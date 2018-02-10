11:54 10 февраля
Рубрика "Мнения" : Здесь выкладываются абсолютно различные мнения-статьи посетителей сайта, а также статьи с других сайтов для обсуждения. Администрация сайта по поводу этих новостей может иметь мнение, отличное от мнения авторов материалов.

Проигранная Олимпиада



Да, именно так: Олимпиада только началась, а Россия ее уже проиграла.

Олимпийская политика


Спорт вне политики – это сказка для дефективных ребятишек дошкольного возраста. Уже первые олимпиады отметились политическими демаршами: в 1908 году в Лондоне на церемонии открытия команда Великого княжества Финляндского (входившего в состав Российской империи) отказалась идти под российским флагом и прошла без флага вообще, а американцы проходя мимо королевской ложи вопреки традиции не стали приспускать свой государственный флаг: «Этот флаг не опускается перед монархом!»

Но действительно политическими Игры сделали немцы в 1936 году. На Берлинской Олимпиаде каждый успех немецких атлетов, каждая завоеванная ими медаль, каждый поставленный мим рекорд трактовался как свидетельство превосходства арийской расы, торжество германского духа. (Подробно об этом можно почитать тут: https://topwar.ru/38880-olimpiada-v-kogtyah-svastiki.html)

Скрытная война

В годы Холодной войны противостояние СССР и Запада на спортивных аренах воспринималось советскими людьми, да и всем миром как отражение скрытой борьбы двух мировых систем.

Где-то кипели нешуточные страсти, разведчики ставили на кон свои жизни, гибли в секретных операциях агенты спецслужб, вели воздушные бои с американскими асами китайские пилоты Ли Си Цын и Ван Ю Шин – но советская пресса хранила молчание. Папки с грифом «секретно» прятались за стальными дверцами сейфов - секретная операция на то и секретная, чтобы о ней знали только те, кому это положено по службе. Лишь иногда в газетах появлялись короткие сообщения «за выполнение особо важного государственного задания наградить посмертно…»

Наши общие спортивные победы

Зато газеты писали о спортивных победах советских атлетов. Граждане СССР, догадывавшиеся, что в мире не все так гладко, как пишут в газетах, встречали их как героев, звучало «в тяжелой борьбе отстояли честь и славу нашей державы». Советские спортсмены принимали от народу ту часть славы, что не досталась бойцам невидимых фронтов.

Каждую спортивную победу советский народ воспринимал как свою общую и утром мужики радостно делились впечатлениями: «Видел как наши вчера надрали американцев/канадцев/англичан?» И когда на мачте взмывал советский флаг и звучало «Союз нерушимый…» каждый испытывал гордость за свою страну и мог сказать: «Это НАША победа!»

Проверка на вшивость

Сегодня каждый выпуск новостей начинается прямым включением в Пхёнчхане, сообщением, как российские спортсмены готовятся «защитить честь России».
Может кто-то уже забыл, как все начиналось? Тогда напомним.

МОК, приняв политическое решение о недопуске РФ на Олимпийские игры, оставил лазейку: российские спортсмены могут ехать на соревнования, публично отказавшись от своего государства. Отрекись – и будешь прощен. Просто и гениально. Пусть весь мир увидит, чего стоит хваленый русский патриотизм, когда на кону стоят карьера и деньги.

Проигранная Олимпиада


Как и ожидалось, такие спортсмены нашлись. Перспектива засветиться на Олимпиаде, на волне успеха заполучить приглашения в именитые спортивные клубы, заключить контракты от рекламных фирм – соблазн велик, слаб человек. И зазвучало «они так долго готовились… у спортсмена жизнь одна…»

Проверку на вшивость российские спортсмены не прошли. Бабло оказалось сильнее. А «патриотические» монологи «пусть на моей форме нет флага России, но Родина в моем сердце» - это попытка обмануть собственную совесть и болельщиков.

Российских спортсменов в Пхёнчхане нет!

Реакция российских чиновников от спорта поражает своей нелогичностью. Оказавшись в луже, они постарались залезть в грязь по самые уши. Спортсмены, вчера уверявшие страну, что нет для них большей чести, чем защищать цвета российского флага, а сегодня легко отказавшиеся от этой чести, объявлены чуть ли не национальными героями.

Нас настойчиво убеждают болеть за них, радоваться их успехам и морально поддерживать в неудачах. Видимо, на примере ОАРовцев (Олимпийских Атлетов из России) и планируется в будущем воспитывать у подрастающего поколения чувство патриотизма?

Но не надо обольщаться: очень российских болельщиков интересуют победы соотечественников, одержанные в составе иностранных спортивных клубов и команд? В далекой российской глубинке русский мужик на вопрос корреспондента будет ли он смотреть Олимпийские игры в Пхёнчхане, ответил: «Нет. За кого там болеть? Россия к Играм не допущена, наших спортсменов там нет».

