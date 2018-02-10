11:59 10 февраля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

"Тайфун" помог спецназу ВВО одолеть условных террористов

В ходе военного учения на территории Хабаровского края была задействована бронемашина «Тайфун». С её помощью осуществлялось прикрытия отряда спецназа, вступившего в бой с условными террористами. Пресс-служба Восточного военного округа сообщает, что в ходе тактико-специального учения также применялись бронеавтомобили «Тигр».

Из сообщения пресс-службы ВВО:
На одном из участков пути группа условных террористов устроила засаду, подорвав управляемый «фугас» для блокирования колонны и совершила нападение. Военнослужащие отработали задачи по спешиванию из бронеавтомобилей «Тайфун», занятию огневых позиций, взаимодействию в составе подразделения. В ходе учебного боя были отработаны различные тактические приемы по ведению боя в ограниченном пространстве с применением штатного вооружения, в том числе пулеметов Калашникова, «нападавшие» были уничтожены. Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, было использовано значительное количество средств имитации, в частности взрывпакеты, дымы, холостые боеприпасы.


"Тайфун" помог спецназу ВВО одолеть условных террористов



Для справки: Бескапотный многофункциональный модульный бронированный автомобиль "Тайфун-К" на шасси КамАЗ-63968 может перевозить до 16 человек. Высадка десанта из бронемашины может осуществляться как с помощью специализированной рампы, так и через дверь. Передняя часть кабины имеет усиленное бронирование, способное защитить (по неподтверждённым данным) от 30-мм боеприпасов; реализована возможность установки бронещита, закрывающего лобовое стекло. Автомобиль имеет противоминную защиту. Десант способен отслеживать оперативную остановку с помощью мониторов, отображающих "картинку" с нескольких внешних видеокамер.

Использованы фотографии: https://function.mil.ru
4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 10

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Teberii Сегодня, 11:02
    Защита необходима ,для борьбы с засадами и подрывами техники перевозящей бойцов.
    Teberii
    1. Гигант мысли Сегодня, 11:08
      Удачный всё таки вышел у нас бронеавтомобиль Тайфун, теперь задача насытить ими нашу армию.
      Гигант мысли
      1. МИХАН Сегодня, 11:20
        Цитата: Гигант мысли
        Удачный всё таки вышел у нас бронеавтомобиль Тайфун, теперь задача насытить ими нашу армию.

        Камаз по пустыням гонял четко, выигрывая гонки какие только можно ! ..Вот теперь в броню одели!
        Солдат наших нужно беречь! soldier Мощная машинка однозначно..
        МИХАН
        1. ProkletyiPirat Сегодня, 11:31
          Цитата: МИХАН
          Камаз по пустыням гонял четко, выигрывая гонки какие только можно !

          вот именно что выигрывал, пока организаторы не поняли за счёт чего и не создали дополнительные ограничения на машины участников
          ProkletyiPirat
      2. ProkletyiPirat Сегодня, 11:46
        Цитата: Гигант мысли
        Удачный всё таки вышел у нас бронеавтомобиль Тайфун, теперь задача насытить ими нашу армию.

        А чем он удачен? ну вот конкретно назовите чем? минной защитой? противопульной защитой? Всё это очень хорошо и полезно, только вот есть один маленький но ОЧЕНЬ важный нюанс, его "цена", Дело не в том что он "неприлично дорог", а в том что он "слишком дорог для поставленных задач". Да закупить пару десятков ну максимум пару сотен штук для той же военной полиции не проблема, но как только посмотрите на стоимость переоснащения всей армии то глаза полезут на лоб... Нет у нас таких денег, и никогда не было и не будет.

        Нужна другая машина, которую производили бы массово, то есть как минимум несколько тысяч в год(минимум 5шт в день).
        ProkletyiPirat
    2. влад66 Сегодня, 11:30
      Бескапотный многофункциональный модульный бронированный автомобиль "Тайфун-К" на шасси КамАЗ-63968

      Вот видео можете глянуть о бронированных машинах hi
      влад66
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 11:08
    способное защитить (по неподтверждённым данным) от 30-мм боеприпасов;
    Ну .. фиг знает.. еслиот одиночных ..и с больших дистанций...и под острыми углами... А бронестекло с теми же характеристиками ? Хотелось бы верить , но всёже 30мм - это таки 30мм recourse
    КВУ-НСвД
  3. da Vinci Сегодня, 11:24
    Маловато было показано Тайфунов в Сирии (которые использовали силы РФ), больше простых КАМАЗов, которые тягали артиллерию.
    da Vinci
  4. Ratmir_Ryazan Сегодня, 11:26
    Чушь про 30-мм снаряды... У Тайфуна есть недостаток у него нет никакой защиты от кумулятивных боеприпасов, то есть колонну вот таких вот броневичков по 500 т. долларов каждый легко запрут где-нибудь на марше и пожгут ПТУРами с дистанции в 1-2 км, и ни в какие мониторы ни черта не увидят...

    Вся техника от танков до вот таких вот бронегузовиков для перевозки л/с причем аж 16 человек должна иметь защиту и ДЗ (есть варианты установки на легкобронированную технику) и КАЗ в идеале... Ну, а от бедности хотя бы сетку противокумулятивную поставили бы на них штатно, как американцы в Ираке, а то опять придется на ходу что-то изобретать одновременно хороня погибших...
    Ratmir_Ryazan
  5. san4es Сегодня, 11:35
    Бескапотный многофункциональный модульный бронированный автомобиль "Тайфун-К" на шасси КамАЗ-63968
    soldier

    Бронеавтомобили "Тайфун-К".
    Показ для прессы, Набережные Челны, 15 марта 2013 го
    san4es
Картина дня