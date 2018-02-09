23:45 09 февраля
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Аж от сердца отлегло: Украина отказалась захватывать Россию

На сайте Минобороны Украины недавно было опубликовано коммюнике начальника Генерального штаба ВСУ, генерала Виктора Муженко. В своем сообщении полководец рассказывает о высокой мобильности и боеспособности подчиненных ему частей.

По словам Муженко, военные учения последних нескольких лет сделали солдат ВСУ особенно эффективными тогда, когда им приходится форсировать водные препятствия. При желании, намекает начальник Генштаба, они могли бы вести успешные военные операции даже за пределами самой Украины.

Аж от сердца отлегло: Украина отказалась захватывать Россию



Учитывая нынешнюю политическую конъюнктуру нетрудно предположить, что этим генерал Муженко хочет сказать, что в случае необходимости украинская армия могла бы начать наступление на Россию. Впрочем, командующий ВСУ тут же отмечает, что не будет этого делать.

Мы не собираемся форсировать Волгу. Мы собираемся идти по своей территории и по своей земле. И как бы кто какие бы фейковые документы там ни вбрасывал, у нас нет задач за пределами границ Украины
— сказал Муженко.

Он подчеркнул, что «угрозы для безопасности и территориальной целостности Украины» могут появиться сразу на нескольких направлениях. Одно из ключевых приоритетов военной реформы и подготовки войск — это повышение их мобильности, добавил глава Генштаба.

Ранее украинские политики не раз высказывались в отношении захвата российской территории. В мае министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что авиасообщение между Россией и Украиной будет восстановлено только после «возвращения» под контроль Киева Краснодарского края России.

Месяцем ранее глава Донецкой военно-гражданской администрации (представитель украинской власти на подконтрольной Киеву части региона) Павел Жебривский объявил, что в будущем Ростовская область будет включена в состав Украины.

23 марта 2017 года депутат Верховной Рады, бывший лидер запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош предрек захват украинской армией Краснодарского края, Воронежской и Белгородской областей.

Использованы фотографии: http://asn.in.ua/ru
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Комментарии 74

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  1. Диванный Хенераль Сегодня, 20:13
    вот так зрада... прям от кого не ожидал так вот не ожидал...
    Диванный Хенераль
    1. oleg-gr Сегодня, 20:16
      Какая жалость. Хохлокиборги не идут "освобождать" исконные укротерритории. Древние укропредки проклинают своих "потомков".
      oleg-gr
      1. Офицер запаса Сегодня, 20:24
        "...Мы не собираемся форсировать Волгу. Мы собираемся идти по своей территории и по своей земле..."

        Т.е. до Волги бандеровцы все-таки пойдут? До Сталинграда, наверное. По знакомому маршруту. Правда, чем эти походы заканчиваются - в учебнике истории Украины не сказано, наверное.
        Офицер запаса
        1. Монос Сегодня, 20:26
          Мы не собираемся форсировать Волгу.

          Хоспаде-е-е!!! Как полегчало то! Не нужно теперь будет искать учебник "соловьиной мови".
          Монос
          1. LSA57 Сегодня, 20:35
            Цитата: Монос
            Хоспаде-е-е!!! Как полегчало то! Не нужно теперь будет искать учебник "соловьиной мови".

            а я сегодня впервые с 2014 года спокойно засну без АКМ и РПГ под подушкой. как выыыыысплюсь....
            LSA57
          2. bouncyhunter Сегодня, 20:38
            Витя , приветище ! hi drinks Слушай , так получается я здря полировал свой "Сумрак" ??? crying
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 20:46
              Паша , добрый вечер! hi глядя на лицо этого "полководца" , мне представляется , как течет слюна из уголка его пасти.
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 20:51
                Привет , дружище Витя ! drinks
                Цитата: cniza
                глядя на лицо этого "полководца" , мне представляется , как течет слюна из уголка его пасти.

                А у кукол чревовещателя разве слюни текут ? what
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 20:53
                  У этого упыря , даже если он не захочет , потекут... клизьму ему никто не отменял. lol
                  cniza
                  1. bouncyhunter Сегодня, 21:03
                    Цитата: cniza
                    клизьму ему никто не отменял.

                    Эт точно ! Как говорит старая медицинская поговорка : "Все живые организьмы имеють дырочку для клизьмы ." . lol
                    bouncyhunter
                    1. cniza Сегодня, 21:19
                      И всех их , можно "инспектировать" изнутри. lol
                      cniza
                      1. bouncyhunter Сегодня, 21:24
                        Цитата: cniza
                        можно "инспектировать" изнутри.

