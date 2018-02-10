11:57 10 февраля
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Сирийская ПВО сбила самолёт ВВС Израиля

На севере Израиля, по подтверждённым сообщениям генерального штаба ЦАХАЛа, разбился самолёт ВВС страны. Информационная служба РИА Новости сообщает, что экипаж самолёта катапультировался.

По некоторым данным, речь идёт о самолёте F-16, который наносил удары по территории Сирии.

Ранее сообщалось, что сирийские войска задействовали систему противовоздушной обороны ПВО.


Израильская авиация начала операцию с использования (первоначально) ударного вертолёта, который сбил «иранский» беспилотник, по заявлениям ЦАХАЛа, направлявшийся в сторону Израиля. Затем израильские самолёты нанесли удары по военный объектам на юге Сирийской Арабской Республики.

Сирийская ПВО сбила самолёт ВВС Израиля

На снимке - самолёт израильских ВВС


Из заявления главы пресс-службы армии Израиля Йонатана Конрикуса:
Массированный огонь сирийской ПВО, один F-16 разбился в Израиле, пилоты в безопасности.


Напомним, что ранее председатель правительства Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе визита на Голанские высоты заявил, что не потерпит появления в Сирии иранских военных баз.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 447

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:57
    Поди С-З00
    тут некоторые евреи решили что они бессмертны и недосягаемы для арабов...как видим и на старуху бывает проруха.
    Тот же ЛЕХА
    1. Николай С. Сегодня, 08:58
      Вот и выяснилось, чьим ПЗРК сбит российский самолёт в Идлибе.
      Иначе за что ответка.
      Николай С.
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:59
        Иначе за что ответка.


        Возможно...но нет доказательств ...пока.
        Поговаривают однако на Иорданию... what
        Тот же ЛЕХА
        1. фигвам Сегодня, 09:57
          На севере Израиля, по подтверждённым сообщениям генерального штаба ЦАХАЛа, разбился самолёт ВВС страны.

          Я думал опять птица виновата.
          фигвам
          1. Тралл Сегодня, 10:08
            Вот что ПВО животворящая с демократическими самолётиками делает smile
            Тралл
            1. Андрей К Сегодня, 10:22
              Цитата: Тралл
              Вот что ПВО животворящая с демократическими самолётиками делает smile

              Не знаю как на самом деле, но в СМИ кипешь нешуточный:
              ...После того, как израильский самолет потерпел крушение, в качестве ответной меры был нанесен воздушный удар по сирийским объектам, размещенным в центральной части страны. По результатам данной операции Израиль потерял еще несколько машин.
              "Наши ПВО открыли огонь и подбили несколько самолетов." - заявили в ВС Сирии.
              Андрей К
              1. Монос Сегодня, 11:08
                Да, тугой узелок завязался вокруг Сирии. Интересно, кто тот Македонский, кто его разрубит?
                Монос
                1. Арон Заави Сегодня, 11:52
                  Цитата: Монос
                  Да, тугой узелок завязался вокруг Сирии. Интересно, кто тот Македонский, кто его разрубит?

                  Это да.

                  IDF
                  @IDFSpokesperson
                  Moments ago, IAF aircraft, targeted the Syrian Aerial Defense System & Iranian targets in Syria. 12 targets, including 3 aerial defense batteries & 4 Iranian military targets, were attacked. Anti-aircraft missiles were fired towards Israel, triggering alarms in northern Israel
                  10:13 ДП · 10 февр. 2018 г.



                  Арон Заави
            2. Hanokem Сегодня, 11:22
              Тралл , Вы бесчестный человек. Каждый раз когда сбивают ваши самолеты в Сирии все израильские форумчане выражают искреннее соболезнования.
              Hanokem
              1. Андрей К Сегодня, 11:29
                Цитата: Hanokem
                ...Тралл , Вы бесчестный человек. Каждый раз когда сбивают ваши самолеты в Сирии все израильские форумчане выражают искреннее соболезнования...

                Hanokem!!!
                Премного извиняюсь за то, что влез в Ваш обличительный опус hi
                Будьте так любезны, поясните мне любезнейший, что израильский самолёт забыл в сирийском небе?
                И как с этим связана честность Тралла?
                Андрей К
                1. Hanokem Сегодня, 11:48
                  Ночью иранцы запустили беспилотник на нашу территорию ( был сбит вертолетом апачи над нашей территорией). Наши самолеты в ответ уничтожили иранскую базу в Сирии, с которой был запущен беспилотник. Во время этого ОТВЕТНОГО удара был сбит наш самолет. После этого был нанесен массированный удар по сирийским ПВО и иранским оккупационным силам в сирии. Система сирийских ПВО в южной Сирии перестала существовать
                  Hanokem
                  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 11:54
                    Система сирийских ПВО в южной Сирии перестала существовать


                    Да нууу... belay what сами видели что все уничтожено ...все уже посчитали ...оценили за час...

                    Пруффы ...Билли ...где Пруффы. smile
                    Тот же ЛЕХА
                  2. Deadушка Сегодня, 11:55
                    Цитата: Hanokem
                    Ночью иранцы запустили беспилотник на нашу территорию

                    думал, что только Крым ваш, а теперь еще и Голаны?
                    Цитата: Hanokem
                    Наши самолеты в ответ уничтожили иранскую базу в Сирии, с которой был запущен беспилотник.

                    нам наверное тоже пора в ответ на полеты американцев шарахнуть по их базам.
                    Цитата: Hanokem
                    Система сирийских ПВО в южной Сирии перестала существовать

                    и Сирия тоже... весь мир в труху... ваще-ваще... yes
                    Пы-Сы: "...а был ли мальчик(беспилотник)?..."
                    Deadушка
              2. Deadушка Сегодня, 11:35
                Цитата: Hanokem
                Тралл , Вы бесчестный человек. Каждый раз когда сбивают ваши самолеты в Сирии все израильские форумчане выражают искреннее соболезнования.

                Таки, вы хамло, невежда и провокатор. С чем вас и поздравляю yes
                1. Израильские пилоты погибли или вы таки уже кинулись соболезновать?
                2. Это Русский(русскоязычный) сайт - соответственно здесь в первую очередь волнуют свои проблемы и свои люди.
                3. У нас своих "учителей" хватает, особенно либерастов и засланцев запада и не нужно нам указывать, что и как делать.
                Мое почтение hi
                Deadушка
          2. хрыч Сегодня, 10:14
            Цитата: фигвам
            Я думал опять птица виновата.

            Сокол - ов или Бер-кут?
            хрыч
            1. Александр 3 Сегодня, 10:34
              Виноват Ли си цин.
              Александр 3
              1. sabakina Сегодня, 10:50
                Цитата: Александр 3
                Виноват Ли си цин.

                Причём тут Ли Си Цин? Там был Киса Во Роб Яни Ов!
                sabakina
                1. Соломон Кейн Сегодня, 11:07
                  Да как же так можно, про армию сынов Давида? wink winked

                  Вячеслав!!! hi
                  Соломон Кейн
                  1. Тополь М Сегодня, 11:42
                    Видел я их недавно на присяге,с такими задницами только и идти в бой с арабами,они такие попки очень обожают
                    Тополь М
          3. Грица Сегодня, 10:38
            На севере Израиля, по подтверждённым сообщениям генерального штаба ЦАХАЛа, разбился самолёт ВВС страны.
            Не на севере Израиля, а на Голанских сирийских высотах. То есть, на территории, которую захватчики оккупировали у соседней страны. Которую постоянно бомбят без зазрения совести. Хотя....откуда у евреев совесть?
            Грица
          4. Григорий_45 Сегодня, 11:02
            Цитата: фигвам
            Я думал опять птица виновата

            расчет птицы представлен к государственной награде
            Григорий_45
        2. Sefevi Сегодня, 11:26
          Срочная новость- только что Израиль объявил, что уничтожил 12 объектов в Сирии, в том числе и базы ПВО. Турецкий новостной канал ведёт прямой репортаж из Израиля. В течении 15 минут воздушное пространство Израиля было закрыто, теперь снова открыли.
          Sefevi
      2. Гигант мысли Сегодня, 09:18
        Ну. наконец-таки, возмездие осуществилось, В любом случае израильтяне будут теперь действовать с большой оглядкой, и это хорошо.
        Гигант мысли
        1. AID.S Сегодня, 09:23
          Цитата: Гигант мысли
          Ну. наконец-таки, возмездие осуществилось, В любом случае израильтяне будут теперь действовать с большой оглядкой, и это хорошо.

          Скорее будет ответка. И тоже будет называться возмездием.
          AID.S
          1. хрыч Сегодня, 10:12
            Тут уже вряд ли. Уровень Сирийского ПВО достиг определенного уровня. Израиль не готов терять самолеты постоянно, а полномасштабная война чревата для всех. Нефть 62 доллара за боченок, в январе переваливала за 70, любой новый БВ-конфликт повысит цену и Запад будет печалиться.
            хрыч
            1. Салют Сегодня, 10:28
              Массированный огонь сирийской ПВО, один F-16 разбился в Израиле, пилоты в безопасности.
              почему у нас не удается спасти пилотов? чем Россия хуже Израиля?
              Салют
              1. хрыч Сегодня, 10:30
                Цитата: Салют
                почему у нас не удается спасти пилотов? чем Россия хуже Израиля?

                Тем, что Израиль летает над Ливаном и Голанами, а наш штурмовик работал над вражеской территорией.
                хрыч
                1. Салют Сегодня, 10:47
                  Ливан союзник Израиля?
                  Салют
                  1. хрыч Сегодня, 10:54
                    Цитата: Салют
                    Ливан союзник Израиля?

                    Враг лютый, но не имеет ПВО, верней имеет ее условно. Плюс территориально вытянут, пролетается быстро.
                    хрыч
                  2. Muvka Сегодня, 10:55
                    А что, самолет упал на территории Ливана?
                    Muvka
                2. Маз Сегодня, 11:11
                  Трусы они и в Израиле вдвойне не храбры. Избранные же.
                  Маз
              2. Григорий_45 Сегодня, 11:04
                Цитата: Салют
                почему у нас не удается спасти пилотов?

                когда пилот катапультируется над своей территорией (тем более такой небольшой как Израиль) - спасти его шансы почти 100% - если при катапультировании только ничего важного себе не повредит. По нему никто не стреляет, никто не хочет его взять в плен - напротив. население окажет всяческую помощь.
                Григорий_45
            2. Грица Сегодня, 10:41
              Думаю, как раз наоборот - состояние сирийской ПВО оставляет желать лучшего. А вот еврейские пилоты очень профессиональны и грамотны. И техника у них в порядке
              Грица
              1. хрыч Сегодня, 10:50
                Цитата: Грица
                состояние сирийской ПВО оставляет желать лучшего

                РФ провела модернизацию старых советских комплексов, кое где говорят заменили ГСН на новые, возможно передали сирийцам данные с ЗГРЛС и красться из-за линии горизонта уже не удастся. Один раз предупредили, второй раз предупредили, вот сбили пока один. У Израиля не тысяча самолетов, потеря одной машины существенно для обороны, а 3-4, вообще неприемлемые потери, если нет широкомасштабной войны.
                хрыч
                1. Григорий_45 Сегодня, 11:07
                  Цитата: хрыч
                  РФ провела модернизацию старых советских комплексов, кое где говорят заменили ГСН на новые, возможно передали сирийцам данные с ЗГРЛС

                  где-то еще это, кроме как не с Ваших слов (нет, я верю, что Вы, конечно же, не придумали, но хотелось бы подтверждения), услышать-прочитать можно?
                  Григорий_45
                  1. хрыч Сегодня, 11:12
                    Цитата: Григорий_45
                    но хотелось бы подтверждения), услышать-прочитать можно?

                    Читаем лучший сайт по военной тематике, называется Военное Обозрение laughing
                    https://topwar.ru/95268-sovremennoe-sostoyanie-si
                    stemy-pvo-siriyskoy-arabskoy-respubliki.html
                    хрыч
                    1. Григорий_45 Сегодня, 11:39
                      Ничего, подтверждающего Ваши слова, по ссылке нет. Зато есть красноречивая информация, что бОльшая часть сирийской ПВО была уничтожена во время гражданской войны и набегов бородатых. Это я итак знаю, собственно, потому и вопрос. Так что Вы можете привести в подкрепление своих слов
                      Цитата: хрыч
                      РФ провела модернизацию старых советских комплексов, кое где говорят заменили ГСН на новые, возможно передали сирийцам данные с ЗГРЛС
                      ?
                      Григорий_45
                      1. хрыч Сегодня, 11:52
                        Предлагаю вам погуглить самому, Интернет вам в помощь, мне лень искать где я читал про ГСН.
                        хрыч
                2. alexmach Сегодня, 11:09
                  Действительно не тысячи. Всего лишь сотни. 3-4 самолета они и не заметят, они в основном про пилотов беспокоятся.

                  Сирия сейчас вообще не в том состоянии что бы противостоять хоть какому-нибудь внешнему врагу. А гоноровые евреи могут и на сухопутную операцию решиться. У них риторика ну очень уж ястребиная.
                  alexmach
                  1. хрыч Сегодня, 11:46
                    Цитата: alexmach
                    Действительно не тысячи. Всего лишь сотни.

                    А у Асада тысячи зенитных ракет и при грамотном использовании, теоретически можно выбить весь парк
                    Цитата: alexmach
                    Сирия сейчас вообще не в том состоянии что бы противостоять хоть какому-нибудь внешнему врагу

                    Тут вы глубоко заблуждаетесь, САА вполне боеспособна именно для армейских операций, нынешние армейские части с боевым опытом и неплохо оснащены. Инструкторы позаботились о лучшей координации сил и управлению частями. Проблема с бармалеями иная, там партизанщина, наскоки из пустыни и на тот момент массовое предательство военный и пр. Сейчас профессиональный костяк создан, они готовы к маневренной войне. Особенно после переваривания котлов. Представьте, чтоб варить котел, его надо полностью окружить, создать несколько эшелонов и пр. Есть тактическое окружение, когда пути выхода простреливаются с высоток к примеру, магистрали перекрываются, такой котел держать легче. Можно блокирующим даже не иметь численного превосходства. Но котлы в населенных пунктах и пр. очень затратное мероприятие. Еще есть ограничение по средствам и тактике, чтоб не задеть мирных.
                    хрыч
            3. AID.S Сегодня, 11:49
              Цитата: хрыч
              Тут уже вряд ли. Уровень Сирийского ПВО достиг определенного уровня.

              "Надо понимать всю глубину наших глубин."? Евреев это не остановит. Пока они чувствуют угрозу себе.
              AID.S
        2. ПалБор Сегодня, 09:36
          Цитата: Гигант мысли
          Ну. наконец-таки, возмездие осуществилось, В любом случае израильтяне будут теперь действовать с большой оглядкой, и это хорошо.

          Мало.Пусть израильские лётчики спасаются,но самолёты падают и падают...
          ПалБор
          1. Hanokem Сегодня, 11:26
            За летчиков спасибо, но сделаем максимум, чтобы и самолеты не падали, а вот с иранскими окупационными силами в Сирии случались всяческие неприятности
            Hanokem
        3. антивирус Сегодня, 10:31
          есть простой способ прекратить войны --принять веру( религию) противника
          и тогда евреи и арабы заживут в мире

          очень сдержанно братья комментируют свое "приземление"
          нет свободы высказываний
          антивирус
      3. INVESTOR Сегодня, 09:33
        Первый пошел... fellow Американцы на очереди..
        INVESTOR
        1. игорка357 Сегодня, 10:34
          Такие же вот мрази как ты,только с другой стороны...говорили про наш 24ый....тупые и бездушные крякалки!
          игорка357
          1. q75agent Сегодня, 10:51
            Согласен с Вами
            q75agent
            1. Hanokem Сегодня, 11:28
              Игорка357 и g75agent, Вы люди с Большой буквы. Спасибо Вам.
              Hanokem
      4. красноярск Сегодня, 09:37
        Цитата: Николай С.
        Иначе за что ответка.

        Не знаю ответка или нет, но весьма доволен. Что-то евреи слишком нагло себя ведут. Залетают в чужое воздушное пространство, наносят удары по чужой территории. Одним словом - рад, очень рад.
        красноярск
        1. Чёрный Полковник Сегодня, 10:04
          Радоваться особо нечему - будет эскалация противостояния, в котором Сирия в не самом выгодном положении как в военном аспекте, так и в экономическом. Результат был ожидаем, поскольку потомки Давидовы потеряли берега и искать их не собирались. В итоге их опустили с небес на землю и в буквальном смысле тоже. Теперь Израилю нужно искать политическое решение по предотвращению возможного очередного конфликта с ближайшими соседями, что нужно было сделать гораздо раньше, когда Сирия была в критическом положении, а не добивать её совместно с ИГИЛ.
          Чёрный Полковник
          1. Грица Сегодня, 10:51
            Евреи просто тупни . Они потеряли уникальнейший шанс в истории примириться с арабами. В этот сложный период нужно было не гадить Сирии, а помочь ей в уничтожении ИГИЛ и прочих бармалеев. Сирийский народ был бы им искренне благодарен и возможно, Сирия и Израиль стали бы неплохими союзниками. А далее и на остальных арабов можно было перекинуть мировую.
            Но евреи оказались не такими уж умными, как мы ранее считали, а как раз наоборот.
            Грица
            1. Григорий_45 Сегодня, 11:09
              Цитата: Грица
              В этот сложный период нужно было не гадить Сирии, а помочь ей в уничтожении ИГИЛ и прочих бармалеев.

              как евреи могут пойти вразрез с мнением их главных союзников и кормильцев - США?
              Григорий_45
            2. myrzilka Сегодня, 11:46
              Цитата: Грица
              Евреи просто тупни . Они потеряли уникальнейший шанс в истории примириться с арабами.

              Ох, не знаете вы арабов)))) К богоизбранным , тоже , не испытываю особого пиетета в связи с последними событиями в Сирии. Но и арабы не белые, и пушистые. И у тех и у других на первом месте деньги. Нет там морали, точнее есть мораль золотого тельца. Арабы барыги еще те. Вот сейчас мы стеной стоим за Сирию. Но как бы не случилось , лет этак через 30, что они забудут о наших жертвах ради их независимости. И станут угодничать с теми, кто им предложит больше, кто против нас.
              myrzilka
          2. красноярск Сегодня, 11:16
            Цитата: Чёрный Полковник
            Радоваться особо нечему - будет эскалация противостояния, в котором Сирия в не самом выгодном положении как в военном аспекте, так и в экономическом. Результат был ожидаем, поскольку потомки Давидовы потеряли берега и искать их не собирались. В итоге их опустили с небес на землю и в буквальном смысле тоже. Теперь Израилю нужно искать политическое решение по предотвращению возможного очередного конфликта с ближайшими соседями, что нужно было сделать гораздо раньше, когда Сирия была в критическом положении, а не добивать её совместно с ИГИЛ.

            Полковник, в Вашем посте два варианта развития событий, и оба утвердительные. Вы уж остановитесь на каком либо одном. Разумеется Вы правы рассматривая первый вариант, и, разумеется, второй вариант для нас был бы предпочтительней. Какой из этих вариантов выберут сыны Давидовы? Будем посмотреть.
            красноярск
          3. демос1111 Сегодня, 11:16
            А я вот честно не могу понять, зачем это израилю? Да будет эскалация, будут потери. Это приведет к тому, что России придется развернуть полноценное ПВО на границе Сирии, под прикрытием искандеров с неизвестно какой боевой частью. И оффициальное предупреждение по линии Мид. Сунетесь спалим Тельавив. И все прекратиться. Чисто оборона со стороны России.
            И после этого Сирия и иран договариваются и массово строят то что хотят. Это их суверенное дело.
            демос1111
          4. Маз Сегодня, 11:18
            Цитата: Чёрный Полковник
            Радоваться особо нечему - будет эскалация противостояния, в котором Сирия в не самом выгодном положении как в военном аспекте, так и в экономическом. Результат был ожидаем, поскольку потомки Давидовы потеряли берега и искать их не собирались. В итоге их опустили с небес на землю и в буквальном смысле тоже. Теперь Израилю нужно искать политическое решение по предотвращению возможного очередного конфликта с ближайшими соседями, что нужно было сделать гораздо раньше, когда Сирия была в критическом положении, а не добивать её совместно с ИГИЛ.

