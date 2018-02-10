Соловьев выгнал из студии "американца" за унижение пилота сбитого Су-25

Совет Государственной Думы почтил минутой молчания. Это действительно Герой России, человек, на которого можно равняться.

Он не сбежал за колбасой в Америку, чтобы, возвращаясь сюда, бывшую Родину дерьмом поливать.(...)

В России есть понятие «уважение» к смерти, тем более героя.

Когда мы в студии слышим такое, я думаю, что ведущий эфира должен попросить человека покинуть студию.

Пошёл стук, понятно.

Нет, это не стук (...) Грэг, я вас попрошу покинуть студию. В день, когда похоронили человека, позволять такие комментарии на его счёт, это неуважение к его семье, к России.