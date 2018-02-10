23:58 10 февраля
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РЛС "Воронеж-ДМ" под Мурманском построят к 2020 году

Новую радиолокационную станцию, которая обеспечит контроль воздушно-космического пространства над Арктикой, построят к 2020 году, сообщил глава совета директоров оборонного холдинга "РТИ", генеральный конструктор системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) Сергей Боев.

Работы идут в соответствии с утвержденным графиком, нет никаких проблем. У нас было запланировано – к 2020 году должны все сделать
– сказал он.

РЛС "Воронеж-ДМ" под Мурманском построят к 2020 году



Новая РЛС "Воронеж-ДМ" будет работать под Мурманском на горе на высоте более 400 метров над уровнем моря. РЛС будет в несколько раз мощнее всех уже созданных и строящихся радиолокаторов.

Это станция принципиально нового технического уровня, с более серьезными характеристиками. В ней заложены все наши последние достижения, все последние технологии, которые достигнуты в рамках всей нашей большой кооперации, в том числе, в области элементной базы
– сообщил Боев

РЛС под Мурманском обеспечит радиолокационный контроль воздушно-космического пространства над Арктикой и основными ракетоопасными направлениями.

Новая "Воронеж-ДМ" заменит устаревшую РЛС "Днепр" СПРН на севере страны, передает "Интерфакс-АВН"




Использованы фотографии: psudoterad.ru
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Комментарии 44

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  1. НЕКСУС Сегодня, 15:01
    РЛС раннего предупреждения вещь нужная. Хорошо бы несколько поясов с такими РЛС создать у нас,чтобы могли заменять и перекрывать площади контроля друг друга.
    НЕКСУС
    1. Гигант мысли Сегодня, 15:06
      Вот и прекрасно, теперь надо выдержать график постройки, что , очевидно, так и будет, потому что предыдущие РЛС сооружались к намеченному сроку.
      Гигант мысли
      1. хрыч Сегодня, 15:22
        Цитата: Гигант мысли
        предыдущие РЛС сооружались к намеченному сроку.

        Фишка в ее высокой степени заводской готовности и модульность. Поэтому проблем быть не должно. А то, что она поднимется на 400 метров, ее радиогоризонт увеличится и выскакивающие из-за горизонта низколетящие КР будут фиксироваться дальше и раньше good good
        хрыч
        1. МЮД Сегодня, 18:04
          А то, что она поднимется на 400 метров, ее радиогоризонт увеличится и выскакивающие из-за горизонта низколетящие КР будут фиксироваться дальше и раньше

          Её специально делают мощней и подымают выше, из-за условий именно севера, погодных, ледяной покров, низкое магнитное поле и т.п. Эти и другие условия севера сильно снижают возможности любой РЛС. И эта РЛС будет видеть не дальше чем ее собратья на юге, а возможно и ближе. Для компенсации необходима установка большего количества таких станций, что бы они больше перекрывали зоны друг друга.
          МЮД
          1. Донской Сегодня, 20:06
            А возможно ли технически в будущем приспособить такие РЛС для наведения противоракет? Это бы в разы увеличило возможности России по ПРО.
            Донской
      2. тол100в Сегодня, 19:39
        Цитата: Гигант мысли
        Вот и прекрасно, теперь надо

        Скрестить с РЭБ! Покрытие будет очень неплохое!
        тол100в
    2. ul_vitalii Сегодня, 15:10
      Эти РЛС довольно таки ремонтнопригодные и надёжные, блочно-модульные, с резервированием.
      ul_vitalii
      1. НЕКСУС Сегодня, 15:15
        Цитата: ul_vitalii
        Эти РЛС довольно таки ремонтнопригодные и надёжные, блочно-модульные, с резервированием.

        Они и дешевле в разы предыдущего комплекса -Дарьял и строятся не по десять лет,а ,если мне не изменяет склероз,за год или да(могу ошибаться)
        НЕКСУС
        1. ul_vitalii Сегодня, 15:28
          Цитата: НЕКСУС
          Цитата: ul_vitalii
          Эти РЛС довольно таки ремонтнопригодные и надёжные, блочно-модульные, с резервированием.