Прогнозируемый провал

От корейской Олимпиады прогнозируемо ожидать не спортивных успехов, а провалов. Лишенная спортивных звезд команда ОАР не сможет показать выдающихся результатов. Нас ожидают душераздирающие рассказы олимпийцев о пренебрежительном отношении к россиянам со стороны чиновников МОК, о сорванных сотрудниками ВАДА тренировках, о необъективном судействе и пр, помешавшем взять в Корее золото и серебро.

И мы еще должны будем их пожалеть и скинуться на утешительные призы. Может даже им награды дадут, медали «За заслуги перед Отечеством», хотя правильнее было бы оставить их наедине со своими неприятностями, а настоящими героями сделать тех немногих, кто отказались ехать на Олимпиаду, а такие есть, но только кто помнит их имена?

Знаете ли вы, что…

СССР до 1952 не участвовал в Олимпийском движении? Строили Магнитку и Днепрогэс, победили в войне и восстанавливали страну из руин люди, понятия не имевшие об олимпийском движении. И никто из них не считал это трагедией.
Автор: Klim Podkova


62

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 77

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. андрей юрьевич Сегодня, 06:32
    почему серые нейтралы не на коленях ползут?
    андрей юрьевич
    1. Чичиков Сегодня, 07:42
      Как колонна военнопленных!
      Чичиков
      1. Alber Сегодня, 07:51
        Цитата: Чичиков
        Как колонна военнопленных!

        Цитата: андрей юрьевич
        почему серые нейтралы не на коленях ползут?


        Спорт "мутковских" ради бабла

        Лучше действительно болеть за маленьких ребятишек которые на улицах в хокей играют как сказал Vard. Они хоть не ради денег играют, а значит не продажны
        Alber
        1. АнпеЛ Сегодня, 08:15
          Такая мысль возникла, что может ли быть еще и так: некоторых спортсменов заставили ехать на олимпиаду (если ее еще можно так называть) их же тренера, которые заинтересованы в олимпийских наградах не меньше, а то и больше чем сами спортсмены. Под угрозой отстранения от спорта вообще, в том числе внутри страны, тренеры, промоутеры, всевозможные чиновники от спорта и комитетов требуют от своих подопечных выполнения указаний мок в части внешнего вида, атрибутики и прочего отказа от всего, что бы их объединяло с РФ. В случае победы спортсмена, на него самого будут смотреть в России, как на врага, а тренер все таки будет наставником олимпийского чемпиона, пусть и без привязки к тому, что спортсмен выступал не за Российскую сборную.
          Повторюсь, всего лишь предположение
          АнпеЛ
      2. rkkasa 81 Сегодня, 08:12
        В годы Холодной войны противостояние СССР и Запада на спортивных аренах воспринималось советскими людьми, да и всем миром как отражение скрытой борьбы двух мировых систем

        Цитата: андрей юрьевич
        почему серые нейтралы не на коленях ползут?

        Цитата: Чичиков
        Как колонна военнопленных!

        Олимпиада, это как война, и спортсмены всего лишь рядовые этой войны. Чего вы хотите от рядовых, если наши спортивные генералы лебезят перед западными, а верховный главнокомандующий мямлит что-то невразумительное ? Рядовые бойцы спортивного фронта лишь выполняют приказы своих командиров. И хватит их уже за это помоить.

        Советский Союз мог себе позволить послать всех подальше, а Россия не может. И спортсмены последние, кто в этом виноват.
        rkkasa 81
        1. Стирбьорн Сегодня, 09:57
          Цитата: rkkasa 81
          а верховный главнокомандующий мямлит что-то невразумительное ? Рядовые бойцы спортивного фронта лишь выполняют приказы своих командиров. И хватит их уже за это помоить.
          Верховный главнокомандующий лучше бы уж молчал, чем вот так менять свое мнение в течении пары месяцев
          Стирбьорн
        2. казах Сегодня, 10:11
          Цитата: rkkasa 81
          Рядовые бойцы спортивного фронта лишь выполняют приказы своих командиров. И хватит их уже за это помоить.

          В Бухенвальде тоже просто выполняли приказы.Их тоже не надо помоить?
          казах
      3. Стирбьорн Сегодня, 09:55
        Цитата: Чичиков
        Как колонна военнопленных!

