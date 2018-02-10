Огромные «Антеи» показали мастер-класс в тяжелейших условиях

Летчики военно-транспортной авиации России провели учения в Тверской области. В условиях ограниченной видимости экипажи Ил-76 и Ан-26, а также таких гигантов, как Ан-22 и Ан-124, садились и взлетали в заснеженных полос.



Ан-22 - известный труженик российских ВКС. Этот самый большой в мире турбовинтовой самолёт находится в строю уже более 50 лет. А максимальная взлетная масса в 225 тонн делает его еще и одним из самых тяжелых. Самым главным его качеством является возможность использования неподготовленных грунтовых полос. Благодаря мощным двигателям и лопастям большого диаметра, создается достаточная реверсивная тяга, чтобы остановить многотонную машину.



Летчики отработали сложные взлеты и посадки, с короткими разбегами и пробегами. Особенно отличились экипажи Ан-22, осуществлявшие эти маневры попарно.











