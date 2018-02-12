00:10 13 февраля

Охотник за советскими подлодками – британский патрульный самолет Avro Shackleton

Авро Шеклтон (Avro Shackleton) – британский четырехмоторный поршневой патрульный противолодочный самолет Королевских ВВС Великобритании. Самолет был спроектирован английской компанией Авро на базе тяжелого четырехмоторного бомбардировщика периода Второй мировой войны Авро Линкольн. Эта тяжелая поршневая машина с родословной, уходящей в середу 1940-х годов, долгие годы была небесным спутником советских подводных лодок. Avro Shackleton выпускался серийно с 1951 по 1958 год, за это время в Великобритании было собрано 185 самолетов различных модификаций. Довольно внушительная цифра, учитывая узкую специализацию самолета.

Патрульный самолет был назван в честь Эрнеста Генри Шеклтона – англо-ирландского исследователя Антарктики. Человека, который относился к героическому веку антарктических исследований. Эрнест Шеклтон был участником четырех антарктических экспедиций, тремя из которых он непосредственно командовал. Стоит отметить, что самолет полностью оправдал данное ему имя, не запятнав памяти выдающегося исследователя. Самолеты Авро Шеклтон в различных модификациях оставались на вооружении британских Королевских ВВС на протяжении 40 лет – до 1991 года, очень достойный результат для авиационной техники.

Стремительно уходящая после завершения Второй мировой войны эра поршневой авиации все-таки оставила таким самолетам несколько небольших лазеек, одной из которых были дальние патрульные самолеты берегового базирования. В те годы первые реактивные двигатели не отличались высокой надежностью и были достаточно прожорливыми, в то время как от патрульных машин никто не требовал больших скоростей полета, не говоря уже о рекордных. Когда англичанам понадобилась замена для парка отлетавших свое в войну бывших американских патрульных бомбардировщиков «Либерейтор» (версии PB4Y-1 и PB4Y-2), они решили сделать свой самолет, который не отличался бы принципиально от предшественника.


Avro Lincoln

Построенный инженерами компании Avro, успевшими набить руку и отточить свое мастерство проектирования четырехмоторных самолетов на многочисленных бомбардировщиках «Ланкастер» и «Линкольн», новый патрульный самолет просто не мог выйти неудачным. Созданный ими патрульный самолет впервые поднялся в небо в 1949 году и затем на протяжении 40 лет занимался поиском подводных лодок вероятного противника, главным образом советских, в составе британских и южноафриканских ВВС.

Так как самолеты активно эксплуатировались вплоть до 1991 года, до наших дней сохранилось более 10 Avro Shackleton различных модификаций. При этом большая их часть уже давно не поднималась в небо. Ближе всех к полетам находится самолет с бортовым номером WR963, видео с которым можно найти сегодня на видеохостинге Youtube. Восстановлением данного самолета занимается группа энтузиастов. На видео в аэропорту британского города Ковентри самолет совершает пробежки по взлетно-посадочной полосе, есть шанс, что когда-нибудь он снова сможет подняться в небо.


Avro 696 Shackleton – многоцелевой противолодочный самолет, который был разработан на базе тяжелого бомбардировщика периода Второй мировой войны Avro 694 Lincoln. Новый самолет сохранил крыло и шасси от «Линкольна», но получил абсолютно новый фюзеляж, который стал шире, выше и короче. Одновременно с этим горизонтальное оперение самолета из низкорасположенного превратилось в высокорасположенное, а характерные для английских бомбардировщиков «Ланкастер» и «Линкольн» концевые шайбы вертикального оперения прибавили в весе, став на вид гораздо массивнее, а также закруглившись. Вместо двигателей Rolls-Royce Merlin на многоцелевой противолодочный самолет установили новые двигатели Rolls-Royce Griffon с трехлопастными соосными винтами. Новый фюзеляж позволял легко разместить на борту экипаж из 10 человек. В надфюзеляжной турели были установлены две 20-мм пушки, а в хвостовой части имелось два 12,7-мм пулемета. Внутри большого бомбового отсека самолет мог нести как глубинные, так и обычные авиационные бомбы.


Свой первый полет новая машина совершила 9 марта 1949 года. Первый серийный Авро Шеклтон поднялся в небо – 24 октября 1950 года, а в феврале следующего года серийные самолеты начали поступать на вооружение. Первая крупная серийная версия патрульного самолета оснащалась четырьмя двигателями Rolls-Royce Griffon 57А и имела обозначение Shackleton MR.Mk.1A.

