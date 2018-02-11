12:01 11 февраля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Южнокорейский премьер встретится с делегацией из КНДР

Премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён встретится за обедом с представителями северокорейской делегации, прибывшей в страну на открытие Олимпийских игр в Пхенчхане, передает РИА Новости.

Спецпосланник КНДР (младшая сестра Ким Чен Ына) Ким Ё Чжон.

Обед состоится в отеле Walker Hill на востоке Сеула.


«Встреча Ли Нак Ёна и высокопоставленных представителей северокорейской делегации, в том числе председателя президиума Верховного собрания КНДР Ким Ён Нама и сестры северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, назначенной спецпосланником для визита, пройдет на следующий день после того, как их принял президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин», – говорится в сообщении агентства «Рёнхап».

Сообщается, что в ходе состоявшейся в субботу встречи «стороны выразили общее желание сохранить атмосферу мира и примирения на Корейском полуострове, которая началась с олимпиады в Пхенчхане, и активизировать сотрудничество и диалог Севера и Юга».

Северокорейский спецпосланник передала президенту РК письмо от Ким Чен Ына с приглашением в ближайшее время посетить Пхеньян.

Позже в Сеуле сообщили, что Мун Чжэ Ин может посетить КНДР, если для этого будут «созданы условия».

Давайте достигнем этого, создав необходимые условия в будущем,
цитирует президента пресс-служба его администрации.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 33

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Тралл Сегодня, 09:29
    Зря сам Ын не приехал на Олимпиаду.
    Вот был бы фурор smile
    Тралл
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:33
      Тралл Сегодня, 09:29 Новый
      Зря сам Ын не приехал на Олимпиаду.
      Вот был бы фурор smile

      Это точно - и ни один мерикатос бы не приехал...
      a.s.zzz888
      1. Касым Сегодня, 09:44
        Еще не вечер. Может и на закрытие приехать - благо, что совсем рядом - на несколько часов заехать и двинуть крышу западу. hi
        Касым
        1. Гигант мысли Сегодня, 09:51
          Налаживание диалога между Севером и Югом Кореи знаменательное, поистине историческое событие, несмотря на все американские палки в колёса этому процессу. Будем надеяться, что только такой встречей не обойдётся, а будут многочисленные и разнообразные контакты. Корейский полуостров устал уже от ожидания войны, все корейцы жаждут мира, и дай БОГ, чтобы у них всё получилось с развитием добрососедских отношений.
          Гигант мысли
          1. Тралл Сегодня, 10:00
            Северокорейские черлидерши на Олимпиаде-2018
            Тралл
        2. a.s.zzz888 Сегодня, 09:52
          Касым Сегодня, 09:44 ↑
          Еще не вечер. Может и на закрытие приехать - благо, что совсем рядом - на несколько часов заехать и двинуть крышу западу.

          good Представляю картинку из серии немого кино!
          a.s.zzz888
      2. влад66 Сегодня, 09:55
        Сообщается, что в ходе состоявшейся в субботу встречи «стороны выразили общее желание сохранить атмосферу мира и примирения на Корейском полуострове, которая началась с олимпиады в Пхенчхане, и активизировать сотрудничество и диалог Севера и Юга».

        Похвальное желание однако yes Только полосатых не пускайте,эти нагадят в любую тарелку. soldier
        влад66
        1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:05
          влад66 Сегодня, 09:55 ...Только полосатых не пускайте,эти нагадят в любую тарелку.

          Эти такие, от большого старания и не большого ума - могут даже в свою!
          a.s.zzz888
        2. bouncyhunter Сегодня, 10:11
          Влад , приветулище ! hi drinks
          Позже в Сеуле сообщили, что Мун Чжэ Ин может посетить КНДР, если для этого будут «созданы условия».

          То есть - приглашения от Ким Чен Ына не являются достаточными условиями ? Опять ухи полосатые ? negative
          bouncyhunter
          1. влад66 Сегодня, 10:16
            Цитата: a.s.zzz888
            Эти такие, от большого старания и не большого ума - могут даже в свою!

            Сергей good Вот лучше бы они этим бы и занимались yes и не лезли бы к чужим обедам.В мире бы точно наступило спокойствие. hi
            Цитата: bouncyhunter
            То есть - приглашения от Ким Чен Ына не являются достаточными условиями ? Опять ухи полосатые ?

            Здрав Будь Паша! hi Да тут похоже полосатых вообще не приглашали.но южные опасаются просто. drinks
            влад66
            1. bouncyhunter Сегодня, 10:20
              Цитата: влад66
              полосатых вообще не приглашали

              Это типа "обиделись" , полосатоухие ? Гадить будуть , ити их абордажным ломом в клюз и шпигат . am
              bouncyhunter
              1. влад66 Сегодня, 10:31
                Цитата: bouncyhunter
                Это типа "обиделись" , полосатоухие ?

                А ну как же гегемонов на обед не пригласили и КТО? belay Их "союзники",смеют договариваться сами. laughing
                Цитата: bouncyhunter
                Гадить будуть

                Это к гадалке не ходи. yes
                влад66
                1. bouncyhunter Сегодня, 10:40
                  Как бы это им приспособить гранаты типа Ф-1 или РГО в местах вероятного гажения ??? soldier
                  bouncyhunter
          2. Scoun Сегодня, 10:39
            Цитата: bouncyhunter
            Влад , приветулище ! hi drinks
            Позже в Сеуле сообщили, что Мун Чжэ Ин может посетить КНДР, если для этого будут «созданы условия».

