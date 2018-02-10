23:56 10 февраля
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Американскую армию "профинансировали" на $700 млрд

Американская армия получит существенную прибавку финансирования. Как сообщает портал americanmilitarynews.com, президент США Дональд Трамп подписал ​законопроект о федеральном бюджете на 2018-2019 финансовый год.

Американскую армию "профинансировали" на $700 млрд


Только что подписал законопроект. Теперь мы будем сильнее, чем когда-либо раньше. Мы любим нашу армию и нуждаемся в ней, мы дали ей всё и даже больше. Это случилось впервые за долгое время
— написал Трамп на своей странице в Twitter.


В декабре прошлого года Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2018 финансовый год (начавшийся в октябре 2017 года) в размере $692 млрд. При этом утверждённая цифра противоречила закону о финансовых ограничениях 2011 года, согласно которому на оборонные нужды могло быть выделено не более $549 млрд.

В соответствии с новым законопроектом финансирование госучреждений в США сохранится в нынешнем объёме до 23 марта включительно, пока обе палаты американского парламента не согласуют долгосрочные бюджетные планы. После этого Минобороны США сможет получить финансирование в размере $700 млрд на текущий финансовый год и $716 млрд на 2019 финансовый год, который начнётся 1 октября 2018 года, передает "Warspot"

Использованы фотографии: americanmilitarynews.com
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Комментарии 46

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  1. НЕКСУС Сегодня, 18:31
    700 лярдов демократии и мира...и это самая гуманная и мирная страна?И весь мир это видит и все равно считает Россию агрессором,хотя за последние 70 лет,самая воюющая страна в мире является США. Какой-то эпический диссонанс в умах людей.
    НЕКСУС
    1. влад66 Сегодня, 18:48
      Цитата: НЕКСУС
      700 лярдов демократии и мира...и это самая гуманная и мирная страна?

      Кхм,я бы этого не сказал. no
      Для того, чтобы утвердить и удержать своё «право» на эксплуатацию других народов, Америка регулярно прибегает к использованию крайних форм насилия и, прежде всего, военного. Вот список известных вооружённых интервенций и других преступлений. Конечно, на абсолютную полноту он претендовать не может, но более полного не существует.Только за 1661-1774 годы из Африки в США было ввезено около миллиона живых рабов, а свыше девяти миллионов погибло по дороге. Доход работорговцев от этой операции в ценах середины XVIII века составлял не меньше 2 млрд. долл., астрономическую по тем временам цифру.1622. Американские войны начинаются с первого нападения на индейцев в 1622 г. в Джеймстауне, за чем последовали война с индейцами-алгокинами в Новой Англии в 1635-1636 гг. и война в 1675-1676 гг., закончившаяся разрушением почти половины городов в Массачусетсе. Другие войны и перестрелки с индейцами продолжались до 1900 г. Всего американцы уничтожили где-то 100 млн. индейцев, что вполне позволяет говорить о настоящем геноциде, значительно превосходящем массовое убийство евреев Гитлером (4-6 миллионов жертв). С 1689 г. по 1763 г. состоялись четыре главных имперских войны с вовлечением в них Англии и её североамериканских колоний, а также французской, испанской и голландской империй. С 1641 г. по 1759 г. произошло 40 бунтов и 18 внутренних конфликтов среди поселенцев, пять из них поднялись до уровня восстаний. В 1776 г. началась война за независимость, которая закончилась в 1783 году. Вторая война против Англии в 1812-1815 гг. укрепила независимость, в то время как 40 войн с индейцами с 1622 г. по 1900 г. закончились добавлением миллионов акров земли.

      http://trueinform.ru/modules.php?name=Content&
      ;pa=showpage&pid=1
      Здесь полная статья,волосы дыбом становятся,Гитлер по сравнению с ними мальчишка. hi
      влад66
      1. Подрезчик Сегодня, 23:06
        Здесь полная статья,волосы дыбом становятся,Гитлер по сравнению с ними мальчишка. hi

        Что еще добавить????? recourse Влад, с уважением! hi
        Только что подписал законопроект. Теперь мы будем сильнее, чем когда-либо раньше. Мы любим нашу армию и нуждаемся в ней, мы дали ей всё и даже больше. Это случилось впервые за долгое время