        Точно, еще бы поливалки пустили сзади, для антуража negative
        Стирбьорн
      4. антивирус Сегодня, 10:46
        нет пленных
        СМОТРЕЛИ БЫ ВЫ ЛУЧШЕ 2010 Г И РАНЬШЕ( СОЛТ ЛЕЙК СИТИ) ---ТАМ РИЛИ. ПИХАЛИСЬ "ТУРИНЕ , В ЕВРОПЕ НАС НЕ ЗАСУДЯТ"
        И СКРОМНО ЖДАЛИ "вписаться в мировое сообщество"
        Колобков и МуТко не спасут

        только кол-во участников "Кожанного мяча" и Золотой шайбы переломят хребет ВАДА
        антивирус
    2. Зяблицев Сегодня, 07:44
      Лично я для себя решение принял - я не смотрю Олимпиаду! Не интересуюсь новостями из Пхёнчхана вообще никоем образом...Понимаю, что МОК и Госдеп ждали от ВВП именно такого решения - бойкотировать Олимпиаду, что бы потом раздуть грандиозный скандал, в том числе обвинив Путина в деспотизме и т.д., но Президент сделал достаточно ловкий ход, пусть каждый спортсмен решает сам - ехать ему или нет! Тем не менее, я не могу на это смотреть и не буду! Но точно знаю, что это пройдет и Западу вся его гниль еще аукнется сторицей!
      Зяблицев
      1. Bastinda Сегодня, 08:41
        "Маленькая" неточность в формулировках. Отстранение спортсмена - дело достаточно обычное, бывает и у нас, и у них, и никто из этого скандала не раздувает. Русская команда отстранена за применение допинга поддерживаемого на государственном уровне. Отсюда и запрет флага и символики. Запрет приезда на олимпиаду наших чиновников от спорта (они точно допинг не применяли laughing ).
        Как все просто, выкидываем одну формулировку, добавляем патриотизм, и вуаля! Виноваты спортсмены(непатриоты) виновата олимпиада(купленная). А Мутко получил новое назначение, а Путин гениально сманеврировал. laughing
        Bastinda
      2. Гардамир Сегодня, 09:53
        Лично я для себя решение принял - я не смотрю Олимпиаду
        Как так предаёте свего кумира? Хотя вы уже готовы оправдывать и подлость и предательство.
        Гардамир
        1. Зяблицев Сегодня, 10:00
          А. кто у меня кумир? Не подскажете? Если Вы намекаете на Путина, то он не мой кумир-он для меня Верховный Главнокомандующий на 0,5 ставки подрабатывающий Призедентом России, а как кандидат в Президенты наиболее нормальный и адекватный мужик способный хоть что делать, а не только болоболить электорату!Так что не путайте божий дар с яичницей!
          Зяблицев
          1. Гардамир Сегодня, 10:03
            на 0,5 ставки подрабатывающий
            ну уж нет уж нет уж. Нужен стопроцентный глава государства, а не на полставки
            Гардамир
            1. Зяблицев Сегодня, 10:51
              Вам нужен? Мне достаточно 100% Верховного Главнокомандующего! А вот клубничный король более похож на шута горохового, только хитрого и жадного! laughing
              Зяблицев
              1. Стропорез Сегодня, 11:03
                Цитата: Зяблицев
                А вот клубничный король более похож на шута горохового, только хитрого и жадного!

                Ну уж в жадности у наших руководителей конкурентов нет.
                Стропорез
              2. VVK_VDB Сегодня, 11:37
                Поражаюсь, други Путина долларовые миллиардеры. При этом ВВП страны на уровне 1990 года, а структура ВВП уже мало чем отличается от колониальной. Достижения "совхоза" Грудинина у всех перед глазами. Все его "богатства" не выходят за рамки его зарплаты. И Грудинину приписывают то, в чём так преуспели из команды Путина. Неужели не видно, что Путин это красивая обложка, созданная СМИ по заказу его друзей? Перевернёшь обложку, а там Чубайс, на котором клейма негде ставить, полоумные Кудрин с Грефом, коррупционеры вроде Сечина. О каком развитие можно вообще говорить?
                VVK_VDB
      3. басмач Сегодня, 10:04
        О ка, ещё один "хитрый ход, всеумнейшего и хитрейшего( С поддержкой наипонимающего) в ответ на оплеуху. Голова то не болит от оплеух.
        А на войне, что каждый в окопе решает, воевать ему под флагом своей страны или выкинуть белый( а думы о Родине останутся в сердце). Хотя некоторые решают лучше белый флаг и надежда на сытную похлёбку, но таких называют-предатели.
        То что Вы тут сейчас написали-это оправдание предательства. мораль наемника. Не удивлён
        басмач
      4. avt Сегодня, 10:40
        Цитата: Зяблицев
        Лично я для себя решение принял - я не смотрю Олимпиаду! Не интересуюсь новостями из Пхёнчхана вообще никоем образом...

        Аеалогично . drinks
        выбирая между позором и войной , получите и позор и войну .
        Старик Черчилл знал что говорил.
        avt
      5. Стропорез Сегодня, 10:47
        Цитата: Зяблицев
        Президент сделал достаточно ловкий ход

        Он большой ловкач, "многоходовочки", хпп и опять всех переихрал, очередной "успех" внешней политики.
        Стропорез
        1. Зяблицев Сегодня, 10:54
          Я смотрю в детском садике "Красная зорька" выходной laughing Все неистовые борцуны от якобы левых с "кровавым" диктатором на страницах ВО собрались!
          Доброго времени суток, Стропорез hi За клубничного королька агентировать опять будете?Успехов в Вашем нелегком и безблагодарном деле! laughing
          Зяблицев
          1. Стропорез Сегодня, 11:10
            Привет! hi
            Цитата: Зяблицев
            Я смотрю в детском садике "Красная зорька" выходной Все неистовые борцуны от якобы левых с "кровавым" диктатором на страницах ВО собрались!

            Ага! А вот у адептов секты "виолончелистов" -опять работа ,сочувствую what
            Цитата: Зяблицев
            За клубничного королька агентировать опять будете?Успехов в Вашем нелегком и безблагодарном деле

            А тут даже и агитировать не надо, мы однозначно победим и Вам бы пора "паруса" разворачивать yes , меняйте галс , а то на мель выбросит волна народного негодования. wink
            Стропорез
            1. Зяблицев Сегодня, 11:27
              Мне плевать-у меня все есть! laughing
              Зяблицев
      6. Ольгович Сегодня, 11:09
        Цитата: Зяблицев
        Лично я для себя решение принял - я не смотрю Олимпиаду! Не интересуюсь новостями из Пхёнчхана вообще никоем образом...

        Аналогично.
        Цитата: Зяблицев
        Понимаю, что МОК и Госдеп ждали от ВВП именно такого решения - бойкотировать Олимпиаду, что бы потом раздуть грандиозный скандал, в том числе обвинив Путина

        Россия НЕ могла бойкотировать Олимпиаду, ибо она официально для МОКа-на сегодня -НЕ существует.
        Приглашены отдельные спортсмены персонально. Вот они могли принять приглашение или нет-без всяких последствий для страны или себя. Они приняли, предав своих недопущенных товарищей
        Цитата: Зяблицев
        Президент сделал достаточно ловкий ход, пусть каждый спортсмен решает сам - ехать ему или нет!

        Увы, но он определенно высказался ЗА поездку. Лучше бы , конечно, он сказал так, как Вы.
        И пусть -ехали бы за свой счет. hi
        Ольгович
    3. svp67 Сегодня, 07:45
      Цитата: андрей юрьевич
      почему серые нейтралы не на коленях ползут?

      Юрьевич, вроде уже не молодой человек, а чего ж всякую чепуху несешь? Если наши бойцы ССО, часто без знамени и в чужой форме воюют, то что и они это должны на коленях делать? У каждого СВОЙ участок борьбы и я желаю НАШИМ спортсменам ПОБЕД. Знаю, что они им ОЧЕНЬ НЕ ЛЕГКО будут доставаться. И хватит их поливать грязью, они сейчас там за наших чинуш отдуваются и еще тут всякие им соль на раны сыплют...
      А вот это заявление:
      Да, именно так: Олимпиада только началась, а Россия ее уже проиграла.
      говорит о том, что еще и войны то не было, а Клим Подкова УЖЕ БЕЛЫЙ ФЛАГ готов выкинуть, без всякого сопротивления. Как же уже проиграли.
      svp67
      1. БЛОНДИН Сегодня, 09:58
        Если наши бойцы ССО, часто без знамени и в чужой форме воюют, то что и они это должны на коленях делать?

        нейтралы э то типа разведчики наши заброшенные в тыл врага?
        Идиотское сравнение
        «Нет. За кого там болеть? Россия к Играм не допущена, наших спортсменов там нет».

        В конце ( обратите внимание) стоит ТОЧКА
        БЛОНДИН
      2. казах Сегодня, 10:07
        Цитата: svp67
        Если наши бойцы ССО, часто без знамени и в чужой форме воюют, то что и они это должны на коленях делать? У каждого СВОЙ участок борьбы и я желаю НАШИМ спортсменам ПОБЕД
        Наиболее распространенными целями проведения специальных операций являются следующие: - саботаж; - диверсия; - деятельность подрывного характера Что из выше перечисленного делают в Корее (наши ) спортсмены?
        казах
      3. SoboL Сегодня, 10:14
        Цитата: svp67
        Если наши бойцы ССО

        Чепуха - это ваше сравнение. До уравнивались уже до маразма. Скомороху эстрадному, за его ужимки на сцене, награду дают такую-же, как солдату за подвиг в бою. На самом деле все просто. Есть те(спортсмены), которые за баблом помчали, а есть те Спортсмены, которые ехать туда отказались потому, что для них неприемлемо выступать без флага и герба Своей страны. Вот кого и с кем сравнивать надо.
        SoboL
      4. Ольгович Сегодня, 11:19
        Цитата: svp67
        НАШИМ спортсменам ПОБЕД

