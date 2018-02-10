11:50 10 февраля
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ЦАХАЛ осуществил атаку "иранских военных объектов" в Сирии

Израильские СМИ со ссылкой на генеральный штаб ЦАХАЛа сообщают о применении ударного вертолёта ВВС Израиля против беспилотника, выпущенногос территории Сирийской Арабской Республики. В материалах утверждается, что беспилотный летательный аппарат «вторгался в воздушное пространство Израиля в районе Бейт-Шеана на Голанских высотах».

ЦАХАЛ осуществил атаку "иранских военных объектов" в Сирии


Отмечено, что израильский вертолёт сбил беспилотник, который «был выпущен с иранского военного объекта на территории Сирии». При этом заявлено, что сирийские средства ПВО открыли огонь.


Портал News.co.il сообщает, что в течение 10 минут восемь раз сработала система оповещения о возможной атаке. Это система «Цева адом».

Израильские СМИ пишут, что беспилотник был, вероятно, иранского производства. При этом не сообщается о конкретном типе БПЛА.
Отмечено, что после инцидента в небе над Голанскими высотами Израиль атаковал «иранские военные объекты» на территории Сирии.

В министерствах обороны Сирии и Ирана заявления представителей ЦАХАЛа не комментируют.

Напомним, что несколько дней назад премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху побывал на Голанских высотах, где заявил, что никому не посоветует проверять боеспособность израильской армии.

Использованы фотографии: FARSNews
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Комментарии 32

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:37
    Израильские СМИ пишут, что беспилотник был, вероятно, иранского производства.


    Опять вероятно...может быть...возможно...вы уж поконкретней говорите.
    smile На беззащитный беспилотник вероятно иранского производства ...а может и не иранского производства напал агрессивный израильский вертолет...непременно ...непременно надо вводить против ИЗРАИЛЯ санкции.
    Тот же ЛЕХА
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 08:41
      .непременно ...непременно надо вводить против ИЗРАИЛЯ санкции.
      "Ктож его посадит ? Он же памятник !" smile
      КВУ-НСвД
      1. Мар.Тира Сегодня, 08:51
        Ну вот,наконец то первый F-16 шлёпнули.Евреи говорят сам разбился.Прилетел после атаки на Сирию,и разбился,АГА!https://www.haaretz.com/hblocked?ret
        urnTo=https%3A%2F%2Fwww.haaretz.com%2Fisrael-news
        %2Fred-alert-sirens-sound-heavy-aerial-activity-i
        n-northern-israel-1.5806508
        Мар.Тира
        1. Muvka Сегодня, 08:57
          Тоже прочитал на militarimaps.info. Надеюсь правда)
          Muvka
        2. КВУ-НСвД Сегодня, 08:58
          Ктож его посадит ? Он же памятник !" smile
          блин . посадили...
          Ну вот,наконец то первый F-16 шлёпнули.Евреи говорят сам разбился
          Вот и верь классике... wink
          КВУ-НСвД
    2. МИХАН Сегодня, 08:41
      Спасибо за статью..! Ну понеслось мужики..
      Израиль от Ирана просто так не отстанет, ну ничего ..Научим добрососедству рано или поздно!
      МИХАН
      1. Геркулесыч Сегодня, 08:46
        Виталий, только сильно не бей! lol А то к вечеру от израиля останутся одни тапки, и те белого цвета! crying lol
        Геркулесыч
        1. МИХАН Сегодня, 08:59
          Цитата: Геркулесыч
          Виталий, только сильно не бей! lol А то к вечеру от израиля останутся одни тапки, и те белого цвета! crying lol

          laughing good Постараюсь! Без них на сайте скучно будет таки да..Вон уже один появился разведчик ..хе хе Ну не поминайте лихом братцы.. fellow
          МИХАН
    3. Геркулесыч Сегодня, 08:44
      Сейчас, явятся, санкционируемые wassat вас де во всем и обвинят! wassat То есть абсолютно во всем! Даже в том, что израиль создан не на территории сша! crying lol
      Геркулесыч
    4. сибиралт Сегодня, 08:51
      Кто бы прислушивался к советом Бени с Голанских высот. Поэтому и молчат.bully
      сибиралт
    5. Андрей К Сегодня, 09:01
      ...вторгался в воздушное пространство Израиля в районе Бейт-Шеана на Голанских высотах...

      Нигде не могу найти тугамент где написано, что Голанские высоты - это территория Израиля.
      Есть резолюция Совета Безопасности ООН №497 от 17 декабря 1981 года - эта область часть сирийских оккупированных территорий.
      Где там "воздушное пространство Израиля"?
      Андрей К
  2. Геркулесыч Сегодня, 08:39
    Миролюбие так и прет! Какого лешего вторглись в чужое воздушное пространство? fool Сказки, типа мы с Сирией воюем испокон веков бабушке своей в микроскоп рассказывайте! Жаль, что у Сирии фактически отсутствует современная система ПВО! Сбивать нужно израильские летательные аппараты, вторгшиеся незаконно в небо Сирии! Сбивать не задумываясь!
    Геркулесыч
    1. Rusland Сегодня, 08:49
      Стреляют с сопредельного государства, а в небе Сирии летать это слишком дорогое удовольствие, летуны не из того материала сделаны. Да и тактика из под тишка.
      Rusland
    2. Tiras Сегодня, 08:54
      Цитата: Геркулесыч
      Сказки, типа мы с Сирией воюем испокон веков бабушке своей в микроскоп рассказывайте!


      То есть Израиль с Сирией не в состоянии войны? belay

      То есть Израиль и Сирия не воевали несколько раз? belay

      А кто выдумал бред про "испокон веков" как аргумент, который никогда нигде не использовался? belay на этот вопрос есть ответ - это Геркулесыч


      Цитата: Геркулесыч
      Сбивать нужно израильские летательные аппараты, вторгшиеся незаконно в небо Сирии! Сбивать не задумываясь!


      Вон даже один возможно подбили судя по новостям из Израиля. Если и правда подбили, то скоро по Сирии прилетит хорошая ответка.
      Tiras
  3. zzdimk Сегодня, 08:41
    А сирийский ребёнок оплакивает свой квадрокоптер, подаренный родителями на день рождения.
    zzdimk
  4. Грац Сегодня, 08:42
    Военно-воздушные силы Израиля подтвердили крушение военного самолёта на севере страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы армии.

    «Могу подтвердить, что самолёт упал на севере Израиля. Информации о пострадавших к нам не поступало», — заявили в пресс-службе.

    Отмечается, что, по предварительным данным, экипаж самолёта благополучно катапультировался. Причины аварии не уточняются.
    ______________________
    приземлили голубчиков
    Грац
  5. ПалБор Сегодня, 08:42
    Ща высокомерность попрёт.Упаси Господь от таких соседей.
    ПалБор
  6. Rusland Сегодня, 08:46
    Иран не будет Ираном если не ответит.
    Rusland
  7. brigadir Сегодня, 08:54
    Беспилотник точно иранский.
    Израильские ВВС разбомбили то место из которого он был запущен.
    Один из Ф16, учавствовавших в атаке, разбился на территории Израиля. Пилоты катапультировались. Они живы и находятся в больнице. Причины крушения пока не опубликованы. Несколько сирийских ракет ПВО упали на территории Израиля.
    Короче на севере была весёлая ночка.
    brigadir
    1. Tiras Сегодня, 08:56
      Цитата: brigadir
      Короче на севере была весёлая ночка.


      Я думаю для Сирии ещё весёлая ночка впереди судя по всему.
      Tiras
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:04
        Я думаю для Сирии ещё весёлая ночка впереди судя по всему.

        Ежу понятно...что сирийцам надо срочно менять позиции войск ПВО и принимать противодиверсионные мероприятия.
        Тот же ЛЕХА
      2. ПалБор Сегодня, 09:19
        Цитата: Tiras
        Цитата: brigadir
        Короче на севере была весёлая ночка.


        Я думаю для Сирии ещё весёлая ночка впереди судя по всему.

        Да,помню деревенские пришли к нам в пионерлагерь на дискотеку.Крутые такие smile Не учли,что это спортсмена была:гребцы(мы),самбисты,пятиборцы...Дружили потом wink
        ПалБор
      3. влад66 Сегодня, 09:43
        Цитата: Tiras
        Я думаю для Сирии ещё весёлая ночка впереди судя по всему.

