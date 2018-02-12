Высшее образование в России. Кухня оптимизации

В первую должны войти 10-20 общероссийских университетов. Это вузы, в каком-то смысле бренды. Они составляют костяк системы высшей школы. Следующая ступень - это 100-150 системообразующих, мощных университетов, которые близки к первой лиге. Третья группа университетов призвана решать важную социальную функцию, готовя квалифицированных специалистов для экономики, при этом позволяя людям изменить свой статус.

Год 1988. В Союзе Советских Социалистических Республик 597 вузов при численности населения страны в 281,7 млн человек.Год 2008. Российская Федерация. Число вузов и их филиалов не менее 3,1 тыс. Население страны на тот момент 142 млн человек.Факт: население в 2 раза меньше, вузов с филиалами в 5 с лишним раз больше. Специалист с тремя дипломами о высшем образовании – пожалуйста. Крупный специалист, который при наличии диплома об окончании университета «с отличием» заявление о приёме на работу заполняет с ошибками на уровне среднестатистического советского троечника, - тоже пожалуйста. «Их есть у нас» - целая армия...Число оказывающих платные услуги вузов, раздающих направо-налево дипломы государственного образца, - вся палитра современного высшего образования. Разброс специализаций – вселенский: от бакалавров теологии до магистров космосоциогенеза. Специалистов-юристов и экономистов столько, что только по одному количественному составу наша страна, казалось бы, давно должна попросту громить в судах всякие ВАДА, МОК и прочих «комбинаторов» международного формата, а по росту экономики - кукиш показывать Китаю, Индии и Германии, вместе взятым.Однако что-то пошло не так... и при наличии невероятных тысяч специалистов в упомянутых отраслях тем же спортсменам приходится нередко нанимать швейцарских адвокатов для защиты своей правоты, а правительству, с целью осуществления попыток по отстаиванию интересов во Всемирной торговой организации (ВТО), - юристов из той самой страны, которая больше других упражняется во введении санкционных мер в отношении России.Минобрнауки, хочется верить, ПРОАНАЛИЗИРОВАВ ситуацию, решил с таким положением вещей бороться. Главный инструмент борьбы напрямую связан с созданием комиссий, которые, путешествуя по городам и весям, призваны обнаруживать недостатки у вузов, с целью свести число таковых к удобоваримой цифре. Цели заявлены, естественно, благие – повышение качества высшего образования в стране и оптимизация бюджетных расходов. Посыл примерно таков: тех, кого не прикроют, останется не так много, но зато это будут настоящие вузы.Цитата (2008 года) от тогдашнего министра образования А.Фурсенко:В общем, гильотину запустили. Комиссии с комсомольским задором за работу взялись. Прошли уже два оптимизационных этапа: с 2008 по 2014 годы число вузов и филиалов сократилось на 800 с лишним «единиц», с 2014 по настоящее время – ещё на 1,1 тыс. И, если верить официальной статистике, на сегодняшний день число вузов и их филиалов составляет в нашей стране около 1150.Среди лишённых лицензии на образовательную деятельность (из относительно недавних шагов государственного регулятора и Арбитражного суда) - Институт международных социально-гуманитарных связей, Владимирский институт бизнеса, Самарский институт бизнеса и управления, Липецкий институт управления, Московский банковский институт, Национальный институт недвижимости и инвестиций. Это только малая часть всего списочного состава.Многим вузам запрещён приём студентов, хотя в случае вузов-частных лавочек такого рода информация владельцами прибыльной «точки» нередко замалчивается, а на сайтах продолжают вещать о том, «сколь престижно» обучаться в вузах-пустышках - пустышках, как в прямом, так и в переносном смыслах этого слова, - аудитории всевозможных «гуманитарно-экономических академий» и «университетов личностного роста» по большей части пусты, несмотря на то, что в расписании стоят лекции и семинары. А кому нужны эти лекции и семинары, как полагают «обучающиеся», если они из папашиного кармана отваливают по 250-300 тысяч в год за обучение... «Мы платим – вы делаете вид, что мы учимся! – главное о дипломе не забудьте потом».