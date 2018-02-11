12:02 11 февраля
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Эксперты назвали украинцев двигателем польской экономики

Согласно рейтингу «50 самых влиятельных людей польской экономики», опубликованному изданием Gazeta Prawna, граждане Украины (как коллективный герой) оказались на второй строке списка, передает РИА Новости.



Обогнать собирательный образ украинского работяги удалось только премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому.


«Польша, чтобы развиваться, нуждается в рабочих из-за рубежа. Поэтому в нашем рейтинге на втором месте символически, мы размещаем Украинцев (и отчасти других пришельцев с Востока), которых мы встречаем уже на каждом шагу: в магазинах, на стройках, на заводах, в парикмахерской; везде, где есть спрос на работу», – пояснили исследователи.

Газета отмечает, что, что число трудовых мигрантов с Украины за последние годы сильно возросло – с 2014 года миграционная волна выросла более чем на 350%. Такое количество мигрантов «оказывает положительное влияние на систему социального страхования благодаря взносам, уплачиваемым украинцами».

Кроме того, украинцы «помогают смягчить демографические проблемы, в частности, старение польского общества из-за низкой рождаемости», отмечается в материале.

Вместе с тем газета опасается, что более богатые страны Западной Европы могут привлечь украинских граждан сильнее, чем Польша. Также у страны до сих пор не сформировалась миграционная политика, которая помогла бы украинцам «укорениться».

Третье почетное место в рейтинге отдано президенту Польши Анджею Дуде.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 61

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  1. Чёрный Сегодня, 08:48
    Эксперты назвали украинцев двигателем польской экономики
    Ага, эдакие повелители ёршика и унитаза wassat....Весь мир теперь кормят и захищають. Поэтому им все должны. laughing
    Чёрный
    1. влад66 Сегодня, 08:58
      граждане Украины (как коллективный герой) оказались на второй строке списка, передает РИА Новости.

      Они и у нас будут не на последнем месте yes вместе с молдованами и всей средней азией. yes
      влад66
      1. МИХАН Сегодня, 09:09
        Польша, чтобы развиваться, нуждается в рабочих из-за рубежа.

        Дешевая рабочая сила , дешевые прости тутки..
        А помнится Украина была мощной в промышленном и технологическом критерии в Европе..
        И где это все теперь? Сейчас спроси любого новое поколение , что тебе говорит слово "Украина" - ответ обычно однозначный майдан и дешевые шлю хи..
        МИХАН
        1. LSA57 Сегодня, 09:22
          Цитата: МИХАН
          дешевые прости тутки..

          они теперь не так называются
          LSA57
          1. Тралл Сегодня, 09:26
            Украинским работникам уже даже униформу особую дают работодатели:

            Чтобы якобы визуально отличать не говорящих по польски

            У нас в Беларуси сейчас много китайцев работает, но до такого мы ещё не додумались.
            Тралл
          2. Piramidon Сегодня, 10:49
            Цитата: LSA57
            они теперь не так называются

            Это специалисты более широкого профиля. laughing
            Piramidon
            1. LSA57 Сегодня, 11:27
              Цитата: Piramidon
              Это специалисты более широкого профиля.

              ну оооооочень широкого laughing
              LSA57
        2. taiga2018 Сегодня, 10:21
          Цитата: МИХАН
          А помнится Украина была мощной в промышленном и технологическом критерии в Европе..
          И где это все теперь?

          так в том и смысл был "евромайдана",чтобы окончательно добить эту промышленность,потому что Европе не нужны конкуренты,а нужна дешевая рабсила,а оставшаяся часть населения это просто потребители европейских товаров...ваш вопрос и где это всё можно отнести и к Болгарии,Румынии,Венгрии,да и к той же Польше...
          taiga2018
          1. МИХАН Сегодня, 10:40
            Цитата: taiga2018
            оставшаяся часть населения это просто потребители европейских товаров...ваш вопрос и где это всё можно отнести и к Болгарии,Румынии,Венгрии,да и к той же Польше...

            Истину глаголите , Россию чуть в тоже самое не превратили, хотя нас по плану не должно было существовать..! Бог хранит Россию, но и особо не балует почему то.. hi
            МИХАН
            1. taiga2018 Сегодня, 10:50
              Цитата: МИХАН
              Россию чуть в тоже самое не превратили, хотя нас по плану не должно было существовать..! Бог хранит Россию,

              так они и решили в какой то момент,что нас уже не существует...знаете, в фильме "Властелин колец" есть такое воплощение зла,которое называют "Великое Око",так вот это самое "Великое Око",или как они себя любят называть "самое демократическое государство",отвернулось в другую сторону,решив что с Россией покончено,это то и спасло нас...
              taiga2018
            2. LSA57 Сегодня, 11:28
              Цитата: МИХАН
              Бог хранит Россию, но и особо не балует почему то..

              не всё так плохо
              LSA57
              1. МИХАН Сегодня, 11:53
                Цитата: LSA57
                Цитата: МИХАН
                Бог хранит Россию, но и особо не балует почему то..

                не всё так плохо

                Вы правы ,именно это и происходит сейчас в наших душах и наших детей и внуках.. soldier

                Никто не забыт...!

                Разговариваем мужики со своими детьми и внуками , в этом наше спасение ..
                МИХАН
      2. собаковод Сегодня, 10:00
        Кроме того, украинцы «помогают смягчить демографические проблемы, в частности, старение польского общества из-за низкой рождаемости», отмечается в материале.

        Польским панненкам не в падлу?
        собаковод
      3. 210окв Сегодня, 10:16
        Да Вы правы.Подмосковье в значительной степени построено ими.И не только.Сильное государство(а Польша сильное,с растущей экономикой государство что бы у нас не говорили)нуждается в дешёвой рабсиле.
        Цитата: влад66
        граждане Украины (как коллективный герой) оказались на второй строке списка, передает РИА Новости.

        Они и у нас будут не на последнем месте yes вместе с молдованами и всей средней азией. yes
        210окв
        1. LSA57 Сегодня, 11:31
          Цитата: 210окв
          (а Польша сильное,с растущей экономикой государство что бы у нас не говорили)

          тогда почему оно постоянно у германии деньги требует, а если не дают, выдвигает ультиматумы? не всё там так растёт и процветает
          LSA57
      4. Angel_and_Demon Сегодня, 11:14
        Цитата: влад66
        вместе с молдованами

        молдоване то причем?
        Angel_and_Demon
        1. LSA57 Сегодня, 11:33
          Цитата: Angel_and_Demon
          молдоване то причем?

          я например без них обхожусь
          LSA57
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:37
            Цитата: LSA57
            я например без них обхожусь

            везет вам, а мой только охотится умеет, и то - на меня пьяного laughing drinks
            Angel_and_Demon
            1. LSA57 Сегодня, 11:52
              Цитата: Angel_and_Demon
              везет вам, а мой только охотится умеет, и то - на меня пьяного

              а кран например ремонтировать не пробовали? может он у вас в душе сантехник laughing
              LSA57
        2. влад66 Сегодня, 11:35
          Цитата: Angel_and_Demon
          молдоване то причем?

          Как причем?Молдавский спецназ плиточку там поклеит,ленолиум постелит,обои приклеит,недорого возьмет. laughing hi
          влад66
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:40
            Цитата: влад66
            Цитата: Angel_and_Demon
            молдоване то причем?

            Как причем?Молдавский спецназ плиточку там поклеит,ленолиум постелит,обои приклеит,недорого возьмет. laughing hi

            и не только
            Angel_and_Demon
          2. LSA57 Сегодня, 11:54
            Цитата: влад66
            Молдавский спецназ плиточку там поклеит,ленолиум постелит,обои приклеит,недорого возьмет.

            а наш спецназ круче!
            LSA57
      5. Лелёк Сегодня, 11:44
        Цитата: влад66
        Они и у нас будут не на последнем месте

        hi
        Ну так, кушать то хочется да и коммуналку оплачивать надыть, а грошей всё меньше, а цены за газ, электричество и тепло выросли более 10 крат. А МВФ настаивает на цене газа для населения в 8,03 грн за 1 куб, а это уже - кирдык. Вот и приходится мести дворы польским панам.
        Лелёк
    2. midivan Сегодня, 09:10
      Цитата: Чёрный
      Ага, эдакие повелители ёршика и унитаза

      Угу, ща брат пооботрется да попривыкнет, поляк еще не раз всплакнет tongue laughing
      midivan
      1. Гигант мысли Сегодня, 09:17
        В давние времена все украинцы ходили в холопах у польских панов, а в нынешние времена сами прутся с Украины в Польшу , чтобы стать холопами, это у них , видимо, на генном уровне существует.
        Гигант мысли
        1. МИХАН Сегодня, 09:31
          Цитата: Гигант мысли
          В давние времена все украинцы ходили в холопах у польских панов, а в нынешние времена сами прутся с Украины в Польшу , чтобы стать холопами, это у них , видимо, на генном уровне существует.

