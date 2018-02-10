00:00 11 февраля

Американская ракета уже ударила по России

Запущенная Илоном Маском ракета Falcon Heavy стала самой тяжелой ракетой-носителем со времен лунных миссий "Аполлонов". На своих 28-ми двигателях она способна вывести на опорную орбиту до 64 тонн полезной нагрузки, а на геопереходную - до 28 тонн.

Успехом Маска заинтересовались не только в Белом доме. Пентагон уже заявил, то SpaceX наконец покончит с монополией Boeing Lockheed Martin и новая ракета может быть в ближайшее время сертифицирована под военные нужды.

Вообще, в мире отчетливо заметен всплеск интереса к космосу. Свои ракеты активно запускают Россия, Япония, Китай и прочие страны. В мире, где зреет тревога новой войны, космос, а точнее наличие военных спутников, играет важнейшую роль. Ведь без адекватной разведки ведение эффективных боевых действий сегодня не представляется невозможным.


В этом смысле способность "за дешево" выводить на орбиту сразу несколько военных спутников является весьма привлекательной возможностью.



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Комментарии 18

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  1. Квадратный Вчера, 16:28
    Бум ракетостроения
    Может придаст новый импульс и нашей экономике?
    Квадратный
    1. Стропорез Вчера, 16:31
      Цитата: Квадратный
      Бум ракетостроения
      Может придаст новый импульс и нашей экономике?

      Нашему ракетостроению , как впрочем , и всей промышленности, импульс может придать только смена экономического курса. hi
      Стропорез
      1. Квадратный Вчера, 16:32
        Полностью согласен hi
        Квадратный
        1. Стропорез Вчера, 16:44
          Можете себе представить, чтобы кто нибудь из наших олигархов построил ракету?
          Думается , что это невозможно, вот яхту размером с эсминец и с золотым горшком -это да, а вот ракеты у наперсточников не получится никогда.
          Паталогическая жадность и тля...Она их погубит и выбросит на свалку истории.
          Стропорез
          1. EFLINTuk Вчера, 23:56
            Страшно то, что и страну за собой туда тянут...
            EFLINTuk
      2. FalconD Вчера, 16:48
        И смена отдельных "ракетчиков"...
        FalconD
  2. masyanya Вчера, 16:50
    [quote Свои ракеты активно запускают Россия, Япония, Китай и прочие страны. ][/quote]
    Маск кроме информационного шума еще ничего не произвёл... wink так, что штаты- прочие страны wink
    masyanya
    1. karabas-barabas Вчера, 23:11
      Цитата: masyanya
      Маск кроме информационного шума еще ничего не произвёл...


      То есть, лучшие електромобили в мире, всевозможные проекты, разработки и запуски к Маску никакого отношения не имеют?
      karabas-barabas
  3. Чичиков Вчера, 17:29
    Класс! В одной статье, в один день, размещают на ВО одну информацию "Маску не удалось переплюнуть сверхтяжелые ракеты СССР", в этой, совершенно противоположную, первой!
    Чичиков
    1. Быков. Вчера, 17:40
      Цитата: Чичиков
      Класс! В одной статье, в один день, размещают на ВО одну информацию "Маску не удалось переплюнуть сверхтяжелые ракеты СССР", в этой, совершенно противоположную, первой!

      Запущенная Илоном Маском ракета Falcon Heavy стала самой тяжелой ракетой-носителем со времен лунных миссий "Аполлонов".

      А кто помнит про ракету-носитель "Энергия" со 100-ми тоннами нагрузки?
      Быков.
      1. боеприпас Вчера, 19:34
        Цитата: Быков.
        А кто помнит про ракету-носитель "Энергия" со 100-ми тоннами нагрузки?

        Многие помнят.
        И не 100 тонн, а 120 тонн , согласно статье в Науке и Жизни за 1988 год. На околоземную орбиту ракета ( полностью готовая ракета , безупречно стартовавшая дважды ) выводила 120 тонн. Могла вывести.
        А в " полной комплектации " , могла вывести 200 тонн на околоземную орбиту. Высота орбиты - 220 км.
        боеприпас
  4. XXXIII Вчера, 18:44
    Запущенная Илоном Маском ракета Falcon Heavy стала самой тяжелой ракетой-носителем со времен лунных миссий "Аполлонов". На своих 28-ми двигателях она способна вывести на опорную орбиту до 64 тонн полезной нагрузки, а на геопереходную - до 28 тонн.
    Ну если вес телы был в 64 тонны , то наверно удалось, другого груза не показали и не рассказали, не сам маск, не в компании.... negative какие ваши доказательства..... hi
    XXXIII
    1. Вадим237 Вчера, 20:22
      А завтра, послезавтра в США появится космический радар СПРН ПРО, а может даже орбитальные станции с противоракетами - носитель 60тонник уже есть, бабки есть - что ни сделать то.
      Вадим237
  5. gromoboj Вчера, 18:58
    Дождались ?
    Если ничего не делать первым никогда не останешься.
    Космическая отрасль у нас разрушается на уровне государственных управленцев.
    gromoboj
  6. Wedmak Вчера, 20:33
    На своих 28-ми двигателях она способна вывести на опорную орбиту до 64 тонн полезной нагрузки, а на геопереходную - до 28 тонн.

    Угу... а пока только закинула на околоземную орбиту кусок металлолома.
    http://www.satflare.com/track.asp?q=43205#TOP
    Wedmak
  7. Trouble Вчера, 21:37
    И скока из этих 64 тонн занимает керосин, необходимый для посадки?
    Trouble
  8. ВЕРЕСК Вчера, 22:43
    Комплес "БУРАН"-ОТ 80-ТИ ДО 200 ТОНН полезной нагрузки,в зависимости от высоты орбиты. Что имели-не ценим.Потеряли-только нервы ещё остались. Благодаря горбачёву-закрыли проект.Угробили всё.
    ВЕРЕСК
    1. казак 471 Вчера, 23:24
      Резонный вопрос ; " а какую такую железку весом в 65-100 тонн надо забросить в космос ? Нет таких грузов а на Луне делать нечего . камней собрать ? Хаббл даббл бабл смотрит на край Вселенной и это очень напрягает . вдруг что-то увидит и тогда прийдётся туда лететь !!!
      казак 471
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