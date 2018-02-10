11:56 10 февраля
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Соловьев выгнал из студии "американца" за унижение пилота сбитого Су-25

Либеральная масса нашла новый информационный повод для своей активности. И повод этот касается подвига российского лётчика Романа Филипова в Сирии. Выпад в отношении лётчика-героя позволил себе в эфире передачи Владимира Соловьёва на телеканале «Россия1» американский «эксперт» Григорий (Грэг) Винников. Винников не смог сдержать своего порыва после предложения другого гостя студии – депутата Государственной Думы Вячеслава Никонова, предложившего почтить память майора Филипова минутой молчания.

Никонов:
Совет Государственной Думы почтил минутой молчания. Это действительно Герой России, человек, на которого можно равняться.

Винников с улыбкой на лице, не дав договорить, объявил, что Роман Филипов «пошёл воевать» в другую страну, «в Дамаск».


После этого Винникова попросили не кощунствовать в отношении погибшего человека.

Владимир Соловьёв:
Он не сбежал за колбасой в Америку, чтобы, возвращаясь сюда, бывшую Родину дерьмом поливать.(...)


Далее Винников попытался заявить о проявлениях антисемитизма, на что Владимир Соловьёв заметил, что он примерно того же возраста с Винниковым и тоже еврей, а потому заявлять об «антисемитизме» в России нет никакого смысла.


Ведущий программы:
В России есть понятие «уважение» к смерти, тем более героя.


Вячеслав Никонов:
Когда мы в студии слышим такое, я думаю, что ведущий эфира должен попросить человека покинуть студию.


Винников:
Пошёл стук, понятно.


Ведущий:
Нет, это не стук (...) Грэг, я вас попрошу покинуть студию. В день, когда похоронили человека, позволять такие комментарии на его счёт, это неуважение к его семье, к России.


Видеофрагмент эфира:

Использованы фотографии: Россия 1
39

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Комментарии 74

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 06:27
    Американского эксперта выгнали из эфира Соловьёва
    громко сказано...попросили покинуть студию извиняющимся тоном...
    андрей юрьевич
    1. просто экспл Сегодня, 06:33
      сути не меняет , "гость" с эфира выбыл .
      просто экспл
      1. андрей юрьевич Сегодня, 06:38
        Цитата: просто экспл
        сути не меняет

        меняет! под зад коленом-эффективнее...чёртов театр..[media=http://www.yapfiles.ru/show/1853394
        /54002a2541537d68c50bb842ff0c619f.mp4.html]
        андрей юрьевич
        1. Геркулесыч Сегодня, 06:45
          Юрьевич hi -проблема в нашей излишней доброте! am Нужно было его из зала за шиворот вытащить, предворительно, дав в зуб! Но, в зале тоже изобилие либералов, поэтому вышвырнуть его не смогли, уговорили уйти!
          Геркулесыч
          1. просто экспл Сегодня, 07:00
            не нужно , вот такой вот реакции матрасы и добиваются , им надо показать что в России тотальная цензура , что в России бьют людей , что русские агрессивны и тупы .
            а тут показывают - русские вежливы , русские несмотря на вежливость отстаивают свое мнение , в России нет подавления свободы слова , а есть защита чести павших .
            и вроде как итог одинаков , а резонанс абзац разный .
            так что все правильно сделали .
            доставило другое , почему этот грэг как его начали попрекать начал визжать про антисемитизм ? это что получается , еврей может прийти в любой дом , начать грабить , убивать и насиловать , но если окажешь ему сопротивление , то ты антисемит ?
            вот это уже реально перегиб , если и дать по сопатке , так это за такое охреневшее самомнение (это уже чистой воды расизм) , но только за пределами студии , ну и за нашего Героя от души пендаля отвесить .
            просто экспл
            1. Андрей Остроушко Сегодня, 07:21
              "вот такой вот реакции матрасы и добиваются, им надо показать что в России тотальная цензура "
              А не всели вам равно, что о нас подумают в Америке? Вы все думаете, что о нас ваш барин скажет? У нас, в отличие от вашего понимания, независимое государство,в котором свои понятия о правде, героизме и чести. А , то что о нас подумают убийцы нашего пилота, нам всем должно быть до одного заднего места.
              Андрей Остроушко
              1. просто экспл Сегодня, 07:25
                нет . не все равно , поддержка и общественное мнение значит очень многое .
                как думаете , если бы нам было все равно , то зачем нам всякие раша тудей и "спутники" ?
                и все эти олимпиалы и мондиали из той же оперы , что бы иностранцы приехали и сами увидели что тут живут люди , а не варвары с медведями и балалайками ходят под конвоем кагебе .
                просто экспл
              2. Pete Mitchell Сегодня, 11:13
                Цитата: Андрей Остроушко
                А не всели вам равно, что о нас подумают в..

