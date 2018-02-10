00:05 11 февраля
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Глава штаба ВВС Израиля назвал атаку на ПВО Сирии крупнейшей с 1982 года

Субботние удары Израиля по целям в Сирии стали крупнейшей операцией израильских ВВС против сирийских систем ПВО со времен Первой ливанской войны 1982 года (известна также как военная операции "Мир Галилее" - прим.). Об этом сообщил в субботу командующий ВВС еврейского государства бригадный генерал Томер Бар.

Глава штаба ВВС Израиля назвал атаку на ПВО Сирии крупнейшей с 1982 года


Это - полный операционный успех, это было крупнейшей атакой на сирийские системы противовоздушной обороны со времен "Мира Галилее"
- заявил он. Глава ВВС отметил, что "речь идет о крупной операции в сложных условиях". Высказывания Бара распространила в субботу пресс-служба Армии обороны Израиля.


Ранее в субботу, как заявляют израильские военные, израильский вертолет сбил над Голанскими высотами иранский беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство страны из Сирии. В ответ самолеты Армии обороны Израиля нанесли удары по иранским объектам в Сирии и уничтожили иранский пункт контроля БПЛА. Вслед за этим по израильскому истребителю F-16 сирийскими ПВО были запущены несколько зенитных ракет, пилоты одного из самолетов покинули воздушное судно в соответствии с процедурой, один из них был ранен тяжело, второй получил легкие травмы. При выполнении задания над территории Сирии, в том числе в районе Дамаска и Пальмиры, ВВС Израиля столкнулись с массированным огнем, который открыли, по данным военных, зенитно-ракетные комплексы советского или российского производства С-200 и "Бук" — SA-5 и SA-17 в классификации НАТО.

Затем израильские самолеты нанесли удары по 12 позициям в Сирии, включая 8 сирийских, среди которых - три батареи ПВО, а также нанесли удары по четырем военным иранским целям, указали в пресс-службе армии еврейского государства.




Использованы фотографии: https://stmegi.com/
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Комментарии 260

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  1. Вадим237 Вчера, 20:24
    Пора уже Сирийские и Иранские подразделения вооружать Вербой.
    Вадим237
    1. ASG7 Вчера, 20:29
      Увы, но евреи настолько храбры, что не входят в зону поражения для ПЗРК, так что в них нету смысла. А вот ливанцам можно.
      ASG7
      1. Tiras Вчера, 20:38
        Цитата: ASG7
        Увы, но евреи настолько храбры, что не входят в зону поражения для ПЗРК,


        Можете объяснить свою гениальную мысль про храбрость?
        Tiras
        1. ASG7 Вчера, 20:47
          А что нужно пояснять? Это факт в зону ПЗРК не входят - значит "храбрые".
          ASG7
          1. Tiras Вчера, 20:54
            Цитата: ASG7
            А что нужно пояснять? Это факт в зону ПЗРК не входят - значит "храбрые".


            То есть российские бы входили потому что храбрые ? belay

            Вы понимаете какой бред пишите? lol

            Может надо было ещё пару кругов перед атакой около ПВО Сирии сделать? laughing
            Tiras
            1. ASG7 Вчера, 21:01
              Вот вы - евреи, считаете себя богоизбранными, а всегда оглядываетесь на русских. Храбрость русских оставьте нам, а за свою отвечайте сами.
              ASG7
              1. Tiras Вчера, 21:11
                Цитата: ASG7
                , а всегда оглядываетесь на русских.


                Я просто в шоке от того, что приведя элементарный пример для того, чтобы вы поняли какой бред написали, вы делаете невероятные выводы laughing



                Цитата: ASG7
                Храбрость русских оставьте нам, а за свою отвечайте сами.


                Храбрость русских не выше храбрости евреев.

                И это кстати вы тут лезете обсуждая еврейскую храбрость. Может тогда будете за свою отвечать?
                Tiras
                1. ASG7 Вчера, 21:18
                  Да, русских понять не может даже еврей. Ну если Вас это задело, то поясняю, что летать в зоне поражения ПЗРК это храбрость, а если нет то "храбрость", и ни какого отношения к этнической принадлежности здесь не подразумевалось. Ну так понятнее.
                  ASG7
                  1. Tiras Вчера, 21:27
                    Цитата: ASG7
                    Да, русских понять не может даже еврей.


                    Тут не в национальности дело, а в том, кто пишет.


                    Цитата: ASG7
                    то поясняю, что летать в зоне поражения ПЗРК это храбрость, а если нет то "храбрость", и ни какого отношения к этнической принадлежности здесь не подразумевалось.


                    Как вам написали выше и написали правильно, вы путаете храбрость с глупостью.
                    Tiras
                    1. ASG7 Вчера, 21:33
                      (Глубокий вздох), Вы опять ничего не поняли.
                      Но я начинаю понимать, что вы считаете всех храбрых глупыми - вот поэтому вам так тяжело понять русских - понятия у нас разные.
                      ASG7
                      1. Тралл Вчера, 23:55
                        Привет сирийским братьям из Беларуси
                        Тралл
                  2. Piramidon Вчера, 22:06
                    Цитата: ASG7
                    летать в зоне поражения ПЗРК это храбрость

                    Если есть возможность наносить удары не входя в зону поражения ПВО, то никакой вменяемый человек (хоть еврей, хоть русский) не полезет под зенитные ракеты, чтобы показать свою храбрость.
                    Piramidon
                    1. ASG7 Вчера, 22:11
                      Так никто с этим и не спорит. Вообще то здесь первый пост обсуждается.
                      ASG7
                      1. Piramidon Вчера, 22:16
                        Цитата: ASG7
                        Так никто с этим и не спорит. Вообще то здесь первый пост обсуждается.

                        Так я, в основном, на первый ваш пост и ответил, в котором вы усомнились в храбрости евреев только потому, что они наносят удары не входя в зону действия сирийских ПВО. Могу напомнить ваши слова:
                        Увы, но евреи настолько храбры, что не входят в зону поражения для ПЗРК
                        Piramidon
                  3. iouris Вчера, 22:08
                    Цитата: ASG7
                    летать в зоне поражения ПЗРК это храбрость

                    На войне воюют, а не демонстрируют храбрость. Воин храбр по определению.
                    Если Вы регулярно летаете "в зоне поражения ПЗРК", то это безрассудство или "оперативная необходимость".
                    iouris
                    1. ASG7 Вчера, 22:14
                      Нет - это первая беда России, но она на них держится.
                      ASG7
                  4. Nehist Вчера, 23:20
                    Уважаемый ASG7 летать в зоне поражения ПЗРК когда есть возможность работать не входя в зону поражения. Это не храбрость и даже не глупость Это Дол****бизм!!!
                    Nehist
                    1. ASG7 Вчера, 23:29
                      Так я с этим и не спорю.
                      ASG7
                2. segamegament Вчера, 21:22
                  еврей,да фyфлo фи3ди, да не заговаривайся! Ты пeйcaтый топка для Освенцима, вcacывaй. И лишь благодаря храбрости русских, ты шлaк еще дышишь. Вcocал?
                  segamegament
                  1. Tiras Вчера, 21:28
                    Какой вы злой laughing
                    Tiras
                  2. ASG7 Вчера, 21:28
                    Не надо его пугать, он хороший, но только с очень короткой памятью и большими амбициями.
                    ASG7
                  3. brigadir Вчера, 21:55
                    Во что ВО превратилось. Печалька.
                    brigadir
                    1. ASG7 Вчера, 22:01
                      Когда еврей начинает проигрывать спор с русским, он начинает взывать к его совести. Ну хорошо давайте ругать арабов - Вас это устроит?
                      ASG7
                    2. Rakti-Kali Вчера, 22:14
                      Цитата: brigadir
                      Во что ВО превратилось. Печалька.

                      Ну не везде же филиал "Вороньего лая" устраивать.
                      Rakti-Kali
                  4. Арон Заави Вчера, 22:15
                    Цитата: segamegament
                    еврей,да фyфлo фи3ди, да не заговаривайся! Ты пeйcaтый топка для Освенцима, вcacывaй. И лишь благодаря храбрости русских, ты шлaк еще дышишь. Вcocал?

                    Ну да чего там . Исключительно топка...

                    Ворота в Освенцим 27 января 1945 г. открыл командир штурмового отряда 106-го корпуса 1-го Украинского фронта, майор Анатолий Павлович (Аншель Фейтелевич) Шапиро, уроженец г. Красноград Полтавской губернии, до мобилизации живший в г. Запорожье.
                    Елисаветский Григорий Давидович (1906-1980; ). Участник Великой Отечественной войны. Родился в пос. Новая Прага (ныне – пгт Новая Прага Кировоградской обл. Украины). Перед войной работал юрисконсультом строительства Дома Наркомата Обороны. С начала войны был начальником Учебного пункта Всевобуча Фрунзенского района г. Москвы. С октября 1941 г. до конца войны находился на фронте. Гвардии полковник. Последняя должность – командир Отдельной части армейского подчинения. Первый советский комендант освобожденного Освенцима. 
                    Арон Заави
                    1. ASG7 Вчера, 22:23
                      Это позор всего еврейского, многострадального народа - продавать свою историю за американские деньги. Украинцы и русские это один народ, который ценой своих жизней спасал евреев и не только БЕЗВОЗМЕЗДНО.
                      ASG7
                    2. Андрей К Вчера, 22:32
                      Цитата: Арон Заави
                      ...Исключительно топка...

                      Арон, внимания не обращай. Это не от большого ума.
                      Андрей К
                    3. Rakti-Kali Вчера, 22:45
                      Цитата: Арон Заави
                      Анатолий Павлович (Аншель Фейтелевич) Шапиро,

                      А что не так? Михаи́л Богда́нович Баркла́й-де-То́лли (при рождении Михаэль Андреас Барклай де Толли) - он кто, немец или шотландец? Пётр Ива́нович Багратио́н (Пе́тре Иване́с дзе Багратио́ни) - он кто, грузин?
                      Русский это не Иванов - это отношение к миру. Хотя вам, евреям, этого не понять...
                      Rakti-Kali
                    4. Inok10 Вчера, 22:51
                      Цитата: Арон Заави
                      Ну да чего там . Исключительно топка...

                      ... Арон, Мое Почтение ! ... hi ... за сего Клоуна извини ... в Семье не без ... ну ты понял ... а, вот и Платочек прими тоже от меня, юшку утереть ... Вас сколько предупреждали ?! ... F-35 "в прок не пошел" ... пеняйте на себя по поводу F-16 нынешнего ... Сколько веревочка не вьется, а конец всегда найдется ... hi ... по Поводу Вашей Истерики по 12 целям ... а, вдруг Вы там Металлолом атаковали ... laughing ...
                      Inok10
                      1. poquello Вчера, 23:29
                        Цитата: Inok10
                        вдруг Вы там Металлолом атаковали

                        Приветствую, предположительно резиновые изделия.
                        poquello
                3. Подрезчик Вчера, 23:44
                  [quote]Храбрость русских не выше храбрости евреев.[/quotе]
                  Каким образом мерили (измеряли)????
                  [quote]ь. Может тогда будете за свою отвечать?[/quote]
                  За свою ответим, можете не сомневаться. Напомню, богоизбранному, когда советский (кстати русский офицер!) с четырьмя партизанами, выводил две сотни евреев, освобожденных из гетто, по дороге очень сильно кричала и плакала еврейская девочка, что очень сильно демаскировало группу. Родители девочки отошли в сторону, и на идиш ОБСУЖДАЛИ КАК ЕЕ УДАВИТЬ. РУССКИЙ офицер жестко прекратил это обсуждение, и забрал ее. Я ЛИЧНО ВИДЕЛ ИНТЕРВЬЮ ЭТОЙ ДЕВОЧКИ (когда была уже женщиной преклонного возраста, и в Израиле). Имя этого офицера навсегда выбито на Вашей какой-то стене...
                  ТЕПЕРЬ РАССКАЖИ МНЕ, ХРАБРЕЦ, ЭТО КОГДА ЕВРЕИ ТАК СПАСАЛИ РУССКИХ????????? Ты мне рассказываешь о возможности сравнения храбрости евреев и русских???? Приедь на день в Минск, я тебе экскурсию организую, и к концу дня ты будешь РУКИ РУССКИМ целовать, только потому, что твой дедушка не стал перчатками (или абажуром) для нацистского офицера. Ты не еврей... negative
                  Подрезчик
          2. FalconD Вчера, 22:16
            Входить в зону ПЗРК без надобности - это слабоумие и отвага в одном флаконе...На какой хрен им судьбу за яйца дергать?
            FalconD
        2. Пофиг Вчера, 20:54
          [quote=Tiras][quote=ASG7]Увы, но евреи настолько храбры, что не входят в зону поражения для ПЗРК,[/quote]



          Вы часом храбрость с глупостью не попутали?
          Пофиг
          1. ASG7 Вчера, 21:02
            Увы, нет не перепутал.
            ASG7
            1. Пофиг Вчера, 21:08
              Тогда я вам искренне желаю не быть столь храбрым.
              Пофиг
              1. ASG7 Вчера, 21:11
                Да таки не надо, все свое мы сами возьмём и другим взять чужое не позволим.
                ASG7
      2. Вадим237 Вчера, 22:59
        Вообще то надо ещё знать где эти отряды с ПЗРК сосредоточены - они постоянно перемещаются.
        Вадим237
        1. Vadim851 Вчера, 23:02
          Можно и не знать. Ниже 5 тыс м не опускаться главное
          Vadim851
    2. ul_vitalii Вчера, 20:30
      Для начала нужно восполнить потери средств ПВО.
      ul_vitalii
      1. ASG7 Вчера, 20:33
        А вы уверены что они есть?
        ASG7
        1. ul_vitalii Вчера, 20:37
          Цитата: ASG7
          А вы уверены что они есть?