        НАШИХ спортсменов подлецы не допустили к Играм. Те, кто поехал на Игры, этим с подлецами согласились, предав недопущенных товарищей.
        Это-непорядочно.
        Ольгович
    4. сибиралт Сегодня, 09:13
      Убежден в одном. Олимпийским чемпионом можно быть только единожды. Ну нельзя же занимать золотой пьедестал одному и тому же десятилетиями! Создав такие правила - один раз чемпион, коренным образом изменится вся коммерческая интрига и возрастет количество болельщиков.
      сибиралт
    5. moskowit Сегодня, 09:44
      Этому позорному явлению положили начало ГорМихСер с ЕлБоНиком, ради собственной выгоды и сомнительной репутации , целуя в зад "дядюшку Сэма"... Унижение Российского Государства безмерно. И очень жаль, что нашлись людишки, непонимающие это, поехавшие на шоу, прикрываясь сомнительными лозунгами. А что всё это "мероприятие" проводится на деньги налогоплательщиков, взымаемых с нищенских зарплат, то это мало кого волнует...
      moskowit
    6. Гардамир Сегодня, 09:54
      серые нейтралы не на коленях ползут?

      а вот как было
      Гардамир
    7. Стропорез Сегодня, 10:11
      Цитата: андрей юрьевич
      почему серые нейтралы не на коленях ползут?

      потому что путин заявил о "вставаниисколен".
      Стропорез
    8. moskowit Сегодня, 10:42
      Да ещё и обозвали приехавших ОАРом... Помните, так Египет назывался... ОАР(Объединённая Арабская Республика)... wassat
      moskowit
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 07:08
    Будет и на нашей улице праздник! angry
    a.s.zzz888
    1. svp67 Сегодня, 07:48
      Цитата: a.s.zzz888
      Будет и на нашей улице праздник!

      Да НЕ ОДИН. И каждая "мышкина слезка" еще "отольется заокеанским кошкам"
      svp67
    2. сибиралт Сегодня, 09:16
      Отвратительный прецедент МОК по запрету национальной сборной РФ положил начало развалу олимпийского движения, как независимого и самоорганизующегося.
      сибиралт
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 11:47
        сибиралт Сегодня, 09:16 ↑ Новый
        Отвратительный прецедент МОК по запрету национальной сборной РФ положил начало развалу олимпийского движения, как независимого и самоорганизующегося.

        Очень даже возможно, что так и будет
        a.s.zzz888
  3. Vard Сегодня, 07:18
    Олемпиада давно превратилась в частную лавочку... Шоу... Я лучше схожу посмлтрю как ребятишки в хоккей играют... Там все честно...
    Vard
  4. eugraphus Сегодня, 07:24
    Если бы у МОК была задача не пустить российских спортсменов на олимпийские игры, то их бы туда просто не пустили, как не пустили оправданных судом, "чистых". Задача была как раз унизить, показать, что патриотизму российскому грош цена. И всё у них получилось. Причём поехали туда не какие то одиночки, а ломанулись массово. Особенно умиляют те оправданные. Успели в последний самолёт в надежде, что их там кто то ждёт.
    Мало кто обращает внимание и на то, что по отношению к отстранённым спортсменам спортсмены-власовцы являются штрейкбрехерами. Какая там солидарность! Глава всему конкуренция. Я видел упоминание только об одном спортсмене, который добровольно отказался ехать на этот шабаш. Как то тех, кому наплевать на российский флаг, гимн, символику и логотипы больше патриотов, для кого эти символы не пустой звук.
    Думаю,что следующим этапом будет принятие российскими спортсменами иностранного гражданства. И под такими же оправданиям, что Родину они очень любят, но...
    Из этой же темы публикация, так называемого, "кремлёвского списка" принятого США. Заставить элиту однозначно предать Россию.
    eugraphus
  5. Андрей НМ Сегодня, 07:27
    ОАР, РОА, серые робы... На спину еще сооветствующие нашивки... Еще по периметру строя несколько "волонтеров" надо было пустить. С собаками... Зачем так унижаться?
    Андрей НМ
  6. слава1974 Сегодня, 07:37
    При СССР воспитывали на примере мушкетеров : "Один за всех, и все за одного!"
    А сейчас : " Каждый сам за себя!"
    Хотели новую национальную идеологию? Вот она.
    слава1974
    1. проходящий Сегодня, 08:00
      Цитата: слава1974
      При СССР воспитывали на примере мушкетеров : "Один за всех, и все за одного!"
      А сейчас : " Каждый сам за себя!"
      Хотели новую национальную идеологию? Вот она.

