Охотник за советскими подлодками – британский патрульный самолет Avro Shackleton

Avro Lincoln

Shackleton MR.Mk.3

Shackleton AEW.2

Источники информации:

http://avia.pro/blog/avro-shackleton-foto-harakteristiki

http://warspot.ru/9650-izyaschnyy-sputnik-sovetskih-submarin

http://www.airwar.ru/enc/sea/shackl.html

http://www.dogswar.ru/voennaia-aviaciia/samolety/6190-morskoi-razvedchik-a.html

Материалы из открытых источников

Авро Шеклтон (Avro Shackleton) – британский четырехмоторный поршневой патрульный противолодочный самолет Королевских ВВС Великобритании. Самолет был спроектирован английской компанией Авро на базе тяжелого четырехмоторного бомбардировщика периода Второй мировой войны Авро Линкольн. Эта тяжелая поршневая машина с родословной, уходящей в середу 1940-х годов, долгие годы была небесным спутником советских подводных лодок. Avro Shackleton выпускался серийно с 1951 по 1958 год, за это время в Великобритании было собрано 185 самолетов различных модификаций. Довольно внушительная цифра, учитывая узкую специализацию самолета.Патрульный самолет был назван в честь Эрнеста Генри Шеклтона – англо-ирландского исследователя Антарктики. Человека, который относился к героическому веку антарктических исследований. Эрнест Шеклтон был участником четырех антарктических экспедиций, тремя из которых он непосредственно командовал. Стоит отметить, что самолет полностью оправдал данное ему имя, не запятнав памяти выдающегося исследователя. Самолеты Авро Шеклтон в различных модификациях оставались на вооружении британских Королевских ВВС на протяжении 40 лет – до 1991 года, очень достойный результат для авиационной техники.Стремительно уходящая после завершения Второй мировой войны эра поршневой авиации все-таки оставила таким самолетам несколько небольших лазеек, одной из которых были дальние патрульные самолеты берегового базирования. В те годы первые реактивные двигатели не отличались высокой надежностью и были достаточно прожорливыми, в то время как от патрульных машин никто не требовал больших скоростей полета, не говоря уже о рекордных. Когда англичанам понадобилась замена для парка отлетавших свое в войну бывших американских патрульных бомбардировщиков «Либерейтор» (версии PB4Y-1 и PB4Y-2), они решили сделать свой самолет, который не отличался бы принципиально от предшественника.Построенный инженерами компании Avro, успевшими набить руку и отточить свое мастерство проектирования четырехмоторных самолетов на многочисленных бомбардировщиках «Ланкастер» и «Линкольн», новый патрульный самолет просто не мог выйти неудачным. Созданный ими патрульный самолет впервые поднялся в небо в 1949 году и затем на протяжении 40 лет занимался поиском подводных лодок вероятного противника, главным образом советских, в составе британских и южноафриканских ВВС.Так как самолеты активно эксплуатировались вплоть до 1991 года, до наших дней сохранилось более 10 Avro Shackleton различных модификаций. При этом большая их часть уже давно не поднималась в небо. Ближе всех к полетам находится самолет с бортовым номером WR963, видео с которым можно найти сегодня на видеохостинге Youtube. Восстановлением данного самолета занимается группа энтузиастов. На видео в аэропорту британского города Ковентри самолет совершает пробежки по взлетно-посадочной полосе, есть шанс, что когда-нибудь он снова сможет подняться в небо.Avro 696 Shackleton – многоцелевой противолодочный самолет, который был разработан на базе тяжелого бомбардировщика периода Второй мировой войны Avro 694 Lincoln. Новый самолет сохранил крыло и шасси от «Линкольна», но получил абсолютно новый фюзеляж, который стал шире, выше и короче. Одновременно с этим горизонтальное оперение самолета из низкорасположенного превратилось в высокорасположенное, а характерные для английских бомбардировщиков «Ланкастер» и «Линкольн» концевые шайбы вертикального оперения прибавили в весе, став на вид гораздо массивнее, а также закруглившись. Вместо двигателей Rolls-Royce Merlin на многоцелевой противолодочный самолет установили новые двигатели Rolls-Royce Griffon с трехлопастными соосными винтами. Новый фюзеляж позволял легко разместить на борту экипаж из 10 человек. В надфюзеляжной турели были установлены две 20-мм пушки, а в хвостовой части имелось два 12,7-мм пулемета. Внутри большого бомбового отсека самолет мог нести как глубинные, так и обычные авиационные бомбы.