            Да ну! Вы обстановку изучите.. В израиле терракт за террактом. Каждый день! Посмотрите новости. Армия приведена в повышенную готовность вчерась в связи вероятностью арабского мятежа. Два батальона поменяли места дислокации в полной боевой. Для маленькой страны это сумасшедшая перестановка войск в мирное время. Танки вывели =гасают на платформах по дорогам. И жирному, лоснящемуся Израилю воевать с Сирией? Шекель мгновенно рухнет до шести за доллар. Не дай бог мобилизация и новая война. Скоро выборы. Какая война? Осктитесь , коллега. Вот Мелко гадить - это нормально, а воевать на полную - увольте. Не избранное это дело - убить могут, ранить, покалечить. Как потом в банке на клавиатуре набирать код клиента?
            Маз
        2. Саша Крымский Сегодня, 10:24
          Судя по реакции уря патриотов и антисемитов на ВО, у них сегодня великий праздник , не более ни менее Дня Победы или как минимум Новый год.
          Долго молились и ждали жертвы ,как шакалы.
          А жертвы то нет- так , старая машина упала , ну и фиг с ней!
          Но вы- юдофобы всё равно веселитесь- сегодня ваш праздник. Хоть что то , чем ничего для вашего умиления .
          Саша Крымский
          1. q75agent Сегодня, 10:54
            не все здесь такие , я например помню , Израильтяне искренне многие соболезновали гибели майора Филиппова soldier
            q75agent
            1. Житель Урала Сегодня, 11:33
              Присоединяюсь. Израиль в числе первых и чуть ли не единственный выражал соболезнования по поводу терактов в Москве и событий в Беслане - в то время когда вся англоязычная команда пила шампанское. Хорошо что летчик спасся. Но в любом случае Израилю с Сирией надо искать пути примирения - новая бойня никому не нужна.
              Житель Урала
              1. myrzilka Сегодня, 11:50
                Цитата: Житель Урала
                Но в любом случае Израилю с Сирией надо искать пути примирения - новая бойня никому не нужна.

                Слишком большая кровь между ними. Примирения может и не ждать, а просто жить рядом. Жить не мешая друг другу. Утопия , конечно, но почему бы нет?
                myrzilka
          2. Грица Сегодня, 10:56
            Долго молились и ждали жертвы ,как шакалы.
            Как это ни цинично - но действительно праздник. Потому что шакалы как раз вы, которые заскакивают на чужую территорию и гадят по всякому. Одного шакала застрелили. Чем не радость?
            Грица
          3. Muvka Сегодня, 10:56
            Шакалы тут только вы, когда нападаете на практически беззащитную страну.
            Muvka
          4. Ratmir_Ryazan Сегодня, 11:14
            Что ВВС Израиля забыли над территорией Сирии? Сколько раз артиллерия Израиля наносила удары по правительственным войскам Сирии в ответ на управляемые провокации боевиков?

            Вы сами служите США как шакалы, так что да сегодня у нас праздник - вы получили по заслугам...

            Искренне рад, что ваши пилоты не пострадали, надеюсь они расскажут остальным, что не стоит вторгаться в чужую страну и бомбить в ней всех подряд... В следующий раз возможно так не повезет...

            Не получите вы ни пяди сирийской земли и не пытайтесь играть нам на стороне ИГИЛ!!!
            Ratmir_Ryazan
          5. Околоточный Сегодня, 11:21
            Ну что вам сказать. Пилоты живы, Слава Богу. Коллега, поймите, если бы ваш истребитель был сбит при работе над израильской территорией (оборона страны) я бы первый посочувствовал. С моей лично стороны дело видится так - Сирия в буквальном смысле истекает кровью, её рвут на части все, кому не лень. И вы туда же. Как то так.
            Околоточный
          6. Маз Сегодня, 11:25
            А вы думали, коллега, смотреть будут как мерзости творите прикрываясь борьбой с терроризмом? Не, не тот случай. Пойди поплачь, седня шабат - дорога на Иерусалим свободна - подход к Западной стене бесплатный. Слева мужики, справа бабы, кипа бесплатно справа по ходу - вперёд Саша. Не забудь руки вымыть и умыться там слева краники в стене.
            Маз
          7. красноярск Сегодня, 11:29
            Цитата: Саша Крымский
            Судя по реакции уря патриотов и антисемитов на ВО, у них сегодня великий праздник , не более ни менее Дня Победы или как минимум Новый год.
            Долго молились и ждали жертвы ,как шакалы.
            А жертвы то нет- так , старая машина упала , ну и фиг с ней!
            Но вы- юдофобы всё равно веселитесь- сегодня ваш праздник. Хоть что то , чем ничего для вашего умиления .

            Александр, Вы не правы буквально во всех своих посылах.
            Во-первых, я не ура патриот, я просто патриот. Во-вторых, я ни разу не антисемит. В-третьих, я доволен не тем, что сбили, пусть даже старый, израильский самолет, а тем, что наказан таким образом агрессор. Если бы сирийский самолет залетел в воздушное пространство Израиля, ваше ПВО как с ним поступило бы? Да к тому же если бы он неоднократно наносил ракетно-бомбовые удары на территории Израиля, мотивируя тем, что там были базы антиасадовских банд. Так что, если у Вас есть совесть и честь , то Вы должны признать, что действия ВВС Израиля - неправомочны и достойны наказания.
            красноярск
          8. Hanokem Сегодня, 11:34
            Саша , только что пресс-секретарь Манелис сообщил, самолет был сбит , речь идет о самолете Суфа F-16I( это новейшая версия Ф-16) Насчет реакции части форумчан не огорчайтесь. Как и везде есть ЛЮДИ и есть НЕЛЮДИ.
            Hanokem
        3. Грица Сегодня, 10:45
          Евреи расслабились от безнаказанности. К тому же над территорией суверенного Ливана летают как над своей. оттуда и лупят. Бог шельму метит.
          Грица
      5. Арон Заави Сегодня, 09:48
        Цитата: Николай С.
        Вот и выяснилось, чьим ПЗРК сбит российский самолёт в Идлибе.
        Иначе за что ответка.

        Какой бред. Сирийцы давно пытались сбить наш самолет. Им это удалось. Ну так молодцы.
        Арон Заави
        1. Владыка Ситх Сегодня, 09:52
          Пилот выжил?
          Владыка Ситх
          1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 10:00
            Пилот выжил?


            В госпитале находится.
            Тот же ЛЕХА
            1. Hanokem Сегодня, 11:35
              Прооперирован, в стабильном состоянии. Слава Б-гу
              Hanokem
          2. Александр War Сегодня, 11:21
            https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5103388,
            00.html видео Один из жителей Галилеи успел снять катапультирование летчиков.
            Александр War
        2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:54
          Сирийцы давно пытались сбить наш самолет. Им это удалось. Ну так молодцы.

          Поделитесь секретами... smile чем сбили...при каких обстоятельствах и что предпринимал израильский пилот чтобы уйти от поражения средствами ПВО. what
          Чрезвычайно интересно.
          Тот же ЛЕХА
          1. Андрей К Сегодня, 10:09
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            ...чем сбили...

            Пишут:
            ...были задействованы комплексы ПВО «Панцирь-С»...


            Упал около кибуца Хардуф в Изреэльской долине.
            Андрей К
            1. Muvka Сегодня, 10:22
              Панцирь очень вряд-ли. И дальность не та и взрыв слишком большой для панциря.
              Muvka
              1. Андрей К Сегодня, 10:51
                Цитата: Muvka
                ...Панцирь очень вряд-ли. И дальность не та и взрыв слишком большой для панциря...

                Там у сирийцев такая сборная солянка из систем ПВО, что мозг сломаешь...
                Оперируем той информацией, которая доступна.
                Чёрт ногу сломит, в этих "победах" с обоих сторон. Сирийцы эскадрильями израильтян валят. Израильтян же, вообще никто-никогда не сбивал, у них сплошь птички в двигателя попадают...
                Андрей К
            2. Саша Крымский Сегодня, 10:48
              Киллометров пять от моего дома .
              Около 5:30 утра был мощный взрав, собака очень испугалась.
              Саша Крымский
              1. Андрей К Сегодня, 11:22
                Цитата: Саша Крымский
                ...Киллометров пять от моего дома ...

                Сам, семья - живы-здоровы, ну и слава Богу.
                Андрей К
            3. Григорий_45 Сегодня, 11:11
              Цитата: Андрей К
              Пишут:
              ...были задействованы комплексы ПВО «Панцирь-С»

              задействованы то может и были, но подранили "птаху" уже у самой границы, иначе не пролетела бы она "за ленточку" и не плюхнулась на территории Израиля. Всего скорее С-200 работали
              Григорий_45
        3. serezhasoldatow Сегодня, 10:04
          Они терпели, терпели, терпели и не вытерпели. А мечтать... о мировом господстве-это Ваш бзик.
          serezhasoldatow
        4. Лекс. Сегодня, 10:21
          Надеюсь летчики живы а самолет кусок железа
          Лекс.
          1. антивирус Сегодня, 10:36
            ВСЁ ГОРАЗДО ХУЖЕ
            МИР ВЕРНУЛСЯ В 60-ГГ --КРАХ КОЛОНИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
            победы одного оружия над др(РФ=СССР уже? или движется в ту сторону)
            не смогли поводыри вселенной привести народы к миру. балансировки интересов не случилось.
            Израиль будет на месте Индии( с разделом на 2 гос-ва?)???? или Мозамбика?или Ирака? как роль Индонезии?
            антивирус
          2. Scoun Сегодня, 11:02
            Цитата: Лекс.
            Надеюсь летчики живы а самолет кусок железа

            Само катапультирование опасно для позвоночника.... ещё тот экстрим.
            Scoun
            1. Лекс. Сегодня, 11:09
              Значит погибнуть лучше ?
              Лекс.
              1. Geisenberg Сегодня, 11:28
                Цитата: Лекс.
                Значит погибнуть лучше ?


                Зависит о того в каком состоянии тело останется после лечения. Если например в виде протоплазмы ссущей в катетер и срущей в калосборник то лучше было бы погибнуть.
                Geisenberg
        5. Hammerlock Сегодня, 10:34
          да пошли вы все... за мойшей или как его, моисеем
          Hammerlock
        6. Маз Сегодня, 11:30
          Не, не молодцы. Умницы. Сначала стрельнули рядом , потом сбили ракеты, а теперь самолёт. Намекают на толстые обстоятельства в случае продолжения атак. Интересно, примут к сведению или снова тупо полезут к Дамаску?
          Маз
    2. Подрезчик Сегодня, 08:59
      Ой! Печалька у "неприкасаемых"... belay
      тут некоторые евреи решили что они бессмертны и недосягаемы для арабов...как видим и на старуху бывает проруха.
      Подрезчик
      1. Андрей К Сегодня, 09:09
        Цитата: Подрезчик
        ...Ой! Печалька у "неприкасаемых"... belay

        Этот проходной двор, в чужом воздушном пространстве, давно уже надо прикрыть.
        Сейчас выяснится, что самолёт рухнул отого, что в него какая-нибудь "птичка" попала laughing
        Андрей К
        1. Подрезчик Сегодня, 09:17
          Этот проходной двор, в чужом воздушном пространстве, давно уже надо прикрыть.

          Приветствую, Андрей! hi Не в бровь, а в глаз! good Что-то я не помню, чтобы кроме России туда еще кого-то приглашали, а летают все кому не лень, и у всех есть интересы: одни типа с ИГИЛ борются, другие иранских баз не хотят... am
          Подрезчик
          1. Андрей К Сегодня, 09:27
            Цитата: Подрезчик
            ... другие иранских баз не хотят... am

            Доброго утра Саш hi
            Так не вопрос, пусть иранских баз не хотят, но только на своей территории.
            Какого рожна, в костёр сирийской гражданской войны, свой бензинчик подливать.
            ...Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю…

            (Ветхий Завет) yes
            Андрей К
            1. Подрезчик Сегодня, 09:33
              [quote]Так не вопрос, пусть иранских баз не хотят, но только на своей территории.[/quote ]
              Да, ключевая фраза "...только на своей..." yes
              А Ветхий Завет может не читают? request
              Подрезчик
              1. Андрей К Сегодня, 09:39
                ...А Ветхий Завет может не читают? request...

                Саш, ну я не израилевед laughing
                Там то ли Талмуд, то ли Тора...
                Андрей К
                1. Подрезчик Сегодня, 10:05
                  В общем, даже если ты "богомизбранный" или "неприкасаемый", помни (!): за тобой всегда в небе "следит" РЛС С-300(400, и надеюсь в будущем 500).
                  Это даже не израильтянам, а скорее звездно-полосатым... am
                  Подрезчик
                  1. Андрей К Сегодня, 10:26
                    ...В общем, даже если ты "богомизбранный" или "неприкасаемый", помни (!): за тобой всегда в небе "следит" РЛС С-300...

                    Ну как-то так yes
                    Можно сказать по другому: не надо нарываться, тогда и до "богоизбранных" никому дела не будет.
                    Андрей К
                    1. Hammerlock Сегодня, 10:41
                      "богоизбранные", а где пруфы!? Это заявление в аксиому ввели сами пeйcaтыe, а вот других подтверждений нет. Да, Мойша (Моисей) их знатно потролил, таская по пескам 30 лет (и ведь выжили)
                      Hammerlock
          2. Чёрный Полковник Сегодня, 10:10
            По поводу иранских баз Израиль можно понять - мы же не в восторге будем, когда на незалэжной появятся базы вблизи наших границ. А то, что евреям безвиз прикрыли - так они сами этому содействовали.
            Чёрный Полковник
            1. Грица Сегодня, 11:05
              По поводу иранских баз Израиль можно понять - мы же не в восторге будем, когда на незалэжной появятся базы вблизи наших границ.
              То есть, следуя вашей логике, можно спокойно и без зазрения совести уничтожать базы, что нам не нравятся, на территории незалежной?
              Хотя, я был бы совсем не против. Евреям же можно...
              Грица
            2. Григорий_45 Сегодня, 11:19
              Цитата: Чёрный Полковник
              По поводу иранских баз Израиль можно понять - мы же не в восторге будем, когда на незалэжной появятся базы вблизи наших границ.

              базы НАТО есть в Прибалтике. Нам стоит нанести по ним превентивный удар и считать себя в праве? Бахнем, а всем скажем - обеспечиваем свою безопасность?
              Вся проблема в том, что сыны Моисеевы не хотят договариваться, они привыкли решать с позиции силы и только так, как надо богоизбранным, не принимая компромиссов и уступок. Нив каком они не в праве. А нравится или нет... нам тоже много что не нравится.
              Григорий_45
          3. игорка357 Сегодня, 10:39
            Вот все такие марщалы,генералиссимусы...так ответьте,если наших пригласили,неужели не попросили небо защитить?Не надо здесь двойных стандартов...есть зоны разграничения,если наши попросили туда не залетать ,,евреи с турками согласились...а если залетали куда...то значит туда можно,или нашу страну в месте с её главнокомандующим опять нагнули...в чем я очень сомневаюсь!Россия в Сирии не за народ свободу и правду ну,все ведь мы понимаем...влияние на БВ...не более,а это очень много!
            игорка357
        2. Околоточный Сегодня, 11:25
          Андрей, вот тут полностью согласен:
          Этот проходной двор, в чужом воздушном пространстве, давно уже надо прикрыть.

          Вот если ЛА коалиции приземлил бы подобным образом.
          Околоточный
      2. Лекс. Сегодня, 10:39
        "Подрезчик" из израильтян не кто не злорадствовал когда российский самолет был сбит или белорусский самолёт в Польше разбился или у вас там у соседа корова сдохла что злоба душит ?
        Лекс.
        1. Подрезчик Сегодня, 10:59
          Цитата: Лекс.
          "Подрезчик" из израильтян не кто не злорадствовал когда российский самолет был сбит или белорусский самолёт в Польше разбился или у вас там у соседа корова сдохла что злоба душит ?

          А я знаете и не злорадствую. Белорусский самолет в Польше находился с мирными целями. Российский самолет в Сирии находился по приглашению правительства Сирии. Вопрос: что Ваши самолеты делают над территорией Сирии??? Вы не хотите там иранских баз? Согласно Вашей логике, мы с россиянами должны бомбить развернутые батальонные группы НАТО в странах Прибалтики??? Ну не хотим мы, чтобы они там находились! ПОЧЕМУ Вам и вашим союзникам МОЖНО, а если сделаем мы-нарушение целостности гос-ва, попирание международных законов и основ демократии??????????? belay
          Я рад, что экипаж самолета жив. И вообще, как для меня, так это предупреждение вашим звездно-полосатым союзникам... yes
          У соседа нет коровы, я в столице живу...И злобы нет.
          Подрезчик
          1. Лекс. Сегодня, 11:13
            Не надо бомбить например разрыв дип отношений с тремя прибалтийскими республиками запрет на пролёт гражданских самолетов через российскую территорию не отправлять через прибалтийские порты своих товаров
            Лекс.
            1. ASed Сегодня, 11:27
              Цитата: Лекс.
              Не надо бомбить например разрыв дип отношений с тремя прибалтийскими республиками запрет на пролёт гражданских самолетов через российскую территорию не отправлять через прибалтийские порты своих товаров


              Ну так и Вы запретите Ирану над Израилем летать.
              Если Вы бомбите чужие базы на чужой земле - будте готовы к потерям.
              К слову, я рад что пилот выжил. Но считаю что Израиль не в свою войну вмешивается, и не по своей воле.
              ASed
            2. Околоточный Сегодня, 11:28
              Оставим Прибалтику. За Украину как? Когда РОДСТВЕННИКОВ уничтожают и нагибают? Сравнять её по нулевому уровню?
              Околоточный
            3. Esoteric Сегодня, 11:36
              Цитата: Лекс.
              запрет на пролёт гражданских самолетов через российскую территорию

              А, если будут продолжать летать, что будете махать рукам "Кыш-кыш!!!" laughing
              Esoteric
            4. Подрезчик Сегодня, 11:38
              Цитата: Лекс.
              Не надо бомбить например разрыв дип отношений с тремя прибалтийскими республиками запрет на пролёт гражданских самолетов через российскую территорию не отправлять через прибалтийские порты своих товаров

              Так и Вы разорвите отношения и запретите пролет гражданских самолетов, бомбить зачем?
              Мой коллега "Монос" вам замечательно ответил: ваш экипаж жив, подумайте над судьбой тех людей (возможно гражданских!), которых ваш экипаж "утюжил".
              Подрезчик
        2. Монос Сегодня, 11:19
          Цитата: Лекс.
          "Подрезчик" из израильтян не кто не злорадствовал когда российский самолет был сбит или белорусский самолёт в Польше разбился или у вас там у соседа корова сдохла что злоба душит ?

          Знаете, если бы (не дай Бог) пилот погиб, реакция была бы другая. А раз лётчик жив, смотрим в другую сторону и думаем: а живы ли те, кого он бомбил, нарушая суверенитет другой страны?
          Монос
        3. ultra Сегодня, 11:25
          Цитата: Лекс.
          из израильтян не кто не злорадствовал когда российский самолет был сбит

          Я почитываю израильские форумы периодически и я бы так не сказал,скорее наоборот.Как в Турции когда 24ку сбили,90% процентов чуть кипятком не писали от радости.
          ultra
        4. Маз Сегодня, 11:36
          Цитата: Лекс.
          "Подрезчик" из израильтян не кто не злорадствовал когда российский самолет был сбит или белорусский самолёт в Польше разбился или у вас там у соседа корова сдохла что злоба душит ?

