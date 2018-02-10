00:01 11 февраля
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Эрдоган: В ходе спецоперации в Африне сбит турецкий военный вертолет

Вертолет ВВС Турции потерпел в субботу крушение на юго-востоке страны на границе с Сирией. Как сообщил президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в Стамбуле, боевая машина принимала участие в операции "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн и была сбита курдами.

Эрдоган: В ходе спецоперации в Африне сбит турецкий военный вертолет


Ранее сегодня был сбит наш военный вертолет в провинции Хатай во время операции "Оливковая ветвь". Они заплатят за это сполна
- приводит газета Hurriyet слова президента. О судьбе экипажа Эрдоган ничего не сказал. Других подробностей газета также не приводит.


20 января Турция начала операцию «Оливковая ветвь» против курдских подразделений на севере Сирии. Постепенно на смену обещаниям завершить силовую акцию «в кратчайшие сроки» пришли заявления о том, что Анкара не намерена ограничивать себя временными рамками. В общей сложности в районе Африна погибли уже девять турецких военных. Реджеп Тайип Эрдоган утверждает, что в ходе операции убиты порядка 800 террористов.

Использованы фотографии: yandex.ru/images
24

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 83

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  1. Дормидонт Вчера, 15:51
    Турецкие можно, израильские нельзя
    Дормидонт
    1. Аристарх Людвигович Вчера, 15:59
      До кучи осталось там что-нибудь янкесовское завалить. Помню было видео как тоже сбили кобру из ПЗРК в 2016. По официальным данным Минобороны Турции, винтокрылая машина тогда не была сбита курдскими повстанцами, а рухнула в результате технической неисправности
      Аристарх Людвигович
      1. Тралл Вчера, 16:02
        Первый день Олимпиады ещё не закончился.
        Какая-нибудь Олимпиада станет для этой планеты последней...
        Тралл
        1. влад66 Вчера, 16:18
          Как сообщил президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в Стамбуле, боевая машина принимала участие в операции "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн и была сбита курдами

          Как говорил и продолжаю.да и хрен то с ним. yes
          влад66
          1. Дмитрий Беловецкий Вчера, 16:26
            Ждем "падения" овского самолета. Бог что называется троицу любит..
            В смысле за один наш - три их..
            Дмитрий Беловецкий
            1. Тралл Вчера, 16:33
              Иранский дрон
              Тралл
      2. игорка357 Вчера, 16:11
        Ну и что...ты лично доволен?
        игорка357
        1. Аристарх Людвигович Вчера, 16:14
          Цитата: игорка357
          Ну и что...ты лично доволен?

          Турки помогали чеченским террористам из имарата кавказ? Помогали. Турки помогали боевикам воюющим против Асада? Помогали. Теперь пришло время платить по счетам.
          Аристарх Людвигович
          1. Дмитрий Беловецкий Вчера, 16:30
            Сегодня явно не везёт хамам,то самолёт,то вертолёт!

            Прикинь,если Стингер укропский окажется!
            Дмитрий Беловецкий
      3. q75agent Вчера, 16:17
        вот сегодняшнее видео
        q75agent
        1. Дмитрий Беловецкий Вчера, 16:28
          Это им за су 25... курды долбите турков...
          Дмитрий Беловецкий
          1. Дядя Сэм Вчера, 23:14
            То курды враги- подстилки ские, то Кард друзья. Определитесь!!! каждый раз как сбивают самолет ВКС, тут же курды сбивают турецкий вертолеты.( 2016г. за Су -24, сегодня за Су-25)
            Может пора перестать курдов обливать грязью за то,что они просто защищают свои дома, детей, свою родину в конце концов.
            Дядя Сэм
          2. kapitan92 Вчера, 23:52
            Цитата: Дмитрий Беловецкий
            Это им за су 25... курды долбите турков...