        Ну что же... Значит волосы опять встанут дыбом, гитлер со своими зверствами покажется малышом, и результаты двух отечественных войн пойдут....кобыле под хвост!
        Кто бы что не говорил, пусть еще один либераст выступит, НО ТО, что РОССИЯ НАРАЩИВАЕТ СВОЮ ВОЕННУЮ МОЩЬ-ВАША ЗАСЛУГА, ЗВЕЗДНО-ПОЛОСАТЫЕ И ИХ "лизальщики" ( тьфу!) и "демократические силы"!
        От души-спасибо, американцы! Вы мою Родину подтолкнули, если не к кардинальным переменам, то во всяком случае к усилению! good
        Подрезчик
    2. LSA57 Сегодня, 18:52
      Цитата: НЕКСУС
      И весь мир это видит и все равно считает Россию агрессором,хотя за последние 70 лет,самая воюющая страна в мире является США.

      LSA57
      1. Гигант мысли Сегодня, 18:58
        Теперь впереди великие распилы американского военного бюджета, не зря же за такой огромный бюджет голосовали в Конгрессе и Сенате, явно с будущей выгодой для себя любимых.
        Гигант мысли
    3. Черный_Ватник Сегодня, 18:56
      И весь мир это видит и все равно считает Россию агрессором


      А все потому, что помимо лярдов на армию, они тратят эти же лярды на СМИ и пропаганду. В то время, как у нас в СМИ "Демократия, плюрализм мнений и свобода слова".
      Только в России возможно такое, чтобы в прямых эфирах на центральных каналах какие-нибудь "Ковтуны, Бомы и прочие Корейбы" поливали нашу страну фекалиями сутками напролет, а наши "Демократы" в пиджачках стояли и оправдывались.
      Черный_Ватник
      1. bulvas Сегодня, 20:52
        Цитата: Черный_Ватник
        И весь мир это видит и все равно считает Россию агрессором


        А все потому, что помимо лярдов на армию, они тратят эти же лярды на СМИ и пропаганду. В то время, как у нас в СМИ "Демократия, плюрализм мнений и свобода слова".
        Только в России возможно такое, чтобы в прямых эфирах на центральных каналах какие-нибудь "Ковтуны, Бомы и прочие Корейбы" поливали нашу страну фекалиями сутками напролет, а наши "Демократы" в пиджачках стояли и оправдывались.


        Думаю, так и надо
        Эти кофтуны и прочие, а особенно бомы с корейбами, все объяснили гораздо лучше, чем могли бы Киселев с Соловьевым

        Вот и получается, что у них - лярды долларов, а у нас - несколько лимонов рублей, а эффект выше

        bulvas
        1. Черный_Ватник Сегодня, 20:56
          Эти кофтуны и прочие, а особенно бомы с корейбами, все объяснили гораздо лучше, чем могли бы Киселев с Соловьевым

          Ну здесь каждому свое. Мне не нужно было 4 года наблюдать фриков на своем тв, чтобы понять, где враг.

          Вот и получается, что у них - лярды долларов, а у нас - несколько лимонов рублей, а эффект выше

          Надеюсь, вы здесь пошутили.
          Черный_Ватник
          1. bulvas Сегодня, 21:12
            Цитата: Черный_Ватник
            Эти кофтуны и прочие, а особенно бомы с корейбами, все объяснили гораздо лучше, чем могли бы Киселев с Соловьевым

            Ну здесь каждому свое. Мне не нужно было 4 года наблюдать фриков на своем тв, чтобы понять, где враг.

            Вот и получается, что у них - лярды долларов, а у нас - несколько лимонов рублей, а эффект выше

            Надеюсь, вы здесь пошутили.


            нет
            считаю, что многие у нас, кто слепо считал америку - градом на холме и идеалом для подражания, прозрели, благодаря высказываниям представителей демократического запада и стремящихся

            Многие за границей смотрят эти передачи, тоже делают выводы

            bulvas
            1. Черный_Ватник Сегодня, 21:32
              Многие у нас, кто слепо считал америку градом на холме и идеалом для подражания, не прозрели, они смотрят эфиры и только убеждаются во мнении, что "Наше ТВ пробивает дно, специально приглашают клоунов, чтобы воспитывать в нас ненависть и отторжение". Кто такой, скажем, Ковтун, чтобы наш зритель по нему оценивал Украину? Он не политик, не представитель какого-то высшего класса. До эфиров у Соловьева его никто не знал даже на Украине. Это так, к примеру.
              Черный_Ватник
      2. Tusv Сегодня, 22:59
        Цитата: Черный_Ватник
        Только в России возможно такое, чтобы в прямых эфирах на центральных каналах какие-нибудь "Ковтуны, Бомы и прочие Корейбы" поливали нашу страну фекалиями сутками напролет, а наши "Демократы" в пиджачках стояли и оправдывались.