          Лекс, мы сказали - идём на вы и честно воюем. А вы бьёте в спину полуживого соседа в районе столицы страны из за спины другого соседа. Это ли не подлость мерзейшая? и так в который раз? Чего ж хотели?. Справедливость она и в Африке справедливость по возмездию. Сколько раз народ возмущался? А вы насмехались безнаказанностью. Вы ж не воюете - вы добиваете связанного. И никакое сравнения со смертью Филатова не катит. Вы ещё палача сравните с солдатом - как раз по Сеньке шапка.
          Маз
    3. Зяблицев Сегодня, 09:01
      Таки да! Долетался кошерный самолет в чужом небе...
      Зяблицев
      1. игорка357 Сегодня, 10:41
        В каком чужом,если евреи захотят,без поддержки из-вне...они все небо БВ возьмут...!Будьте реалистом!
        игорка357
        1. Монос Сегодня, 11:23
          Цитата: игорка357
          если евреи захотят,без поддержки из-вне...они все небо БВ возьмут...!

          Российские ВКС тоже контролируют там всё небо, но это не значит, что оно наше, родное.
          Монос
        2. Маз Сегодня, 11:38
          Чож не берут?
          Маз
    4. Владимирский Сегодня, 09:05
      Уверен, это только начало..... Выходные будут "жаркими".
      Владимирский
      1. игорка357 Сегодня, 10:44
        Нихрена не будет...глупое существо!Абсолютно нихрена....мы ядерная держава,у нас на планете самые большие земли...мы сотрем с лица земли любого...США 12 раз...Британию 64 раза можем уничтожить...Турков мы убьем даже пискнуть не успеют,и что?Убили мы их за наш СУ-24...так что прежде чем своим помелом махать...подумай своей кучей в черепе!
        игорка357
    5. профессор Сегодня, 09:06
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Поди С-З00
      тут некоторые евреи решили что они бессмертны и недосягаемы для арабов...как видим и на старуху бывает проруха.

      Ответка не заставит себя долго ждать. Глазной врач надолго засядет в бункере как его друг Насрала.

      Цитата: Зяблицев
      Таки да! Долетался кошерный самолет в чужом небе...

      В своем, милок, в своем. Не читайте советских газет перед обедом.

      PS

      профессор
      1. Просто человек Сегодня, 09:16
        А не получится как результат 2 ливанской войны 2006 года, когда чудовищно превосходящие силы Израиля местные аборигены истрепали как котов помойных.
        Просто человек
        1. Tiras Сегодня, 09:22
          Цитата: Просто человек
          А не получится как результат 2 ливанской войны 2006 года, когда чудовищно превосходящие силы Израиля местные аборигены истрепали как котов помойных.


          Что за дикие фантазии? laughing
          Tiras
          1. Просто человек Сегодня, 09:29
            Фантазии? Именно поэтому по результатам этого позора министр обороны Израиля А. Перец назначал специальную комиссию во главе с бывшим начальником генштаба ЦАХАЛа А. Липкиным-Шахаком, по результатам которой бошки полетели у многих "полководцев" и политков. Читайте больше аналитических материалов, негоже так относиться к пустой голове.
            Просто человек
            1. профессор Сегодня, 09:36
              Цитата: Просто человек
              Фантазии? Именно поэтому по результатам этого позора министр обороны Израиля А. Перец назначал специальную комиссию во главе с бывшим начальником генштаба ЦАХАЛа А. Липкиным-Шахаком, по результатам которой бошки полетели у многих "полководцев" и политков. Читайте больше аналитических материалов, негоже так относиться к пустой голове.

              У нас гос комиссия всегда расследует все наши войны без исключения и всегда раздает каждому по пирожку. Иначе как учиться?
              профессор
        2. профессор Сегодня, 09:28
          Цитата: Просто человек
          А не получится как результат 2 ливанской войны 2006 года, когда чудовищно превосходящие силы Израиля местные аборигены истрепали как котов помойных.

          У меня другие сведения о ходе и итогах той войны.

          Цитата: Chertt
          У Башара Асада есть недостатки, но то, что он смелый человек признают даже враги

          "Смелый человек" когда последний раз показывался на публике? А в войсках своих когда был? wink

          Цитата: сибиралт
          Похоже, Израиль тоже этот случай не комментирует. winked А Беня пусть чешет репу на Голанах recourse

          Уже комментирует. См. в моем соседнем посте.
          А Биби одно место не чешет. Что должно быть сделано будет сделано. Не сомневайтесь.
          профессор
          1. просто экспл Сегодня, 09:39
            а что , штаты уже давно перестали пытаться убрать Асада ?
            потому и не показывается , ибо у матрасов и у ваших возможностей больше чем у него.
            что цру что моссад знамениты тем что могут совершать громкие убийства .
            ваши даже ученых убивать навострились . то чего уж говорить про политиков.
            просто экспл
        3. KaPToC Сегодня, 09:41
          Цитата: Просто человек
          А не получится как результат 2 ливанской войны 2006 года, когда чудовищно превосходящие силы Израиля местные аборигены истрепали как котов помойных.

          Сложный вопрос, с одной стороны нынешний Израиль на голову лучше вооружен, а с другой - нет уже в строю тех героев, а новое поколение - справиться ли?
          KaPToC
          1. просто экспл Сегодня, 09:50
            а че там справляться ?
            в ВВС у них до сих пор налет самый большой в мире , в наличие большой выбор ОТР и КР .
            стреляй не хочу . при чем стреляй вне зоны где можно хапануть ответку .
            после сбитого самолета евреи просто сменят тактику , они не тупые что бы действовать так же как раньше и терять самолеты . скорее всего приоритет отдадут ОТР . опыт применения по иранца Лор у них есть .
            просто экспл
          2. игорка357 Сегодня, 10:51
            Легко,государство не большое..постоянно находящееся в состоянии войны...и к стати,поддерживающее идеологию своей молодежи...я бы пожелал такого союзника на БВ,своей стране!
            игорка357
        4. игорка357 Сегодня, 10:49
          Ну что за бред,где ваши обожаемые обаригены,и где Израэль...который я очень не люблю....?Ну...слабо ответить на этот вопрос,думаю даже не ответите..)))
          игорка357
      2. Chertt Сегодня, 09:18
        Цитата: профессор
        Глазной врач надолго засядет в бункере

        У Башара Асада есть недостатки, но то, что он смелый человек признают даже враги
        Цитата: профессор
        В своем, милок, в своем

        Вдвойне неприятно когда самолеты сбивают, как вы утверждаете, в своем небе
        Chertt
        1. игорка357 Сегодня, 10:52
          Так а чем смелый,тем что не хочет власть отдавать?Или тем что погиб за свою страну и народ в первых рядах?
          игорка357
      3. МИХАН Сегодня, 09:19
        Цитата: профессор
        Ответка не заставит себя долго ждать. Глазной врач надолго засядет в бункере как его друг Насрала.

        Не пугай Профессор , пуганные мы уже и не раз..Только попробуйте на Ассада рыпнуться, мало не покажется. Сами виноваты, мы вас уже не раз предупреждали "не наглейте.." Хорошо проучили ! fellow
        МИХАН
        1. Перейра Сегодня, 09:54
          Хорошо, но мало.
          Перейра
          1. Саша Крымский Сегодня, 11:11
            Перейра ↑
            Сегодня, 09:54
            Хорошо, но мало.

            Если тебе мало - попроси у Медведева , он добавит.
            Саша Крымский
        2. Водоплавающий Сегодня, 10:30
          И что будет? Очередное предупреждение*
          Водоплавающий
        3. Бродяга1812 Сегодня, 10:38
          Реакция и на сайте и в России на уничтожение русского самолета была адекватной. И израильтяне ,в том числе и на сайте не ёрничали и не злорадствовали. Наша реакция на уничтожение ,израильского самолета последует. В этом нет ни малейшего сомнения. Летчики катапультировались и выжили. Израиль всегда давал и даёт исчерпывающие данные о своих потерях. Это часть нашего менталитета. «Ихтамнеты»-это не про Израиль. Народный праздник на сайте по данному поводу прогнозируем. Но праздник продолжается. И уверен , мы вернёмся к сегодняшнему обсуждению , если не в ближайшие часы ,то на днях. Я так ,думаю. Повторюсь: летчики живы. А это сегодня главное.
          Бродяга1812
          1. МИХАН Сегодня, 10:50
            Цитата: Бродяга1812
            Народный праздник на сайте по данному поводу прогнозируем.

            Таки да... fellow drinks
            Цитата: Бродяга1812
            И уверен , мы вернёмся к сегодняшнему обсуждению , если не в ближайшие часы ,то на днях. Я так ,думаю. Повторюсь: летчики живы. А это сегодня главное.

            Я тоже рад за летчиков , что остались живы ..Ой вэй, я искренне !
            Цитата: Бродяга1812
            Наша реакция на уничтожение ,израильского самолета последует. В этом нет ни малейшего сомнения.

            А вот угрожать не стоит..Имейте ввиду в Сирии русские находятся и сейчас очень злые!
            Хотите проверить ..? Я бы не советовал , если даже просто судить по реакции на сайте..
            Лучше бы извинились перед Сирией пока не поздно, за свои наглые бомбежки их территории ..Вот это был бы настоящий Ой вэй..!
            МИХАН
          2. Muvka Сегодня, 10:58
            Цитата: Бродяга1812
            Реакция и на сайте и в России на уничтожение русского самолета была адекватной. И израильтяне ,в том числе и на сайте не ёрничали и не злорадствовали. Наша реакция на уничтожение ,израильского самолета последует. В этом нет ни малейшего сомнения. Летчики катапультировались и выжили. Израиль всегда давал и даёт исчерпывающие данные о своих потерях. Это часть нашего менталитета. «Ихтамнеты»-это не про Израиль. Народный праздник на сайте по данному поводу прогнозируем. Но праздник продолжается. И уверен , мы вернёмся к сегодняшнему обсуждению , если не в ближайшие часы ,то на днях. Я так ,думаю. Повторюсь: летчики живы. А это сегодня главное.

            Не нужно сравнивать несравнимое. Вы бомбите суверенную страну, а мы уничтожаем террористов, причем по приглашению законного правительства.
            Muvka
            1. Бродяга1812 Сегодня, 11:24
              Нет давно никакой суверенной страны. Есть территория контролируемая различными странами и группировками.Есть режим Асада пришедшего к власти после смерти папеньки возглавившего когда-то государственный переворот. И сынок- нелегитимен. Все начиналось ,как классическая Гражданская война. Потом подтянулись другие игроки. Которые не устраивающие их группировки называют террористическими. А Израиль находится в состоянии войны с Сирией ,сейчас с ее остатками. Еще с 1948 года,которую она и начала на свою голову.
              Бродяга1812
              1. vadson Сегодня, 11:56
                а по вашему суверенные страны это те на территории которых размещены военные базы сша и которые им зад вылизывают? нелигитимен говорите, ну ну, че ж так полосатые упорото твердят асад должен уйти? наши уже и на выборы согласны в сирии, и если асада выберут - а его выберут, очередное подтверждение легитимности его власти будет
                vadson
          3. Scoun Сегодня, 11:16
            Цитата: Бродяга1812
            «Ихтамнеты»-это не про Израиль. Народный праздник на сайте по данному поводу прогнозируем.

            Ну про ихтамнету вы малость соврамши, Израиль помогал некоторым групировкам террористов.
            Праздника на сайте нет и кстати если бы пилот попал в руки сирийцев то он мог бы не переживать на счёт зверского отношения.
            Львиное большинство радо что пилоты живы но и львиному большинству не нравится что Израиль бомбит страну, раздираемой войной с террором посеянным группой стран а ещё многим людям не нравится то что возможен очередной виток конфликта.
            ПС.
            Не обращайте внимания на "миханов".
            Scoun
      4. Piramidon Сегодня, 09:25
        Цитата: профессор
        В своем, милок, в своем.

        Они из воздушного пространства Ливана "пуляют"
        Piramidon
      5. sgrabik Сегодня, 09:29
        Ну таки и что, если предположить что еврейский F-16 сам в своём небе рухнул, тогда вообще получается, либо евреи - лётчики весьма посредственные, либо у них самолёты далеко не первой свежести.
        sgrabik
        1. профессор Сегодня, 09:34
          Цитата: sgrabik
          Ну таки и что, если предположить что еврейский F-16 сам в своём небе рухнул, тогда вообще получается, либо евреи - лётчики весьма посредственные, либо у них самолёты далеко не первой свежести.

          А у вас самолеты в России не бьются" Либо русские - лётчики весьма посредственные, либо у вас самолёты далеко не первой свежести? fool
          профессор
          1. Muvka Сегодня, 10:23
            Ну да. У нас самолеты падают очень редко и чаще всего старье. А еще у нас климат другой. Более жесткий.
            Muvka
            1. профессор Сегодня, 10:29
              Цитата: Muvka
              Ну да. У нас самолеты падают очень редко и чаще всего старье. А еще у нас климат другой. Более жесткий.

              Сразу видно "профессионала". Какая, какая у вас аварийность? А как она измеряется Вы вообще знаете?
              А в Канаде как с климатом? А на Аляске? wink

              Цитата: Грац
              да знаем мы ваши отмазки, то птица залетела в двигатель то ещё чего, а чего вы хотели вы фактически ведёте боевые действия на территории чужой страны с её законными властями, и считаете что в своём праве, ну так и другие тогда в своём праве по отношению к вам

              А ничего, что мы находимся в состоянии войны с этой страной после того как она на нас напала?
              профессор
              1. Muvka Сегодня, 10:59
                А что, у Канады есть ВВС? И какой у них налет?
                Глянул. Вот это ВВС. Всем ВВС ВВС.
                По данным на 2013 год Королевские военно-воздушные силы Канады эксплуатируют 258 пилотируемых летательных аппаратов и 9 БПЛА.
                Muvka
          2. Mestny Сегодня, 10:23
            Ну так у нас то понятно - страна-бензоклонка, жулики и воры, всё ржавое.
            А вот у вас - светлые эльфы, надежда всего человечества.
            И вдруг такое.
            Все думали, что вы непобедимые, а оказывается нет.
            Mestny
            1. Ramzaj99 Сегодня, 10:34
              Вчера только на ток шоу еврей один от счастья слюнями брызгал , по поводу гибели Российского лётчика. Вот вам гниды ответочка......
              Ramzaj99
          3. Грац Сегодня, 10:25
            да знаем мы ваши отмазки, то птица залетела в двигатель то ещё чего, а чего вы хотели вы фактически ведёте боевые действия на территории чужой страны с её законными властями, и считаете что в своём праве, ну так и другие тогда в своём праве по отношению к вам
            Грац
          4. игорка357 Сегодня, 11:17
            Падают и у нас,падают и у вас,и в США падают,и в Британии...а те,кто говорят и бахвалятся этим..просто дЕбилы!
            игорка357
          5. Esoteric Сегодня, 11:48
            Цитата: профессор
            А у вас самолеты в России не бьются" Либо русские - лётчики весьма посредственные, либо у вас самолёты далеко не первой свежести?

            А вы чего так взъерепенились, уважаемый? Если бы ваши лётчики летали там, где летают российские, у вас через полгода авиации не осталось бы. Про вашу пушистость и хитрозадость в отношении нанесения авиаударов знают все. И не равняйте свою воинскую доблесть с российской. Попробуйте доказывать это на деле. Чем и перед кем виновата Сирия, что над её территорией и по ней "долбят" все, кому не лень гнуть спину перед США? Заказ выполняете или у вас менталитет такой? belay Или дикция? lol Получили, но мало. Слабовата наша страна в экономическом плане. Не может, как во времена СССР штамповать оружие, вот вы и пользуетесь. Пока есть возможность - дерзайте! И перекладывайте вину на птиц...
            Esoteric
      6. trump Сегодня, 09:37
        "В своем, милок, в своем. Не читайте советских газет перед обедом."
        Тем позорнее факт потери еврейского самолета,
        да не последний будет
        trump
        1. профессор Сегодня, 09:46
          Цитата: trump
          "В своем, милок, в своем. Не читайте советских газет перед обедом."
          Тем позорнее факт потери еврейского самолета,
          да не последний будет

          У России на своей территории самолеты не падают? Ф-16 упал в 70 км от сирийской границы. На одном крыле или на одном двигателе? Либо Ф-16 очень надежный самолет, либо сирийские ракеты очень слабые.

          Цитата: просто экспл
          то есть , вы пришли в чужой дом разрушать его , и как хозяин дал сдачи , так он за это подлежит смерти ?

          За то что нынче его армия обстреляла Маджаль Шамс, его ударный дрон проник на нашу территорию. Мало?

          Цитата: просто экспл
          а вы там не охренели совсем ? на нашем телевидении один из ваших начал плевать в память нашего пилота . а как ему высказали за это начал голосить про антисемитизм .

          Так дайте ему в морду или ответьте на его неудобные вопросы.

          Цитата: просто экспл
          у меня все чаще и чаще возникает мысль что и еврейские погромы на территории всех стран были не из за антисемитов , а из за действий и наглости евреев .

          Не сомневаюсь в вашей порядочности. Уверен, что Вы даже подумываете принять участие в погромах будь это возможно.
          профессор
          1. Перейра Сегодня, 09:53
            Насчёт погромов - это приглашение?
            Перейра
            1. МИХАН Сегодня, 10:07
              Цитата: Перейра
              Насчёт погромов - это приглашение?

              ЭТО ПРОВОКАЦИЯ ! Осторожней мужики , проф очень злой и будет всячески "выбивать " сейчас форумчан ( жалобы строчить..))) Я его изучил тактику уже давно..хе хе
              МИХАН
              1. Перейра Сегодня, 10:12
                Он тут, вроде бы, меня уже обещал в ФСБ сдать. За поддержку терроризма и утверждение, что палестинцы существуют.
                Перейра
                1. МИХАН Сегодня, 10:54
                  Цитата: Перейра
                  Он тут, вроде бы, меня уже обещал в ФСБ сдать. За поддержку терроризма и утверждение, что палестинцы существуют.

                  Врет конечно, но жалобы строчит как из пулемета..Его тактика уже давно известна , на Моссад работает уверен и ЦРУ! bully (шутка конечно)))
                  МИХАН
              2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 10:12
                проф очень злой и будет всячески "выбивать " сейчас форумчан ( жалобы строчить..)))


                belay
                Профессор не уж то так? what
                Тот же ЛЕХА
          2. zivXP Сегодня, 10:05
            Уверен, что Вы даже подумываете принять участие в погромах будь это возможно.

            Да ви типичный представитель гнусного нутра своей нации, сами гадите втихаря, а потом "нас то за шо?"
            zivXP
          3. Mestny Сегодня, 10:27
            Нет конечно, что вы. Мы тут в России преимущественно вежливо отвечаем на неудобные вопросы каждой русофобской хари. Но иногда прорывает и нас, людей вежливых и человеколюбивых.
            Mestny
          4. Вкд Двк Сегодня, 10:44
            Цитата: профессор
            Цитата: trump
            "В своем, милок, в своем. Не читайте советских газет перед обедом."
            Тем позорнее факт потери еврейского самолета,
            да не последний будет

            У России на своей территории самолеты не падают? Ф-16 упал в 70 км от сирийской границы. На одном крыле или на одном двигателе? Либо Ф-16 очень надежный самолет, либо сирийские ракеты очень слабые.

            Цитата: просто экспл
            то есть , вы пришли в чужой дом разрушать его , и как хозяин дал сдачи , так он за это подлежит смерти ?

            За то что нынче его армия обстреляла Маджаль Шамс, его ударный дрон проник на нашу территорию. Мало?

