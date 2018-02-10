Американская ракета уже ударила по России

Запущенная Илоном Маском ракета Falcon Heavy стала самой тяжелой ракетой-носителем со времен лунных миссий "Аполлонов". На своих 28-ми двигателях она способна вывести на опорную орбиту до 64 тонн полезной нагрузки, а на геопереходную - до 28 тонн.



Успехом Маска заинтересовались не только в Белом доме. Пентагон уже заявил, то SpaceX наконец покончит с монополией Boeing Lockheed Martin и новая ракета может быть в ближайшее время сертифицирована под военные нужды.



Вообще, в мире отчетливо заметен всплеск интереса к космосу. Свои ракеты активно запускают Россия, Япония, Китай и прочие страны. В мире, где зреет тревога новой войны, космос, а точнее наличие военных спутников, играет важнейшую роль. Ведь без адекватной разведки ведение эффективных боевых действий сегодня не представляется невозможным.





В этом смысле способность "за дешево" выводить на орбиту сразу несколько военных спутников является весьма привлекательной возможностью.