            То есть - приглашения от Ким Чен Ына не являются достаточными условиями ? Опять ухи полосатые ? negative

            Так только представьте что получится если объединятся!
            Экономически, технологически развитая страна со своим независимой политикой и тд и тп а если коротко то просто Ядерная Держава.
            Scoun
            1. bouncyhunter Сегодня, 10:44
              Роман , моё почтение ! hi То-то и оно , что матрасам такие договорённости между севером и югом нафиг не потребны , посему ждать от них хорошего не надобно - скорее ждём провокаций . yes
              bouncyhunter
            2. a.s.zzz888 Сегодня, 10:47
              Scoun Сегодня, 10:39....Так только представьте что получится если объединятся!

              Это только в мечтах, т.к. мерикатосы не дадут им "объединится". Это какие же бабки улетят в трубу!? А их базы? Нет, походу такому нет быть.
              a.s.zzz888
    2. МИХАН Сегодня, 09:43
      Цитата: Тралл
      Зря сам Ын не приехал на Олимпиаду.

      Опасно пока, но думаю скоро...
      Вот ,что ЯО животворящее делает ..Сразу дружба началась и США притихли хе хе!
      А сестренка у Ына умна и красива, судя по фото и как гордо смотрит! Молодец..
      От души рад за корейцев , хватит им уже враждовать и пора плюнуть в лицо США и всем остальным подпевалам ! Уверен они смогут договорится не смотря на противоречия в социальном строе..Главное англосаксов гнать в шею !
      МИХАН
      1. Тралл Сегодня, 09:51
        Сестрёнка на фоне телохранителей-близнецов - вообще феерично смотрится. Кадр как из фильма.
        Тралл
      2. a.s.zzz888 Сегодня, 09:57
        МИХАН Сегодня, 09:43 ...А сестренка у Ына умна и красива ...

        По крайней мере держится очень даже уважительно и независимо, но и не кичится.( смотрел по ТВ встречу).
        a.s.zzz888
      3. demo Сегодня, 10:16
        Еще не вечер!
        Америкосы костьми лягут, то разрядки не допустят!
        Только избранным и исключительным дано право судить, где будет мир, а где война.
        Не стоит надеяться на то, что американский аспид так легко отдаст право решать - кому и где.
        demo
        1. МИХАН Сегодня, 10:33
          Цитата: demo
          Еще не вечер!
          Америкосы костьми лягут, то разрядки не допустят!

          Тоже так считаю ...Япония и Южная корея это дойные коровы США ..Будут провокации однозначно! Но Россия и Китай тоже на чеку
          МИХАН
        2. iliitchitch Сегодня, 10:39
          Цитата: demo
          Не стоит надеяться на то, что американский аспид так легко отдаст право решать - кому и где.

          Да и не надеется никто . В четыре мосла Путин с Цзиньпином яйки открутят тому аспиду , к чему всё и идёт . Лишняя энтропия никому не нужна .
          iliitchitch
    3. Гиви_49 Сегодня, 11:53
      Ещё не вечер. Если он политик мирового уровня, думаю, появится в НУЖНЫЙ момент.
      Гиви_49
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 09:34
    «стороны выразили общее желание сохранить атмосферу мира и примирения на Корейском полуострове, которая началась с олимпиады в Пхенчхане, и активизировать сотрудничество и диалог Севера и Юга».
    Мерикатосам - как серпом по фаберже. bully
    a.s.zzz888
    1. iliitchitch Сегодня, 09:46
      Цитата: a.s.zzz888
      Мерикатосам - как серпом по фаберже.

      Наизнанку будут выворачиваться , чтобы ситуацию подорвать . Но на фото у девочки охрана серьёзная . Один косяк - почему в одинаковых галстуках ?
      iliitchitch
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:54
        iliitchitch Сегодня, 09:46 ↑
        Цитата: a.s.zzz888
        Мерикатосам - как серпом по фаберже.
        Наизнанку будут выворачиваться , чтобы ситуацию подорвать . Но на фото у девочки охрана серьёзная . Один косяк - почему в одинаковых галстуках ?

        Не могут перебороть свой же менталитет - чтобы у всех было всё одинаково ( на людях по крайней мере )...
        a.s.zzz888
      2. demo Сегодня, 10:19
        Эти двое из ларца одинаковы с лица!

        Их в одном инкубаторе создали.
        Зачем им разные галстуки?

        Во всех спецслужбах именно такой стиль. Все должны быть похожи друг на друга.
        demo
  3. GABALIS Сегодня, 09:44
    Дядьки серьёзные на фото good
    GABALIS
    1. МИХАН Сегодня, 10:19
      Цитата: GABALIS
      Дядьки серьёзные на фото good

      Охрана четкая у девочки ! good
      МИХАН
  4. APASUS Сегодня, 10:11
    Если у корейцев хватило мозгов встретиться самим и поговорить,то и решить свои проблемы думаю мозгов тоже хватит ,тем более что предложение о переговорах получили именно с Севера. Главное чтоб "союзники " не подвели Южан
    APASUS
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:25
      APASUS Сегодня, 10:11
      Если у корейцев хватило мозгов встретиться самим и поговорить

      Не зря наши дипломаты, с прошедшим их профессиональным праздником! перед олимпиадой не вылазили от северян.
      a.s.zzz888
  5. taiga2018 Сегодня, 10:42
    думаю США больше всего опасаются того,что КНДР согласится на полный отказ от ЯО,допуск любых иностранных наблюдателей на все свои ядерные объекты,сворачивание всех своих программ в области атомных технологий и даже сокращение обычных вооружений в ответ на то,что корейский п-ов будет сохранять нейтралитет и самое главное оттуда будут выведены все иностранные базы...
    taiga2018
  6. tchoni Сегодня, 10:47
    Может договорятся?
    tchoni
Картина дня