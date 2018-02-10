РЛС "Воронеж-ДМ" под Мурманском построят к 2020 году

Работы идут в соответствии с утвержденным графиком, нет никаких проблем. У нас было запланировано – к 2020 году должны все сделать

Это станция принципиально нового технического уровня, с более серьезными характеристиками. В ней заложены все наши последние достижения, все последние технологии, которые достигнуты в рамках всей нашей большой кооперации, в том числе, в области элементной базы

Новую радиолокационную станцию, которая обеспечит контроль воздушно-космического пространства над Арктикой, построят к 2020 году, сообщил глава совета директоров оборонного холдинга "РТИ", генеральный конструктор системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) Сергей Боев.– сказал он.Новая РЛС "Воронеж-ДМ" будет работать под Мурманском на горе на высоте более 400 метров над уровнем моря. РЛС будет в несколько раз мощнее всех уже созданных и строящихся радиолокаторов.– сообщил БоевРЛС под Мурманском обеспечит радиолокационный контроль воздушно-космического пространства над Арктикой и основными ракетоопасными направлениями.Новая "Воронеж-ДМ" заменит устаревшую РЛС "Днепр" СПРН на севере страны, передает "Интерфакс-АВН"