Появляется и новая манера среди тех, кто не привык прощаться с таким прибыльным бизнесом, как липовое высшее образование. При прекращении действия лицензии на образовательную деятельность вуз через год-другой меняет название, добавляя новое «умное» слово из серии «межнациональный» или «восточноевропейский» и снова подаёт документы в регулятор. Дальнейшее развитие событий может зависеть и о того, насколько щедр подающий, а также от того, «через кого» подали...Итак, факт остаётся фактом: количество вузов за последние годы существенным образом уменьшилось. И это вроде бы нормально – сами же не в восторге от расплодившихся формальных академий и университетов. Однако это если о «голых» цифрах. Если же заглянуть на кухню этого процесса, то иногда возникает ощущение, что процесс «прореживания» проводится, мягко говоря, не всегда продумано. Или же продумывается всё так, как не хотелось бы с точки зрения реального развития образовательной системы в стране.Так, на фоне заявлений о необходимости совершенствовать систему образования, неожиданно принимаются решения о ликвидации педагогических вузов – тех самых, которые в первую очередь и призваны ковать новые педагогические кадры. Один из примеров – несколько лет назад прекратил своё существование как самостоятельный вуз педагогический институт с почти 80-летней историей. Речь о педагогическом вузе второго по величине города Воронежской области – Борисоглебска.В Минобрнауки посчитали, что педагогов вполне можно готовить и в формате филиала. И вуз стал филиалом Воронежского государственного университета. Казалось бы, далеко не плохой вариант – возможность привлечения профессорско-преподавательского состава из более крупного вуза, новые возможности, расширенная материальная база. Но... В 2017 году в бывший БГПИ (ныне пока ещё Борисоглебский филиал ВГУ) нагрянула очередная комиссия, которая решила и вовсе не аккредитовать учебное заведение по профессиям педагогической и психологической направленностей.Вот одна из объявленных причин прекращения аккредитации: низкая цитируемость профессорско-преподавательского состава в научных изданиях. Понятное дело, ну не все сегодня в педагогической деятельности Макаренко и Сухомлинские, чтобы с цитируемостью буквально у каждого всё было на высоком уровне... Но системообразующий педагогический вуз для нескольких десятков районов Воронежской, Волгоградской, Саратовской, Тамбовской областей (вуз имеет удачное географическое расположение на стыке сразу четырёх регионов), который за десятилетия подготовил тысячи высококлассных педагогов, трудящихся без преувеличения от Калининграда до Камчатки, фактически уничтожен. Регулятору образовательной деятельности не по нраву традиционная подготовка педагогов? Нужны «нетрадиционные»?..Ведь это далеко не единственный пример. Совсем не единственный.Видимо, у реформаторов от Рособрнадзора есть стойкая уверенность в том, что при закрытии тех же педагогических вузов в русской провинции туда непременно потянутся выпускники вузов Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов. Поднимать, так сказать, несведущих... Ну да, ну да...А потом ведь и возникает вопрос, а почему это русская провинция пустеет, а жители тянутся за заработком в города покрупнее? Вспоминается собянинское о «лишних людях», которых можно было бы внедрить в столичную экономику.В общем, из крайности в крайность. То вузы без истории, традиций и реалистичной образовательной программы (при рассмотрении ситуации Минобрнауки сквозь пальцы) плодятся как кролики, то вдруг Минобром объявляются «военные действия», да так, что вместе с липовыми пустыми университетишками порой убивают и те, которые за десятилетия внесли по-настоящему огромный вклад в экономику и культуру страны. Вместе с водой выплескивают и ребёнка? Или у главного регулятора образовательной деятельности на фоне реализации крупной программы просто случаются ошибки, которые он готов исправить?