                        Это пусть всякие толерастные либерасты этим занимаются , а я так лучше на расстоянии пистолетного выстрела отстоюсь ...
                        bouncyhunter
              2. Монос Сегодня, 21:40
                Виктор, привет! hi
                Цитата: cniza
                глядя на лицо этого "полководца"

                Ему малиновый пиджак пошёл бы... smile
                Монос
                1. cniza Сегодня, 22:36
                  Теска , привет! hi , да там любой , но светлый цвет подойдет лучше и мне что то подсказывает , что они не гнушаются и голубым.
                  cniza
              3. Angel_and_Demon Сегодня, 22:14
                Цитата: cniza
                глядя на лицо этого "полководца" , мне представляется , как течет слюна из уголка его пасти.

                сделали солдат ВСУ особенно эффективными тогда, когда им приходится форсировать водные препятствия.

                ну дык все сходится
                Angel_and_Demon
                1. ПалБор Сегодня, 22:57
                  Цитата: Angel_and_Demon
                  Цитата: cniza
                  глядя на лицо этого "полководца" , мне представляется , как течет слюна из уголка его пасти.

                  сделали солдат ВСУ особенно эффективными тогда, когда им приходится форсировать водные препятствия.

                  ну дык все сходится

                  Мёртвое море.Там все мужики не тонут.
                  ПалБор
            2. Монос Сегодня, 21:37
              Не-не-не... Рано расслабляться. У них там, говорят, полная сетецентричность - все друг на друга забивают. Хрен знает, что в голову взбредёт какому-нибудь Попандополу?
              Кстати, вечерочек добрый, Паша! hi drinks Где пропадал?
              Монос
              1. bouncyhunter Сегодня, 21:45
                Цитата: Монос
                Где пропадал?

                Вить , есть такое понятие : "Непредвиденные сложности" . wink
                Цитата: Монос
                Рано расслабляться.

                Расслабляется пусть тот , кто напрягся . bully
                Цитата: Монос
                полная сетецентричность

                Витя , я тебя понял - но впредь не ругайся : здесь же женщины и дети . drinks
                bouncyhunter
          3. avt Сегодня, 21:54
            Цитата: Монос
            оспаде-е-е!!! Как полегчало то!

            bully Это просто праздник какой то ! Ето надо в аналы ....шумероукрам впИсать! bully
            avt
            1. Angel_and_Demon Сегодня, 22:17
              Цитата: avt
              Ето надо в аналы ....шумероукрам впИсать!

              туды не вписывают - там полосатые уже вставили laughing
              Angel_and_Demon
          4. Андрей К Сегодня, 22:20
            Монос
            ...Хоспаде-е-е!!! Как полегчало то! Не нужно теперь будет искать учебник "соловьиной мови"...

            Вот те на!!!
            А я даже заробитчан в этом году выписал на дачу пахать, ну это у них называется "окапываться" laughing
            Андрей К
        2. влад66 Сегодня, 20:42
          Ранее украинские политики не раз высказывались в отношении захвата российской территории.

          Да дурни они,кто хотел тот уже вон в Подмосковье. fellow
          feel
          влад66
          1. cniza Сегодня, 20:47
            В этом их никто не переможит. hi drinks
            cniza
        3. dauria Сегодня, 21:24
          ..Мы не собираемся форсировать Волгу.


          Это Волга...И лестницу строили пленные немцы. Форсируйте , родные, а то подремонтировать пора.
          dauria
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 22:20
            Цитата: dauria
            Форсируйте , родные, а то

            новых строек много, санкции однако, поэтому пленные нужны позарез laughing
            Angel_and_Demon
      2. Kars Сегодня, 20:53
        Маскируются просто.ослабляя внимание противника.
        Kars
      3. demo Сегодня, 21:21
        Обождите. Наступит весна. Оттают мозги. И пойдет пышным цветом по просторам Интернета изливаться "украинская мудрость".
        Да такая, что нам ее переваривать будет ой как не просто.
        demo
    2. Chertt Сегодня, 20:21
      У этих укряВояк вид на фотографиях, или испуганный или бухой
      Chertt
      1. LSA57 Сегодня, 20:37
        Цитата: Chertt
        У этих укряВояк вид на фотографиях, или испуганный или бухой

        странный вопрос. во всём надо подражать верховному
        LSA57
    3. фигвам Сегодня, 20:21
      Цитата: Диванный Хенераль
      вот так зрада... прям от кого не ожидал так вот не ожидал...

      Продался московским оккупантам.
      фигвам
    4. самый главный Сегодня, 20:23
      Цитата: Диванный Хенераль
      вот так зрада... прям от кого не ожидал так вот не ожидал...

      Не расслабляйтесь!!! Сегодня пятница! значит вечером будет банька... горилка.. сало!! И к завершению процедур армия станет готова захватить вселенную!!!
      самый главный
    5. ПалБор Сегодня, 20:26
      И не говорите,Краснодар,Белгород,Воронеж...А как же мы в Рязани,болезные,не дождёмси ослобонителей? crying
      ПалБор
      1. ротмистр Сегодня, 20:34
        Цитата: ПалБор
        И не говорите,Краснодар,Белгород,Воронеж...А как же мы в Рязани,болезные,не дождёмси ослобонителей? crying

        Не заслужили.
        ротмистр
        1. ПалБор Сегодня, 20:43
          Цитата: ротмистр
          Цитата: ПалБор
          И не говорите,Краснодар,Белгород,Воронеж...А как же мы в Рязани,болезные,не дождёмси ослобонителей? crying

          Не заслужили.

          Вот ведь...А я в прошлую субботу на ярмарке сало купил...Не дождётся,похоже,светочей европеизации.
          Написал,аж самому противно стало.
          ПалБор
      2. LSA57 Сегодня, 20:39
        Цитата: ПалБор
        А как же мы в Рязани,болезные,не дождёмси ослобонителей?

        ну что посоветовать... своим ходом сдаваться... lol
        LSA57
    6. МИХАН Сегодня, 20:27
      Цитата: Диванный Хенераль
      Мы не собираемся форсировать Волгу. Мы собираемся идти по своей территории и по своей земле. И как бы кто какие бы фейковые документы там ни вбрасывал, у нас нет задач за пределами границ Украины

      А МЫ ожидаем и ждем, я правильно понял хе хе

      Эх мужики , что то подобное для России опять супостаты готовят ..По моему многих скопом теперь натравят Выдержим ? soldier
      МИХАН
      1. лысова Сегодня, 20:44
        Добрый вечер, Виталий ! А куда мы на хрен денемся!
        лысова
        1. МИХАН Сегодня, 22:27
          Цитата: лысова
          Добрый вечер, Виталий ! А куда мы на хрен денемся!

          Для меня уже не особо добрый , оскорбляют напропалую..Дай Бог мне терпения Владимир!
          А так конечно прорвемся , отступать некуда Россия окружена ! Можно наступать в любом направлении , что мы и делаем постепенно.. soldier
          МИХАН
          1. vovanpain Сегодня, 23:04
            Цитата: МИХАН
            Можно наступать в любом направлении , что мы и делаем постепенно..

            Ты на Киев собирался вперед полководец. goodОсобенно ты на диване наступаешь...коту на хвост. laughing
            vovanpain
            1. МИХАН Сегодня, 23:11
              Цитата: vovanpain
              Цитата: МИХАН
              Можно наступать в любом направлении , что мы и делаем постепенно..

              Ты на Киев собирался вперед полководец. goodОсобенно ты на диване наступаешь...коту на хвост. laughing

              А ты явно заградотрядом будешь командовать . судя по аватарке..? очень похоже..хе хе Такие живучие обычно и награды получают потом..(без обиды Володя bully ..)))
              МИХАН
              1. vovanpain Сегодня, 23:15
                Цитата: МИХАН
                без обиды Володя ..)))

                Пффф(очень лениво зевая) ни каплю,наоборот good
                Цитата: МИХАН
                А ты явно заградотрядом будешь командовать . судя по аватарке..? очень похоже..хе хе

                Ясен перец laughing Но вместо автомата черенок от лопаты выдам и попробуй Киев не взять,потом Берлин,Лондон и Вашингтон. yes ху ху. bully
                vovanpain
                1. МИХАН Сегодня, 23:27
                  Цитата: vovanpain
                  Ясен перец Но вместо автомата черенок от лопаты выдам и попробуй Киев не взять,потом Берлин,Лондон и Вашингтон. ху ху.