Свой первый полет новая машина совершила 9 марта 1949 года. Первый серийный Авро Шеклтон поднялся в небо – 24 октября 1950 года, а в феврале следующего года серийные самолеты начали поступать на вооружение. Первая крупная серийная версия патрульного самолета оснащалась четырьмя двигателями Rolls-Royce Griffon 57А и имела обозначение Shackleton MR.Mk.1A.Практически сразу же после начала поставок в войска самолета Shackleton MR.1 британские конструкторы занялись созданием модернизированной версии, принимая во внимание те недостатки и недочеты, которые удалось выявить во время эксплуатации версии MR.1. Новая версия самолета получила обозначение Shackleton MR.Mk.2. Специально для нее конструкторы Avro спроектировали абсолютно новую носовую обтекаемую часть, в которой имелась спаренная 20-мм артиллерийская установка, расположенная над местом бомбардира. Вместо обтекателя антенны РЛС, который располагался в нижней передней части, самолет получил наполовину убирающийся обтекатель в подфюзеляжной пушечной турели, это позволяло обеспечить обзор в 360 градусов. Также были демонтированы задние крупнокалиберные пулеметы и прозрачный хвостовой обтекатель, а неубирающаяся одноколесная хвостовая опора была заменена – на двухколесную убирающуюся опору.Последний серийный вариант Shackleton MR.Mk.3 создавался с прицелом на улучшение всех общих характеристик машины – были усовершенствованы элероны, установлены концевые крыльевые топливные баки, изменена конфигурация крыла. Не обделили конструкторы своим внимание и экипаж самолета – версия MR.Mk.3 получила кабину с отличным обзором и звуконепроницаемую кабину для второго экипажа – на случай длительного патрулирования в воздухе. Повышение общего веса самолета стало причиной появления трехопорного убирающегося шасси с носовой стойкой и двойными колесами. Другим заметным изменением самолета стало отсутствие надфюзеляжной турели, а появление узлов подвески под крыльями позволяло использовать реактивные снаряды. Восемь из 42 построенных серийных самолетов Shackleton MR.Mk.3 были поставлены ВВС Южно-Африканской Республики.В середине 1960-х годов после завершения производства самолет был в очередной раз усовершенствован. Повышение прочности конструкции патрульной машины позволило увеличить запас топлива. Также на самолете появились два небольших турбореактивных двигателя Rolls-Royce Viper 203 тягой 1134 кгс каждый. Они были установлены во внешних гондолах крыла, обеспечивая машине дополнительную тягу во время взлета и набора высота, в том случае если самолет взлетал с максимальной загрузкой.В процессе эксплуатации самолета Авро Шеклтон англичане столкнулись с одной достаточно неожиданной проблемой – нехваткой топлива. В век реактивной авиации высокооктановый бензин для поршневых авиационных двигателей наследника «Ланкастера» был в дефиците. Особенно остро проблема с качественным топливом возникала, когда самолеты базировались на «заморских» территориях – в Акротири на Кипре, Катании, а также исландской базе Кефлавик и итальянских базах.Последним вариантом самолета-ветерана стала модель Shackleton AEW.2. Данный самолет был разработан в 1971 году компанией British Aerospace (BAe), он создавался в качестве альтернативы противолодочному самолету и самолету ДРЛО Gannet AEW.3 компании Fairey/Westland. Всего было построено 12 самолетов в версии AEW.2. Их основным отличием стало то, что полувыдвижной подфюзеляжный обтекатель антенны РЛС был заменен на них на неподвижный выпуклый обтекатель, расположившийся перед бомбовым отсеком, в нем расположилась поисковая РЛС АРS-20, которая использовалась и на самолетах Gannet AEW.3. Другие внешние изменения были связаны с тем, что на самолете было установлено больше различных антенн.Все 12 самолетов состояли на вооружении 8-й эскадрильи ВВС Великобритании, занимаясь поиском субмарин, выполняя функцию раннего обнаружения лодок противника. Они базировались на базе Королевских ВВС «Лозигаонс», выполняя полеты над акваторией Северного моря, Северного Ледовитого океана и Западной Атлантикой. Некоторые патрульные полеты занимали по времени до 14 часов. Самолеты оставались на службе вплоть до 1991 года, когда их начали заменять на самолеты раннего обнаружения Boeing E-3D Sentry AEW.Mk 1.Летно-технические характеристики Shackleton AEW AEW.2:Габаритные размеры: длина самолета – 26,62 м, высота – 6,1 м, размах крыла – 31,09 м, площадь крыла – 132 м2.Масса пустого – 24 600 кг.Масса максимальная взлетная – 42 300 кг.Силовая установка – 4 ПД Rolls-Royce Merlin мощностью 4х1460 л.с.Максимальная скорость – 462 км/ч.Практическая дальность – 4600 км.Боевой радиус действия – 2672 км.Продолжительность полета – до 14 часов.Практический потолок – 7010 м.Экипаж – 3 человека + 7 операторов.