            Цитата: просто экспл
            а вы там не охренели совсем ? на нашем телевидении один из ваших начал плевать в память нашего пилота . а как ему высказали за это начал голосить про антисемитизм .

            Так дайте ему в морду или ответьте на его неудобные вопросы.

            Цитата: просто экспл
            у меня все чаще и чаще возникает мысль что и еврейские погромы на территории всех стран были не из за антисемитов , а из за действий и наглости евреев .

            Не сомневаюсь в вашей порядочности. Уверен, что Вы даже подумываете принять участие в погромах будь это возможно.

            За пляски в Храме, за то, что у такого"демократа" в павильоне у известного галериста другой "демократ" рубил Православные Иконы топором, (инсталляция такая, понимаешь) - ждите погромов. Достанем и сбежавших.
            Вкд Двк
            1. куртка бейна Сегодня, 10:54
              Цитата: Вкд Двк
              другой "демократ" рубил Православные Иконы топором, .

              Просто ради интереса: а почему вы "православные иконы" написали с заглавных букв? От больших познаний ?
              куртка бейна
              1. trump Сегодня, 11:44
                Цитата: куртка бейна
                Просто ради интереса: а почему вы "православные иконы" написали с заглавных букв? От больших познаний ?

                Цитата: куртка бейна
                Просто ради интереса: а почему вы "православные иконы" написали с заглавных букв? От больших познаний ?

                Цитата: куртка бейна
                Просто ради интереса: а почему вы "православные иконы" написали с заглавных букв? От больших познаний ?

                Цитата: куртка бейна
                Просто ради интереса: а почему вы "православные иконы" написали с заглавных букв? От больших познаний ?

                Цитата: куртка бейна
                Просто ради интереса: а почему вы "православные иконы" написали с заглавных букв? От больших познаний ?

                Цитата: куртка бейна
                Просто ради интереса: а почему вы "православные иконы" написали с заглавных букв? От больших познаний ?

                Цитата: куртка бейна
                Просто ради интереса: а почему вы "православные иконы" написали с заглавных букв? От больших познаний ?


                Вопрос правда не ко мне, но я отвечу. Автор может так иногда писать про то, что считает достойным особого уважения . А
                почему вы спрашиваете - от больших познаний ?
                trump
          5. Muvka Сегодня, 11:02
            Ф-16 упал в 70 км от сирийской границы. На одном крыле или на одном двигателе? Либо Ф-16 очень надежный самолет, либо сирийские ракеты очень слабые.

            А вы знаете, что ракета могла лететь за самолетом? Что она не обязательно должна была подбить его на границе. По секрету скажу - ракета, не лазер. У нее не такая высокая скорость.
            Muvka
          6. игорка357 Сегодня, 11:20
            Профессор...я вас не очень люблю,и Израэлевых сынов тоже,не разжигайте во мне еще больше неприязни,не уподобляйтесь приду...кам...не отвечайте на провокации идиотов!
            игорка357
          7. saturn.mmm Сегодня, 11:24
            Цитата: профессор
            На одном крыле или на одном двигателе?

            У Ф-16 один двигатель изначально. Летчик жив, никого не прибило и слава богу, Израиль не бедная страна прикупит еще самолетов.
            Не летал бы в Сирию не сбили бы.
            saturn.mmm
      7. просто экспл Сегодня, 09:37
        а за что Асада убивать ? за то что посмел дать сдачи ?
        то есть , вы пришли в чужой дом разрушать его , и как хозяин дал сдачи , так он за это подлежит смерти ?
        а вы там не охренели совсем ? на нашем телевидении один из ваших начал плевать в память нашего пилота . а как ему высказали за это начал голосить про антисемитизм .
        у меня все чаще и чаще возникает мысль что и еврейские погромы на территории всех стран были не из за антисемитов , а из за действий и наглости евреев .
        просто экспл
        1. Tiras Сегодня, 09:53
          Цитата: просто экспл
          а за что Асада убивать ? за то что посмел дать сдачи ?


          А почему нет?
          Он был бы рад уничтожить Израиль
          Он как и его папа мечтали это сделать десятки лет.


          Цитата: просто экспл
          то есть , вы пришли в чужой дом разрушать его , и как хозяин дал сдачи , так он за это подлежит смерти ?


          В чужом доме сидят террористы, которых это хозяин приютил.
          Хозяина много раз предупреждали - будешь помогать террористам, будешь отвечать.




          Цитата: просто экспл
          а вы там не охренели совсем ? на нашем телевидении один из ваших начал плевать в память нашего пилота . а как ему высказали за это начал голосить про антисемитизм .


          Вы этого проплаченного эксперта которого специально нанимают и которому платит студия, чтобы он изображал из себя плохого американца, а и его гости его отчитывали, чтобы зрители получали удовольствие от того, что хоть где-то американцам дают сдачи. Этот цирк, который разыгрывают на тв вызывает одновременно и сочувствие, раз зрители не понимают, что из водят за нос.



          Цитата: просто экспл
          у меня все чаще и чаще возникает мысль что и еврейские погромы на территории всех стран были не из за антисемитов , а из за действий и наглости евреев .


          Значит СМИ России делают свое дело.
          Tiras
          1. просто экспл Сегодня, 10:09
            А почему нет?
            Он был бы рад уничтожить Израиль

            Вы тоже рады уничтожить Сирию , только ваши это не только хотят , но и делают . может тогда и вас уничтожить ? потому как Вы же сами писали "а почему нет?"
            В чужом доме сидят террористы, которых это хозяин приютил.
            Хозяина много раз предупреждали - будешь помогать террористам, будешь отвечать.

            ложь , игиловцы прятались не в Сирии , а в Израиль .
            и да , надо что бы Израиль за игил ответил . но увы , Израиль сильнее Сирии , и поэтому гнездо террористов останется безнаказанным .
            Вы этого проплаченного эксперта которого специально нанимают и которому платит студия, чтобы он изображал из себя плохого американца, а и его гости его отчитывали, чтобы зрители получали удовольствие от того, что хоть где-то американцам дают сдачи. Этот цирк, который разыгрывают на тв вызывает одновременно и сочувствие, раз зрители не понимают, что из водят за нос.

            вот не надо ля ля , это ваш гражданин (не Ваш лично , а ваш , в смысле прозападные еврей , которых в России кстати немало) , и Соловьев его бы вообще не выгнал , если бы не Никонов "намекнул" . это был чисто его перл и его действия . а вся режиссура на которую Вы уповаете касается только того что Соловьев приглашает их по одному два персонажа , и их толпой давят (да шоу имеет свой сценарий и свой сюжет , но "актеры" там "играют" искренне) но никто им тексты не пишет , и все пропазадники и в жизни являются прозападниками . а то Вас послушать и Гозман и Сытин скрытые путиноиды .
            Значит СМИ России делают свое дело.

            дело вообще не в СМИ , я довольно много материала читаю , и по истории в том числе , и Вы не поверите , не в газетах или ТВ этот материал подается .
            и я малость почитал , при чем из книг еврейских авторов о том как вели себя евреи накануне погрома в Бессарабии , за что не любили евреев поляки и за что их убивали жестче чем немцы (осуждаю поляков , как бы ты не любил кого то , это не повод убивать , убить допустимо только если убитый убил кого то из твоих , и это месть . а за негативное поведение или наобман , можно просто по роже дать , но не убивать) .
            знаю кто такая Землячка (Залкинд) и кто такой Бронштейн , и сколько они крови не евреев пролили и знаю их "любовь" к славянам.
            и таких персонажей ну очень много , ну очень (если уж начать раскапывать состав и действия БУНД то там столько всего наберется) .
            но печальная правда жизни в том , что все плохое делают фанатики , а сказывается это все на обычных людях . и кроме Залкинд и Бронштейна были и Йофе и длинный список героев Советского Союза из евреев .
            но действия Израиля все чаще и чаще вызывают воспоминания о первых .
            просто экспл
            1. куртка бейна Сегодня, 10:24
              Цитата: просто экспл

              Вы этого проплаченного эксперта которого специально нанимают и которому платит студия, чтобы он изображал из себя плохого американца, а и его гости его отчитывали, чтобы зрители получали удовольствие от того, что хоть где-то американцам дают сдачи. Этот цирк, который разыгрывают на тв вызывает одновременно и сочувствие, раз зрители не понимают, что из водят за нос.

              вот не надо ля ля , это ваш гражданин

              Это бывший советский гражданин, который перебрался давным-давно в США, открыл там турагенство и продавал путёвки до последнего времени, поскольку вынужден был уехать из штатов т.к. там он обвиняется в мошенничестве. Вот таких с позволения сказать "экспертов" (как и Майкла Бома, который никогда не работал в США журналистом, а был обычным страховым агентом) очень любят приглашать на российское телевидение для наглядной "порки". А чему здесь удивляться, если здесь очень любят ссылаться на "Нэшнл Интерест"?
              Грэг Вайнер, он же Григорий Винников Американским политическим экспертом в ток-шоу Первого канала оказался российский турагент, которого в Нью-Йорке обвиняют в мошенничестве

              https://meduza.io/feature/2017/04/27/greg-vayner-
              on-zhe-grigoriy-vinnikov
              куртка бейна
              1. просто экспл Сегодня, 10:49
                то что на шоу берут таких персонажей я в курсе , как и представляю что из себя представляет Бом .
                но тут речь шла о наглости некоторых персонажей , которую они прикрывают своей национальностью . при чем это все таки не единичный случай .
                а так на тех же шоу был и официальный представитель НАТО , и по телемосту связывались с Коэном (тоже скажете что про него никто не знает?) и другие .
                то есть на шоу есть и стоящие люди запада , так и откровенные клоуны .
                просто экспл
            2. trump Сегодня, 11:22
              "и я малость почитал , при чем из книг еврейских авторов о том как вели себя евреи накануне погрома в Бессарабии , за что не любили евреев поляки и за что их убивали жестче чем немцы".


              А где убивали поляки евреев ? В "польских концлагерях" наверное после 1939 ?
              И как это можно убить евреев жестче чем немцы ? Само число убитых евреев немцами показывает непревзойденную "жесткость"

              Кстати, министр иностранных дел Германии недавно подтвердил что в Холокосте виноваты только немцы

              ps - что-то вы лишнее несете по даной теме, хотя по иным вопросам достаточно здраво рассуждаете
              trump
        2. игорка357 Сегодня, 11:21
          Убивать "ВОЗМОЖНО" и не за что,но и героизировать его за то,что его спасли ВКС РФ,тоже не стоит!
          игорка357
        3. Mole Сегодня, 11:27
          Цитата: просто экспл
          у меня все чаще и чаще возникает мысль что и еврейские погромы на территории всех стран были не из за антисемитов , а из за действий и наглости евреев .

          Нет дыма без огня.
          Mole
      8. Перейра Сегодня, 09:52
        В своем, милок, в своем.


        Неважно в каком небе. Главное - отлетался.
        С почином сирийцев. Не останавливайтесь на достигнутом.
        Перейра
        1. игорка357 Сегодня, 11:24
          Кто отлетался,Роман филлипов,погибший наш воин,герой...выполнивший приказ до конца,оставшийся героем в наших сердцах на веки,или Беньямин Рабиновичь,герой Ираэлева народа,выполнивший приказ до конца,и не предавший своего государства Израиль?Ну что...с какой точки зрения посмотрим,товарисч патриот,только с нашей,или с обоих?
          игорка357
      9. Mole Сегодня, 09:59
        Цитата: профессор

        Ответка не заставит себя долго ждать. Глазной врач надолго засядет в бункере как его друг Насрала.

        Ответка ЗА ЧТО? За то что защищают СВОЁ воздушное пространство? И почему "глазной врач"? Как-то не совсем этично, а тем более не "политкорректно"!
        Напоминает "понты" гопника. Создадите стаю с "коллегами"? Если Президент Сирии Вам за "крышу" не платит и бизнес отдавать так просто не хочет, найдете "повод", нападёте и отнимете "бизнес"?
        Что-то арабов только победить Вам не удается, может Вас кто-то все же как "торпеду" использует?
        Mole
      10. kos2910 Сегодня, 10:01
        В своем, милок, в своем

        Да неужто стали соблюдать воздушное пространство Ливана?
        kos2910
        1. профессор Сегодня, 10:21
          Цитата: kos2910
          В своем, милок, в своем

          Да неужто стали соблюдать воздушное пространство Ливана?

          А Вы ливанец? Видели, что над вами летают израильские самолеты?
          профессор
          1. Geisenberg Сегодня, 11:31
            Цитата: профессор
            Цитата: kos2910
            В своем, милок, в своем

            Да неужто стали соблюдать воздушное пространство Ливана?

            А Вы ливанец? Видели, что над вами летают израильские самолеты?


            Нет, не ливанец. Видел - в гробу и в белых тапочках.
            Geisenberg
      11. Burbon Сегодня, 10:23
        Цитата: профессор
        В своем, милок, в своем. Не читайте советских газет перед обедом.

        да хватит зубоскалить!...какие советские газеты? belay и с каких пор Ливан стал своим небом для евреев?
        Burbon
      12. Hammerlock Сегодня, 10:43
        дятел ты носатый, а не профессор
        Hammerlock
      13. игорка357 Сегодня, 10:46
        Профессор приветствую...не очень вас люблю,но очень рад вас видеть...однако!На сайте редко теперь встретишь грамотных людей....скукота на сайте стала!
        игорка357
      14. igor67 Сегодня, 10:57
        гдето в пол седьмого утра было слышно два сильных взрыва,
        igor67
      15. Грица Сегодня, 11:08
        В своем, милок, в своем.
        В небе может быть и в своем, но ракеты то летели на чужую территорию со "своего неба". Вот если бы мы лупанули по вам "Калибром" или "Искандером" - это было бы вполне законно? Мы же со своего неба или своей земли по вам вдарили. Какая та перевернутая у вас логика. Еврейская, что ты хошь....
        Грица
      16. Ratmir_Ryazan Сегодня, 11:18
        Вы еще скажите, что на территории Израиля бомбили объекты Сирии... Хватит уже строить из себя белых и пушистых, а вас вся пасть в крови... Правительственные войска Сирии с вами не воюют, а вы сейчас играете за команду ИГИЛ и прочих чертей, больше чем уверен не по собственному желанию...

        Сирия восстановится и угадайте чьи системы ПВО она будет закупать?! И вашу подлость там запомнят на долго...
        Ratmir_Ryazan
      17. Geisenberg Сегодня, 11:30
        Цитата: профессор
        В своем, милок, в своем. Не читайте советских газет перед обедом.



        В своём и упал ... Начни читать уже хоть что ни будь кроме своей государственной пропаганды.
        Geisenberg
      18. Маз Сегодня, 11:39
        Красивый вид.
        Маз
      19. Владимирский Сегодня, 11:53
        Цитата: профессор
        В своем, милок, в своем. Не читайте советских газет перед обедом

        Так израильтяне давно приловчились атаковать цели в Сирии не заходя в ее воздушное пространство. А, Вы наверное не в курсе какова дальность ракет воздух-земля... скажу шаблоном - учите матчасть.
        И почему-то удивляетесь, что прилетела ответка?
        Владимирский
    6. сибиралт Сегодня, 09:21
      Похоже, Израиль тоже этот случай не комментирует. winked А Беня пусть чешет репу на Голанах recourse
      сибиралт
    7. COJIDAT Сегодня, 09:21
      "Некоторые евреи" - в корне неправильная формулировка, политика и народ не взаимосвязаны. Я не Еврей, но разжигание межнациональной розни привязываю к национализму! Общаюсь с евреями и скажу что это очень хорошие люди и дело не в нации!
      COJIDAT
      1. trump Сегодня, 09:33
        Не еврею (- сомневаюсь в этом однако- ) следовало бы знать, что эти хорошие люди имеют двойную мораль - одну для своих еврейских соплеменников, а иную для Гоев - и что тут удивляться растущему антисемитизму всегда и везде на земном шаре
        trump
      2. ul_vitalii Сегодня, 09:39
        Лётчики живы и хорошо, а следующий самолёт похоже уже в очереди стоит, не поверил.
        ul_vitalii
      3. Mole Сегодня, 10:14
        Цитата: COJIDAT
        "Некоторые евреи" - в корне неправильная формулировка, политика и народ не взаимосвязаны. Я не Еврей, но разжигание межнациональной розни привязываю к национализму! Общаюсь с евреями и скажу что это очень хорошие люди и дело не в нации!

        Да бросьте Вы!
        Почему то в вопросах связанных с имиджем т.н. "малых народов" постоянно возникает вопрос "межнациональной розни", с последующим переходом к нацизму, национализму и т.д. Создали понятие "иммунитет малого народа" и пользуются тем, что " COJIDAT - ребенка не обидит"!
        А так - Мы все нормальные мужики, если наших интересов не касается!
        Mole
    8. Лекс. Сегодня, 10:20
      Всякие евреи есть нечего нет незбиваемого не евреев а израильтян ,пилоты и друзы есть
      Лекс.
    9. Маз Сегодня, 11:08
      Довыёживались. Теперь, так понимаю, следующего снесут вместе с летчиком.
      Маз
    10. Hanokem Сегодня, 11:15
      Слава Б-гу пилоты живы.... Несколько минут назад наши ВВС провели ответную большую атаку иранских целей и сирийских батарей ПВО. Кстати , это доказательство всем "диванным ВОшным генералам , которые искренне верили брехливым сирийским докладам о сбитых израильских самолетах и утверждали , что Израиль скрывает инфу о якобы сбитых самолетах.
      Сегодня получено еще одно печальное доказательство, что в Израиле не могут и не хотят скрывать информацию о сбитых самолетах
      Hanokem
    11. собаковод Сегодня, 11:33
      https://www.youtube.com/watch?v=oxw4ZrNg6Bo
      собаковод
    12. Маз Сегодня, 11:52
      СМИ израиля негодуют?
      09:35 10/02 Один из пилотов сбитого военного самолета F-16 тяжело ранен; ЦАХАЛ: "совершено грубое нарушение суверенитета Израиля"
      09:50 10/02 Канцелярия министра обороны: министр Либерман находится в штабе минобороны, получает оперативную информацию и ведет консультации
      09:57 10/02 Премьер-министр направляется в штаб министерства обороны в Тель-Авив для проведение экстренного совещания
      10:34 10/02 Военный обозреватель Алон Бен-Давид: в эти минуты ВВС ЦАХАЛа атакуют сирийские системы ПВО, нанесены удары по 12 установкам

      В ночь на субботу, перед рассветом израильский военный самолет F-16 был сбит сирийской системой ПВО и рухнул на землю у кибуца Хардуф. По сообщение пресс-службы ЦАХАЛа, пилоты катапультировались и выжили, один из них в тяжелом состоянии.

      Сбитый самолет был атакован сирийцами во время выполнения боевого задания в Сирии. Согласно пресс-службе ЦАХАЛа, ВВС нанесли ответный удар после проникновения иранского БПЛА в израильское воздушное пространство. Беспилотник был сбит военным вертолетом — как сообщается, в районе долины Бейт-Шеана, неподалеку от кибуца Хардуф.

      Ранним утром на Голанах, в Верхней Галилее и в районе Бейт-Шеана звучали сирены ракетной тревоги.
      https://news.israelinfo.co.il/events/70672
      Обидели, будем посмотреть. Чем закончится.
      Маз
    13. НЕКСУС Сегодня, 11:56
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      тут некоторые евреи решили что они бессмертны и недосягаемы для арабов...как видим и на старуху бывает проруха.

