всех работ нескольких компаний тоже не использовался.Для решения особых задач, связанных с тренировкой расчетов корабельной ПВО, мишень нуждалась в наборе нового оборудования. Одновременно с этим можно и нужно было сохранить некоторые существующие агрегаты. Фактически изделие MA-31 должно было представлять собой противокорабельную ракету Х-31 с новым головным обтекателем, под которым теперь помещалась не головка самонаведения, но специальная аппаратура для управления полетом, сбора и передачи данных.Совместный российско-американский проект предусматривал сохранение основных особенностей конструкции корпуса ракеты, отличавшегося узнаваемым обликом. Наиболее крупным элементом мишени остался цилиндрический корпус длиной 4,7 м и диаметром 360 мм с заостренным головным обтекателем и соплом двигателя на хвостовом торце. На хвостовой части бортов располагались выступающие цилиндрические кожухи, передние элементы которых выполняли функции воздухозаборников маршевого двигателя. На этих кожухах, со сдвигом к хвосту, устанавливались Х-образные крылья большой стреловидности и рули схожей компоновки.Головной отсек корпуса ракеты-мишени, ранее вмещавший головку самонаведения, теперь отводился под установку различных новых приборов. Схожим образом предлагалось использовать объемы, высвобожденные после удаления боевой части. У базовой ПКР Х-31 заряд взрывчатого вещества помещался в корпусе позади приборного отсека. Хвостовой отсек корпуса по-прежнему предназначался для размещения силовой установки.Изделие MA-31 сохранило комбинированную силовую установку, обеспечивавшую оптимальный разгон и маршевый полет на требуемой скорости. Непосредственно в корпусе разместили маршевый прямоточный воздушно-реактивный двигатель 31ДПК. Воздух для работы этого изделия должен был поступать через боковые заборные устройства. Для первоначального разгона ракеты до скорости запуска маршевой силовой установки предлагалось использовать твердотопливный разгонный двигатель. Последний помещался прямо в полости прямоточного двигателя и должен был выбрасываться наружу после его запуска.Радиоэлектронные системы для новой мишени были созданы компанией McDonnell Douglas и ее субподрядчиками. По очевидным причинам, ракета-мишень более не нуждалась в штатной головке самонаведения, но при этом должна была нести некоторые новые приборы. В головном отсеке поместили автопилот, основанный на американских и российских комплектующих. Там же находились радиолокационный высотомер, приборы обработки данных и средства связи для передачи телеметрии на носитель или на наземные средства сбора информации. По некоторым данным, на ракете осталось некоторое количество взрывчатого вещества. Оно входило в состав т.н. системы прекращения полета – самоликвидатора.Ракета-мишень совместной разработки имела общую длину менее 5 м при максимальном размахе плоскостей 910 мм. Стартовая масса MA-31 составляла 600 кг – этот параметр остался на уровне первых ракет семейства Х-31. На борту ракеты присутствовало 55 кг топлива для прямоточного двигателя. Новое радиоэлектронное оборудование весило чуть более 110 кг.MA-31 предлагалось запускать с самолета-носителя на высотах не менее 500 м и не более 15 км. При помощи разгонного твердотопливного двигателя ракета должна была развивать требуемую скорость, а также набирать заданную высоту, после чего включалась маршевая прямоточная силовая установка. Максимальная скорость полета определялась на уровне 1000 м/с; средняя – порядка 700 м/с. Для отработки навыков расчетов ПВО полет ракеты должен был проходить на высотах не более нескольких метров. За счет сокращения запаса топлива дальность полета была уменьшена до 31 мили (50 км).Носителем перспективной мишени должен был стать дистанционно управляемый самолет McDonnell Douglas QF-4 Phantom II, так же являвшийся мишенью для тренировки расчетов противовоздушной обороны. Для подвески ракеты MA-31 под фюзеляж или крыло такого самолета была разработана специальная модификация советского катапультного устройства АКУ-58. За счет незначительных доработок конструкции такое изделие могло закрепляться на американском самолете и подключаться к его электрическим системам управления вооружением.Еще одним носителем MA-31 могли стать специальные тренировочные самолеты F-16C/D Block 30 F-16N/TF-16N. Специалисты «Макдоннел-Дуглас» начали работу над совместимым катапультным устройством, однако этот проект не был завершен. Разработка нового изделия затянулась и не была завершена до момента закрытия проекта. Как следствие, самолеты семейства F-16 не смогли принять участие в запусках новых ракет-мишеней.Российско-американский совместный проект предусматривал минимальную доработку существующей противокорабельной ракеты. Благодаря этому первые изделия нового типа удалось построить буквально через несколько месяцев после начала работ. В 1994 году McDonnell Douglas, ГНПЦ «Звезда-Стрела» и Пентагон подписали соглашение о совместном изготовлении первой партии из трех десятков мишеней. В соответствии с этим контрактом, российская организация должна была изготовить и отправить в Соединенные Штаты корпуса ракет с двигателями и некоторыми бортовыми системами. За производство и установку новых электронных приборов отвечала фирма «Макдоннелл-Дуглас». Военное ведомство США, в свою очередь, взяло на себя финансирование этого производства.