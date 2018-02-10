00:04 11 февраля

Огромные «Антеи» показали мастер-класс в тяжелейших условиях

Летчики военно-транспортной авиации России провели учения в Тверской области. В условиях ограниченной видимости экипажи Ил-76 и Ан-26, а также таких гигантов, как Ан-22 и Ан-124, садились и взлетали в заснеженных полос.

Ан-22 - известный труженик российских ВКС. Этот самый большой в мире турбовинтовой самолёт находится в строю уже более 50 лет. А максимальная взлетная масса в 225 тонн делает его еще и одним из самых тяжелых. Самым главным его качеством является возможность использования неподготовленных грунтовых полос. Благодаря мощным двигателям и лопастям большого диаметра, создается достаточная реверсивная тяга, чтобы остановить многотонную машину.

Летчики отработали сложные взлеты и посадки, с короткими разбегами и пробегами. Особенно отличились экипажи Ан-22, осуществлявшие эти маневры попарно.




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Комментарии 5

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  1. Лексус Вчера, 16:03
    Очень нужная практика. Учитывая то, сколько советских аэродромов разорили дерьмократы.
    Лексус
  2. игорка357 Вчера, 16:08
    Вот они герои,вот люди которые не погибли еще,а уже герои....сколько пафоса,о людях простых....а ведь они не просто люди...они люди с крыльями..они в облаках!!!
    игорка357
  3. svp67 Вчера, 17:43
    Единственное, что могу сказать: "Да здравствует ВЕЛИКИЙ и МОГУЧИЙ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ...".
    Сколько уже лет прошло, а созданное им не может не восхищать.
    svp67
  4. Paranoid50 Вчера, 19:00
    Особенно отличились экипажи Ан-22, осуществлявшие эти маневры попарно.
    Вот,ни разу не фанат авиации,но,чёрт побери... Внушает !!! good
    Paranoid50
  5. ВЕРЕСК Вчера, 22:47
    Единственно что-попарно.Не везде смогут.А так-новость из разряда обыденных.
    ВЕРЕСК
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