          Они и дешевле в разы предыдущего комплекса -Дарьял и строятся не по десять лет,а ,если мне не изменяет склероз,за год или да(могу ошибаться)

          Правильно, они заводской готовности, то есть большая часть настроек заводская.
          ul_vitalii
          1. красноярск Сегодня, 17:48
            Цитата: ul_vitalii

            Они и дешевле в разы предыдущего комплекса -Дарьял и строятся не по десять лет,а ,если мне не изменяет склероз,за год или да(могу ошибаться)

            Да, "Дарьял" под Печерой строился долго и дорого. Тогда стройка называлась - "Филиал обсерватории академии наук СССР." Принимал так сказать участие в 77г.
            красноярск
    3. Монос Сегодня, 15:10
      Цитата: НЕКСУС
      чтобы могли заменять и перекрывать площади контроля друг друга.

      Многократное дублирование - наше всё! Надеюсь, в верхах это понимают.
      Монос
      1. oldseaman1957 Сегодня, 15:23
        Цитата: Монос
        Многократное дублирование - наше всё! Надеюсь, в верхах это понимают.
        - А, тут анекдот по ходу вспомнил:
        oldseaman1957
    4. влад66 Сегодня, 16:45
      Вот видео опубликованное 9 октября 2016 года о РЛС России. hi
      влад66
    5. Отец солдата Сегодня, 16:57
      Учитывая характеристики РЛС и место расположение не только Арктика, но и вся северная Европа со всеми норвежскими фиордами где любят тусоваться НАТОвские подлодки, будет как на ладони.
      Отец солдата
      1. тол100в Сегодня, 19:46
        Цитата: Отец солдата
        будет как на ладони.

        Если Армавирская видит все срединоземноморье, то уж МурмАнская увидит гораздо больше1
        тол100в
    6. Romario_Argo Сегодня, 17:02
      2-й пояс как бы есть вообще то
      это подмосковная РЛС Дон-2Н в Софрино, имеет круговой обзор на 3500 км от Москвы.
      Romario_Argo
      1. rocket757 Сегодня, 18:10
        Дон эт да. Сверху пирамида не маленькая, а уж вни-и-и-из занырнуть!
        rocket757
  2. Muvka Сегодня, 15:01
    Дальше 6000 км? Мощно. Да еще на такой высоте...
    Muvka
    1. Muvka Сегодня, 15:20
      Пишут, что курды турецкий вертолет сбили.
      Muvka
      1. Burbon Сегодня, 19:38
        Цитата: Muvka
        Пишут, что курды турецкий вертолет сбили.

        пусть писаки и пишут...это их работа...на этой ветке к чему?
        Burbon
  3. МИХАН Сегодня, 15:08
    Мурманск , там и без этого очень плотно прикрывают ..Но вещь нужная ! Таким РЛС уже почти всю Россию покрыли под зонтиком , работа продолжается !
    МИХАН
    1. Донской Сегодня, 20:10
      Это не зонтик, а часть системы предупреждения о ракетном нападении. Зонтик ПРО у нас только вокруг Москвы пока.
      Донской
  4. Bronevick Сегодня, 15:21
    Север ракетоопасное направление.
    Bronevick
  5. Вышибала Сегодня, 15:27
    Надеюсь построят
    Вышибала
    1. Chertt Сегодня, 15:34
      Цитата: Вышибала
      Надеюсь построят

      А у вас есть предположение, что могут не построить ?
      Chertt
      1. allaykbar Сегодня, 16:38
        Если выборы выиграет засланный казачок, который решит примириться с америкой, остановить строительство, перестать вкладывать деньги в ЯО, решит что в Сирии ничего нам не надо и так далее

        но это лишь блажь и фантазии
        allaykbar
        1. Chertt Сегодня, 18:09
          Цитата: allaykbar
          Если выборы выиграет засланный казачок,

          Вы напугали всех впечатлительных участников ВО bully
          Chertt
      2. Burbon Сегодня, 19:39
        Цитата: Chertt
        А у вас есть предположение, что могут не построить ?