        Думает он,если есть чем думать,помелом то потише маши богоизбранный. negative
        влад66
    2. МИХАН Сегодня, 09:04
      Цитата: brigadir
      Один из Ф16, учавствовавших в атаке, разбился на территории Израиля

      Минус один..
      Цитата: brigadir
      Пилоты катапультировались. Они живы и находятся в больнице

      Это все же хорошо..Реакция хорошая.!
      Цитата: brigadir
      Причины крушения пока не опубликованы.

      И никогда не опубликуют, такова тактика Израиля.
      Цитата: brigadir
      Несколько сирийских ракет ПВО упали на территории Израиля.
      Короче на севере была весёлая ночка.

      Надеюсь из мирных никто не пострадал..? За Сирию рад, таки надо действовать, чтобы не наглели!
      Надеюсь наши ПВО-ПРО в Сирии приведены в высшую боевую готовность. soldier
      МИХАН
      1. ланс Сегодня, 09:12
        а как вы думаете, если с-200 все точнее и точнее
        ланс
      2. brigadir Сегодня, 09:26
        Надеюсь из мирных никто не пострадал..? За Сирию рад, таки надо действовать, чтобы не наглели!

        Мирные вроде не пострадали. Что касается радости за Сирию, то их ПВО только потому и продолжал существовать, что никакого вреда Израильским ВВС не приносил. Если выяснится что это сирийци попали, то видимо тактика измениться и ПВО будет подавляться при атаке.
        Поскольку разбомбленый объект был иранский, то ситуация ещё более сложная.
        brigadir
        1. МИХАН Сегодня, 09:38
          Цитата: brigadir
          Если выяснится что это сирийци попали, то видимо тактика измениться и ПВО будет подавляться при атаке.
          Поскольку разбомбленый объект был иранский, то ситуация ещё более сложная.

          А ничего , что там русские военные базы ? Или вы Россию ни во что не ставите .?
          Ассад действовал явно после консультаций с нашим Генштабом и спецслужбами ..
          И Иран думаю тоже..!
          Нарываетесь вы "товарищи" вот в наглую прям..И договариваться явно не будете, иуда вам судья..!
          МИХАН
        2. красноярск Сегодня, 11:42
          Цитата: brigadir

          Мирные вроде не пострадали. Что касается радости за Сирию, то их ПВО только потому и продолжал существовать, что никакого вреда Израильским ВВС не приносил. Если выяснится что это сирийци попали, то видимо тактика измениться и ПВО будет подавляться при атаке.
          Поскольку разбомбленый объект был иранский, то ситуация ещё более сложная.

          А почему Израиль решает быть сирийской ПВО или не быть? На каком основании? На каком основании Израиль бомбит иранские обьекты на территории Сирии? Это прежде всего территория Сирии. Наглости Израиля предел есть или нет?
          красноярск
  8. Дормидонт Сегодня, 10:31
    Чтобы сбить беспилотник над чужой территорией требуются беспримерные мужество, отвага и героизм
    Дормидонт
  9. Strashila Сегодня, 10:38
    Скажем откровенно... израильтяне в очередной раз оказали поддержку террористам... у тех свой сигнал о помощи... выстрел в сторону Израиля, те наносят удар по сирийским войскам. Так и беспилотник.. предположительно иранский и не факт что сам залетел, его могло перехватить РЭБ над территорией Сирии и завести на свою... но факт один самолет агрессора завалили.
    Strashila
  10. Монархист Сегодня, 10:43
    Ей богу не могу избавиться то мысли, что в Иерусалиме сидят мазохисты: мало им постоянных боданий с Хезбалой, они ещё и ещё дразнят Сирию и Иран. Какой будет Сирия в будущем еще вопрос,но в конце концов Сирия должна подняться,а Иран уже сейчас хорошо развитое государство. Никак я не могу понять,чего они хотят:" нельзя жить постоянно держась за ручку меча"
    Монархист
  11. da Vinci Сегодня, 11:33
    Исторически сложилось, что Израиль живет в краю соперников и даже врагов. Они постоянно предъявляют друг к другу много претензий. Но государство Израиль всегда уверенно себя чувствует за спиной США (притом имея своё ядерное оружие, которое создало несмотря на запрет ООН о нераспространении ЯО, но США - разрешило). Однако нельзя себя вести слишком вызывающе:
    da Vinci
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