          Не надо гадать, поставить и всё, лишним не будет.
          ul_vitalii
          1. ASG7 Вчера, 20:40
            Так уже все необходимое есть, иначе не сбивали бы. На данном этапе нужна слаженная работа по маскировке позиций и дезинформации, для обеспечения сохранности всего имеющегося.
            ASG7
          2. Лекс. Вчера, 21:08
            По сообщению Walla, в ЦАХАЛе полагают, что группа иранских военнослужащих в Центре управления, уничтоженном в авиацией Израиля в Сирии, управляла беспилотником, вторгшимся в израильское воздушное пространство из Иордании, чтобы остаться незамеченным. Беспилотный самолет был сбит в районе Бейт-Шеана через полторы минуты после персечения границы.

            Анализ обломков беспилотника позволяет считать, что он напоминает американский RQ-170, упавший в Иране 4 декабря 2011 года. США объявили тогда, что беспилотник потерял управление и рухнул, а Ирана заявил, что управление было перехвачено после расшифровки необходимых для этого кодов после того, как самолет был обнаружен в иранском воздушное пространство в 225 километрах от границы с Афганистаном.
            В результате беспилотник-невидимка RQ-170 попал в руки иранской разведки целым. 12 декабря 2011 года администрация США попросила Иран вернуть захваченный самолет, но Иран отказал. Обломки сбитого вчера иранского БПЛА позволяют оценить характеристики беспилотника и определить, по каким технологиям он был изготовлен.
            Похоже для пво Израиля не проблема бпла с технологией стелс
            Лекс.
            1. gerkost2012 Вчера, 21:26
              Б/у американский БПЛА. Что то меня терзают смутные сомнения. А вдруг он не б/у, а был заведен оператором коалиции в Сирию и оттуда уже в Израиль. И вот вам, началось! А старший дядя в Вашингтоне весело посмеивается, давайт е ка, ребята, стреляйте чаще и больше.
              gerkost2012
            2. Oden280 Вчера, 21:27
              Если следовать вашей логики то Россия должна была бомбить вас ещё с 2008 г. и по настоящее время. Так как обломки ваших беспилотников регулярно обнаруживаются как на нашей территории, так и возле границ. Еврейская наглость вообще не знает границ. С начало спонсируете и готовите террористов, натравливаете на соседние страны, бомбите их когда вздумается, а потом ещё и объявляете себя жертвой агрессии.
              Oden280
              1. лаврентий павлович Вчера, 23:04
                Цитата: Oden280
                Если следовать вашей логики то Россия должна была бомбить вас ещё с 2008 г. и по настоящее время. Так как обломки ваших беспилотников регулярно обнаруживаются как на нашей территории, так и возле границ. Еврейская наглость вообще не знает границ. С начало спонсируете и готовите террористов, натравливаете на соседние страны, бомбите их когда вздумается, а потом ещё и объявляете себя жертвой агрессии.

                Наши ВКС давно должны бомбить всех кто с оружием (хоть с рогаткой) находятся на территории САР без приглашения Асада и его правительства. А ПВО должно сбивать всех кто без разрешения вторгается в Сирию. А вообще не понятно: евреи считают удачной операцию с потерей самолета, а сирийцы заявляют о нескольких сбитых самолетах и перехвате более 70% ракет? Я единственное знаю, пока в Кремле жуют сопли и боятся тронуть полосатых и их самолеты в Сирии ни о какой победе говорить не стоит. Как только наши начнут реально вышвыривать бандитскую коалицию, тогда и можно будет говорить об окончании боевых действий. Как только полосатых вышвырнут или в мешках домой отправят, то и евреи успокоятся, и напряженность спадет.
                лаврентий павлович
            3. Dazdranagon Вчера, 22:59
              Цитата: Лекс.
              Похоже для пво Израиля не проблема бпла с технологией стелс
              - а для Ирана не только обнаружить, но и перехватить управление laughing
              Dazdranagon
            4. Severok Вчера, 23:17
              Похоже Израиль давно не получал по морде. Ну сбили над своей территорией, какого пейса полезли бомбить чужую территорию??? И потом каждый "уважающий" себя Мойша или Лейба 3.14здит, что "мы ведь ответили на агрессию!"

              Вот честно, пора соседей израиля вооружить так, чтобы у них (тех самых, раб-вичей) не осталось того, чем пулять из неба Ливана. Еврей, завладевший территорией и оружием - бандит не хуже банкира.
              Severok
              1. сава фыц Вчера, 23:29
                Игорь Стрелков
                21 минуту назад
                Действия
                По потерям в Сирии.

                Сообщения о потерях при разгроме боевой группы "Вагнера" приходят самые разные. Но есть одна тенденция - они постоянно изменяются в сторону увеличения.
                На данный момент точно ясно, что убитых и раненых реально - сотни. Несколько сотен.
                В остальном - разноголосица. Но последняя цифра ("не окончательная", как сообщили) вообще выглядит "запредельно". Якобы - аж за 600 (644, если точнее, - и это только убитых). Возможно - это "деза" (хоть и поступила точно из Сирии). Ранее звучали цифры в 215-217 "200х"... И еще сообщают, что "не окончательно" - много людей по сей час числятся пропавшими без вести.
                Не совсем понимаю - откуда такие потери, ведь вся разгромленная колонна насчитывала несколько более 500 человек.
                Но и исключать вероятность таких потерь тоже нельзя - ведь бои продолжаются и плацдарм, который (мне это давно известно - с декабря месяца) был захвачен на восточном берегу Евфрата и контролировался именно "вагнеровцами" - теперь практически ликвидирован при массированной поддержке артиллерии и авиации США. Возможно, кроме указанной колонны досталось и другим подразделениям.
                Все больше информации, что "под раздачу" вместе с наемниками попало и какое-то подразделение Службы специальных операций Министерства обороны (ССО).
                В общем, ясно только то, что при таких потерях "замести мусор под ковер" (а для кремлевских стратегов все люди - мусор) полностью не получится и, пусть с опозданием, но масштаб катастрофы будет известен во всех подробностях.
                сава фыц
        2. Tiras Вчера, 20:39
          Конечно есть. Это очень очевидно.
          Tiras
          1. ASG7 Вчера, 20:44
            Если вы про потери, то в чьих очах это видно, поясните пожалуйста?
            ASG7
            1. Tiras Вчера, 20:57
              Цитата: ASG7
              Если вы про потери, то в чьих очах это видно, поясните пожалуйста?


              Во всех.
              Подождите немного, скоро будут фото или видео.
              Tiras
              1. ASG7 Вчера, 21:05
                Ну вот, а притворялись добрым. Надеюсь "дезу" не подсунете.
                ASG7
                1. Tiras Вчера, 21:12
                  Цитата: ASG7
                  Надеюсь "дезу" не подсунете.


                  Нет, Израиль не знаменит поддельными видео и фото.
                  Tiras
                  1. ASG7 Вчера, 21:21
                    "Честное еврейское" - пол мира лежит в лежку - ухохатывается.
                    ASG7
                    1. Alexkorzun Вчера, 22:49
                      Цитата: ASG7
                      "Честное еврейское" - пол мира лежит в лежку - ухохатывается.


                      "Мы, гусские, не обманываем дгуг дгуга..."
                      Alexkorzun
              2. влад66 Вчера, 21:38
                Цитата: Tiras
                Подождите немного, скоро будут фото или видео.

                Подождем yes А пока все это бла,бла,блин,а язычок длинный. wink
                влад66
              3. Арон Заави Вчера, 22:25
                Цитата: Tiras
                Цитата: ASG7
                Если вы про потери, то в чьих очах это видно, поясните пожалуйста?


                Во всех.
                Подождите немного, скоро будут фото или видео.

                Да ну. Вряд ли. Сколько мы видели фото после работы Хель hа Авир? Единицы. Но некоторая информаци просачивается. Типа "журналисткие источники".
                Арон Заави
                1. ASG7 Вчера, 22:36
                  Ну вот и все - доказательств не будет. Правда же, мы все знаем что русские "жрут допинг" а весь западный мир живет исключительно по медицинским показаниям. А доказательства - это прошлый век и кому они нужны.
                  ASG7
            2. hydrox Вчера, 21:12
              В отчётах ЦАХАЛ:: они сообщают, что за сутки потеряли два Ф16, ранены 2 лётчика:: Израиль выпрыгивает из воздушного пр-ва Ливана, делает пуски по позициям ПВО и тут же запрыгивает обратно в небо Ливана, т.е. работает очень грамотно и технично.
              А строить глубоко эшелонированную ПВО для верблюдоводов дорого и неэффективно, а главное - нечего защищать, поэтому и пользоваться сетецентричной системой их никто не обучал.
              Уж если механизированный полукилометровый понтонный мост, что мы им подарили , они -таки утопили, то нафига им и всё остальное?
              hydrox
      2. Монос Вчера, 21:14
        Цитата: ul_vitalii
        среди которых - три батареи ПВО,

        Как это не цинично звучит, евреи утилизируют С-200, освобождая место для С-300. И ещё не понятен один момент: почему Иран СВОИ позиции не прикрывает СВОИМИ ПВО?
        Монос
        1. Tusv Вчера, 22:06
          Цитата: Монос
          почему Иран СВОИ позиции не прикрывает СВОИМИ ПВО?

          Жадные наверное. Чтобы защититься от лихих еврейских налетов нужно лярд зелени потратить только на технику, а еще и обучиться нужно. Цена только на одну базу. И наверно думают, что Бабы еще нарожают военов за бесплатно
          Tusv
          1. poquello Вчера, 23:38
            Цитата: Tusv
            Цитата: Монос
            почему Иран СВОИ позиции не прикрывает СВОИМИ ПВО?

            Жадные наверное. Чтобы защититься от лихих еврейских налетов нужно лярд зелени потратить только на технику, а еще и обучиться нужно. Цена только на одну базу. И наверно думают, что Бабы еще нарожают военов за бесплатно

            ну хорошо, а чего он Вас с Сирии ракетами не топит? от хуситов там вот прилетает, а здесь вот нету чего-то
            poquello
      3. Romario_Argo Вчера, 22:50
        2 дивизиона С-300ПМУ-1 уже в пути в Сирию, думаю с зур 9М96Е2 или 9М96МД от С-400
        боекомплект будет из расчета 16 зур на пусковую, в 4 тпк. где то под 320 зур на полк
        Romario_Argo
        1. Tusv Вчера, 23:04
          Цитата: Romario_Argo
          2 дивизиона С-300ПМУ-1 уже в пути в Сирию

          Со складов длительного хранения. Дальность до 75 км, евреям как два бита обнулить hi
          Tusv
          1. q75agent Вчера, 23:16
            ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗРС С-300ПМУ1

            Дальность поражения аэродинамических целей, км:

            максимальная 150,0

            минимальная 5,0 Высота поражения, км:

            максимальная 27,0

            минимальная 0,01

            Максимальный курсовой параметр, км ±148 Дальность поражения баллистических ракет, км:

            максимальная 40,0 Высота поражения, км:

            максимальная 25,0

            минимальная 2,0

            Максимальный курсовой параметр, км ±20 Количество одновременно обстреливаемых целей до 6

            Количество одновременно наводимых ракет до 12 Максимальная скорость поражаемых целей, м/с до 2800

            Время реакции, с 8-10( при целеуказании от системы управления 83М6Е)

            Время развертывания/свертывания, мин 5

            Количество ракет на ПУ, шт. 4

            Масса боевой части ракеты, кг 143
            q75agent
            1. Tusv Вчера, 23:23
              Цитата: q75agent
              ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗРС С-300ПМУ1

              Вам Гугл выдал характеристики ПМУ-2 для Ирана hi
              А ПМУ-1 уже дедушка, 25 лет уже как в Греции есть bully
              Tusv
    3. Kars Вчера, 20:31
      Главное что бы сопли не жевали а оборудовали ложные позиции.вроде не первый год Израиль наносит удары,должны были подготовиться.ложные позиции,капониры,обваловка.
      Kars
      1. Отец солдата Вчера, 20:41
        Без сомнения сегодня иудеи нарвались на "домашнюю заготовку", сами ли сирийцы додумались или кто подсказал, но F-16 нарвались на засаду, на позициях о которых не догадывались они действовали как обычно по шаблону, обходили позиции С-200 тут "БУКи" их и встретили.
        Отец солдата
        1. Jovanni Вчера, 20:54
          Цитата: Отец солдата
          F-16 нарвались на засаду, на позициях о которых не догадывались они действовали как обычно по шаблону, обходили позиции С-200 тут "БУКи" их и встретили.

          Плохая засада. Один сбитый самолет - это очень, очень мало. Израильские ВВС одни из самых реально воюющих в мире. Боевого опыта и мозгов им не занимать, поэтому засады надо готовить значительно тщательнее. Тем более что мы после таких "мероприятий" имеем немалые потери в престиже наших систем ПВО. Никто в мире не станет покупать малоэффективные системы, а значит смотреть сквозь пальцы на действия израильтян в Сирии надо прекращать. Ничего личного...
          Jovanni
          1. Балу Вчера, 20:58
            Цитата: Jovanni
            Цитата: Отец солдата
            F-16 нарвались на засаду, на позициях о которых не догадывались они действовали как обычно по шаблону, обходили позиции С-200 тут "БУКи" их и встретили.

            Плохая засада. Один сбитый самолет - это очень, очень мало. Израильские ВВС одни из самых реально воюющих в мире. Боевого опыта и мозгов им не занимать, поэтому засады надо готовить значительно тщательнее...