                Не все равно: это преподнесут как дикость/фобию/кровожадность..., лучше чтоб преподнесли как консервативные ценности, которые в респекте у русских, и о которых так соскучился западный public. Лучше пусть считают как Асад: если россияне так рубятся за чужую страну, подумайте как они будут рубиться за свою.
                Хотя по большому счету я с вами согласен, жаль что канделябра под рукой не нашлось..., Но не в эфире, всякие греги, 'подранки', должны помнить: любое "доброе" деяние, не останется не замеченым..
                Pete Mitchell
            2. Кубик123 Сегодня, 07:58
              Цитата: просто экспл
              доставило другое , почему этот грэг как его начали попрекать начал визжать про антисемитизм ? это что получается , еврей может прийти в любой дом , начать грабить , убивать и насиловать , но если окажешь ему сопротивление , то ты антисемит ?

              Среда формирует человека. Для США, - это стандартное поведение негров. И оно часто оказывается эффективным. Теперь евреи берут эффективную "технологию" на вооружение wassat
              Кубик123
              1. просто экспл Сегодня, 09:52
                вообще то это негры взяли на вооружение тактику евреев , ибо голосить про антисемитизм евреи начали намного раньше чем у негров вообще мыль о том что они люди появилась .
                просто экспл
            3. куртка бейна Сегодня, 08:10
              Цитата: просто экспл
              не нужно , вот такой вот реакции матрасы и добиваются , им надо показать что в России тотальная цензура , что в России бьют людей , что русские агрессивны и тупы .
              а тут показывают - русские вежливы , русские несмотря на вежливость отстаивают свое мнение , в России нет подавления свободы слова .

              А вы шутник, однако.

              Ведущий Первого канала Артем Шейнин набросился на американского журналиста Майкла Бома
              куртка бейна
              1. Dashout Сегодня, 09:54
                Надо было ему еще в рыло дать! Привыкли на федеральных каналах поносить Россию... Что касается этого Вайнера (Гриши-предателя) - кто его вообще пускает? У Соловьева вы посмотрите как он себя ведет... Любого перебивает, а Соловьев вместо того чтобы "заткнуть" его начинает с ним дискуссию. При этом, тот которого перебил Вайнер выглядит совершенно по дурацки... И это повторяется постоянно..
                Dashout
                1. Pete Mitchell Сегодня, 11:18
                  Цитата: Dashout
                  ..при этом, тот которого перебил Вайнер выглядит совершенно по..

                  А может наоборот: он выглядит солидно и с достоинством четко представляя свое мнение. А вот всякие "подранки" типа гриши/ковтуна/якоба выглядят как обгадившиеся скандалисты, у котрых нет мнения..
                  Pete Mitchell
              2. просто экспл Сегодня, 09:54
                и ? по действиям одного человека судить обо всех ?
                ну тогда я по Бому буду судить об америке , и да , тогда получается что американцы тупые и лживые .
                и тут я с Вами согласен .
                просто экспл
                1. куртка бейна Сегодня, 10:07
                  Цитата: просто экспл
                  и ? по действиям одного человека судить обо всех ?

                  Опять шутите? Кстати, этого "одного человека" после того, как он позволил себе в хамской форме вести себя с гостем передачи, никак не наказали и не выгнали с работы и он продолжает спокойно вести те же самые передачи. Получается, что руководство канала такая манера вполне устраивает. Можете показать подобное на американском ток-шоу?


