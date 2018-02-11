Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Южнокорейский премьер встретится с делегацией из КНДР
Премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён встретится за обедом с представителями северокорейской делегации, прибывшей в страну на открытие Олимпийских игр в Пхенчхане, передает РИА Новости.
Обед состоится в отеле Walker Hill на востоке Сеула.
«Встреча Ли Нак Ёна и высокопоставленных представителей северокорейской делегации, в том числе председателя президиума Верховного собрания КНДР Ким Ён Нама и сестры северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, назначенной спецпосланником для визита, пройдет на следующий день после того, как их принял президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин», – говорится в сообщении агентства «Рёнхап».
Сообщается, что в ходе состоявшейся в субботу встречи «стороны выразили общее желание сохранить атмосферу мира и примирения на Корейском полуострове, которая началась с олимпиады в Пхенчхане, и активизировать сотрудничество и диалог Севера и Юга».
Северокорейский спецпосланник передала президенту РК письмо от Ким Чен Ына с приглашением в ближайшее время посетить Пхеньян.
Позже в Сеуле сообщили, что Мун Чжэ Ин может посетить КНДР, если для этого будут «созданы условия».
Обед состоится в отеле Walker Hill на востоке Сеула.
«Встреча Ли Нак Ёна и высокопоставленных представителей северокорейской делегации, в том числе председателя президиума Верховного собрания КНДР Ким Ён Нама и сестры северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, назначенной спецпосланником для визита, пройдет на следующий день после того, как их принял президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин», – говорится в сообщении агентства «Рёнхап».
Сообщается, что в ходе состоявшейся в субботу встречи «стороны выразили общее желание сохранить атмосферу мира и примирения на Корейском полуострове, которая началась с олимпиады в Пхенчхане, и активизировать сотрудничество и диалог Севера и Юга».
Северокорейский спецпосланник передала президенту РК письмо от Ким Чен Ына с приглашением в ближайшее время посетить Пхеньян.
Позже в Сеуле сообщили, что Мун Чжэ Ин может посетить КНДР, если для этого будут «созданы условия».
Давайте достигнем этого, создав необходимые условия в будущем,цитирует президента пресс-служба его администрации.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти