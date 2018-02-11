12:01 11 февраля
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Чемезов допустил возможность поставок С-400 в США

Глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов допустил возможность продажи США российских ЗРС С-400, если американцы изъявят такое желание, передает РИА Новости.



Журналист газеты Washington Post спросил Чемезова, «какова стратегическая цель продажи российских систем С-400 Турции», являющейся членом НАТО. О договоренности сторон по этому вопросу стало известно в сентябре прошлого года.


С-400 не является системой для нападения, это оборонительная система. Мы можем продать ее и американцам, если они захотят. Так что проблемы с точки зрения стратегии здесь нет. И я не вижу никаких проблем для России с точки зрения безопасности. Наоборот, если страна способна обеспечить защиту своего воздушного пространства, она будет чувствовать себя более надежно. И те, кто вознамерится атаковать такую страну, подумают дважды,
ответил глава корпорации.

По его словам, сегодня многие страны хотели бы иметь такое вооружение, поэтому спрос на него большой.

Напомним, С-400 «Триумф» – зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия. Дальность действия С-400 достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров. Состоит на вооружении российской армии с 2007 года.

Использованы фотографии: http://wallpapers.99px.ru
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Комментарии 123

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  1. Мар.Тира Сегодня, 08:11
    Вот бы нашим "партнёрам"за океаном такие мысли по отношению к России.Чего же они то так не прогибаются7
    Мар.Тира
    1. влад66 Сегодня, 08:18
      С-400 не является системой для нападения, это оборонительная система. Мы можем продать ее и американцам, если они захотят.

      Совсем трахнулся что ли? fool fool fool
      влад66
      1. oldseaman1957 Сегодня, 08:25
        Цитата: влад66
        Совсем трахнулся что ли?
        - Никого не вижу тут "трахнутых". А это просто-напросто высшая степень издевательства. Над pindosиками... Уважаю! (Вы представьте себе состояние американцев, когда им ТАКОЕ предлагают).
        oldseaman1957
        1. Григорий_45 Сегодня, 09:06
          Цитата: oldseaman1957
          А это просто-напросто высшая степень издевательства. Над pindosиками

          Разве? По-моему, Чемезов сморозил одну из величайших глупостей. Становится сразу понятно - Россия готова продать любую технологию, даже потенциальному врагу.
          Я бы на месте США подтянул Чемезова за язык. Взял - и купил бы. И позора тут не было. Это же блестящая операция - не нужно напрягать свою разведку. связи - враг сам готов продать! За подобные слова нужно отвечать - не продали бы - Чемезова из кресла катапультой бы вынесло, продали - ещё хуже. Народ наш в общем-то не такой уж и . Всем понятно, что купили бы янки "Триумф" не для боевого использования, а для всестороннего изучения. И отработки средств противодействия. И не нужно на поклон ни к кому идти. Поставил на "Эдвардс" - и гоняй сколько влезет. И оказалась бы Россия в том месте, на котором сидят.
          Слова про "тонкий троллинг" - для самоуспокоения. А смысл прост - деньги не пахнут. И нам по ушам - мол, оружие же оборонительное. Значит, типа, против нас не используют. Ага, щасс...
          Григорий_45
          1. Тралл Сегодня, 09:15
            Не не долетит до США smile
            Тралл
          2. aleks26 Сегодня, 10:53
            Цитата: Григорий_45
            Разве? По-моему, Чемезов сморозил одну из величайших глупостей. Становится сразу понятно - Россия готова продать любую технологию, даже потенциальному врагу.

            Чемезов может обещать что угодно. Вопросы кому продавать, а кому нет решает не он.
            aleks26
          3. Dart2027 Сегодня, 11:11
            Цитата: Григорий_45
            Взял - и купил бы. И позора тут не было. Это же блестящая операция - не нужно напрягать свою разведку. связи - враг сам готов продать!

            Экспортный вариант и то что стоит на вооружении у себя - это две большие разницы.
            Dart2027
        2. Аскет Сегодня, 11:57
          Троллинг высшего уровня good
          не можете создать своё? Покупайте у нас request
          Аскет
      2. Хагалаз Сегодня, 08:25
        Тешу себя надеждой, что заведомо пургу несёт. С какой целью, хз.
        Хагалаз
        1. dorz Сегодня, 11:02
          Чемезов допустил возможность продажи США российских ЗРС С-400

          А на эти деньги прикупить у американцев авианосец, зачем ждать 2030 г. sad
          dorz
      3. ИНТЕР Сегодня, 08:25
        Цитата: влад66
        Совсем трахнулся что ли?

        Это скорее он их тролит и реклама, ничего личного....
        Ставят под сомнение эфективность вооружений американцев, если они пойдут на это.
        А это дополнительные контракты на все виды вооружений.
        ИНТЕР
        1. влад66 Сегодня, 08:33
          Цитата: ИНТЕР
          Это скорее он их тролит и реклама, ничего личного..