                  Прикажут возьмем...Без таких как ты..! soldier
                  МИХАН
    7. сибиралт Сегодня, 20:28
      Похоже, теряем ценного агента! belay

      сибиралт
    8. Зяблицев Сегодня, 21:05
      Муженко,с криками "Америка с нами!", почти форсировал Волгу..., но здесь его разбудила жена...! laughing
      Зяблицев
      1. влад66 Сегодня, 21:21
        Цитата: Зяблицев
        Муженко,с криками "Америка с нами!", почти форсировал Волгу..., но здесь его разбудила жена...! laughing

        Евгений перед сном не советую читать про хохлов. drinks hi
        влад66
  2. Дормидонт Сегодня, 20:17
    Сдулся свинерал
    Дормидонт
  3. юра харламов Сегодня, 20:17
    Вид у него глуповатый.минимум даун
    юра харламов
    1. сибиралт Сегодня, 20:33
      Да там у них формируется свой пантеон хероев незалежной. lol

      сибиралт
    2. Лелёк Сегодня, 20:36
      Цитата: юра харламов
      Вид у него глуповатый.минимум даун

      hi
      Ну, как же, налицо великие достижения украинской военщины. Прямое доказательство тому второй венчик на козырьке фураньки. А вот когда введут полностью золотой козырёк, тогда вообще "...не подходи, а то зарежу...". Ну, а из серьёзного по бывшей Украине на сегодня - предложение Австрией своих услуг в качестве миротворцев в Донбассе (тоже захотелось отметиться в журнале присутствия).
      Лелёк
  4. polkovnik manuch Сегодня, 20:17
    Парни широко шагают , боюсь штанишки лопнут и довольно быстро !
    polkovnik manuch
  5. Пленник Сегодня, 20:22
    Значит Волгу форсировать не собираются? Фу-у-у-у прямо от сердца отлегло.
    Пленник
    1. Капитан Пушкин Сегодня, 20:30
      Цитата: Пленник
      Значит Волгу форсировать не собираются? Фу-у-у-у прямо от сердца отлегло.

      Сказал, что Волгу форсировать не планирует, а вот про Дон умолчал... Видать, "своей территорией" считает все до самой Волги.
      Капитан Пушкин
      1. ротмистр Сегодня, 20:37
        Цитата: Капитан Пушкин
        Цитата: Пленник
        Значит Волгу форсировать не собираются? Фу-у-у-у прямо от сердца отлегло.

        Сказал, что Волгу форсировать не планирует, а вот про Дон умолчал... Видать, "своей территорией" считает все до самой Волги.

        Своей территорией великие украинцы считают; Воронежскую, Белгородскую, часть Курской, Брянской и Ростовскую области, а так -же; Краснодарский край и Ставропольский край.
        ротмистр
      2. Ин100грамм Сегодня, 21:01
        Цитата: Капитан Пушкин
        Сказал, что Волгу форсировать не планирует, а вот про Дон умолчал... Видать, "своей территорией" считает все до самой Волги.

        А ещё потом шапку кинет по ходу движения, повалившись обессиленный, и скажет, что в этом направлении тоже его земля laughing
        Ин100грамм
    2. dauria Сегодня, 21:11
      Значит Волгу форсировать не собираются?


      А ведь придётся.. У нас вон пленные немцы за Волгой на Бору завод строили. Да мало ли работы за Уралом ? Приходите.
      dauria
  6. Mavrikiy Сегодня, 20:23
    Аж от сердца отлегло: Украина отказалась захватывать Россию

    Отлегло, отлегло. Миролюбивое государство появилось на рубежах России. feel
    Или опять ряженые?
    Mavrikiy
  7. svp67 Сегодня, 20:26
    Мы не собираемся форсировать Волгу. Мы собираемся идти по своей территории и по своей земле. И как бы кто какие бы фейковые документы там ни вбрасывал, у нас нет задач за пределами границ Украины
    Ага, только ЧТО ТАКОЕ УКРАИНА? Кто то считает, что это территория от Карпат до Каспия, а кто то и что Карпат её МНОГО....
    svp67
  8. Proton Сегодня, 20:27
    Кокарда у него знатная laughing ,как будто медальку на лоб нашлепнули
    Proton
  9. КВУ-НСвД Сегодня, 20:35
    По словам Муженко, военные учения последних нескольких лет сделали солдат ВСУ особенно эффективными тогда, когда им приходится форсировать водные препятствия.
    А в чём повышение эффективности ? Понтонный парк обновили ? Или хотя бы учили солдат делать ср-ва переправы из подручных материалов ? Может хоть устроили поголовное обучение плаванию 7 Нет . Зато милостиво успокаивает отсутствием намерений форсировать Волгу . Ну и то слава Богу , а тож где вас всех хоронить то убогих . Хотя.... степь велика....
    КВУ-НСвД
    1. Tusv Сегодня, 23:14
      Цитата: Кву-НсвД
      Или хотя бы учили солдат делать ср-ва переправы из подручных материалов ?