      Когда-то я говорил,что придет день,когда сирийская ПВО воткнет израильский истребитель в землю.Вот и настал этот день.Полагаю,дальше будет больше...
      НЕКСУС
  2. Диванный Хенераль Сегодня, 08:58
    Ну сейчас начнется стон "богоизбранных"... а на бэк-вокале сшапия, недобитки из идиш...
    Диванный Хенераль
    1. ul_vitalii Сегодня, 09:34
      Лётчики не виноваты, это самолет виноват, нехрен летать где не надо и задание пусть фильтрует на будущее.
      ul_vitalii
    2. игорка357 Сегодня, 11:27
      Зачем стон,они просто расхерачат пол Сирии,а мы выразим озабоченность...!
      игорка357
  3. Teberii Сегодня, 08:58
    Давно уже пора огрызаться, а то так и будут безнаказанно летать.
    Teberii
    1. Семёныч Сегодня, 09:01
      Не надо огрызаться, ...бить надо первым
      Семёныч
      1. тлауикол Сегодня, 09:03
        Цитата: Семёныч
        Не надо огрызаться, ...бить надо первым

        ага, тогда ЦАХАЛ будет в Дамаске через сутки
        тлауикол
        1. профессор Сегодня, 09:49
          Цитата: тлауикол
          Цитата: Семёныч
          Не надо огрызаться, ...бить надо первым

          ага, тогда ЦАХАЛ будет в Дамаске через сутки

          Не будет. Нехватало нам еще и сирийцев кормить.
          профессор
          1. Чёрный Полковник Сегодня, 10:17
            А кого вы сейчас кормите?
            Чёрный Полковник
          2. Burbon Сегодня, 10:25
            Цитата: профессор
            Нехватало нам еще и сирийцев кормить.

            ещё? wassat а кого вы уже кормите?.....простите, но мне кажется , что это вас(евреев) весь мир кормит.....немцы-американцы....
            Burbon
            1. профессор Сегодня, 10:31
              Цитата: Burbon
              Цитата: профессор
              Нехватало нам еще и сирийцев кормить.

              ещё? wassat а кого вы уже кормите?.....простите, но мне кажется , что это вас(евреев) весь мир кормит.....немцы-американцы....

              У вас конечно и цифры есть или вам только "кажется"? А вот у меня цифры есть как мы кормим фылыстынцев.
              профессор
              1. Burbon Сегодня, 10:34
                Цитата: профессор
                А вот у меня цифры есть как мы кормим фылыстынцев.

                а зачем? вы кормите палестинцев?......верните земли и сразу кормить не надо будет?....или я не прав?....вас вот немцы кормят....или я путаю??....за то что пытались вас истребить...вопрос - когда вы им скажите - хватит, довольно....мы вас простили...
                Burbon
                1. профессор Сегодня, 10:43
                  Цитата: Burbon
                  Цитата: профессор
                  А вот у меня цифры есть как мы кормим фылыстынцев.

                  а зачем? вы кормите палестинцев?......верните земли и сразу кормить не надо будет?....или я не прав?....вас вот немцы кормят....или я путаю??....за то что пытались вас истребить...вопрос - когда вы им скажите - хватит, довольно....мы вас простили...

                  Вы вообще не в теме. Найдите хоть одного нашего солдата в Газе и тогда продолжим разговор.
                  профессор
                  1. Burbon Сегодня, 10:49
                    Цитата: профессор
                    Вы вообще не в теме. Найдите хоть одного нашего солдата в Газе и тогда продолжим разговор.

                    найдите нашего на Донбассе...вы ведь это утверждали...я помню....
                    Burbon
              2. Маз Сегодня, 11:40
                ТАк положено их кормить по закону. Отмени закон и не корми. В чем проблема?
                Маз
          3. ВОЛЧОНОКСУРАЛА Сегодня, 10:40
            Цитата: профессор
            Нехватало нам еще и сирийцев кормить.

            belay всё... в моих глазах мир перевернулся, sad он больше никогда не будет прежним!
            ВОЛЧОНОКСУРАЛА
          4. Geisenberg Сегодня, 11:32
            Цитата: профессор
            Цитата: тлауикол
            Цитата: Семёныч
            Не надо огрызаться, ...бить надо первым

            ага, тогда ЦАХАЛ будет в Дамаске через сутки

            Не будет. Нехватало нам еще и сирийцев кормить.


            Террористов кормите же, а могли бы простых сирийцев ...
            Geisenberg
        2. Грац Сегодня, 10:32
          Цитата: тлауикол
          Цитата: Семёныч
          Не надо огрызаться, ...бить надо первым

          ага, тогда ЦАХАЛ будет в Дамаске через сутки

          мало ненависти, будет ещё больше, вперёд
          Грац
  4. Tiras Сегодня, 09:02
    Если на самом деле сбили сирийцы, то скоро будет очень сильный удар по Сирии.

    Хотя немного смягчает ситуацию, что пилоты выжили.
    Tiras
    1. Muvka Сегодня, 09:04
      Ну и еще потеряют несколько машин. Судя по всему в Сирии появилась ПВО.
      Muvka
      1. Tiras Сегодня, 09:09
        Цитата: Muvka
        Ну и еще потеряют несколько машин. Судя по всему в Сирии появилась ПВО.


        Это уже будет видно.
        Тем более, что при желании Израиль может и с земли ударить по Сирии очень сильно.
        Tiras
        1. Грац Сегодня, 10:34
          Тем более, что при желании Израиль может и с земли ударить по Сирии очень сильно.

          вы что думаете у Сирии не могут появиться свои подобные средства?
          Грац
      2. Водоплавающий Сегодня, 10:48
        Скорее всего сирийцы ПВО потеряют.
        Водоплавающий
    2. КВУ-НСвД Сегодня, 09:07
      Если сбили сирийцы , то имели полное право , если он на носил удары по их территории . Ответный удар после стольких лет войны там никого не пугают . Интересно из чего приземлили ?
      КВУ-НСвД
      1. Tiras Сегодня, 09:16
        Цитата: КВУ-НСвД
        Если сбили сирийцы , то имели полное право , если он на носил удары по их территории


        Конечно имели полное право.


        Цитата: КВУ-НСвД
        Ответный удар после стольких лет войны там никого не пугают . Интересно из чего приземлили ?


        Пугает и ещё как. Именно по этой причине Асад очень слабо реагирует на удары Израиля по террористам и тем, кто им помогает на территории Сирии.

        Да, тоже интересно по чему Израиль нанесёт удар в ближайшее время.
        Tiras
        1. Muvka Сегодня, 09:18
          Израиль ударяет по террористам в Сирии? Серьезно? Может флаг все-таки поменяете?
          Muvka
          1. Tiras Сегодня, 09:31
            Цитата: Muvka
            Израиль ударяет по террористам в Сирии?


            Да, по террористам Хизбалла и тем, кто им помогает. А учитывая, что им помогает Асад хранить, перевозить и даже производить - то и ему прилетает.

            Впрочем, как нам известно, Россия довольно нейтрально относится к этому и не мешает Израилю бороться с террористами. Тем более, что удары были точечные и куда надо.

            Хотя, когда террористы игил ударили из Сирии по Израилю - Израиль их уничтожил.


            Цитата: Muvka
            Может флаг все-таки поменяете?


            Нечего менять.
            Tiras
            1. Muvka Сегодня, 09:48
              Раз флаг менять не нужно, почему вы Хизбаллу террористами называете? В России, как и в большинстве стран мира, они не являются террористами. А если являются, приведите несколько примеров терактов, совершенных Хизбаллой. Жду.
              Muvka
              1. Tiras Сегодня, 10:06
                Цитата: Muvka
                Раз флаг менять не нужно, почему вы Хизбаллу террористами называете?


                Обстрел мирного населения, теракты против мирного населения итд .



                Цитата: Muvka
                В России, как и в большинстве стран мира, они не являются террористами.


                Стран хватает признана террористической организацией в Канаде, США, Израиле и Египте, Лигой арабских государств, в странах Персидского залива, а также частично в ЕС, Австралии и Великобритании.


                Цитата: Muvka
                А если являются, приведите несколько примеров терактов, совершенных Хизбаллой. Жду


                члены Хезболлы возле посольства СССР в Бейруте захватили и остановили две машины. В одной находились сотрудник консульства Аркадий Катков и врач посольства Николай Свирский, в другой — офицеры резидентуры КГБ Олег Спирин и Валерий Мыриков

                Аркадий Катков был убит. Руководил убийством Имад Мугния по кличке «Гиена» (известно, что Мугния не только отдал приказ о расстреле Каткова, но и лично стрелял в него). Остальные заложники были отпущены



                Террорист взорвал бомбу в израильском туристическом автобусе в городе Бургас, Болгария. В результате теракта, пять граждан Израиля и местный водитель автобуса погибли. 36 израильтян получили ранения, трое из них - тяжелые



                Убийство бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири.14 февраля 2005 года на пути следования кортежа экс-премьера Ливана Рафика Харири был взорван заминированный автомобиль. Мощность взрыва составила несколько килограмм в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва Рафик Харири, двое бывших министров в его правительстве, трое телохранителей и еще несколько человек погибли.
                Специальный трибунал по Ливану в качестве главных организаторов назвал два высокопоставленных командира шиитской террористической организации Хезболла.

                Итд итп
                Tiras
                1. Muvka Сегодня, 10:25
                  Ну так назовите эти теракты. И обстрелы. Дайте хоть какие-то доказательства. Израильская пресса не канает. Вот хотите я дам ссылки на несколько терактов ИГИЛ? А вы мне ссылки на теракты Хесбаллы. Хорошо?
                  Muvka
                  1. Tiras Сегодня, 11:18
                    Вы не видите, что я написал?

                    Цитата: Muvka
                    Израильская пресса не канает


                    Я специально привёл все, что не израильская пресса.
                    Tiras
                2. Mestny Сегодня, 10:34
                  Стран хватает признана террористической организацией в Канаде, США, Израиле и Египте, Лигой арабских государств, в странах Персидского залива, а также частично в ЕС, Австралии и Великобритании.

                  А если завтра все перечисленные дружно признают твою страну террористической?
                  Как, придётся соглашаться и каяться?
                  Mestny
                  1. Tiras Сегодня, 11:20
                    Цитата: Mestny
                    А если завтра все перечисленные дружно признают твою страну террористической?


                    А Хизбалла это страна?


                    Цитата: Mestny
                    Как, придётся соглашаться и каяться


                    Не признают. У вас слишком сильные фантазии.
                    Tiras
              2. saturn.mmm Сегодня, 11:39
                Цитата: Muvka
                А если являются, приведите несколько примеров терактов, совершенных Хизбаллой. Жду.

                А зачем ждать. Наберите в ГУГЛе "терракты Хезболлы" и ознакомьтесь
                saturn.mmm
            2. Лопатов Сегодня, 09:48
              Цитата: Tiras
              Хотя, когда террористы игил ударили из Сирии по Израилю - Израиль

              ... тогда заявил, что за всё отвечает Ассад. И они нанесли удар по тем, кто борется с террористами.
              Вообще в Сирии ВСЕ стороны конфликта прямо или опосредовано имеют свои группировки "ручных" и "правильных" террористов. Самое большое число таких "cукин сын, но наш cукин сын" (с) у коалиции во главе с США. В поддержке подконтрольных США террористов замечен и Израиль. Лечение, огневая поддержка, обеспечение "коридора" для их снабжения
              Лопатов
              1. Tiras Сегодня, 10:13
                Цитата: Лопатов
                ... тогда заявил, что за всё отвечает Ассад. И они нанесли удар по тем, кто борется с террористами.


                Нет. Вот пример


                Утром 27 ноября военнослужащие бригады "Голани", осуществлявшие патрулирование местности в юго-восточной части Голанских высот, были обстреляны из пулемета с сирийской территории. Террористы стреляли с автомобиля, на котором они ехали недалеко от границы. Кроме того, огонь велся из заброшенного здания. В результате обстрела никто не пострадал и не был причинен ущерб.

                Патруль вызвал вертолет, который уничтожил автомобиль вместе с боевиками. Четверо террористов были убиты. Судя по имеющимся данным, речь идет о боевиках группировки "Шухада аль-Ярмук" ("Армия Халида ибн аль-Валида"), ассоциированной с "Исламским государством




                Цитата: Лопатов
                по тем, кто борется с террористами.


                Асад борется с одними террористами и помогает другим.


                Цитата: Лопатов
                . В поддержке подконтрольных США террористов замечен и Израиль. Лечение, огневая поддержка, обеспечение "коридора" для их снабжения


                Слышали эти фантазии. Ни одного доказательства причастности Израиля к всему этому. Одни пустые слова и обвинения.
                Tiras
                1. Лопатов Сегодня, 10:22
                  Цитата: Tiras
                  Асад борется с одними террористами и помогает другим.

                  Израиль поступает точно так же.
                  Означает ли это, что пр ним тоже надо наносить удары?
                  Цитата: Tiras
                  Слышали эти фантазии. Ни одного доказательства причастности Израиля к всему этому.

                  Даже конкретные заявления самих израильтян не стоит принимать во внимание, потому как это не укладывается в Ваш благостный лубок?
                  О реальной поддержке Израилем группировки Тахрир аш-Шам прямо указывается в докладе А. Гуттериш. А он, между прочем, Генсек ООН...
                  Лопатов
                  1. профессор Сегодня, 10:36
                    Цитата: Лопатов
                    Израиль поступает точно так же.

                    Израиль не помогает ни одной террористической организации, ни шиитам, ни суннитам. Израиль лечит лишь тех кого принесут ООНовцы. все претензии к этой организации где Вы заседеаете в СовБезе обладая правом Вето. Отказ в оказании медицинской помощи есть военно преступление. забыли?

                    Цитата: Лопатов
                    О реальной поддержке Израилем группировки Тахрир аш-Шам прямо указывается в докладе А. Гуттериш. А он, между прочем, Генсек ООН...

                    О Мир, ты чуден!!!
                    Израиль помогает сирийцам через ООН, а ООН обвиняет в этом Израиль.
                    профессор
                    1. Феникс_Львов Сегодня, 11:25
                      "Израиль не помогает ни одной террористической организации" - снова лжете. Своими авиаударами по сирийской армии вы помогаете ИГИЛ, ССА и другим террористам.
                      "Израиль помогает сирийцам " - прекратите бомбить сирийскую армию, это будет лучшая и реальная помощь.
                      Феникс_Львов
                    2. Burbon Сегодня, 11:29
                      Цитата: профессор
                      Израиль не помогает ни одной террористической организации, ни шиитам, ни суннитам

                      с этим согласен....
                      Цитата: профессор
                      Израиль лечит лишь тех кого принесут ООНовцы. все претензии к этой организации где Вы заседеаете в СовБезе обладая правом Вето

                      интересно....если бы к евреям принесли полуживого Гимлера - вы бы то же лечили?? и про вето в оон лучше не говорить
                      Цитата: профессор
                      Отказ в оказании медицинской помощи есть военно преступление. забыли?

                      нет, не забыли.....но это террористы.....для меня=фашисты.....жаль что у евреев особый подход к таким недочеловекам
                      Burbon
                    3. Маз Сегодня, 11:41
                      Этоон бомбежками помогает? :)
                      Маз
            3. Кент0001 Сегодня, 10:19
              и часто игил бил по израилю?
              Кент0001
            4. Грац Сегодня, 10:36
              Израиль сам открывал на своей приграничной территории лагеря где обитали террористы ИГИЛ и лечил их в своих клиниках это доказанный факт, вы лично для меня ничем не лучше Саудовской Аравии, один в один
              Грац
              1. профессор Сегодня, 10:44
                Цитата: Грац
                Израиль сам открывал на своей приграничной территории лагеря где обитали террористы ИГИЛ и лечил их в своих клиниках это доказанный факт, вы лично для меня ничем не лучше Саудовской Аравии, один в один

                Док-ва в студию.
                профессор
            5. Околоточный Сегодня, 11:40
              По вашей логики, повторюсь, нам Украину в порошок растереть надо. Так? Знаете, что плохо? Раньше, при противостоянии двух систем хоть какие то правила соблюдались. Сейчас этого нет, вот от этого страшно. Это может приблизить настоящий Армагеддон. Так какого лешего ещё больше в костёр дровишек подкидывать? Я забыл чего то, в Израиле в последнее время Иран или хезы терракты устраивали? Так это тогда не ответка, а акт агрессии против суверенного государства.
              Околоточный
          2. игорка357 Сегодня, 11:30
            Конечно,и если Путин попросит разрешения нанести авиаудар по скрывающейся банде ИГИЛ на территории пустыни Ирана,и ему разрешат,так как не могут сами это сделать,то это тоже будет правильно...
            игорка357
        2. Burbon Сегодня, 10:26
          Цитата: Tiras
          Конечно имели полное право.

          право они имеют - что у них состояние войны.....могут и наземные операции проводить
          Burbon
      2. профессор Сегодня, 09:17
        Цитата: КВУ-НСвД
        Если сбили сирийцы , то имели полное право , если он на носил удары по их территории .

        Имели, но и получить ответку имеют право.

        Цитата: КВУ-НСвД
        Интересно из чего приземлили ?

        1. Цахал не пишет о причине падения.
        2. Цахаль не стал скрывать факта падения самолета хотя технически мог сделать это легко.
        3. Место падения далеко от границы с Сирией.

        Кружок - место падения, Икс - аэродром.
        4. Экипаж цел и в наших руках. Остальное детали.
        5. Сирийцы срочно эвакуируют свои базы ПВО.

        PS
        Сообщение пресс службы АОИ:
        "צה"ל באמצעות מטוסי קרב תקף מטרות איראניות בשטח סוריה בהמשך ליירוט המל"ט האיראני לפנות בוקר. צה"ל תקף את רכיבי השיגור של המטוס האיראני בעומק סוריה. במהלך תקיפת חיל האוויר שוגרו טילי נ"מ לעבר מטוסי צה"ל. טייסי אחד המטוסים הפעילו נוהל נטישה. הטייסים נחתו בשטח ישראל ופונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. צה"ל רואה בתקיפה האיראנית ובתגובה הסורית הפרה חמורה וחריגה של הריבונות הישראלית. צה"ל עוקב ונמצא במוכנות מלאה להמשך פעולה על פי החלטה וצורך".
        профессор
        1. КВУ-НСвД Сегодня, 09:22
          Имели, но и получить ответку имеют право.
          На войне как на войне
          3. Место падения далеко от границы с Сирией
          Не дотянул до аэродрома Х
          5. Сирийцы срочно эвакуируют свои базы ПВО
          Передислоцируют . Нормальный манёвр в ожидании удара по засвеченным позициям hi
          КВУ-НСвД
        2. Muvka Сегодня, 09:24
          Все-то вы уже знаете. Какая уверенность во всем. А вот мне кажется, что вы врете для самоуспокоения. И ваше МО очень любит скрывать потери...
          Muvka
          1. профессор Сегодня, 09:31
            Цитата: Muvka
            И ваше МО очень любит скрывать потери...

            Например? И кстати, не от нашего-ли МО Вы узнали о факте падения Ф-16?
            профессор
            1. Muvka Сегодня, 09:49
              Нет, не от вашего. Ваши сказали, что самолет разбился, но при этом соврали. Ведь самолет то был сбит. То, что самолет был именно сбит, стало известно из других источников.
              Muvka
              1. профессор Сегодня, 09:53
                Цитата: Muvka
                Нет, не от вашего. Ваши сказали, что самолет разбился, но при этом соврали. Ведь самолет то был сбит. То, что самолет был именно сбит, стало известно из других источников.

                Да ну? А может вообще не было никакого самолета? А если сбили то как Ф-16 (Эф шестнадцать, Карл) пролетел аж 70 км? lol

                Падение F-16 на севере Израиля. Хронология подобных инцидентов за последние 20 лет

                Падение самолета F-16i "Суфа" около кибуца Хардуф в Изреэльской долине стало 11-м подобным инцидентом в Израиле с самолетами этого класса за последние 20 лет. Как сообщалось ранее, летчики катапультировались и выжили.

                Если подтвердится, что самолет был подбит сирийскими ПВО, то речь идет о первом таком инциденте за многие годы.