          Троллить тоже с умом надо или тут другое,подача материала автора новости такая специфичная,типа перед выборами,как все плохо,все на продажу.Не удивлюсь кстати. hi
          влад66
        2. Касым Сегодня, 09:04
          Двум странам-членам НАТО ЗРК С-300 и С-400 продали. И такому союзнику США, как СА продали (или готовы продать). Так что при желании штаты доступ получат для изучения.
          Но вот американский ВПК такое Пентагону устроит, что там многие генералы со своих должностей полетят. laughing . Такой куш самим нужен. Чемезову надо было еще Панцири в придачу предложить. laughing.
          А если серьезно, то лет 20 надо, чтобы американцы могли копию создать - Россия за это время уйдет далеко (С-500 на подходе). И понятно, что ТТХ экпортных ЗРК будут другими. hi
          Касым
          1. Григорий_45 Сегодня, 09:55
            ага, вы еще Чемезова за сдачу секретов потенциальным врагам к Герою России представьте
            Григорий_45
          2. Охотовед 2 Сегодня, 10:00
            У меня одного ощущение, что вчера Я немного перебрал? wassat Или это у Чемезова - прорыв сознания? sad
            Охотовед 2
          3. Burbon Сегодня, 10:05
            Цитата: Касым
            А если серьезно, то лет 20 надо, чтобы американцы могли копию создать

            .... fool .....вы живете в розовых очках?????
            Burbon
            1. АФЕНОГЕН Сегодня, 10:49
              А ВЫ либераст?
              АФЕНОГЕН
              1. Burbon Сегодня, 10:52
                Цитата: АФЕНОГЕН
                А ВЫ либераст?

                вы на дружбу набиваетесь? belay .....тогда вам не ко мне..... angry
                Burbon
            2. Касым Сегодня, 11:02
              Бурбон, этот смайлик можете адресовать рук-лю Алмаз-Антей. Это его утверждение, которое он привел Ельцину по поводу продажи С-300 в ... США - было такое намерение у ЕБН и он вызывал его для консультаций.
              "Для того, чтобы раскрыть алгоритмы работы комплеса С-300 уйдет лет 15-20, и это в том случаи, если они привлекут ... китайцев".
              Ищите его интервью в сериале "Ударная Сила". yes
              Кстати, китайцы так и не смогли полностью скопировать С-300. Их аналог HQ-9. Может поэтому им продали С-400, как думаете?
              Касым
              1. Burbon Сегодня, 11:38
                Цитата: Касым
                Бурбон, этот смайлик можете адресовать рук-лю Алмаз-Антей. Это его утверждение,

                его утверждение - есть истина последней инстанции?? belay ...ну ну....
                Burbon
        3. Григорий_45 Сегодня, 09:07
          Цитата: ИНТЕР
          Ставят под сомнение эфективность вооружений американцев

          каким образом?
          Григорий_45
          1. Перейра Сегодня, 09:41
            Публикациями в интернете. Других способов не придумали.
            Перейра
            1. Григорий_45 Сегодня, 09:59
              Цитата: Перейра
              Публикациями в интернете. Других способов не придумали

              Правда? А я то по наивности думал, реальной эксплуатацией. Стрельбами на полигоне, максимально приближенными к боевым. Боевым применением. А вот оно как оказывается.. Тогда предлагаю не тянуть с принятием на вооружение С-1000. Сделать за два дня макет из картона и накатать пачку феерических статей, рассказывающих о феноменальных характеристиках картонной техники. А на все просьбы "потрогать руками" или "пострелять" отвечать одно - "секретно!"
              Григорий_45
              1. aleks26 Сегодня, 10:58
                Амepикосы примерно так и поступают. Развешивание лапши на ушах потенциального противника это тоже действенный метод ослабления противника = вспомните хотя бы СОИ
                aleks26
              2. Громобой Сегодня, 11:11
                Цитата: Григорий_45
                Тогда предлагаю не тянуть с принятием на вооружение С-1000.

                Вы для начала дальнюю ракету для С-400 примите,а потом уже о С-1000 шутите.
                Громобой
        4. Stas157 Сегодня, 09:46
          Цитата: ИНТЕР
          Это скорее он их тролит и реклама, ничего личного....

          А продажа С-400 Турции и Китаю, тоже троллинг?
          Stas157
      4. 210окв Сегодня, 08:43
        Деньги не пахнут.Да и общественно-политическом строй способствует..Партнёры и все тут.. no
        Цитата: влад66
        С-400 не является системой для нападения, это оборонительная система. Мы можем продать ее и американцам, если они захотят.

        Совсем трахнулся что ли? fool fool fool
        210окв
        1. Evgeniy667b Сегодня, 09:25
          Чемезов думает только о деньгах. Для него все является товаром. Любые вооружения, территории, население этих территорий. За такие дела ох как надо к стеночке прислонять и дырявить ую враждебную бошку, пока из нее форшмак не получится. Но ведь эта дрянь держит в курсе Верховного ГК, а тот молча одобряет!!! Те же американцы сначала свою армию насыщают, и только потом папуасам, причем очень часто б/у и даже Б/Б/у.. Видимо "многоходовка ВВП" в том и состоит, чтобы потихоньку все продать, а тогда и воевать не надо ни с кем, только со своим народом.
          Evgeniy667b
          1. ul_vitalii Сегодня, 09:36
            А я считаю, что он просто поиздевался над американцами, пусть мол и они в очередь встанут, техника наша лучше. smile
            ul_vitalii
            1. Evgeniy667b Сегодня, 09:40
              Не факт, что наша лучше, если только с подачи СМИ. В деле ее никто пока не видел. Да у нас все аналогов в мире не имеет, начиная с лопаты.
              Evgeniy667b
              1. влад66 Сегодня, 10:11
                Цитата: Evgeniy667b
                В деле ее никто пока не видел

                Попросите Шойгу,пусть задействует,ну например в Сирии.завалит пару летаков коалиции матрасной например. laughing Заодно и в деле увидите. wink
                Цитата: Evgeniy667b
                Да у нас все аналогов в мире не имеет, начиная с лопаты.

                Да куда уж нам,пойду медведя выгонять из подьезда,напился мишка,на балалайке тренькает,соседей пугает. wassat
                влад66
              2. sabakina Сегодня, 11:04
                Цитата: Evgeniy667b
                Да у нас все аналогов в мире не имеет, начиная с лопаты.
                Вообще то в мире, никто не догадывается, что МСЛ можно убивать. А если её ещё и заточить....
                sabakina
      5. ШУРУМ -БУРУМ Сегодня, 09:57
        Один раз уже поиздевались, сдали все штучки в новом американском посольстве. Полагаю, вернулась мода на слив американцам секретов "под прикрытием". Другая версия - покупка такой ценой индульгенции для проворовашихся друзей.
        ШУРУМ -БУРУМ
      6. Burbon Сегодня, 10:03
        Цитата: влад66
        Совсем трахнулся что ли?

        с чего вдруг?.....туркам можно....всем можно...а этим нельзя??....с-400 и это - товар....и его надо продавать!!!!.....
        Burbon
        1. влад66 Сегодня, 10:07
          Цитата: Burbon
          с чего вдруг?.....туркам можно....всем можно...а этим нельзя??....с-400 и это - товар....и его надо продавать!!!!.....

          продать можно Дмитрий все hi А вот если бы Чемезов и за языком следил и думал что говорить ещё. hi
          влад66
          1. Burbon Сегодня, 10:16
            Цитата: влад66
            А вот если бы Чемезов и за языком следил и думал что говорить ещё.

            а вот это не его работа.....он говорящая голова и не более
            Burbon
          2. spiriolla-45 Сегодня, 11:41
            Да ты что предлагаешь в тихаря торговать, как в 90-е, так у нас же теперича гласность.
            spiriolla-45
      7. Злой543 Сегодня, 10:16
        Блин, прочитал заголовок, чуть не подавился, с головой дядя вообще не дружит.
        Злой543
        1. dsk Сегодня, 11:13
          Цитата: Сергей Чемезов
          С-400 не является системой для нападения, это оборонительная система.
          Испытывать Штаты её будут на наших СУ в Сирии?
          dsk
      8. mr.Evil Сегодня, 11:39
        Что все такие чувствительные, это просто тролинг. Если военные США захотят купить С-400 им конгресс запретит. Для них это унижение.
        mr.Evil
      9. spiriolla-45 Сегодня, 11:39
        ОНи там, в Кремле, все на бабле повелись, готовы маму родную продать. Они еще САТАНУ, БУЛАВУ, КАЛИБРЫ им по дешёвке предложат. А чё, рынок, ничего не поделаешь, партнёров выручать надо.
        spiriolla-45
      10. ЮБОРГ Сегодня, 11:40
        Цитата: влад66
        С-400 не является системой для нападения, это оборонительная система. Мы можем продать ее и американцам, если они захотят.

        Совсем трахнулся что ли? fool fool fool


        Может наши МБР тоже продадим им, ну так по дружески!? Он сумашедший или пытливый ум языку покоя не даёт??? laughing
        ЮБОРГ
        1. влад66 Сегодня, 11:51
          Цитата: ЮБОРГ
          Может наши МБР тоже продадим им, ну так по дружески!? Он сумашедший или пытливый ум языку покоя не даёт???

          МБР похоже на очереди Юрий! hi Ни капли не удивлюсь этому.А язык его до добра не доведет. request Думать надо что колоколит. hi
          влад66
  2. Отец солдата Сегодня, 08:16
    Да нет, это фантазии чиновника, из разряда, мы тоже можем закупить в ответ "пэтриоты",такого лобзания в ближайшие десятилетия в принципе не возможно, есть стратегия США где определены их противники и давление на Россию будет по всем фронтам экономическим, спортивным, политическим.
    Отец солдата
    1. Юрий Я. Сегодня, 10:44
      Да это не фантазии. Нормальная реклама. Никто не будет покупать там С-400, если только узнать технологии, никто у нас не будет покупать "петриот" ( те же соображения). Если будут покупать остальные, это наши выгоды. Экономика (выручка), политика( даже важнее, посылают на фиг). По любому наша выгода. По традиции, продажа наших технологий ниже тех что мы имеем ( С-500).
      Юрий Я.
    2. spiriolla-45 Сегодня, 11:44
      С-400 они купят, а вот свои нам не продадут. Они хоть и моральные ур*ды , но страну свою подставлять не станут. Такое могут только наши рукоблуды.
      spiriolla-45
  3. masyanya Сегодня, 08:19
    я так понимаю... не пахнут!!!
    всем доброго денечка!!! love
    masyanya
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:26
      Взаимно !!! love Я вот думаю : Чемезов - тролль или просто по бумажке читает ? what
      bouncyhunter
      1. masyanya Сегодня, 10:29
        Паша, приветик! love рада видеть! love
        Цитата: bouncyhunter
        Чемезов - тролль или просто по бумажке читает ?

