Тройственный визит

Когда смотришь пост-фактум, с некоторого расстояния на неожиданный визит в Вашингтон глав трёх важнейших российских спецслужб: Сергея Нарышкина (СВР), Александра Бортникова (ФСБ) и Игоря Коробова (ГРУ) для встречи с директором ЦРУ Майком Помпео, понимаешь, что многие высказанные по горячим следам предположения безосновательны, важны только две стороны этого тройственного визита. А именно: уровень визита и нарочитая открытость прибытия в Вашингтон глав спецслужб, с использованием рейсовых пассажирских самолётов.На столь открытом посещении Вашингтона «главными русскими шпионами», как пишут американские СМИ, настояла, скорее всего, Москва. Не случайно посол Анатолий Антонов и предал его огласке. Президенту Дональду Трампу это было, очевидно, не выгодно, ему пришлось приостанавливать санкции, подставляться под удары в прессе. И действительно, ему досталось «на орехи» и в прессе, и в Конгрессе.Трампу, и вообще американской стороне, для обсуждения любых проблем, от ситуации в Сирии и Афганистане до Украины, «кремлёвского списка» и борьбы с мировым террором – где угодно, не было нужды встречаться с русскими спецслужбами в Вашингтоне, с извещением об этом всего мира. Эти проблемы можно было обсудить с теми же или другими лицами где-нибудь на Бермудах, или каком-нибудь авианосце США, в присутствии нашей атомной субмарины, прецеденты таких переговоров были, ни одно СМИ об этом бы не узнало.Сергей Нарышкин дал краткий комментарий по этому визиту, сказал, что он был в Вашингтоне в связи со своей профессиональной деятельностью. То есть по каким-то конкретным делам американских, западных и русских спецслужб. Какие это могут быть дела?Возобновление Бандерой войны на Донбассе во время российских выборов? Это важный повод для Путина, но не для Трампа, в таком случае тройственная встреча прошла бы не в Вашингтоне, и без шума и пыли. Если Путин заинтересован в спокойном проведении выборов, то Трампу вряд ли есть дело до наших выборов, с другой стороны, он ничего в их отношении гарантировать не может, поскольку не контролирует Конгресс и половину своих спецслужб. Конгресс будет работать на подрыв наших выборов в любом случае, но шансов у него нет никаких, и это знают и Трамп, и Путин. Хотя, неприятности Конгресс нам может преподнести, вплоть до эскалации на Донбассе и отказе признать легитимность выборов российского президента.Обсуждение санкционного «кремлёвского списка»? Это не сфера деятельности спецслужб, хотя ЦРУ могло участвовать в его подготовке. «Кремлёвский список» составил Минфин США, поэтому смешно обсуждать его со Службой внешней разведки России, для его обсуждения логично приглашать Эльвиру Набиуллину из Центробанка или других каких-то наших финансистов, банкиров, «олигархов».Другой важный вопрос: кому больше был нужен этот тройственный визит? Очевидно, Трампу, поскольку он приостановил действие санкций в отношении глав наших спецслужб, несмотря на связанные с этим репутационные потери. Но в этом визите был заинтересован и Владимир Путин, поэтому он прошёл на столь высоком уровне, и вообще состоялся. При этом Москва настояла на месте встречи в Вашингтоне, на, практически, официальном статусе этой делегации, зафиксированном снятием санкций. Возможно, это были своего рода гарантии Вашингтона Москве, что её высокие представители не станут жертвами провокаций ЦРУ.Что же остаётся в «сухом остатке»? Остаётся дело самого Трампа о его «сговоре с русскими», которое продолжает раскручивать Конгресс. Трамп заинтересован снять с себя эти вздорные обвинения, Путин заинтересован в этом косвенно, как главный обвиняемый по делу о «вербовке Трампа».И Трамп и Путин, независимо друг от друга, давно настаивают, что «русское дело» сфабриковано. Недавно Трамп сумел взять в своих спецслужбах реванш, в результате чего председатель комиссии по разведке конгрессмен Девин Нунес подготовил доклад, в котором обвиняет демпартию и Хиллари Клинтон в заговоре против Трампа при содействии спецслужб, а именно ФБР, и Минюста.