          Прочитал вас и сразу кадр из фильма вспомнился..Эх Украина!

          Очень поучительный фильм..
          МИХАН
          1. Охотовед 2 Сегодня, 09:45
            Привет форумчанам! Мне вот интересно, сколько один такой «двигатель» (скачущий и не москаль) киловатт в час - может выработать? recourse А если серьёзно, вся западная экономика - на таких двигателях была построена. Колонии должны кормить хозяев. Ну и убирать за ними....
            Охотовед 2
            1. МИХАН Сегодня, 09:57
              Цитата: Охотовед 2
              Колонии должны кормить хозяев. Ну и убирать за ними....

              Что касается Украины , то это очень обидно ..Такую промышленность и технологии угробили ! Столько всего было вложено в Украину всем Советским Союзом..И все прахом пошло Сша под хвост.. negative А самое страшное , кровь льется ..
              Потом будет очень жесткий "разбор полетов" ..Готовьтесь " братья" , за ВСЕ спросим!
              МИХАН
              1. Охотовед 2 Сегодня, 10:07
                Привет Виталий, Все воешь, лозунги толкаешь? Вот решил реинкарнироваться, чтоб тебя не заносило слишком! wink
                Охотовед 2
                1. МИХАН Сегодня, 10:16
                  Цитата: Охотовед 2
                  Привет Виталий, Все воешь, лозунги толкаешь? Вот решил реинкарнироваться, чтоб тебя не заносило слишком! wink

                  Добро пожаловать Александрыч на театр боевых действий сайта.. ..! Стреляем потихоньку , я вон уже без каски хе хе (в друшлак превратилась и выкинуть пришлось)))
                  А лозунги - мои мысли мои скакуны ..Вот такие дела идут! soldier
                  МИХАН
              2. vovanpain Сегодня, 11:20
                Цитата: МИХАН
                Что касается Украины , то это очень обидно ..Такую промышленность и технологии угробили ! Столько всего было вложено в Украину всем Советским Союзом..И все прахом пошло Сша под хвост.. А самое страшное , кровь льется .

                Отлично Виталий good good good Однозначно +
                Цитата: МИХАН
                Потом будет очень жесткий "разбор полетов" ..Готовьтесь " братья" , за ВСЕ спросим!

                А вот на хрена портить отличный коммент дурацким лозунгом а? request Однозначно -.
                vovanpain
                1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:43
                  Цитата: vovanpain
                  А вот на хрена портить отличный коммент дурацким лозунгом а?

                  лучшее - враг хорошего, как то так request
                  Angel_and_Demon
          2. APASUS Сегодня, 10:24
            Цитата: МИХАН
            Очень поучительный фильм..

            Ничего не изменилось за сотни лет.................
            .
            APASUS
    3. Отец солдата Сегодня, 09:54
      Круговорот заробитчан в природе, поляки едут мыть унитазы в Германию, а украинцы в Польшу, так двигается экономика, правда поляки скромно умалчивают, что живут на кредиты ЕС из той же Германии, да еще успевают при этом подтявкивать на благодетелей.
      Отец солдата
    4. Маз Сегодня, 11:28
      Присоединить украину к польше и пусть паны и пани трахаются с героями
      Маз
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:46
        Цитата: Маз
        Присоединить украину к польше и пусть паны и пани трахаются с героями

        нельзя - резня будет похлеще Варфоломеевской ночи
        Angel_and_Demon
    5. Ratmir_Ryazan Сегодня, 12:02
      Смешного тут ничего нет, украинцы работают сейчас на Польшу, и на стройках в сельском хозяйстве и в сфере обслуживания и платят налоги... Благодаря этому Польша увеличивает свое ВВП, при этом украинцам они не будут платить пенсии...
      В сети полно блогов от разных украинских мигрантов, пашут по 12 часов в день, зарплата только на карту, все в белую с вычетами налогов, получают копейки, но и деваться им не куда, дома еще хуже...
      Ratmir_Ryazan
  2. masyanya Сегодня, 08:52
    магазинах, на стройках, на заводах, в парикмахерской; везде, где есть спрос на работу
    про сортиры он тактично умолчал... lol
    masyanya
    1. LSA57 Сегодня, 09:23
      Цитата: masyanya
      про сортиры он тактично умолчал...

      он их там не видел laughing
      LSA57
      1. masyanya Сегодня, 09:26
        Цитата: LSA57
        он их там не видел

        Просто он туда не ходит... wink
        masyanya
        1. LSA57 Сегодня, 09:29
          Цитата: masyanya
          Просто он туда не ходит...

