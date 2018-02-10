23:58 10 февраля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Порошенко пожалуется генсеку НАТО на Венгрию

Президент Украины Петр Порошенко на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом поднимет вопрос о блокировании Венгрией проведения заседаний комиссии Украина — НАТО. Об этом «Украинским новостям» рассказал посол Украины при НАТО Вадим Пристайко.

Порошенко пожалуется генсеку НАТО на Венгрию


Это не первый раз, когда Венгрия блокирует проведение заседания комиссии Украина — НАТО на уровне министров. И Венгрия взяла это на вооружение и заявила официально, что она будет блокировать все мероприятия, которые проводятся уровнем выше, чем уровень послов, то есть мой уровень. В этот раз жертвой стало заседание на уровне министров обороны, что, по нашему мнению, является абсолютно неприемлемым, учитывая, что в последний раз министры в таком формате встречались с нашим министром в 2016 году
— сообщил он.


По его словам, действиями Будапешта оказались недовольны несколько членов НАТО.

Мне известно, что 11 послов стран-членов НАТО направили письмо в адрес своего венгерского коллеги, в котором говорилось, что НАТО не является "сценой для разыгрывания такой драмы". Для этого существует Венецианская комиссия — и мы использовали этот механизм — предоставившая свои рекомендации, которые Украина обязалась выполнить. Мы верили, что венгерская сторона понимает, что это единственный авторитетный орган, к мнению которого прислушиваются
— сказал Пристайко.

Ранее Венгрия воспользовалась правом вето и заблокировала планировавшееся заседание комиссии Украина — НАТО.

Напомним, конфликт между Венгрией и Украиной возник из-за недовольства Будапешта украинским законом об образовании, который вступил в силу 28 сентября 2017 года. Венгрия обвинила Незалежную в ущемлении прав национальных меньшинств и заявила, что будет накладывать вето на любые инициативы киевских властей в НАТО.

Использованы фотографии: http://europravda.net/
14

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 54

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Андрей К Сегодня, 16:50
    ...Порошенко пожалуется генсеку НАТО на Венгрию...

    Вот ябеда laughing
    А если без хохмы, отстранённо - ладно, нас во враги записали. НАТО с этим согласно. Поцапались с поляками, венграми, румынами. Грозят немцам. Эти страны как бы могут наложить вето общее решение. Решение НАТОвских вопросов должно быть по их правилам единогласное.
    Так на что Порошенко рассчитывал?
    Андрей К
    1. ul_vitalii Сегодня, 16:55
      Цитата: Андрей К
      Порошенко пожалуется генсеку НАТО на Венгрию

      Вот ябеда laughing

      Соленый огурец (любимый закусон). smile
      ul_vitalii
      1. Гигант мысли Сегодня, 17:04
        Настоящий мальчиш-плохиш, который вырос, стал взрослым, но в душе остался таким же негодяем.
        Гигант мысли
        1. Тралл Сегодня, 17:07
          У Свинеи-без-Сала президент Ябеда-Корябеда smile
          Тралл
    2. Denis Obukhov Сегодня, 17:03
      Украинство: ползать, просить, плакать
      Denis Obukhov
      1. LSA57 Сегодня, 17:15
        Цитата: Denis Obukhov
        Украинство: ползать, просить, плакать

        ну как то так
        начало

        наши дни
        LSA57
    3. Подрезчик Сегодня, 17:05
      Цитата: Андрей К
      ...Порошенко пожалуется генсеку НАТО на Венгрию...

      Вот ябеда laughing
      А если без хохмы, отстранённо - ладно, нас во враги записали. НАТО с этим согласно. Поцапались с поляками, венграми, румынами. Грозят немцам. Эти страны как бы могут наложить вето общее решение. Решение НАТОвских вопросов должно быть по их правилам единогласное.
      Так на что Порошенко рассчитывал?

      laughing good Андрей, да на что может рассчитывать "вечная попрошайка"? laughing "Мама, меня мальчики во дворе обижают" laughing
      Подрезчик
      1. Андрей К Сегодня, 18:35
        Цитата: Подрезчик
        ..."Мама, меня мальчики во дворе обижают" laughing...

        Саш, так ведь оно себя ещё и к политикам относит belay laughing
        Не порошенко, а Гай Юлий Цезарь современной в/на б/у Украины. И стратеХ (что ни пук , то пэрэмога), и защитник западной цивилизации от варваров с востока (правда защита своеобразная - убивает собственных граждан), и суперэффективный пиЗнисмен (бизнес цветёт и пышет, заводы выручку приносят, гранты и кредиты тоже под распил)... fellow
        А тут те кого он защищает, в свою компанию принять не хотят. belay
        Не порядок laughing
        Андрей К
        1. Подрезчик Сегодня, 21:45
          (правда защита своеобразная - убивает собственных граждан)

          Опять сегодня, Андрей, в глаз! hi Подчеркиваю-не в бровь...
          А тут те кого он защищает, в свою компанию принять не хотят. belay

          И не возьмут! Они ему цену ХОРОШО знают... yes Разменная монета-попрошайка...
          Подрезчик
    4. влад66 Сегодня, 17:05
      Цитата: Андрей К
      Так на что Порошенко рассчитывал

      Приветствую Андрей! hi Как всегда на что расчитывают алканоиды,что все думают об Украине и весь мир с ними.Только бы они еще и знали,как они уже заколебали этот мир. drinks
      влад66
      1. Андрей К Сегодня, 17:26
        Цитата: влад66
        ...Только бы они еще и знали,как они уже заколебали этот мир...

        Приветствую Влад hi
        Такое ощущение, что не знают laughing
        Замайданивание мозга приводит к исторической амнезии и полной потере ориентации в пространстве wassat
        Андрей К
        1. влад66 Сегодня, 17:49
          Цитата: Андрей К
          Замайданивание мозга приводит к исторической амнезии и полной потере ориентации в пространстве

          Там Андрей тяжелый случай. wassat
          влад66
          1. Андрей К Сегодня, 17:57
            Цитата: влад66
            ...Там Андрей тяжелый случай...

            Тут большие пацаны ему гуманитарку решили послать laughing
            Андрей К
            1. assa67 Сегодня, 20:37
              Андрей,приветствую hi ...позабавил,спасибо laughing ....и как это пороху удается?со всеми соседями значимыми переср....ругался...и все равно на плаву(наводит на аналогию,про то что не тонет)...это как надо гегемона ублажить?
              assa67
              1. Андрей К Сегодня, 22:03
                Цитата: assa67
                ...со всеми соседями значимыми переср....ругался...и все равно на плаву(наводит на аналогию,про то что не тонет)...это как надо гегемона ублажить?...

                Приветствую тёзка hi
                Про действующих политиков, пренебрежительно говорить не принято.
                Педруччо же, на пене госпереворота, по случаю оказался там, где оказался.
                Как новость из в/на б/у Украины с пометкой про "президента", то ничего кроме хохмы либо недоумения в голову не приходит.
                Смотрящий за бандой гопников, по определению - не может быть президентом. Бандитом да, президентом нет.
                Хотя...
                Философ Шарль Луи Монтескье сказал:
                ...Каждый народ достоин своей участи...

                Мы своей участи. Бывшие украинцы, а теперь люди живущие на Донбассе и киевские кастрюлеголовые, тоже сделали свой выбор.
                Андрей К
                1. assa67 Сегодня, 22:18
                  еще раньше высказался Аттила"в трудные времена нация выбирает вождем самого гадкого"..как нельзя более подходит для укропии,не находишь?....смотрел сегодня "военную тайну"по РЭН-ТВ.они провели опрос,типа,что делать с "небратьями"....понять-простить - 2%,ждать ,пока перебесятся-36%,построить стену и забыть-62%...вот такая печальная статистика,достали "цегейропейцы"
                  assa67
                  1. Андрей К Сегодня, 22:21
                    Цитата: assa67
                    ...достали "цегейропейцы"...