                  Цитата: просто экспл

                  ну тогда я по Бому буду судить об америке , и да , тогда получается что американцы тупые и лживые .

                  Оставим тупость Бома. В чём он лживый?
                  куртка бейна
              3. фигвам Сегодня, 10:24
                куртка бейна

                Да,да! а где вы видели на центральных каналах сша, российского корреспондента работающего на свои спецслужбы, который каждый день занимается провокациями против сша. И где тогда свобода, у нас или у вас? Для меня ответ очевиден.
                фигвам
                1. куртка бейна Сегодня, 10:27
                  Цитата: фигвам
                  куртка бейна

                  Да,да! а где вы видели на центральных каналах сша, российского корреспондента работающего на свои спецслужбы, который каждый день занимается провокациями против России. И где тогда свобода, у нас или у вас? Для меня ответ очевиден.

                  Сам задаю вопросы, сам на них отвечаю и сам себя хвалю. Почему бы и нет? good
                  куртка бейна
                  1. фигвам Сегодня, 10:30
                    куртка бейна

                    Ну раз ответить нечего, значит я прав.
                    фигвам
                    1. куртка бейна Сегодня, 10:32
                      Цитата: фигвам
                      куртка бейна

                      Ну раз ответить нечего, значит я прав.

                      А кто на российском телевидении американский корреспондент работающий на спецслужбы США, а?
                      куртка бейна
                      1. фигвам Сегодня, 10:37
                        куртка бейна

                        Это "корреспондент" Майкл, вы же сами показали видео с его провокацией.
                        фигвам
          2. Alex-a832 Сегодня, 07:26
            Цитата: Геркулесыч
            Юрьевич hi -проблема в нашей излишней доброте! am Нужно было его из зала за шиворот вытащить, предворительно, дав в зуб! Но, в зале тоже изобилие либералов, поэтому вышвырнуть его не смогли, уговорили уйти!

            Еврей провоцировал публику на то, что Вы предложили, чтобы потом верещать в западных СМИ о том, что Россия - это страна злобных маргиналов. Рад, что этого не случилось. Мы - вежливые люди. А злословить, бить морду, совать людей (даже мерзких) в мусорные баки и т.п. - это стиль кастрюлеголовых великоукров.
            Alex-a832
            1. Котище Сегодня, 08:11
              В принципе согласен "вежливые люди" и все такое, но если чисто случайно парочка "удотов" захлебнется в унитазе, я без обид! Даже фальшивую слезу пущу.
              Котище
          3. Ингвар 72 Сегодня, 08:18
            Цитата: Геркулесыч
            Нужно было его из зала за шиворот вытащить, предворительно, дав в зуб!

            Ворон ворону(еврей еврею) глаз не выклюет! wink
            Ингвар 72
        2. Partyzan Сегодня, 07:54
          Цитата: андрей юрьевич
          меняет! под зад коленом-эффективнее...чёртов театр..

          и этому клону гонорар то все равно заплатили, а работать языком пришлось меньше hi
          Partyzan
          1. РУСС Сегодня, 10:00
            Цитата: Partyzan
            Цитата: андрей юрьевич
            меняет! под зад коленом-эффективнее...чёртов театр..

            и этому клону гонорар то все равно заплатили, а работать языком пришлось меньше hi

            Show Must Go On!
            РУСС
        3. Житель Урала Сегодня, 08:19
          Проблема в том, что вообще приглашать не надо было, и кофтуна тоже, который ему подтявкивал. Но рейтинги важнее - склока на телеэкране, видимо неплохо продается.
          Да и выпин недоумка тоже поднимет рейтингбезусловно
          Житель Урала
        4. влад66 Сегодня, 09:03
          Цитата: андрей юрьевич
          меняет! под зад коленом-эффективнее...чёртов театр

          К сожалению у Соловьева не было Шевченко, request Хорошая двоечка была бы этой американской подстилке обеспечена. hi
          влад66
    2. сибиралт Сегодня, 07:03
      Не вмешайся Никонов, то Соловьев проглотил бы высказывание своего соплеменника.
      сибиралт
      1. Victor_B Сегодня, 08:33
        И не выгнал, а попросил удалиться.
        Но после тысячи извинений и пардонов!
        Victor_B
    3. Андрей К Сегодня, 08:52
      Цитата: андрей юрьевич
      ...громко сказано...попросили покинуть студию извиняющимся тоном...