            Начало есть. Пусть будет больше сбитых израильских, турецких и амерзких пепилацев. Нечего рассекать в чужом небе и грабить недра Сирии. am
            Балу
          2. Отец солдата Вчера, 21:03
            Jovanni, я с вами категорически согласен !!! Надо !!! Но для этого надо четко понимать для чего мы там и так же не менее четко ставить задачи армии, жевание всегда кончается не важно.
            Отец солдата
            1. Jovanni Вчера, 22:48
              Да и я с вами согласен. Сомнений нет что была бы армии поставлена задача, она была бы выполнена. А политики да, они жуют...
              Jovanni
          3. Tusv Вчера, 22:38
            Цитата: Jovanni
            Тем более что мы после таких "мероприятий" имеем немалые потери в престиже наших систем ПВО.

            С чего Вы думаете, что теряем престиж? Евреи и Пэтриот расфигачат за милую дущу и без потерь, если это отдельно стоящая батарея hi Вы думаете, что Тартус и Хмеймим защищены одними: Антеем и Триуфом?
            Tusv
            1. Jovanni Вчера, 22:58
              Да покупатели в тактические промахи сирийцев вникать может и не будут. Алгоритм может быть такой: Израильтяне в сирийском воздушном пространстве летают? - летают... ПВО сирийское по ним работает? - Работает... И как? - Хреново... А ракетки то чьего производства? - Российские... А!!! Тю... Вот и весь престиж. Тем более потенциальные покупатели могут понимать, что сами они тоже вояки не лучше арабов...
              Jovanni
              1. Tusv Вчера, 23:14
                Цитата: Jovanni
                Алгоритм может быть такой: Израильтяне в сирийском воздушном пространстве летают? - летают... ПВО сирийское по ним работает? - Работает... И как? - Хреново..

                ПВО Сирии это поставки конца 70х начала 80х. И как они должны работать? "Иных уже и нет", в смысле. Техника есть, Работать по целям не кому hi
                Далее. Системы ПВО Сирии нет, Совсем нет
                Tusv
        2. Incvizitor Вчера, 21:21
          "БУКи" их и встретили.

          Если приходишь часто гадить в соседский огород то не стоит удивляться, если в итоге солью в опу от соседа схлопочешь laughing
          Incvizitor
    4. Гигант мысли Вчера, 20:33
      Иранцы могли бы прислать на помощь в охране своих объектов в Сирии какое-нибудь ПВО, видят же , что у Сирии ПВО ещё не в полном объёме действует после потерь за время войны с бармалеями. Тут и Россия могла бы поактивней помочь Сирии, вооружить их хотя бы одним дивизионом С-300, тогда бы наглость израильтян намного бы поубавилась.
      Гигант мысли
      1. Tiras Вчера, 20:45
        Цитата: Гигант мысли
        Иранцы могли бы прислать на помощь в охране своих объектов в Сирии какое-нибудь ПВО, видят же , что у Сирии ПВО ещё не в полном объёме действует после потерь за время войны с бармалеями


        И что?
        Просто в ответ Израиль нанёс бы удар не по 12 целям сам по гораздо большим.


        Цитата: Гигант мысли
        Тут и Россия могла бы поактивней помочь Сирии, вооружить их хотя бы одним дивизионом С-300, тогда бы наглость израильтян намного бы поубавилась.


        Вынесли бы и С300. Это не такая большая проблема. Если спутники и разведка увидят на позициях С300 то их вынесут - способов много.

        Тут нужно строить глубокую, многоуровеневую систему ПВО, на что Сирия не способна, как и Россия не будет делать вливания бешеные денег на неё даже в кредит. Иран тут тем более не поможет. Тем более России усиление Ирана не нужно и Израиль помогает по факту и России уменьшая влияние Ирана в Сирии.
        Tiras
        1. ProkletyiPirat Вчера, 21:29
          Цитата: Tiras
          Тем более России усиление Ирана не нужно и Израиль помогает по факту и России уменьшая влияние Ирана в Сирии.

          А чем для нас плохо усиление Ирана и Сирии?
          ProkletyiPirat
      2. dr.star75 Вчера, 21:01
        Иран мог бы помочь, только он сам ждет поставок С-300 из России. А Сирию мы прикрывать и не обещали. Мы там решаем свои проблемы. Израильтяне нас не трогают, мы не трогаем их.
        dr.star75
        1. gerkost2012 Вчера, 21:32
          А какие проблемы может решить Россия, сдав своего союзника на растерзание? Ну, разметелят Асада в хлам, что вполне возможно, тогда и вышибут российские военные базы из Сирии. То то будет решение проблемы...
          gerkost2012
          1. dr.star75 Вчера, 21:50
            Вы наверное не следили за новостями последние 2 года. Тогда сообщу, Россия помогла освободить 95% Сирии от незаконных бандформирований. И не сдала своего союзника. И сдавать не собирается. Но в то же время Россия не нянька Асада. Мы контролируем воздух вокруг наших баз, Израиль нас не трогает.
            dr.star75
            1. gerkost2012 Вчера, 22:18
              Очень даже слежу. Ведь именно Асад пригласил и узаконил военную помощь России в Сирии. Или кто то другой? Потому, союзник он Кремлю или нет? А если Асада "защищать не собирались", тогда проблема решается очень просто. Пусть с ним разберутся без российского спецназа и ВКС. Выстоит, молодец! А если не сдюжит, то значит, не судьба "царствовать". Вы вообще то мозг включайте, когда штампами из Вестей или Соловьева вещаете.
              gerkost2012
              1. dr.star75 Вчера, 22:56
                У Вас похоже каша в голове. Вы не можете выстроить причинно-следственную связь между событиями. Попробуйте начать со школьной программы
                dr.star75
    5. Отец солдата Вчера, 20:34
      Пора российским ВКС показать кто хозяин в небе Сирии, а то израильтяне уверовали в безнаказанность, пара-тройка сбитых иудеев охладит пыл агрессоров. Вообще государство которое хочет мирного неба просто обязано купить российские С-400, и это не реклама, а жизненная необходимость.
      Отец солдата
      1. Черный_Ватник Вчера, 20:53
        Это должен Асад показывать, а не наши ВКС.
        Правильно сделал, что сбил чужаков. Еще бы американских спецов разогнал, цены бы ему не было.
        Черный_Ватник
      2. Krasnodar Вчера, 20:53
        Цитата: Отец солдата
        Пора российским ВКС показать кто хозяин в небе Сирии, а то израильтяне уверовали в безнаказанность, пара-тройка сбитых иудеев охладит пыл агрессоров. Вообще государство которое хочет мирного неба просто обязано купить российские С-400, и это не реклама, а жизненная необходимость.

        Пара тройка сбитых иудеев оставит Сирию без ПВО и авиации, а Асада загонит в бункер, как Насраллу, который является подземным жителем с 2006 года.
        Krasnodar
        1. Отец солдата Вчера, 20:59
          Краснодар, а почему вы выдернули первый абзац ? В который раз задаюсь вопросом зачем мы в Сирии, ради поддержки Асада? ради цены на нефть ? ради рекламы вооружений ? Твердо убежден, что только одно заявление российского руководства о бесполетной зоне в небе Сирии оставит попытки иудеев играть в русскую рулетку.
          Отец солдата
          1. Вишневая девятка Вчера, 21:07
            Цитата: Отец солдата
            кто хозяин в небе Сирии

            Американцы. А при чем тут они?
            Цитата: Отец солдата
            пара-тройка сбитых иудеев охладит пыл агрессоров.

            А если если наоборот?
            Вишневая девятка
          2. Krasnodar Вчера, 21:08
            Цитата: Отец солдата
            А почему вы выдернули первый абзац ? В который раз задаюсь вопросом зачем мы в Сирии, ради поддержки Асада? ради цены на нефть ? ради рекламы вооружений ? Твердо убежден, что только одно заявление российского руководства о бесполетной зоне в небе Сирии оставит попытки иудеев играть в русскую рулетку.

            У России нет интереса ссорится с Израилем из-за Сирии, а тем более из-за Ирана. Единственная западная страна, не вводившая санкций против русских после Крыма, одна из двух стран Запада с безвизом для россиян.
            Krasnodar
            1. Alex-a832 Вчера, 22:44
              Цитата: Krasnodar
              Цитата: Отец солдата
              А почему вы выдернули первый абзац ? В который раз задаюсь вопросом зачем мы в Сирии, ради поддержки Асада? ради цены на нефть ? ради рекламы вооружений ? Твердо убежден, что только одно заявление российского руководства о бесполетной зоне в небе Сирии оставит попытки иудеев играть в русскую рулетку.

              У России нет интереса ссорится с Израилем из-за Сирии, а тем более из-за Ирана. Единственная западная страна, не вводившая санкций против русских после Крыма, одна из двух стран Запада с безвизом для россиян.

              У Росии одна цель - стабилизировать регион и не дать складываться в нём новым коалициям. Для этого, в числе прочего, надо выдворить янки из региона и ограничить возможности дальнейшего расширения Израиля. Это же не устраивает Израиль, но не делает наши страны врагами. Прямых обострений между собой будут избегать обе стороны.
              На счёт санкций и безвиза - признак исключительно прагматизма, а не дружественности. Израиль имеет "особый статус" с США, чтобы позволить себе не следовать тупо "партийной директиве" Вашингтона себе в ущерб.
              Alex-a832
              1. Krasnodar Вчера, 23:11
                Цитата: Alex-a832
                Цитата: Krasnodar
                Цитата: Отец солдата
                А почему вы выдернули первый абзац ? В который раз задаюсь вопросом зачем мы в Сирии, ради поддержки Асада? ради цены на нефть ? ради рекламы вооружений ? Твердо убежден, что только одно заявление российского руководства о бесполетной зоне в небе Сирии оставит попытки иудеев играть в русскую рулетку.

                У России нет интереса ссорится с Израилем из-за Сирии, а тем более из-за Ирана. Единственная западная страна, не вводившая санкций против русских после Крыма, одна из двух стран Запада с безвизом для россиян.

                У Росии одна цель - стабилизировать регион и не дать складываться в нём новым коалициям. Для этого, в числе прочего, надо выдворить янки из региона и ограничить возможности дальнейшего расширения Израиля. Это же не устраивает Израиль, но не делает наши страны врагами. Прямых обострений между собой будут избегать обе стороны.
                На счёт санкций и безвиза - признак исключительно прагматизма, а не дружественности. Израиль имеет "особый статус" с США, чтобы позволить себе не следовать тупо "партийной директиве" Вашингтона себе в ущерб.

                Израиль расширятся не хочет года этак с 78 (возврат Синая Египту), американцев вытурить с БВ скорее всего не получится да и целью вряд ли является, а насчёт прагматизма израильтян согласен. Тем не менее - драться с Израилем из-за Сирии РФ не будет.
                Krasnodar
                1. Alex-a832 Вчера, 23:49
                  Цитата: Krasnodar
                  Израиль расширятся не хочет года этак с 78 (возврат Синая Египту), американцев вытурить с БВ скорее всего не получится да и целью вряд ли является, а насчёт прагматизма израильтян согласен. Тем не менее - драться с Израилем из-за Сирии РФ не будет.

                  Про нежелание расширяться - в это вериться с трудом. Возврат Синая Египту и части Голан - Сирии не есть доказательства отсутствия стремлению к расширению территории. Просто удерживать территории, которые не в состоянии "проглотить" и "переварить" - есть риск получить "не сварение". На тот момент это были лишние земли, удержание которых было затратно и опасно для Израиля, но зато было ценным разменным аргументом при заключении мирного договора. Отщипыпание и переваривание соседних территорий происходит замедленно, но верно. В случае развала государственности в Сирии, можно было бы безнаказанно отделить жирный кусок ее территорий через заявление об автономии тех сил, что подкармливает Израиль. Полагаю, что Асад пока является тем гвоздём, на котором держится вся государственность в Сирии, он пригласил Россию в регион и разрушил определённые территориальные и геополитические планы Израиля, поэтому для него Асад - враг.
                  Alex-a832
                2. dauria Сегодня, 00:02
                  Тем не менее - драться с Израилем из-за Сирии


                  Мне кажется, настоящая угроза Израилю не от Сирии, а от Ирана. А точнее - от возможности ( пусть и спорной, но реальной) Ирана стать ядерной страной. Тогда узел ближнего востока завяжется действительно туго. Любые боевые действия наткнутся на вопрос " А если вдруг ?" Причем ЯО будет тогда у обеих сторон . Вот они и не слишком рады иранским "туристам" в Сирии. Вполне резонно.
                  dauria
          3. каштак Вчера, 21:47
            Цитата: Отец солдата
            В который раз задаюсь вопросом зачем мы в Сирии, ради поддержки Асада? ради цены на нефть ? ради рекламы вооружений ?

            Цитата: Отец солдата
            В который раз задаюсь вопросом зачем мы в Сирии, ради поддержки Асада? ради цены на нефть ? ради рекламы вооружений ?

            извиняюсь почему вы не назвали вариант война с организованным терроризмом на максимальном удалении ? что кстати не противоречит интересам Израиля. с чего вдруг нам враждовать? не слышал чтобы речь шла об участии в арабо-израильском конфликте. или я что то пропустил? свои проблемы каждый решает сам. что интересно никто не бросился прикрывать базы хезболлы как и курдов. восток дело тонкое, здесь хватает сложностей. неужели Арафата с Насером не хватило? хотят себе весь ближний восток? их проблемы. на их девяносто.
            каштак
        2. Dart2027 Вчера, 21:18
          Цитата: Krasnodar
          который является подземным жителем с 2006 года

          Так что же Ваша лучшая в мире армия его до сих пор не достанет?
          Dart2027
          1. Krasnodar Вчера, 21:55
            Цитата: Dart2027
            Цитата: Krasnodar
            который является подземным жителем с 2006 года

            Так что же Ваша лучшая в мире армия его до сих пор не достанет?

            Смысл? Битый враг всегда лучше нового амбициозного и д и о т а, ищущего обострения конфликта.
            Krasnodar
            1. Dart2027 Вчера, 22:53
              Цитата: Krasnodar
              Смысл?