            А Вы, провокатор, батенька! am
            kapitan92
      4. ASed Вчера, 16:51
        Цитата: Аристарх Людвигович
        По официальным данным Минобороны Турции, винтокрылая машина тогда не была сбита курдскими повстанцами, а рухнула в результате технической неисправности


        Мне кажется что это плохая отмазка:) - тогда ведь виноваты свои техники, а не могучие противники. По моему куда позорнее.
        ASed
      5. Sefevi Вчера, 17:25
        Премьер Йылдырым сообщил,что пилоты Т-129 АТАК погибли. Пока неясно,сбит ли вертолёт,или упал по техническим причинам. Специалисты работают. Были показаны кадры ,как спасательный десант был высажен с грузового вертолёта, а ударные вертолёты их прикрывают. Эрдоган настроен очень решительно. Нач. генштаба Турции сегодня летел в районе операции на самолёте ДРЛО
        Sefevi
        1. просто экспл Вчера, 18:36
          а в другой новости писали что пилоты вроде как в больнице . мол дотянули до своей провинции и там вертолет рухнул.
          в общем пока не ясно , погибли или ранены , думаю позже объявят.
          просто экспл
    2. Гигант мысли Вчера, 16:01
      Ну вот пришло время сбивать турецкие вертолёты, а то что-то курды позабыли, как они умеют это делать, так что теперь на очереди турецкий самолёт.
      Гигант мысли
      1. игорка357 Вчера, 16:12
        Позабыли,а может ваши любимые курды начали учитьсчя у амеров как сбивать Русские самолеты?
        игорка357
      2. просто экспл Вчера, 18:36
        а при чем тут турки и курды ?
        нашего грача думаете турки или по наводке турков сбили ?
        это матрасных рук дело . и турки тут не при чем .
        просто экспл
    3. Андрей К Вчера, 16:05
      Эрдоган:
      ...В ходе спецоперации в Африне сбит турецкий военный вертолет...

      Нестыковочка какая-то.
      ...Ранее сегодня был сбит наш военный вертолет в провинции Хатай во время операции "Оливковая ветвь". Они заплатят за это сполна...

      Провинция Хатай, это юг Турции. Вертолёт сбит на юге Турции, вероятно курдами. При чём тут сирийский Африн - это северо-запад Сирии, мухафаза Халеб?
      Турки последние полвека с курдами у себя в горах бодаются. Теперь нашёлся предлог - валить всё в кучу и усиливать военное давление в сирийском приграничье.
      Андрей К
      1. игорка357 Вчера, 16:13
        половине ,ваш Коммент на ВО,даже не понять!!!!
        игорка357
        1. Андрей К Вчера, 16:14
          Цитата: игорка357
          ...половине...

          Что половине?
          Ваш коммент, на мой коммент - ваашпе нечитаем belay
          Андрей К
        2. Тралл Вчера, 16:16
          На юге провинции Хатай курды сбили турецкий ударный вертолет T-129 ATAK принимавший участие в операции "Оливковая ветвь" в Африне. Машина была подбита в районе Райо в северо-западном Африне, успела (хотя по видео это не так очевидно) дотянуть до турецкой территории и уже там упала. Оба пилота погибли.
          Тралл
          1. Андрей К Вчера, 16:19
            Цитата: Тралл
            ...Машина была подбита в районе Райо в северо-западном Африне, успела (хотя по видео это не так очевидно) дотянуть до турецкой территории и уже там упала...

            Благодарствую hi
            Теперь понятно. Размещённая статья содержит огрызок информации, понимай как хочешь request
            Андрей К
      2. Лелёк Вчера, 16:49
        Цитата: Андрей К
        Турки последние полвека с курдами у себя в горах бодаются.

        hi
        Не претендую на истину, но ситуация с турецкими курдами напоминает события в Чечне. И действующие лица на сцене почти всё те же, и режиссёр козлобородый рядом в сторонке. yes
        Лелёк
        1. Андрей К Вчера, 17:04
          Цитата: Лелёк
          ...Не претендую на истину...