      Не тонет жеж
      Tusv
  10. faterdom Сегодня, 20:35
    Цитата: МИХАН
    Цитата: Диванный Хенераль
    Мы не собираемся форсировать Волгу. Мы собираемся идти по своей территории и по своей земле. И как бы кто какие бы фейковые документы там ни вбрасывал, у нас нет задач за пределами границ Украины

    А МЫ ожидаем и ждем, я правильно понял хе хе

    Эх мужики , что то подобное для России опять супостаты готовят ..По моему многих скопом теперь натравят Выдержим ? soldier

    С тех пор нас сервис далеко вперед шагнул - мы их прямо там у себя на дому утилизируем, чтобы потом "мальчики Коли" не плакали, как им было грустно и трудно на чужбине.
    faterdom
    1. МИХАН Сегодня, 22:32
      Цитата: faterdom
      С тех пор нас сервис далеко вперед шагнул - мы их прямо там у себя на дому утилизируем, чтобы потом "мальчики Коли" не плакали, как им было грустно и трудно на чужбине.

      Так то да , но они у нас на Болотной маршируют и на "наших СМИ" ..Пока не в открытую , но типо как у нас тут на сайте.. hi
      МИХАН
      1. Станислав Сегодня, 23:20
        Цитата: МИХАН
        как у нас тут на сайте
        Без минусов их и развелось как блох на собаке. Это хорошо для рейтинга сайта, но плохо для содержания форума. Капитализм шагает по планете...
        Станислав
  11. Berkut154 Сегодня, 20:44
    Я думаю что их наступление на Россию будет измеряться в сантиметрах laughing а отступление в секундах!
    Berkut154
  12. Uma Palata Сегодня, 21:11
    Так что же теперь, украинских военных к нам в Сибирь не ждать?!
    А мы уж тут и лобзики для них приготовили, валенки и телогрейки.
    Uma Palata
    1. Tusv Сегодня, 22:34
      Лобзик пойдет. А ватник не вышили. Обиделись laughing
      Tusv
  13. Denis Obukhov Сегодня, 21:37
    Попытайся, для начала форсировать ливневый коллектор на Подоле в Киеве...ДББ!
    Denis Obukhov
  14. Denis Obukhov Сегодня, 21:38
    А как же хохлопарад на Красной Площади, не будет? Снова ограничитесь гей-парадом в киеве? )
    Denis Obukhov
  15. NF68 Сегодня, 21:42
    Теперь россияне могут хотя бы спокойно спать.
    NF68
    1. МИХАН Сегодня, 22:35
      Цитата: NF68
      Теперь россияне могут хотя бы спокойно спать.

      У нас в России , много часовых поясов ..! Пока кто то спит , другой регион дежурит ..Мы непобедимы! laughing
      МИХАН
  16. assa67 Сегодня, 22:35
    и правда полегчало....пойду обратно АКМ в подвал отнесу....как это укропы отказались от империи от вильно до Урала?хозяева же обещали
    assa67
  17. Косолапый Сегодня, 23:31
    Кто был на Украине ? Это сегодняшние заболевшие , или ,,национальная,, черта ?
    Косолапый
  18. mr.fafes Сегодня, 23:32
    Когда лучше напасть на Россию? Анекдот от чешского генерала.
    "Пентагон. Обама" - > Киев, Порошенко и генералы обсуждают, когда лучше напасть на Россию. Не могут прийти к единому мнению когда это лучше сделать чтобы победить.
    Решили спросить у тех кто уже нападал. Спрашивают у французов: "Когда лучше напасть?"
    Французы отвечают: "Не знаем, но точно не зимой..." Тогда спрашивают у немцев: "Когда напасть?" Немцы говорят: "Не знаем, но точно не летом."
    Тупик. Что делать? Кто-то предлагает - Давайте спросим у китайцев, они самые передовые и хитрые, всегда чего-нибудь придумывают...
    Спрашивают: "Китайцы, ну когда нам на Россию напасть чтобы победить?"
    Китайцы отвечают: "Прямо сейчас, немедленно. Русские сейчас "Силу Сибири" и "Турецкий поток" строят, ещё космодром Восточный достраивают, мост на Крым скоро начнут, БАМ решили восстановить, стадионы новые к ЧМ-2018 по футболу возводят, Арктику осваивают - ИМ КАК ПЛЕННЫЕ НУЖНЫ!"

    Зря отказались!
    mr.fafes
  19. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 23:44
    Такие "завоеватели" собственные трусы не завоюют без риска для жизни. С Крыма и Донбасса тикали поджав хвост, как побитые собаки.
    Генерал Песчаных Карьеров
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