...Порошенко пожалуется генсеку НАТО на Венгрию...

Это не первый раз, когда Венгрия блокирует проведение заседания комиссии Украина — НАТО на уровне министров. И Венгрия взяла это на вооружение и заявила официально, что она будет блокировать все мероприятия, которые проводятся уровнем выше, чем уровень послов, то есть мой уровень. В этот раз жертвой стало заседание на уровне министров обороны, что, по нашему мнению, является абсолютно неприемлемым, учитывая, что в последний раз министры в таком формате встречались с нашим министром в 2016 году

Мне известно, что 11 послов стран-членов НАТО направили письмо в адрес своего венгерского коллеги, в котором говорилось, что НАТО не является "сценой для разыгрывания такой драмы". Для этого существует Венецианская комиссия — и мы использовали этот механизм — предоставившая свои рекомендации, которые Украина обязалась выполнить. Мы верили, что венгерская сторона понимает, что это единственный авторитетный орган, к мнению которого прислушиваются

Президент Украины Петр Порошенко на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом поднимет вопрос о блокировании Венгрией проведения заседаний комиссии Украина — НАТО. Об этом «Украинским новостям» рассказал посол Украины при НАТО Вадим Пристайко.— сообщил он.По его словам, действиями Будапешта оказались недовольны несколько членов НАТО.— сказал Пристайко.Ранее Венгрия воспользовалась правом вето и заблокировала планировавшееся заседание комиссии Украина — НАТО.Напомним, конфликт между Венгрией и Украиной возник из-за недовольства Будапешта украинским законом об образовании, который вступил в силу 28 сентября 2017 года. Венгрия обвинила Незалежную в ущемлении прав национальных меньшинств и заявила, что будет накладывать вето на любые инициативы киевских властей в НАТО.