          А Вы не далеки от истины hi
          Андрей К
      3. просто экспл Вчера, 18:37
        вроде как подбили у Африна , но дотянул до своей провинции , и там упал .
        просто экспл
    4. Chertt Вчера, 16:10
      У Сирийских военных, просто пруха какая то good
      Chertt
      1. Дмитрий Беловецкий Вчера, 16:32
        Всех пидосов накрыть бы в Сирии -тогда точно ПРУХА будет!
        Дмитрий Беловецкий
      2. Лелёк Вчера, 16:52
        Цитата: Chertt
        У Сирийских военных, просто пруха какая то

        hi
        Да, есть малехо. Идлиб, Хама и Алеппо в презенте. Трудно, но добились.
        Лелёк
        1. мерцание Вчера, 17:38
          многие из которых являлись иностранными наемниками
          а дальше можем гадать из каких стран наемники, почему вдруг Пентагон заявляет, что под ударом коалиции якобы погибли и россияне... Тут и Израиль окрысился ... никак американцы им пистон вставили? Мол, пора отрабатывать ...
          мерцание
        2. Chertt Вчера, 18:15
          Цитата: Лелёк
          Да, есть малехо

          В России (как показывает практика). есть специалисты, которые "малехо" могут сделать постоянным
          Chertt
          1. Лелёк Вчера, 18:36
            Цитата: Chertt
            В России (как показывает практика). есть специалисты, которые "малехо" могут сделать постоянным

            hi , Алексей.
            Конечно есть и "работают братья" "...бэз шума и пыли...(Лёлик)". Только вот ушедших в небо жалко до слёз. soldier
            Лелёк
            1. Chertt Вчера, 18:49
              Очень , радостно (хоть и через смерть и слезы), что наше поколение достойно героев Великой Отечественной.«Работайте, братья!» - этот известный призыв Героя России, дагестанского полицейского
              Магомеда Нурбагандова
              Chertt
    5. Балу Вчера, 16:40
      Цитата: Дормидонт
      Турецкие можно, израильские нельзя

      Израильские, амерзкие тоже можно, разрешаю. российские и сирийские Нельза, запрещаю.
      Балу
    6. Отец солдата Вчера, 17:00
      Сегодня не день авиации друзей НАТО.
      Отец солдата
  2. ul_vitalii Вчера, 15:52
    Вертолет не самолёт, неприятностей для него много уготовлено с земли. Совершенство конструкции и опыт экипажа многое решают.
    ul_vitalii
  3. aiden Вчера, 15:56
    Сирийцы молодцы, уронили еврейские f-16 и апач. Утерлись ? Ваша безнаказаность вас же и наказала
    aiden
    1. Antidote Вчера, 15:58
      апач никто не ронял, это ученые изнасиловали журналиста

      ЗЫ. видео
      https://vk.com/video-66283435_456245820
      Antidote
  4. masyanya Вчера, 15:59
    Ранее сегодня был сбит наш военный вертолет в провинции Хатай во время операции "Оливковая ветвь". Они заплатят за это сполна

    провокация??? теперь у зрдошаши руки развязаны...
    masyanya
  5. Fidel Вчера, 16:01
    всем доброго времени суток,может не по теме,повтрюсь уже к ранее написаному,вчера парнишка прислал знакомый ,вместе ездили в командировки.
    Пацаны всем привет. Чтобы без трассёров скажу как было. В ночь с 7 на 8 был бой. Нас раз...ли в хлам. У меня было 33 моих пацанов 11 приданных и три единицы бронетехники включая танк. Всю технику сожгли от танка даже остов не остался выбирались из этого мяса пешком. Нас вышло 17. Остальные полегли. И сейчас у меня в строю 9. Остальных 300ми сразу забрали в госпиталь. Меня самого слега бороду осколками зацепило. Если бы осколки пошли выше то небыло бы бороды. И ногу раз...л когда х..сь. Сгорела вся моя снаряга и одежда. Осталось только то что было на мне. Это только что касается моего взвода. В других взводах не лучше. Большие потери и в дивизионной арте. Их выключили боевыми дронами в первые 30мин. Схлестнулись мы конкретно с американскими спецами. По нам так же работали вертолеты. Против них у нас шансов небыло вообще. Бегали и прятались от ямы к яме от дома к дому.
    Fidel
    1. Перейра Вчера, 16:11
      И что это было?
      Перейра
      1. Muvka Вчера, 16:16
        Это был перепост некого хохла Александр Рыло. Полагаю, школьника.
        Muvka
        1. Тралл Вчера, 16:36
          А вот и видео подоспело smile
          Тралл
      2. влад66 Вчера, 16:23
        Цитата: Перейра
        И что это было?

        А это сводка из сумасшедшего дома,пациент книжку военную прочитал впечатлился,бывает. request
        влад66
      3. avt Вчера, 16:55
        Цитата: Перейра
        И что это было?
        Что , что ...малыш в интернете пересидел , а если бы нужные книги ...курил , то было бы
        И через минуту из помещения для арестованных раздался такой рев, что в коридоре задрожали стекла:
        Он пушку заряжал,
        Ой, ладо, гей люди!
        И песню распевал,
        Ой, ладо, гей люди!
        Снаряд вдруг пронесло,
        Ой, ладо, гей люди!
        Башку оторвало,
        Ой, ладо, гей люди!
        А он все заряжал,
        Ой, ладо, гей люди!
        И песню распевал,
        Ой, ладо, гей люди!
        Во дворе раздались шаги и голоса.
        - Это профос,- сказал вольноопределяющийся.- А с ним подпоручик Пеликан, он сегодня дежурный. Я с ним знаком по "Чешской беседе". Он офицер запаса, а раньше был статистиком в одном страховом обществе. У него мы получим сигареты. А ну-ка, дернем еще раз.
        И Швейк с вольноопределяющимся грянули опять:
        Он пушку заряжал...
        Открылась дверь, и профос, видимо, подогретый присутствием дежурного офицера, грубо крикнул:
        - Здесь вам не зверинец!
        - Пардон, - ответил вольноопределяющийся, - здесь филиал Рудольфинума. Концерт в пользу арестантов. Только что был закончен первый номер программы "Симфония войны".
        - Прекратить,- приказал подпоручик Пеликан с напускной строгостью.- Надеюсь, вы знаете, что в девять часов вы должны спать, а не учинять дебош. Ваш концертный номер на площади слышно.
        bully
        avt
    2. Muvka Вчера, 16:12
      Сказали бы мне, я бы вам интереснее историю сочинил :(. А про то, что артиллерию выключили дронами - это вам 5. Такую хреновню, даже я бы не написал...
      Muvka
      1. ul_vitalii Вчера, 16:18
        Мозги от него остались, они и донесли всю эту хрень до нас, рты закройте нашли что слушать, скоро забанят.
        ul_vitalii
    3. юрий лазарев Вчера, 16:14
      Иди дуркаинцам засирать мозги своей брехней,удод.
      юрий лазарев
    4. Muvka Вчера, 16:25
      Кстати, вы не могли бы кинуть ссылочку на этого Рыло? А то я как то в вк найти не могу. Создали, написали, удалили?
      Muvka
      1. Muvka Вчера, 18:05
        Кстати, судя по опечатке, что совершил хозяин группы, это хохольский ресурс.

        Еще и неугодные посты трутся. Все ясно. Очередной вброс перед выборами.
        Muvka
    5. просто экспл Вчера, 18:40
      и как странно , что ни паникерское письмо , так о пассажира с недавней регистрацией .
      просто экспл
  6. Грац Вчера, 16:06
    теперь осталось до кучи чтобы что-нибудь из американской техники с небес упало для ровного счёта
    Грац
  7. игорка357 Вчера, 16:10
    Кто написал стаью,модераторы..смотрите!
    игорка357
  8. donavi49 Вчера, 16:11
    Сбили новую Аугусту 129. Ударный вертолет. Там мощная СОЭП - маловероятно что ПЗРК. Скорее нарвались на огонь МЗА. Оба пилота погибли в госпитале Хатая.

    #BREAKING 2 Turkish soldiers martyred when military helicopter downed in Syria's Afrin, says PM
    donavi49
    1. Балу Вчера, 16:44
      Цитата: donavi49
      Сбили новую Аугусту 129. Ударный вертолет. Там мощная СОЭП - маловероятно что ПЗРК. Скорее нарвались на огонь МЗА. Оба пилота погибли в госпитале Хатая.