Практически сразу же после начала поставок в войска самолета Shackleton MR.1 британские конструкторы занялись созданием модернизированной версии, принимая во внимание те недостатки и недочеты, которые удалось выявить во время эксплуатации версии MR.1. Новая версия самолета получила обозначение Shackleton MR.Mk.2. Специально для нее конструкторы Avro спроектировали абсолютно новую носовую обтекаемую часть, в которой имелась спаренная 20-мм артиллерийская установка, расположенная над местом бомбардира. Вместо обтекателя антенны РЛС, который располагался в нижней передней части, самолет получил наполовину убирающийся обтекатель в подфюзеляжной пушечной турели, это позволяло обеспечить обзор в 360 градусов. Также были демонтированы задние крупнокалиберные пулеметы и прозрачный хвостовой обтекатель, а неубирающаяся одноколесная хвостовая опора была заменена – на двухколесную убирающуюся опору.

Последний серийный вариант Shackleton MR.Mk.3 создавался с прицелом на улучшение всех общих характеристик машины – были усовершенствованы элероны, установлены концевые крыльевые топливные баки, изменена конфигурация крыла. Не обделили конструкторы своим внимание и экипаж самолета – версия MR.Mk.3 получила кабину с отличным обзором и звуконепроницаемую кабину для второго экипажа – на случай длительного патрулирования в воздухе. Повышение общего веса самолета стало причиной появления трехопорного убирающегося шасси с носовой стойкой и двойными колесами. Другим заметным изменением самолета стало отсутствие надфюзеляжной турели, а появление узлов подвески под крыльями позволяло использовать реактивные снаряды. Восемь из 42 построенных серийных самолетов Shackleton MR.Mk.3 были поставлены ВВС Южно-Африканской Республики.

Shackleton MR.Mk.3

В середине 1960-х годов после завершения производства самолет был в очередной раз усовершенствован. Повышение прочности конструкции патрульной машины позволило увеличить запас топлива. Также на самолете появились два небольших турбореактивных двигателя Rolls-Royce Viper 203 тягой 1134 кгс каждый. Они были установлены во внешних гондолах крыла, обеспечивая машине дополнительную тягу во время взлета и набора высота, в том случае если самолет взлетал с максимальной загрузкой.

В процессе эксплуатации самолета Авро Шеклтон англичане столкнулись с одной достаточно неожиданной проблемой – нехваткой топлива. В век реактивной авиации высокооктановый бензин для поршневых авиационных двигателей наследника «Ланкастера» был в дефиците. Особенно остро проблема с качественным топливом возникала, когда самолеты базировались на «заморских» территориях – в Акротири на Кипре, Катании, а также исландской базе Кефлавик и итальянских базах.

Последним вариантом самолета-ветерана стала модель Shackleton AEW.2. Данный самолет был разработан в 1971 году компанией British Aerospace (BAe), он создавался в качестве альтернативы противолодочному самолету и самолету ДРЛО Gannet AEW.3 компании Fairey/Westland. Всего было построено 12 самолетов в версии AEW.2. Их основным отличием стало то, что полувыдвижной подфюзеляжный обтекатель антенны РЛС был заменен на них на неподвижный выпуклый обтекатель, расположившийся перед бомбовым отсеком, в нем расположилась поисковая РЛС АРS-20, которая использовалась и на самолетах Gannet AEW.3. Другие внешние изменения были связаны с тем, что на самолете было установлено больше различных антенн.

Shackleton AEW.2

Все 12 самолетов состояли на вооружении 8-й эскадрильи ВВС Великобритании, занимаясь поиском субмарин, выполняя функцию раннего обнаружения лодок противника. Они базировались на базе Королевских ВВС «Лозигаонс», выполняя полеты над акваторией Северного моря, Северного Ледовитого океана и Западной Атлантикой. Некоторые патрульные полеты занимали по времени до 14 часов. Самолеты оставались на службе вплоть до 1991 года, когда их начали заменять на самолеты раннего обнаружения Boeing E-3D Sentry AEW.Mk 1.

Летно-технические характеристики Shackleton AEW AEW.2:
Габаритные размеры: длина самолета – 26,62 м, высота – 6,1 м, размах крыла – 31,09 м, площадь крыла – 132 м2.
Масса пустого – 24 600 кг.
Масса максимальная взлетная – 42 300 кг.
Силовая установка – 4 ПД Rolls-Royce Merlin мощностью 4х1460 л.с.
Максимальная скорость – 462 км/ч.
Практическая дальность – 4600 км.
Боевой радиус действия – 2672 км.
Продолжительность полета – до 14 часов.
Практический потолок – 7010 м.
Экипаж – 3 человека + 7 операторов.