      Отлично! Чуть подправить .... Как грабить страну ,так мы сами и народ , и каждый сам за себя А если война? Так оказывается все делается для народа.Тарифы,цены,пенсии и даже выборы.
      проходящий
      1. слава1974 Сегодня, 09:05
        Как в присказке: " Тебе половину, и мне половину. Твою половину еще пополам."
        слава1974
        1. проходящий Сегодня, 10:25
          Цитата: слава1974
          Как в присказке: " Тебе половину, и мне половину. Твою половину еще пополам."

          Какой там ,четверть,если бы. У меня местная цензура после слов
          Цитата: слава1974
          так мы сами и народ-
          убрали слово которое определяет нашу ценность перед действующей властью
          проходящий
  7. samarin1969 Сегодня, 07:49
    НОК РФ давно пора распустить за ненадобностью, а деньги пустить на военно-спортивные лагеря для детей...Если эти спортсмены считают, что это их личное дело - пусть платят из своих призовых за коммерческие турниры. К России эти люди уже отношения не имеют.
    samarin1969
    1. Alber Сегодня, 08:03
      Цитата: samarin1969
      НОК РФ давно пора распустить за ненадобностью, а деньги пустить на военно-спортивные лагеря для детей...Если эти спортсмены считают, что это их личное дело - пусть платят из своих призовых за коммерческие турниры. К России эти люди уже отношения не имеют.


      !!!±++ Трижды согласен...
      Надо развивать малый спорт, для всех детишек. А не для коммерсантов под покровительством "Озерных"...
      Alber
  8. aybolyt678 Сегодня, 08:27
    Задолбала эта Олимпиада, меня радует в нашем районе Ледовый дворец. Массовая физкультура - вот показатель физического здоровья нации, а не продажные спортсмены, живущие часто за границей,
    aybolyt678
  9. parusnik Сегодня, 08:41
    Бабло оказалось сильнее
    ..Бабло , главный и единственный победитель на Олимпиаде...
    parusnik
  10. обыватель Сегодня, 08:45
    Ну будет по итогам игр релиз: "Аутсайдер ОИ-2018, сборная МОК, оказалась в ж...е". Ну и как-то хр..н с ентим. Не интересно уже.
    Ну ладно поехали они на олимпиаду, типа за наградами. за контрактами, выступать. Но хотя бы открытие они могли проигнорировать? Не позориться.
    обыватель
  11. XYZ Сегодня, 08:54
    Проверку на вшивость российские спортсмены не прошли. Бабло оказалось сильнее. А «патриотические» монологи «пусть на моей форме нет флага России, но Родина в моем сердце» - это попытка обмануть собственную совесть и болельщиков.


    Можно над этим стебаться, можно не замечать, но произошло крайне знаменательное событие разделившее время до и после. В открытую, часть спортсменов отказалась от своей страны, флага и всего, что им прикажет МОК. И им за это ничего не было! Можно сказать, что это событие стало символом эпохи, когда над всем превалирует бабло и сугубо личные интересы - мои доходы, моя квартира, моя машин, мои дети, мой отдых в Турции и т.д. И, согласен с автором, попытка полить все это действо патриотическим соусом (мы боремся за вас, несмотря на преграды, мы выступим, мы пройдем) только высветила всю неприглядность содеянного. Вместо патриотически настроенной сборной мы увидели на открытии несколько десятков уныло бредущих, выехавших на заработки "атлетов". Ребята, вы достигли своего, вы попали в историю. Только вот оценят ли ваши предки такое "самопожертвование" или вам наплевать?
    XYZ
  12. Алекс Шев Сегодня, 09:12
    Задача запада изолировать Россию, дать понять всему миру, что Россия это переродившийся СССР. Способствовать этой изоляции- играть наруку врагу. На игры ехать нужно обязательно. А после в суды подавать обязательно, с миллионными исками о возмещении ущерба.
    Алекс Шев
  13. АлеБорС Сегодня, 09:13
    Поддерживаю автора. Марш этой колонны предателей считаю унижением страны. На самом высоком уровне. Невнятные бормотания в попытке оправдаться-признак слабости. Вон, берите пример с Северной Кореи... Их МОК уговаривал приехать на олимпиаду... А знаете почему? У Ына реально стальные тестикулы, и он никого не боится.
    Противно продолжать. Для меня эти участники-суть власовцы. По сему никакого уважения. На этой олимпиаде нет сборной России.. Без вариантов.
    АлеБорС
    1. Lyapis Сегодня, 09:38
      Люди поехавшие защищать спортивную честь страны, несмотря на все препятствия, не испугавшиеся оказаться в заведомо невыгодных условиях соревнований-оказывается предатели? Серьёзно? Хотя с дивана то конечно виднее.
      И да, специально для любителей стальных тестикул-Северная Корея приехала на олимпиаду и... прошла на открытии вместе с южанами.