                    Хай живут, только к нам не лезут, чтоб заразу не занесли.
                    Андрей К
                    1. assa67 Сегодня, 22:31
                      их у нас уже около 3-х миллионов...среди них ,кстати,и диверсантов полно..о чем аваков во всеуслышание заявил.пожары же в Сибири и Ростове официально правосеки на себя взяли...может,конечно,это направлено на то чтобы восстановить россиян против прибывающих с укропии...но факт остается фактом-не только зарабатывать едут
                      assa67
                      1. Андрей К Сегодня, 22:38
                        Цитата: assa67
                        ...не только зарабатывать едут...

                        Вполне вероятно, но есть и неозвучиваемый момент - с какой "перепрошивкой", заробитчане возвращаются в/на б/у Украину laughing
                        Андрей К
          2. Лелёк Сегодня, 18:28
            Цитата: влад66
            Там Андрей тяжелый случай

            hi
            Да уж. А в это время п***к Ляшок в Варшаве:
            Лелёк
            1. APASUS Сегодня, 18:41
              Цитата: Лелёк
              Да уж. А в это время п***к Ляшок в Варшаве:

              Да этот в каждой жо... затычка ,любой повод для PR использует.
              APASUS
    5. Отец солдата Сегодня, 17:06
      Если бы клиент был не в мятом костюме, не порванных носках, трезвый, ничего не просил и не жаловался это был бы не порошенко.
      Отец солдата
    6. тол100в Сегодня, 17:07
      Цитата: Андрей К
      Так на что Порошенко рассчитывал?

      Только на бесплатную рекламу загибающейся Украдины! Разворовали все, что оставил СССР! Разворовали все , что дали СГА и ЕС. А дальше что? Только самопиар, переходящий в самоубийство! Не нужно быть большим конспирологом, но Вальцман уже никому не нужен! Просто его спускают на "тормозах"!
      тол100в
    7. Балу Сегодня, 17:22
      Цитата: Андрей К
      Так на что Порошенко рассчитывал?

      Генсек не поможет, не пошлет, но точно не поможет. Пусть попрошенко попробует обратиться в спортлото, там хоть что-то обещают. wassat
      Балу
    8. 210окв Сегодня, 17:56
      Писать надо было в "Спортлото"...Там принимают жалобы от умалишенных
      Цитата: Андрей К
      ...Порошенко пожалуется генсеку НАТО на Венгрию...

      Вот ябеда laughing
      А если без хохмы, отстранённо - ладно, нас во враги записали. НАТО с этим согласно. Поцапались с поляками, венграми, румынами. Грозят немцам. Эти страны как бы могут наложить вето общее решение. Решение НАТОвских вопросов должно быть по их правилам единогласное.
      Так на что Порошенко рассчитывал?
      210окв
    9. НЕКСУС Сегодня, 18:25
      Цитата: Андрей К
      Так на что Порошенко рассчитывал?

      Вот стих,...обратите внимание ,что он датирован 1992 годом..
      ПЕРЕКРОЙКА
      Сдвинув вместе для удобства парты,
      Две "учебно-творческие музы"
      Разложили красочную карту
      Бывшего Советского Союза.

      Молодость к новаторству стремится,
      И, рождая новые привычки,
      Полная идей географичка
      Режет карту с бойкой ученицей.

      Все летит со скоростью предельной,
      Жить, как встарь, - сегодня не резон!
      Каждую республику отдельно
      С шуточками клеят на картон.

      Гордую, великую державу,
      Что крепчала сотни лет подряд,
      Беспощадно ножницы кроят,
      И - прощай величие и слава!

      От былых дискуссий и мытарств
      Не осталось даже и подобья:
      Будет в школе новое пособье -
      "Карты иностранных государств".

