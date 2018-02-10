11:52 10 февраля
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National Interest: F-35 будет иметь проблемы в бою с Су-35

Американский журнал National Interest опубликовал материал Себастьена Роблина (Sebastien Roblin), высказавшего мнение о самолётах Су-35 и F-35. Автор материала имеет степень магистра Джорджтаунского университета по направлению «Разрешение конфликтов». Ранее он занимал должность инструктора «Корпуса мира» в Китае.

По словам автора публикации, российский самолёт Су-35, который официально не отнесён к 5-му поколению, после практики применения не только на учениях, но и в условиях реальных боевых действий, показывает, что фактически ничем не уступает американскому F-35.

National Interest: F-35 будет иметь проблемы в бою с Су-35



В материале говорится о том, что российский истребитель способен эффективно противостоять также и F-22.

Из материала:
Су-35 из-за наличия системы РЭБ и новейших вооружений способен вести безвизуальный бой, получая преимущество ещё и в ближнем бою за счёт своей маневренности.


В статье заявлено, что F-35 будет иметь трудности в «дуэли» с российским сверхманевренным истребителем. При этом добавлено, что на самом деле Су-35 может обнаружить стелс-истребитель ВВС США. В то же время отмечено, что F-35 может не дать возможности Су-35 приблизиться к нему на расстояние для применения средств поражения, успев выпустить несколько ракет класса «воздух-воздух».

При этом эксперт признаёт, что все эти заявления лишь высказанные мысли вслух, а реальную расстановку сил «может проявить только непосредственный воздушный бой». Это и так очевидно.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 30

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  1. Геркулесыч Сегодня, 06:54
    Спасибо, так сказать, что хватило смелости не юлить, и врать что ф35 настолько невидим, что его пилоты на стаянках не всегда находят. Куда уж нашим то летчикам в воздухе такое обнаружить! negative
    Геркулесыч
    1. сибиралт Сегодня, 07:13
      По российским меркам степень американского магистра университета - обычное законченное высшее.lol
      сибиралт
      1. федоров Сегодня, 07:38
        А "доктор философии" дают всем , по меркам СССР -выпускник гуманитарного ВУЗа.
        федоров
        1. tchoni Сегодня, 07:48
          Цитата: федоров
          А "доктор философии" дают всем , по меркам СССР -выпускник гуманитарного ВУЗа.

          Только написавшим кандидатскую
          tchoni
      2. Partyzan Сегодня, 07:49
        Цитата: сибиралт
        степень американского магистра университета - обычное законченное высшее.

        так хорошо что еще закончил, а то мог быть просто "обозреватель" или "эксперт"
        Partyzan
        1. Салют Сегодня, 10:11
          В то же время отмечено, что F-35 может не дать возможности Су-35 приблизиться к нему на расстояние для применения средств поражения

          они думают что пилот Су-35 только из пулемета будет огонь вести?
          Салют
      3. влад66 Сегодня, 09:06
        При этом эксперт признаёт, что все эти заявления лишь высказанные мысли вслух, а реальную расстановку сил «может проявить только непосредственный воздушный бой». Это и так очевидно

        Все таки они иногда прозревают,раз такие мысли высказывают.
        влад66
    2. Касым Сегодня, 07:38
      Геркулесыч, тут как-то Вояка утверждал мне, что Ф-35(22) не видят наземные РЛС. laughing А тут даже Су-35 его обнаруживает. Ладно, если бы это российский специалист писал, но тут американец. hi
      Касым
      1. ul_vitalii Сегодня, 07:47
        Видно доблесть наших летчиков отмела напрочь все технические превосходства их самолётов
        ul_vitalii
      2. Геркулесыч Сегодня, 07:56
        Касым hi -просто израильтяне, в целях экономии энергии не включают свои РЛС! lol Поэтому они вообще самолеты не видят lol belay
        Геркулесыч
      3. Teberii Сегодня, 08:10
        Не смотрите на них,чем выше истерика тем больше выбивают денег из бюджета , при этом не важно какой доктор выступает.
        Teberii
    3. НЕКСУС Сегодня, 11:37
      Цитата: Геркулесыч
      и врать что ф35 настолько невидим

      Все вопросы будут сняты в споре малозаметности американских истребителей и бомберов в тот момент,когда появится у нас серийный РОФАР.
      НЕКСУС
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 07:08
    В кои то веки близкая к адекватности публикация в этом издании . Но с другой стороны ведь я же всегда читаю отзывы об этих публикациях ,,, recourse feel
    КВУ-НСвД
  3. LSA57 Сегодня, 07:08
    При этом эксперт признаёт, что все эти заявления лишь высказанные мысли вслух,

