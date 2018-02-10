Американскую армию "профинансировали" на $700 млрд

Только что подписал законопроект. Теперь мы будем сильнее, чем когда-либо раньше. Мы любим нашу армию и нуждаемся в ней, мы дали ей всё и даже больше. Это случилось впервые за долгое время

Американская армия получит существенную прибавку финансирования. Как сообщает портал americanmilitarynews.com, президент США Дональд Трамп подписал ​законопроект о федеральном бюджете на 2018-2019 финансовый год.— написал Трамп на своей странице в Twitter.В декабре прошлого года Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2018 финансовый год (начавшийся в октябре 2017 года) в размере $692 млрд. При этом утверждённая цифра противоречила закону о финансовых ограничениях 2011 года, согласно которому на оборонные нужды могло быть выделено не более $549 млрд.В соответствии с новым законопроектом финансирование госучреждений в США сохранится в нынешнем объёме до 23 марта включительно, пока обе палаты американского парламента не согласуют долгосрочные бюджетные планы. После этого Минобороны США сможет получить финансирование в размере $700 млрд на текущий финансовый год и $716 млрд на 2019 финансовый год, который начнётся 1 октября 2018 года, передает "Warspot"