        Каков вывод? Насмотришься на Бомов и голосуешь за Путина hi
        Tusv
    4. тол100в Сегодня, 19:01
      Цитата: НЕКСУС
      Какой-то эпический диссонанс

      Этот диссонанс оплачивается Госдепом и поддерживается компроматом из АНБ!(ЦРУ, ФБР и еще 15 спецслужб). А учитывая их влияние на мировые средства СМИ нет ничего удивительного! Ведь не ЗРЯ они подняли ВОЙ, когда "RT" начала озвучивать Правду, ее объявили врагом!
      тол100в
      1. НЕКСУС Сегодня, 19:06
        Цитата: тол100в
        Этот диссонанс оплачивается Госдепом и поддерживается компроматом из АНБ!(ЦРУ, ФБР и еще 15 спецслужб). А учитывая их влияние на мировые средства СМИ нет ничего удивительного! Ведь не ЗРЯ они подняли ВОЙ, когда "RT" начала озвучивать Правду, ее объявили врагом!

        Это бы работало,а точнее оно и работало тогда,когда не было параболических антенн,интернета,мобильной связи и вообще альтернативных источников информации у людей,кроме газет и ТВ. Теперь ,все кардинально поменялось и именно поэтому не опускается железный занавес ни с той ни с другой стороны ,именно поэтому у нас есть доброжелатели,(не называю их союзниками) и именно поэтому тот же Госдеп с постоянной методичностью ловят на вранье,равно как и германские СМИ,телеканалы США и тд..
        НЕКСУС
        1. volodya Сегодня, 19:29
          Несут демократию и свободу по всему миру!
          volodya
  2. svp67 Сегодня, 18:32
    После этого Минобороны США сможет получить финансирование в размере $700 млрд на текущий финансовый год и $716 млрд на 2019 финансовый год, который начнётся 1 октября 2018 года
    И сколько из этого "пирога" пойдет на поддержку "преданных союзников", в частности той же Украине?
    svp67
    1. LSA57 Сегодня, 18:51
      Цитата: svp67
      в частности той же Украине?

      если и достанутся, то крохи. полосатым без Крыма она уже не нужна, но и помереть не дадут.
      LSA57
      1. svp67 Сегодня, 18:54
        Цитата: LSA57
        если и достанутся, то крохи. полосатым без Крыма она уже не нужна, но и помереть не дадут.

        Да уж "крохи" больно ядовитые и убийственные...
        svp67
        1. LSA57 Сегодня, 19:08
          Цитата: svp67
          Да уж "крохи" больно ядовитые и убийственные...

          это понятно, но я про деньги говорил
          LSA57
    2. тол100в Сегодня, 19:08
      Цитата: svp67
      И сколько из этого "пирога" пойдет на поддержку "преданных союзников", в частности той же Украине?

      Из этого пирога ничего! Для поддержки борьбы с Россией у них есть другая статья в бюджете.
      тол100в
  3. Геркулесыч Сегодня, 18:33
    Триллион сразу нужно выделять! Сейчас явится один из поберушек, который укроину пропивает, узнает, что у Трампа на оборону такое бабло идет. И будет канючить, денег для укроины! А то перестанет от нас Европу спасать! wassat
    Геркулесыч
  4. Denis Obukhov Сегодня, 18:35
    Нормально, на канцтоварах попилить можно))))
    Denis Obukhov
  5. Anyone Сегодня, 18:36
    Цитата: НЕКСУС
    700 лярдов демократии и мира...и это самая гуманная и мирная страна?

    Самая мирная и гуманная - Бутан. А США просто самая богатая.
    Anyone
  6. Геркулесыч Сегодня, 18:37
    Там сейчас доллары выходят со смазанным рисунком, и остывать не успевают, а теперь их еще больше потребуется! Придется сша новые линии запускать! И рисунок сменить! На лицевой стороне бакса портрет Трампа, а на обратной -его затылок с наколкой "не забуду мать родную "!
    Геркулесыч
    1. тол100в Сегодня, 19:10
      Цитата: Геркулесыч
      , а на обратной

