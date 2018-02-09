США наносят удар за ударом в Сирии: чем ответит Россия?

В ночь на четверг коалиционные силы под предводительством США нанесли удары по сирийским войскам недалеко от реки Евфрат. Согласно различным данным, при авианалете погибли от 50 до 100 бойцов.



Причиной тому послужило нападение сирийцев на отряды курдов, которое якобы имело место быть. Это косвенно подтвердили в Министерстве обороны России, заявив, что подразделения сирийской армии и их союзников не согласовали свои действия с российским командованием.



Спустя сутки появилась информация о якобы погибших бойцах частной военной компании "Вагнера" при налете авиации США. Такие данные сообщили сразу несколько источников. Сообщается, что погибло от 15 до 25 человек, около 50 ранено.





Выходит, американцы ничуть не боятся атаковать граждан России. Формально, ответить мы на это не можем, так как все они не являются военнослужащими российской армии. Но всем понятно, что так дальше продолжаться не может.









