Проигранная Олимпиада

Да, именно так: Олимпиада только началась, а Россия ее уже проиграла.Спорт вне политики – это сказка для дефективных ребятишек дошкольного возраста. Уже первые олимпиады отметились политическими демаршами: в 1908 году в Лондоне на церемонии открытия команда Великого княжества Финляндского (входившего в состав Российской империи) отказалась идти под российским флагом и прошла без флага вообще, а американцы проходя мимо королевской ложи вопреки традиции не стали приспускать свой государственный флаг: «Этот флаг не опускается перед монархом!»Но действительно политическими Игры сделали немцы в 1936 году. На Берлинской Олимпиаде каждый успех немецких атлетов, каждая завоеванная ими медаль, каждый поставленный мим рекорд трактовался как свидетельство превосходства арийской расы, торжество германского духа. (Подробно об этом можно почитать тут: https://topwar.ru/38880-olimpiada-v-kogtyah-svastiki.html)В годы Холодной войны противостояние СССР и Запада на спортивных аренах воспринималось советскими людьми, да и всем миром как отражение скрытой борьбы двух мировых систем.Где-то кипели нешуточные страсти, разведчики ставили на кон свои жизни, гибли в секретных операциях агенты спецслужб, вели воздушные бои с американскими асами китайские пилоты Ли Си Цын и Ван Ю Шин – но советская пресса хранила молчание. Папки с грифом «секретно» прятались за стальными дверцами сейфов - секретная операция на то и секретная, чтобы о ней знали только те, кому это положено по службе. Лишь иногда в газетах появлялись короткие сообщения «за выполнение особо важного государственного задания наградить посмертно…»Зато газеты писали о спортивных победах советских атлетов. Граждане СССР, догадывавшиеся, что в мире не все так гладко, как пишут в газетах, встречали их как героев, звучало «в тяжелой борьбе отстояли честь и славу нашей державы». Советские спортсмены принимали от народу ту часть славы, что не досталась бойцам невидимых фронтов.Каждую спортивную победу советский народ воспринимал как свою общую и утром мужики радостно делились впечатлениями: «Видел как наши вчера надрали американцев/канадцев/англичан?» И когда на мачте взмывал советский флаг и звучало «Союз нерушимый…» каждый испытывал гордость за свою страну и мог сказать: «Это НАША победа!»Сегодня каждый выпуск новостей начинается прямым включением в Пхёнчхане, сообщением, как российские спортсмены готовятся «защитить честь России».Может кто-то уже забыл, как все начиналось? Тогда напомним.МОК, приняв политическое решение о недопуске РФ на Олимпийские игры, оставил лазейку: российские спортсмены могут ехать на соревнования, публично отказавшись от своего государства. Отрекись – и будешь прощен. Просто и гениально. Пусть весь мир увидит, чего стоит хваленый русский патриотизм, когда на кону стоят карьера и деньги.Как и ожидалось, такие спортсмены нашлись. Перспектива засветиться на Олимпиаде, на волне успеха заполучить приглашения в именитые спортивные клубы, заключить контракты от рекламных фирм – соблазн велик, слаб человек. И зазвучало «они так долго готовились… у спортсмена жизнь одна…»Проверку на вшивость российские спортсмены не прошли. Бабло оказалось сильнее. А «патриотические» монологи «пусть на моей форме нет флага России, но Родина в моем сердце» - это попытка обмануть собственную совесть и болельщиков.Реакция российских чиновников от спорта поражает своей нелогичностью. Оказавшись в луже, они постарались залезть в грязь по самые уши. Спортсмены, вчера уверявшие страну, что нет для них большей чести, чем защищать цвета российского флага, а сегодня легко отказавшиеся от этой чести, объявлены чуть ли не национальными героями.Нас настойчиво убеждают болеть за них, радоваться их успехам и морально поддерживать в неудачах. Видимо, на примере ОАРовцев (Олимпийских Атлетов из России) и планируется в будущем воспитывать у подрастающего поколения чувство патриотизма?Но не надо обольщаться: очень российских болельщиков интересуют победы соотечественников, одержанные в составе иностранных спортивных клубов и команд? В далекой российской глубинке русский мужик на вопрос корреспондента будет ли он смотреть Олимпийские игры в Пхёнчхане, ответил: «Нет. За кого там болеть? Россия к Играм не допущена,».От корейской Олимпиады прогнозируемо ожидать не спортивных успехов, а провалов. Лишенная спортивных звезд команда ОАР не сможет показать выдающихся результатов. Нас ожидают душераздирающие рассказы олимпийцев о пренебрежительном отношении к россиянам со стороны чиновников МОК, о сорванных сотрудниками ВАДА тренировках, о необъективном судействе и пр, помешавшем взять в Корее золото и серебро.И мы еще должны будем их пожалеть и скинуться на утешительные призы. Может даже им награды дадут, медали «За заслуги перед Отечеством», хотя правильнее было бы оставить их наедине со своими неприятностями, а настоящими героями сделать тех немногих, кто отказались ехать на Олимпиаду, а такие есть, но только кто помнит их имена?СССР до 1952 не участвовал в Олимпийском движении? Строили Магнитку и Днепрогэс, победили в войне и восстанавливали страну из руин люди, понятия не имевшие об олимпийском движении. И никто из них не считал это трагедией.