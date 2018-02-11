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Эксперты назвали украинцев двигателем польской экономики
Согласно рейтингу «50 самых влиятельных людей польской экономики», опубликованному изданием Gazeta Prawna, граждане Украины (как коллективный герой) оказались на второй строке списка, передает РИА Новости.
Обогнать собирательный образ украинского работяги удалось только премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому.
«Польша, чтобы развиваться, нуждается в рабочих из-за рубежа. Поэтому в нашем рейтинге на втором месте символически, мы размещаем Украинцев (и отчасти других пришельцев с Востока), которых мы встречаем уже на каждом шагу: в магазинах, на стройках, на заводах, в парикмахерской; везде, где есть спрос на работу», – пояснили исследователи.
Газета отмечает, что, что число трудовых мигрантов с Украины за последние годы сильно возросло – с 2014 года миграционная волна выросла более чем на 350%. Такое количество мигрантов «оказывает положительное влияние на систему социального страхования благодаря взносам, уплачиваемым украинцами».
Кроме того, украинцы «помогают смягчить демографические проблемы, в частности, старение польского общества из-за низкой рождаемости», отмечается в материале.
Вместе с тем газета опасается, что более богатые страны Западной Европы могут привлечь украинских граждан сильнее, чем Польша. Также у страны до сих пор не сформировалась миграционная политика, которая помогла бы украинцам «укорениться».
Третье почетное место в рейтинге отдано президенту Польши Анджею Дуде.
Обогнать собирательный образ украинского работяги удалось только премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому.
«Польша, чтобы развиваться, нуждается в рабочих из-за рубежа. Поэтому в нашем рейтинге на втором месте символически, мы размещаем Украинцев (и отчасти других пришельцев с Востока), которых мы встречаем уже на каждом шагу: в магазинах, на стройках, на заводах, в парикмахерской; везде, где есть спрос на работу», – пояснили исследователи.
Газета отмечает, что, что число трудовых мигрантов с Украины за последние годы сильно возросло – с 2014 года миграционная волна выросла более чем на 350%. Такое количество мигрантов «оказывает положительное влияние на систему социального страхования благодаря взносам, уплачиваемым украинцами».
Кроме того, украинцы «помогают смягчить демографические проблемы, в частности, старение польского общества из-за низкой рождаемости», отмечается в материале.
Вместе с тем газета опасается, что более богатые страны Западной Европы могут привлечь украинских граждан сильнее, чем Польша. Также у страны до сих пор не сформировалась миграционная политика, которая помогла бы украинцам «укорениться».
Третье почетное место в рейтинге отдано президенту Польши Анджею Дуде.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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