      Андрей Юрьевич hi
      Ну какой он к бесу американец - еврей (да пусть хоть бурят), погнавшийся за североамериканским рублём и вдруг стал "американцем"....
      Это тот самый "общечеловек", без Родины и флага. Вопрос только - зачем таких в эфир приглашать, чьё мнение высказывает этот эксперД? Его ни в Америке , ни у нас - знать никто не знает.
      Вот и результат - цинизм зашкаливает, моську понесло.
      Андрей К
    4. avt Сегодня, 10:32
      Цитата: андрей юрьевич
      громко сказано...п

      Более чем ! Вообще то ПЕРВЫМ возмутился Петро Олейник с Украины,а вот выгнать потребовал внук Молотова., которому Гриша-Грэг завопил типа - А ты кто такой ? Аки Паниковский , только пото-о-о-м , взвесив слова внука , а может и режиссёры в ухо подсказали,наш герой совершил подвиг - вежливо попросил с передачи.И
      Цитата: просто экспл
      "гость" с эфира выбыл
      avt
    5. Fitter65 Сегодня, 10:50
      Цитата: андрей юрьевич
      громко сказано...попросили покинуть студию извиняющимся тоном...

      А как надо было,с ноги в нос,потом ногами выпинать со сцены?Соловьёв правильно сказал-мы вежливые люди ,и не надо уподоблятся бегунам за колбасой.Я так думаю что вы тоже не сразу трамвайному( или прочему транспортному)хаму начинаете бить лицо,ведь правда? Вы пытаетесь его пристыдить,сказать что так делать нельзя,и только потом начинаети вбивать ему правила хорошего тона?Ведь так ?
      Fitter65
  2. antiamerikan Сегодня, 06:31
    на восточном берегу американцы одним ударом положили 100 музыкантов и ничего... "партнеры"
    antiamerikan
  3. MadCat Сегодня, 06:34
    Сначала пригласили, а потом торжественно прогнали, цирк с клоунами на вилосепетах. request
    MadCat
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:47
      Цитата: MadCat
      Сначала пригласили, а потом торжественно прогнали

      гришке пофиг-деньги получил.
      андрей юрьевич
      1. volodya Сегодня, 07:28
        Цитата: андрей юрьевич
        гришке пофиг-деньги получил.

        В том то и дело! Наглый,самоуверенный, нахал! Ничего кроме денег неинтерересует,чисто полосатый американец короче наглец из наглецов, как и все американцы!Хотя родился в СССР!
        volodya
        1. ul_vitalii Сегодня, 07:58
          Перед TV эфиром таким клоунам сразу надо рожу чистить, так сказать профилактика от гриппа, выдержал испытания - пожалуйста в студию, если не понятно ещё начистить.
          ul_vitalii
        2. Кубик123 Сегодня, 08:05
          Цитата: volodya
          В том то и дело! Наглый,самоуверенный, нахал! Ничего кроме денег неинтерересует,чисто полосатый американец короче наглец из наглецов, как и все американцы!Хотя родился в СССР!

          В США, иначе не выжить smile Приходится становиться таким, как все.
          Кубик123
          1. Mestny Сегодня, 09:29
            Ай-яй-яй. как мы ему сочувствуем!
            Да может в США другие и не едут? Эта фашистская кодла там давно собирается, реализуя планы мирового господства
            Mestny
      2. синдикалист Сегодня, 09:29
        Хотя артист и посредственный, но свою роль отыграл добротно, строго по ранее согласованному сторонами сценарию
        синдикалист
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 06:42
    А зачем их вообще приглашать, эту либерально-промерикатосовскую проклад ... прослойку?!? angry
    a.s.zzz888
    1. LSA57 Сегодня, 06:59
      Цитата: a.s.zzz888
      А зачем их вообще приглашать, эту либерально-промерикатосовскую проклад ... прослойку?!?