                5 октября 2016 года при посадке на базе Рамон после выполнения задания в секторе Газы разбился самолет F-16. Погиб майор ВВС Охад Коэн-Нов (34). Штурман катапультировался и выжил.

                7 июля 2013 года в 50 км от побережья сектора Газы у истребителя F-16i, вылетевшего с базы "Хацор", отказал двигатель. Убедившись, что запустить двигатель не удается, экипаж принял решение катапультироваться. Самолет упал в воду.

                11 ноября 2010 года в районе города Мицпе-Рамон в ходе тренировочного полета потерпел крушение истребитель F-16i. В этой авиакатастрофе погибли майор Амихай Иткис (28) и майор Эммануэль Леви (30).

                13 сентября 2009 года в районе Хевронского нагорья разбился самолет F-16, которым управлял лейтенант Асаф Рамон, сын первого израильского космонавта Илана Рамона. Асаф Рамон погиб.

                Во время Второй Ливанской войны летом 2006 года произошла авария на самолете F-16, когда он совершал разбег по взлетной полосе. Пилоты, обнаружив неисправность, катапультировались, а самолет был остановлен с помощью специальной сетки. Летчики не пострадали.

                В мае 2005 года пилоты катапультировались из самолета, заходившего на посадку на базе Рамат-Давид. Причиной стала обнаруженная техническая неисправность. Летчики не пострадали.

                В феврале 2003 году еще один самолет разбился под Дженином, летчик успел катапультироваться.

                В августе 2000 года летчик был вынужден оставить самолет из-за неисправности, обнаруженной во время тренировочного полета. Пилот получил легкие травмы.

                В марте 2000 года самолет F-16 разбился в Средиземном море. В ходе поисков были обнаружены тела пилотов: майора Йонатана Бегина (сына министра Бени Бегина) и капитана Лиора Арари.

                В августе 1998 года во время тренировочного полета разбился самолет F-16. Пилот катапультировался.
                профессор
                1. Muvka Сегодня, 10:03
                  А откуда информация, что он пролетел 70 км после попадания ракеты? Я как то упустил эту информацию.
                  Muvka
                  1. профессор Сегодня, 10:22
                    Цитата: Muvka
                    А откуда информация, что он пролетел 70 км после попадания ракеты? Я как то упустил эту информацию.

                    Я выложил карту места падения. Оно в 70 км от сирийской границы.
                    профессор
                    1. егерь650 Сегодня, 10:39
                      Бензобак пробило. Вот и упал.
                      егерь650
                    2. Muvka Сегодня, 11:07
                      Цитата: профессор
                      Цитата: Muvka
                      А откуда информация, что он пролетел 70 км после попадания ракеты? Я как то упустил эту информацию.

                      Я выложил карту места падения. Оно в 70 км от сирийской границы.

                      А вы знаете, что ракете нужно время, чтобы долететь до цели? Что она могла поразить самолет за 20 км от места падения?
                      Muvka
            2. Варна Сегодня, 09:50
              Интересно , есть ли вообще какая либо возможность скрывать потерю боевого самолёта стоимостью в десятки миллионов долларов ? В стране , плотностью населения в несколько сотен человек на квадратный километр ? Что за бахвальство - " технически это возможно " ? Собрать пылесосом все детальки , а всех окрестных жителей сослать на вечное поселение в киббуц ?
              Я такого бреда от еврея не ожидал - видать боевая потеря сильно задела самомнение , всю барственность и благодушие как ветром сдуло .
              Варна
              1. профессор Сегодня, 10:04
                Цитата: Варна
                Интересно , есть ли вообще какая либо возможность скрывать потерю боевого самолёта стоимостью в десятки миллионов долларов ? В стране , плотностью населения в несколько сотен человек на квадратный километр ? Что за бахвальство - " технически это возможно " ? Собрать пылесосом все детальки , а всех окрестных жителей сослать на вечное поселение в киббуц ?

                Технически возможно. например заявить, что упал дрон, оцепить территорию, эвакуировать кибуцников и т.д. Ввести закон запрещающий разглашение потерь в "мирное время". Не мне вас учить. wink

                Цитата: Варна
                Я такого бреда от еврея не ожидал - видать боевая потеря сильно задела самомнение , всю барственность и благодушие как ветром сдуло .

                request
                профессор
              2. Muvka Сегодня, 10:04
                Да по профессору видно, как он в бессильной злобе пытается убедить себя и окружающих, что все хорошо. А ведь как они бахвалятся неуязвимостью своих войск... а тут такое... На militarimaps появились фотки, что как минимум с одним пилотом не все в порядке. Его несут на носилках и явно очень торопятся... Так что возможны и потери пилотов.
                Muvka
              3. Чёрный Полковник Сегодня, 10:26
                Вообще-то в Израиле не только города и кибуцы. Там кагба пустыня Негев имеется 12000 кв км и есть где потеряться.
                Чёрный Полковник
        3. К-50 Сегодня, 10:04
          Цитата: профессор
          Сообщение пресс службы АОИ:
          "צה"ל באמצעות מטוסי קרב תקף מטרות איראניות בשטח סוריה בהמשך ליירוט המל"ט האיראני לפנות בוקר. צה"ל תקף את רכיבי השיגור של המטוס האיראני בעומק סוריה. במהלך תקיפת חיל האוויר שוגרו טילי נ"מ לעבר מטוסי צה"ל. טייסי אחד המטוסים הפעילו נוהל נטישה. הטייסים נחתו בשטח ישראל ופונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. צה"ל רואה בתקיפה האיראנית ובתגובה הסורית הפרה חמורה וחריגה של הריבונות הישראלית. צה"ל עוקב ונמצא במוכנות מלאה להמשך פעולה על פי החלטה וצורך".

          Это что за каракули и галиматья? belay
          Если уж на русском сайте, то выкладывайте на русском, ну или хотя бы инглише. а такое пИсание кто поймёт? Меньше 1% скорее всего.
          К-50
          1. профессор Сегодня, 10:24
            Щас наше МО будет писать для вас на русском. Гугль транслит вам в помощь.
            профессор
        4. Galaxy Сегодня, 10:51
          Думаю, что ответ Израиля будет чрезвычайно отрезвляющим для узурпатора. Очень на это надеюсь!
          Galaxy
        5. Феникс_Львов Сегодня, 11:23
          "Имели, но и получить ответку имеют право." - получить ответку за то, что посмели защититься от нападавшего агрессора?
          А потом вы удивляетесь, почему вас не любят в массе стран мира...
          Феникс_Львов
        6. Маз Сегодня, 11:42
          Зато Россия свои базы не эвакуирует.
          Маз
  5. Оплот Орел Сегодня, 09:03
    Ну, уже кое что
    Оплот Орел
  6. Сашк0 Сегодня, 09:03
    Да мне кажется брехня. Хотя количество неизбежно переходит в качество.
    Но мне вообще нравится, сбит за то что направлялся в сторону Израиля, скоро послать в сторону Израиля нельзя будет.
    Сашк0
  7. Myxa901021 Сегодня, 09:04
    Это война радоваться тут нечему
    Myxa901021
    1. ul_vitalii Сегодня, 09:49
      Это радость со слезами на глазах.
      ul_vitalii
  8. moscowp Сегодня, 09:05
    Такое ощущение, что здесь сплошные друзья сирийского народа собрались. Какая вам разница евреи сирийцев сбили или наоборот?
    moscowp
    1. Muvka Сегодня, 09:11
      Большая. Сирийцы воюют против террористов, которые грозились нашей стране. Сирийский спецназ работал в зоне, где погиб наш пилот, ища виновников и трубы ПЗРК. И когда атакуют Сирийцев, относительно беспомощных против авиации, мне есть разница, кого сбили.
      Muvka
    2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:13
      Такое ощущение, что здесь сплошные друзья сирийского народа собрались. Какая вам разница евреи сирийцев сбили или наоборот?


      О нет...разница большая...
      мы с очень большим интересом будем наблюдать за борьбой ударной авиации Израиля (американского производства) с ПВО Сирии (производства СССР и РОССИИ).
      Надо же увидеть как в реальности работает вооружение на войне .
      Тот же ЛЕХА
      1. lwxx Сегодня, 09:28
        ПВО Сирии (производства СССР и РОССИИ). Вот только у евреев летают пилоты с яйцами , а у ПВО Сирии те еще расчеты. Если бы были наши , то было бы интересно.А так ...
        lwxx
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:37
          а у ПВО Сирии те еще расчеты. Если бы были наши , то было бы интересно.А так ...


          Даже с такими расчетами сирийцы умудрились сбить ударный самолет ИЗРАИЛЯ...а это не так просто сделать...учитывая высокую квалификацию пилотов .
          Тот же ЛЕХА
        2. Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 10:07
          Ваши расчеты в были в долине бекаа в 1982 году так что расчёт тут не причём
          Спайков Джавелин Тоувич
          1. Околоточный Сегодня, 11:45
            Ваши расчеты в были в долине бекаа в 1982 году так что расчёт тут не причём

            Оба на. В 1982 был СССР, его расчёты были? А ты в какой стане родился, вырос, получил образование? Или ещё в школу ходишь? О таких, как ты С.В.Лавров говорил. Сам догадаешься?
            Околоточный
        3. Mole Сегодня, 10:32
          Цитата: lwxx
          ПВО Сирии (производства СССР и РОССИИ). Вот только у евреев летают пилоты с яйцами , а у ПВО Сирии те еще расчеты. Если бы были наши , то было бы интересно.А так ...

          А так-работают наши расчеты в которых сидят мужики с яйцами, которые получают команды от самого Путина В.В. из самой Москвы по прямой линии, ну короче, во всем Путин В.В. - виноват!
          Раскрыл Вам "военную тайну", подслушанную у бабушек!
          Интереснее стало?
          Война-двигатель прогресса, но Молох-судеб! Ни хе.. - интересного!
          Mole
  9. Hard Rock Сегодня, 09:05
    Всё правильно - на войне, как на войне -. И без обид.
    Hard Rock
  10. Poll_0 Сегодня, 09:07
    Правильно и сделали, надеюсь не последний.
    Пора уже и САШцам крылышки обрезать.
    Poll_0
  11. Victor_B Сегодня, 09:09
    Сколь веревочке не виться...
    Victor_B
  12. Zomanus Сегодня, 09:09
    Ну сейчас начнется второй акт войны в Сирии.
    Интересно, против евреев впряжемся за сирийцев?
    Zomanus
    1. синдикалист Сегодня, 09:14
      Ставлю на то, что впряжемся за евреев против сирийцев. Больно уж душевные беседы в последнее время с Нетаньяху
      синдикалист
      1. К-50 Сегодня, 10:06
        Цитата: синдикалист
        Ставлю на то, что впряжемся за евреев против сирийцев.

        гробики то с флажками заготовили что ли? belay laughing
        потом не плачьтесь. laughing
        К-50
    2. МИХАН Сегодня, 09:16
      Цитата: Zomanus
      Ну сейчас начнется второй акт войны в Сирии.

      Думаю наоборот затишье начнется..хе хе
      Цитата: Zomanus
      Интересно, против евреев впряжемся за сирийцев?

      А мы что делаем на территории Сирии..? Видать вычислили , чей ПЗРК(поставка из длинной схемы..) сбил Филипова (только об этом помалкивают)
      МИХАН
      1. просто экспл Сегодня, 09:33
        при чем тут это ? это никак не свзяанные событие . да и сбили его сирийцы , а не наши ЗРК .
        просто экспл
      2. ventel Сегодня, 09:41
        Михан вот тут я согласен и ВВС Сирии и ВКС будут на земле припаркованы . Вы ведь может не знаете но доктрина Израиля основана на том что проявление враждебных действий по отношению к стране или к гражданам карается в двойне. Может вам напомнить про Иракский Озирак или Этабене или штаб-квартиру в ООП в Тунисе.
        ventel
        1. Muvka Сегодня, 09:51
          Цитата: ventel
          Михан вот тут я согласен и ВВС Сирии и ВКС будут на земле припаркованы . Вы ведь может не знаете но доктрина Израиля основана на том что проявление враждебных действий по отношению к стране или к гражданам карается в двойне. Может вам напомнить про Иракский Озирак или Этабене или штаб-квартиру в ООП в Тунисе.

          Если тронут наших, от Израильских аэродромов останется перепаханное поле. Наши в Сирии всегда летали и будут летать, несмотря на мелких собачек, которые громко тявкают.
          Muvka
          1. ventel Сегодня, 10:07
            Не смешите и даже СССР ничего не мог зделать Израилю только в ООН да в газетах грозились.Я не удивлюсь если МИД и МО России будут оправдываться что их Сирийская сторона не придупридила о пуске ракеты и они не несут никакой ответствености если Израиль даст ответку.
            ventel
            1. Muvka Сегодня, 10:28
              Ну так посмотрим, как оно будет в действительности...
              Muvka
        2. МИХАН Сегодня, 11:00
          Цитата: ventel
          Вы ведь может не знаете но доктрина Израиля основана на том что проявление враждебных действий по отношению к стране или к гражданам карается в двойне. Может вам напомнить про Иракский Озирак или Этабене или штаб-квартиру в ООП в Тунисе.

          Да знаю и талмут их читал и мудрецов ихних ..
          Мы в Россию тоже такую доктрину разрабатываем ..Пусть Израиль это учтет, прежде чем , что то предпринимать! soldier Кабы чего не вышло ..хе хе
          МИХАН
          1. ventel Сегодня, 11:04
            Что израильские мандарины да апельсины покупать не будете вон туркам показали доктрину.
            ventel
            1. МИХАН Сегодня, 11:41
              Цитата: ventel
              Что израильские мандарины да апельсины покупать не будете вон туркам показали доктрину.

              Израильских мандаринов не видел ..Их в Москве все сжирают , как и белорусские товары.. laughing А мы на своем выживаем, как то..хе хе
              МИХАН
    3. Alber Сегодня, 09:17
      Цитата: Zomanus
      Интересно, против евреев впряжемся за сирийцев?

      Да куда там!
      Щас БенЛазарь и Бородатый хай подымут на весь Кагал и Центнер Толерантности...
      Alber
  13. Egorovich Сегодня, 09:10
    Допрыгались хитрозадые. Наконец то получили по заслугам. Не хрен лезть на чужую территорию. good
    Egorovich
  14. К-50 Сегодня, 09:11
    Сирийская ПВО сбила самолёт ВВС Израиля.По некоторым данным, речь идёт о самолёте F-16, который наносил удары по территории Сирии.

    Может хоть после этого поймут, что нельзя "бомбить" территорию сопредельного государства исходя из своей прихоти. request
    А вообще, походу, всё в Сирии только начинается.
    Если принять во внимание противостояние Сирии-террористы, Сирия-Израиль, Сирия-Турция, Сирия-коалиция и остальные участники действа, то вселенский пожар "не за горами" и БП подкрался уже близко.
    К-50
    1. Суровый Сегодня, 10:06
      Израиль-сателлит ов. Что те скажут то и будут делать.Одни понты только,что ведут свою политику. Так что удар ответный будет а там все и закружится!
      Суровый
    2. Mestny Сегодня, 10:43
      Может хоть после этого поймут, что нельзя "бомбить" территорию сопредельного государства исходя из своей прихоти. request

      Нет, не поймут.
      Когда у тебя в башке мировое господство, и ты ненавидишь человечество в целом будут только два варианта - при первой возможности уничтожать это самое человечество любыми, самыми жестокими методами, либо получив серьёзно по наглому лицу, затаится, скрипя зубами, и продолжать копить силы для следующей попытки уничтожить человечество.
      Mestny
  15. МИХАН Сегодня, 09:12
    Ждемс Нетаньяху в Москве в ближайшее время..! Мы их предупреждали, чтобы не наглели..
    МИХАН
    1. zivXP Сегодня, 10:16
      Да уж в пути наверное, с дарами.
      zivXP
      1. МИХАН Сегодня, 11:01
        Цитата: zivXP
        Да уж в пути наверное, с дарами.

        И с угрозами тоже ..)))
        ВВП Держись Россия за тебя ! И бойся данайцев дары приносящих..
        МИХАН
  16. seregatara1969 Сегодня, 09:15
    сирийские войска задействовали систему противовоздушной обороны ПВО

    какие ещё есть системы в пво?
    seregatara1969
  17. Адекватный Сегодня, 09:17
    Срочно продать Сирии С-400. Надо протестировать на F-35
    Адекватный
    1. капрал Сегодня, 09:39
      Прикинь, что будет,если С-400 облажается?
      капрал
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:43
        А если не облажается? smile
        Война штука неоднозначная...тут как повезет...даже если у если у вас семь пядей во лбу от судьбы все равно не уйдете. what
        Тот же ЛЕХА
    2. Григорий_45 Сегодня, 11:30
      Цитата: Адекватный
      Срочно продать Сирии С-400

      вместе с расчетами? request
      Григорий_45
  18. Романенко Сегодня, 09:18
    МОЛОДЦЫ!!! Давно пора было малость причесать эту свору против шерсти!
    Там еще попугаи из "альянса"заждались своих подарков.
    Романенко
  19. antiamerikan Сегодня, 09:20
    хороший день!
    antiamerikan
  20. Горный стрелок Сегодня, 09:22
    Первый раз слышу, что F-16 летает "с экипажем"! У них есть "боевые" Спарки?
    А вообще боеспособность сирийского ПВО растет не по дням, а по часам. Израиль не понял? Ведь уже сбивали его ракеты...
    Горный стрелок
    1. капрал Сегодня, 09:45
      Цитата: Горный стрелок
      У них есть "боевые" Спарки?

      Похоже у них все самолеты - "спарки"
      капрал
    2. Anyone Сегодня, 09:53
      Да у сирийцев ПВО вполне себе боеспособные всегда были. Во всяком случае, С-200ВЭ имеелся на вооружении и до начала гражданской войны.
      Anyone
  21. Myxa901021 Сегодня, 09:25
    Ну че сказать сейчас нагнут арабов
    Myxa901021
  22. Олежек Сегодня, 09:27
    Жизнь становится всё интереснее и интереснее... soldier
    Как то так "нежданно-негаданно"
    Олежек
  23. федоров Сегодня, 09:30
    Спасибо нужно сказать Российским спецам, что ПВО на шару починили и кое чего добавили. . Уже что-то, а могут. Мозгов бы еще им...
    Ну а Иранские профи - стражи революции, там реально присутствуют, и этого никто не скрывает. И их погибло по официальным данным более 1000 бойцов. Так что воют они там всерьез.
    Вот и беснуется Израиль и Сша.
    федоров
  24. Александр War Сегодня, 09:32
    Добавлю фото
    Александр War
    1. профессор Сегодня, 09:59
      Цитата: Александр War
      Добавлю фото

      профессор
      1. Muvka Сегодня, 10:29
        Профессор, а что не выкладываете фото, где несут "живого" или еле живого пилота? Вы же говорили, что все хорошо с ним.
        Muvka
        1. МИХАН Сегодня, 11:09
          Цитата: Muvka
          Профессор, а что не выкладываете фото, где несут "живого" или еле живого пилота? Вы же говорили, что все хорошо с ним.

          И фотки такие не качественные хе хе
          В 2013 и т.д. он помнится рубрику вел тут Вооружение США , такие фото красивые были , тут все плювались и в черепа его загоняли.. laughing Сейчас только ехидничает и злится! Жаль минусы запретили (по его просьбе явно..)))
          МИХАН
        2. Околоточный Сегодня, 11:49
          Профессор, а что не выкладываете фото, где несут "живого" или еле живого пилота? Вы же говорили, что все хорошо с ним.