Источники информации:
http://avia.pro/blog/avro-shackleton-foto-harakteristiki
http://warspot.ru/9650-izyaschnyy-sputnik-sovetskih-submarin
http://www.airwar.ru/enc/sea/shackl.html
http://www.dogswar.ru/voennaia-aviaciia/samolety/6190-morskoi-razvedchik-a.html
Материалы из открытых источников


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Комментарии 9

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  1. Салют Вчера, 15:08
    почему в современных бомбардировщиках не ставят в хвосте пушки или пулеметы?
    Салют
    1. Bongo Вчера, 15:43
      Цитата: Салют
      почему в современных бомбардировщиках не ставят в хвосте пушки или пулеметы?


      Ну видимо Ту-22М3 для вас недостаточно современный?
      А вообще пушечные оборонительные установки были заменены аппаратурой РЭБ, и устройствами отстрела тепловых и радиолокационных ловушек. Для современных бомбардировщиков весьма перспективным средством самообороны являются буксируемые ложные цели и всеракурсные ракеты воздушного боя.
      Что касается самой публикации, то она на мой взгляд во многом откровенно слабая. Нет интереснейших подробностей боевой службы, характеристик радиолокатора, и истории его появления на данном самолёте. negative
      Bongo
    2. noviczok Вчера, 15:59
      Где-то на сайте видел информацию на эту тему, но уже не в состоянии вспомнить и найти. Если кратко и по памяти, то расположение такой турели, тем более обитаемой, вяжется с серьезным утяжелением самолета, что в сочетании с мизерным, особенно сегодня, шансом хоть какой-то пользы от такой турели делает ее установку бессмысленной и даже вредной.
      noviczok
    3. NF68 Вчера, 16:14
      Цитата: Салют
      почему в современных бомбардировщиках не ставят в хвосте пушки или пулеметы?


      Потому что реальной пользы от этих пушек или пулемётов в настоящее время не много так как истребителям противника нет необходимости приближаться для атаки этих самолётов на такую близкую дистанцию. Ракеты класса "воздух-воздух" выпускаются на расстоянии в несколько километров/десятков километров. Уничтожить эти ракеты пушками или пулемётами вряд ли возможно.
      NF68
      1. Bongo Вчера, 17:21
        Цитата: NF68
        Потому что реальной пользы от этих пушек или пулемётов в настоящее время не много так как истребителям противника нет необходимости приближаться для атаки этих самолётов на такую близкую дистанцию. Ракеты класса "воздух-воздух" выпускаются на расстоянии в несколько километров/десятков километров. Уничтожить эти ракеты пушками или пулемётами вряд ли возможно.

        Ну как Вам сказать request Видимо конструкторы авиатехники и авиационного вооружения не знают того, что ведомо вам.
        Ребяты, прежде чем писать такое поинтересуйтесь составом боекомлекта оборонительных 23-мм установок на Ту-22М3, Ту-95МС и Ил-76МД. Задача ведь стоит не только в непосредственном отражении атак перехватчиков.
        Как вы считаете, как прореагирует инфракрасный или радиолокационный взрыватель на очередь пролетевших рядом специальных снарядов с повышенной ИК и радилокационной сигнатурой? С учётом того, что скорострельность установки УКУ-9А-502М составляет 4000 выстр./мин шансы сбить ракету достаточно велики.
        Bongo
        1. NF68 Вчера, 21:12
          Ну как Вам сказать


          Как есть, так и скажите. Не скромничайте.

          Цитата: Bongo
          Как вы считаете, как прореагирует инфракрасный или радиолокационный взрыватель на очередь пролетевших рядом специальных снарядов с повышенной ИК и радилокационной сигнатурой? С учётом того, что скорострельность установки УКУ-9А-502М составляет 4000 выстр./мин шансы сбить ракету достаточно велики.


          Взрыватель может и не прореагировать на очередь. Не следовало бы считать противника недотёпами. Особенно если речь идёт не о папуасах.
          Цитата: Alexey RA
          Помницца, ещё во времена Вьетнама к тому же В-52 истребители предпочитали подходить с выключенной РЛС на расстояние пуска РВВ с ИК ГСН. Потому что БКО полста второго с лёгкостью обнаруживал включение БРЛС истребителя, после чего Стратофортресс растворялся в помехах.
          У нас во второй половине 80-х БКО Ту-95МС умудрился сорвать все попытки МиГ-31 отработать по бомберу ракетами: теоретически тридцать первый мог работать со 100 км, а практически - дошёл до дистанции пушечного огня, так и не получив захвата.