      нормально. врага надо знать в лицо. мало ли, что напишут, а это я собственными глазами вижу как бывшие Советские люди непонятно кем стали. и никакой пропаганды не надо
      LSA57
      1. Alex-a832 Сегодня, 07:49
        Цитата: LSA57
        Цитата: a.s.zzz888
        А зачем их вообще приглашать, эту либерально-промерикатосовскую проклад ... прослойку?!?

        нормально. врага надо знать в лицо. мало ли, что напишут, а это я собственными глазами вижу как бывшие Советские люди непонятно кем стали. и никакой пропаганды не надо

        Поддерживаю. Лучше один раз показать публике, чем сто раз сказать, что либералы особенно прозападной направленности совести не имеют, ума тоже, а коснись заваруха - такие так "защитят" Родину, что и внешнего врага не понадибиться.
        Alex-a832
    2. просто экспл Сегодня, 07:03
      создается имидж общества где нет цензуры . где населению доступны любые точки зрения и прочее.
      но правда подается это все специальным образом что население все равно выберет нужную ведущему точку зрения .
      потому и приглашаются такие перцы по штук две , что бы их могли реально задавить (тоже самое часто практикуется и на западе , где одного двух человек тупо количеством гвалта заставляют молчать) .
      и вроде как у нас свобода слова и либерасо никто не преследует , но в то же время их возможности усечены по самое не балуй.
      в общем то что доктор прописал.
      просто экспл
    3. Ингвар 72 Сегодня, 08:21
      Цитата: a.s.zzz888
      А зачем их вообще приглашать, эту либерально-промерикатосовскую проклад ... прослойку?!?

      А зачем блюда перчат? wink
      Ингвар 72
    4. РУСС Сегодня, 10:03
      Цитата: a.s.zzz888
      А зачем их вообще приглашать, эту либерально-промерикатосовскую проклад ... прослойку?!? angry

      Он не либерал ,он обычный коммерс!
      "Журналист из США Грэг Вайнер", который участвует в политических ток-шоу федеральных российских каналов, в действительности является бизнесменом Григорием Винниковым, который исчез из Нью-Йорка пять лет назад с деньгами клиентов, сообщил американский журналист и телеведущий Геннадий Кацов.
      Журналист рассказал, что на российском ток-шоу "Первая студия" с ведущим Артемом Шейниным гость, который был представлен как американский журналист Грэг Вайнер, оказался человеком, которого он знал 20 лет под другим именем.

      Кацов отметил, что Вайнер известен ему как Григорий Винников. Он эмигрировал в США из СССР в 1980-х и в начале 1990-х открыл в Америке бюро путешествий Eastern Tours, которое занималось продажей авиабилетов в Россию и обратно и помощью в оформлении виз. До 2012 года бизнес шел благополучно, однако затем у Винникова скопилась задолженность за аренду офисных помещений в Бруклине и на Манхэттене. После этого бизнесмен исчез, а его офисы закрылись.

      "Его пентхаус в Нью-Джерси был выставлен на продажу за $999 тысяч, но вместо того, чтобы признать себя банкротом, Григорий собирает с клиентов немалую сумму и, как говорили в те дни, с миллионом долларов сбегает в Петербург. С тех пор к нему есть претензии у американской прокуратуры, но это уже никакого отношения к журналистике не имеет", – подчеркнул он.

      По словам Кацова, по телефону Винников позвонил ему и еще нескольким русским журналистам в Нью-Йорке и рассказал, что бежал на родину из-за финансового краха. Он обещал расплатиться с долгами, когда получит деньги за выставленный на продажу пентхаус в Нью-Джерси.

      Американский журналист Сева Каплан рассказал "Медузе", что собирался стать организатором коллективного гражданского иска потерпевших, однако когда выяснилось, что Винников в России, иск в суд так и не подали, потому что американская и российская юрисдикции "очень сложно пересекаются". По словам Каплана, Винников должен ему $10 тыс, которые он заплатил предпринимателю за организацию виз для музыкантов – за две недели до исчезновения Винникова.