              То есть достать не получается.
              Dart2027
              1. Krasnodar Вчера, 23:12
                Зачем? Хизбаллу это не уничтожит
                Krasnodar
      3. Арон Заави Вчера, 20:54
        Цитата: Отец солдата
        Пора российским ВКС показать кто хозяин в небе Сирии, а то израильтяне уверовали в безнаказанность, пара-тройка сбитых иудеев охладит пыл агрессоров. Вообще государство которое хочет мирного неба просто обязано купить российские С-400, и это не реклама, а жизненная необходимость.

        Это вряд ли. Нам конечно будет очень больно терять людей, но летчики на то и элита, что знают о риске с которыми связаны их вылеты.
        Арон Заави
        1. Кося Ферзь Вчера, 21:13
          Доброго времени суток, Аарон! Хочу поинтересоваться у настоящего еврея. Вы же настоящий?) А какая политика у Израиля по поводу Сирии? Почему вы ненавидите Асада и поддерживаете бармалеев? Ведь эти шайтаны и ваши враги. Они потом и к вам сунуться кровушки иудейской посёрбать, так что в ваших бы интересах было бы с Асадом их заколбасить. А там уже по-пацански между собой порешать все непонятки между Сирией и Израилем.А тут всё наоборот получается. Какая ж тут тайная цель преследуется. А и ещё. Появилась информация , что самый главный создатель и держатель акций закрытого акционерного общества игил - самый настоящий и чистокровный еврей. Как вы прокомментируете данную информацию. Спасибо.
          Кося Ферзь
          1. Арон Заави Вчера, 21:30
            Цитата: Кося Ферзь
            Доброго времени суток, Аарон! Хочу поинтересоваться у настоящего еврея. Вы же настоящий?) А какая политика у Израиля по поводу Сирии? Почему вы ненавидите Асада и поддерживаете бармалеев? Ведь эти шайтаны и ваши враги. Они потом и к вам сунуться кровушки иудейской посёрбать, так что в ваших бы интересах было бы с Асадом их заколбасить. А там уже по-пацански между собой порешать все непонятки между Сирией и Израилем.А тут всё наоборот получается. Какая ж тут тайная цель преследуется. А и ещё. Появилась информация , что самый главный создатель и держатель акций закрытого акционерного общества игил - самый настоящий и чистокровный еврей. Как вы прокомментируете данную информацию. Спасибо.

            Ну вроде еврей если родители не обманули.)) У Израиля в отношении Сирии политика очень простая. Мы стараемся не лезть в Сирию, но при этом не можем себе позволить,что Иран обосновался на территории Сирии. Насчет бармалеев, то мы снабжаем медицинской помощью и продуктами приграничные населенные пункты,,которые в массе своей под контролем оппозиции. Считайте что это взятка,которую Израиль платит за спокойствие нашей северной границы. Насчет акций и всего остального так это же известно,что

            Царь-колокол безгласный, поломатый,
            Царь-пушка не стреляет, мать ети;
            и ясно, что евреи виноваты,
            осталось только летопись найти.
            И.Губерман.



            Арон Заави
          2. kapitan92 Вчера, 23:43
            Цитата: Кося Ферзь
            А и ещё. Появилась информация , что самый главный создатель и держатель акций закрытого акционерного общества игил - самый настоящий и чистокровный еврей.

            И потому-то на Руси

            Завещано аж Мономахом:

            "Связаться Боже упаси!

            С тремя - жидом, хохлом и ляхом ".
            1851г. Т.Г. Шевченко. "Хохлы".
            kapitan92
        2. dr.star75 Вчера, 21:26
          Израиль не будет закупать с-400, поскольку это не решает его проблемы. Израиль не атакует русские базы в Сирии, Россия не вмешивается в отношения Израиля и Сирии и Израиля и Ирана. hi
          dr.star75
      4. gerkost2012 Вчера, 21:39
        Один раз, в воздушном бою 30 июля 1970г над Синаем, ВВС СССР уже показали израильтянам "кузькину мать". Пилоты ВВС Израиля сбили пять МиГ-21 МФ, сами не потеряли ни одного! 5:0. Погибли четыре наших опытных летчика! Так может, С-400 пусть и дальше загадочно молчит, а то и его превратят в металлолом.
        gerkost2012
        1. Отец солдата Вчера, 21:43
          В один солнечный майский день территориальное образование 404 потеряла всю !!! боевую авиацию в небе Донбасса.
          Отец солдата
          1. gerkost2012 Вчера, 22:20
            Да мне на них плевать. Тем более, мы в ЛНР этот процесс воочию наблюдали.
            gerkost2012
        2. albert Вчера, 22:54
          Цитата: gerkost2012
          Один раз, в воздушном бою 30 июля 1970г над Синаем, ВВС СССР уже показали израильтянам "кузькину мать". Пилоты ВВС Израиля сбили пять МиГ-21 МФ, сами не потеряли ни одного! 5:0. Погибли четыре наших опытных летчика! Так может, С-400 пусть и дальше загадочно молчит, а то и его п

          Штаны не лопнули от пафоса, еврей?Если бы СССР захотел, разнес бы все израильские ввс на части.Миг-25 спокойно летали над Израилем , несмотря на вопли Голды Меир в ООН.И ничего вы против этого не сделали.Что же касается операции Рамон-20 , да это сделано успешно, но если бы Союз перебросил на Синай в ответку пару-тройку полков на Мигах, евреи и помыслить бы не смели летать над Египтом.
          albert
    6. Tusv Вчера, 20:39
      Цитата: Вадим237
      Пора уже Сирийские и Иранские подразделения вооружать Вербой.

      Это все равно, что обезьяну вооружить гранатой.
      Tusv
      1. ASG7 Вчера, 20:56
        Ну евреи же летают на Ф-16 и арабы смогут с ПЗРК работать.
        ASG7
        1. BlackMokona Вчера, 21:45
          Скорее быстро убегут от очередных бармалеев оставив гору Верб в абсолютной сохранности
          BlackMokona
          1. ASG7 Вчера, 21:52
            Дайте угадать - вы были пятым кто одобрил третий сверху комментарий.
            ASG7
        2. каштак Вчера, 21:54
          чем будут работать арабы проблемы того на кого они работают. а вот где и по кому они отработают с ПЗРК вопрос и не предсказуемый. слишком нестабильная публика.
          каштак
    7. Dr. David Livesey Вчера, 21:04
      А что эти подразделения будут этой вашей Вербой делать? Вам, наверное, с дивана чудится, что евреи в зону поражения ПЗРК могут залететь?
      Dr. David Livesey
      1. ASG7 Вчера, 21:08
        Удосужьтесь уж - второй комментарий сверху.
        ASG7
      2. rocket757 Вчера, 21:18
        Я фигею в этом зоопарке!
        При всём при том, что ЭТО НЕ НАША СВАДЬБА, АРАБСКИЕ/ ПЕРСИДСКИЕ "ПАРТНЕРЫ" таковы, что и врагов не надо, ещё и оружие поставить на халяву!!!!
        А потом будете орать, почему у нас пенсии нищие и лекарства те которые есть а не лечат и далее по очень ДЛИННОМУ списку???
        Мы всё это уже проходили, эт такие грабли, от котоых головы светят такими шишками и фингалами .... НЕ НАДОЕЛО???
        Бармалеев укатали! Страну спасти помогли! Американцам козью морду заделали! Что еще им от нас надо??? Не пора ли самим РАЦИОНАЛЬНО думать начать???
        На тож это не помешает!!!
        rocket757
        1. Alex-a832 Вчера, 23:09
          Цитата: rocket757
          Я фигею в этом зоопарке!
          При всём при том, что ЭТО НЕ НАША СВАДЬБА, АРАБСКИЕ/ ПЕРСИДСКИЕ "ПАРТНЕРЫ" таковы, что и врагов не надо, ещё и оружие поставить на халяву!!!!
          А потом будете орать, почему у нас пенсии нищие и лекарства те которые есть а не лечат и далее по очень ДЛИННОМУ списку???
          Мы всё это уже проходили, эт такие грабли, от котоых головы светят такими шишками и фингалами .... НЕ НАДОЕЛО???
          Бармалеев укатали! Страну спасти помогли! Американцам козью морду заделали! Что еще им от нас надо??? Не пора ли самим РАЦИОНАЛЬНО думать начать???
          На тож это не помешает!!!

          Я Вас поддержу и хочу добавить для тех кто на бронепоезде, с призывами закрыть небо Сирии поставками российских современных средств ПВО, ЗРК. России нет резона укреплять какую-либо из стран БВ, чтобы давать ей преимущество над другими - это однозначно будет использовано для агрессии против соседей -таков менталитет арабов. Задача - вернуть статус-кво большинству стран региона и баланс сил, чтобы установить пусть хрупкий, но мир. Поэтому никаких массовых поставок ЗРК и прочих средств ПВО ни в одну из стран региона нельзя допускать и не будет. Открытого столкновения России со странами БВ региона не будет, это не надо никому, кроме англосаксов. Пока Россия в регионе всё делает грамотно, но процесс возврата БВ к стабильному состоянию может продлиться больше десятка лет, т.к. противодействие "заинтересованных стран" никуда не денется.
          Alex-a832
      3. Вадим237 Вчера, 23:00
        По крайней мере иранские отряды обучить можно. Эти быстро "схватят".
        Вадим237
  2. Маз Вчера, 20:31
    Зато пилоты ЦАХАЛА живы, Обожжен один, состояние крайнее. Крысятничают ливермановцы - таки да. Но, живы. А наш погиб. ПВО Сирии раздолбали или нет - ещё посмотрим. ПОка подтверждений нет. Однако Любви это В Сирии и арабском мире Израилю не прибавит. Зато кажен день в Израиле терракты и стрельба боевыми патронами по арабам внутри страны вчерась. Россия выводы сделает. Учтём партнёров...
    Маз
    1. Арон Заави Вчера, 20:49
      Цитата: Маз
      Зато пилоты ЦАХАЛА живы, Обожжен один, состояние крайнее. Крысятничают ливермановцы - таки да. Но, живы. А наш погиб. ПВО Сирии раздолбали или нет - ещё посмотрим. ПОка подтверждений нет. Однако Любви это В Сирии и арабском мире Израилю не прибавит. Зато кажен день в Израиле терракты и стрельба боевыми патронами по арабам внутри страны вчерась. Россия выводы сделает. Учтём партнёров...

      Маз ,а тебе не все равно ? Ну про любовь там и т/д. Ты же рвал на гиуди рубаху,что ноги твоей в Израиле больше не будет, ну так какая тебе разница как живут друг с другом арабы и евреи. Там где ты сейчас живешь пробое мало?
      Арон Заави
      1. Лопатов Вчера, 21:06
        Цитата: Арон Заави
        Ну про любовь там и т/д

        Вопрос не в "любви", вопрос в прямом акте агрессии. Действия Израиля прямо направлены на поддержку террористов и фактически размывают всю систему международной безопасности.

        Вот завтра Иран жахнет по вам, и в вашей же системе координат будет абсолютно в своём праве сделать это.
        Лопатов
      2. Holon777 Вчера, 21:11
        Арон , ма коре по ахи. Почему эти головозадые так нас не любят . Что им лично сделал израиль ? Все эти лопатовы балу итд . О чем вы вообще можете рассуждать и судить израиль и тем более о взаимоотношениях между нами и арабами . С украми решайте свои вопросы . Колхозники
        Holon777
        1. Лопатов Вчера, 21:18
          Цитата: Holon777
          Почему эти головозадые так нас не любят . Все эти лопатовы балу итд .

          Яркий пример мышления израильтян. "А нас за шо"(с)
          Лопатов
        2. allaykbar Вчера, 21:35
          С украми решайте свои вопросы . Колхозники


          что ты тут делаешь? селюк. Смени флаг, колхозник
          allaykbar
        3. _Jack_ Вчера, 21:37
          Колхозники
          типа обидно обозвал?
          _Jack_
        4. влад66 Вчера, 21:50
          Цитата: Holon777
          С украми решайте свои вопросы . Колхозники

          Ты кибуцмен за языком следи,можно без оного остаться.А с украми без тебя разбираемся колхозник. negative
          влад66
        5. Paranoid50 Вчера, 22:04
          Цитата: Holon777
          О чем вы вообще можете рассуждать

          Да мы-то можем, а ,вот, говорящий портвейн вижу впервые. wassat
          Paranoid50
    2. Черный_Ватник Вчера, 20:50
      А причем тут наш пилот вообще? То, что он отказался сдаваться в плен и забрал с собой на тот свет несколько бородачей, это как-то дискредитирует наши ВВС перед израильскими?
      Черный_Ватник
    3. Tiras Вчера, 20:52
      Цитата: Маз
      Однако Любви это В Сирии и арабском мире Израилю не прибавит


      А то была такая любовь любовь...


      Цитата: Маз
      Зато кажен день в Израиле терракты и стрельба боевыми патронами по арабам внутри страны вчерась


      А тебе то чего?

      Цитата: Маз
      Зато пилоты ЦАХАЛА живы


      Да, один в тяжёлом, другой завтра будет выписан из больницы.
      Tiras
    4. Теренин Вчера, 20:52
      Некорректное сравнение причины гибели нашего пилота и ранений пилотов ЦАХАЛА. Или они в наземном бою вырвались из окружения врага?
      Теренин
    5. Тихас Вчера, 21:05
      Вроде бы один уже не жив.
      Тихас
    6. gerkost2012 Вчера, 22:22
      Так их самолеты лупят по Сирии от территории Ливана. И пилоты приземлились где то в своей зоне. Т е там, где никаких бармалеев не было. Потому и выжили.
      gerkost2012
  3. Victor_B Вчера, 20:36
    Постепенно выбивают старые комплексы.
    Пора поставлять новые.
    Victor_B
    1. Арон Заави Вчера, 20:52
      Цитата: Victor_B
      Постепенно выбивают старые комплексы.
      Пора поставлять новые.