      Ололо, да они же тоже под белым флагом!!! laughing Но почему то никто не воет про предателей и власовцев. И уж тем более не льёт дерьмо на головы спортсменов.
      Lyapis
      1. Гардамир Сегодня, 09:50
        защищать спортивную честь страны
        fool тук-тук какой страны?
        Гардамир
        1. Lyapis Сегодня, 09:51
          России, не?
          Lyapis
          1. Гардамир Сегодня, 10:04
            России, не?
            а где видно? На них ещё в суд нужно подать, за то что замазывали маркерами символы государства.
            Гардамир
            1. Lyapis Сегодня, 10:11
              а где видно?

              Лого на форме хоккейной команды к примеру...
              Lyapis
      2. обыватель Сегодня, 10:41
        Цитата: Lyapis
        Ололо, да они же тоже под белым флагом!!!

        Это не белый флаг. Это флаг объединенного Корейского полуострова. И прошли они вместе с спортсменами из Южной Кореи. В одинаковой с ними форме. А "спортсмены из россии" прошли под флагом международного олимпийского комитета. Интересно с кем вместе они прошли? и в одинаковой с кем формой? Сравнение извините некорректное. Если для корейцев это было движение вперед, то для России....?
        обыватель
        1. Lyapis Сегодня, 10:50
          Это всё я и сам прекрасно понимаю. Но вот господин выше уж очень восхищался тестикулами Ына и не подстебнуть его было выше моих сил.
          И раз уж на то пошло, то наша сборная шла под флагом олимпийского движения (и при их упоминание напрямую говориться, что они из России).
          Lyapis
      3. XYZ Сегодня, 10:43
        Lyapis
        Люди поехавшие защищать спортивную честь страны, несмотря на все препятствия, не испугавшиеся оказаться в заведомо невыгодных условиях соревнований-оказывается предатели?