      "Медуза" связалась с Винниковым, который сообщил, что вернул всем клиентам документы, а расплатиться по долгам не может, потому что до сих пор не нашел покупателя на свой пентхаус.

      "Если продастся когда-нибудь, я с удовольствием компенсирую долги клиентам – если хоть что-то останется после выплаты долгов и кредитов", – заверил он.

      По словам Винникова, он бросил бизнес в США и уехал в Россию не только по финансовым причинам, но и из-за болезни. Он добавил, что считает нормальным, что в телепрограммах его называют журналистом, поскольку такой была его специальность в университете.

      "Я никуда не убегал и не прятался. Я же не похож на идиота, который думает, что на федеральных каналах его не заметят", – подчеркнул он.

      Винников добавил, что однажды продюсеры одного из российских каналов попросили его "американизировать" свои имя и фамилию, после чего он стал Грэгом Вайнером. На вопрос о том, зарабатывает ли он на своем участии в политических ток-шоу, Винников-Вайнер отвечать отказался.
      РУСС
      1. APASUS Сегодня, 10:36
        Цитата: РУСС
        Он не либерал ,он обычный коммерс!

        Он даже не комерс ,он просто прокладка для шоу и сыграл он свою роль замечательно.Сейчас мы увидим целое шоу на каналах США как у нас обстоят дела со свободой слова.
        APASUS
  5. Геркулесыч Сегодня, 06:47
    К чему вообще все эти шоу, где мы себя позволяем всяким отбросам унижать? Я бы все это давно разогнал уже!
    Геркулесыч
    1. LSA57 Сегодня, 06:57
      Цитата: Геркулесыч
      Я бы все это давно разогнал уже!

      ну и что там смотреть тогда? это хоть над тем же ковтуном посмеёшься, над его твердолобостью laughing
      LSA57
  6. Utlan Сегодня, 06:49
    Цитата: андрей юрьевич
    Американского эксперта выгнали из эфира Соловьёва
    громко сказано...попросили покинуть студию извиняющимся тоном...

    А что надо было его послать на х... ? Мы нормальные цивилизованные люди, не стоит опускаться до уровня таких как Грегор.Выгнали вежливо , мы же "вежливые люди".
    Utlan
  7. федоров Сегодня, 06:49
    Пора уже привыкнуть. Это же " одно сплошное телевидение ". Там денежку платят за все. И за проукраинских "экспертов", и матрасных, и всех остальных. Отжарил свое по сценарию, и в кассу своим пешком рубли получать. Их же спецом и приглашают-нанимают. Типа демократы мы. - Для тех ,кто этой "кухни" не знает.
    Хотя по поводу Филипова, палку перегнули..или так задумано ? Для поднятия патриотического духа ? Что б вопросов меньше было, кто лоханулся в проведении операции, рутина вроде боевая. Героя -то дадут МУЖИКУ , а вот звезды с погон у некоторых вряд-ли, а может..
    федоров
  8. Геркулесыч Сегодня, 06:50
    К слову сказать, на олимпиаде нашелся один адекватный американец, который развернул Российский флаг, когда якобыспотрсмены, что из нашей страны там унезительно, без флага страны шли! Вот так-то эти от спорта трусы, а американец то оказался мужиком что надо! hi
    Геркулесыч
  9. marsel1524 Сегодня, 06:50
    При всем уважении, ЭТО кто-то смотрит?
    marsel1524
    1. LSA57 Сегодня, 07:03
      Цитата: marsel1524
      При всем уважении, ЭТО кто-то смотрит?

