Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
РЛС "Воронеж-ДМ" под Мурманском построят к 2020 году
Новую радиолокационную станцию, которая обеспечит контроль воздушно-космического пространства над Арктикой, построят к 2020 году, сообщил глава совета директоров оборонного холдинга "РТИ", генеральный конструктор системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) Сергей Боев.
Новая РЛС "Воронеж-ДМ" будет работать под Мурманском на горе на высоте более 400 метров над уровнем моря. РЛС будет в несколько раз мощнее всех уже созданных и строящихся радиолокаторов.
РЛС под Мурманском обеспечит радиолокационный контроль воздушно-космического пространства над Арктикой и основными ракетоопасными направлениями.
Новая "Воронеж-ДМ" заменит устаревшую РЛС "Днепр" СПРН на севере страны, передает "Интерфакс-АВН"
Работы идут в соответствии с утвержденным графиком, нет никаких проблем. У нас было запланировано – к 2020 году должны все сделать– сказал он.
Новая РЛС "Воронеж-ДМ" будет работать под Мурманском на горе на высоте более 400 метров над уровнем моря. РЛС будет в несколько раз мощнее всех уже созданных и строящихся радиолокаторов.
Это станция принципиально нового технического уровня, с более серьезными характеристиками. В ней заложены все наши последние достижения, все последние технологии, которые достигнуты в рамках всей нашей большой кооперации, в том числе, в области элементной базы– сообщил Боев
РЛС под Мурманском обеспечит радиолокационный контроль воздушно-космического пространства над Арктикой и основными ракетоопасными направлениями.
Новая "Воронеж-ДМ" заменит устаревшую РЛС "Днепр" СПРН на севере страны, передает "Интерфакс-АВН"
Использованы фотографии: psudoterad.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти