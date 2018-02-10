Эрдоган: В ходе спецоперации в Африне сбит турецкий военный вертолет

Ранее сегодня был сбит наш военный вертолет в провинции Хатай во время операции "Оливковая ветвь". Они заплатят за это сполна

Вертолет ВВС Турции потерпел в субботу крушение на юго-востоке страны на границе с Сирией. Как сообщил президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в Стамбуле, боевая машина принимала участие в операции "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн и была сбита курдами.- приводит газета Hurriyet слова президента. О судьбе экипажа Эрдоган ничего не сказал. Других подробностей газета также не приводит.20 января Турция начала операцию «Оливковая ветвь» против курдских подразделений на севере Сирии. Постепенно на смену обещаниям завершить силовую акцию «в кратчайшие сроки» пришли заявления о том, что Анкара не намерена ограничивать себя временными рамками. В общей сложности в районе Африна погибли уже девять турецких военных. Реджеп Тайип Эрдоган утверждает, что в ходе операции убиты порядка 800 террористов.