В августе 1996 года заказчик и подрядчики провели первый запуск перспективной ракеты-мишени. Запуск выполнили при помощи штатного самолета-носителя QF-4. Выйдя на заданную высоту и скорость, самолет сбросил ракету. Далее изделие MA-31 выполнило полетное задание, загруженное в автопилот до запуска. Впоследствии состоялись новые запуски.В рамках испытаний и первых пробных учений с участием комплексов противовоздушной обороны было проведено 30 запусков ракет-мишеней. Выполняя заранее составленное полетное задание, имитирующее реальную атаку на корабль, ракеты-мишени MA-31 успешно решали все возложенные задачи. Ракеты уверенно летели, что называется, над гребнями волн, выполняли маневрирование и правильным образом заходили на указанную цель. Впрочем, расчеты противовоздушной обороны флота не сидели без дела и успевали вовремя отреагировать на угрозу.Первый этап испытаний показал, что представленная ракета совместной российско-американской разработки представляет интерес для ВМС США. Изделие MA-31 отличалось высокими летными данными, но при этом было достаточно дешевым. По совокупности технических эксплуатационных и финансовых параметров ракету от McDonnell Douglas и ГНПЦ «Звезда-Стрела» признали победителем программы. В ближайшем будущем ее планировали принять на вооружение с последующим запуском серийного производства.В конце 1999 года появился новый заказ на производство ракет-мишеней. Соединенные Штаты теперь представляла компания Boeing, к тому времени купившая и поглотившая «Макдоннелл-Дуглас». Новый контракт предусматривал поставку 34 ракет со сборкой части агрегатов в России и установкой некоторых устройств силами американской промышленности.По известным данным, своеобразный консорциум в составе ГНПЦ «Звезда-Стрела» и корпорации Boeing успел выполнить лишь часть такого заказа. Не более нескольких десятков корпусов с двигателями были изготовлены на российском предприятии и отправлены в Соединенные Штаты для окончательной сборки. После завершения всех сборочных работ серийные мишени передавались военно-морским силам. В ближайшем будущем американский флот планировал разместить новый заказ на MA-31. На этот раз речь шла о поставке сотни мишеней.В 1999-2000 годах, вскоре после запуска серийного производства ракет, российско-американская программа подверглась критике. Российские органы, контролирующие военный экспорт отметили, что проект MA-31 угрожает интересам оборонной промышленности. Несмотря на серьезную переработку исходной ракеты Х-31, новую мишень не следовало передавать некоторым странам во избежание потери ряда технологий. В связи с этим новый контракт на производство беспилотных мишеней не был подписан.До завершения совместных работ предприятия России и США успели собрать и передать заказчику некоторое количество готовых ракет-мишеней. Потеряв возможность получить новые ракеты, военно-морские силы Соединенных Штатов продолжили эксплуатацию уже приобретенных изделий. Сверхзвуковые мишени использовались в ходе разных учений вплоть до середины двухтысячных годов. По имеющимся данным, последний пуск MA-31 состоялся в 2007 году. На этом запас ракет был исчерпан.В начале прошлого десятилетия, сразу после разрыва отношений с российской промышленностью, ВМС США заказали разработку новой мишени для обучения расчетов флотской ПВО. На необходимые работы ушло несколько лет, и в 2007 году на вооружение поступила ракета GQM-163 Coyote от компании Orbital Sciences.Компания Boeing попыталась продолжить развитие существующего проекта. В начале двухтысячных годов была создана новая модификация ракеты MA-31 с увеличенной дальностью полета. По некоторым данным, прирост дальности стрельбы был получен исключительно за счет увеличения емкости топливных баков, обеспечивавших работу маршевого двигателя.Аналогичный проект был создан и российскими инженерами. В списках продукции Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» присутствует изделие МА-31Д – ракета-мишень с увеличенной дальностью полета. Возможно, новое изделие оснастили электроникой отечественного производства. Ракету МА-31Д предлагается использовать с катапультным устройством АКУ-58АЭ или с аналогичной аппаратурой зарубежной разработки, доработанной требуемым образом.Боевые ракеты Х-31, отличающиеся конструкцией, характеристиками и возможностями, были приняты на вооружение российской армии и нескольких зарубежных государств. Ракеты-мишени MA-31, созданные на базе противокорабельной ударной системы, предназначались для поставок военно-морским силам США, однако в определенный момент их производство было остановлено. Другие страны не проявили интереса к такой разработке. Новые версии MA-31 с увеличенной дальностью полета тоже не стали предметом контракта. Отечественные версии ракет-мишеней все еще присутствуют в каталогах, но, вероятно, уже не имеют никаких реальных перспектив.Желая получить значительное преимущество перед конкурентами, американская компания McDonnell Douglas обратилась за помощью к российским коллегам. Совместными усилиями две оборонные организации переработали имеющуюся противокорабельную ракету и создали на ее основе мишень. Такое необычное сотрудничество не завершилось запуском полномасштабного серийного производства и эксплуатации специальных систем, но все же представляет большой интерес с исторической точки зрения.