    ну и для чего тогда воздух сотрясать. договорились и вперёд над океаном. но ведь никто на это не пойдёт
    LSA57
  4. faiver Сегодня, 07:28
    писать и предполагать можно много чего, но это всего лишь домыслы, плюс помимо железа результат боя во многом зависит от пилотов...
    faiver
  5. anjey Сегодня, 07:36
    если смотреть ширшее или ширше,проблеммы будут не только у ф35 а и у вс сша и нато .
    И. проблеммы, это даже не то слово,если эти недоумки рискнут проверять на прочность Россию...
    anjey
  6. Дормидонт Сегодня, 07:44
    То, что он будет гарантированно уничтожен это не проблема
    Дормидонт
  7. федоров Сегодня, 07:45
    Было же недавно в Сирии.
    Когда наших штурмовиков или бомберов, не помню, терроризировал Ф-22 - маневрировал по курсу, тепловые ловушки перед носом выпускал.
    Пока на него не свалился Су-35, шедший эшелоном на 5 км выше, и сел на хвост, а от Су-35 никакой в мире истребитель маневром уйти не в состоянии. Тут внезапно вся "невидимость" пропала , и пришлось тупо драпать.
    Ну а ф-35 сравнивать с Су-35 не совсем корректно. Разные задачи.
    федоров
  8. Tusv Сегодня, 07:54
    В то же время отмечено, что F-35 может не дать возможности Су-35 приблизиться к нему на расстояние для применения средств поражения, успев выпустить несколько ракет класса «воздух-воздух».

    Так было же недавно. Супперпуппер ящирице Сушка в хвост зашла, что раптор даже пискнуть не успел. А он по круче двух пингвинов будет.
    Tusv
  9. куртка бейна Сегодня, 08:01
    Американский журнал National Interest опубликовал материал Себастьена Роблина (Sebastien Roblin), высказавшего мнение о самолётах Су-35 и F-35. Автор материала имеет степень магистра Джорджтаунского университета по направлению «Разрешение конфликтов». Ранее он занимал должность инструктора «Корпуса мира» в Китае.

    А нет статей со сравнением например, подводного флота России и США, где приводится мнение какого-нибудь американского агронома или страхового агента? feel
    куртка бейна
  10. MadCat Сегодня, 08:05
    после практики применения не только на учениях, но и в условиях реальных боевых действий

    и где была эта практика? в Сирии как бы никто за СУ-шкой не охотился и воздушных боев он не вел... request
    MadCat
    1. ланс Сегодня, 08:38
      ну ошибаетесь, при помехах создаваемых ф-22 штурмовикам, ни авакс ни ф-22не обнаружили всплывших неожиданно су-35. а амерогенерал заявил что это в результате отсутствия супершлемов. ф-35 попал в облако взрыва с-200 наведенной комплексом с-400э и не подлежит восстановлению.... и это уже не опровержимые. а сколько было рабочих только мо рф знает и поэтому искандеры в калиненградской обл.
      ланс
      1. куртка бейна Сегодня, 08:42
        Цитата: ланс
        ну ошибаетесь, при помехах создаваемых ф-22 штурмовикам, ни авакс ни ф-22не обнаружили всплывших неожиданно су-35.

        Это что сейчас такое было?
        Цитата: ланс
        а амерогенерал заявил что это в результате отсутствия супершлемов. ф-35 попал в облако взрыва с-200 наведенной комплексом с-400э и не подлежит восстановлению....

        А это?
        куртка бейна
      2. Morozyaka Сегодня, 08:47
        А можно по подробнее о с200, с400 и ф35.? Звучит как-то фантастично или я что-то пропустил?
        Morozyaka
        1. ланс Сегодня, 08:53
          это теперь к израильским друзьям, пусть они расскажут про птичку которая разбила фонарь и снесла стелс покрытие с прошитого в дырочку крыла.
          ланс
  11. ланс Сегодня, 08:44
    вообще не понятное сравнение. су-35 без особого труда уничтожит ф-35. ф-35по своим параметрам может побороться еще с су-34 и во тут действительно не ясен результат если сушка будет с полной загрузкой. в остальных случаях ф-35 д.б. не менее 10 на 1
    ланс
  12. groks Сегодня, 08:51
    Этот деятель по образованию никто - менеджер. К чему эта гворильня.
    groks
  13. atesterev Сегодня, 09:32
    Автор материала имеет степень магистра Джорджтаунского университета по направлению «Разрешение конфликтов». Ранее он занимал должность инструктора «Корпуса мира» в Китае.

    Очень ценный кадр, может конфликт разрешить а может и запретить. Это круче чем ООН!
    atesterev
  14. Zomanus Сегодня, 09:34
    Ой, да ладно там наяривать на обычные вооружения.
    Ведь понятно. что в войне, где участвовать будут F-35,
    ставка будет делаться не на обычные вооружения.
    Zomanus
  15. НЕКСУС Сегодня, 11:32
    «может проявить только непосредственный воздушный бой»

    Вот главные слова в статье...все остальное пустой трёп и фантазии.
    НЕКСУС
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