      Тогда уж сразу портрет ВВП! Никак не меньше!
      тол100в
  7. masyanya Сегодня, 18:38
    дай денег денег дай!!! lol
    всем пока!!!! love
    masyanya
    1. Геркулесыч Сегодня, 18:44
      Марина love -и вам также love !
      Геркулесыч
  8. FalconD Сегодня, 18:38
    Ну что тут скажешь! Когда вся экономика строится на военной промышленности удивляться нечему...а чтоб у ВПК заказ был, нужны постоянные войны!
    Да и печатать могут сколько угодно!..хоть 700, хоть 100700 ярдов!!
    FalconD
  9. Denis Obukhov Сегодня, 18:39
    Встречаются как-то американский и русский политик в Америке. Американский политик привозит русского на свою виллу. А там вилла так вилла. Все во высшему разряду - трехэтажная, красивый интерьер, бассейн на улице, в общем, все как надо. Русский спрашивает:
    - Вот, смотри, у тебя вроде зарплата официальная невысокая, а откуда у тебя бабки на такую виллу?
    - Очень просто - отвечает американец и отводит русского к окну - вот видишь мост?
    - Ну
    - На его строительство выделили 2 миллиона долларов, а я 500 тысяч себе забрал, а на полтора миллиона построили мост. Похуже, конечно, но все равно функционирует.
    - Понятно, сказал русский и пригласил американца к себе на родину в гости.
    Приехал американский политик в Россию, и повел его русский политик к себе на виллу. А там... Не вилла, а просто дворец. 6 этажный особняк, везде хрусталь, золото, старая древесина. Ну, американец охренел и спрашивает:
    - Блин, русский, ну вот я своровал, виллу трехэтажную построил, но на какие шиши ты смог себе такой дворец забабахать?
    - Очень просто - отвечает русский и подводит американца к окну - видишь мост?
    - Какой мост?
    Denis Obukhov
  10. Denis Obukhov Сегодня, 18:44
    Когда в прошлый раз, в мире запахло мировой войной, то у страны было две пятилетки, и страну возглавляли коммунисты, - мы успели и побили. А что делают наши сегодняшние дауншивтеры из правительства, а главное, что они станут делать когда случится "22 июня"?
    Denis Obukhov
  11. мерцание Сегодня, 18:51
    Американскую армию "профинансировали" на $700 млрд
    Там фото не генералы случаем? Просто не могут скрыть радости ... yes
    мерцание
  12. iliitchitch Сегодня, 18:57
    700млрд . ВСЁ . Нам крышка .
    iliitchitch
  13. Гардамир Сегодня, 18:57
    Какие то комментарии неадекватные! Это не вливание в компьютерную игру, это потенциальный противник вооружается, а вы небось прибыльность трежерис считаете?
    Гардамир
  14. Strashila Сегодня, 19:00
    Теперь ждем реляций, какое супер-пупер оружие на вооружение американской армии.
    Strashila
  15. А. Привалов Сегодня, 19:07
    При всём при этом, федеральный бюджет у американцев выглядит вот так:

    Конечно, теперь по всем позициям суммы увеличатся, но в процентном отношении изменений больших не произойдёт и расходы на здравоохранение и социальное страхование будут существенно выше оборонных.
    Поинтересуйтесь теми же процентными соотношениями позиций у РФ.
    А. Привалов
    1. Владыка Ситх Сегодня, 20:02
      Вот именно, тут важны не суммы, а проценты от общей суммы.На образование не нашел и на поддержку инфраструктуры - мосты, дороги, больницы, школы и электростанции.
      Владыка Ситх
  16. Волька Сегодня, 19:22
    сумма огромнейшая в американских фантиках, а вот если обвалить курс этих бумажек до нуля раз и навсегда в мире бы настал долгожданный мир...
    Волька
    1. А. Привалов Сегодня, 20:00
      Цитата: Волька
      сумма огромнейшая в американских фантиках, а вот если обвалить курс этих бумажек до нуля раз и навсегда в мире бы настал долгожданный мир...

      - Нет ли у тебя какого-нибудь горя, о Волька ибн Алеша? Скажи, и я помогу тебе. Не гложет ли тебя тоска? - Гложет, - застенчиво отвечал Волька. - у меня сегодня экзамен по географии. Л.Лагин. «Старик Хоттабыч»

      О мудрейший из мудрейших! Обрати свои взоры к карте мира и узри, сколько же стран уже скупили те самые фантики и сколько из них готовы скупить ещё больше. Ибо один из показателей сильной экономики – стабильная и дорогая валюта, на которую есть спрос не только внутри страны, но и со стороны других государств, покупающих ее. Даже твои соотечественники, драгоценный Волька, держат под подушками и матрацами ни как не менее 20 миллиардов таких фантиков. При этом я не говорю об олигархах и прочих виолончелистах прячущих свои фантики в иностранных банках. Доллар США, о, мудрейший, не самое лучшее, что есть на свете, но самая популярная валюта в мире. Экономика страны-эмитента этой валюты диверсифицирована и стабильна (она выдерживает даже финансовые кризисы) и поэтому, именно доллар является мировой резервной валютой. Обвал же этой валюты, о, Волька, приведёт к неисчислимым бедам в мировой экономике, к немедленному падению правительств десятков стран, к кровопролитнейшим гражданским войнам на всех континентах, в том числе и на территории такого большого государства как Российская Федерация. Пожелаем же американскому доллару крепкого здоровья и многих лет спокойной жизни на радость всем его держащим. За сим, позвольте откланяться. Примите и пр. Всем сердцем любящий Вас, Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб, ака Хоттабыч. hi
      А. Привалов
      1. assa67 Сегодня, 21:48
        Вы еще забыли упомянуть о 100млрд."влитых РФ в ценные бумаги самого миролюбивого государства на планете....
        assa67
        1. А. Привалов Сегодня, 22:22
          Цитата: assa67
          Вы еще забыли упомянуть о 100млрд."влитых РФ в ценные бумаги самого миролюбивого государства на планете....

          Дык, правильно сделали. Целее будут. Миролюбивое, или нет, а бабки ваши сохранят в наилучшем виде. Их ценные бумаги вполне ликвидны. Будьте уверены. Их растащить там будет не так просто. Чуть что с деревянным случится, будет на что кусок хлеба (и даже с маслом) купить.
          А. Привалов
          1. assa67 Сегодня, 22:26
            их гораздо проще просто не вернуть,обосновав очередными санкциями...ваши союзники чистоплотностью не отличаются
            assa67
            1. А. Привалов Сегодня, 23:14
              Цитата: assa67
              их гораздо проще просто не вернуть,обосновав очередными санкциями...ваши союзники чистоплотностью не отличаются

              Что значит "не вернуть"? Вы же сами пишете "о 100млрд. влитых РФ в ценные бумаги". У вас на руках закладные приносящие устойчивую прибыль, поскольку по государственным закладным выплачиваются устойчивые проценты. Бумаги эти ликвидны -- они свободно покупаются и выкупаются. О какой нечистоплотности речь? Это вас, ваше же государство за последние лет 20-25 обуло несколько раз. Что, нет? Я из секты "Свидетелей доллара по 30". Меня не проведёшь. lol
              На самом деле, я такой старый, что помню ещё доллар и по 90 копеек, и по 6 рублей.
              Помню даже старый-престарый анекдот:
              Соотношение между долларом, фунтом и рублём
              1 доллар равен фунту рублей.
              laughing
              А. Привалов
  17. gig334 Сегодня, 19:43
    Из них 600 млрд уйдут на содержание своих баз по всему миру, поэтому их армия отстаёт от России в некоторых направлениях. Не хватает средств на разработки нормального ПРО, РЭБ и т д.
    gig334
    1. Владыка Ситх Сегодня, 20:41
      Вот именно - зарплаты, выплаты боевые, страховка за ранения и о смерти, содержание баз, закупка топлива и боеприпасов, закупка питания для военнослужащих. И остается 150-200 млрд. на новое вооружение, поэтому военные и ноют, что денег нет. А если пересчитать в % стоимость изготовления 1 единицы вооружения, техники и у нас пересчитать, то от 150 - 200 млрд. остается еще меньше.

      Вообще на ресурсе bmpd есть данные куда направляются деньги и сколько закуплено будет техники.
      Владыка Ситх
  18. Чебуратор Сегодня, 20:18
    Масштабы конечно объемы
    Чебуратор
  19. Лексус Сегодня, 22:47
    Американскую армию "профинансировали" на $700 млрд

    Всем миром "скинулись". И ЦБ РФ с олигархами в стороне не остались. Что бы там не говорили "запу".
    Лексус
  20. amr Сегодня, 23:26
    Цитата: А. Привалов
    Экономика страны-эмитента этой валюты диверсифицирована и стабильна

    Страны -эмитента? Эмитентом является частная структура ФРС, а государство США берет у него в долг под ссудный процент, аль ошибаюся я?
    amr
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