        думаешь мыслительный процесс напрочь отсутствует? lol
        masyanya
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:32
          Заметь : не я это сказал , но подумал об этом ! good
          bouncyhunter
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:21
    Глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов допустил возможность продажи США российских ЗРС С-400,
    Давняя русская традиция верить что все люди братья и дружить до самозабвения.Правда опохмел в таких случаях приходит очень быстро.И оказывается что русских как всегда просто использовали.
    Наблюдатель2014
  5. Горный стрелок Сегодня, 08:22
    Троллинг высшего левела.
    Это значило бы, что США расписались в своём отставании в военных технологиях. А мы в том, что у нас готово следующее поколение. Превосходящее предыдущие. Поэтому смело можно предлагать С 400 амерам. Они никогда не станут её покупать. Мы бы им еще Су 57-й предложили. Ха... laughing
    Горный стрелок
    1. garnik Сегодня, 08:56
      Думаю ,что при желании они способны превзойти нас С-400.Им зачем? Они не намерены оборонятся. Все страны НАТО и их союзники и так вокруг нас собрались,а им и Петриота достаточно.
      garnik
    2. Григорий_45 Сегодня, 09:28
      Цитата: Горный стрелок
      Мы бы им еще Су 57-й предложили. Ха.

      Смешно? Я бы на месте янки прикупил.
      А если бы в США кто-то очень сильно ударился головой и предложил бы России купить их F-22 и F-35, а также В-2 - то нужно находить деньги и покупать,, разбирать на винтики и всячески изучать
      Почему янки отказались нам поставлять по ленд-лизу бомберы В-17 во время Второй мировой? Мы их очень хотели, дважды обсуждали возможность поставки на высоком уровне. Отказали. А ведь союзники в прямом смысле! Вся фишка - в бомбовом прицеле Нордена, в который угрохали почти миллиард, и который объективно был лучшим на тот момент бомбовым прицелом в мире. Механический компьютер с автопилотом! Понимали янки, что подтянут наш уровень очень и очень сильно. Потому и не давали.
      Или прикиньте такую ситуацию. Идет война во Вьетнаме. И СССР вдруг заявляет американскому президенту - давай мы тебе продадим ЗРК С-75? Это же для обороны! И не пришлось бы американским пилотам рисковать собой, пытаясь снять характеристики комплекса в боевой обстановке, тратить средства на специальные БЛА-разведчики, а спецам в Пентагоне разрабатывать даже план похищения образца советской зенитной ракеты!
      Григорий_45
      1. АФЕНОГЕН Сегодня, 10:57
        Ууууууу как всё запущено!
        АФЕНОГЕН
  6. Сибиряк 1975 Сегодня, 08:23
    По моему наши чиновники готовы зад подставить кому угодно, лишь бы заработать.
    Сибиряк 1975
    1. Цой Сегодня, 08:36
      Цитата: Сибиряк 1975
      По моему наши чиновники готовы зад подставить кому угодно, лишь бы заработать.


      Не он издевается. Вот только зачем США покупать С-400? Захотят посмотреть к туркам могут обратиться.
      Цой
      1. Григорий_45 Сегодня, 10:22
        Цитата: Цой
        Захотят посмотреть

        посмотреть они его на фото или на выставках смогут. А вот чтоб реально "покатать" комплекс - нужно время и полный доступ к нему (к "железу", к ПО, проведение экспериментов). Это уж - позволит или не позволит сторона. Да и на поклон идти.. А тут - свое. купленное за "честно заработанное" Что хочешь - то и делаешь
        Григорий_45
    2. garnik Сегодня, 09:04
      Потому что чиновник мечтает урвать побольше денег и перебраться в стан геополитического противника.Все политики должны быть не выездными,только в составе делегации можно сделать прослабление. Запретить счета в зарубежных банках и покупку недвижимости за границей.Может после этого настоящим патриотам удастся пробиться во власть.
      garnik
      1. ul_vitalii Сегодня, 09:44
        Издевается он над американцами, наше превосходство в технике показывает, а вот почему зарплаты на оборонных заводах не ахти, это другой вопрос.
        ul_vitalii
  7. народник Сегодня, 08:23
    Глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов допустил возможность продажи США российских ЗРС С-400
    Совсем в Кремле от жадности рехнулись. wassat
    народник
  8. ltc35 Сегодня, 08:25
    Он просто пошутил, чтобы показать всем, что системы хороши настолько, что и американцам до такого далековато. Естественно нашим партнерам такую штучку не продадут, а потенциальные покупатели лишний раз подумают, что брать: матрасные или наши комплексы. Спорить и ругаться тут не о чем.
    ltc35
    1. Одиссей Сегодня, 08:53
      Цитата: ltc35
      Он просто пошутил, чтобы показать всем, что системы хороши настолько, что и американцам до такого далековато.

