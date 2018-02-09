23:45 09 февраля

США наносят удар за ударом в Сирии: чем ответит Россия?

В ночь на четверг коалиционные силы под предводительством США нанесли удары по сирийским войскам недалеко от реки Евфрат. Согласно различным данным, при авианалете погибли от 50 до 100 бойцов.

Причиной тому послужило нападение сирийцев на отряды курдов, которое якобы имело место быть. Это косвенно подтвердили в Министерстве обороны России, заявив, что подразделения сирийской армии и их союзников не согласовали свои действия с российским командованием.

Спустя сутки появилась информация о якобы погибших бойцах частной военной компании "Вагнера" при налете авиации США. Такие данные сообщили сразу несколько источников. Сообщается, что погибло от 15 до 25 человек, около 50 ранено.


Выходит, американцы ничуть не боятся атаковать граждан России. Формально, ответить мы на это не можем, так как все они не являются военнослужащими российской армии. Но всем понятно, что так дальше продолжаться не может.



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Комментарии 15

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  1. капрал Сегодня, 20:23
    чем ответит Россия?

    А Лавров разве не задолбал весь мир своими озабоченностями?
    Мне кажется, что уже все должны бояться и дрожать wassat
    капрал
    1. myrzilka Сегодня, 20:36
      Правильно, при этой власти, только озабоченностью. Озабоченые блин. Еще немного осталось до статуса опущ..ых.
      Все это напоминает ЕБН с его 75-и снайперами, которые постоянно следят за террористами ( теракт в Первомайском)
      myrzilka
    2. фигвам Сегодня, 20:38
      А почему у сирийской армии ещё не появился ПЗРК?
      фигвам
      1. Громобой Сегодня, 21:56
        Цитата: фигвам
        А почему у сирийской армии ещё не появился ПЗРК?

        Так у них и передвижные комплексы есть и стационарные батареи,но враг действует подло---то воздушные границы не нарушает носителями и бомбит из третьей страны или вот как сейчас:чувствует своим подлым нутром,что "...подразделения сирийской армии и их союзников не согласовали свои действия с российским командованием..". и в открытую наносит неожиданный удар.Политика....чтоб её,нашему командованию на месте приходится во многом себя ограничивать и учитывать возможности противника.А политработники рассказывают про "купол над Сирией" и "как Су-35 уделывает амеров одним своим появлением" и т.д. Отсюда и разочарование среди людей я наблюдаю в нашей осторожности.Но ведь все эти политруки никогда не объясняли ,что даже доступ на этот сложнейший для нас ТВД имеет свои ограничения и угрозы(под которые приходится подстраиваться),что уж там говорить о применении военного потенциала на 100%.
        Громобой
        1. Trn Сегодня, 23:03
          Цитата: Громобой
          Цитата: фигвам
          А почему у сирийской армии ещё не появился ПЗРК?

          Так у них и передвижные комплексы есть и стационарные батареи,но враг действует подло---то воздушные границы не нарушает носителями и бомбит из третьей страны или вот как сейчас:чувствует своим подлым нутром,что "...подразделения сирийской армии и их союзников не согласовали свои действия с российским командованием..". и в открытую наносит неожиданный удар.Политика....чтоб её,нашему командованию на месте приходится во многом себя ограничивать и учитывать возможности противника.А политработники рассказывают про "купол над Сирией" и "как Су-35 уделывает амеров одним своим появлением" и т.д. Отсюда и разочарование среди людей я наблюдаю в нашей осторожности.Но ведь все эти политруки никогда не объясняли ,что даже доступ на этот сложнейший для нас ТВД имеет свои ограничения и угрозы(под которые приходится подстраиваться),что уж там говорить о применении военного потенциала на 100%.


          всё намного проще, у врага более продвинутая авионика, на тех же старых планерах, и более продвинутое оружие....типо выстрелил и забыл(ушел)...
          это вам не по школам и больницам старые бомбы метать, с устаревших самолетов
          Trn
  2. МРоманович Сегодня, 20:39
    Выходит, американцы ничуть не боятся атаковать граждан России............Но всем понятно, что так дальше продолжаться не может.

    Понятно или непонятно, но это будет продолжатся.
    МРоманович
    1. Freelancer7 Сегодня, 23:21
      А ЧТО ОНИ ТАМ ДЕЛАЛИ? Вот главный вопрос... И если эти ЧВ там вели бои - то это ещё вопрос - каким образом это связанно и Россией. ЧВ это не армия РФ.
      Freelancer7
  3. solzh Сегодня, 21:18
    чем ответит Россия?

    Кроме проявления озабоченности, максимум крайней, более НИЧЕМ.
    solzh
  4. Влад Морозов Сегодня, 21:37
    Погодите пургу гнать! В ИГИЛ тоже есть русские и тоже они в частном порядке там. У курдов тоже есть. Естественно в САА и САР тоже есть. У них свои цели и задачи, с нашими военными порой не согласованы. Перед нами они отчитываться не обязаны!
    Влад Морозов
  5. aleks.29ru Сегодня, 22:01
    Цитата: фигвам
    А почему у сирийской армии ещё не появился ПЗРК?

    Америкосы бомбят по ночам, с больших высот. ПЗРК не поможет. А разве полеты с "партнерами" не согласовываются?
    aleks.29ru
  6. ANDRE - LATVIA Сегодня, 22:38
    Давно уже пора уронить одного-другого амерского летуна. Во Вьетнаме и Корее их сотнями роняли и ничего, мировой войны не началось. Переср...т и сейчас. Противно, как российские толстосумы вокруг вонючих наглосаксов танцуют!
    ANDRE - LATVIA
    1. Trn Сегодня, 23:41
      вы почитайте как советские базы американцы на дальнем востоке(Сухая речка), по ошибки типо валили, в 50 г...за то что их летунов в Корее роняли
      Trn
  7. Салют Сегодня, 22:39
    надо быть сдержанней и не делать резких движений! верю в разум правительства и ответные меры будут только в дипломатическом, правовом поле
    Салют
  8. активатор Сегодня, 22:40
    Стрелков вообще заявил, что сто человек группы вагнера положили. Тут пишут о 25 ,что тоже вообщем то не мало . Хотелось бы конечно какой то более конкретной информации, но кто ж признается , это же не солдаты вс рф и не летчик , а какие то наемники , хотя я не вижу большой разницы.
    активатор
  9. Trn Сегодня, 23:32
    Цитата: solzh
    чем ответит Россия?

    Кроме проявления озабоченности, максимум крайней, более НИЧЕМ.


    а какие проявления еще могут быть, когда дети, основные счета, компании и недвижимость власть имущих не в Рф?))) им наложить санкции на самих себя? lol
    Trn
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