          Разработчики ракет тоже не сидят сложа руки.
          Цитата: Alexey RA
          Угу... однажды специалисты уже заявляли, что ракеты воздух-воздух летят на десятки километров, поэтому новому истребителю не нужно это архаичное устройство - пушка. Потом пришлось эту пушку чуть ли не синей изолентой приматывать.


          И как часто в последние годы при атаках стратегических или фронтовых бомбардировщиков/ИБ использовались пушки истребителей? Много самолётов противника сбили?

          У нас во второй половине 80-х БКО Ту-95МС умудрился сорвать все попытки МиГ-31 отработать по бомберу ракетами: теоретически тридцать первый мог работать со 100 км, а практически - дошёл до дистанции пушечного огня, так и не получив захвата.


          Разработчики ракет и систем наведения тоже не сидят сложа руки. Если оборудование Миг-31 не смогло обеспечить захвата, то это не значит что у истребителей противника будет тоже самое.
          NF68
        2. noviczok Вчера, 21:22
          Цитата: Bongo
          Как вы считаете, как прореагирует инфракрасный или радиолокационный взрыватель на очередь пролетевших рядом специальных снарядов с повышенной ИК и радилокационной сигнатурой?


          От участия в дискуссии я уклонюсь по причине своей некомпетентности в данном вопросе, скажу только, что для меня было сюрпризом узнать о существовании помеховых инфракрасных и противорадиолокационных снарядов к авиационным пушкам. Спасибо за наводку на данную информацию.



          Приказом Главкома ВВС от 9 февраля 1962 г. 23-мм противорадиолокационные патроны ДОС-15 (дипольными отражателями) к пушкам AM-23 были приняты на снабжение. Вес патрона составил 332 г, длина 198 мм. Длина отражателей 15 мм, диаметр 35 мк. Патрон получил индекс ПРЛ-АМ-23 (9-А-418).

          Современный 23-мм противорадиолокационный снаряд ПРЛ содержит дипольные отражатели. Время срабатывания вышибного устройства 7-9 с.

          23-мм снаряд инфракрасных помех ИК представляет собой ловушку-излучатель, создающий на координаторе тепловой головки самонаведения сигналы ложных целей. Время горения донного излучателя снаряда ИК не менее 3,8 с. Диапазон излучения помех 1,8-6 мкм.


          http://airwar.ru/weapon/guns/am-23.html
          noviczok
      2. Alexey RA Вчера, 18:18
        Цитата: NF68
        Потому что реальной пользы от этих пушек или пулемётов в настоящее время не много так как истребителям противника нет необходимости приближаться для атаки этих самолётов на такую близкую дистанцию.

        Помницца, ещё во времена Вьетнама к тому же В-52 истребители предпочитали подходить с выключенной РЛС на расстояние пуска РВВ с ИК ГСН. Потому что БКО полста второго с лёгкостью обнаруживал включение БРЛС истребителя, после чего Стратофортресс растворялся в помехах.
        У нас во второй половине 80-х БКО Ту-95МС умудрился сорвать все попытки МиГ-31 отработать по бомберу ракетами: теоретически тридцать первый мог работать со 100 км, а практически - дошёл до дистанции пушечного огня, так и не получив захвата.
        Цитата: NF68
        Ракеты класса "воздух-воздух" выпускаются на расстоянии в несколько километров/десятков километров. Уничтожить эти ракеты пушками или пулемётами вряд ли возможно.

        Угу... однажды специалисты уже заявляли, что ракеты воздух-воздух летят на десятки километров, поэтому новому истребителю не нужно это архаичное устройство - пушка. Потом пришлось эту пушку чуть ли не синей изолентой приматывать. smile
        А в конце 80-х выяснилось, что ракеты с ПАРЛГСН можно вообще выбрасывать - даже у истребителей БКО развился настолько, что срыв сопровождения цели при пусках с дистанции больше 5-6 км был нормой жизни. ПМСМ, сейчас для ракет с АРЛГСН картина будет примерно схожей.
        Alexey RA
    4. Авиатор_ Вчера, 22:51
      Дальность эффективного огня авиационной пушки - не более 2 км, а дальность пуска ракеты на порядок больше. Поэтому и не ставят - мороки много, а толку никакого.
      Авиатор_
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