      я смотрю этот цирк каждый день. мне очень нравится как они слюной брызжут и как их осаживают. очень нравится как дружно пшеки с шумерами единым фронтом на нас лаяли, а теперь друг на друга волками смотрят. очень пользительно.
      LSA57
    2. федоров Сегодня, 07:03
      Если приглашают Жириновского, с удовольствием смотрю. wink Задорнова уже нет, надо нишу заполнять. Хотя бывает и очень умные речи толкает. Кто помнит выборы, то после Ельцина он был на втором месте.
      федоров
  10. АЛЕКСАНДР АБДРАХМАНОВ_2 Сегодня, 07:09
    Кто бежал из России за колбасой в Америку , превращаются в гнилое болото и от них всегда идет вонь . Будит плохо для него в Америке - так же будит проклинать ее .У этого вируса родины нету , они за деньги легко перелезут в другое тело .
    АЛЕКСАНДР АБДРАХМАНОВ_2
    1. федоров Сегодня, 07:26
      Тот же Серебряков, сбежавший в Канаду, и хаять от туда Россию и Путина. Но ему не помешало сняться в "Легенде о Коловрате". Парадокс -нет, Деньги не пахнут, как и на шоу с Соловьевым.
      федоров
    2. Mestny Сегодня, 09:33
      Эти в отличии от вируса перелезши в другое тело, продолжают ещё активнее пытаться убить своего бывшего носителя.
      И почему их так не любят? Загадка...
      Mestny
  11. Кома_64 Сегодня, 07:16
    Нашли американца.Чепушила загудроненная.Знали же,что это лаять будет,зачем всякую шваль звать.
    Кома_64
  12. demo Сегодня, 07:29
    Гражданин США Александр Тубман (Alexander Tubman), посмотрев политическое шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым», среди приглашённых экспертов в области российско-американских отношений узнал мошенника, которого разыскивает весь русскоязычный Нью-Йорк, чтобы "набить ему лицо".

    «Эксперт» заработал состояние, убалтывая людей выложить деньги за посреднические услуги «от России». Что-то подсказывает: не зря он появился в шоу у Соловьева – тот тоже знает, как убалтывать, чтобы стать богатым человеком…

    Я не смотрю российское телевидение, но несколько дней тому назад, мой друг порекомендовал мне посмотреть программу с Владимиром Соловьёвым. Вчера я пошёл на ютюб и посмотрел одну из них. И был просто поражён. Я был в шоке не от того, что я услышал, так как знал о чём говорят пропагандисты на этих каналах, а от того, что я увидел в его студии человека, которого очень хорошо знает русскоязычный Нью-Йорк.

    Это был Грэг Вайнер, представленный как американский политический эксперт. Но на самом деле, это был Григорий Винников, бывший турагент, ещё недавно живший и работавший в Нью-Йорке. В начале 1990-х он открыл своё турагентство, которое занималось продажей авиабилетов в Россию, в основном, Аэрофлота. Также, там оказывали услуги в оформлении виз в Россию. Бизнес у Гриши шёл так хорошо, что он в своих уже двух офисах, в Манхэттене и Бруклине, начал оказывать юридические услуги в оформлении российской пенсии. Ежедневно в течение дня реклама его бизнеса звучала на русском радио, где он ещё и вёл свою рекламную программу.

    И вдруг, в один из дней в 2012 году, он исчез. Пропал вместе с многими тысячами долларов, взятых у своих клиентов, в основном преклонного возраста. Впрочем, у него было не мало и всем известных личностей. Так, всем известная Валентина Печорина, потеряла 600 долларов, которые она заплатила ему за оформление паспорта, а известный радио ведущий Сева Каплан, потерял 10 000 долларов, которые он заплатил мошеннику за организацию виз приезжающих музыкантов. Таким образом, жертвами этого негодяя оказались сотни людей, которые с удовольствием «побили бы ему лицо.»

    Но Гришка убежал в Петербург, оставив в Нью-Йорке дом, который никто не может тронуть, так как из-за не очень больших пропавших сумм, никто не подавал на него в суд и никакого дела на него не было заведено. И вот, этот «американский политический эксперт» появился в пропагандистских программах российского телевидения. Наверное, его смущают лавры ещё одного «американского журналиста», Майкла Бома, который выступает на этих же каналах в роли «мальчика для битья» и, зарплата которого составляет 15 000 долларов в месяц. Но я думаю, что наш жулик Гришка Винников, он же, Грэг Вайнер, только в начале пути и может далеко пойти только в том случае, если никто его не остановит… А желающих остановить его много….