      О как.
      Арон Заави
      1. Лопатов Вчера, 21:07
        Цитата: Арон Заави
        О как.

        Вы действуете в интересах террористов. И во вред нашим интересам. Так что деньги могут и найтись.
        Лопатов
        1. Арон Заави Вчера, 21:13
          Цитата: Лопатов
          Цитата: Арон Заави
          О как.

          Вы действуете в интересах террористов. И во вред нашим интересам. Так что деньги могут и найтись.

          Каких именно? Вроде президент РФ заявил о полной победе над ИГИЛ, а терпеть иранские бады под боком видимо Израиль не готов. Уж извени.
          Арон Заави
          1. Incvizitor Вчера, 21:24
            Вроде президент РФ заявил о полной победе над ИГИЛ

            в 45м то же была официальная объявленная победа над фашистской Германией но потом ещё дооолго всякую шваль фашистскую гоняли...
            Incvizitor
          2. Лопатов Вчера, 21:27
            Цитата: Арон Заави
            Каких именно?

            Восстановления государства Сирия.

            Цитата: Арон Заави
            терпеть иранские бады

            По этому вопросу все претензии к своим союзникам. Которые поддержали бучу "Братьев Мусульман", и ввергли Сирию в кровавую вакханалию на столько лет. А Вы вместо того, что бы подумать головой, хлопали в ладоши "так ему, Ассаду", позволив старой неприязни взять верх над разумом. А между прочим, отделение "Братьев" в Секторе Газа называется ХАМАС....
            Ну а в остальном вам стоит расслабиться и получать удовольствие. Благодаря вашим союзникам Ассад попал в нехилую зависимость от Ирана, и "иранские банды" это навсегда...
            Кстати, в израильской системе координат Ассад абсолютно прав, не так ли? Если интересы безопасности государства требуют поддерживать террористов, надо поддерживать.
            Лопатов
          3. dr.star75 Вчера, 21:32
            Не судите строго юношу, он мыслит эмоциями. А так нам выгодны атаки Израиля на Иран и Сирию. Чтоб не расслаблялись. и не забывали кто их "в люди вывел"
            dr.star75
          4. Tusv Вчера, 21:41
            Цитата: Арон Заави
            Каких именно? Вроде президент РФ заявил о полной победе над ИГИЛ,

            Не вырывайте слова Владимир Владимирыча из контекста. ИГИЛ побежден, борьба с терроризмом продолжается.Там всяких Нуср не меряно. Так что вы действуете на пользу бармаглотов
            Tusv
          5. влад66 Вчера, 21:54
            Цитата: Арон Заави
            Вроде президент РФ заявил о полной победе над ИГИЛ

            Арон,ну вы то уж куда. belay И Трамп ваше все заявил об этом,ничтоже сумнящийся на все 100% и Макрон гордым петухом вышагивает и этот всех победил. laughing а вам все Путин мерещится. request hi
            влад66
        2. brigadir Вчера, 22:04
          Ищите деньги. Россия Израилю не союзник и не друг. Попутчик пока.
          brigadir
          1. Tusv Вчера, 22:15
            Цитата: brigadir
            Россия Израилю не союзник и не друг. Попутчик пока.

            Точно. Попутчики. Вы там страху наводите, а Мы им ПВО продаем. Очень выгодное сотруднечество bully
            Tusv
          2. влад66 Вчера, 22:19
            Цитата: brigadir
            Ищите деньги. Россия Израилю не союзник и не друг. Попутчик пока.

            Так и вы нам и не враг и не союзник.Так на форуме ВО иногда пересекаемся.Ищите женщину. laughing
            влад66
          3. Dazdranagon Вчера, 23:11
            Цитата: brigadir
            Попутчик пока.
            - это угроза? laughing
            Dazdranagon
      2. Комментарий был удален.
      3. Комментарий был удален.
      4. q75agent Вчера, 21:18
        Медведев , потому что у нас денег нет , но мы назло ему держимся wink
        q75agent
      5. albert Вчера, 22:57
        Цитата: Арон Заави

        5
        Арон Заави Сегодня, 20:52 ↑ Новый
        Цитата: Victor_B
        Постепенно выбивают старые комплексы.
        Пора поставлять новые.

        О как.

        Введем налог на евреев в России laughing
        albert
    2. groks Вчера, 21:01
      За какие деньги? У Сирии нет возможности что-то купить. Да и у нас в правящей верхушке евреев - каждый второй уж точно. Неприлично им как-то будет наверное.
      groks
    3. каштак Вчера, 22:01
      Цитата: Victor_B
      Постепенно выбивают старые комплексы.
      Пора поставлять новые.

      зачем им ЗРК? у игил авиации нет.
      каштак
      1. Victor_B Вчера, 22:25
        Цитата: каштак
        зачем им ЗРК? у игил авиации нет.

        Израильские и штатовские самолеты сбивать.
        Чтобы не лезли.
        Victor_B
  4. gsev Вчера, 20:37
    В отместку надо и можно ударить в другом месте. У евреев интересы по всему миру. Бедет себе дороже защищать.
    gsev
    1. Геркулесыч Вчера, 20:51
      Ага, по всей планете запретить деньги -только так вы сможете ударить израильтянам по корману!
      Геркулесыч
  5. Навигатор 1 Вчера, 20:48
    Ответ не заставил себя долго ждать.
    Навигатор 1
  6. Egorovich Вчера, 20:49
    Жалко, что сирийцы один самолет "избранных" сбили. Большее бы количество сбитых научило бы уму разуму евреев, что это чужая территория. am
    Egorovich
    1. Лекс. Вчера, 21:05
      Можете попробовать сбить а не на диване писать
      ваши больше потеряли за 2,5 года чем Израиль за 20 лет
      Лекс.
      1. Отец солдата Вчера, 21:09
        Лекс, а вы с Россией когда-то воевали ? С регулярной армией, со всем ее вооружением ? Так по взрослому ответьте от тех же калибров "купол" спасет ? "Циркон" дает до 8-ми махов порвет вашу ПВО просто в клочья, и охнуть не успеете. Не стоит, даже не пробуйте проверять. Живите с миром.
        Отец солдата
        1. Лекс. Вчера, 21:11
          А вы в курсе что с СССР израильские пилоты воевали 4 сбитых мига
          Лекс.
          1. Отец солдата Вчера, 21:14
            Лекс, читай внимательно вопрос ! Не добровольцы , отпустники, а регулярная армия России ! Это две большие разницы.
            Отец солдата
            1. Лекс. Вчера, 21:16
              Капитаны и майоры добровольцы в СССР налет лётчиков получше российских и насчет цирконов они лет через 10 появяться
              Лекс.
          2. q75agent Вчера, 21:22
            в курсе , вы там наших в засаду поймали и каждый из этих 4 х бился один против нескольких ваших и не кто из Советских летчиков не струсил и из боя не вышел !!!
            q75agent
          3. влад66 Вчера, 22:01
            Цитата: Лекс.
            А вы в курсе что с СССР израильские пилоты воевали 4 сбитых мига

            Лекс,а может вы еще битву при Калке вспомните fellow Вооружение и самолеты за 48 лет сильно изменились.
            Цитата: Лекс.
            ваши больше потеряли за 2,5 года чем Израиль за 20 ле

            Да потеряли 2 самолета,в результате неожиданного удара,читай удара в спину,а не в воздушном бою.Не передергивайте,не надо.,не красиво,каалицией пахнет. yes
            влад66
          4. Навигатор 1 Вчера, 23:14
            Не воевали а устроили засаду и как всегда из подтишка , из заугла со спины. Ну как всегда как вы умеете.
            Навигатор 1
        2. Арон Заави Вчера, 21:15
          Цитата: Отец солдата
          Лекс, а вы с Россией когда-то воевали ? С регулярной армией, со всем ее вооружением ? Так по взрослому ответьте от тех же калибров "купол" спасет ? "Циркон" дает до 8-ми махов порвет вашу ПВО просто в клочья, и охнуть не успеете. Не стоит, даже не пробуйте проверять. Живите с миром.

          Купол конечно не спасет. Он на КР не заточен.
          Арон Заави
          1. Отец солдата Вчера, 21:18
            Арон, плохой мир всегда лучше доброй ссоры. Тут на одном приблудном сайте прочитал, пишет немец:"В России нет нормальных дорог и машин, но оружие русские научились делать лучше всех и убивают вполне профессионально".
            Отец солдата
          2. профессор Вчера, 22:12
            Цитата: Арон Заави
            Купол конечно не спасет. Он на КР не заточен.

            Заточен. А вот чем Апачи опять ЛА сбил вопрос интересный. И еще более интересный вопрос чем занималась 140-я эскадрилья...
            профессор
            1. dr.star75 Вчера, 22:18
              Профессор,пока Вы в эфире, что можете сказать о новом патроне, который недавно придумали израильские ученые?
              dr.star75
              1. профессор Вчера, 22:25
                Цитата: dr.star75
                Профессор,пока Вы в эфире, что можете сказать о новом патроне, который недавно придумали израильские ученые?

                Какие ученые? Его придумал мой бывший однокашник из бСССР. У него вторая академическая степень по подводным лодкам и вторая академическая по биотехнологии. Ничего не буду рассказывать об этом патроне.
                профессор
                1. dr.star75 Вчера, 22:28
                  "Ничего не буду рассказывать об этом патроне."- он такой секретный?
                  dr.star75
                  1. профессор Вчера, 22:29
                    Цитата: dr.star75
                    "Ничего не буду рассказывать об этом патроне."- он такой секретный?

                    Это офтопик.
                    профессор
                    1. dr.star75 Вчера, 22:30
                      Я из деревни, офтопик это что?
                      dr.star75
                      1. профессор Вчера, 22:36
                        Цитата: dr.star75
                        Я из деревни, офтопик это что?

                        Значение
                        интернет. сообщение, которое не имеет прямого отношения к теме обсуждения
                        профессор
        3. brigadir Вчера, 22:06
          Собрались воевать? Триумфаторы Грузии. Ну ну. Очень круто, но меньше смотрите рентв.
          brigadir
      2. dr.star75 Вчера, 21:59
        "Можете попробовать сбить а не на диване писать
        ваши больше потеряли за 2,5 года чем Израиль за 20 лет"-
        Слышь ты, СБИВАЛЬЩИК ХРЕНОВ!Если бы не русские, висел бы абажурчиком в кабинете у мюллера
        dr.star75
        1. профессор Вчера, 22:31
          Цитата: dr.star75
          Слышь ты, СБИВАЛЬЩИК ХРЕНОВ!Если бы не русские, висел бы абажурчиком в кабинете у мюллера

          Да ну? А я наивный думал, что была такая антигитлеровская коалиция. И еще думал, что мой дед еврей бил фашистов на фронте, а другой дед белорус бил их в немецком тылу. А оказывается, что ...
          профессор
          1. dr.star75 Вчера, 22:34
            Ну да, вся коалиция воевала в Африке и в Нормандии, а на востоке евреи сами освободили освенцум.
            dr.star75
            1. профессор Вчера, 22:42
              Цитата: dr.star75
              Ну да, вся коалиция воевала в Африке и в Нормандии, а на востоке евреи сами освободили освенцум.

              Карту Европы где воевала коалиция показывать? А вы расскажите про операцию ставки по освобождению Аушвица.
              профессор
              1. dr.star75 Вчера, 22:46
                "Карту Европы где воевала коалиция показывать?"-ВОТ И и я про тоже. Про коалицию и всю помощь. А про Аушвица, какие у вас вопросы?Кто его освобождал?коалиция?
                dr.star75
                1. профессор Вчера, 22:53
                  Цитата: dr.star75
                  "Карту Европы где воевала коалиция показывать?"-ВОТ И и я про тоже. Про коалицию и всю помощь.

                  Кто освободил западную Европу? Кто ЛендЛиз организовал? Кто фашиста бил в Африке? Кто Азию освобождал?

                  Цитата: dr.star75
                  А про Аушвица, какие у вас вопросы?Кто его освобождал?коалиция?

                  Расскажите ка называлась операция по освобождению Аушвица. Кто ей командовал? Какие задачи были поставлены? какие силы выделены? И далее по списку. А потом поговорим как мои деды (которые ни разу не русские) освобождали вас от нацистского рабства.
                  профессор
                  1. vovanpain Вчера, 23:05
                    Цитата: профессор
                    А потом поговорим как мои деды (которые ни разу не русские) освобождали вас от нацистского рабства.

                    Олег,с уважением конечно hi можем поговорить как мои деды(которые русские)освобождали многих от нацистского рабства. hi
                    vovanpain
                  2. dr.star75 Вчера, 23:08
                    "Кто освободил западную Европу?"- кто-то, а Вы тут при какой кухне
                    Кто ЛендЛиз организовал?- евреи?-а почему до сих пор скрывали?
                    Кто фашиста бил в Африке? Кто Азию освобождал?-тоже евреи?не знал! hiРасскажите ка называлась операция по освобождению Аушвица. Кто ей командовал? Какие задачи были поставлены? какие силы выделены?- тоже евреи шли в первых рядах атакующих?
                    dr.star75
                  3. dr.star75 Вчера, 23:20
                    Кто освободил западную Европу? -евреи?
                    Кто ЛендЛиз организовал?-евреи? Кто фашиста бил в Африке? Кто Азию освобождал?-тоже евреи?а почему молчат?
                    dr.star75
  7. Геркулесыч Вчера, 20:50
    Нужно в израиле президентом, премьером и министром обороны арабов назначить, и передать Иерусалим палестинцам, а Голанские высоты вернуть Сирии!
    Геркулесыч
    1. Tiras Вчера, 21:21
      Может напишите, что ещё нужно Израилю, а то без вас не разберутся.
      Tiras
    2. А. Привалов Вчера, 22:08
      Цитата: Геркулесыч
      Нужно в израиле президентом, премьером и министром обороны арабов назначить, и передать Иерусалим палестинцам, а Голанские высоты вернуть Сирии!

