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ЦАХАЛ осуществил атаку "иранских военных объектов" в Сирии
Израильские СМИ со ссылкой на генеральный штаб ЦАХАЛа сообщают о применении ударного вертолёта ВВС Израиля против беспилотника, выпущенногос территории Сирийской Арабской Республики. В материалах утверждается, что беспилотный летательный аппарат «вторгался в воздушное пространство Израиля в районе Бейт-Шеана на Голанских высотах».
Отмечено, что израильский вертолёт сбил беспилотник, который «был выпущен с иранского военного объекта на территории Сирии». При этом заявлено, что сирийские средства ПВО открыли огонь.
Портал News.co.il сообщает, что в течение 10 минут восемь раз сработала система оповещения о возможной атаке. Это система «Цева адом».
Израильские СМИ пишут, что беспилотник был, вероятно, иранского производства. При этом не сообщается о конкретном типе БПЛА.
Отмечено, что после инцидента в небе над Голанскими высотами Израиль атаковал «иранские военные объекты» на территории Сирии.
В министерствах обороны Сирии и Ирана заявления представителей ЦАХАЛа не комментируют.
Напомним, что несколько дней назад премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху побывал на Голанских высотах, где заявил, что никому не посоветует проверять боеспособность израильской армии.
Отмечено, что израильский вертолёт сбил беспилотник, который «был выпущен с иранского военного объекта на территории Сирии». При этом заявлено, что сирийские средства ПВО открыли огонь.
Портал News.co.il сообщает, что в течение 10 минут восемь раз сработала система оповещения о возможной атаке. Это система «Цева адом».
Израильские СМИ пишут, что беспилотник был, вероятно, иранского производства. При этом не сообщается о конкретном типе БПЛА.
Отмечено, что после инцидента в небе над Голанскими высотами Израиль атаковал «иранские военные объекты» на территории Сирии.
В министерствах обороны Сирии и Ирана заявления представителей ЦАХАЛа не комментируют.
Напомним, что несколько дней назад премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху побывал на Голанских высотах, где заявил, что никому не посоветует проверять боеспособность израильской армии.
Использованы фотографии: FARSNews
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