          Коллега, думаю это лишнее. Одна особь на ВО сразу выложила фото тела Романа Филиппова, пришлось модерам писать.
          Околоточный
      2. Сергей уи Сегодня, 11:12
        Хорошо хоть, что не на дома упал
        Сергей уи
        1. ul_vitalii Сегодня, 11:17
          Отводить не стали, повезло.
          ul_vitalii
  25. Олежек Сегодня, 09:33
    Невольно возникает вопрос об "поставщике" ПЗРК...
    А то так то совпало... столько лет не сбивали израильских пилотов, а тут вдруг...
    Олежек
  26. Угрюм Сегодня, 09:34
    Допрыгались избранные .
    Угрюм
  27. stone Сегодня, 09:34
    Говорят сирийцы запустили 25 зенитных ракет! Если один подбили, то какая низкая эффективность.
    stone
    1. Александр War Сегодня, 09:37
      https://vk.com/video-123538639_456246031 Видео по теме!
      Александр War
    2. Muvka Сегодня, 09:54
      А чего не 250? Или лучше 2500. А говорят, как понимаю, Израильские ресурсы?
      Muvka
      1. Burbon Сегодня, 11:33
        Цитата: Muvka
        А чего не 250? Или лучше 2500. А говорят, как понимаю, Израильские ресурсы?

        а вы знаете другую инфу?
        Burbon
    3. zivXP Сегодня, 10:10
      У моего подъезда бабки скромнее, всего 20 штук насчитали на небе. Говорят видели своими глазами.
      zivXP
  28. ланс Сегодня, 09:36
    судя по карте зона действия с-200 . а вот зона поражения... при массированном это сколько.... 2шт. израильтяне наверное комплекс наведения с-300 который вы бомбили все таки уцелел.
    ланс
  29. mitchhunter Сегодня, 09:39
    Давно пора сбивать самолеты других стран в Сирии. Чего так долго стеснялись? Все равно ракет на Буки продат из России в достаточном количестве. Да и другими системами тоже
    mitchhunter
  30. Anyone Сегодня, 09:43
    Цитата: тлауикол
    Цитата: Семёныч
    Не надо огрызаться, ...бить надо первым

    ага, тогда ЦАХАЛ будет в Дамаске через сутки

    Вообще-то, ничего позитивного сейчас в Сирии не происходит. Только эскалация конфликта в формате "все против всех". Даже ИГ давеча схлеснулся с ан-Нусрой (или как ее теперь называют?). Турки раскатывают курдов в Африне. ССА воюет с "зелеными" и ИГ в Идлибе и ДэЗ, Коалиция и СДС повоевала с САА и нашими советниками, "салатовые" сбили наш Су-25, израильтяне отбомбились по Дамаску, САА сбили израильский F-16... И это всего через несколько дней после окончания типа мирной конференции по Сирии в Сочи ))
    Anyone
    1. mad Сегодня, 11:16
      Забыли, что пeндосы в среду положили почти 200 Вагнеровцев...
      mad
  31. groks Сегодня, 09:46
    Профессор прав в том, что современным оружием можно нанести удар, не входя в воздушное пространство страны. И сбит он, получается, над своей территорией. Но удар он нанёс по чужой земле. Так что правых тут как бы и нет. Типичная ситуация в данном регионе. Скакать повода нет у обоих сторон.
    groks
  32. мирт Сегодня, 09:47
    Сионисты получили своё!!! Не надо расшаркиваться перед ними!!! Сионизм и фашизм блезницы и братья!!!
    мирт
    1. stone Сегодня, 09:55
      Иди сначала грамматику изучи, а потом лозунги с демонстрации 1970 года кидай
      stone
  33. Horst78 Сегодня, 09:52
    один F-16 разбился в Израиле, пилоты в безопасности.
    А разве F-16 не одноместный?
    Horst78
    1. stone Сегодня, 09:59
      F-16I буква i означает что это двухместная модификация специально разработанная для Израиля.
      stone
    2. К-50 Сегодня, 10:11
      Цитата: Horst78
      А разве F-16 не одноместный?

      Есть двухместные, учебные и ударный вариант, пилоту одному достаточно тяжело за всем уследить.
      К-50
  34. AloeMC Сегодня, 09:55
    Вы тут все радуетесь, а теперь подумайте, что будет в совсем ближайшее время...
    AloeMC
    1. zivXP Сегодня, 10:14
      Что будет, что будет - зима закончится, будет весна.
      zivXP
    2. МИХАН Сегодня, 10:19
      Цитата: AloeMC
      Вы тут все радуетесь, а теперь подумайте, что будет в совсем ближайшее время...

      Травля России и возможно терракты..Наши спецслужбы думаю готовы ко всему !
      А вы мужики готовы ? Я уже давно.. hi
      МИХАН
  35. Одиссей Сегодня, 09:56
    Пошла информация о нескольких самолетах.
    Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Сирийские силы ПВО сбили несколько самолетов ВВС Израиля, которые атаковали военную базу в центральной части Сирии. Об этом сообщает сирийские информационное агентство SANA со ссылкой на военные источники.
    Подробности произошедшего в новости агентства не приводятся. Уточняется лишь, что "акт агрессии" со стороны Израиля произошел сегодня утром. В ответ сирийские военные подбили "более одного" самолета.
    Одиссей
    1. Олежек Сегодня, 10:02
      Профессор, скоко?
      Вам оттуда виднее - страна маленькая все друг друга знают...
      В отличие от России самолет всегда упадет не в "диких степях"...
      так адын или не адын?
      Олежек
      1. Alber Сегодня, 10:12
        Цитата: Олежек
        Профессор, скоко?
        Вам оттуда виднее - страна маленькая все друг друга знают...
        В отличие от России самолет всегда упадет не в "диких степях"...
        так адын или не адын?

        Похвессор в ступоре. Торчка "схватил". Щас совета ждёт от Нетаньяхи шо вешать на уши гоям))
        Alber
      2. профессор Сегодня, 10:25
        Цитата: Олежек
        Профессор, скоко?

        Упал один. Причину пока не огласили.
        профессор
        1. Феникс_Львов Сегодня, 10:56
          С праздником вас, Олег!
          Ну, хотя для вас неудачи пособника террористов Израиля, конечно, не праздник, но всё же, порадуйтесь вместе со мной за маленькую, но приятную потерю обнаглевшего Израиля!
          Феникс_Львов
      3. Muvka Сегодня, 10:31
        Цитата: Олежек
        Профессор, скоко?
        Вам оттуда виднее - страна маленькая все друг друга знают...
        В отличие от России самолет всегда упадет не в "диких степях"...
        так адын или не адын?

        Второй вполне мог не успеть долететь до границы.
        Muvka
  36. Кома_64 Сегодня, 09:56
    Сбили,не сбили.Не надо только уподобляться мразне и глумиться,как бы не относились к звездодавидским товарищам.
    Кома_64
  37. andrej-shironov Сегодня, 10:00
    Отлично! Давно надо было кое кому надавать по сусалам! Молодцы "сирийцы"
    andrej-shironov
  38. ЯрГа Сегодня, 10:07
    Маловато... Но, лиха беда - начало!!! Поздравляю!! Похоже на обратку за СУ-25...Хотя обратка должна быть 1:5. Ждем развития..
    ЯрГа
  39. Олежек Сегодня, 10:09
    Но коллеги сегодня же Шаббат ... belay
    Нельзя обсуждать такую тему...
    Неправильно это
    Олежек
    1. Феникс_Львов Сегодня, 10:54
      Бомбить в шабат, значит, правильно?
      Давайте так - раз шабат не распространяется на бомбивших, пусть он и не распространяется на обсуждающих!
      Феникс_Львов
  40. kpotr Сегодня, 10:10
    В мо говорят сбили. На юге самолеты в шабат залетели, прощай ПВО Сирии.


    Согласно сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, сирийские системы ПВО открыли огонь по израильским самолетам, подбив один из них, F-16i "Суфа". Двое пилотов успели катапультироваться, они выжили и доставлены в больницу. Самолет упал возле кибуца Хардуф в Изреэльской долине.
    kpotr
    1. Muvka Сегодня, 10:31
      Еще неизвестно, кто кого...
      Muvka
  41. 501Legion Сегодня, 10:11
    Наконец-то это совершилось. Давно пора сбивать самолёты агрессора Израиля. слишком себя почувствовали развязано
    501Legion
  42. МИХАН Сегодня, 10:15
    Хорошая новость и статья сегодня..Душа поет прям мужики! СБИЛИ все же.. fellow Не побоялись !
    А помните как "израильские товарищи" после бомбежек сирийской территории , злобно ехидничали, типо ну где ваши хваленные ПВО и т.д. Получайте наглецы и это только начало, наше терпение закончилось! Ой вэй хе хе
    МИХАН
  43. ибирус Сегодня, 10:16
    А что, весело там на ближнем Востоке живут: арабы не любят евреев, евреи не любят арабов, и все счастливы.
    ибирус
  44. Дормидонт Сегодня, 10:21
    Попахивает антисемтизьмом
    Дормидонт
    1. Victor_B Сегодня, 10:24
      Попахивает антисемтизьмом
      Аккуратнее.
      На замечание нарветесь. Ибо двусмысленность...
      Victor_B
    2. МИХАН Сегодня, 11:12
      Цитата: Дормидонт
      Попахивает антисемтизьмом

      Это вы уже писали и не раз , что заело..? hi
      МИХАН
  45. Навигатор 1 Сегодня, 10:22
    Наконец то дождалась!
    Навигатор 1
  46. Александр Лубов Сегодня, 10:22
    Для чего создавали ООН? Один диктатор (США) разместил свою базу на территории Сирии даже без разрешения ООН и её правительства, другой (Израиль) заявляет, что не потерпит появления в Сирии иранских военных баз, даже если это разрешит Сирия. Если что-то не нравиться США, то они могут безнаказанно вводить экономические санкции против любых стран, наплевав на международные договоры и уставы. Что твориться в мире? Уважаемый Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, для чего Вас избрали на этот пост, почему СБ ООН не наводит порядок в мировом сообществе? Вы намерены также спокойно просидеть на этом высоком посту, получая большую зарплату, которая выплачивается из взносов всех стран, как это проделал Пан Ге Мун? Пора начинать работать, если Вы согласились на этот пост!
    Александр Лубов
  47. faiver Сегодня, 10:25
    такое ощущение что сайт не российский а сирийский, только на кириллице, бОльшая часть комментаторов уже наверно диваны попереломала прыгая от радости, там что сирия что израиль защищает свои интересы и не вижу чем интересы израиля хуже интересов сирии или наоборот... hi
    faiver
    1. Moskovit Сегодня, 10:44
      Вообще то там наши войска находятся и воюют на стороне Асада. А Израиль воюет против Асада. Так что Израиль воюет против России и на стороне ИГИЛ
      Moskovit
      1. faiver Сегодня, 10:48
        наши войска воюют там против террористов по приглашению законной власти, а не на стороне Асада это официально, Израиль тоже вроде воюет против террористов, но других и это официально, так что там все весьма мутно...
        faiver
        1. Moskovit Сегодня, 10:55
          Погодите, кто там официальная власть. Асад. Значит мы на чей стороне воюем? Израиль, пользуясь слабостью Асада, решает свои задачи, подрывая и так хлипкую обороноспособность Сирии. Израиля почти ни разу не трогала игил, что очень странно, ибо они даже до полярного круга дотянулись, а тут под боком. Поэтому там вполне себе не мутно. Израиль и Турция как шакалы рвут полуживую Сирию.
          Moskovit
          1. faiver Сегодня, 11:05
            вы откуда знаете что там делает израиль? вы там в нашем контингенте? или вы сирийский офицер? выезжали на места ударов?
            faiver
            1. Moskovit Сегодня, 11:14
              Если бы Израиль бомбил Воронежскую область, вы тоже бы написали, а что такого, может Израиль там нашел террористов. Израиль по асадовской территории наносил удар, не по идлибу каком-нибудь. И если самолеты Израиля обстреляли асадовские войска, значит Израиль нанес урон именно им.
              Moskovit
              1. faiver Сегодня, 11:27
                сирийская армия и хезболла это разные вещи...
                faiver
          2. Tiras Сегодня, 11:15
            Цитата: Moskovit
            Израиль, пользуясь слабостью Асада, решает свои задачи, подрывая и так хлипкую обороноспособность Сирии.


            Почему-то слабый Асад находит время помогать террористам Хизбалла вооружаться и укрепляться против Израиля.
            Более того Асад сам себя подставляет, так как знает, что за помощь террористам Хизбалла Израиль будет ударять по Сирии.

            Цитата: Moskovit
            Израиля почти ни разу не трогала игил, что очень странно, ибо они даже до полярного круга дотянулись, а тут под боком.


            ИГИЛ стреляли из Газы и Синая по Израилю. Пытались организовать теракты итд.
            Их Сирии наверное пару раз, за что получали обратку.


            Чего тут странного? У игил проблем мало в Сирии и им ещё с Израилем нужна?


            Цитата: Moskovit
            Израиль и Турция как шакалы рвут полуживую Сирию.


            Бред это все. Асад сам подставляет Сирию под удары Израиля помогая террористам.
            Tiras
            1. Moskovit Сегодня, 11:29
              Даже Профессор признал, что игил ничего серьезного против Израиля не сделал, может пару каких-то мелких обстрелов, не больше. Мол боятся. США и ЕС не боятся, а Израиля перепугались. Хизбалла помогает спасению Сирии, воюет и потеряла тысячи человек в борьбе с игил. Поэтому они и в Сирии. Они на территории другого государства. Хизбалла понесла гигантские потери в Сирии.
              Moskovit
              1. Tiras Сегодня, 11:45
                Цитата: Moskovit
                Хизбалла помогает спасению Сирии, воюет и потеряла тысячи человек в борьбе с игил. Поэтому они и в Сирии. Они на территории другого государства. Хизбалла понесла гигантские потери в Сирии.


                Чем больше террористов погибло в Сирии тем лучше и не важно - суннитские они или шиитские.
                Tiras
        2. Muvka Сегодня, 11:10
          Цитата: faiver
          наши войска воюют там против террористов по приглашению законной власти, а не на стороне Асада это официально, Израиль тоже вроде воюет против террористов, но других и это официально, так что там все весьма мутно...

          И где это террористы находятся западнее Дамаска? Всех давно оттуда выбили.
          Muvka
          1. faiver Сегодня, 11:15
            хезболла в израиле считается террористической организацией...
            faiver
      2. Tiras Сегодня, 11:10
        Цитата: Moskovit
        . А Израиль воюет против Асада. Так что Израиль воюет против России и на стороне ИГИЛ


        Посол России в Израиле сказал как-то, что у России соглашение с Сирией о помоще Сирии в борьбе с терроризмом, но нет и какого соглашения о помощи России Сирии в конфликте Израиль - Сирия.

        Израиль не воюет против Асада. Россия это тоже прекрасно знает и не вмешивается.

        Да Асад помогает террористам Хизбалла, хранить, перевозить, производить оружие для борьбы с Израилем, позволяет террористам осесть около границ Сирии и Израиля.
        За это он и точечно получает.
        Tiras
    2. Феникс_Львов Сегодня, 10:49
      Почему интересы Израиля проявляются в Сирии в виде бомбёжек сирийской армии, воюющей против террористов?
      Феникс_Львов
      1. faiver Сегодня, 10:51
        вы то откуда знаете что они бомбят сирийскую армию а не хезболлу?
        faiver
        1. Феникс_Львов Сегодня, 11:10
          Так и Израиль о этом пишет, и Сирия, и Россия отмечает, и международные журналисты подтверждают факт нанесения ударов Израиля по сирийской армии, и по "Хизбалле. Кстати, "Хизбалла" воюет против террористов, и не ведёт боевых действий против Израиля - так зачем Израиль её бомбит? А вообще - вы что, так троллить пытаетесь - "тебя там не было, и поэтому ты не знаешь"?
          Вообще, странная у вас логика (если это вообще можно назвать логикой) - если есть сообщения в СМИ, то достаточно принять решение о их достоверности, чтобы судить о происходящем, было то или иное событие, или нет.
          Феникс_Львов
          1. faiver Сегодня, 11:19
            логика у каждого своя, лично я не доверяю ни тем ни этим, поэтому и говорю что там все мутно очень и достоверность любой информации под большим вопросом...
            faiver
  48. Tiras Сегодня, 10:26
    Судя по сообщениям Израиль нанёс новый удар по Сирии снова около Дамаска.
    Слышны взрывы.
    Асад начал получать ответку от Израиля

    Один из израильских пилотов тяжело ранен. Ответ Израиля будет тяжёлым.
    Tiras
    1. faiver Сегодня, 10:49
      в дамаске сидите?
      faiver
      1. Tiras Сегодня, 11:05
        Новости читаю.
        Tiras
  49. Олежек Сегодня, 10:26
    Давно пытаюсь понять - что собсно Израиль забыл к этой "большой сирийской войне всех против всех"? Военный бюджет карманы жмёт?
    Олежек
    1. Tiras Сегодня, 10:34
      Цитата: Олежек
      Давно пытаюсь понять - что собсно Израиль забыл к этой "большой сирийской войне всех против всех"?


      Посланники Ирана - Террористы Хизбалла, которые получают оружие через Сирию и которые теперь решили окопаться в Сирии.
      Tiras
      1. куртка бейна Сегодня, 10:39
        Цитата: Tiras
        Цитата: Олежек
        Давно пытаюсь понять - что собсно Израиль забыл к этой "большой сирийской войне всех против всех"?


        Посланники Ирана - Террористы Хизбалла, которые получают оружие через Сирию и которые теперь решили окопаться в Сирии.

        Вы зря пытаетесь что-либо объяснить человеку. У него раздвоение личности. Ему вот не нравится когда "базы враждебных государств размещаются вблизи границ". Но когда кому то тоже это не нравится, то тут у него логика ложиться отдыхать. Поэтому бесполезно с вашей стороны все эти объяснения. hi
        куртка бейна
  50. made13 Сегодня, 10:28
    Евреи - уникальный народ. Насколько их все, мягко скажем, недолюбливают, что никто не сочувствует. И это ведь проявляется во всём, а не только в данном эпизоде.
    made13
    1. Tiras Сегодня, 10:36
      Ну да, к России и русским ничего подобного нет.
      Олимпиада, НАТО, санкции итд
      Tiras
  51. Moskovit Сегодня, 10:32
    Щелчок по носу Израиль получил, но его обороноспособность от этого не сильно пострадала. Сейчас будет какая-нибудь ответка в виде ракетных ударов или массированной бомбежки. Поэтому восторгаться особо нечем.
    Но первый шаг сделан. Израилю показали - нечего шастать над чужими территориями. Разговор надо начинать не с позиции силы, Сирии тоже есть чем ответить. И за перемирие с игил Израиль еще ответит...
    Moskovit
  52. Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 10:39
    Не понятно мне вообще-то. Чему антисемиты радуются отличной результативности , сотни боевых вылетов и без потерь за последние несколько лет
    Спайков Джавелин Тоувич
    1. Феникс_Львов Сегодня, 10:45
      Прошу прощения, не антисемиты - а антисионисты, противники пособничества государства Израиль террористам и его агрессивной политики по отношению к соседям.
      Феникс_Львов
      1. Tiras Сегодня, 11:04
        Цитата: Феникс_Львов
        противники пособничества государства Израиль террористам и его агрессивной политики по отношению к соседям.


        То есть противники выдуманных антисемитами фантазий об Израиле lol
        Tiras
        1. Феникс_Львов Сегодня, 11:12
          Постоянные авиаудары Израиля по воюющим против террористов сирийским войскам, увы, не фантазия, а горькая реальность...
          Феникс_Львов
      2. Аспид 57 Сегодня, 11:07
        Эти милые соседи уже обрушили на Израиль 4500 ракет и убили полторы сотни людей! При прямом пособничестве государств Ирана, Сирии и Ливана. И с ними права кончать!
        Аспид 57
        1. MadCat Сегодня, 11:15
          Цитата: Аспид 57
          Эти милые соседи уже обрушили на Израиль 4500 ракет и убили полторы сотни людей! При прямом пособничестве государств Ирана, Сирии и Ливана. И с ними права кончать!