        да...тут все кричат о скорой атаке Нато против нас....вдруг послезавтра - значит не построят
        Burbon
  6. Сержант71 Сегодня, 15:30
    Отлично. Главное - выдерживать сроки строительства.
    Сержант71
  7. antiamerikan Сегодня, 15:38
    не успеют

    нато атакует раньше
    antiamerikan
    1. allaykbar Сегодня, 16:39
      оно подскользнется на замерзшей луже желтого цвета на белом снегу, которая окажется у них на пути после моего исполнения

      allaykbar
  8. Лексус Сегодня, 16:26
    Было бы неплохо "Воронежи" на Камчатке и Чукотке разместить - оттуда можно Тихий океан просматривать и ФША, практически целиком.
    Лексус
  9. Старый26 Сегодня, 16:38
    Цитата: НЕКСУС
    РЛС раннего предупреждения вещь нужная. Хорошо бы несколько поясов с такими РЛС создать у нас,чтобы могли заменять и перекрывать площади контроля друг друга.

    А зачем нужно несколько поясов? Перекрывать они и так перекрывают.

    Цитата: хрыч
    А то, что она поднимется на 400 метров

    Интересно, а авторы заметки хотя бы карту этой местности смотрели? Где там высоты в 499 метров?
    Старый26
    1. VALERIK_097 Сегодня, 19:25
      Практически везде,я живу на побережье Кольского залива(на левом берегу) 5км от бухты,высота 239м.
      И добавлю-действующую РЛС "Днепр" СПРН ещё никто не отключает.Она тоже недалеко от Мурманска.
      Если Вам интересно погуглите топографические карты Мурманской области.
      Ничего что в Мурманской обл. есть Хибины
      VALERIK_097
    2. тол100в Сегодня, 19:56
      Пять баллов! Этим РЛС(загоризонтным) не нужны "высоты"!
      тол100в
  10. Волька Сегодня, 19:19
    странно, а янки все никак еще не озаботились очередным российским чудом
    Волька
    1. Burbon Сегодня, 19:40
      Цитата: Волька
      странно, а янки все никак еще не озаботились очередным российским чудом

      кроме вас - это ни кто чудом не считают.....
      Burbon
      1. Волька Сегодня, 19:48
        уважаемый юмор у вас хромает как и правильнописание, учите русский язык прежде чем зубоскалить
        Волька
    2. тол100в Сегодня, 19:58
      Цитата: Волька
      странно, а янки все никак еще не озаботились очередным российским чудом

      Может и озаботились а противопоставить ничего не могут!
      тол100в
  11. Старый26 Сегодня, 19:29
    Цитата: Волька
    странно, а янки все никак еще не озаботились очередным российским чудом

    А они и так его знают, где и сколько будет.
    Старый26
    1. Волька Сегодня, 19:49
      а уважаемая пресса молчит однако
      Волька
    2. тол100в Сегодня, 20:00
      Цитата: Старый26
      , где и сколько будет.

      Слава Богу, не все знают!
      тол100в
  12. Старый26 Сегодня, 21:16
    Цитата: VALERIK_097
    Практически везде,я живу на побережье Кольского залива(на левом берегу) 5км от бухты,высота 239м.
    И добавлю-действующую РЛС "Днепр" СПРН ещё никто не отключает.Она тоже недалеко от Мурманска.
    Если Вам интересно погуглите топографические карты Мурманской области.
    Ничего что в Мурманской обл. есть Хибины

    Знаю. В том числе, что и Хибины есть.А никто не писал, что нынешнюю станцию отключают. Прада сложно сказать, что она недалеко от Мурманска, расстояние там около 100 км. А вот от Оленегорска действительно недалеко. И если посмотреть топографическую карту окрестностей Оленегорска, в частности ту же точку "Оленегорск-1" с ОРТУ, то да, действительно нам высота над уровнем моря порядка 150-250 метров. Единственная точка с высотой над уровнем моря в 289 метров есть в точке, где ранее располагалась тропосферная станция. Тогда да, эта точка подходит пот эту высоту. Но расстояние от нынешнего узла порядка 6-7 км. А все разы до этого, в частности в Усолье Сибирском новую ставили рядом со старой действующей.
    Старый26
  13. Ivan.A Сегодня, 23:57
    Цитата: Волька
    а уважаемая пресса молчит однако
    А ничего страшного! Не надо об этом знать
    уважаемой
    прессе.
    Ivan.A
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