      И, свершая жутковатый "труд",
      Со времен Хмельницкого впервые
      Ножницы напористо стригут
      И бегут, безжалостно бегут
      Между Украиной и Россией.

      Из-за тучи вырвался закат,
      Стала ярко-розовою стенка.
      А со стенки классики глядят:
      Гоголь, Пушкин. Чехов и Шевченко.

      Луч исчез и появился вновь.
      Стал багрянцем наливаться свет.
      Показалось вдруг, что это кровь
      Капнула из карты на паркет...

      Где-то глухо громыхают грозы,
      Ветер зябко шелестит в ветвях,
      И блестят у классиков в глазах
      Тихо навернувшиеся слезы...

      17 февраля 1992 г.
      Москва Эдуард Асадов.
      НЕКСУС
    10. Metallurg_2 Сегодня, 20:04
      Так на что Порошенко рассчитывал?


      судя по количеству стран, с которыми страна 404 за последнее время успела поцапаться, скоро ее инициативы будут блокироваться тоже единогласно.
      Metallurg_2
  2. Rusland Сегодня, 16:53
    Ну не повезло Украине с Венгрией, а ещё с Польшей, про Россию и вообще молчу. Израиль на подходе.
    Rusland
    1. avt Сегодня, 17:55
      Цитата: Rusland
      Ну не повезло Украине с Венгрией,

      bully
      Гиви Иванович, совсем тебя этот ГАИ не уважает, слушай. И машину отнял, и права.
      avt
  3. faterdom Сегодня, 16:55
    А чего жаловаться? Команду полтораку и аваксу - немедленно АТО организовать в Ужгороде! Как обычно.
    faterdom
  4. Труд Сегодня, 16:57
    Если б признали английский вторым национальным все прошло бы.
    Труд
    1. Siegen Сегодня, 18:42
      Если видишь текст на иностранном языке, в котором ну вообще нет ни одного знакомого слова,
      то это, блин, венгерский belay
      Siegen
  5. masyanya Сегодня, 16:59
    Вот ведь, стукачок!!!

    мы таким в школе темную устраивали... а эта гадость живет и здравствует...
    masyanya
  6. Denis Obukhov Сегодня, 17:00
    Порошенко – единственный человек в мире, который слышал фразу «Денег не дам» на 128 языках мира. За время своей каденции президент Украины совершил 70 визитов в другие страны и стал абсолютным рекордсменом.
    Denis Obukhov
    1. LSA57 Сегодня, 17:17
      Цитата: Denis Obukhov
      Порошенко – единственный человек в мире, который слышал фразу «Денег не дам» на 128 языках мира.

      в Австрии вроде как 5 лямов выпросил laughing
      LSA57
  7. Лексус Сегодня, 17:00
    Поросенок ещё тот стукач со стажем.
    Лексус
  8. Denis Obukhov Сегодня, 17:01
    Не пора уже должность "президент украины" переименовать в "главный жалобщик украины"?:))
    Denis Obukhov
  9. мои пять копеек Сегодня, 17:03
    "Это не первый раз, когда Венгрия блокирует проведение заседания комиссии Украина — НАТО".
    Молодца,так их!Ату!
    мои пять копеек
  10. Лелёк Сегодня, 17:07
    Президент Украины Петр Порошенко на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом поднимет вопрос о блокировании Венгрией проведения заседаний комиссии Украина — НАТО.

    Поздно, Педрило, пить боржоми. stop НАТО ввязываться в этот междусобойчик ой как не с руки. Так же как и в отношения Руины с Польшей. А рогатка поставлена мощная, на принцип. Вмешательство НАТО и лично Столтенберга чревато развалом самого НАТО, учитывая фанаберии поляков и мадьяр. yes
    Лелёк
    1. masyanya Сегодня, 17:13
      интересно просто... я что на Венгрию- то??? На Россию уже никто не ведётся? обидно даже... laughing
      masyanya
      1. Лелёк Сегодня, 17:24
        Цитата: masyanya
        интересно просто... я что на Венгрию- то?

