Аж от сердца отлегло: Украина отказалась захватывать Россию

Мы не собираемся форсировать Волгу. Мы собираемся идти по своей территории и по своей земле. И как бы кто какие бы фейковые документы там ни вбрасывал, у нас нет задач за пределами границ Украины

На сайте Минобороны Украины недавно было опубликовано коммюнике начальника Генерального штаба ВСУ, генерала Виктора Муженко. В своем сообщении полководец рассказывает о высокой мобильности и боеспособности подчиненных ему частей.По словам Муженко, военные учения последних нескольких лет сделали солдат ВСУ особенно эффективными тогда, когда им приходится форсировать водные препятствия. При желании, намекает начальник Генштаба, они могли бы вести успешные военные операции даже за пределами самой Украины.Учитывая нынешнюю политическую конъюнктуру нетрудно предположить, что этим генерал Муженко хочет сказать, что в случае необходимости украинская армия могла бы начать наступление на Россию. Впрочем, командующий ВСУ тут же отмечает, что не будет этого делать.— сказал Муженко.Он подчеркнул, что «угрозы для безопасности и территориальной целостности Украины» могут появиться сразу на нескольких направлениях. Одно из ключевых приоритетов военной реформы и подготовки войск — это повышение их мобильности, добавил глава Генштаба.Ранее украинские политики не раз высказывались в отношении захвата российской территории. В мае министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что авиасообщение между Россией и Украиной будет восстановлено только после «возвращения» под контроль Киева Краснодарского края России.Месяцем ранее глава Донецкой военно-гражданской администрации (представитель украинской власти на подконтрольной Киеву части региона) Павел Жебривский объявил, что в будущем Ростовская область будет включена в состав Украины.23 марта 2017 года депутат Верховной Рады, бывший лидер запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош предрек захват украинской армией Краснодарского края, Воронежской и Белгородской областей.