      Нечего рассекать в чужом небе. Сидели бы дома в обнимку с любимыми женщинами-были бы живы.
      Демоны получили, что заслужили. am
      Балу
    2. protoss Вчера, 16:51
      так судя по видео они метрах в 50 над землей кружили, тут и без стингера можно обойтись.
      protoss
  9. КВУ-НСвД Вчера, 16:21
    . Постепенно на смену обещаниям завершить силовую акцию «в кратчайшие сроки» пришли заявления о том, что Анкара не намерена ограничивать себя временными рамками.
    Операция незапланированно затягивается .Выхода для турок три : 1) прекратить операцию - нереально из-за потери лица , выбывания из претендентов на кусок сирийского пирога и автоматического ухудшения для них курдского вопроса 2)переход на российскую модель с широким использованием только авиации и ССО -малоприемлемо из-за никакой управляемости зелёной пехоты и соответственно ещё большего затягивания процесса 3) широкомасштабное использование собственных наземных сил - сомнительно из-за неизбежных ощутимых потерь и ослабленных командных кадров армии . Так что куда ни кинь всюду клин . Какой вариант предпочёт султан или найдёт другой покажет время....Моё мнение , что склонится ко второму варианту и этот район станет полем вялотекущего боя надолго
    КВУ-НСвД
    1. Anyone Вчера, 16:40
      К сожалению, все не так... Операция изначально спланировпна турками как медленно развивающаяся. Отсутствие спешки обусловлено желанием турок выманить силы курдов из населенных пунктов. Курды не ИГиловцы и не сирийские ребелы - они своими женщинами, стариками и детьми прикрываться с кишлаках не будут. Турки расчитывают, что буду планомерно и без спешки перемалывать мелкие отряды курдов, выходящие из городов. А те, значицца, кто не вышел будут считаться турками лояльными курдами. И их трогать не будут. Естественно, турки могли бы, как ВКС РФ и ВВС Сирии бомбить всех подряд в их населенных пунктах, но им этого бы не хотелось, так как они хотят получить кротких лояльных туркам курдов, а не затаивших злобу кардских партизан. Как это у них получится (и получится ли вообще) - покажет время.
      Anyone
      1. КВУ-НСвД Вчера, 16:47
        они хотят получить кротких лояльных туркам курдов, а не затаивших злобу кардских партизан
        Кроткие курды - конечно мечта эрдогана , но Вам самому-то несмешно ? laughing
        КВУ-НСвД
        1. Anyone Вчера, 17:01
          А почему мне должно быть смешно? В Турции миллионы законопослушных и лояльных курдов. Или Вы думаете, что они все поголовно состоят в РПК? Отнюдь. Вон, в ВС Турции, задействованных сейчас в операции "Оливковая ветвь" полно военнослужащих, являющихся этническими курдами.
          Anyone
          1. КВУ-НСвД Вчера, 17:05
            Ну может Вы и правы , будем посмотреть...
            КВУ-НСвД
            1. Anyone Вчера, 17:19
              Да я сам не особо верю в выдержку султанчика Реджи. Допускаю, что этот исламофашист рано или поздно потеряет терпении и начнет разматывать афринских курдов без учета того, кто из них из РПК, а кто к РПК не имеет отношения. Может, я предвзято отношусь к туркам, но мне кажется, им надо фаберже прищемить, пока не поздно.
              Anyone
              1. КВУ-НСвД Вчера, 17:30
                , им надо фаберже прищемить, пока не поздно.
                Прищемлять некому . У всех игроков в регионе на это способных свои причины этого не делать . Так что пока Эрджеп Тейипыч чует черту - у него есть манёвр и время
                КВУ-НСвД
    2. AwaZ Вчера, 17:42
      Больше всего меня накаляет то что турки могут слишком увязнуть в этой бойне. Может случиться так же как в Донбассе, курды могут начать сбивать и самолеты и вертушки. Они достаточно фанатичны и защищают свои семьи. С больших высот , конечно можно по технологиям ВКС и проамериканской коалиции бомбить , но если у русских получилось , то у американцев не очень. И я согласен что турки не будут массировано бомбить , им нужны не озверевшие партизаны. Курдов в турции очень много и даже если они сейчас лояльны, то в случае беспредела , кто знает как поведут себя.
      Больше всего напрягает то что конфликт если затянется , туда войдут американцы под видом миротворцев. Может быть для этого и спровоцировали турок
      AwaZ
      1. Viktor.12.71 Вчера, 20:54
        Цитата: AwaZ
        но если у русских получилось , то у американцев не очень.