          ходит, но когда их там нет lol
          LSA57
          1. masyanya Сегодня, 10:23
            не, он свое носит с собой, а когда накопится на Россию изливает...
            masyanya
        2. Angel_and_Demon Сегодня, 11:48
          Цитата: masyanya
          Просто он туда не ходит...

          вы не правы, это они туда заходят после того как он вышел, работа такая request
          Angel_and_Demon
          1. LSA57 Сегодня, 11:59
            Цитата: Angel_and_Demon
            вы не правы, это они туда заходят после того как он вышел, работа такая

            -воооо, это я и имел в виду hi drinks
            LSA57
  3. Jovanni Сегодня, 09:08
    Эксперты назвали украинцев двигателем польской экономики

    Э! Так это что получается!? В России одни узбеки будут за всю экономику отдуваться?! Ну, двигателями, в смысле...
    Jovanni
    1. LSA57 Сегодня, 09:24
      Цитата: Jovanni
      В России одни узбеки будут за всю экономику отдуваться?!

      а молдаване lol
      LSA57
    2. Angel_and_Demon Сегодня, 11:49
      Цитата: Jovanni
      В России одни узбеки будут за всю экономику отдуваться?!

      а таджики?
      Angel_and_Demon
      1. LSA57 Сегодня, 12:01
        Цитата: Angel_and_Demon
        а таджики?

        да ещё ежли покопаться по сусекам много кого найдём laughing
        у нас например вьетнамцы шмотками торгуют laughing
        LSA57
  4. prior Сегодня, 09:10
    По миру, как в проруби, много всякого болтается....
    prior
  5. Machete Сегодня, 09:12
    В чём-то они, конечно, правы.
    Их много, они пашут за копейки, экономя кучу бабла стране.
    И это при оттоке коренного населения на такие же заработки.
    Machete
    1. ul_vitalii Сегодня, 10:48
      С Англии польских сантехников выдавливают и причем в большом количестве.
      ul_vitalii
  6. zivXP Сегодня, 09:12
    Ох уж эти "английские ученые-эксперты". Вот не хотят поляки работать, по крайней мере на своей родине. Все батраков ищут, денег видать куры не клюют. Да и кур то давно уже не осталось. Одни петухи, зарибатчане.
    zivXP
  7. лысова Сегодня, 09:13
    laughing Дайте визу китайцам и экономика возрастёт в разы! - Да и интересный вид мулатиков появится, если появилось желание. winked
    лысова
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:50
      Цитата: лысова
      Да и интересный вид мулатиков появится,

      не появится, появятся китайские кварталы request
      Angel_and_Demon
  8. Горный стрелок Сегодня, 09:14
    Результат декоммунизации. Вычеркнули из букварей бессмертное:"Мы не рабы- рабы не мы". Вот и подались в новые рабы. В Польшу... wassat
    Горный стрелок
  9. garnik Сегодня, 09:24
    Чтобы не говорили,хохлы работяги."Элитные" дома у нас они строят.
    У племянника ,несколько шаланд,те которыми управляют хохлы всегда идеальные,они в кабину в носках поднимаются.
    Как идет разговор про украинцев,так сразу на душе" кошки скребут."Как мы могли проморгать приход к власти на Украине прозападных политиков.
    garnik
    1. johnik Сегодня, 09:44
      Никто и не промаргивал! украину всю новую историю уводили от России, ещё и набивая загашник...
      johnik
      1. МИХАН Сегодня, 10:03
        Цитата: johnik
        Никто и не промаргивал! украину всю новую историю уводили от России, ещё и набивая загашник...

        Все верно и в этот раз у них получилось почти..Но еще не вечер господа , зря радуетесь..! negative
        МИХАН
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:54
          Цитата: МИХАН
          еще не вечер господа

          Angel_and_Demon
      2. garnik Сегодня, 11:51
        Знаете когда вы пишите название государства с маленькой буквы,вы уже не уважаете народ Украины. А какое отношение мы ждем от них к нам? То что разделили русский народ(а украинцы генетически русские,без бандеровцев) ,виноваты мы.
        Блин уже сколько труб раскидали по земле и еще все впереди,наверное продавать по себестоимости газ Украине более выгодно было бы. Как когда то ,до войны продавали англичанам бакинскую нефть.
        garnik
  10. ul_vitalii Сегодня, 10:46
    Значит смирились поляки, подстраиваются под ситуацию, но третий сорт есть третий сорт, бесправными украинцы так и останутся.
    ul_vitalii
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