      На фоне продажи С-400 в Турцию и Саудовскую Аравию это вовсе не выглядит шуткой.
      Скорее это очередная попытка вылизать сапоги "партнерам" показав свое миролюбие.
      Одиссей
      1. Перейра Сегодня, 09:43
        Он бы ещё Лайнер им предложил.
        Перейра
  9. Greenwood Сегодня, 08:29
    Интересно, в советское время остался бы он на своей должности за такие слова?! request
    Greenwood
    1. loginovich Сегодня, 08:54
      Интересно, в советское время остался бы он на своей должности за такие слова?!
      [quote][/quote]

      С советским временем мне все понятно .А вот нынешнее время вызывает интерес наградят или не наградят. Склоняюсь к первому варианту. Бакатин успешно подобное проделал, но до сих не наказан.
      loginovich
  10. ASG7 Сегодня, 08:32
    А че так скромно - всего лишь С-400, давайте уж сразу напишем, что "Тополь", "Ярс" и "Искандеры к ним тоже США продавать начнем.
    ASG7
    1. loginovich Сегодня, 08:58
      Ураном успешно торгуют.
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Соглашение_об_утили
      зации_плутония
      loginovich
    2. Evgeniy667b Сегодня, 09:35
      Еще не вечер!
      Evgeniy667b
  11. antiamerikan Сегодня, 08:36
    как насчет сирии и ирана?
    antiamerikan
    1. garnik Сегодня, 09:11
      как насчет сирии и ирана?

      Государственные советники возражают.Медведев и компания,которая в России еще к руля.
      garnik
  12. лысова Сегодня, 08:39
    Ну конечно - бабки превыше всего, да и для обвода своих же санкций окошко откроют ( на время ). Дело даже не в том, что новейшие наши ракеты обойдут этот комплекс. А как же Держава ?!
    лысова
    1. spirit Сегодня, 10:24
      Они на эту державу детей отправят и старость будут проводить) так что США это как раз их держава hi
      spirit
  13. Flatter Сегодня, 08:41
    Продали туркам,значит,можно и американцам.Основное-алгоритмы работы,а воспроизвести в железе всегда смогут.Секретов нет,деньги не пахнут.
    Flatter
  14. Гардамир Сегодня, 08:44
    Эта власть держится только за счёт того, что ездит по ушам про войну с америкой. Что теперь?
    Гардамир
  15. МИХАН Сегодня, 08:45
    Ну торгоши...Сперва бы свою ПВО нормально обеспечили!
    Хотя прикольно было бы, США закупили русские С-400, а свои "пэтриоты" распродали все хе хе
    Израиль там не собирается прикупить ??? laughing
    МИХАН
  16. Стив57 Сегодня, 08:45
    Какой С-400? Они принципиально не хотять покупать гражданский, Бе-200, пожарник. Хотя он им очень помог бы.
    Стив57
  17. Одиссей Сегодня, 08:49
    У наших барыг совсем крыша съехала.Лучше бы они снабдили хоть какими то средствами ПВО наших бойцов в Сирии.Чтобы американцы не расстреливали их как куропаток наподобие избиения "вагнеровцев" 3 дня назад.
    Одиссей
    1. Muvka Сегодня, 08:55
      Кроме 2х людей об этом никто не заявлял. Только Стрелков и Мюрида нет негде информации. Я бы не стал этому верить.
      Muvka
      1. Одиссей Сегодня, 09:11
        Цитата: Muvka
        Кроме 2х людей об этом никто не заявлял. Только Стрелков и Мюрида нет негде информации. Я бы не стал этому верить.

        Почитайте вполне системного Семена Пегова. Различаются только оценка количества убитых,но факт расстрела колонны и больших потеря у наших подтвержден.
        Одиссей
        1. Muvka Сегодня, 09:22
          Ссылкой поделитесь. И ответьте мне на один простой вопрос. Почему есть фото раненых Сирийских бойцов, обычно полно фото и видеоматериалов когда террористов показывают мертвых, но тут ни одной фотки и ни одного видео? Просто, банальный и глупый вопрос.
          Muvka
          1. Aleksandr21 Сегодня, 11:05
            Цитата: Muvka
            Ссылкой поделитесь. И ответьте мне на один простой вопрос. Почему есть фото раненых Сирийских бойцов, обычно полно фото и видеоматериалов когда террористов показывают мертвых, но тут ни одной фотки и ни одного видео? Просто, банальный и глупый вопрос.