      Геркулесыч, драгоценный вы наш, ну что же вы такое говорите? Кто же такую билибердистику даст учудить? У нас, в отличии от, президентов и премьеров не назначают. Выборы у нас, понимаешь... А как Иерусалим передать? Бюджет Иерусалима равен 2/3 бюджета всей этой "Палестины" у которой и так срам прикрыть нечем, поскольку всё на подачках спонсоров, ибо ничего сами не создают и работать сами не желают, лишь тырят где только можно. С Голанами дело ещё хуже обстоит. Голанские высоты -- территория особой стратегической важности. С них, обычной артиллерией простреливается 2/3 Израиля. Отсюда сирийцы ежедневно стреляли 20 лет. Снайперы подбирались ближе и убивали земледельцев прямо на этих полях.

      Могу себе только представить, что бы делалось у нас в стране, если бы на Голанах сегодня хозяйничала вся эта тамошняя шелупонь. Того, кто строит надежды, что Израиль отдаст Голаны Сирии следует вежливо и мягко называть наивным мечтателем. Вот, Геркулесыч, как-то так... hi
      А. Привалов
      1. Отец солдата Вчера, 22:20
        г-н Привалов, пожалуйста так же четко и обстоятельно ответьте, почему басмачи предпочитают не переходить вашу границу а обитают в Сирии и Ираке, по странному стечению и вы к ним лояльны, что за игра , как Вы думаете долго будет этот паритет или Вы не глупый народ надеетесь с ними в вечном мире прожить на заигрывании ? Думаете что эта скверна остановится?
        Отец солдата
        1. silver2018 Вчера, 22:50
          Израиль является союзником США ( родителем ИГИЛ), цель свержение режима Асада и образование правительства полностью подконтрольного интересам США, таким образом вывести Россию из этой игры за передел сферы влияния на Ближнем Востоке. В этой партии Израиль хочет решить и свои проблемы, например навечно закрепить Голаны за собой, но во всей этой прекрасно задуманной партии кроется маленький не хороший для Израиля момент, Иран под видом помощи Асаду в плотную приближается к границам Израиля и похоже это на долго.
          silver2018
        2. А. Привалов Вчера, 22:58
          Цитата: Отец солдата
          г-н Привалов, пожалуйста так же четко и обстоятельно ответьте, почему басмачи предпочитают не переходить вашу границу а обитают в Сирии и Ираке, по странному стечению и вы к ним лояльны, что за игра , как Вы думаете долго будет этот паритет или Вы не глупый народ надеетесь с ними в вечном мире прожить на заигрывании ? Думаете что эта скверна остановится?

          Дык, как говорится, граница наша на замке. Мы готовы к отражению любого вторжения. laughing А что им тут делать? Нефти нет, полезных ископаемых нет, 2/3 страны бесплодная каменистая пустыня. fellow
          В чём вы углядели нашу лояльность к бандюкам этим? Что есть кроме, бездоказательных воплей арабской прессы, фоточек пары-тройки ржавых цинков с надписями на иврите, или пустого трёпа вроде -- "Всем известно, что Израиль поставляет оружие террористам"? Если бы нашлось там хоть что-то серьёзное, уже бы толком предъявили. Если бы кто-то обнаружил бы хоть какую-то зацепку, об этом бы трубили все на свете. Ваши земляки и соплеменники, да, воюют там. Об этом заявляется на самом высоком уровне. Ваш начальник генштаба -- Герасимов не так давно заявил:"За эти 2 года, по нашим данным, фактически уничтожено около 60 000 боевиков, из них свыше 2800 – выходцев из Российской Федерации». (Только уничтоженных 2800, Карл! а сколько же там было живых?) Так что, нет нужды валить с больной головы на здоровую. Про медицинскую помощь пострадавшим в тамошнем конфликте я уже тут раз сто рассказывал. Повторю ещё раз. Израиль этого никогда не отрицал и не скрывал. Израильтяне лечат всех подряд. Кого притащат к границе, того и лечат и с пулевыми, и с осколочными, и детишек, и рожениц принимают. Документов не спрашивают. А если бы и спросили, так что, раненный предъявит удостоверение боевика ИГ?


          Теперь, о "заигрываниях". Скоро 70 лет, как СССР, а теперь и РФ крышуют тут всякую шелупонь. От мерзавцев - диктаторов, до убийц-террористов.
          Может быть вы слышали, что "Хамас", как и "Хизбалла", это крупное бандформирование считается дружественным России и, в отличие от "Исламского государства" или "Аль-Каиды", российские СМИ не должны указывать "запрещено на территории РФ". А что не запрещено — то, как известно, разрешено.
          При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров обычно говорит, что нельзя делить террористов на хороших и плохих. И никогда нам не доводилось слышать от российских дипломатов слов осуждения в адрес двух этих "национально-освободительных движений", жертвами которых становились и граждане РФ, без того, чтобы параллельно не был осужден Израиль за "несоразмерные действия против палестинцев" и "развязывание военных действий против мирного населения".
          Главарей ХАМАСа и других террористических организаций, мечтающих об уничтожении Израиля, в Москве не просто привечают — лично Лавров принимает их с почестями.
          16 января 2017 года в министерстве иностранных дел России в Москве, где состоялась встреча представителей различных палестинских движений и партий с Сергеем Лавровым. Внешне все очень было похоже на рабочее совещание, когда босс распекает своих подчиненных или дает им наставления (а вот согласно принятому международному протоколу во время таких встреч глава МИД со своими подчиненными садится напротив принимаемой делегации).

          На встречу с ним своих высокопоставленных представителей прислали "Организация освобождения Палестины" (ООП), "Движение за национальное освобождение Палестины" (ФАТХ), "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС), "Палестинский исламский джихад", (ИД) "Народный Фронт освобождения Палестины" (НФОП), "Демократический фронт освобождения Палестины" (ДФОП), "Палестинская национальная инициатива" и "Коммунистическая партия Палестины".
          На сайте российского МИДа был опубликован текст вступительного слова Лаврова:
          "Уважаемые гости, дорогие друзья, мы рады приветствовать на встрече в Москве представителей большинства, если не всех, отрядов наших палестинских коллег. Из регулярного общения с российскими друзьями вы знаете очень хорошо, что наша страна является принципиальным и последовательным сторонником восстановления палестинского единства, преодоления раскола, который произошел десять лет назад. Я думаю, вы все согласитесь с тем, что за этот период можно было не раз убедиться, что отсутствие единства негативно сказывается на решениях палестинской проблемы… Мы приветствуем состоявшееся несколько дней назад в Бейруте заседание подготовительного комитета Палестинского Национального Совета, в ходе которого было принято важное коммюнике, подтвердившее курс на консолидацию ваших рядов и формирование общими усилиями правительства национального единства, компетенция которого распространялась бы на все палестинские территории. Мы очень надеемся, что сегодняшняя встреча, ваши контакты друг с другом в Москве помогут сделать так, чтобы это решение не стало еще одной декларацией, а воплощалось в практические дела".

          Что такое "практические дела" палестинских террористов, граждане Израиля, увы, не раз испытывали на себе. "Как Вы думаете долго будет этот паритет или Вы не глупый народ надеетесь с ними в вечном мире прожить на заигрывании ? Думаете что эта скверна остановится?"
          А. Привалов
          1. Отец солдата Вчера, 23:18
            г-н Привалов, ставлю Вам +, за четкую, обоснованную позицию. Не могу согласиться с гуманностью с вашей стороны по отношению к варварам и нацистам 21-го века в лице нелюдей режущим головы и заживо сжигающим людей только за иное вероисповедание и принадлежности к иным народностям. Хочу ответственности и такой же ясности в понимании необходимости разрешения сирийского конфликта от всех сторон. Вспомните историю, в 30-х годах 20 -го века то же все были сами за себя заигрывая с нацистами, закончилось трагедией.
            Отец солдата
  8. Anyone Вчера, 20:50
    Цитата: Victor_B
    Постепенно выбивают старые комплексы.
    Пора поставлять новые.

    Зачем?
    Anyone
  9. voyaka uh Вчера, 20:52
    Надо бы еще ночь поработать: зачистить остатки ПВО, проверить, и тогда делать заявления.
    voyaka uh
    1. ASG7 Вчера, 20:57
      А сейчас вы немножко похожи на турка.
      ASG7
    2. Отец солдата Вчера, 21:39
      Вояка, а почему на территории Сирии басмачей как грязи в поле, а вашу границу они не переходят и вас не тревожат, да и вы к ним мирно настроены ? Ответьте просто из чистого любопытства.
      Отец солдата
      1. Dazdranagon Вчера, 23:14
        Цитата: Отец солдата
        Вояка, а почему на территории Сирии басмачей как грязи в поле, а вашу границу они не переходят и вас не тревожат, да и вы к ним мирно настроены ? Ответьте просто из чистого любопытства.
        - все, вояка закончился! laughing
        Dazdranagon
  10. Lenivets2 Вчера, 20:53
    И после всего этого израиль втирает, что не защищает террористов?!
    Детскую отмазку с беспилотником они п.и.н.д.о.с.а.м втирать могут.
    Если пользоваться такими кретинскими отмазками как израиль, то его самого уже можно было на "законных" основаниях уничтожить раз десять. hi
    п.с. не известно ни одного удара израильских ВВС по террористам, а по ВС Сирии неоднократно.
    Так кого эти убогие поддерживают (если судить по действиям, а не по их стонам).
    Lenivets2
    1. Krasnodar Вчера, 20:58
      Цитата: Lenivets2
      И после всего этого израиль втирает, что не защищает террористов?!
      Детскую отмазку с беспилотником они п.и.н.д.о.с.а.м втирать могут.
      Если пользоваться такими кретинскими отмазками как израиль, то его самого уже можно было на "законных" основаниях уничтожить раз десять. hi

      Можно было б, давно бы уничтожили )))
      Попыток было немало
      Krasnodar
      1. Lenivets2 Вчера, 21:01
        Попыток было мало (точнее не больше двух) и у них были сильные вассалы (США).
        И какое это имеет отношение к их кретинским отмазкам для ударов по Сирии? hi
        Lenivets2
        1. Krasnodar Вчера, 21:13
          Цитата: Lenivets2
          Попыток было мало (точнее не больше двух) и у них были сильные вассалы (США).
          И какое это имеет отношение к их кретинским отмазкам для ударов по Сирии? hi

          1) Попытки было три - 48-48, 67 и 73.
          2) в первых двух США Израиль не поддерживали
          3) Израиль и Сирия находятся в состоянии войны с 1948 года.
          Какие тут отмазки? ))
          Krasnodar
          1. Lenivets2 Вчера, 21:20
            1) какое отношение детские отмазки, по которым израиль бомбит Сирию имеют к войнам 48 года?
            2) его всегда поддерживали (либо СССР, либо США ), не надо путать официальную историю с реальной.
            3) Почему не бомбились Сирийские войска раньше, когда они проигрывали террористам?
            Почему не бомбились сами террористы?
            И из этих двух вопросах, кого реально поддерживает израиль?! hi
            Lenivets2
            1. Krasnodar Вчера, 22:09
              Цитата: Lenivets2
              1) какое отношение детские отмазки, по которым израиль бомбит Сирию имеют к войнам 48 года?
              2) его всегда поддерживали (либо СССР, либо США ), не надо путать официальную историю с реальной.
              3) Почему не бомбились Сирийские войска раньше, когда они проигрывали террористам?
              Почему не бомбились сами террористы?
              И из этих двух вопросах, кого реально поддерживает израиль?! hi

              1) к состоянию войны, в котором Израиль и Сирия официально находятся с 1948 года ))) и почему отмазки? Сирийцы то Иранские базы у себя располагают, то оружие Хизбалле передают, то снаряды с их территории на Израиль падают..
              2) СССР в 48-49, в 67 никто, в 1973 США.
              3) Сирию до Гражданской войны бомбили в 2007 году (уничтожили ядерный реактор). В начале Гражданской войны бомбились колонны Хизбаллы, перевозящей оружие в Ливан, бомбили армейский склад оружия с Яхонтами, бомбили ИГИЛ, уничтожали цели НУСры после стрельбы последних по Израилю.
              Израиль реально поддерживает курдов и милиции (ополчения) приграничных населенных пунктов.
              Krasnodar
              1. Lenivets2 Вчера, 23:03
                "почему отмазки?"
                Я уже говорил почему отмазки.
                "то снаряды с их территории на Израиль падают."
                Снаряды падают не от ВС Сирии, они не мазохисты и им не до войны с израилем.
                Снаряды падают от бандюганов, которых поддерживает в том числе и израиль.
                "бомбили ИГИЛ"
                Что, правда! belay
                Одну малокалиберную ракетку рядом с игил запустили для галочки, чтобы совсем гнидами не выглядить?! hi
                Lenivets2
                1. Krasnodar Сегодня, 00:02
                  Цитата: Lenivets2
                  "почему отмазки?"
                  Я уже говорил почему отмазки.
                  "то снаряды с их территории на Израиль падают."
                  Снаряды падают не от ВС Сирии, они не мазохисты и им не до войны с израилем.
                  Снаряды падают от бандюганов, которых поддерживает в том числе и израиль.
                  "бомбили ИГИЛ"
                  Что, правда! belay
                  Одну малокалиберную ракетку рядом с игил запустили для галочки, чтобы совсем гнидами не выглядить?! hi

                  1) Если Асад является президентом Сирии - ответственность за каждый снаряд, упавший на территории Израиля несут его люди.
                  2) Израиль не поддерживает террористов - ни ИГ, ни Нусру, ни Хизбаллу, ни прочих. Для евреев они одинаковы.
                  3) В 2016 после обстрела Израиля были уничтожены 8 игиловцев, разбомблена в 0 их база возле Голан
                  4) В 2017 был уничтожен танк и пулемётная точка Нусры по той же причине.
                  Получают все, кто специально или случайно попадают по Израилю.
                  Krasnodar
              2. Lenivets2 Вчера, 23:21
                Вот Хизбалла и иранцы реально воюют с игил, а сколько игиловцов завалили героические войска израиля?
                Одного или может даже двух? laughing
                Lenivets2
                1. Krasnodar Сегодня, 00:03
                  Цитата: Lenivets2
                  Вот Хизбалла и иранцы реально воюют с игил, а сколько игиловцов завалили героические войска израиля?
                  Одного или может даже двух? laughing

                  Убили 8-х. В Сирии. На Синае больше.
                  Для евреев Хизбалла, Асад, ИГ и прочее - одно и то же.
                  Krasnodar
          2. Rakti-Kali Вчера, 22:09
            Цитата: Krasnodar
            Попытки было три - 48-48, 67 и 73.

            На самом деле четыре - война за независимость, Суэцкий кризис, Шестидневная война, и война Йом-Кипур.
            Сначала неправы были обе стороны, обоюдная резня и захваты территории привели к войне 47-49 года.
            Чуть позже в 1956 Великобритания и Франция решили поддержать свой статус колониальных держав и напали на Египет. Евреи тоже решили поиметь маленький гешефт и присоединились со своей операцией "Кадеш". Но не срослось - и Египет неожиданно сильно огрызнулся и СССР пригрозил вступлением в войну, а самое главное США решившие окончательно отжать Африку у томми и лягушатников были незаинтересованны в успехе "сообразивших на троих".
            В 1967 Израиль тупо напал на арабов при полной поддержке США. У тех начинались проблемы во Вьетнаме и нужно было хоть как то попинать СССР, а через арабов это сделать проще.
            В 1973 году Насер решил показать СССР что он уже большой мальчик, да и от внутренних проблем народ отвлечь и напал на Израиль. Но и СССР поначалу вяленько отреагировал, и янки сразу жёстко впряглись, да и решительных целей египетский генштаб войскам не ставил, так что арабы опять облажались.
            В итоге - один раз нападение было обоюдным, дважды чистым агрессором были евреи и только один раз арабы.
            Rakti-Kali
            1. Krasnodar Вчера, 23:00
              Цитата: Rakti-Kali
              Цитата: Krasnodar
              Попытки было три - 48-48, 67 и 73.

              На самом деле четыре - война за независимость, Суэцкий кризис, Шестидневная война, и война Йом-Кипур.
              Сначала неправы были обе стороны, обоюдная резня и захваты территории привели к войне 47-49 года.
              Чуть позже в 1956 Великобритания и Франция решили поддержать свой статус колониальных держав и напали на Египет. Евреи тоже решили поиметь маленький гешефт и присоединились со своей операцией "Кадеш". Но не срослось - и Египет неожиданно сильно огрызнулся и СССР пригрозил вступлением в войну, а самое главное США решившие окончательно отжать Африку у томми и лягушатников были незаинтересованны в успехе "сообразивших на троих".
              В 1967 Израиль тупо напал на арабов при полной поддержке США. У тех начинались проблемы во Вьетнаме и нужно было хоть как то попинать СССР, а через арабов это сделать проще.
              В 1973 году Насер решил показать СССР что он уже большой мальчик, да и от внутренних проблем народ отвлечь и напал на Израиль. Но и СССР поначалу вяленько отреагировал, и янки сразу жёстко впряглись, да и решительных целей египетский генштаб войскам не ставил, так что арабы опять облажались.
              В итоге - один раз нападение было обоюдным, дважды чистым агрессором были евреи и только один раз арабы.

              1) в 48 была попытка уничтожения Израиля нетто силами армий пяти арабских стран, сразу после провозглашения независимости еврейского государства
              2) 1956 год - атака Израиля на Египет из-за действий федаюна (террор). Итог - Египет теряет Синай и сектор Газа, после чего Израиль под давлением Союза и Штатов вынужден уйти с завоёванных территорий
              3) 1967 год - Египет выгоняет войска ООН, служащие буфером. между евреями и арабами на Синае, вводит 100 тыс солдат на полуостров, перекрывает Тиранские проливы - единственный выход Израиля в Красное море. Сирия, Иордания, Ирак и другие поддерживают Насера. Израиль обращается к США, СССР, Англии и Франции и получает от ворот поворот. Бьет первым по египтянам. Сирийцы и иорданцы начинают обстрел Израиля и получают соответственно. США при помощи развед. судна Либерти поддпоживает Иорданию развед инфой. Израиль атакует судно.
              Про 1973 в принципе с Вами согласен.
              Krasnodar
              1. Lenivets2 Вчера, 23:28
                "2) 1956 год - атака Израиля на Египет из-за действий федаюна (террор)"
                Вы сейчас пошутили?
                А как назвать действие израильтян на захваченной в 1947 году территорией?
                Сколько населённых пунктов и сколько людей они вычистили?
                Аааа, понял!
                Они сами исчезли, а израиль белый и пушистый.
                Lenivets2
    2. Арон Заави Вчера, 21:01
      Цитата: Lenivets2
      И после всего этого израиль втирает, что не защищает террористов?!
      Детскую отмазку с беспилотником они п.и.н.д.о.с.а.м втирать могут.
      Если пользоваться такими кретинскими отмазками как израиль, то его самого уже можно было на "законных" основаниях уничтожить раз десять. hi
      п.с. не известно ни одного удара обрезанных ВВС по террористам, а по ВС Сирии неоднократно.
      Так кого эти убогие поддерживают (если судить по действиям, а не по их стонам).

      В смысле? Вы считаете это монтаж?

      P.S. если Вас так это интересует, то ВВС Сирии тоже можно назвать "обрезанным". lol
      Арон Заави
      1. Lenivets2 Вчера, 21:03
        "P.S. если Вас так это интересует, то ВВС Сирии тоже можно назвать "обрезанным". "
        по "обрезанным" прошу прощения, а по остальному не убедили hi
        Lenivets2
      2. Lenivets2 Вчера, 21:13
        "В смысле? Вы считаете это монтаж?"
        Нет.
        Я считаю что это непонятная хрень.
        Lenivets2
  11. tchoni Вчера, 20:54
    А мне нравится отмазка израилетян: "к нам залетел иранский беспилотник, поэтому мы разбомбили сирийскую ПВО!"
    Это вроде как "кабель соседа не сожрал кота человека живущего через дом от меня, который нагадил у меня во дворе! За это я спалю машину соседа laughing "
    tchoni
    1. Krasnodar Вчера, 21:00
      Цитата: tchoni
      А мне нравится отмазка израилетян: "к нам залетел иранский беспилотник, поэтому мы разбомбили сирийскую ПВО!"
      Это вроде как "кабель соседа не сожрал кота человека живущего через дом от меня, который нагадил у меня во дворе! За это я спалю машину соседа laughing "

      Другая хронология событий:
      Евреи сбили беспилотник и нанесли удар по вагончику управления
      Сирийцы выпустили 25 ракет по четверке ф16 и сбили один из них
      Израильтяне атаковали 12 целей в Сирии
      Krasnodar
      1. Лопатов Вчера, 21:14
        Что-то мне не даёт здесь покоя....
        4 самолёта против одного вагончика- не много ли? Или на самом деле целей было намного больше?
        Лопатов
        1. Krasnodar Вчера, 21:16
          Цитата: Лопатов
          Что-то мне не даёт здесь покоя....
          4 самолёта против одного вагончика- не много ли? Или на самом деле целей было намного больше?

          Стандартное звено Хейль-Авира. Поодиночке не летают, наверное.
          Krasnodar
        2. Арон Заави Вчера, 21:38
          Цитата: Лопатов
          Что-то мне не даёт здесь покоя....
          4 самолёта против одного вагончика- не много ли? Или на самом деле целей было намного больше?
          После того как сбили БЛА , наши решили действовать.
          Петрвым ударом накрыли ангары с иранскими БЛА.


          ДАМАСК, 10 фев — РИА Новости. Израильские самолеты атаковали беспилотные аппараты, которые использовались для выявления позиций боевиков группировки "Исламское государство"*, говорится в полученном РИА Новости заявлении Оперативного штаба союзников Сирии.
          Аппараты находились на авиабазе Т-4, которая подверглась налету. "Эти беспилотники с начала кризиса в Сирии использовались для сбора информации в борьбе с террористическими группировками и в первую очередь против ИГ*", — содержится в документе.


          После потери самолета пошла вторая волна. Что там били пока не ясно , но есть вброс:

          Арон Заави
  12. Victor_B Вчера, 20:58
    Цитата: Anyone
    Зачем?

    Для защиты мирного сна граждан страны.
    Боевые самолеты шумят сильно. Знаете ли.
    Victor_B
  13. Лавр Вчера, 21:04
    Жаль, что пилоты не приземлились на бармалейской территории и их не зажарили в железной клетке. Глядишь, это бы отбило у яхудов охоту летать где не надо...
    Лавр
    1. Conserp Вчера, 21:16
      Бармалеи - союзники Израиля вообще-то.
      Conserp
      1. Tiras Вчера, 21:33
        Цитата: Conserp
        Бармалеи - союзники Израиля вообще-то


        Это ваши фантазии
        Tiras
  14. мерцание Вчера, 21:12
    Израиль ведет переговоры с российскими официальными лицами, чтобы урегулировать конфликт с Ираном и Сирией. Об этом пишет издание The Times of Israel со ссылкой на дипломатические источники.

    Издание пишет, что Израиль призывает Россию помочь в разрешении конфликта и не заинтересован в его дальнейшей эскалации. О планах урегулировать ситуацию Израиль также сообщил США.

    В официальном заявлении министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал все стороны конфликта к сдержанности и подчеркнул, что создание угрозы для российских военнослужащих в Сирии «неприемлемо».
    "Неприемлемо" в переводе с дипломатического на обычный означает - просто ГРОХНЕМ.
    мерцание
    1. Tiras Вчера, 21:34
      Цитата: мерцание
      "Неприемлемо" в переводе с дипломатического на обычный означает - просто ГРОХНЕМ.


      Нет, это означает, неприемлемо лишь на словах, а не на деле.
      Tiras
      1. мерцание Вчера, 21:59
        Вы вроде как российский гражданин, так что можете не волноваться.
        мерцание
    2. сава фыц Вчера, 23:55
      Игорь Стрелков
      21 минуту назад
      Действия
      По потерям в Сирии.

      Сообщения о потерях при разгроме боевой группы "Вагнера" приходят самые разные. Но есть одна тенденция - они постоянно изменяются в сторону увеличения.
      На данный момент точно ясно, что убитых и раненых реально - сотни. Несколько сотен.
      В остальном - разноголосица. Но последняя цифра ("не окончательная", как сообщили) вообще выглядит "запредельно". Якобы - аж за 600 (644, если точнее, - и это только убитых). Возможно - это "деза" (хоть и поступила точно из Сирии). Ранее звучали цифры в 215-217 "200х"... И еще сообщают, что "не окончательно" - много людей по сей час числятся пропавшими без вести.
      Не совсем понимаю - откуда такие потери, ведь вся разгромленная колонна насчитывала несколько более 500 человек.
      Но и исключать вероятность таких потерь тоже нельзя - ведь бои продолжаются и плацдарм, который (мне это давно известно - с декабря месяца) был захвачен на восточном берегу Евфрата и контролировался именно "вагнеровцами" - теперь практически ликвидирован при массированной поддержке артиллерии и авиации США. Возможно, кроме указанной колонны досталось и другим подразделениям.
      Все больше информации, что "под раздачу" вместе с наемниками попало и какое-то подразделение Службы специальных операций Министерства обороны (ССО).
      В общем, ясно только то, что при таких потерях "замести мусор под ковер" (а для кремлевских стратегов все люди - мусор) полностью не получится и, пусть с опозданием, но масштаб катастрофы будет известен во всех подробностях.
      сава фыц
  15. КВУ-НСвД Вчера, 21:17
    Это - полный операционный успех,
    Потери ПВО Сирии от ударов приведите пожалуйста . Реакция свидетельствует о боеспособности противника..не стоит забывать союзников противостоящей стороны..и наглеть тоже не надо......
    КВУ-НСвД
    1. мерцание Вчера, 21:57
      И после "полного операционного успеха" просят Россию о помощи, похоже, чувстчуют что ответка может крайне жесткой. Тот же Кедми говорит, что Хезболла способна запусить до 150 000 тысяч ракет и купол не справится.
      мерцание
      1. КВУ-НСвД Вчера, 22:04
        до 150 000 тысяч р
        Слухи сильно преувеличены . +100500 ракет случится при армагеддоне...Пока , слава Богу мы ещё живы
        КВУ-НСвД
  16. Гардемарин Вчера, 21:18
    Что вы прислали к евреям? Израиль очень корректно ведёт себя в отношении соседей. Если оставить в стороне бестолковые разговоры о международном праве и учесть непримиримую историческую вражду с арабами, то выходит, что евреи очень дозированно применяют военную силу и только в случаях реальной угрозы со стороны совершенно реального, а не потенциального противника.
    Гардемарин
    1. мерцание Вчера, 21:25
      Израиль очень корректно ведёт себя в отношении соседей.... евреи очень дозированно применяют военную силу

      Во время второй ливанской война за 2 месяца израсходовали весь запас боеприпасов... но цели так и не достигли. В смысле "дозированности".
      Если что, говорил Кедми.
      мерцание
      1. Tiras Вчера, 22:00
        Цитата: мерцание
        Во время второй ливанской война за 2 месяца израсходовали весь запас боеприпасов..