        hi , Марина.
        А это, видите ли, зависит от того, какой сорт чимергеса принял "главком". Если горилку, то тут есесссь про Россию, а если с утречка полирнул портером, то - все, кто угодно. Но следует отдать должное венграм и полякам, раздают свои паспорта с занесением в реестры, остаётся только границы перерисовать. Наглядный пример для России.
        Картику хотите? Дарю.
        Лелёк
        1. masyanya Сегодня, 17:27
          спасибо!!! love
          laughing
          у нас в доме модераторы и админы хозяева! laughing
          masyanya
  11. КВУ-НСвД Сегодня, 17:11
    . Мы верили, что венгерская сторона понимает,
    Но Орбан оказался мужиком - слово держит , линию гнёт и вот подлец ! , нисколько не озабочен интересами Украины... crying
    КВУ-НСвД
  12. taiga2018 Сегодня, 17:36
    кто то скажет,что нельзя по одному человеку судить о целой нации,но я всё таки рискну,ведь такое поведение оно характерно для большинства граждан этого государства-недоразумения...
    taiga2018
  13. rocket757 Сегодня, 18:06
    С таким фэйсом только ябедничать! Лоснится, блестит как новый лятак!
    rocket757
    1. assa67 Сегодня, 20:51
      Виктор hi ....салом натерся,колесами закинулся,горилкою запил-вот и заблестел laughing ...
      assa67
      1. rocket757 Сегодня, 21:36
        Андрей soldier
        Я думаю без хорошего косметолога такую лосняшку не сохранить?
        Понятно, что горилка хороший продукт, сам оченно уважаю, но сохранять такой позитивный фэйс, употребляя даж качественный продукт, неможно.
        Так что варианта считай два - либо "сухая" диета, либо косметолог-гримёр с его волшебным чемоданчиком!
        Хотя. какой бы лик у него не был, суть не спрячешь - это чудовище которое гробит страну, народ! В аду, ему, самое место.
        rocket757
        1. assa67 Сегодня, 21:56
          полностью согласен,там и место этому свинообразу... yes
          Цитата: rocket757
          либо "сухая" диета, либо косметолог-гримёр с его волшебным чемоданчиком!

          думаю,просто в фотошопе поработали...юшенке -то не помогло,после"отравления"...кстати!вспомнился анекдот: ющенко собирается на работу,жена провожает...-ну,пока,дорогой,до вечера.
          ющ.- а поцеловать...
          жена - может лучше минет? lol
          assa67
          1. rocket757 Сегодня, 22:40
            Эт да-а-а!
            Что герои, что пройдохи, на кажного анекдот найдётся.
            rocket757
  14. nikolaev Сегодня, 18:50
    Фактически , поросенок прохрюкал: главная проблема Украины - это Я - Великий и Всемогущий Таракан-Тараканище_жИДОВИЩЕ, ПОГЛОТИВШЕЕ СТРАНУ !
    nikolaev
  15. Jovanni Сегодня, 21:20
    Порошенко пожалуется генсеку НАТО на Венгрию

    Как говорил Остап Ибрагимович, - "... обратитесь в Лигу сексуальных реформ. Может там вам помогут..."
    Jovanni
  16. assa67 Сегодня, 22:44
    Андрей К,
    это вопрос интересный...каждому в башку не залезть....
    assa67
  17. словак Сегодня, 23:36
    Наверное проведение очередного вечера трепа помогло бы снизить населению платежи ЖКХ, позволило бы поднять зарплату, появились бы медикаменты? Блин, Петя может сделать хоть что-то для населения,а не для себя, любимого?
    словак
  18. Alex-a832 Сегодня, 23:55
    Детский сад, натуральный. Только персонажи великовозрастные. А некоторые, в отличии от детей, имеют пристрастие к алкоголю, что на его поросячей морде плакатными буквами намалёвано.
    Alex-a832
Картина дня