            Ответьте тогда и вы на такой вопрос, фото и видеоматериалы есть при каждой стычке (например) САА и боевиков ? Или есть каждое фото вылета наших ВКС и фото результата с подсчётом количества убитых боевиков ? А может есть видеоматериалы где наши ССО отправляются на задание, с полной версией от того как вышли и как исполнили задачу :) ну правда смешно. Вы с таким усердием пытаетесь доказать что всё фейк, потерь нет (с) а наши самые-самые, а вот врагов мы только так пачками убиваем. Я ничего не могу сказать по поводу ЧВК Вагнера и этой историей так как не интересовался просто напросто, но вполне допускаю что это реальная история, и кто знает какая ситуация в Сирии на самом деле, и какие реальные потери мы там несём, а не только то что минобороны официально публикует когда уже от фото/видеоматериалов никуда не деться.
            Aleksandr21
            1. Muvka Сегодня, 11:10
              Когда что-то громкое происходит - всегда есть материалы. Вот например после этой атаки есть фото раненых Сирийцев, но нет фотографий наших. Ни одной. Почему?
              Muvka
              1. Aleksandr21 Сегодня, 11:31
                Цитата: Muvka
                Когда что-то громкое происходит - всегда есть материалы. Вот например после этой атаки есть фото раненых Сирийцев, но нет фотографий наших. Ни одной. Почему?


                А должны быть ? и кто их обязан был фотографировать, нанятый фотограф :) ? Ну даже если бы были фото, кто-то сказал бы а докажите что это наши, форма не похоже, и т.д. любую информацию можно поставить под сомнение. Ну а вариантов почему нет фото много, 1) Просто этим никто не занимался 2) Это может быть прописано в их контракте, не светится. Ведь фото наших ССО при выполнение задания или потерях в Сирии тоже нет, это мы гражданские думаем что на каждое событие должны быть фото/видеоматериалы но люди там не фотофиксацией занимаются. 3) Это фейк 4) Эти фото где то есть, но в открытый доступ они не попали. 5)...6) вариантов много можно придумать. Информация о том что по ЧВК Вагнеру нанесли США удар поступила с разных источников, Кроме Семена Пегова которого указал Одиссей (хз правда кто такой), я видел инфу от Игоря Димитриева, один из авторов газеты Взгляд. А газета Взгляд является проправительственной.... да наверное и другие источники были, я просто шибко в этой теме не интересовался.

                Кстати по Российскому законодательству наемничество у нас карается законом, так что тоже это в виду нужно учитывать.
                Aleksandr21
                1. Muvka Сегодня, 11:43
                  Дайте хоть вы на пост Семена Пегова ссылку. Я вот серьезно никак не могу найти. Раз вы утверждаете, что видели, значит вы без проблем найдете. Так?
                  Muvka
                  1. Aleksandr21 Сегодня, 11:53
                    Цитата: Muvka
                    Дайте хоть вы на пост Семена Пегова ссылку. Я вот серьезно никак не могу найти. Раз вы утверждаете, что видели, значит вы без проблем найдете. Так?


                    А если ещё раз прочитать то что я написал ? "Кроме Семена Пегова которого указал Одиссей (хз правда кто такой), я видел инфу от Игоря Димитриева, один из авторов газеты Взгляд" Где тут написано что я видел информацию от Семена Пегова ? А насчёт поста Димитриева зайдите в Faceebook там у него своя страница есть.
                    Aleksandr21
                    1. Muvka Сегодня, 11:58
                      Извиняюсь, невнимательно прочитал. А по поводу взгляда, там просто вышла статья. Но ссылается он на неназванный источник. Скорее всего на Стрелкова или Мюрида. А они неизвестно откуда инфу взяли, да и личности очень неоднозначные. Мне нужны доказательства. Я просмотрел flightradar за 3 суток. Так вот, 9 и 10 числа только 1 Ил-76 и 1 Ан-124 приземлялись на Хмеймим да и вообще в Сирии. И больше не взлетали. А в пабликах проскакивала инфа, что раненые в Москве. Вопрос - как они смогли попасть в Москву?
                      Muvka
        2. Muvka Сегодня, 10:14
          Я нашел только Еленка Донецкая, которая якобы цитирует слова Семена Пегова. Скиньте ссыль на оригинал, пожалуйста. Может я что-то не понимаю? Ссылаются на Telegram WarGonzo. Но я яндекс поиск не выдает телеграм, а только ВК. Но в ВК нет ничего подобного. ПОжалуйста, дайте ссылку на этого Пегова.
          Muvka
        3. Muvka Сегодня, 10:17
          Ок, я нашел какой то Telegram:
          http://tsear.ch/channel/wargonzo
          Но там 0 подписчиков и 0 публикаций.
          Я все же надеюсь, что вы дадите ссылку.
          Muvka
  18. Стив57 Сегодня, 08:55
    Ни где нет, официального или фактического потверждения о принятии на вооружения ЗУР 40Н6. Даже информации что данная ракета, на испытаниях показала приблизительные требование сверхдальней ракете.
    К сожалению на деле видим только "ПИАР" о 400х километрах
    Стив57
  19. alekc75 Сегодня, 09:25
    он или прикидывается????
    alekc75
  20. Bulrumeb Сегодня, 09:28
    Глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов допустил возможность продажи США российских ЗРС С-400, если американцы изъявят такое желание