          зря оставили "милым соседям" ПВО, детям спички не игрушка, онижедети. Вообще Либерман предупреждал офтальмолога, как говорится пусть теперь сам выкручивается. Запасаемся поп-корном.
          MadCat
    2. МИХАН Сегодня, 11:15
      Цитата: Спайков Джавелин Тоувич
      Не понятно мне вообще-то. Чему антисемиты радуются отличной результативности , сотни боевых вылетов и без потерь за последние несколько лет

      Азербайджану это не понять..вы же друзья с Израилем вроде..? У вас сколько боевых вылетов БПЛА было ?
      МИХАН
  53. Феникс_Львов Сегодня, 10:43
    Браво, давно было пора валить охуцпевших агрессоров - пособников ИГИЛ!
    Феникс_Львов
  54. Anyone Сегодня, 10:44
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    Поди С-З00

    С-125
    Уже есть пруфы на израильском ресурсе:
    Anyone
  55. antiamerikan Сегодня, 10:44
    ответка за су25 и сто музыкантов на восточном берегу
    antiamerikan
    1. 9PA Сегодня, 11:27
      Евреи подскажите почему ф 35 не используете?
      9PA
  56. Anyone Сегодня, 10:47
    Цитата: Moskovit
    Щелчок по носу Израиль получил, но его обороноспособность от этого не сильно пострадала. Сейчас будет какая-нибудь ответка в виде ракетных ударов или массированной бомбежки...

    Уже. Бомбят пригороды Дамаска.
    Anyone
  57. q75agent Сегодня, 10:49
    я тоже утром когда прочитал в РИА Новости , сразу подумал не меньше 400 комментов будет , и до гибели Романа Филиппова , тоже часто ругался на сайте получал баны и ждал когда собьют наконец то какой нибудь F ////, но ведь когда у нас случилось горе , Израильтяне не злорадствовали ! Надо людьми оставаться , а не как кастрюлеголовые радоваться .Сбили и сбили , хорошо , что летчикам повезло и они дотянули до своих , а если бы над Сирией прыгать пришлось и не дай бог в районе с бородатыми ....
    q75agent
    1. Moskovit Сегодня, 11:05
      Наш летчик воевал против бородатых. Израильский летчик воевал с теми, кто против бородатых. Вот и весь сказ.
      Moskovit
    2. Anyone Сегодня, 11:06
      Вот полностью согласен! Тоже не вижу ни одного повода злорадствовать.
      Anyone
  58. Molot1979 Сегодня, 10:55
    Жду безответных вопросов к Генштабу Израиля.
    Molot1979
  59. A.D.T. Сегодня, 11:03
    Почувствуйте разницу !
    После сбития СУ-25 одной из тех "Игл" что вы людоедам дарите , много-ли изральтиан тут писало " наконец дождались ! " - ни одного . Зато сколько удодов - "человеколюбов" у вас там возбудилось счастливым визгом. Народ , вы тухните.
    A.D.T.
    1. Александр War Сегодня, 11:08
      Да сколько вашего оружия находили у террористов это раз и два нет видео ,что-бы израиль хоть раз пускал ракеты по игил !
      Александр War
      1. Tiras Сегодня, 11:46
        Цитата: Александр War
        Да сколько вашего оружия находили у террористов это раз и два нет видео ,что-бы израиль хоть раз пускал ракеты по игил !


        Давайте сюда доказательства того, что находили у террористов израильское оружие и прочие.

        Хватит уже писать выдуманные вещи.

        Tiras
      2. A.D.T. Сегодня, 11:55
        Ни разу не находили . Находили только фейки в сети на эту тему. Все танки или летательные апараты , что были повреждены или уничтожены в этом сложном конфликте могут сказать спасибо советскому , или американскому , или российскому оружию. Вроде еще "миланы" гдето проявлялись. Израильского оружия - ни одного образца.
        A.D.T.
    2. Феникс_Львов Сегодня, 11:15
      Ваша страна воюет на стороне тех самых людоедов, кому, по вашей версии, мы "подарили "Иглы"".
      Феникс_Львов
    3. _Jack_ Сегодня, 11:19
      Ну а что не поглумиться? Пилот жив - это самое главное, а самолетов у вас ещё четыре сотни с хвостиком, ничего страшного. В случае с СУ-25 погиб пилот - это большая разница.
      _Jack_
    4. Myxa901021 Сегодня, 11:43
      Поддерживаю!!! Мерзко как то....от этого
      Myxa901021
  60. q75agent Сегодня, 11:03
    Цитата: профессор
    Технически возможно. например заявить, что упал дрон, оцепить территорию, эвакуировать кибуцников и т.д. Ввести закон запрещающий разглашение потерь в "мирное время". Не мне вас учить.

    не соглашусь с Вами , сейчас в момент люди выкладывают все в соц сети ....если только сразу интернет отключать
    q75agent
  61. Аспид 57 Сегодня, 11:04
    Если это правда, что F-16 сбили сирийцы, то с сирийской системой ПВО пора кончать! А может и самим Асадом- подстилкой аятолл! Я не узнаю Израиль....чего сопли жуют?
    Аспид 57
    1. Moskovit Сегодня, 11:08
      Так может запишитесь в добровольцы по кончанию Асада? Многие уже кончили. Валяются по пустыне в канавах.
      Moskovit
    2. Феникс_Львов Сегодня, 11:16
      А не пора ли кончать с высказываниями таких как ты, пропагандистов агрессивной войны?
      Феникс_Львов
  62. Тузик Сегодня, 11:06
    я вот ни как не пойму, зачем Израиль бомбит сирийские войска и обьекты, а не террористов, ведь если бы Израиль бомбил террористов, то война бы уже давно закончилась.
    Тузик
    1. Аспид 57 Сегодня, 11:39
      Террористы ИГИЛ (на Израиль не нападающие) воюют с террористами ХИЗБАЛЛЫ уже запустившими по Израилю 4500 ракет! Там вообще никого нет кроме террористов! И за всеми терактами в России арабские уши торчат! Но в России всем на это наплевать! А вот смыть советский позор 1967, 1973 и 1982 годов - эт святое! Мечтать не вредно!
      Аспид 57
  63. A.D.T. Сегодня, 11:08
    В этом случае важны две вещи :
    Ни один летчик не погиб , не попал в плен.
    МО признало сбитие самолета сирийскими пво. , без всяких мультиков с игровыми логотипами.
    A.D.T.
  64. мыслитель Сегодня, 11:09
    Посмотрел статистику в израильской прессе, ведь выпрашивали давным давно.
    Удары по Сирии в 2013-2018 годах, осуществленные ЦАХАЛом:
    2013 - 5
    2014 - 3
    2015 -16
    2016 - 21
    2017 - 27
    2018 - 5
    мыслитель
    1. MadCat Сегодня, 11:23
      Цитата: мыслитель
      Удары по Сирии в 2013-2018 годах, осуществленные ЦАХАЛом:
      2013 - 5
      2014 - 3
      2015 -16
      2016 - 21
      2017 - 27
      2018 - 5

      неплохая результативность. Ну за одного битого двух не битых дают. Пословица. Главное пилоты живы.
      MadCat
  65. Evgenijus Сегодня, 11:15
    В комментариях говорят про профессионализм израильских пилотов. Может быть они и есть профессионалы, но кто этот их профессионализм проверял? Пустить ракету с самолета над чужой территорией, не имеющей своей ПВО, да в сторону третьего государства (как бы удар в спину, вспоминаю почему то Иуду, предавшего Христа), так это разве профессионализм? Американцы в 1945 году бросили бомбы на города Японии - разве это профессионализм? Скорее всего, речь можно вести о профессиональном убийстве. Поистине в стиле Иуды нападения с воздуха на Сирию ...
    Evgenijus
    1. MadCat Сегодня, 11:26
      Цитата: Evgenijus
      В комментариях говорят про профессионализм израильских пилотов. Может быть они и есть профессионалы, но кто этот их профессионализм проверял?

      а что нет?
      Цитата: Evgenijus
      Пустить ракету с самолета над чужой территорией, не имеющей своей ПВО, да в сторону третьего государства

      карту давно открывали? Эта "чужая территория" Ливан, по сути своей оккупирован проиранской хезболлой, и используется как склад боеприпасов.
      Цитата: Evgenijus
      не имеющей своей ПВО

      с сегодняшнего дня у Сирии действительно ПВО поубавится.
      MadCat
      1. Evgenijus Сегодня, 11:51
        Да, сторонники Иуды множатся, даже на ВО ...
        Evgenijus
  66. A.D.T. Сегодня, 11:15
    Чудеса в цифровом мире - мой первый комент исчез сразу ! Попробую повторить в более мягкой форме .
    ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ !
    Когда СУ-25 сбили одной из тех "ИГЛ" что вы дарите людоедам , много-ли израильтиан ту писало чтото типа " наконец дождались! " - НИ ОДНОГО !
    Зато сколько мудил - "человеколюбов" тут повозбуждалось радостными визгами. Народ вы портитесь ( в духовном плане).
    A.D.T.
    1. _Jack_ Сегодня, 11:22
      успокойтесь, не исчез ваш перл, я на него даже ответил
      _Jack_
      1. A.D.T. Сегодня, 11:56
        Увидел. Второй дубль уберите пожалуйста. Чо ветку утяжелять .
        A.D.T.
  67. alta Сегодня, 11:17
    Цитата: Moskovit
    Наш летчик воевал против бородатых. Израильский летчик воевал с теми, кто против бородатых. Вот и весь сказ.

    Россия воюет на чужой территории , добиваясь экономических выгод , чтобы обеспечить сбыт "Газпрому" и не дать Кувейту проложить газопровод через территорию Сирии .
    Израиль же воюет на своей территории за свое существование, за жизни населения ....
    Разницу понимаете ... воевать и погибать за прибыли или за жизнь населения ??
    alta
    1. Moskovit Сегодня, 11:38
      Эта чушь про Кувейт и газопровод уже всем надоела, что-нибудь другое придумайте. Прям не дали "игильскому потоку" сбыться.
      Россия так же воюет за жизнь своих граждан. Иди вы забыли про чудовищные терракты в России. Я помню. А сколько предотвратили..а что было бы если бы сломали хребет игил.
      Moskovit
  68. Anton Capucin Сегодня, 11:18
    [quote=профессор][quote=Тот же ЛЕХА]Поди С-З00
    тут некоторые евреи решили что они бессмертны и недосягаемы для арабов...как видим и на старуху бывает проруха.[/quote]
    Ответка не заставит себя долго ждать. Глазной врач надолго засядет в бункере как его друг Насрала.

    [quote=Зяблицев]Таки да! Долетался кошерный самолет в чужом небе...[/quote]
    В своем, милок, в своем. Не читайте советских газет перед обедом.

    А вы я смотрю смелые и подготовленные стали, со всем арабским миром решили воевать? То всех под ружье тащите, у меня много кто в Израиле живет. Образование высшее практически только через армию. Ответка? Это как вы хотите это сделать, ввести армию в дело. Отлично ребята, будете со всех сторон получать, армия Сирии вооружена хорошо, иранцы тоже, террористов ваши союзники вооружили. Бомбить, тоже славно будет, за границу Сирии я не думаю что вы пилотов снова отправите, пусть даже они и бомбить начнут реальных фанатиков. Дело понятное, что вам не нравится ваше окружение. Религиозные фанатики и военнизированые объединения, теракты, обстрелы городов... Вы против Иранских баз на территории Сирии, хорошо. А когда ваши союзники довели Сирию до того, что встал вопрос о ее выживании, и они протянули руку вашим врагам, чтобы бороться против совсем отбитых религиозных фанатиков. Почему вы не стали помогать Сирии, чтобы на ее территории не образовывались анклавы ИГИЛ или базы Ирана? Значит ли это что вас устраивала история история, когда вполне светская страна, пусть и не испытывающая к вам любви, превратиться в огромную территорию руин занятую группами боевиков-радикалов. Они наверное выступали бы только в защиту вас, и мирный договор был бы вечен. Или же что должно было быть, когда Асад повержен разгорится новая гражданская война, когда на трон будут возведены ваши марионетки? Сбили самолет, урок я надеюсь ваши военные усвоят, и будут отстреливать ракеты в своем воздушном пространстве, ведь все равно же будете... Хорошо, что пилоты живые остались. И ваше ерничество по поводу всякое бывает, у вас тоже падает, мне лично не понятны. Вас так реально цепляет, что это ваших людей сбили, или то что вашу технику изничтожили? Я просто не вижу с Урала, вы мне проясните, как человек который живет рядом с событиями. А то мои знакомые на связь не так часто выходят, ну а у бывшей выяснять как там у нее дела и что в Израиле творится, потому что интересно, как то не с руки.
    Anton Capucin
  69. уралец Сегодня, 11:20
    Цитата: игорка357
    Вот все такие марщалы,генералиссимусы...так ответьте,если наших пригласили,неужели не попросили небо защитить?Не надо здесь двойных стандартов...есть зоны разграничения,если наши попросили туда не залетать ,,евреи с турками согласились...а если залетали куда...то значит туда можно,или нашу страну в месте с её главнокомандующим опять нагнули...в чем я очень сомневаюсь!Россия в Сирии не за народ свободу и правду ну,все ведь мы понимаем...влияние на БВ...не более,а это очень много!

    Че тут нагородил? Сам то понял. что написал.... И туману напускать " Ну все ведь мы пони маем..." Все понимают, но каждый по своему. И если вы так понимаете не надо считать . что и другие так понимают.. Лучше говорите как вы понимаете, и все..
    уралец
  70. Громобой Сегодня, 11:21
    Надеюсь,что через пару дней появится и более точная информация(в какой точке произошло рандеву самолёта и ракеты,её тип и т.д.).Если конечно эту новость(саму по себе знаменательную) не затмят более грандиозные события...
    Громобой
    1. brigadir Сегодня, 11:35
      Над Израильской территорией.
      Ракета С17.
      brigadir
  71. Аспид 57 Сегодня, 11:25
    Пресс-служба ЦАХАЛа заявила, что несколько минут назад боевые самолеты ВВС ЦАХАЛа нанесли массированный удар по системе противовоздушной обороны Сирии.

    Также нанесены удары по иранским базам в Сирии.

    В общей сложности атакованы 12 целей, в том числе три батареи ПВО Сирии и четыре иранских базы.
    Аспид 57
  72. ultra Сегодня, 11:30
    Цитата: игорка357
    На сайте редко теперь встретишь грамотных людей....скукота на сайте стала!
    Да тут адекватных стало меньше половины!Сайт бодрым шагом движется на смычку с "цензором"!
    ultra
  73. brigadir Сегодня, 11:33
    Только что подтаердили по армейскому радио, что самолёт сбит. Сбит, когда самолёт был над территорией Израиля!!!!!
    brigadir
    1. 9PA Сегодня, 11:37
      Голанские высоты это территория израэля? Почему ф35 не применяете?
      9PA
    2. МИХАН Сегодня, 11:50
      Цитата: brigadir
      Только что подтаердили по армейскому радио, что самолёт сбит. Сбит, когда самолёт был над территорией Израиля!!!!!

      И что теперь ..? Просто радуйтесь что пилот живой , компенсацию требуйте.. и т.д.
      Может музыкальную паузу объявим мужики..?
      Моя любимая..(в старые времена..))
      МИХАН
  74. kunstkammer Сегодня, 11:38
    Цитата: профессор
    Так дайте ему в морду или ответьте на его неудобные вопросы.

    Вопросов «нехороший человек еврейско-американской национальности» не задавал, просто порадовался смерти русского офицера. Отвечать словами было не на что. Да и нужно ли?
    Согласен - в морду дать было просто необходимо. Однако просто необходимо «дать в морду» и всем российским деятелям упорно приглашающим на телевидение польско-украинско-американоеврейское отродье. Честное слово, эти «нехорошие люди» специально и с вызовом подчёркивают свои еврейские корни. Это они специально так делают? Чтобы слушающие твёрдо были убеждены: если человек поносит всё русское - значит он еврей или украинец с еврейскими корнями!
    Уверен, что это не так, но... телевидение уж очень убедительно. И даже Ковтун, подумав, находит у себя еврейских родственников.
    Я не юдофоб и считаю еврейскую нацию очень талантливыми и думающими людьми... Но всему же есть пределы?
    Находясь в компании русских людей и поливая их грязью... не обижайся, если начнётся холокост в отношении твоей драгоценно-неповторимой личности.
    kunstkammer
    1. 9PA Сегодня, 11:42
      Это чтобы потребители хавали передачи соловьева и ненавидели братскую Украину, евреев, американцев и ее видели проблем в своём отечестве
      9PA
  75. Anyone Сегодня, 11:38
    Цитата: Moskovit
    Наш летчик воевал против бородатых. Израильский летчик воевал с теми, кто против бородатых. Вот и весь сказ.

    В Сирии сегодня все бородатые. Просто одни чуть больше, а другие - чуть меньше. Надо понимать, Израиль бомбил какую-то инфраструктуру КСИР и Хезбаллы в Сирии. В Израиле Хезбалла - террористы. Справедливости ради, надо сказать, что сейчас термин "террористы" вообще стал ни о чём. Все кому не лень стали называть террористами любых сепаратистов и/или ребелов. У евреев террористы чуть больше, сем все палестинцы и 50% иранцев. У турок террористы - все курды, включая женщин и детей. У хохлов - все ополчение ДНР/ЛНР. У нас террористы в Сирии все сирийцы, которые участвуют в гражданской войне против Асада... Нет в этом сирийском гадюшнике хороших сторон - есть сторона, которую мы поддерживаем. В силу этого данная сторона с помощью СМИ назначается воинством света.
    Меня не особо волнует сбитый израильский самолет, тем более, что пилоты живы. Но и злорадствовать по этому поводу не вижу причины. Мы с Израилем хоть в десна и не целуемся, но и не враждуем. Вот если бы турка завалили, я бы выпил по такому поводу ))
    Anyone
    1. Moskovit Сегодня, 11:45
      У Асада был и есть светский режим. Из-за того, что США и Израиль направили на него бородачей, он вынужден был начать целоваться в десна с другими бородачами.
      Moskovit
      1. Tiras Сегодня, 11:51
        Цитата: Moskovit
        У Асада был и есть светский режим. Из-за того, что США и Израиль направили на него бородачей, он вынужден был начать целоваться в десна с другими бородачами.


        Ошибаетесь. Изучите вопрос касательно Хизбаллы, Сирии до начала гражданской войны в Сирии.
        Сирия села на иглу Ирана и его террористов Хизбалла намного раньше войны в Сирии.
        Tiras
  76. Victor_B Сегодня, 11:42
    Цитата: brigadir
    Только что подтаердили по армейскому радио, что самолёт сбит. Сбит, когда самолёт был над территорией Израиля!!!!!
    Ну и что?
    Мирно летящий над территорией Израиля самолет?
    Victor_B
  77. Tiras Сегодня, 11:48
    Сообщили, что Израиль нанёс 12 ударов, 3 из них по ПВО Сирии, 4 по иранским целя в Сирии.
    Tiras
  78. Bosch Сегодня, 11:51
    Пeйcaтые оборзели. Чувствуют поддержку дяди Сэма.
    Bosch
  79. trump Сегодня, 11:56
    [quote=куртка бейна]Просто ради интереса: а почему вы "православные иконы" написали с заглавных букв? От больших познаний ?
    [/quote]

    Вопрос правда не ко мне, но я отвечу. Автор может так иногда писать про то, что считает достойным особого уважения . А
    почему вы спрашиваете - от больших познаний ?[/quote]
    trump
  80. DucksWar Сегодня, 11:56
    Отличная новость, надеюсь не последняя! Побольше сбитых литаков Израиля и иже с ними и покраше, мож угомонятся =)
    DucksWar
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