Чемезов допустил возможность поставок С-400 в США

С-400 не является системой для нападения, это оборонительная система. Мы можем продать ее и американцам, если они захотят. Так что проблемы с точки зрения стратегии здесь нет. И я не вижу никаких проблем для России с точки зрения безопасности. Наоборот, если страна способна обеспечить защиту своего воздушного пространства, она будет чувствовать себя более надежно. И те, кто вознамерится атаковать такую страну, подумают дважды,

Глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов допустил возможность продажи США российских ЗРС С-400, если американцы изъявят такое желание, передает РИА Новости Журналист газеты Washington Post спросил Чемезова, «какова стратегическая цель продажи российских систем С-400 Турции», являющейся членом НАТО. О договоренности сторон по этому вопросу стало известно в сентябре прошлого года.ответил глава корпорации.По его словам, сегодня многие страны хотели бы иметь такое вооружение, поэтому спрос на него большой.Напомним, С-400 «Триумф» – зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия. Дальность действия С-400 достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров. Состоит на вооружении российской армии с 2007 года.