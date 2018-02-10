"Тайфун" помог спецназу ВВО одолеть условных террористов

На одном из участков пути группа условных террористов устроила засаду, подорвав управляемый «фугас» для блокирования колонны и совершила нападение. Военнослужащие отработали задачи по спешиванию из бронеавтомобилей «Тайфун», занятию огневых позиций, взаимодействию в составе подразделения. В ходе учебного боя были отработаны различные тактические приемы по ведению боя в ограниченном пространстве с применением штатного вооружения, в том числе пулеметов Калашникова, «нападавшие» были уничтожены. Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, было использовано значительное количество средств имитации, в частности взрывпакеты, дымы, холостые боеприпасы.

В ходе военного учения на территории Хабаровского края была задействована бронемашина «Тайфун». С её помощью осуществлялось прикрытия отряда спецназа, вступившего в бой с условными террористами. Пресс-служба Восточного военного округа сообщает, что в ходе тактико-специального учения также применялись бронеавтомобили «Тигр».Из сообщения пресс-службы ВВО:Для справки: Бескапотный многофункциональный модульный бронированный автомобиль "Тайфун-К" на шасси КамАЗ-63968 может перевозить до 16 человек. Высадка десанта из бронемашины может осуществляться как с помощью специализированной рампы, так и через дверь. Передняя часть кабины имеет усиленное бронирование, способное защитить (по неподтверждённым данным) от 30-мм боеприпасов; реализована возможность установки бронещита, закрывающего лобовое стекло. Автомобиль имеет противоминную защиту. Десант способен отслеживать оперативную остановку с помощью мониторов, отображающих "картинку" с нескольких внешних видеокамер.