    Дивись, люди добрыи, на гада, он за копейку в церкви пернет
    Bulrumeb
  21. Грац Сегодня, 09:28
    если это и была шутка , то шутка глупая
    Грац
    1. Rusland Сегодня, 10:39
      Политика, несмотря на ваши санкции выпускаем и будем выпускать вооружение, а в качестве щелчка по носу сказал то, что сказал.
      Rusland
  22. ochakow703 Сегодня, 09:29
    Во клоун, а давайте сразу пусковые коды от наших стратегических ракет им подарим, или продадим за недорого. Уже вообще с катушек съехали от желания лизнуть в анус западного партнера.
    ochakow703
    1. FalconD Сегодня, 10:00
      Что они с этими кодами делать будут??)
      FalconD
      1. ul_vitalii Сегодня, 10:54
        Для паролей в соцсетях используют. smile
        ul_vitalii
  23. Навигатор 1 Сегодня, 09:36
    Да это идиотизм полный , что вообще происходит???
    Навигатор 1
    1. Бер Сегодня, 09:42
      Да это идиотизм полный , что вообще происходит???


      Как что? команда Путина перед выборами показывает своё лицо, как там в поговорке что у трезвого на уме, у пьяного на языке, но это........
      Бер
  24. mikh-korsakov Сегодня, 09:37
    Во как, "допустил возможность". А его (Чемезова) об этом кто-нибудь спрашивал. Скромнее надо быть. Много амбиции, мало амуниции.
    mikh-korsakov
  25. a.s.zzz888 Сегодня, 09:37
    С-400 не является системой для нападения, это оборонительная система. Мы можем продать ее и американцам, если они захотят.

    По ходу заявил заведомо не выполняемое. Вопрос только для чего? request
    a.s.zzz888
  26. FalconD Сегодня, 09:44
    В современных условиях и с учётом развития технологий - это наоборот прямая угроза для США...в нужный момент система просто перестаёт работать)))

    А так протроллил нормально...,надо было ещё предложить открыть предприятие по обслуживанию..и наших специалистов приписать в соединения, использующие с-400!)))
    FalconD
  27. askort154 Сегодня, 09:50
    Не пойму, чего расшумелись ? Готовы поставить Чемезова к стенке. Он ответил сразу всем, кто осуждает экспортную продажу С- 300, С-400 . Человек обладает истинным положением в ПВО и системах его обеспечения, в отличии от нас " деванщиков". Что бы ответить всем сразу, он и выразился фигурально типа , продадим хоть чёрту рогатому (США), это нисколько не повлияет на безопасность нашей страны, но поможет развиваться нашему ВПК и дальше. Это ответ тем кто стоит на принципах типа, давайте не будем продавать ружья охотникам, а то они перебьют всех наших уток. Тогда зачем мы продавали "калаш" по всему миру ? Складировали бы до сих пор в "закромах" . yes
    askort154
    1. Григорий_45 Сегодня, 10:43
      Цитата: askort154
      Что бы ответить всем сразу, он и выразился фигурально типа , продадим хоть чёрту рогатому (США), это нисколько не повлияет на безопасность нашей страны, но поможет развиваться нашему ВПК и дальше. Это ответ тем кто стоит на принципах типа, давайте не будем продавать ружья охотникам, а то они перебьют всех наших уток. Тогда зачем мы продавали "калаш" по всему миру ?

      Вы не путайте автомат (который некоторые в гараже собирать умудряются, и которых по миру миллионы) и высокотехнологичный комплекс, основу ПВО страны - считай, стратегическую систему. Над которой работали тысячи высококлассных спецов не один десяток лет. Получается, что зря работали? ради сюминутной выгоды шайки-лейки. Чтоб враг нашел в ней "дыры" и в случае агрессии "зонтик" "неожиданно" превратился в дуршлаг? Однако ж!
      Попросим США, может они нам F-22 продадут за недорого? И "Спирита"? И пару авианосцев. А че, AR-15 продают же, пусть и остальное подгонят, а? Почему в США таких больных на голову нет?
      Григорий_45
  28. FalconD Сегодня, 09:58
    Против Статус-6 и ей подобных даже С-400 бессилен...
    FalconD
  29. Piramidon Сегодня, 10:15
    Цитата: Одиссей
    Почитайте вполне системного Семена Пегова.

    Хотелось бы почитать, но среди его статей я нигде темы гибели "Вагнера" не нашел. Хотелось бы адресок.
    Piramidon
    1. Muvka Сегодня, 10:20
      Вот и я тоже. Все ссылаются на его телеграм, но я нашел только это, но оно мертвое
      http://tsear.ch/channel/wargonzo
      Muvka
      1. Piramidon Сегодня, 10:38
        Здесь вот все это вбросы о "Вагнере" разложены по полочкам.
        ТУПЕЙШИЙ ВБРОС. АЛЕКСАНДР РОДЖЕРС
        https://news-front.info/2018/02/11/tupejshij-vbro
        s-aleksandr-rodzhers/?utm_source=warfiles.ru

        Как говорится - ищи, кому это выгодно. Это из той же оперы, что и гибель 100/500 конно-бронетанковых бурятов на Донбассе.
        Piramidon
    2. мерцание Сегодня, 11:46
      Хотелось бы почитать, но среди его статей я нигде темы гибели "Вагнера" не нашел. Хотелось бы адресок.
      И не найдете, по тому как УТКА.
      мерцание
      1. Muvka Сегодня, 12:00
        Ребят, у меня к вам просьба. Помогите мониторить соц сети. Ведь если будут похороны убитых (если), то инфа в соц сетях будет. А если нет, то это точно утка.
        Muvka
  30. APASUS Сегодня, 10:27
    Чемезов допустил возможность поставок С-400 в США

    Что это за бред? Обкурились там на досуге ? Если американцам и нужна С-400 то только в единственном числе ,для отработки противодействия,выявления слабых мест и способностей к подавлению средствами РЭБ.
    Тогда лучше сразу чертежами снабдить......................
    APASUS
  31. demo Сегодня, 10:32
    С-400 не является системой для нападения, это оборонительная система. Мы можем продать ее и американцам, если они захотят. Так что проблемы с точки зрения стратегии здесь нет. И я не вижу никаких проблем для России с точки зрения безопасности. Наоборот, если страна способна обеспечить защиту своего воздушного пространства, она будет чувствовать себя более надежно. И те, кто вознамерится атаковать такую страну, подумают дважды,
    ответил глава корпорации.


    Чемезов! У вас с головой все нормально?
    Думаю что нет. Ибо вы считаете своих "партнеров" недоумками.
    США могут купить систему в том случае, если им надо понять границы и пределы ее возможностей.

    А для использования в своих оборонительных целях приобретать изделие своего потенциального противника - это из разряда государственной измены.
    Человек который допускает такой алгоритм мыслей исходит наверное из собственных понятий о защите национальных интересов своей страны?
    Люди добрые - это что же у нас такое твориться?
    Куда же дальше?
    И эти люди "куют меч обороны"?

    Есть два варианта на ответ кто такой Чемезов - или абсолютно не умный человек, или абсолютный засланный казачек.
    demo
  32. фа2998 Сегодня, 10:44
    Цитата: Мар.Тира
    Вот бы нашим "партнёрам"за океаном такие мысли по отношению к России.Чего же они то так не прогибаются7

    Да потому, что у них есть еще что то продать на рынке.А наша промышленность что может предложить кроме нефти и газа? Аэробусы, автомобили, гражданские суда не строим, и продаем все что угодно.Сначала осваиваем миллиарды бюджетных денег на разработку сверсекретного оружия- а потом продаем вероятно противнику.Это не дурдом? ! Раньше разведка угоняла, , воровала образцы техники, теперь напечатайте зеленых фантиков- сами принесут.Думаю Скоро "Армата" и Су-57 тоже за бугор поедут. negative hi
    фа2998
  33. viktor. Сегодня, 10:46
    Продать можно,главное чтобы в нужное время сработал Триумф за мать Россию! wassat
    viktor.
  34. Govorun Сегодня, 10:47
    Интересно,а сколько бы секунд товарищ Чемезов прожил,если бы он жил при Сталине....
    Govorun
  35. mydanik Сегодня, 10:49
    Санкции сработали! Сдают все и всех хозайну. Надо было только немного нажать куда нада!
    mydanik
    1. ul_vitalii Сегодня, 11:00
      Ни куда надо, а когда надо нажмём, не отседитесь на янтарном берегу hi
      ul_vitalii
      1. Rusland Сегодня, 11:06
        А... горячий прибалтийский парень, как задний мост поживает?
        Rusland
  36. АФЕНОГЕН Сегодня, 11:02
    [quote=Одиссей][quote=ltc35]Он просто пошутил, чтобы показать всем, что системы хороши настолько, что и американцам до такого далековато.[/quote
    Скорее это очередная попытка вылизать сапоги "партнерам" показав свое миролюбие.
    Участники такой большой опыт?Я рад за вас.
    АФЕНОГЕН
  37. chenia Сегодня, 11:02
    Отличная идея!!!!

    Пару закладок и наши самолеты нельзя сбить. и ракета прилетает откуда вылетела.
    И деньжат заработать. wassat
    chenia
  38. Звездочка Сегодня, 11:19
    Рабочие работающие на заводе по производству данных систем предполагаю имеют подписки о не разглашении и запрет на выезд за границу. За лишнею болтовню могут посадить. А тут на те...... Ч.. что рассчитывает попасть в делегацию по сопровождению данных изделий в америку и там остаться?
    ..... надо привязать к ракете и запустить в сторону америки пусть ловят....Чтоб не издевался.
    Звездочка
  39. groks Сегодня, 11:22
    Ндааааа. А чего бы не продать? Партнёры ж. Но заголовок статье не соответствует никак.
    groks
  40. мерцание Сегодня, 11:39
    Иногда не следует понимать всю буквально
    Журналист газеты Washington Post спросил Чемезова, «какова стратегическая цель продажи российских систем С-400 Турции», являющейся членом НАТО.
    Т.е. для чего Россия продает С-400 потенциальному врагу ? Можно конечно ответить, чтобы потенциальный враг стал нашим союзником и вашим врагом, а можно сказать, что С-400 просто товар и можете спать спткойно, а если что, то мы и вам готовы его продать ... за Аляску, например... или еще за что...
    мерцание
Картина дня