    http://x-true.info/61764-v-ssha-razoblachili-eksp
    erta-iz-shou-soloveva-nash-grishka-daleko-poshel.
    html

    Вот вопрос.
    А что наши телеканалы не мониторят просторы Интернета?
    И им невдомек кто к нам лезет?
    Или они специально именно таких приглашают?
    А для чего?
    С какой целью?
    Эрнст и его банда - это кто?
    Куча вопросов.
    demo
  13. faiver Сегодня, 07:31
    выпроводили и ладно, жаль морду не набили...
    faiver
    1. johnik Сегодня, 08:12
      Его выпроводили, а в коридорах студии набили и отправили в Америку!
      johnik
  14. samarin1969 Сегодня, 07:34
    Всем, кто посещает Америку надо ставить "волчью" отметку в паспорте, а не на "шоу" приглашать. Соловьев сам виноват... Лучше Высоцкого по поводу таких "обсуждений" дел в России я не скажу...
    samarin1969
    1. faiver Сегодня, 08:22
      не в паспорте, а на лбу laughing
      faiver
  15. Victor_B Сегодня, 08:02
    Этот Гаврила просто обыкновенный предатель, который ежели бы евреем не был, в первых рядах встречал бы оккупантов хлебом-солью, а потом служил бургомистром.
    Типичный образец предателя-власовца.
    Victor_B
  16. Million Сегодня, 08:53
    Мужики-это же шоу!Участники деньги зарабатывают!Причем на всем!Даже на подвиге Русского летчика!
    Million
  17. Million Сегодня, 08:54
    Осторожнее про евреев.Мне предупреждение очередное выписали,за безобидное сообщение
    Million
  18. Сержант Сегодня, 09:13
    Российское телевидение-сплошное шоу!
    Сержант
  19. prior Сегодня, 09:20
    Один вопрос: почему этого уб..дка выперли только из студии, а не из страны ?
    prior
  20. PValery53 Сегодня, 09:48
    За кощунственную издёвку инос(т)ранца над нами у нас же дома (!) ему нужно было дать в нюх и выгнать без извинений!
    PValery53
  21. Dashout Сегодня, 09:55
    Цитата: сибиралт
    Не вмешайся Никонов, то Соловьев проглотил бы высказывание своего соплеменника.

    Да, к сожалению это так!
    Dashout
  22. Heterosigma Сегодня, 10:39
    зачем эти шоу вообще? зачем вы их смотрите? на них ничего не происходит,одна сплошная констатация фактов. Один сатановский только обьясняет запутаннную картину ближнего востока.Да и то его материалы есть на сайте все можно почитать в тишине.Остальное в этом шоу сплошное размусоливание очевидных фактов.Для кого это? Зачем смотреть как люди орут друг на друга? у вас в жизни чтоли не хватает бытовой фигни? зайдите на завод или в подьезд там вам этой бытовухи насыпят и ещё останется.Те кто разбирается в политике и международных отношений ничего нового из этих передач не узнает а те кто вообще нулевой как домохозяйки,то спрашивается а оно тебе надо? На днях я вообще отказался от ТВ расторг с провайдером контракт потому что понял что я уже более 2х лет не смотрю его. Серьёзно неужели вы смотрите это да ещё и с рекламой? ))) .Через интернет ещё куда ни шло но повторюсь.Эти передачи ничего полезного для мозга вообще не несут.Читайте лучше книги.Тратить свою жизнь на регулярное прослушивание чьих то размышлений абсолютно глупо.Это тоже самое что Дом 2 только на реальных событиях.Как бабки сидите и смотрите этот балаган.Это Ба-Ла-Ган.
    Heterosigma
  23. куртка бейна Сегодня, 10:42
    Цитата: фигвам
    куртка бейна

    Это "корреспондент" Майкл, вы же сами показали видео с его провокацией.

    А когда это он стал корреспондентом в США? И он точно работает на американские спецслужбы? feel
    куртка бейна
  24. alexmach Сегодня, 11:16
    Господи, кто эти сумасшедшие передачи смотрит то.
    alexmach
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