Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Сирийская ПВО сбила самолёт ВВС Израиля
На севере Израиля, по подтверждённым сообщениям генерального штаба ЦАХАЛа, разбился самолёт ВВС страны. Информационная служба РИА Новости сообщает, что экипаж самолёта катапультировался.
По некоторым данным, речь идёт о самолёте F-16, который наносил удары по территории Сирии.
Ранее сообщалось, что сирийские войска задействовали систему противовоздушной обороны ПВО.
Израильская авиация начала операцию с использования (первоначально) ударного вертолёта, который сбил «иранский» беспилотник, по заявлениям ЦАХАЛа, направлявшийся в сторону Израиля. Затем израильские самолёты нанесли удары по военный объектам на юге Сирийской Арабской Республики.
Из заявления главы пресс-службы армии Израиля Йонатана Конрикуса:
Напомним, что ранее председатель правительства Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе визита на Голанские высоты заявил, что не потерпит появления в Сирии иранских военных баз.
По некоторым данным, речь идёт о самолёте F-16, который наносил удары по территории Сирии.
Ранее сообщалось, что сирийские войска задействовали систему противовоздушной обороны ПВО.
Израильская авиация начала операцию с использования (первоначально) ударного вертолёта, который сбил «иранский» беспилотник, по заявлениям ЦАХАЛа, направлявшийся в сторону Израиля. Затем израильские самолёты нанесли удары по военный объектам на юге Сирийской Арабской Республики.
На снимке - самолёт израильских ВВС
Из заявления главы пресс-службы армии Израиля Йонатана Конрикуса:
Массированный огонь сирийской ПВО, один F-16 разбился в Израиле, пилоты в безопасности.
Напомним, что ранее председатель правительства Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе визита на Голанские высоты заявил, что не потерпит появления в Сирии иранских военных баз.
Использованы фотографии: Фейсбук
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти