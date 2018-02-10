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Глава штаба ВВС Израиля назвал атаку на ПВО Сирии крупнейшей с 1982 года
Субботние удары Израиля по целям в Сирии стали крупнейшей операцией израильских ВВС против сирийских систем ПВО со времен Первой ливанской войны 1982 года (известна также как военная операции "Мир Галилее" - прим.). Об этом сообщил в субботу командующий ВВС еврейского государства бригадный генерал Томер Бар.
Ранее в субботу, как заявляют израильские военные, израильский вертолет сбил над Голанскими высотами иранский беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство страны из Сирии. В ответ самолеты Армии обороны Израиля нанесли удары по иранским объектам в Сирии и уничтожили иранский пункт контроля БПЛА. Вслед за этим по израильскому истребителю F-16 сирийскими ПВО были запущены несколько зенитных ракет, пилоты одного из самолетов покинули воздушное судно в соответствии с процедурой, один из них был ранен тяжело, второй получил легкие травмы. При выполнении задания над территории Сирии, в том числе в районе Дамаска и Пальмиры, ВВС Израиля столкнулись с массированным огнем, который открыли, по данным военных, зенитно-ракетные комплексы советского или российского производства С-200 и "Бук" — SA-5 и SA-17 в классификации НАТО.
Затем израильские самолеты нанесли удары по 12 позициям в Сирии, включая 8 сирийских, среди которых - три батареи ПВО, а также нанесли удары по четырем военным иранским целям, указали в пресс-службе армии еврейского государства.
Это - полный операционный успех, это было крупнейшей атакой на сирийские системы противовоздушной обороны со времен "Мира Галилее"- заявил он. Глава ВВС отметил, что "речь идет о крупной операции в сложных условиях". Высказывания Бара распространила в субботу пресс-служба Армии обороны Израиля.
Ранее в субботу, как заявляют израильские военные, израильский вертолет сбил над Голанскими высотами иранский беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство страны из Сирии. В ответ самолеты Армии обороны Израиля нанесли удары по иранским объектам в Сирии и уничтожили иранский пункт контроля БПЛА. Вслед за этим по израильскому истребителю F-16 сирийскими ПВО были запущены несколько зенитных ракет, пилоты одного из самолетов покинули воздушное судно в соответствии с процедурой, один из них был ранен тяжело, второй получил легкие травмы. При выполнении задания над территории Сирии, в том числе в районе Дамаска и Пальмиры, ВВС Израиля столкнулись с массированным огнем, который открыли, по данным военных, зенитно-ракетные комплексы советского или российского производства С-200 и "Бук" — SA-5 и SA-17 в классификации НАТО.
Затем израильские самолеты нанесли удары по 12 позициям в Сирии, включая 8 сирийских, среди которых - три батареи ПВО, а также нанесли удары по четырем военным иранским целям, указали в пресс-службе армии еврейского государства.
Использованы фотографии: https://stmegi.com/
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