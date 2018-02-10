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Соловьев выгнал из студии "американца" за унижение пилота сбитого Су-25
Либеральная масса нашла новый информационный повод для своей активности. И повод этот касается подвига российского лётчика Романа Филипова в Сирии. Выпад в отношении лётчика-героя позволил себе в эфире передачи Владимира Соловьёва на телеканале «Россия1» американский «эксперт» Григорий (Грэг) Винников. Винников не смог сдержать своего порыва после предложения другого гостя студии – депутата Государственной Думы Вячеслава Никонова, предложившего почтить память майора Филипова минутой молчания.
Никонов:
Винников с улыбкой на лице, не дав договорить, объявил, что Роман Филипов «пошёл воевать» в другую страну, «в Дамаск».
После этого Винникова попросили не кощунствовать в отношении погибшего человека.
Владимир Соловьёв:
Далее Винников попытался заявить о проявлениях антисемитизма, на что Владимир Соловьёв заметил, что он примерно того же возраста с Винниковым и тоже еврей, а потому заявлять об «антисемитизме» в России нет никакого смысла.
Ведущий программы:
Вячеслав Никонов:
Винников:
Ведущий:
Видеофрагмент эфира:
Никонов:
Совет Государственной Думы почтил минутой молчания. Это действительно Герой России, человек, на которого можно равняться.
Винников с улыбкой на лице, не дав договорить, объявил, что Роман Филипов «пошёл воевать» в другую страну, «в Дамаск».
После этого Винникова попросили не кощунствовать в отношении погибшего человека.
Владимир Соловьёв:
Он не сбежал за колбасой в Америку, чтобы, возвращаясь сюда, бывшую Родину дерьмом поливать.(...)
Далее Винников попытался заявить о проявлениях антисемитизма, на что Владимир Соловьёв заметил, что он примерно того же возраста с Винниковым и тоже еврей, а потому заявлять об «антисемитизме» в России нет никакого смысла.
Ведущий программы:
В России есть понятие «уважение» к смерти, тем более героя.
Вячеслав Никонов:
Когда мы в студии слышим такое, я думаю, что ведущий эфира должен попросить человека покинуть студию.
Винников:
Пошёл стук, понятно.
Ведущий:
Нет, это не стук (...) Грэг, я вас попрошу покинуть студию. В день, когда похоронили человека, позволять такие комментарии на его счёт, это неуважение к его семье, к России.
Видеофрагмент эфира:
Использованы фотографии: Россия 1
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