National Interest: F-35 будет иметь проблемы в бою с Су-35

Су-35 из-за наличия системы РЭБ и новейших вооружений способен вести безвизуальный бой, получая преимущество ещё и в ближнем бою за счёт своей маневренности.

Американский журнал National Interest опубликовал материал Себастьена Роблина (Sebastien Roblin), высказавшего мнение о самолётах Су-35 и F-35. Автор материала имеет степень магистра Джорджтаунского университета по направлению «Разрешение конфликтов». Ранее он занимал должность инструктора «Корпуса мира» в Китае.По словам автора публикации, российский самолёт Су-35, который официально не отнесён к 5-му поколению, после практики применения не только на учениях, но и в условиях реальных боевых действий, показывает, что фактически ничем не уступает американскому F-35.В материале говорится о том, что российский истребитель способен эффективно противостоять также и F-22.Из материала:В статье заявлено, что F-35 будет иметь трудности в «дуэли» с российским сверхманевренным истребителем. При этом добавлено, что на самом деле Су-35 может обнаружить стелс-истребитель ВВС США. В то же время отмечено, что F-35 может не дать возможности Су-35 приблизиться к нему на расстояние для применения средств поражения, успев выпустить несколько ракет класса «воздух-воздух».При этом эксперт признаёт, что все эти заявления лишь высказанные мысли вслух, а реальную расстановку сил «может проявить только непосредственный воздушный бой». Это и так очевидно.