Заговорщиками были использованы методы работы и возможности спецслужб США и даже Великобритании. Тогда логично, что Трамп приглашает для консультаций по этому спецделу наши спецслужбы, возможно, на предмет доказательств о непричастности России к этой афере, и для получения каких-то материалов, например, по агенту английской МИ-6 Кристоферу Стилу, который когда-то работал в Москве, а потом сочинил по заказу демпартии компромат на Трампа.Досье Кристофера Стила стало ключевым моментом в компрометации Трампа, в оборот его запустил сам Джон Маккейн, которому оно как бы случайно попало на стол. Чем занимался Кристофер на самом деле в Москве? – этот вопрос может быть предметом обсуждения наших спецслужб и ЦРУ.Однако, и «дело Трампа» не вполне объясняет столь высокий уровень визита наших спецслужб: связанные с ним вопросы можно было решить на более низких уровнях, и, опять же, не в Вашингтоне. Может быть, что и этот повод – только прикрытие. Возможен ещё один повод, о котором здесь нужно сказать. После истерики с бредом Конгресса о «русском заговоре Трампа», вмешательстве в выборы неизвестных «русских хакеров», которые в США считаются имевшими место быть, по которым усилиями пропаганды СМИ в Америке достигнут общественный консенсус, президент США Дональд Трамп дискредитирован. Этот факт может иметь громадные последствия. Например…Трамп может быть уничтожен одним неосторожным словом Путина, или якобы словом от Путина: да, Трамп мой агент. Потом можно сотни раз повторять, что это была шутка, но Конгресс всё равно порвёт Трампа на десятки маленьких трампов.Уже известные «неизвестные русские хакеры» могут добыть «документ от Путина», в котором будут слова вроде «Трамп на крючке» или «как здорово, что мы провели Трампа в президенты». При этом совершенно не важно, было это в действительности или нет. Конгресс взорвётся от такой «утечки» и тяжелейший политический кризис в США с непредсказуемыми последствиями гарантирован! Нужно только, чтобы эта «утечка» была подготовлена на должном уровне, а это вопрос как раз спецслужб.Проблема в том, что Конгресс США стал коллективным истериком, одержимым бредовыми видениями о «русском вмешательстве», которые распространились уже от США до Мексики, Германии, Франции и далее. Эта истерика делает Конгресс очень уязвимым для игры с ним любых достаточно квалифицированных лиц, от ИГИЛ до какого-нибудь гениального безумца.Любой психотерапевт вам скажет, что истериком легко манипулировать, добиваться от него нужной для вас реакции, подбрасывая ему соответствующие «утечки». Конгресс США стал сегодня идеальным объектом для манипуляций, чем уже пользуются творцы "управляемого хаоса" вроде Джорджа Сороса и тот же Джон Маккейн, подбросивший Конгрессу компромат Кристофера Стила на Трампа. Вариантов много и помимо «неосторожного слова Путина».Например, хакерские «утечки» о каком-нибудь супероружии России или Китая, о катастрофических природных явлениях или техногенных катастрофах, даже вторжении инопланетян и контакте с ними Путина. Истерик поверит в любой бред, нужно только его правильно подать. Вообще, так называемые «хакерские разоблачения», сами по себе, уже являются супероружием.Когда главное лицо страны – президент США дискредитирован, он не может эффективно реагировать на подобные политические манипуляции ввиду утраты доверия. Поэтому не важно, есть компромат на Трампа, или его нет: истерия Конгресса делает возможным его появление в любой момент. В любой момент может проявиться информация от "неизвестных хакеров", что у Путина всё-таки есть компрометирующие материалы на Трампа. Это может быть поводом для столь открытого, высокого уровня тройственного визита СВР – ФСБ – ГРУ в ЦРУ, а также определённым сигналом кому-то лично, может быть, Джону Маккейну и его друзьям?