        Это как? В Ираке война кончилась, а в Сирии продолжается. Тут скорее наоборот. Плюс еще SDF двигаются в сторону запада.
        Viktor.12.71
  10. Геркулесыч Вчера, 16:21
    Хорошо, но один очень мало! Как минимум десяток турецких самолетов и вертолетов нужно сбить!
    Геркулесыч
    1. Viktor.12.71 Вчера, 20:55
      И вам того же желаю.
      Viktor.12.71
  11. Anyone Вчера, 16:29
    Турецкий вертолет T-129 был сбит боевиками SDF в районе деревни Кудат, но сумел дотянуть до турецкой провинции Хатай где и упал.
    Anyone
  12. лысова Вчера, 16:30
    На счёт потерь - свежо придание, да верится с трудом. Просто не реально. А на счёт вертушки, так сколько их ещё будет и не к чему так реагировать " Они заплатят за это сполна " - вообще то это война, поэтому " платить " придётся обоим сторонам.
    лысова
  13. Квадратный Вчера, 16:32
    В ходе спецоперации в Африне сбит турецкий военный вертолет

    Жаль что Эрдогана там не было
    Квадратный
  14. Machete Вчера, 16:38
    Походу, турок там положили уже недуром.
    Machete
    1. Rokiii Вчера, 16:55
      по ходу туркам тоже пора брать пример и "военные потери в мирное время засекретить" laughing
      Rokiii
  15. Denis Obukhov Вчера, 16:39
    Похоже турки провалили свою ветвь, трупы турецких военных каждый час
    Denis Obukhov
    1. protoss Вчера, 16:54
      ну они-то хоть своих потерь не скрывают, каждого убитого хоронят публично с толпой народа и сми.
      protoss
  16. gorenina91 Вчера, 16:58
    -Ничего не могу понять... -из чего это все вдруг заключили , что сбит турецкий вертолёт... -Где это видно..?
    -На двух представленных видео видно как вертолёт спокойно летает буквально под носом тех кто его снимает... -потом на том месте , где он пролетел показывают какое-то задымление... -И всё...
    -На третьем видео (где присутствует ещё и какой-то комментатор) видны уже три вертолёта ... -два летают ., а один с вращающимися винтами находится на земле ...-Это и есть, что ли "сбитый вертолёт"?... -скорее это похоже на какую-то вынужденную посадку...из-за технической неисправности...
    -Похоже , что курды очень сильно уступают игиловцам и прочим разным бандитским формированиям в военной подготовке и прочих военных профессиональных навыках... -Те бы давно уж сбили такую "лёгкую цель"... -А курды просто выдают желаемое за действительное...
    gorenina91
    1. donavi49 Вчера, 17:05
      Снимали турки. Он дотянул до Турции и сел. Оба пилота были доставлены в больницу в критическом состоянии - но их спасти не удалось.
      #BREAKING 2 Turkish troops killed as helicopter shot down: PM
      #BREAKING 2 Turkish soldiers martyred when military helicopter downed in Syria's Afrin, says PM

      То что вертолет сбили, а он не сломался - заявил сам Эрдоган если что. Я думаю к вечеру будут фотки Аугусты.
      donavi49
      1. gorenina91 Вчера, 17:18
        -Да .., Эрдогану верить ... -себе дороже... -Скорее всего этот интриган насочинял с три короба , а потом турки представили какое-то "левое видео" .., для своих каких-то тёмных делишек...
        gorenina91
  17. VasiliyKhilkov Вчера, 17:15
    Российский самолет сбили, а турецкий - нет? Так могут и помидоры подешеветь.
    VasiliyKhilkov
  18. Михаил Крапивин Вчера, 17:44
    Что за чудный день - сначала израильский самолёт, теперь турецкий вертолёт. Если наш Су-25 сбили турки израильской ракетой, то все становится на свои места.
    Михаил Крапивин
  19. lekalpan Вчера, 18:10
    Курды отправили на металолом 12 танков.Если в одном танке 4 чел. 12*4=48.Только танкистов полсотни.при таких потерях пехотинцев должно быть в 2 раза больше.Что Эрдоган чудит с цифрами.
    lekalpan
    1. tekinoral Вчера, 22:09
      А что мы ети 12 не знаем? Откуда инфо ? МО Турции вам сказал?
      tekinoral
  20. Кент0001 Вчера, 19:36
    Война она такая..война. Надеюсь пилот -то живой?
    Кент0001
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