        Вы сами верите в этот бред?


        Цитата: мерцание
        Если что, говорил Кедми.


        Кедми давно уже вышел в тираж
        Tiras
        1. Комментарий был удален.
        2. мерцание Вчера, 22:54
          https://m.youtube.com/watch?v=hSSPso92XIA
          4м20с что то не удалось здесь разместить, но ссылка выше, "израсходован весь артиллериский боекомплект, пришлось у американцев просить, на Израиль направлено 130 000 ракет .."
          мерцание
    2. Пофиг Вчера, 21:35
      Цитата: Гардемарин
      Что вы прислали к евреям? ....


      Это Зоологическое. К сожалению не лечится.
      Пофиг
  17. Житель Урала Вчера, 21:22
    Обычно вечером захожу на ВО - тишина.
    Однако сегодня я понял, что в это время много коллег не спят. Секретная шифрограмма с термином "Израиль" выдала многих не дремлющих агентов.
    Житель Урала
    1. albert Вчера, 23:02
      Учитывая, сколько комментов настрочили сегодня евреи ,то да fellow
      albert
  18. Denis Obukhov Вчера, 21:22
    Раньше на открытие олимпиады войны прекращали. Теперь новая традиция...
    Denis Obukhov
  19. Livonetc Вчера, 21:23
    Не понимаю чего достиг Израиль этим
    "Полным операционным успехом".
    Livonetc
    1. Tiras Вчера, 21:41
      Уничтожил приличную часть ПВО Сирии, ударил по иранцам в Сирии, показал, что за словами идёт дело. Буквально недавно Израиль предупредил Иран и Сирию. Они не поняли - сегодня надеюсь поняли.
      Tiras
  20. Denis Obukhov Вчера, 21:25
    Большие сомнения, что это был иранский беспилотник. Больше похоже на провокацию. Некоторым мир в Сирии и победа Асада как кость в горле!
    Denis Obukhov
    1. Tiras Вчера, 21:54
      Вот его остатки


      Tiras
      1. профессор Вчера, 22:18
        Цитата: Tiras
        Вот его остатки



        профессор
  21. Alex20042004 Вчера, 21:39
    Цитата: Лекс.
    Анализ обломков беспилотника позволяет считать, что он напоминает американский RQ-170, упавший в Иране


    Да, выходит, что матрасникам - союзникам Израиля можно летать над территории Ирана, а Ирану нельзя.
    Где справедливость ?!
    Alex20042004
  22. мыслитель Вчера, 21:44
    Вестник Мордовии сообщает -
    Еще одна победа сирийской ПВО - поврежден F-15

    http://vestnik-rm.ru/news-4-23030.htm
    мыслитель
  23. Лавр Вчера, 21:45
    Цитата: Conserp
    Бармалеи - союзники Израиля вообще-то.

    Об этом знает только руководство бармалеев. Для рядовых бородачей это худшие из кафиров.
    Лавр
  24. tosha.chuhontzev Вчера, 21:55
    Заеб-тесь пыль глотать! Сирия и Иран будут уничтожены! тактика путина ясна. сталкивать лбами всё и вся. Чем это кончится для России? Новым татарским игом!
    tosha.chuhontzev
    1. Ил-18 Вчера, 23:48
      Трусы с сигнализацией купи, тоша. Себе и остальным членам семьи. Ваша Анжела притащила тысячами в час бармалеев, теперь, по десятку в месяц вывозит, тех, кто спокойней, и сопротивления вывозу из германии не оказывает.
      Ил-18
  25. anjey Вчера, 21:58
    неужели эти глупые евреи,помогая янки развязывать третью мировую бойню,мечтают выжить как крысы, ну,ну будем поглядеть,Владимир Владимирович возьми на прицел стратегов телявив,пусть тоже сгорят в ядерном огне,ну ,чтобы не думалось....
    anjey
  26. Крановщик Нахамкинсон Вчера, 22:15
    Начало положено.
    Стервятники- падальщики несут потери.
    Мои пожелания ПВО Сирии:
    Так держать,каждую ракету в цель.
    Крановщик Нахамкинсон
  27. профессор Вчера, 22:17
    Об этом сообщил в субботу командующий ВВС еврейского государства бригадный генерал Томер Бар.

    Не командующий ВВС, его фамилия Норкин, глава штаба ВВС.

    Ранее в субботу, как заявляют израильские военные, израильский вертолет сбил над Голанскими высотами иранский беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство страны из Сирии.

    Не над Голанами (или как там они по арабски), а над Иорданской долиной. Дрон зашел с Иордании...
    профессор
  28. Andchevh Вчера, 22:18
    Россия союзник или нет Сирии??
    Andchevh
    1. профессор Вчера, 22:28
      Цитата: Andchevh
      Россия союзник или нет Сирии??

      Нет. Турки "попросили" Россию из района где россияне наводили порядок и Россия быстро вывела своих военных "для сохранения их жизни". Америка уведомила Россию и беспрепятственно отбомбилась по сирийскому аэродрому. И далее по списку.
      профессор
  29. FalconD Вчера, 22:18
    Какое-то месилово намечатся в Сирии...что-то там какая-то активность началась!
    FalconD
    1. сава фыц Сегодня, 00:03
      Игорь Стрелков
      21 минуту назад
      Действия
      По потерям в Сирии.

      Сообщения о потерях при разгроме боевой группы "Вагнера" приходят самые разные. Но есть одна тенденция - они постоянно изменяются в сторону увеличения.
      На данный момент точно ясно, что убитых и раненых реально - сотни. Несколько сотен.
      В остальном - разноголосица. Но последняя цифра ("не окончательная", как сообщили) вообще выглядит "запредельно". Якобы - аж за 600 (644, если точнее, - и это только убитых). Возможно - это "деза" (хоть и поступила точно из Сирии). Ранее звучали цифры в 215-217 "200х"... И еще сообщают, что "не окончательно" - много людей по сей час числятся пропавшими без вести.
      Не совсем понимаю - откуда такие потери, ведь вся разгромленная колонна насчитывала несколько более 500 человек.
      Но и исключать вероятность таких потерь тоже нельзя - ведь бои продолжаются и плацдарм, который (мне это давно известно - с декабря месяца) был захвачен на восточном берегу Евфрата и контролировался именно "вагнеровцами" - теперь практически ликвидирован при массированной поддержке артиллерии и авиации США. Возможно, кроме указанной колонны досталось и другим подразделениям.
      Все больше информации, что "под раздачу" вместе с наемниками попало и какое-то подразделение Службы специальных операций Министерства обороны (ССО).
      В общем, ясно только то, что при таких потерях "замести мусор под ковер" (а для кремлевских стратегов все люди - мусор) полностью не получится и, пусть с опозданием, но масштаб катастрофы будет известен во всех подробностях.
      сава фыц
  30. Victor_B Вчера, 22:29
    Цитата: FalconD
    Какое-то месилово намечатся в Сирии...что-то там какая-то активность началась!

    Явно наметилась победа Асада.
    А это недопустимо!
    Нужно помешать.
    Victor_B
  31. Дед Талаш Вчера, 22:41
    Кашерные атакуют? Как обычно, их обижают... ничего нового со времен Библии..
    Дед Талаш
  32. aiden Вчера, 22:47
    Какие же всетаки мерзкие и гнилые эти евреи. Залетели на чужую территорию, отбомбились. А как отхватили, так сразу к России просить поругать сирийцев, что так делать нельзя. .К сша своим бежите, подстилки
    aiden
    1. Tiras Вчера, 23:43
      Цитата: aiden
      Какие же всетаки мерзкие и гнилые эти евреи.


      Да просто ужас.


      Цитата: aiden
      Залетели на чужую территорию, отбомбились


      Да, отбомбились по террористам и тем, кто им помогает. Бомбить по террористам это мерзко и не говорите.


      Цитата: aiden
      . А как отхватили, так сразу к России просить поругать сирийцев, что так делать нельзя


      И не говорите, а перед этим разнесли половину работающего ПВО Сирии, пару иранских точек.
      Потом сообщили России, что нужно поругать сирийцев за то, что так плохо сохраняют почти подаренные Россией ПВО.


      Цитата: aiden
      . .К сша своим бежите, подстилки



      И тут вы конечно правы - Израиль порвал ПВО Сирии, как тузик тряпку после того, как осколки от ракеты и даже не сама ракета попали в самолёт и пилоты даже хотели вернуться на базу.
      Израиль уже бежит к США.. Ага.
      Tiras
  33. NordUral Вчера, 22:58
    Достойные ученики заокеанских бандитов.
    NordUral
    1. сава фыц Вчера, 23:31
      Игорь Стрелков
      21 минуту назад
      Действия
      По потерям в Сирии.

      Сообщения о потерях при разгроме боевой группы "Вагнера" приходят самые разные. Но есть одна тенденция - они постоянно изменяются в сторону увеличения.
      На данный момент точно ясно, что убитых и раненых реально - сотни. Несколько сотен.
      В остальном - разноголосица. Но последняя цифра ("не окончательная", как сообщили) вообще выглядит "запредельно". Якобы - аж за 600 (644, если точнее, - и это только убитых). Возможно - это "деза" (хоть и поступила точно из Сирии). Ранее звучали цифры в 215-217 "200х"... И еще сообщают, что "не окончательно" - много людей по сей час числятся пропавшими без вести.
      Не совсем понимаю - откуда такие потери, ведь вся разгромленная колонна насчитывала несколько более 500 человек.
      Но и исключать вероятность таких потерь тоже нельзя - ведь бои продолжаются и плацдарм, который (мне это давно известно - с декабря месяца) был захвачен на восточном берегу Евфрата и контролировался именно "вагнеровцами" - теперь практически ликвидирован при массированной поддержке артиллерии и авиации США. Возможно, кроме указанной колонны досталось и другим подразделениям.
      Все больше информации, что "под раздачу" вместе с наемниками попало и какое-то подразделение Службы специальных операций Министерства обороны (ССО).
      В общем, ясно только то, что при таких потерях "замести мусор под ковер" (а для кремлевских стратегов все люди - мусор) полностью не получится и, пусть с опозданием, но масштаб катастрофы будет известен во всех подробностях.
      сава фыц
  34. kubkaz13 Вчера, 23:34
    "Весьма прискорбно, что ни одно государство, более старое чем это, не смирило их, как чуму общества и величайших врагов его, присутствием которых "осчастливлена" Америка". ДЖОРДЖ ВАШИНГТОН /1732-1799/ 1-ый Президент США. Из книги "Максимы Вашингтона"

    Прискорбно,согласен. Один раз, когда присмиряли, много невинных жертв получилось. "Воротилы" опять наглеют, а расплачиваться то народу.
    kubkaz13
  35. q75agent Вчера, 23:36
    Цитата: Tusv
    Вам Гугл выдал характеристики ПМУ-2 для Ирана
    А ПМУ-1 уже дедушка, 25 лет уже как в Греции есть

    у вас Гугл не той системы laughing ПМУ -2 во первых дальность уже 200 км
    Состав

    С-300ПМУ

    С-300ПМУ1

    С-300ПМУ2

    РПН

    30Н6

    30Н6Е; 30Н6Е1

    30Н6Е2

    ТПУ

    5П85СУ; 5П85ДУ

    5П85СЕ; 5П85ТЕ

    5П85СЕ2; 5П85ТЕ2;

    ЗУР

    5В55Р; 5В55К

    48Н6Е; 5В55Р в реж. «К»

    48Н6Е2; 48Н6Е

    СУ в составе:

    -

    83М6Е

    83М6Е2

    ПБУ

    -

    54К6Е

    54К6Е2

    РЛО

    -

    64Н6Е

    64Н6Е2



    Основные характеристики:



    С-300ПМУ

    С-300ПМУ1

    С-300ПМУ2

    Количество:







    поражаемых целей, одновременно находящихся в полете

    До 6

    До 6

    До 6

    одновременно наводимых ракет

    До 12

    До 12

    До 12

    Зона поражения, км:







    аэродинамических целей:







    по дальности

    7-75 ракетой 5В55Р 7-50 ракетой 5В55К

    5-150

    3-200

    по высоте

    0.025-25

    0.01-27

    0.01-27

    баллистических целей:







    по дальности

    7-35

    5-40

    5-40

    по высоте

    7-25

    2-25

    2-25

    Радиальная скорость поражаемых целей, м/с

    До 1160

    До 2800

    До 2800

    Сектора автономного обнаружения (угол места х азимут), град.:







    по низколетящим целям

    1x105

    1x90

    1x90

    по аэродинамическим целям на малых, средних и больших высотах

    4x12

    5x64
    14x64

    5x64
    14x64

    по баллистическим целям

    -

    10x32

    10x32

    Время:







    реакции по аэродинамическим целям при целеуказании от СУ, с

    9-11

    9-11

    9-11

    развертывания (свертывания), мин.

    5

    5

    5

    Темп стрельбы, с

    3

    3

    3

    Разрушение ГЧ БР на траектории их полета

    нет

    есть

    есть

    Скорость передвижения боевых средств, км/ч:







    по шоссе

    60

    60

    60

    по грунтовым дорогам

    40

    40

    40

    Запас хода без дозаправки средств с учетом 2-х часов работы, км

    500

    500

    500

    Эксплуатационный срок службы, лет

    10

    20

    20

    Боевой расчет, чел,

    6

    6

    6
    q75agent
  36. Ил-18 Вчера, 23:56
    Ничего не понимаю request Израильтяне гордятся, что не понесли потерь от ПВО Сирии до сего дня. Теперь, что только один. Оно таки да, молодцы. Только ф-16 нафаршировать успели за 35 лет, а у сирийцев без изменений.
    Ил-18
Картина дня