        Ну, "предатели", "власовцы" это слишком сильно сказано. Людей оскорблять не надо. Ну и не герои, это точно. Даже если они и выиграют множество медалей, как вы говорите, большинство населения им рады точно не будут. Потому что понимают какой ценой они добыты. Цена - унижение Родины, а не ее слава. И муки, которые они испытывают там, не ради абстрактного патриотизма терпятся, а за вполне конкретные моральные и материальные блага. Я не против честных заработков, но только не надо вполне земные желания поливать густым слоем патриотизма. Это сильно отдает цинизмом и лицемерием.
        XYZ
        1. АлеБорС Сегодня, 11:07
          А что значит "поливать густым слоем патриотизма"? И где лицемерие и цинизм?
          Цинизм в том, что за деньги продали честь державы.
          АлеБорС
          1. Lyapis Сегодня, 11:48
            Кто-то из олимпийцев хоть раз говорил, что главная и единственная цель их поездки на ОИ это деньги? Кстати, на какие то премиальные (на самом то деле не такие уж и большие) могут рассчитывать только победители и призёры, а это единицы из всей сборной. Так что говорить про то, что спортсмены едут туда за длинным рублём-это просто-напросто неверно, с какой стороны не посмотри.
            Lyapis
      4. АлеБорС Сегодня, 10:44
        Мне с дивана безусловно виднее. Только я часть своей молодости отдал служению стране, её флагу и готов был порвать всех, кто посмеет покуситься на государственные символы.
        Вы видимо, из иного поколения. Как говорил один киногерой ; "Вовремя предать-это предвидеть".. Это , видимо про вас.
        До корейцев мне дела нет, пусть хоть под радужным выступают, это дело их совести и чести. Это как раз то, чего нет у спортсменов ОАР.. И поехали они защищать не честь страны (о какой стране может идти речь, если ты без родины и флага, и подписал отречение от Отечества) а собственные карманы. И не надо булькать о "России в сердце, душе, почках.." В душе у них бабло.... Мне с дивана виднее...
        АлеБорС
        1. Lyapis Сегодня, 10:54
          "Раньше то и небо голубее было и трава зеленее"... и вы конечно же один такой за Россиюшку радеете.
          В этом контексте особенно забавно выглядит ваше "И не надо булькать о "России в сердце, душе, почках.." wink
          Lyapis
          1. АлеБорС Сегодня, 11:04
            Рад, что повеселил. А вообще, как вы изволили выразиться "за Россиюшку", радетелей, слава Богу ещё много. Так что смиритесь.
            АлеБорС
            1. Lyapis Сегодня, 11:49
              Да я уж смирился. Благо большая часть этого контингента обретается на форумах и соц.сетях.
              Lyapis
  14. Lyapis Сегодня, 09:18
    Да уж, русские такие русские... Вместо того чтобы поддержать тех кому и так сейчас нелегко, они нашли в себе силы только на то, чтоб вылить ещё больше грязи. laughing
    Самое забавное будет, когда олимпийцы начнут зарабатывать медали. И те же люди, что несколько дней назад орали про "белый флаг" и постили "смещные" картинки на эту тему, будут заходиться в буйной патриотической истерике, мол вот какие спортсмены молодцы, побеждают превозмогая все препоны.
    Lyapis
    1. АлеБорС Сегодня, 10:46
      А потом их (медали) начнут сдавать более "чистым". Не будьте наивны...
      АлеБорС
      1. Lyapis Сегодня, 11:50
        А мы их начнём возвращать, как уже проделали это пару недель назад.
        Lyapis
  15. мыслитель Сегодня, 09:30
    Проверку на вшивость российские спортсмены не прошли. Бабло оказалось сильнее.
    А что Вы хотели, это их РАБОТА, зарабатывать на жизнь коньками, лыжами и прочее. Зрелище, называемое Олимпийскими Играми, давно таким НЕ является, победило Бабло, коммерческая выгода. Пьер де Кубертен превозносил любительский дух соревнований. Требования к спортсменам-любителям были жёсткие:
    Не участвовать в соревнованиях на денежные призы и ставки.
    Не поощряться деньгами за участие в соревнованиях.
    Не получать компенсацию за отпуск на соревнование.
    Не быть профессиональным тренером.
    Так что мы наблюдаем предсмертные судороги современного олимпизма.
    мыслитель
  16. groks Сегодня, 09:33
    Ну а чего хотели? Отказаться от ОИ вообще наше правительство не может - олигархи потеряют деньги. Жуков еще пообещал деньги заплатить - на развитие антидопинга что ли. Это является признанием наших чиновников в вине. Оно и понятно - без допинга сейчас только наши футболисты выступают(ну может только водку пьют). Но накат идёт именно на наших. Бах кстати упорно не видит денег, что даёт повод олигархоптриотам повод покричать и поскакать. Чего скакать? Вину признали, так ещё и кинули?
    Скинувшись по чуток(даже яхты продавать бы не пришлось), наши олигархи могли бы организовать альтернативные соревнования - опыт есть и в Сочи наверное не развалились ещё сооружения. Попилить на этом можно было бы тоже душевно, а уж попиариться ... . Но этого не происходит. Что получается? Нашим олигархам пригрозили не только во всякие списки включить, но ещё и реально поотбирать всё нафиг? Зачем это нужно? А чтоб бы..ло знало своё место. И , в данном случае, бы..ло, не только олигархи РФ, но и наши спортсмены и наши болельщики, да и вся страна вообще. Это нас всех унижают, независимо от чистоты/нечистоты наших спортсменов - да вы ту гимнастку американскую видели, о чём тут говорить!
    groks
  17. Гардамир Сегодня, 09:47
    победили в войне и восстанавливали страну из руин люди, понятия не имевшие об олимпийском движении. И никто из них не считал это трагедией.
    Вот именно!
    Гардамир
  18. andrej-shironov Сегодня, 10:15
    Для меня так же нет олимпиады, не смотрю я её, от слова "совсем".
    andrej-shironov
  19. weksha50 Сегодня, 10:34
    "Знаете ли вы, что…
    СССР до 1952 не участвовал в Олимпийском движении? Строили Магнитку и Днепрогэс, победили в войне и восстанавливали страну из руин люди, понятия не имевшие об олимпийском движении. И никто из них не считал это трагедией    "....

    Вот... Дайджест статьи... Суть её... Вывод, заставляющий задуматься... И с которым трудно НЕ согласиться... hi
    weksha50
  20. Гардамир Сегодня, 11:20
    На олимпиаде выступает сборная ОАР. Что это за страна?
    Варианты:
    Общество Анонимных Россиян
    Остатки Атлетов России
    Очередная "Архипобеда" Режима.
    Особенности Антидопинга России
    Интересно поправку в конституцию внесут? Кто мы пока Рф или уже ОАР?
    Гардамир
  21. рюрикович Сегодня, 11:46
    Ну,предположим, победит россиянин. Будет он стоять на подиуме. И ЧТО????РАДИ ЧЕГО????? Ради участия? Что он герой-спортсмен???
    А эти моменты гордости, когда звучит гимн и поднимается флаг твоей страны уже ничто????
    Получается так....
    Вписались в "мировое сообчество" на их условиях? wink Вписывайтесь дальше, а об вас будут ноги вытирать...
    Лично моё мнение request
    ПС На Россию смотрят другие страны, кто гипотетически видит в ней защитника и друга, но как изменятся их взгляды, когда Россия позволяет"партнёрам" творить такие вещи с собой(дипмиссии,допинги и пр.)?
    рюрикович
Картина дня